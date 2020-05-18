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Утечка пароля от шифрованных разделов в логе инсталлятора Ubuntu Server

18.05.2020 21:47

Компания Canonical опубликовала корректирующий выпуск инсталлятора Subiquity 20.05.2, который применяется по умолчанию для установки Ubuntu Server, начиная с выпуска 18.04 при установке в Live-режиме. В новом выпуске устранена проблема с безопасностью (CVE-2020-11932), вызванная сохранением в логе пароля, заданного пользователем для доступа к созданному при установке шифрованному разделу LUKS. Обновления iso-образов с устранением уязвимости пока не опубликованы, но новая версия Subiquity с исправлением размещена в каталоге Snap Store, из которого инсталлятор может быть обновлён при загрузке в Live-режиме, на этапе до начала установки системы.

Пароль от шифрованного раздела сохраняется в открытом виде в файлах autoinstall-user-data, curtin-install-cfg.yaml, curtin-install.log, installer-journal.txt и subiquity-curtin-install.conf, сохраняемых после установки в каталоге /var/log/installer. В конфигурациях, на которых не зашифрован раздел /var, в случае попадания системы не в те руки, пароль от зашифрованных разделов может быть извлечён из данных файлов, что сводит на нет применение шифрования.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/CanonicalLt...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 20.04 LTS
  3. OpenNews: В Cryptkeeper всплыла проблема, приводящая к заданию фиксированного пароля "p"
  4. OpenNews: 19.4% из 1000 самых популярных контейнеров Docker содержат пустой пароль root
  5. OpenNews: Уязвимость в GRUB2, позволяющая обойти блокировку загрузки паролем
  6. OpenNews: Представлен новый инсталлятор для серверной редакции Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52981-subiquity
Ключевые слова: subiquity, ubuntu, install
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  • 1.1, Аноним (1), 21:53, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Я даже не знаю как это назвать
     
     
  • 2.6, бубунточка (?), 22:06, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Назовите элементарно: "не прокатило!"
     
  • 2.22, Аноним (22), 23:01, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зовите это "нескучные обои".
     
  • 2.23, Dzen Python (ok), 23:39, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем называть? Это уже названо за нас - УБУНТУ aka ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ.
    А что? Хакер тоже не человек? Даёшь всем равные возможности по доступу на шифрованный раздел!
     
  • 2.24, Аноним (24), 02:19, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Линукс.
     
  • 2.26, псевдонимус (?), 05:15, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Позорище, вот как это назвать! Дыра на уровне инсталлирования, :-(
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:54, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сначала вышел blackbox 7 , а потом утечка, совпадение ?
     
  • 1.3, Фамилия Имя Отчество (?), 21:59, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я сегодня удивился, когда инсталяк попросил обновиться. А тут вот оно чё
     
     
  • 2.9, An (??), 22:12, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ещё говорят, что удивительных вещей не бывает.
     
     
  • 3.27, псевдонимус (?), 05:19, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё как бывает! Полон лулзами линукс-мирок(винда, макакось и бсд(кроме трушных нетки и стрекозы) стараются не отстать)!
     

  • 1.4, Alen (??), 21:59, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    ключ под ковриком :)
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:00, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Мне интересно как программист допустил такую ошибку?

    Это было что-то вроде "Хей, поле ввода пароля, почему бы не добавить его данные к строке 'Введен пароль для Luks'"?

     
     
  • 2.7, бубунточка (?), 22:08, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не ошибка, а системная функция.

    К счастью, пока еще никому не пришло в голову проверять, сколько наших поделок с интересными названиями вида "friendly-recovery-чегототам" отсылало эти логи нам.

    А к завтрему мы все следы уже потрём.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 22:26, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, а потом ответ типа мы не виноваты вы сами нам свои пароли прислали.
     
  • 3.28, qetuo (?), 06:06, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем им нужны твои пароли, можешь поделиться?
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:36, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это говорит о том, что вместо типизированных данных везде фигачат одни и те же строки. Мне нравится подход, когда для секретов нужно особенное обращение, исключающее работу с ними, как со строками, т.е. интерфейс (допустим, на условной недоджаве) следующий:

    class SecretString {
      private String secretValue;
      String toString() {return "фиг тебе а не пароль"}

      String getSecretForReal() { return this.secretValue }
    }

    И это практически сводит к нулю попадание паролей в логи из-за слишком умных и адаптивных логгеров, полусонных программистов и прочих человеческих ошибок - даже если залогируешь куда-нибудь секрет случайно, увидишь только фигу.

    И есть только две причины не использовать такой подход при работе с чувствительными данными: идиотизм и саботаж.

     
     
  • 3.17, FixingGunsInAir (?), 22:49, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В C# для этого есть System.Security.SecureString.

    В любом нормальном языке есть аналог. Но ведь инсталлятор написан на пистоне...

     

  • 1.8, Аноним (8), 22:08, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    и вовсе это не утечка, а восточная мудрость :D
     
  • 1.10, Аноним (10), 22:20, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А я то думаю, чего оно без сети не дает установить. А вот и ответ.
     
  • 1.11, Аноним (12), 22:25, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Совпадение? Не думаю.
     
  • 1.13, Аноним (13), 22:27, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    "Ubuntu" и "Server" - какая связь?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:30, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да, оксюморон
     
  • 2.18, заминированный тапок (ok), 22:53, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    такая же, как и между "Ubuntu" и "Linux"

    хотя до сих пор существуют секты, у которых одна из главных заповедей "Ubuntu - не Линукс"

    (но лично я в некоторой степени и с этим тезисом согласен. ну потому что Линукс - это ядро, а не ОС)

     

  • 1.16, Аноним не забывает (?), 22:40, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Шо, опять?

    https://slashdot.org/story/06/03/13/0525254/root-password-readable-in-clear-te

     
  • 1.19, Аноним (19), 22:54, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Давече напарник консультировался про специальный модуль для Ансибл, специально сертификаты и ключи копировать. Всю дорогу обходились без таких изысков и тут - вот. Насторожился.

    Ну, codereview делаю. Смотрю стоит флаг запрета логов. Зачем? А т.к. этот модуль в логи пишет тело приватного ключа, копируемого средствами модуля.

    Оглушительный успех, овации.

     
     
  • 2.21, Онаним (?), 23:00, 18/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При всём уважении, ансибл широченная дыра сам по себе, даже без логгирования ключей :)
    Нет, его можно правильно приготовить, но у 99% просто штатных сотрудников на это не хватит.
     

  • 1.20, Онаним (?), 22:59, 18/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Совершенно нечаянно...
     
  • 1.25, Аноним (25), 02:48, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пишет сразу в 5 файлов, видимо что бы наверняка.
     
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