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Представлен ноутбук Dell XPS 13 Developer Edition с предустановленным Ubuntu 20.04

23.06.2020 21:13

Компания Dell начала предустановку дистрибутива Ubuntu 20.04 на модель ноутбука XPS 13 Developer Edition, скомпонованного с оглядкой на применение в повседневной деятельности разработчиков программного обеспечения. Dell XPS 13 оснащён 13.4-дюймовым экраном Corning Gorilla Glass 6 1920×1200 (возможна замена на сенсорный экран InfinityEdge 3840×2400), процессором 10 Gen Intel Core i5-1035G1 (6MB Cache, 3.6 GHz), 8GB ОЗУ, SSD, размером от 256GB до 2TB. Вес устройства 1.2 кг., время автономной работы 18 часов.

Серия Developer Edition развивается с 2012 года и предлагается с предустановленным Ubuntu Linux, протестированным для полной поддержки всех аппаратных компонентов устройства. Вместо ранее предлагаемого выпуска Ubuntu 18.04 модель теперь будет комплектоваться Ubuntu 20.04.

  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.com/blog/dell-x...)
  2. OpenNews: Установка Ubuntu 17.10 может привести к повреждению прошивок некоторых ноутбуков
  3. OpenNews: Компания Dell выпустила вторую редакцию поставляемого с Ubuntu ультрабука Sputnik
  4. OpenNews: Компания Dell в рамках проекта Sputnik выпустила ультрабук для разработчиков на базе Ubuntu
  5. OpenNews: Компания Dell представила специализированный ноутбук для разработчиков, укомплектованный Ubuntu
  6. OpenNews: Lenovo обеспечит поставку Ubuntu и RHEL на всех моделях ThinkStation и ThinkPad P
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53220-dell
Ключевые слова: dell, ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 21:32, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот-вот наступит долгожданный виндекапец. Нужно только подождать.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:36, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он уже наступил на мобилах. На десктопе впрочем тоже теряет позиции в пользу UNIX и UNIX-подобных систем. Единственное, чем винда может сдерживать повсеместный переход на операционные системы -- это то, что винда -- это прошивка, узкоспециализированная на запуск игр. В этом плане данная прошивка действительно уделывает операционные системы.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 21:51, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, на работе все в игры играют
     
  • 3.34, kai3341 (ok), 22:27, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > винда -- это прошивка, узкоспециализированная на запуск игр

    Тут ты немного неправ. Конторы часто плотно сидят на игле решений MS. У нас, например, корпоративный стандарт -- MS Teams.

    А что касается офисного пакета -- дикое число обезьян неистово анонируют на сложную вёрстку, ничего при этом не понимая. В своё время я сильно обломался, пытаясь использовать \LaTeX повсеместно. Совсем грустно с дипломом было -- нормы есть (местами сильно ублюдские), а .sty файла нет.

     
     
  • 4.42, Аноним (42), 22:39, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > MS Teams

    Это тот, который есть в вебморде, а с недавних пор и нативно на линуксе?

    А касательно офисов - Onlyoffice уделывает всё по некрософтосовместимости, а WPS - по удобству, и тоже совместимости.

     
  • 3.39, Аноним (39), 22:33, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > прошивка, узкоспециализированная на запуск игр

    Нет, там полно эксклюзивов в любой области. Я бы сказал, что это дефолт ОС, пока.

     
     
  • 4.40, Аноним (39), 22:35, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри, например, сколько мультимедиа утилит, не имеющих отношения к играм https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4733376 (это не варез).
     
  • 2.33, Аноним (33), 22:25, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С вендекапцом придёт и линуксокапец, когда толпы быдлохомяков побегут на линуксы.
     

  • 1.2, th3m3 (ok), 21:33, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >8GB ОЗУ

    Мало.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:35, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прогеров на электроне давно пора отправить в зоопарк. Веб-экспонатами.
     
  • 2.8, zurapa (ok), 21:37, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально. В Макбуках такого же ранга тоже 8 ГБ. Вы ж там не будете виртуалки запускать. Так... Хромого погоняете и спать.
     
  • 2.14, Аноним (16), 21:46, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Мало

    Берите два

     
  • 2.15, Аноним (15), 21:47, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новость написана криво. Там есть опция с i7, 16G памяти и нормальным 4k экраном. А вот 15" версии с убантой вроде нету :(
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 22:11, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну 16 гб я ещё согласен полезно, но блин 4к экран то на 13" зачем?
     

  • 1.3, kai3341 (ok), 21:34, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    По умолчанию 8G RAM -- это как-то ни о чём. На сайте Dell (UX шлак) предлагают вариант с 16G. Их станет маловато уже через 3 года

    Вердикт -- чушь собачья

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:45, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потише там, а то мои 4 гига еще собираются долго работать без проблем. Все твои тормоза и вешания системы - твои личные железопроблемы.
     
     
  • 3.31, kai3341 (ok), 22:19, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Потише там, а то мои 4 гига еще собираются долго работать без проблем. Все твои тормоза и вешания системы - твои личные железопроблемы.

    Ты там новость читай сначала, а потом в комментариях возбухай. Ноут позиционируется как для разработчиков. Значит, предполагается, что нужно запустить IDE (бэкэндерам несколько), браузер (фронт-эндерам несколько). Фулстэкам тут совсем туго

    Мой список IDE: Spyder3, DBeaver, Atom

    Помимо этого, надо ещё взаимодействовать с коллегами, и кроме телеги держать запущенными другие мессенжеры. А в идеале ещё и почтовик =(

     
  • 2.27, Аноним (27), 22:14, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вердикт -- чушь собачья

    И его тоже в дополнение к веб-экспонатам!

     
  • 2.35, cool29 (?), 22:28, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще довольно забавно: У меня куча прог запущена, жрущих по 15-50mb (doubleCmd, geany, qbittorrent и т.д.) и один зараза браузер (firefox, о chromium даже стараюсь не думать) который жрет 3gb. Вот как так жить то. Вот что можно там внутри браузеров делать, что-бы так память жрать.
     

  • 1.5, th3m3 (ok), 21:35, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Цена завышена за такое.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 21:44, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Цены ноутбуков +/- одинаковые у всех больших компаний.

    Этот XPS 13 - $1100.
    - i5
    - 8GB 3733MHz LPDDR4
    - SSD 256GB

    MacBook Air в такой же конфигурации тоже $1100
    https://www.apple.com/shop/buy-mac/macbook-air

     
     
  • 3.26, srgazh (?), 22:13, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Нахрен макбук
     

  • 1.9, Аноним (9), 21:40, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    более 80000р дорого. Хотя конечно зп настоящего программиста в разы больше
    8GB ОЗУ на этом не получится разрабатывать. На java или для android по крайней мере.
     
     
  • 2.11, Аноним (9), 21:44, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *на spring или для android
     

  • 1.10, Sluggard (ok), 21:43, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А в чём новость, в том, что предустановят именно на XPS?
    У Dell ведь давным-давно есть ноуты с предустановленной Убунтой в линейках Vostro, Inspiron и Latitude.
     
     
  • 2.17, freehck (ok), 21:53, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Dell ведь давным-давно есть ноуты с предустановленной Убунтой

    +1, с языка сорвал

    Ну и собственно, я не очень был доволен теми сборками убунты, которые шли базово. Как ни покупал ноут -- сплошь поломанные были на корню, приходилось сносить и заново нормально ставить.

     
     
  • 3.20, Sluggard (ok), 22:01, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня был Inspiron 3721 с предустановленной Ubuntu 12.04 (кажется). Там, насколько я помню, не подцепился USB 3G-модем в NM из коробки. Но он всё равно покупался под переустановку, так что я значения не придал.
     
  • 3.21, Аноним (24), 22:02, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По моему людям предпочитающим линукс вообще предустановка ОС не требуется.  
     
     
  • 4.41, cool29 (?), 22:37, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот вы в магазине покупаете ноутбук, а там операционки нет. Как проверить рабтоспособность устройства (например те же битые пиксели на черном экране с надписью OS Not install)? Вот собственно это единственная причина устанавливать что-то типа специального излания Ubuntu. Ну а потом если уж Вам надо вы всегда можете поставить какую нибудь генту или debian.
     

  • 1.18, PetrG (ok), 21:57, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    8GB ОЗУ - это они точно о разработчиках думали?
    3-4 контейнера со своим говнецом, один профайлер, IDE, БРАУЗЕР...
    Я бы меньше 12G не ставил.
     
  • 1.19, Аноним (19), 22:00, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1к бачей за какой-то мусор. Купил красный ноут за такую же цену в 3 раза мощнее по всем параметрам
     
  • 1.22, Moomintroll (ok), 22:08, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Developer Edition

    Давно и безнадёжно страдаю... Правда не девелопер, а админ, и мои тексты - это конфиги, а теперь еще и новомодные ямлы. А страдание мое выражается в кнопках Home и End (часто надо закоментировать строку или добавить ещё одну) - их теперь засовывают в абсолютно недоступные места :-( Последняя более-менее юзабельная для меня клава былв на Dell Latitude 5480/5490 (Fn + Left/Right), а на 5400 уже тоже всё испортили.

     
     
  • 2.25, user90 (?), 22:12, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ха! Сейчас пойди-найди даже адекватную проводную клаву (без цифроблока)!
     
     
  • 3.28, Аноним (27), 22:16, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ха! Сейчас пойди-найди даже адекватную проводную клаву (без цифроблока)!

    А зачем надо проводную клаву без цифроблока? Чтобы меньше кнопок и хоткеев было? А, ну фанатам vim сойдет, конечно, им не привыкать в варварским шорткатам и давлению 3 кноп вместо 1 :)

     
     
  • 4.32, user90 (?), 22:22, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому, что 99% юзеров его не юзает, потому, что даже в Emacs он нафиг не нужен (про vim как-то не в теме), потому, что место тоже не резиновое.. может забыл чо.

    Ну и про "недостаток кнопок" - детский лепет)

     
  • 4.38, user90 (?), 22:31, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, вспомнил еще: эффективная работа за клавиатурой подразумевает минимальные перемещения кисти -> маленькая клава лучше. А не доска на полстола)
     
  • 2.30, srgazh (?), 22:18, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Давно и безнадёжно страдаю... Правда не девелопер, а админ, и мои тексты - это конфиги, а теперь еще и новомодные ямлы. А страдание мое выражается в кнопках Home и End (часто надо закоментировать строку или добавить ещё одну) - их теперь засовывают в абсолютно недоступные места :-( Последняя более-менее юзабельная для меня клава былв на Dell Latitude 5480/5490 (Fn + Left/Right), а на 5400 уже тоже всё испортили.

    Исправь голову) Купи себе клаву

     

  • 1.23, user90 (?), 22:09, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шок? Сенсация!? Опенмаркетплейс.ру?? ;)
     
  • 1.29, srgazh (?), 22:17, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За такое еще и без Windows pf 1100usd. и это цена за бугром) Не нужно..
    Вангую мертвый выпад.
     
     
  • 2.36, macfaq (?), 22:28, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows pf не будет, а за $500, так и быть, дам тебе wipfw.
     
     
  • 3.37, srgazh (?), 22:31, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Windows pf не будет, а за $500, так и быть, дам тебе
    > wipfw.

    Умный петросян) оставь себе!

     

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