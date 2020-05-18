Утечка пароля от шифрованных разделов в логе инсталлятора Ubuntu Server

Компания Canonical опубликовала корректирующий выпуск инсталлятора Subiquity 20.05.2, который применяется по умолчанию для установки Ubuntu Server, начиная с выпуска 18.04 при установке в Live-режиме. В новом выпуске устранена проблема с безопасностью (CVE-2020-11932), вызванная сохранением в логе пароля, заданного пользователем для доступа к созданному при установке шифрованному разделу LUKS. Обновления iso-образов с устранением уязвимости пока не опубликованы, но новая версия Subiquity с исправлением размещена в каталоге Snap Store, из которого инсталлятор может быть обновлён при загрузке в Live-режиме, на этапе до начала установки системы.

Пароль от шифрованного раздела сохраняется в открытом виде в файлах autoinstall-user-data, curtin-install-cfg.yaml, curtin-install.log, installer-journal.txt и subiquity-curtin-install.conf, сохраняемых после установки в каталоге /var/log/installer. В конфигурациях, на которых не зашифрован раздел /var, в случае попадания системы не в те руки, пароль от зашифрованных разделов может быть извлечён из данных файлов, что сводит на нет применение шифрования.



