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Из базовой поставки Ubuntu будет удалён компонент для отправки сведений о пакетах

15.07.2020 23:52

Майкл Хадсон-Дойл (Michael Hudson-Doyle) из команды Ubuntu Foundations Team сообщил о решении удалить из основного состава Ubuntu пакет popcon (popularity-contest), применявшийся для передачи анонимизированной телеметрии о загрузке, установке, обновлении и удалении пакетов. На основе собранных данных формировались отчёты о популярности приложений и используемых архитектурах, которые использовались разработчиками для принятия решений о включении тех или иных программ в базовую поставку. Popcon входил в поставку c 2006 года, но начиная с выпуска Ubuntu 18.04 данный пакет и связанный с ним серверный бэкенд находились в неработоспособном виде.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.omgubuntu.co.uk/20...)
  2. OpenNews: В Ubuntu 18.04 ожидается отправка сведений о системе и режим минимальной установки
  3. OpenNews: AMD64 стала самой популярной архитектурой среди пользователей Debian
  4. OpenNews: Сравнение пользовательской аудитории проектов Debian и Ubuntu
  5. OpenNews: Результаты оценки популярности пакетов из состава Debian GNU/Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53369-popcon
Ключевые слова: popcon, ubuntu, telemetry
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  • 1.1, Аноним (1), 23:56, 15/07/2020 [ответить]  
    		• +3 +/
    А это разве не действительно важная инфа, что нужно поддерживать, а на что можно и подзабить?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 00:09, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И как потом прикажете вас убеждать, что эта телеметрия - хорошая и правильная?
     
     
  • 3.5, zzz (??), 00:46, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так говоришь, словно whoopsie/apport/etc уже удалили из штатной поставки
     
  • 3.7, Аноним (7), 01:33, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не вижу ничего страшного в сборе обезличенной иинформации о пакетах.
    Наше правительство и корпорации и  так уже знают о нас все или практически все и знания о тем какими программами я пользуюсь на Убунте, никакк не повлияет на меня.
     

  • 1.3, Аноним (3), 00:12, 16/07/2020 [ответить]  
    		• +3 +/
    Нет, на самом деле это пакет из Debian, и там он прежде всего нужен для формирования приоритетности пакетов в очереди попадания на первый iso образ, если человек добровольно принимал участие в анонимизированном опросе пакетов, то статистика устанавливаемых пакетов отправлялась для изучения и на основе популярности того или иного пакета выносилось решение, что будут класть на первый iso образ, что на второй и так далее. Также на основе этого в теории могли выносить на голосование какой софт будет дефотным, но это не для вопросов о том, что поддерживать, а что подзабить.

    Подзабивают из-за того, что у пакета может не остаться майнтейнеров, если никто не подхватил, то его скорее выкинут, чем оставят неподдерживаемым.

    По сути этот пакет это телеметрия, просто по дефолту она отключена, а тот кто желает принимать участие в опросе, тот её включает, а то что он выпиливается с убунты, скорее показывает, что у них есть какая-то своя телеметрия, и этот пакет им без надобности, в байки о том, что они не смогли завести пакет из Дебиана я не верю, потому что если им надо, то сразу они умеют испецифический патчинг под свои хотелки разных пакетов, и затаскивать сырьё и недотест, а тут пакет не шмогли из Дебиана перенести, чтобы не сломать.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:23, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что у них есть какая-то своя телеметрия

    Естественно. /etc/update-motd.d/50-motd-news (выполняется при каждом входе в систему):
    USER_AGENT="curl/$curl_ver $lsb $platform $cpu $uptime cloud_id/$cloud_id"
    ...
    curl --connect-timeout "$WAIT" --max-time "$WAIT" -A "$USER_AGENT" -o- "$u" >"$NEWS" 2>"$ERR";

     
  • 2.6, Дядя Коля (?), 01:26, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавная ерунда. Я думал в базовой поставке Ubuntu идут базовые репозитории, в которых можно учитывать количество скачиваемого того или иного софта, но конечно же это лучше делать на устройстве пользователя, это же Linux, а не какой-нибудь там проприетарный Windows.
    Это так же забавно, как люди верят в защиту своих данных Telegram. Только если ваши данные не продаются рекламодателям, значит они продаются кому-то ещё, а анонимность вам может обеспечить только полное отключение интернета, так что забейте на то что я тут написал.
     
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