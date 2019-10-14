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Уязвимость в sudo, позволяющая повысить привилегии при использовании специфичных правил

15.10.2019 08:43

В утилите Sudo, используемой для организации выполнения команд от имени других пользователей, выявлена уязвимость (CVE-2019-14287), которая позволяет добиться выполнения команд с правами root, при наличии в настройках sudoers правил, в которых в секции проверки идентификатора пользователя после разрешающего ключевого слова "ALL" следует явный запрет запуска с правами root ("... (ALL, !root) ..."). В конфигурациях по умолчанию в дистрибутивах уязвимость не проявляется.

При наличии в sudoers допустимых, но крайне редко встречающихся на практике правил, разрешающих выполнение определённой команды под UID-идентификатором любого пользователя, кроме root, атакующий, имеющий полномочия выполнения данной команды, может обойти установленное ограничение и выполнить команду с правами root. Для обхода ограничения достаточно попытаться выполнить указанною в настройках команду с UID "-1" или "4294967295", что приведёт к её выполнению с UID 0.

Например, если в настройках имеется правило, дающее любому пользователю право на выполнение программы /usr/bin/id под любым UID: 


   myhost ALL = (ALL, !root) /usr/bin/id
или вариант, разрешающий выполнение только конкретному пользователю bob: 

   myhost bob = (ALL, !root) /usr/bin/id

Пользователь может выполнить "sudo -u '#-1' id" и утилита /usr/bin/id будет запущена с правами root, несмотря на явный запрет в настройках. Проблема вызвана упущением из внимания спецзначений "-1" или "4294967295", которые не приводят к смене UID, но так как сам sudo уже выполняется под root, то без смены UID и целевая команда также запускается с правами root.

В дистрибутивах SUSE и openSUSE без указания в правиле "NOPASSWD" уязвимость не эксплуатируема, так как в sudoers по умолчанию включён режим "Defaults targetpw" при котором выполняется проверка UID по базе паролей с выводом запроса ввода пароля целевого пользователя. Для подобных систем атака может быть совершена только при наличии правил вида: 


   myhost ALL = (ALL, !root) NOPASSWD:  /usr/bin/id

Проблема устранена в выпуске Sudo 1.8.28. Исправление также доступно в форме патча. В дистрибутивах уязвимость уже устранена в Debian, Arch Linux, SUSE/openSUSE, Ubuntu и Gentoo. На момент написания новости проблема остаётся неисправленной в RHEL, Fedora, и FreeBSD. Уязвимость выявлена исследователями безопасности из компании Apple.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: В sudo устранена уязвимость, позволяющая переписать файл на системах с SELinux
  3. OpenNews: При портировании во FreeBSD утилиты doas, аналога sudo от OpenBSD, возникла опасная уязвимость
  4. OpenNews: В дерево исходных текстов OpenBSD принят код замены sudo
  5. OpenNews: В sudo найдена уязвимость, потенциально позволяющая получить root-доступ
  6. OpenNews: В Sudo 1.6.9p20 исправлена уязвимость
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: sudo
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ryoken (ok), 09:10, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Вот уже несколько раз лет за 5 примерно в sudo уязвимости. В su такого не встречал. Потому и не пользуюсь sudo, выделенный root-юзер везде :D.
     
     
  • 2.3, Zenitur (ok), 09:15, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас тебе кое-кто накрутит отрицательный рейтинг, и напишет тебе эмоциональное сообщение о том, что при помощи su нельзя делать базовых вещей (которые, разумеется, делать можно). Ждём-с
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:27, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На это денег сегодня не выделяли.
     
  • 3.6, имя (ok), 09:33, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Куда интереснее ждать доводы фанатов OpenBSD в пользу doas.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 09:37, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один разработчик опенбсд он же по совпадению разработчик sudo уже наломал дров. И в новости только те дрова которые нашли.
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:39, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не пользуюсь судо уже лет 15, фигня это всё, убунтятам промыли мозги эффективные апологеты бэкдоров. Уровнями доступа должны заниматься всякие памы с полисикитами, а не эти костыли. Единственное применение судо, что я могу придумать, это там, где мне надо анально ограничить пользователя, но при этом дать тому права на операции, к которым у него в норме не должно быть доступа (но которые хочется на него повесить).
     
     
  • 3.19, Zenitur (ok), 10:12, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Честно говоря, я так и "не осилил" PolicyKit. Сейчас объясню.

    Когда я обновил SUSE 10.1 на openSUSE 11.2, то я обнаружил, что в этом "мастере": https://pic4a.ru/910/CX7.png (кто юзал SUSE, тот помнит). Так вот, в этом "мастере" юзер добавлен только в группы users и video. Раньше он был добавлен в audio, и во много-много других групп. Но как я слушал аудио, если меня нет в группе audio? Оказывается, есть такая прога, ConsoleKit. Она даёт пользователю права по запросу, руководствуясь своими правилами (правила записаны внутри PolicyKit). Таким образом, можно свернуть сессию одного юзера, и начать другого, и не будет конфликтов между тем же звуком (ведь звуковая карта - одна).

    И я подумал: да это же круть! Скажем, я делаю мультисит по этому руководству: https://web.archive.org/web/20101122144906/http://www.newmoldova.com/?q=node/463 И вот я хочу, чтобы, из моих 8 USB на материнской плате, 4 левых принадлежали юзеру 1000, а 4 правых юзеру 1001. Могу ли я такое сделать при помощи ConsoleKit? Теоретически, да. А на практике, я как открыл специальную утилиту настройки: https://pic4a.ru/910/fru.png Так и офигел. Ничего я естественно сделать не смог. А готовых инструкций не было. А в Debian/Ubuntu я и вовсе эту утилиту не нашёл, как и конфиг-файлов PolicyKit. Только в Gentoo, когда для монтирования флешки появлялось окно "введите пароль", то я по руководству поменял конфиг PolicyKit, и оказалось, что там... XML. Ааафигенно

    В общем, без тех. поддержки Ред Хата никто свои хотелки сделать не сможет.

     
     
  • 4.20, Аноним (20), 10:15, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > …то я по руководству поменял конфиг PolicyKit, и оказалось, что там... XML. Ааафигенно

    Синьор таки разучился читать и писать текст в файл? Всё-то бы вам, хипстерам, json какой или ini-файлы.

     
     
  • 5.21, Zenitur (ok), 10:32, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Офигенно" это сарказм был
     
  • 5.25, Аноним (25), 10:45, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты отстал от жизни, теперь там интерпретатор javascript.
     
  • 2.27, freehck (ok), 10:45, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот уже несколько раз лет за 5 примерно в sudo уязвимости. В su такого не встречал. Потому и не пользуюсь sudo, выделенный root-юзер везде :D

    Так ведь это просто утилиты разного класса. Да, обе используются для эскалации привилегий, но есть много нюансов: в sudo можно выбрать список команд, которые доступны пользователю -- а в su предоставяются полные права доступа от имени другого пользователя; доступ к этим командам через sudo управляется паролем текущего пользователя, а в su -- паролем целевого; sudo имеет гибкие настройки проброса переменных окружения при эскалации привилегий, su -- нет. Этот список можно вообще долго продолжать.

    В общем, sudo -- это вполне естественное развитие su. su прост и само собой не имеет проблем. sudo же может больше, он гораздо гибче. Разумеется, с таким подходом встречаются косяки. И заметьте, косяков-то там не так уж много, и не такие уж они критические.

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:13, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В гентушечке тоже уже 1.8.28
     
     
  • 2.23, nm0i (ok), 10:42, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В гентушечке есть doas
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:25, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > упущением из внимания спецзначени

    Любые спец. значения  и остроумная магия - это всегда будущие проблемы.

     
     
  • 2.7, Аноним (8), 09:36, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая что по официальной легенде программу разрабатывает один человек там еще много таких пасхалок.
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:40, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не зря Поттеринг 'machinectl shell' запилил :)
     
  • 1.13, Аноним (20), 09:49, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сито же.

    Кстати говоря, если в Debian-based вы не можете удалить sudo, потому что используете кеды, а кедомейнтейнер решил, что обязательная установка sudo это security issue, то можно выпилить x из файла, чтобы оно не запускалось. Но чтобы после апдейтов этот флаг не вернулся, лучше так:

    dpkg-statoverride --update --add root root 644 /usr/bin/sudo

     
     
  • 2.14, Аноним (20), 09:50, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *решилЮ что это не security issue
     

  • 1.15, Anonymoustus (ok), 09:52, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > с UID "-1" или "4294967295", что приведёт к её выполнению с UID 0.

    Ох уж эти коварные типы данных.

     
  • 1.18, Аноним (18), 10:08, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Во фре еще вчера обновили:

    14 Oct 2019 16:46:28
    Original commit files touched by this commit  1.8.28
    Revision:514465
    garga search for other commits by this committer

    security/sudo: Update to 1.8.28

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  • 1.22, Аноним (22), 10:36, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По-моему, sudo - это одна сплошная уязвимость.
    Объясните дураку - как с помощью sudo дать человеку все права root за одним исключением - не дать ему сменить пароль root.
     
     
  • 2.24, Роман (??), 10:42, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SELINUX
     
     
  • 3.28, Аноним (22), 10:46, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И?
    sudo -> turn off selinux -> ... profit!
     
  • 2.26, aa (?), 10:45, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    включая возможность рута расковырять хекс едитором файловую систему и поправить хеш в passwd?
     

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