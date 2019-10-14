Уязвимость в sudo, позволяющая повысить привилегии при использовании специфичных правил

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|1.1, ryoken (ok), 09:10, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Вот уже несколько раз лет за 5 примерно в sudo уязвимости. В su такого не встречал. Потому и не пользуюсь sudo, выделенный root-юзер везде :D.
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|2.3, Zenitur (ok), 09:15, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас тебе кое-кто накрутит отрицательный рейтинг, и напишет тебе эмоциональное сообщение о том, что при помощи su нельзя делать базовых вещей (которые, разумеется, делать можно). Ждём-с
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|3.6, имя (ok), 09:33, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Куда интереснее ждать доводы фанатов OpenBSD в пользу doas.
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|4.8, Аноним (8), 09:37, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Один разработчик опенбсд он же по совпадению разработчик sudo уже наломал дров. И в новости только те дрова которые нашли.
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|2.9, Аноним (9), 09:39, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не пользуюсь судо уже лет 15, фигня это всё, убунтятам промыли мозги эффективные апологеты бэкдоров. Уровнями доступа должны заниматься всякие памы с полисикитами, а не эти костыли. Единственное применение судо, что я могу придумать, это там, где мне надо анально ограничить пользователя, но при этом дать тому права на операции, к которым у него в норме не должно быть доступа (но которые хочется на него повесить).
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|3.19, Zenitur (ok), 10:12, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Честно говоря, я так и "не осилил" PolicyKit. Сейчас объясню.
Когда я обновил SUSE 10.1 на openSUSE 11.2, то я обнаружил, что в этом "мастере": https://pic4a.ru/910/CX7.png (кто юзал SUSE, тот помнит). Так вот, в этом "мастере" юзер добавлен только в группы users и video. Раньше он был добавлен в audio, и во много-много других групп. Но как я слушал аудио, если меня нет в группе audio? Оказывается, есть такая прога, ConsoleKit. Она даёт пользователю права по запросу, руководствуясь своими правилами (правила записаны внутри PolicyKit). Таким образом, можно свернуть сессию одного юзера, и начать другого, и не будет конфликтов между тем же звуком (ведь звуковая карта - одна).
И я подумал: да это же круть! Скажем, я делаю мультисит по этому руководству: https://web.archive.org/web/20101122144906/http://www.newmoldova.com/?q=node/463 И вот я хочу, чтобы, из моих 8 USB на материнской плате, 4 левых принадлежали юзеру 1000, а 4 правых юзеру 1001. Могу ли я такое сделать при помощи ConsoleKit? Теоретически, да. А на практике, я как открыл специальную утилиту настройки: https://pic4a.ru/910/fru.png Так и офигел. Ничего я естественно сделать не смог. А готовых инструкций не было. А в Debian/Ubuntu я и вовсе эту утилиту не нашёл, как и конфиг-файлов PolicyKit. Только в Gentoo, когда для монтирования флешки появлялось окно "введите пароль", то я по руководству поменял конфиг PolicyKit, и оказалось, что там... XML. Ааафигенно
В общем, без тех. поддержки Ред Хата никто свои хотелки сделать не сможет.
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|4.20, Аноним (20), 10:15, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> …то я по руководству поменял конфиг PolicyKit, и оказалось, что там... XML. Ааафигенно
Синьор таки разучился читать и писать текст в файл? Всё-то бы вам, хипстерам, json какой или ini-файлы.
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|2.27, freehck (ok), 10:45, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот уже несколько раз лет за 5 примерно в sudo уязвимости. В su такого не встречал. Потому и не пользуюсь sudo, выделенный root-юзер везде :D
Так ведь это просто утилиты разного класса. Да, обе используются для эскалации привилегий, но есть много нюансов: в sudo можно выбрать список команд, которые доступны пользователю -- а в su предоставяются полные права доступа от имени другого пользователя; доступ к этим командам через sudo управляется паролем текущего пользователя, а в su -- паролем целевого; sudo имеет гибкие настройки проброса переменных окружения при эскалации привилегий, su -- нет. Этот список можно вообще долго продолжать.
В общем, sudo -- это вполне естественное развитие su. su прост и само собой не имеет проблем. sudo же может больше, он гораздо гибче. Разумеется, с таким подходом встречаются косяки. И заметьте, косяков-то там не так уж много, и не такие уж они критические.
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|1.4, Аноним (4), 09:25, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> упущением из внимания спецзначени
Любые спец. значения и остроумная магия - это всегда будущие проблемы.
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|2.7, Аноним (8), 09:36, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Учитывая что по официальной легенде программу разрабатывает один человек там еще много таких пасхалок.
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|1.13, Аноним (20), 09:49, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сито же.
Кстати говоря, если в Debian-based вы не можете удалить sudo, потому что используете кеды, а кедомейнтейнер решил, что обязательная установка sudo это security issue, то можно выпилить x из файла, чтобы оно не запускалось. Но чтобы после апдейтов этот флаг не вернулся, лучше так:
dpkg-statoverride --update --add root root 644 /usr/bin/sudo
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|1.15, Anonymoustus (ok), 09:52, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> с UID "-1" или "4294967295", что приведёт к её выполнению с UID 0.
Ох уж эти коварные типы данных.
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|1.18, Аноним (18), 10:08, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Во фре еще вчера обновили:
14 Oct 2019 16:46:28
Original commit files touched by this commit 1.8.28
Revision:514465
garga search for other commits by this committer
security/sudo: Update to 1.8.28
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|1.22, Аноним (22), 10:36, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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По-моему, sudo - это одна сплошная уязвимость.
Объясните дураку - как с помощью sudo дать человеку все права root за одним исключением - не дать ему сменить пароль root.
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|2.26, aa (?), 10:45, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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включая возможность рута расковырять хекс едитором файловую систему и поправить хеш в passwd?
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