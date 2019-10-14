Уязвимость в sudo, позволяющая повысить привилегии при использовании специфичных правил

2.3 , Zenitur ( ok ), 09:15, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сейчас тебе кое-кто накрутит отрицательный рейтинг, и напишет тебе эмоциональное сообщение о том, что при помощи su нельзя делать базовых вещей (которые, разумеется, делать можно). Ждём-с

3.5 , Аноним ( 5 ), 09:27, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – На это денег сегодня не выделяли.

3.6 , имя ( ok ), 09:33, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Куда интереснее ждать доводы фанатов OpenBSD в пользу doas.

4.8 , Аноним ( 8 ), 09:37, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Один разработчик опенбсд он же по совпадению разработчик sudo уже наломал дров. И в новости только те дрова которые нашли.

2.9 , Аноним ( 9 ), 09:39, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не пользуюсь судо уже лет 15, фигня это всё, убунтятам промыли мозги эффективные апологеты бэкдоров. Уровнями доступа должны заниматься всякие памы с полисикитами, а не эти костыли. Единственное применение судо, что я могу придумать, это там, где мне надо анально ограничить пользователя, но при этом дать тому права на операции, к которым у него в норме не должно быть доступа (но которые хочется на него повесить).

3.19 , Zenitur ( ok ), 10:12, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Честно говоря, я так и "не осилил" PolicyKit. Сейчас объясню. Когда я обновил SUSE 10.1 на openSUSE 11.2, то я обнаружил, что в этом "мастере": https://pic4a.ru/910/CX7.png (кто юзал SUSE, тот помнит). Так вот, в этом "мастере" юзер добавлен только в группы users и video. Раньше он был добавлен в audio, и во много-много других групп. Но как я слушал аудио, если меня нет в группе audio? Оказывается, есть такая прога, ConsoleKit. Она даёт пользователю права по запросу, руководствуясь своими правилами (правила записаны внутри PolicyKit). Таким образом, можно свернуть сессию одного юзера, и начать другого, и не будет конфликтов между тем же звуком (ведь звуковая карта - одна). И я подумал: да это же круть! Скажем, я делаю мультисит по этому руководству: https://web.archive.org/web/20101122144906/http://www.newmoldova.com/?q=node/463 И вот я хочу, чтобы, из моих 8 USB на материнской плате, 4 левых принадлежали юзеру 1000, а 4 правых юзеру 1001. Могу ли я такое сделать при помощи ConsoleKit? Теоретически, да. А на практике, я как открыл специальную утилиту настройки: https://pic4a.ru/910/fru.png Так и офигел. Ничего я естественно сделать не смог. А готовых инструкций не было. А в Debian/Ubuntu я и вовсе эту утилиту не нашёл, как и конфиг-файлов PolicyKit. Только в Gentoo, когда для монтирования флешки появлялось окно "введите пароль", то я по руководству поменял конфиг PolicyKit, и оказалось, что там... XML. Ааафигенно В общем, без тех. поддержки Ред Хата никто свои хотелки сделать не сможет.

4.20 , Аноним ( 20 ), 10:15, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > …то я по руководству поменял конфиг PolicyKit, и оказалось, что там... XML. Ааафигенно Синьор таки разучился читать и писать текст в файл? Всё-то бы вам, хипстерам, json какой или ini-файлы.

5.21 , Zenitur ( ok ), 10:32, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Офигенно" это сарказм был

5.25 , Аноним ( 25 ), 10:45, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты отстал от жизни, теперь там интерпретатор javascript.

2.27 , freehck ( ok ), 10:45, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот уже несколько раз лет за 5 примерно в sudo уязвимости. В su такого не встречал. Потому и не пользуюсь sudo, выделенный root-юзер везде :D Так ведь это просто утилиты разного класса. Да, обе используются для эскалации привилегий, но есть много нюансов: в sudo можно выбрать список команд, которые доступны пользователю -- а в su предоставяются полные права доступа от имени другого пользователя; доступ к этим командам через sudo управляется паролем текущего пользователя, а в su -- паролем целевого; sudo имеет гибкие настройки проброса переменных окружения при эскалации привилегий, su -- нет. Этот список можно вообще долго продолжать. В общем, sudo -- это вполне естественное развитие su. su прост и само собой не имеет проблем. sudo же может больше, он гораздо гибче. Разумеется, с таким подходом встречаются косяки. И заметьте, косяков-то там не так уж много, и не такие уж они критические.

