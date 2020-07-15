Из базовой поставки Ubuntu будет удалён компонент для отправки сведений о пакетах

1.1 , Аноним ( 1 ), 23:56, 15/07/2020 [ответить] +3 + / – А это разве не действительно важная инфа, что нужно поддерживать, а на что можно и подзабить?

2.2 , Аноним ( 2 ), 00:09, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – И как потом прикажете вас убеждать, что эта телеметрия - хорошая и правильная?

3.5 , zzz ( ?? ), 00:46, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Так говоришь, словно whoopsie/apport/etc уже удалили из штатной поставки

3.7 , Аноним ( 7 ), 01:33, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я не вижу ничего страшного в сборе обезличенной иинформации о пакетах.

Наше правительство и корпорации и так уже знают о нас все или практически все и знания о тем какими программами я пользуюсь на Убунте, никакк не повлияет на меня.



1.3 , Аноним ( 3 ), 00:12, 16/07/2020 [ответить] +3 + / – Нет, на самом деле это пакет из Debian, и там он прежде всего нужен для формирования приоритетности пакетов в очереди попадания на первый iso образ, если человек добровольно принимал участие в анонимизированном опросе пакетов, то статистика устанавливаемых пакетов отправлялась для изучения и на основе популярности того или иного пакета выносилось решение, что будут класть на первый iso образ, что на второй и так далее. Также на основе этого в теории могли выносить на голосование какой софт будет дефотным, но это не для вопросов о том, что поддерживать, а что подзабить. Подзабивают из-за того, что у пакета может не остаться майнтейнеров, если никто не подхватил, то его скорее выкинут, чем оставят неподдерживаемым. По сути этот пакет это телеметрия, просто по дефолту она отключена, а тот кто желает принимать участие в опросе, тот её включает, а то что он выпиливается с убунты, скорее показывает, что у них есть какая-то своя телеметрия, и этот пакет им без надобности, в байки о том, что они не смогли завести пакет из Дебиана я не верю, потому что если им надо, то сразу они умеют испецифический патчинг под свои хотелки разных пакетов, и затаскивать сырьё и недотест, а тут пакет не шмогли из Дебиана перенести, чтобы не сломать.

2.4 , Аноним ( 4 ), 00:23, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > что у них есть какая-то своя телеметрия Естественно. /etc/update-motd.d/50-motd-news (выполняется при каждом входе в систему):

USER_AGENT="curl/$curl_ver $lsb $platform $cpu $uptime cloud_id/$cloud_id"

...

curl --connect-timeout "$WAIT" --max-time "$WAIT" -A "$USER_AGENT" -o- "$u" >"$NEWS" 2>"$ERR";

2.6 , Дядя Коля ( ? ), 01:26, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Забавная ерунда. Я думал в базовой поставке Ubuntu идут базовые репозитории, в которых можно учитывать количество скачиваемого того или иного софта, но конечно же это лучше делать на устройстве пользователя, это же Linux, а не какой-нибудь там проприетарный Windows.

Это так же забавно, как люди верят в защиту своих данных Telegram. Только если ваши данные не продаются рекламодателям, значит они продаются кому-то ещё, а анонимность вам может обеспечить только полное отключение интернета, так что забейте на то что я тут написал.

