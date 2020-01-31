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Root-уязвимость в sudo, затрагивающая Linux Mint и Elementary OS

31.01.2020 08:40

В утилите sudo, используемой для организации выполнения команд от имени других пользователей, выявлена уязвимость (CVE-2019-18634), позволяющая повысить свои привилегии в системе до пользователя root. Проблема проявляется начиная с выпуска sudo 1.7.1 только при использовании в файле /etc/sudoers опции "pwfeedback", которая отключена по умолчанию, но активирована в некоторых дистрибутивах, таких как Linux Mint и Elementary OS. Проблема устранена в выпуске sudo 1.8.31, опубликованном несколько часов назад. В дистрибутивах уязвимость пока остаётся неисправленной.

Опция "pwfeedback" включает отображение символа "*" после каждого введённого символа при вводе пароля. Из-за ошибки в реализации функции getln(), определённой в файле tgetpass.c, переданная через стандартный входной поток (stdin) слишком большая строка с паролем при определённых условиях может не уместиться в выделенный буфер и переписать другие данные в стеке. Переполнение возникает во время выполнения кода sudo с правами root.

Суть проблемы в том, что при использовании в процессе ввода спецсимвола ^U (очистка строки) и при сбое операции записи, код, отвечающий за очистку выведенных символов "*", сбрасывает данные о доступном размере буфера, но не возвращает в исходное значение указатель на текущую позицию в буфере. Другим фактором, способствующим эксплуатации, является отсутствие автоматического отключения режима "pwfeedback" при поступлении данных не с терминала, а через входной поток (данная недоработка позволяет создать условия для возникновения ошибки записи, например, на системах с однонаправленными неименованными каналами ошибка возникает при попытке записи за конец канала для чтения).

Так как атакующий может полностью контролировать перезапись данных в стеке, не представляет трудности создание эксплоита, позволяющего повысить свои привилегии до пользователя root. Проблема может быть эксплуатирована любым пользователем, независимо от прав на использование sudo и наличия специфичных для пользователя настроек в sudoers. Для блокирования проблемы следует убедиться в отсутствии в /etc/sudoers настройки "pwfeedback" и при необходимости отключить её ("Defaults !pwfeedback"). Для проверки наличия проблемы можно выполнить код: 

  
$ perl -e 'print(("A" x 100 . "\x{00}") x 50)' | sudo -S id
    Password: Segmentation fault


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: В Linux Mint отмечены проблемы с распространением обновлений с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: В дерево исходных текстов OpenBSD принят код замены sudo
  4. OpenNews: При портировании во FreeBSD утилиты doas, аналога sudo от OpenBSD, возникла опасная уязвимость
  5. OpenNews: В sudo устранена уязвимость, позволяющая переписать файл на системах с SELinux
  6. OpenNews: Уязвимость в sudo, позволяющая повысить привилегии при использовании специфичных правил
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sudo
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  • 1.1, Аноним (1), 08:50, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –20 +/
    Главное, чтобы в kdesu не было. А sudo? Бог с ним, с этим sudo, никто в здравом уме не будет его использовать. Разве что от лени и жадности, в многопользовательских системах.

    Воу воу кажется со своим отношением к судо я автоматически попадаю в категорию гентушников-слакварщиков из 0.001%. Но серьёзно, у меня просто нет задачи давать чрезмерные полномочия пользователям без квалификации. Это в любом случае дыра в более чем одном смысле.

     
     
  • 2.4, asdasd (?), 09:17, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > давать чрезмерные полномочия

    А вы в курсе что sudo это не про root? И что можно пользователю дать права админа этой команде только на одну программу? И что что ваш kdesu (как и все su*) работает через теже конфиги и сущности?

     
     
  • 3.6, Онаним (?), 09:32, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них разный код. Код sudo на си не безопасен, чего не понятного то.
     
  • 3.7, Аноним (1), 09:36, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А то ж. Но всё равно, возможностей слишком много насовали в коде, от того и все проблемы. Вон убунтята минусят как активно, в олдскульных (slackware/opensuse) и гибких (gentoo) дистрах с этим попроще как-то.
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:22, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    "А sudo? Бог с ним, с этим sudo, никто в здравом уме не будет его использовать"
    Ты это, пилюльки по утрам не забывай принимать, а то припадки тебя выдают
     
     
  • 3.15, Аноним (1), 10:31, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пропихнули то точно так же как networkmanager с рутовыми бэкдорами. Типа, если десктоп, то от рута логиниться типа низзяя и вообще айяйяй, всем использовать судо, это же так удобно и безопасно. Но это чистой воды бред и манипуляции.

    С другой стороны для рута теперь стали урезать некоторые интересные возможности вроде лишних прав на некоторые операции (в grsecurity подсмотрели, не иначе), которые ему в нынешних реалиях не нужны и это в принципе не плохо. Главное не докатиться до ситуации, где системный аккаунт имеет прав больше рутового. Так вот, судо — это такая же конвиниенс поделка, как нм, совершенно излишняя и чужеродная для большинства систем.

     
  • 3.21, A (?), 11:02, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [code]sudo -i[/code]

    И нет больше судо.

     

  • 1.2, Аноним (2), 08:58, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Правильно, пароль не долден отображаться никак
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:18, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Перепись решёт: Linux Mint, OpenBSD, Elementary OS, FreeBSD, Solus, Ubuntu. Кто следующий?
     
     
  • 2.8, BlackRot (ok), 09:36, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все производные от убунту
     
  • 2.11, aa (?), 09:53, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в опенбсд уже давно собственная doas вместо "дырявой" sudo
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 10:01, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    речь не про doas/sudo, а про недавние баги в опёнке и других ос
    рeшeто на рeшeтe и рeшeтом погоняeт, типа камень в сторону опенки, которая мало чем отличается в плане безопасности от других ос, хотя бьёт себя пяткой в грудь про супир-кукурити
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 11:00, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда перечисляй вообще всё. Можно пальцем ткнуть в любой проект и хотя бы одна обнаруженная уязвимость у него будет.
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:35, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    doass
     

  • 1.9, Аноим (?), 09:48, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А интересно - зачем в принципе эти звездочки нужны? Без них - не?..
     
     
  • 2.23, A (?), 11:03, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если тремор рук и т.п. Для невалидных состояний.
     
  • 2.24, Sluggard (ok), 11:03, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, некоторые, видя пустоту при вводе пароля, с непривычки могут подумать, что у них ничего не вводится.
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:49, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    блин, меня как раз подкупила эта фишка в sudo в mint - когда вводишь пароль он отображается звёздочками. Это как-то привычнее, чем когда ничего не отображается и не понять вводится что-то или нет.

    Не думал что даже в такой простой функции может быть уязвимость.

    Думаю просто отключу эту функцию и подожду обновления

     
     
  • 2.13, Аноним (1), 10:07, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Пора бы уже привыкнуть. Лично я наоборот, каждый раз, когда вижу звёздочки, сильно нервируюсь. Потому что сразу ощущается, что вводимые данные застрянут минимум в десятке мест плейн текстом. И скорее всего отсылаются в интернет "на проверку надёжности", а уязвимости ещё только предстоит найти, потому что код написан не профессионалами.

    С другой стороны отсутствие индикации ввода может вызывать ложное ощущение надёжности. Присутствие индикации помимо очевидного (можно подсмотреть длину — некоторые имеют опцию 3 звёздочки на каждый символ, что в целом бесполезно), означает многократное кеширование в памяти (плейнтекстом естественно) и где-то там ещё будет опция "убрать звёздочки и посмотреть ввод". Не далеко и до отправить в майкрософт/гугл/мозиллу на проверку, что не далеко от истины, потому что они именно туда и отправляются.

     
     
  • 3.17, Аноним (16), 10:38, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >И скорее всего отсылаются в интернет "на проверку надёжности"

    Это вы про какой дистр?

     
     
  • 4.18, Аноним (1), 10:48, 31/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNU/Windows
     

  • 1.19, mimocrocodile (?), 10:49, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Крутая опция, включу везде, когда исправят дыру)
     
  • 1.22, Аноним (22), 11:03, 31/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вообще виновен тот, кто придумал и создал эту систему, а не те, кто просто пытается привести её в нормальный вид. Озаботились бы сразу отображением звездочек и все бы давно исправили и починили.
     

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