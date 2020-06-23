Представлен ноутбук Dell XPS 13 Developer Edition с предустановленным Ubuntu 20.04

2.7 , Аноним ( 7 ), 21:36, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он уже наступил на мобилах. На десктопе впрочем тоже теряет позиции в пользу UNIX и UNIX-подобных систем. Единственное, чем винда может сдерживать повсеместный переход на операционные системы -- это то, что винда -- это прошивка, узкоспециализированная на запуск игр. В этом плане данная прошивка действительно уделывает операционные системы.

3.16 , Аноним ( 16 ), 21:51, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага, на работе все в игры играют

3.34 , kai3341 ( ok ), 22:27, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > винда -- это прошивка, узкоспециализированная на запуск игр Тут ты немного неправ. Конторы часто плотно сидят на игле решений MS. У нас, например, корпоративный стандарт -- MS Teams. А что касается офисного пакета -- дикое число обезьян неистово анонируют на сложную вёрстку, ничего при этом не понимая. В своё время я сильно обломался, пытаясь использовать \LaTeX повсеместно. Совсем грустно с дипломом было -- нормы есть (местами сильно ублюдские), а .sty файла нет.

4.42 , Аноним ( 42 ), 22:39, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > MS Teams Это тот, который есть в вебморде, а с недавних пор и нативно на линуксе? А касательно офисов - Onlyoffice уделывает всё по некрософтосовместимости, а WPS - по удобству, и тоже совместимости.

3.39 , Аноним ( 39 ), 22:33, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > прошивка, узкоспециализированная на запуск игр Нет, там полно эксклюзивов в любой области. Я бы сказал, что это дефолт ОС, пока.

4.40 , Аноним ( 39 ), 22:35, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Посмотри, например, сколько мультимедиа утилит, не имеющих отношения к играм https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4733376 (это не варез).

2.33 , Аноним ( 33 ), 22:25, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С вендекапцом придёт и линуксокапец, когда толпы быдлохомяков побегут на линуксы.

