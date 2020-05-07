Выпуск дистрибутива UbuntuDDE 20.04 с рабочим столом Deepin

Опубликован выпуск дистрибутива UbuntuDDE 20.04, основанный на кодовой базе Ubuntu 20.04 LTS и поставляемый с графическим окружением DDE (Deepin Desktop Environment). Проект пока является неофициальной редакцией Ubuntu, но разработчики ведут переговоры с компанией Canonical о включение UbuntuDDE в состав официальных дистрибутивов Ubuntu. Размер iso-образа 2.2 ГБ.

В UbuntuDDE предложен выпуск рабочего стола Deepin 5.0 и набор специализированных приложений, развиваемых проектом Deepin Linux, среди которых файловый менеджер Deepin File Manager, музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie и система обмена сообщениями DTalk. Из отличий от Deepin Linux отмечается переработка оформления и поставка вместо каталога-магазина приложений Deepin приложения Ubuntu Software Center с поддержкой пакетов в формате Snap и DEB. В качестве оконного менеджера используется Kwin, развиваемый проектом KDE.

Напомним, что компоненты рабочего стола Deepin разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключенные накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.