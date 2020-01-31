Root-уязвимость в sudo, затрагивающая Linux Mint и Elementary OS

|
|1.1, Аноним (1), 08:50, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–20 +/–
|
Главное, чтобы в kdesu не было. А sudo? Бог с ним, с этим sudo, никто в здравом уме не будет его использовать. Разве что от лени и жадности, в многопользовательских системах.
Воу воу кажется со своим отношением к судо я автоматически попадаю в категорию гентушников-слакварщиков из 0.001%. Но серьёзно, у меня просто нет задачи давать чрезмерные полномочия пользователям без квалификации. Это в любом случае дыра в более чем одном смысле.
|
|
|
|2.4, asdasd (?), 09:17, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> давать чрезмерные полномочия
А вы в курсе что sudo это не про root? И что можно пользователю дать права админа этой команде только на одну программу? И что что ваш kdesu (как и все su*) работает через теже конфиги и сущности?
|
|
|
|3.6, Онаним (?), 09:32, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У них разный код. Код sudo на си не безопасен, чего не понятного то.
|
|3.7, Аноним (1), 09:36, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
А то ж. Но всё равно, возможностей слишком много насовали в коде, от того и все проблемы. Вон убунтята минусят как активно, в олдскульных (slackware/opensuse) и гибких (gentoo) дистрах с этим попроще как-то.
|
|2.14, Аноним (14), 10:22, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
"А sudo? Бог с ним, с этим sudo, никто в здравом уме не будет его использовать"
Ты это, пилюльки по утрам не забывай принимать, а то припадки тебя выдают
|
|
|
|3.15, Аноним (1), 10:31, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пропихнули то точно так же как networkmanager с рутовыми бэкдорами. Типа, если десктоп, то от рута логиниться типа низзяя и вообще айяйяй, всем использовать судо, это же так удобно и безопасно. Но это чистой воды бред и манипуляции.
С другой стороны для рута теперь стали урезать некоторые интересные возможности вроде лишних прав на некоторые операции (в grsecurity подсмотрели, не иначе), которые ему в нынешних реалиях не нужны и это в принципе не плохо. Главное не докатиться до ситуации, где системный аккаунт имеет прав больше рутового. Так вот, судо — это такая же конвиниенс поделка, как нм, совершенно излишняя и чужеродная для большинства систем.
|
|1.5, Аноним (5), 09:18, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Перепись решёт: Linux Mint, OpenBSD, Elementary OS, FreeBSD, Solus, Ubuntu. Кто следующий?
|
|
|
|2.11, aa (?), 09:53, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
в опенбсд уже давно собственная doas вместо "дырявой" sudo
|
|
|
|3.12, Аноним (-), 10:01, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
речь не про doas/sudo, а про недавние баги в опёнке и других ос
рeшeто на рeшeтe и рeшeтом погоняeт, типа камень в сторону опенки, которая мало чем отличается в плане безопасности от других ос, хотя бьёт себя пяткой в грудь про супир-кукурити
|
|
|
|4.20, Аноним (20), 11:00, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тогда перечисляй вообще всё. Можно пальцем ткнуть в любой проект и хотя бы одна обнаруженная уязвимость у него будет.
|
|1.9, Аноим (?), 09:48, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А интересно - зачем в принципе эти звездочки нужны? Без них - не?..
|
|
|
|2.23, A (?), 11:03, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если тремор рук и т.п. Для невалидных состояний.
|
|2.24, Sluggard (ok), 11:03, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Видимо, некоторые, видя пустоту при вводе пароля, с непривычки могут подумать, что у них ничего не вводится.
|
|1.10, Аноним (10), 09:49, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
блин, меня как раз подкупила эта фишка в sudo в mint - когда вводишь пароль он отображается звёздочками. Это как-то привычнее, чем когда ничего не отображается и не понять вводится что-то или нет.
Не думал что даже в такой простой функции может быть уязвимость.
Думаю просто отключу эту функцию и подожду обновления
|
|
|
|2.13, Аноним (1), 10:07, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Пора бы уже привыкнуть. Лично я наоборот, каждый раз, когда вижу звёздочки, сильно нервируюсь. Потому что сразу ощущается, что вводимые данные застрянут минимум в десятке мест плейн текстом. И скорее всего отсылаются в интернет "на проверку надёжности", а уязвимости ещё только предстоит найти, потому что код написан не профессионалами.
С другой стороны отсутствие индикации ввода может вызывать ложное ощущение надёжности. Присутствие индикации помимо очевидного (можно подсмотреть длину — некоторые имеют опцию 3 звёздочки на каждый символ, что в целом бесполезно), означает многократное кеширование в памяти (плейнтекстом естественно) и где-то там ещё будет опция "убрать звёздочки и посмотреть ввод". Не далеко и до отправить в майкрософт/гугл/мозиллу на проверку, что не далеко от истины, потому что они именно туда и отправляются.
|
|
|
|3.17, Аноним (16), 10:38, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>И скорее всего отсылаются в интернет "на проверку надёжности"
Это вы про какой дистр?
|
|1.22, Аноним (22), 11:03, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну вообще виновен тот, кто придумал и создал эту систему, а не те, кто просто пытается привести её в нормальный вид. Озаботились бы сразу отображением звездочек и все бы давно исправили и починили.
|