Утечка пароля от шифрованных разделов в логе инсталлятора Ubuntu Server

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|2.23, Dzen Python (ok), 23:39, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем называть? Это уже названо за нас - УБУНТУ aka ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ.
А что? Хакер тоже не человек? Даёшь всем равные возможности по доступу на шифрованный раздел!
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|2.9, An (??), 22:12, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ещё говорят, что удивительных вещей не бывает.
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|3.27, псевдонимус (?), 05:19, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё как бывает! Полон лулзами линукс-мирок(винда, макакось и бсд(кроме трушных нетки и стрекозы) стараются не отстать)!
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|1.5, Аноним (5), 22:00, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Мне интересно как программист допустил такую ошибку?
Это было что-то вроде "Хей, поле ввода пароля, почему бы не добавить его данные к строке 'Введен пароль для Luks'"?
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|2.7, бубунточка (?), 22:08, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это не ошибка, а системная функция.
К счастью, пока еще никому не пришло в голову проверять, сколько наших поделок с интересными названиями вида "friendly-recovery-чегототам" отсылало эти логи нам.
А к завтрему мы все следы уже потрём.
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|3.12, Аноним (12), 22:26, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, а потом ответ типа мы не виноваты вы сами нам свои пароли прислали.
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|2.15, Аноним (15), 22:36, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это говорит о том, что вместо типизированных данных везде фигачат одни и те же строки. Мне нравится подход, когда для секретов нужно особенное обращение, исключающее работу с ними, как со строками, т.е. интерфейс (допустим, на условной недоджаве) следующий:
class SecretString {
private String secretValue;
String toString() {return "фиг тебе а не пароль"}
String getSecretForReal() { return this.secretValue }
}
И это практически сводит к нулю попадание паролей в логи из-за слишком умных и адаптивных логгеров, полусонных программистов и прочих человеческих ошибок - даже если залогируешь куда-нибудь секрет случайно, увидишь только фигу.
И есть только две причины не использовать такой подход при работе с чувствительными данными: идиотизм и саботаж.
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|3.17, FixingGunsInAir (?), 22:49, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В C# для этого есть System.Security.SecureString.
В любом нормальном языке есть аналог. Но ведь инсталлятор написан на пистоне...
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|2.18, заминированный тапок (ok), 22:53, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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такая же, как и между "Ubuntu" и "Linux"
хотя до сих пор существуют секты, у которых одна из главных заповедей "Ubuntu - не Линукс"
(но лично я в некоторой степени и с этим тезисом согласен. ну потому что Линукс - это ядро, а не ОС)
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|1.19, Аноним (19), 22:54, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Давече напарник консультировался про специальный модуль для Ансибл, специально сертификаты и ключи копировать. Всю дорогу обходились без таких изысков и тут - вот. Насторожился.
Ну, codereview делаю. Смотрю стоит флаг запрета логов. Зачем? А т.к. этот модуль в логи пишет тело приватного ключа, копируемого средствами модуля.
Оглушительный успех, овации.
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|2.21, Онаним (?), 23:00, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При всём уважении, ансибл широченная дыра сам по себе, даже без логгирования ключей :)
Нет, его можно правильно приготовить, но у 99% просто штатных сотрудников на это не хватит.
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