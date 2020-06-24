Во все актуальные выпуски Ubuntu Server перенесена поддержка CPU AMD EPYC Rome

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|1.2, Главный маркетолог (?), 15:46, 24/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Внимание вопрос к знатокам: почему упомянутые в новости версии Убунты работают на ядрах не объявленных как LONGTERM?
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|2.9, Аноним (9), 16:01, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сам задавался этим вопросом. Почему-то ни разу не видел, чтобы они использовали lts ядро
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|2.33, Аноним (33), 17:43, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Внимание вопрос к знатокам: почему упомянутые в новости версии Убунты работают на
> ядрах не объявленных как LONGTERM?
Не обьявленных как LONGTERM где, кем? У кернелорга ванильный лонгтерм, у красношляпы своими силами, как и у дебиана и у убунт, у последней всё что касается LTS релизов - LONGTERM. ядро с релизом поддерживается все 5 лет, с остальных LTS бэкпортятся в актуальные LTS из новых в старые с поддержкой железа.
Что вас конкретно интересует, сформулируйте точнее?!
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|1.3, Закопайте десятку (?), 15:55, 24/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Драйвер для процессора? Вы там совсем обкуренные в Canonical? Почему на винде нет проблем с этим? Семёрка работает с любыми последними процессорами без сторонних драйверов и обновлений.
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|2.6, Аноним (5), 15:57, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Не работает. Планировщик процессов семерочки очень плохо поддерживает новые архитектуры.
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|3.17, Аноним (-), 16:34, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Планировщик процессов семерочки очень плохо поддерживает новые архитектуры.
Вместо пука в бесконечность - ждём от вас ассемблерные листинги с тестами.
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|4.25, n00by (ok), 17:14, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Планировщик процессов семерочки очень плохо поддерживает новые архитектуры.
> Вместо пука в бесконечность - ждём от вас ассемблерные листинги с тестами.
Согласно Вашему прайсу могу только это скопировать:
AMD's next generation of EPYC processors support the MPK (Memory
Protection Keys) feature. Update the dependency and documentation.
More analysis shows that EPYC CPUs support up to 8 CCD temperature
sensors. EPYC 7601 supports three CCD temperature sensors. Unlike
Zen2 CPUs, the register space in Zen1 CPUs supports a maximum of four
sensors, so only search for a maximum of four sensors on Zen1 CPUs.
hwmon: (k10temp) Show core and SoC current and voltages on Ryzen CPUs
Ryzen CPUs report core and SoC voltages and currents. Add support
for it to the k10temp driver.
For the time being, only report voltages and currents for Ryzen
CPUs. Threadripper and EPYC appear to use a different mechanism.
Хотите определить, насколько оно коррелирует с темой, проверяйте сами.
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|4.29, НяшМяш (ok), 17:28, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что это 28 итерация Сэнди Бриджа, который продолжение Core 2 Duo, который продолжение PIII.
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|5.30, Онаним (?), 17:34, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С нуля x86 процессоры никто не разрабатывает. В основном сейчас просто добавляют на 5% больше частоту, делают больше ядер и меньше нанометров. Костыли одним словом.
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|6.32, НяшМяш (ok), 17:42, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Смотря что под понимать "с нуля". AMD основательно перелопатила структуру в ризенах и прочих эпиках - тот же доступ к разным каналам памяти у эпиков на разных ядрах с разными задержками. Для этого и нужны изменения в планировщике, чтобы ось не кидала операцию на разные ядра, тем самым её замедляя. А интел до сих пор использует ту же конфигурацию с общей шиной для всех ядер, поэтому у неё процессоры получаются такие дорогие и горячие, и имеют относительно мало ядер - чем больше ядер, тем сложнее дать всем равнозначный доступ к каждому каналу памяти.
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|3.27, user90 (?), 17:18, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У вас настолько хреновая архитектура, что без обновлений десятки некоторые программы не работают. Когда исправите?
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|2.24, Z (??), 17:00, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Набежали школьники?
А у меня дома все работает и без этого! В Canonical работают дибилы!
Вы бы посмотрели сначала что они сделали и зачем.
Мальчик, поверь большим дядям, что они все делают правильно!
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|3.43, Ordu (ok), 20:33, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы бы посмотрели сначала что они сделали и зачем.
Ну я вот потыкал по ссылкам, как раз для того, чтобы понять, что они сделали и зачем. Но я не нашёл, надо видимо искать патчи, и читать их... А ты читал? Можешь изложить вкратце?
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|2.34, Аноним (33), 17:44, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Драйвер для процессора? Вы там совсем обкуренные в Canonical? Почему на винде
> нет проблем с этим? Семёрка работает с любыми последними процессорами без
> сторонних драйверов и обновлений.
С каких это пор ядро в винде содержит актуальные драйвера?
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|3.37, Анони (?), 17:52, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В системе не должно быть драйверов для процессора. Для этого сделали UEFI.
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|4.38, Аноним (38), 18:11, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В системе не должно быть драйверов для процессора. Для этого сделали UEFI.
По-хорошему в UEFI должны быть дрова на всё что распаяно на матери и вендоры должны были следить, чтобы это всё обновлялось до актуальной секурной версии, чтобы народ вообще не парился какую ОС выбирать для запуска.
Но это всё были сказки для лохов от M$, на самом деле им надо было протолкнуть очередной зонд и сильнее завендорлочить железки, в итоге мы имеем какую-то лютую блоатварь сомнительного качества и сношение с UEFI.
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|1.7, Аноним (7), 15:58, 24/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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> Ubuntu Server
Оксюморон. Абанту и на десктопы-то побрезгуешь впустить.
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|2.10, zo0M (ok), 16:04, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Старом свете и дальше на Восток, ubuntu на серверах очень распространена, так что не надо тут ляля.
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|2.15, Аноним (15), 16:29, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И что же по твоему достойно десктопа? Ты хоть знаешь сколько им приходится патчить, чтобы Linux в человеческий вид привести?
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|5.20, Аноним (15), 16:35, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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И ведь 2020 год на дворе, а в некоторых топовых дистрибутивах до сих нет поддержки кодеков из коробки.
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|6.47, ann (??), 21:05, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно 2020, а ты до сих пор какие-то кодеки ставишь.
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|4.46, ann (??), 21:04, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что-то ты делаешь не так. У меня Qt5 всё подхватывает если его попросить.
Специально попросил, подхватило.
Так то проблема обычно наоборот, Gtk вот никогда не умел и не научиться подхватывать Qt темы.
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|3.23, Аноним (7), 16:51, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты хоть знаешь сколько им приходится патчить, чтобы Linux в человеческий вид привести?
Сизифов труд. Никто не мешает им использовать дефолтную адвайту с наработками Red Hat для Qt:
https://github.com/FedoraQt/adwaita-qt
Вернее, мешает. NIH -- вещь сильная. С точки зрения двигания линуксов вперед, интересными дистрибутивами являются Gentoo, Fedora и, скажем, Arch Linux. А абанта просто унылая деревянная телега, привязанная к маглеву.
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|1.19, Аноним (19), 16:34, 24/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну в 19.04 и в 19.10 можно было не пихать, после выпуска 20.04 в этих релизах нет никакого смысла.
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|2.35, Аноним (35), 17:47, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ядра из этих версий со временем переносят в лтс. 16.04 еще поддерживается.
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