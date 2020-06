Представлен ноутбук Dell XPS 13 Developer Edition с предустановленным Ubuntu 20.04

2.17 , freehck ( ok ), 21:53, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Dell ведь давным-давно есть ноуты с предустановленной Убунтой +1, с языка сорвал Ну и собственно, я не очень был доволен теми сборками убунты, которые шли базово. Как ни покупал ноут -- сплошь поломанные были на корню, приходилось сносить и заново нормально ставить.

3.20 , Sluggard ( ok ), 22:01, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня был Inspiron 3721 с предустановленной Ubuntu 12.04 (кажется). Там, насколько я помню, не подцепился USB 3G-модем в NM из коробки. Но он всё равно покупался под переустановку, так что я значения не придал.

3.21 , Аноним ( 24 ), 22:02, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – По моему людям предпочитающим линукс вообще предустановка ОС не требуется.

4.41 , cool29 ( ? ), 22:37, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот вы в магазине покупаете ноутбук, а там операционки нет. Как проверить рабтоспособность устройства (например те же битые пиксели на черном экране с надписью OS Not install)? Вот собственно это единственная причина устанавливать что-то типа специального излания Ubuntu. Ну а потом если уж Вам надо вы всегда можете поставить какую нибудь генту или debian.