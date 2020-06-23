Представлен ноутбук Dell XPS 13 Developer Edition с предустановленным Ubuntu 20.04

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|2.7, Аноним (7), 21:36, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он уже наступил на мобилах. На десктопе впрочем тоже теряет позиции в пользу UNIX и UNIX-подобных систем. Единственное, чем винда может сдерживать повсеместный переход на операционные системы -- это то, что винда -- это прошивка, узкоспециализированная на запуск игр. В этом плане данная прошивка действительно уделывает операционные системы.
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|3.34, kai3341 (ok), 22:27, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> винда -- это прошивка, узкоспециализированная на запуск игр
Тут ты немного неправ. Конторы часто плотно сидят на игле решений MS. У нас, например, корпоративный стандарт -- MS Teams.
А что касается офисного пакета -- дикое число обезьян неистово анонируют на сложную вёрстку, ничего при этом не понимая. В своё время я сильно обломался, пытаясь использовать \LaTeX повсеместно. Совсем грустно с дипломом было -- нормы есть (местами сильно ублюдские), а .sty файла нет.
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|4.42, Аноним (42), 22:39, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> MS Teams
Это тот, который есть в вебморде, а с недавних пор и нативно на линуксе?
А касательно офисов - Onlyoffice уделывает всё по некрософтосовместимости, а WPS - по удобству, и тоже совместимости.
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|3.39, Аноним (39), 22:33, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> прошивка, узкоспециализированная на запуск игр
Нет, там полно эксклюзивов в любой области. Я бы сказал, что это дефолт ОС, пока.
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|2.33, Аноним (33), 22:25, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С вендекапцом придёт и линуксокапец, когда толпы быдлохомяков побегут на линуксы.
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|2.4, Аноним (4), 21:35, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прогеров на электроне давно пора отправить в зоопарк. Веб-экспонатами.
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|2.8, zurapa (ok), 21:37, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нормально. В Макбуках такого же ранга тоже 8 ГБ. Вы ж там не будете виртуалки запускать. Так... Хромого погоняете и спать.
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|2.15, Аноним (15), 21:47, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Новость написана криво. Там есть опция с i7, 16G памяти и нормальным 4k экраном. А вот 15" версии с убантой вроде нету :(
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|3.24, Аноним (24), 22:11, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну 16 гб я ещё согласен полезно, но блин 4к экран то на 13" зачем?
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|1.3, kai3341 (ok), 21:34, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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По умолчанию 8G RAM -- это как-то ни о чём. На сайте Dell (UX шлак) предлагают вариант с 16G. Их станет маловато уже через 3 года
Вердикт -- чушь собачья
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|2.13, Аноним (13), 21:45, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потише там, а то мои 4 гига еще собираются долго работать без проблем. Все твои тормоза и вешания системы - твои личные железопроблемы.
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|3.31, kai3341 (ok), 22:19, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Потише там, а то мои 4 гига еще собираются долго работать без проблем. Все твои тормоза и вешания системы - твои личные железопроблемы.
Ты там новость читай сначала, а потом в комментариях возбухай. Ноут позиционируется как для разработчиков. Значит, предполагается, что нужно запустить IDE (бэкэндерам несколько), браузер (фронт-эндерам несколько). Фулстэкам тут совсем туго
Мой список IDE: Spyder3, DBeaver, Atom
Помимо этого, надо ещё взаимодействовать с коллегами, и кроме телеги держать запущенными другие мессенжеры. А в идеале ещё и почтовик =(
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|2.27, Аноним (27), 22:14, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вердикт -- чушь собачья
И его тоже в дополнение к веб-экспонатам!
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|2.35, cool29 (?), 22:28, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще довольно забавно: У меня куча прог запущена, жрущих по 15-50mb (doubleCmd, geany, qbittorrent и т.д.) и один зараза браузер (firefox, о chromium даже стараюсь не думать) который жрет 3gb. Вот как так жить то. Вот что можно там внутри браузеров делать, что-бы так память жрать.
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|1.9, Аноним (9), 21:40, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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более 80000р дорого. Хотя конечно зп настоящего программиста в разы больше
8GB ОЗУ на этом не получится разрабатывать. На java или для android по крайней мере.
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|1.10, Sluggard (ok), 21:43, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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А в чём новость, в том, что предустановят именно на XPS?
У Dell ведь давным-давно есть ноуты с предустановленной Убунтой в линейках Vostro, Inspiron и Latitude.
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|2.17, freehck (ok), 21:53, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Dell ведь давным-давно есть ноуты с предустановленной Убунтой
+1, с языка сорвал
Ну и собственно, я не очень был доволен теми сборками убунты, которые шли базово. Как ни покупал ноут -- сплошь поломанные были на корню, приходилось сносить и заново нормально ставить.
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|3.20, Sluggard (ok), 22:01, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня был Inspiron 3721 с предустановленной Ubuntu 12.04 (кажется). Там, насколько я помню, не подцепился USB 3G-модем в NM из коробки. Но он всё равно покупался под переустановку, так что я значения не придал.
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|3.21, Аноним (24), 22:02, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По моему людям предпочитающим линукс вообще предустановка ОС не требуется.
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|4.41, cool29 (?), 22:37, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот вы в магазине покупаете ноутбук, а там операционки нет. Как проверить рабтоспособность устройства (например те же битые пиксели на черном экране с надписью OS Not install)? Вот собственно это единственная причина устанавливать что-то типа специального излания Ubuntu. Ну а потом если уж Вам надо вы всегда можете поставить какую нибудь генту или debian.
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|1.18, PetrG (ok), 21:57, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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8GB ОЗУ - это они точно о разработчиках думали?
3-4 контейнера со своим говнецом, один профайлер, IDE, БРАУЗЕР...
Я бы меньше 12G не ставил.
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|1.19, Аноним (19), 22:00, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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1к бачей за какой-то мусор. Купил красный ноут за такую же цену в 3 раза мощнее по всем параметрам
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|1.22, Moomintroll (ok), 22:08, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Developer Edition
Давно и безнадёжно страдаю... Правда не девелопер, а админ, и мои тексты - это конфиги, а теперь еще и новомодные ямлы. А страдание мое выражается в кнопках Home и End (часто надо закоментировать строку или добавить ещё одну) - их теперь засовывают в абсолютно недоступные места :-( Последняя более-менее юзабельная для меня клава былв на Dell Latitude 5480/5490 (Fn + Left/Right), а на 5400 уже тоже всё испортили.
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|2.25, user90 (?), 22:12, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ха! Сейчас пойди-найди даже адекватную проводную клаву (без цифроблока)!
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|3.28, Аноним (27), 22:16, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ха! Сейчас пойди-найди даже адекватную проводную клаву (без цифроблока)!
А зачем надо проводную клаву без цифроблока? Чтобы меньше кнопок и хоткеев было? А, ну фанатам vim сойдет, конечно, им не привыкать в варварским шорткатам и давлению 3 кноп вместо 1 :)
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|4.32, user90 (?), 22:22, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому, что 99% юзеров его не юзает, потому, что даже в Emacs он нафиг не нужен (про vim как-то не в теме), потому, что место тоже не резиновое.. может забыл чо.
Ну и про "недостаток кнопок" - детский лепет)
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|4.38, user90 (?), 22:31, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, вспомнил еще: эффективная работа за клавиатурой подразумевает минимальные перемещения кисти -> маленькая клава лучше. А не доска на полстола)
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|2.30, srgazh (?), 22:18, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Давно и безнадёжно страдаю... Правда не девелопер, а админ, и мои тексты - это конфиги, а теперь еще и новомодные ямлы. А страдание мое выражается в кнопках Home и End (часто надо закоментировать строку или добавить ещё одну) - их теперь засовывают в абсолютно недоступные места :-( Последняя более-менее юзабельная для меня клава былв на Dell Latitude 5480/5490 (Fn + Left/Right), а на 5400 уже тоже всё испортили.
Исправь голову) Купи себе клаву
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|1.29, srgazh (?), 22:17, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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За такое еще и без Windows pf 1100usd. и это цена за бугром) Не нужно..
Вангую мертвый выпад.
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|3.37, srgazh (?), 22:31, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Windows pf не будет, а за $500, так и быть, дам тебе
> wipfw.
Умный петросян) оставь себе!
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