Уязвимость в OpenSMTPD, позволяющая удалённо выполнить код с правами root

|
|1.1, Spoofing (?), 09:57, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
|
это не уязвимость, повторяю, НЕ УЯЗВИМОСТЬ.
в OpenBSD уязвимостей нет, а все сервисы что вы запускаете сами -- вы запускаете сами, повторяю, ЗАПУСКАЕТЕ САМИ.
|
|
|
|
|
|3.30, pda (?), 13:43, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это не аутотренинг, это стёб над позицией разработчиков опёнка.
|
|
|
|4.31, Дон Ягон (ok), 13:50, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> это стёб над позицией разработчиков опёнка
Демонстрирующий, главным образом, непонимание этой самой позиции.
|
|
|
|3.24, XL (?), 13:14, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
|
Спасибо ребятам из Qualys, которые на деле показали, что OpenBSD мало чем отличается от других ОС в плане багов и уязвимостей. Искать какой-то мифической супер-пупер безопасности тут бессмысленно. Просто на эту ОС редко кто обращает внимание и мало кто ей пользуется - отсюда и мифы все. Типичные неуловимые Джо. Хотя лично я не удивлён. В наш век маркетинга, рекламы всё это довольно типично.
|
|
|
|4.26, Аноним (26), 13:27, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Конечно, мало чем. Всего лишь реакцией за считанные дни и часы вместо замалчивания в течение месяцев.
|
|4.27, Дон Ягон (ok), 13:30, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Спасибо ребятам из Qualys, которые на деле показали, что OpenBSD мало чем отличается от других ОС в плане багов и уязвимостей.
Ага, и не в первый раз уже. Как ни найдут дыру в OpenBSD, так сразу "на деле показали".
Я тебе сейчас ещё на деле покажу, постарайся только со стула не упасть: https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-97/Openbsd.html
Не благодари.
> Искать какой-то мифической супер-пупер безопасности тут бессмысленно.
"Мифическую супер-пупер безопасность" ищут только недалёкие дебилы. Защищаются от кого-то/чего-то, а дыры или прочие ошибки есть примерно во всём, что сделал человек.
> В наш век маркетинга, рекламы всё это довольно типично.
В наш век маркетинга и рекламы типично кукарекать не разобравшись в вопросе.
"Безопасность по-умолчанию" - один из принципов производства OpenBSD - это история не про то, что в OpenBSD нет ошибок, а про то, что ошибки есть _ВЕЗДЕ_ и безопасные (читай: параноидально-минималистичные) настройки по-умолчанию - это способ по максимуму предотвратить эксплуатацию дыр, которые в системе по любому есть, просто про них ещё могут не знать.
Например, благодаря тому, что OpenSMTPD по-умолчанию слушает только локалхост, мы имеем local root, а не remote root.
А товарищам из Qualys действительно спасибо, они делом, а не словом помогают делать OpenBSD лучше и безопаснее.
|
|
|
|5.50, Zulu (?), 16:24, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Например, благодаря тому, что OpenSMTPD по-умолчанию слушает только локалхост, мы имеем local root, а не remote root.
То есть преимущество OpenBSD над другими системами это настройки по умолчанию? Т.е. OpenBSD это система для тех, кто не в состоянии настроить сервисы так, как ему нужно? Так вы этого слона не продадите.
|
|1.2, A.Stahl (ok), 09:58, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
|
Неуловимого Джо таки поймали. И при этом, к его большому огорчению, поймали не случайно, а ловили целенаправленно. Так что ему уже не отвертеться и ему будет очень больно.
|
|1.4, Аноним (4), 10:02, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
На странице Goals их сайта первая же строка: "Be as secure as possible."
|
|1.6, Анонимус2 (?), 10:16, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
>sh -c ""
Вообще я бы за такое выгонял из профессии навсегда, но в секьюрном бсд видимо лучше знают как писать безопасно
|
|
|
|2.11, Аноним (11), 10:47, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Будьте так добры, накидайте ссылочек, как необходимо делать по вашему мнению.
|
|
|
|
|
|
|
|5.41, Ordu (ok), 14:52, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Не совсем То что он недостаточно хорошо проверяет -- это проблема Но то, что о... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|6.44, Дон Ягон (ok), 15:13, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для начала, спасибо за развёрнутое сообщение с текстом по существу вопроса.
> Если ты написал функцию pipe_to_mda(...) то эта функция должна запускать mda и только.
Если всё слишком хардкодить, получится прокрустово ложе. Даже postfix, в котором, насколько я вижу, сделано сильно больше, чтобы не запускать sh, даже он в некоторых случаях запускает его.
> Если при специально подобранных аргументах она может запустить не только mda, а ещё и "rm -rf /*", то это проблема. Может быть лишь потенциальная, но проблема.
Безусловно.
> И они не могут не знать, что эта штука -- постоянный источник дыр в unix'овом софте.
Знают. И даже пытаются валидировать входные данные, чтобы предотвратить это. Из-за ошибки в оной валидации проблема и возникла.
> нужно взять и реализовать некое подмножество sh в виде C'шной библиотеки
Я не понимаю, чем валидация данных в отдельной библиотеке лучше, чем в коде самого OpenSMTPD. Как допустить, так и недопустить ошибку можно в обоих случаях. Универсализация?
Скорее всего, программы не являющиеся SMTP-демоном будут хотеть другие данные на вход и набор допустимых символов будет отличаться (и как бы не всецело).
> Но фишка-то в том, что проблемы экранирования специсимволов шелла прекратят существовать.
> Почему OpenBSD до сих пор не написала такую библиотеку и не перевела весь свой код на её использование
Насколько я могу понимать, никто не написал универсальную библиотеку, решающую проблемы экранирования спецсимволов на все случаи жизни. В любом случае, мне (лично мне) это не кажется очень простой задачей.
|
|1.7, Аноним (7), 10:30, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Просто нужно запретить создание произвольных процессов. Вместо этого при вызове приложения ему нужно передавать список разрешённых бинарников с их аргументами командной строки. Бинарники вызывать из программы по псевдониму, при этом передача аргументов командной строки запрещена. Весь говнокод отломается, туда ему и дорога. Придётся переписывать все программы на нормальную архитектуру: как разделяемые библиотеки с внешним API.
|
|1.9, Нанобот (ok), 10:42, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
>запустит через shell команду
🤦♂️
понабирают мамкиных иб-икспертов по объявлению, а потом удивляются, почему у них такие детские ошибки возникают
|
|1.15, Аноним (15), 10:56, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Ага, все-таки можно настраивать сервер через SMTP!
А то все SSH, да SSH...
|
|
|
|2.16, neAnonim (?), 11:11, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Ну блин всегда так делал, а тут понабежали. Повторяю это НЕ БАГ, это фича.
|
|
|
|3.37, Аноним (37), 14:42, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Именно! АНБ просили "сделать возможнность", им сделали. А тут пришли какие-то анализаторы и нашли сделанное. Ну вот как после этого доверять всяким аудитам? А как же "национальная безопасность"? Она же важнее.
|
|1.21, Дон Ягон (ok), 12:27, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Двоякие ощущения. С одной стороны хорошо, что нашли, с другой - похожее уже было, когда ж закончится? И тоже, кстати, Qualys нашли - https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43090
(К разговору о том, что "за openbsd взялись всерьёз". Ага, взялись, ещё в 2015 году).
|
|1.23, Аноним (-), 13:09, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Самая бестолковая из всех *bsd и этот хайп про безопасность... ОС для фанатиков - вот только эффект Плацебо тут не работает.
|
|
|
|
|
|3.40, Аноним (40), 14:51, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Есть ещё NetBSD, которая без хайпа...
... и без каких-либо заметных достоинств вообще.
|
|
|
|4.42, Дон Ягон (ok), 14:56, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> и без каких-либо заметных достоинств вообще.
Это, конечно же, не так. NetBSD вполне себе достойная ОС.
|
|4.46, 11 (?), 16:16, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ... и без каких-либо заметных достоинств вообще.
NetBSD и по безопасности (внезапно, да!?), и по сетевой подсистеме и по многим другим вещам наголову выше деревянной и упоротой OpenBSD. Просто там народ взрослый, опытный, спокойный и скромный. А компашка + Тео - толпа каких-то неврастеников с ЧСВ (не просто же так Тео выперли и команды NetBSD). NetBSD особо не рекламируют себя, тихо, мирно работают в своё удовольствие. То же самое касательно качества кода - поддержка вагона платформ обязывает писать унифицированный, хорошо продуманный код. НетБСД пишет профессура для души, а опенбсд/фрибсд пишут гики вроде Тео или какой-нибудь яндекс.
|
|
|
|2.39, Аноним (37), 14:49, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Этих шутов из OpenBSD имеет смысл содержать только ради openssh. Что, собственно, и происходит. Ихняя система никому нафиг не упала. Поддержка десктопов там условная, а поддержка серверов - печальная.
А вот openssh используется везде. Но ведь нет возможности этим работягам дать гранты на целевое использование, они все там с тонкой душевной организацией, поэтому и отщепились в пользу опенбзд и сильно обижаются, когда им говоришь, что их содержат только ради openssh, а всё остальное - болезненный технологический нарост, нужный только им самим и только для них самих.
|
|
|
|3.43, Хороним (?), 14:57, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Перепиши openssh на своём любимом яваскрипте и тебе не придётся больше содержать "этих шутов".
Денег сэкономиииишь!
|
|1.33, suffix (ok), 14:15, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А как все на exim гнали когда полгода назад уязвимость у него выявили !
У всех такое бывает - а пользоваться надо чем удобнее !
|
|
|
|2.34, Дон Ягон (ok), 14:25, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А как все на exim гнали когда полгода назад уязвимость у него выявили !
Всё-таки есть разница между наличием ошибок в принципе и положенным на безопасность болтом.
Насчёт конкретно OpenSMTPD не могу предметно высказаться - когда мне приходилось настраивать почтовые серваки его ещё просто не было. Но тот же postfix - хороший вариант вместо exim, если его возможностей хватает. Remote root там, емнип, не находили.
|
|2.36, Аноним (26), 14:32, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так вы посравнивайте, что и в каких количествах находили у exim в тот же период его существования. А если уж в нём и нынче находят эпические уязвимости, то...
|
|1.45, Аноним (11), 16:03, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Не пойму, что здесь многие уцепились, за BSD или за людей с недостаточным (или наоборот с излишне достаточным ;) опытом в вопросах безопасности. Вон товарисчь Бернштейн, взял да подошел к вопросу безопасности с другой стороны. Результат, как видно на лицо! И не цепляйтесь сразу к словам, результат именно в безопасности.
|
|1.47, VeryWideOpenBSD (?), 16:18, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Заметил забавную тендецию, что в теме где встречается фэйлы про опенку очень знатно накручиваются минусики, лул. В 2020-м году что-то там накручивать.
Согласен с товарищами выше, что Опенбсд это как неловимые джо. Обращают на них внимание - вагон багов, не обращают - ку-ка-ре-ку мост секурьюр ин зе ворлд, эт лист трайн то би зэ мост секурьюр ин зе ворлд ку-ка-ре-ку. Мне то лично всё равно, по барабану на опенку, но поведение сектантов умиляет. Чем бы дитя не тешилось.
|
|
|
|2.49, Аноним (-), 16:23, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Советую последить за Доном Ягоном, если он в новости, то обычно минусы встречаются даже в низу ленты комментариев. Хотя обычно на опеннете такое весьма редко. Обычно плюсуют/минусуют в топе ленты.
> сектантов
Сектанты есть сектанты. Они везде такие. Будь то пользователи OpenBSD или марксисты, либералы, социал-дарвинисты и прочие представители секс-меньшинств тп. Это уже чисто религиозный аспект. Логику тут искать бесполезно.
|
|
|
|3.52, Аноним (-), 16:35, 29/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Советую последить за Доном Ягоном, если он в новости, то обычно минусы
> встречаются даже в низу ленты комментариев. Хотя обычно на опеннете такое
> весьма редко. Обычно плюсуют/минусуют в топе ленты.
Советую проследить за анонимами! Если они в новости, то минусы встречаются везде!
Причем, с бессмысленной и беспощадной накруткой, как недавно:
https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/119501.html#41 (упомянули о том, что Distrowatch вообще-то на фре и получили коммент "вы все врети и вообще это не нужный сайт" и -22 )
|
|1.48, pin (??), 16:22, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> вызове агента доставки (MDA) при помощи команды 'execle("/bin/sh", "/bin/sh"
🤦🤦🤦 21й век, а openBSD разрабы еще в 20м.
|
|1.51, Iron_ (?), 16:29, 29/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Почитал тему. К чему эти бессмысленные простыни текста от юзеров опёнка? Какие-то козыри, какие-то ссылки. Что за детский сад? С таким кодом разрабы OpenBSD знатно опозорились. Примитивизм ошибок + убогое качество кода.
|