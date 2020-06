Во все актуальные выпуски Ubuntu Server перенесена поддержка CPU AMD EPYC Rome

>> Планировщик процессов семерочки очень плохо поддерживает новые архитектуры.

> Вместо пука в бесконечность - ждём от вас ассемблерные листинги с тестами.

Согласно Вашему прайсу могу только это скопировать:

AMD's next generation of EPYC processors support the MPK (Memory

Protection Keys) feature. Update the dependency and documentation.



More analysis shows that EPYC CPUs support up to 8 CCD temperature

sensors. EPYC 7601 supports three CCD temperature sensors. Unlike

Zen2 CPUs, the register space in Zen1 CPUs supports a maximum of four

sensors, so only search for a maximum of four sensors on Zen1 CPUs.



hwmon: (k10temp) Show core and SoC current and voltages on Ryzen CPUs

Ryzen CPUs report core and SoC voltages and currents. Add support

for it to the k10temp driver.

For the time being, only report voltages and currents for Ryzen

CPUs. Threadripper and EPYC appear to use a different mechanism.



Хотите определить, насколько оно коррелирует с темой, проверяйте сами.