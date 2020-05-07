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Выпуск дистрибутива UbuntuDDE 20.04 с рабочим столом Deepin

07.05.2020 10:13

Опубликован выпуск дистрибутива UbuntuDDE 20.04, основанный на кодовой базе Ubuntu 20.04 LTS и поставляемый с графическим окружением DDE (Deepin Desktop Environment). Проект пока является неофициальной редакцией Ubuntu, но разработчики ведут переговоры с компанией Canonical о включение UbuntuDDE в состав официальных дистрибутивов Ubuntu. Размер iso-образа 2.2 ГБ.

В UbuntuDDE предложен выпуск рабочего стола Deepin 5.0 и набор специализированных приложений, развиваемых проектом Deepin Linux, среди которых файловый менеджер Deepin File Manager, музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie и система обмена сообщениями DTalk. Из отличий от Deepin Linux отмечается переработка оформления и поставка вместо каталога-магазина приложений Deepin приложения Ubuntu Software Center с поддержкой пакетов в формате Snap и DEB. В качестве оконного менеджера используется Kwin, развиваемый проектом KDE.

Напомним, что компоненты рабочего стола Deepin разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключенные накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.



  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntudde.com/blog/ubu...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 20.04 LTS
  3. OpenNews: Бета-версия дистрибутива UbuntuDDE с рабочим столом Deepin
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.11, развивающего собственное графическое окружение
  5. OpenNews: Компания Huawei начала предустановку Deepin Linux на ноутбуки
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52894-ubuntudde
Ключевые слова: ubuntudde, ubuntu, deepin
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Обсуждение (5) RSS
  • 2, Брат Анон (?), 10:19, 07/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Хотелось бы взглянуть на графическую библиотеку на Go. Я так понимаю, что используются привязки к Qt. Но это такая жырная тварюга, что я даже не рискую.
     
  • 4, A.Stahl (ok), 10:24, 07/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Выглядит как смесь Андроидовской и Виндовс 8 ДЕшек.

    С моей точки зрения -- квинтэссенция антиюзабельного вырвиглазия. Хотя для телефонов, может, сгодится.

     
  • 5, КО (?), 10:27, 07/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    "http://www.deepin.org/soft.html"
    404
    Зашёл на их сайт, слегка в глазах зарябило от лунного - переключил на энг, норма, на ру - "Циклическое перенаправление на странице".
    Кек, лол.
     

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