В Ubuntu 20.10 планируют перейти с iptables на nftables

2.16 , Аноним ( - ), 18:16, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +16 + / – Пока ты там крacноглaзил в консоли, я заработал на загородный дом с шикарным видом на горы и чистую речку. А все благодаря умению возить мышкой в нужном направлении. Продолжай и дальше нyдить и крacноглaзить, к 60 годам может закроешь ипотеку на свою однушку...

3.18 , Аноним ( 18 ), 18:29, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Торгуешь своей пятой точкой что ли? Ну зато денег много, хорошее дело. Некоторым людям комфортней жить без денег добытых таким путём, в этом тоже нет ничего предосудительного.

4.26 , пох. ( ? ), 19:01, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Торгуешь своей пятой точкой что ли? ты-то своей на домик не наторговал, кому нужна твоя тощая и морщинистая?

Вот и завидуешь... Ага, комфортнее ему жить без денег, хахаха. 5.31 , Аноним ( 18 ), 19:12, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так я не завидую, говорю же, надо использовать пока есть спрос. А насчёт денег… Если выбор между убиваться (с бессмысленной целью) и рисковать (в том числе свой и чужими жизнями) или жить без всего этого, то тут всё не так однозначно. Есть деньги -- хорошо, нет -- будут, идти по головам и гадить на ближнего ради них, это тоже не для каждого.

5.34 , Аноним ( 34 ), 19:45, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ну так это ж классика. Если у линуксоида чего-то нет, то это объявляется ненужным, а все, у кого оно есть - тупыми хомячками.

3.21 , Аноним ( 18 ), 18:45, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем ты себе плюсы накрутил? Ты вообще нормальный? Хотя, чего я спрашиваю, будто это не очевидно.

3.36 , Аноним ( 36 ), 20:33, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – hadjob? :) Мог быстрее, ротиком

2.19 , Hellscream ( ? ), 18:37, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Либо запили форк ядра, либо топай на OpenBSD. чО ты ноешь? Linux это корпоративная собственность IBM, как они скажут, так и будет. Если они захотят, то хоть защитник виндавс сделают дефолтом и ты буешь это кушать.

3.20 , Аноним ( 18 ), 18:44, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тел ми моар.Зачем ты мешаешь юзерленд (который вообще гну) с нагромождением всяких поделок на моно, жс и питоне, с самим ядром? Отчасти ты прав конечно, вон голубая шапка захардкодила дбас и навязала вейланд, но я уверен мне просто не хватило желания и/или квалификации отвязать. Если будут навязывать откровенно зловредные компоненты, очевидно, что сразу полетит на помойку, но что-то этого пока не случилось и даже предпосылок особых нет. Речь то идёт об отдельных костыльных дистрибутивах, со всякими флатпаками и прочей шляпой, за счёт которых они пытаются занять хоть какую-нибудь нишу и усидеть в ней, но правда в том, что им пора отправляться на свалку истории.

4.22 , Hellscream ( ? ), 18:52, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Да взять вот, например, тe же systemd, pulseaudio, gnome3. Как сообщество не бурлило говнами, какие только драмы не разворачивались, форкались топовые дистрибутивы и тд. И что всё это дало? Теперь эта лажа является корпоративным стандартом, а IMB чётко указала "свободному и независимому" сообществу на его место.

5.27 , Аноним ( 18 ), 19:02, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да всё нормально, apulse работает лучше пульсаудио (например, нет искажений звука и задержек), ladspa прекрасно с alsa работает -- у меня прямо сейчас включено несколько плагинов не обновлявшихся с 2003 (лучше ничего не придумали, вроде в пульсаудио что-то было), logind и udev идут отдельными пакетами от systemd (от второго ещё можно отказаться, а с consolekit всякие шапки постоянно создают проблемы и он не обновляется, но в принципе можно и отказаться от DE). Корпоративным стандартом является то, что максимально легко контролировать и чем можно удобно управлять централизованно. Это, кстати, одна из причин успеха венды. Сообщество продолжает жить по своим правилам, нет проблем.

6.32 , Hellscream ( ? ), 19:15, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Сообщество полностью отстранено от разработки и продолжает подпираться костылями, вместо того, чтобы пользоваться грамотно спроектированной системой и участвовать в её развитии. Так будет более честно.

7.42 , Аноним ( 42 ), 21:57, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Бесплатный софт и никакой свободы.

4.24 , пох. ( ? ), 18:56, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если будут навязывать откровенно зловредные компоненты то у тебя снова не хватит желания и квалификации. Жри с лопаты что дают, и благодарить повелителей не забывай! 5.29 , Аноним ( 18 ), 19:05, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну я раньше патчил иксы, но потом меня перестал напрягать засраный лог, они же просто жалуются на недоступность компонентов и это никак не сказывается на работе. А вейланд или иксы в принципе вообще всё равно, лишь бы всё работало. В крайнем случае можно вообще выкинуть целиком и заменить на что-нибудь другое. Как например systemd заменяется на s6.

2.25 , пох. ( ? ), 19:00, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Всё для мышковозов с подвёрнутыми штанишками. Это печально. Хотя погодите-ка.. Это же Ubuntu. да, и они ПОСЛЕДНИЕ - остальные уже перешли. (так что, внезапно, не там вы ищете мышковозов) Все, забудьте - управляемого админом пакетного фильтра в линуксе нет. Есть невменяемые инструменты типа ufw и firewall-cmd, учите очередные нескучные синтаксисы. 3.30 , Hellscream ( ? ), 19:09, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >учите очередные нескучные синтаксисы Которые через несколько лет обрастут новыми костылями либо вообще будут выброшены на помойку и заменены новыми супер мега ёба передовыми тулзами. Лол

4.52 , пох. ( ? ), 00:12, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>учите очередные нескучные синтаксисы

> Которые через несколько лет обрастут новыми костылями либо вообще будут выброшены на

> помойку и заменены новыми супер мега ёба передовыми тулзами. Лол Конечно! Прогресс не остановить! Ведь индусы, преподающие на курсах очередной firewall-shitcmd, иначе бы остались без работы, когда вы уже один раз выучите. А так - у них каждый год есть что вам рассказать! Файрвола, правда, зато нет, ну так пакетный фильт в XXI веке сплошного 443/tcp тоже не особо-то и полезен, а никакого другого в линуксе не будет никогда. Иначе, опять же, могут пострадать бизнесы уважаемых спонсоров, типа там циски или елыпал...простите, палыальты.