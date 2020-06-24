Во все актуальные выпуски Ubuntu Server перенесена поддержка CPU AMD EPYC Rome

2.8 , Аноним ( 8 ), 16:01, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – К логопеду пусть тебя сначала впустят.

2.10 , zo0M ( ok ), 16:04, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Старом свете и дальше на Восток, ubuntu на серверах очень распространена, так что не надо тут ляля.

3.48 , microsoft ( ? ), 21:23, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну дак, большинство васянов не могут что поболее ябанты изучить

2.12 , iPony129412 ( ? ), 16:06, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Для 2008 года комментарий подходит.

2.15 , Аноним ( 15 ), 16:29, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – И что же по твоему достойно десктопа? Ты хоть знаешь сколько им приходится патчить, чтобы Linux в человеческий вид привести?

3.16 , Аноним ( 15 ), 16:32, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://packages.ubuntu.com/search?keywords=policykit-desktop-privileges

https://packages.ubuntu.com/search?keywords=xubuntu-default-settings

https://packages.ubuntu.com/search?keywords=xubuntu-artwork

Linux то по дефолту довольно ущербный. Там даже Qt5 темы не подхватывают вид GTK, кто бы знал. Кдешники сломали qtconfig и забили.

4.18 , Онаним ( ? ), 16:34, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Всё бы ничего, но при чём тут Linux?

5.20 , Аноним ( 15 ), 16:35, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – И ведь 2020 год на дворе, а в некоторых топовых дистрибутивах до сих нет поддержки кодеков из коробки.

6.39 , Аноним ( 39 ), 19:17, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чё, k-lite не ставится*? Бида-бида.

6.40 , Аноним ( 40 ), 19:34, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – FFMpeg содержит все необходимые кодеки.

7.45 , Аноним ( 45 ), 21:02, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они выключены при сборке.

6.47 , ann ( ?? ), 21:05, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Именно 2020, а ты до сих пор какие-то кодеки ставишь.

4.46 , ann ( ?? ), 21:04, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И что-то ты делаешь не так. У меня Qt5 всё подхватывает если его попросить. Специально попросил, подхватило. Так то проблема обычно наоборот, Gtk вот никогда не умел и не научиться подхватывать Qt темы.

3.23 , Аноним ( 7 ), 16:51, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты хоть знаешь сколько им приходится патчить, чтобы Linux в человеческий вид привести? Сизифов труд. Никто не мешает им использовать дефолтную адвайту с наработками Red Hat для Qt:

https://github.com/FedoraQt/adwaita-qt Вернее, мешает. NIH -- вещь сильная. С точки зрения двигания линуксов вперед, интересными дистрибутивами являются Gentoo, Fedora и, скажем, Arch Linux. А абанта просто унылая деревянная телега, привязанная к маглеву.

2.36 , Аноним ( 36 ), 17:49, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Абанту Правильно говорится - Бабуинту

