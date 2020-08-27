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В Ubuntu 20.10 планируют перейти с iptables на nftables

27.08.2020 17:28

Следом за Fedora и Debian разработчики Ubuntu рассматривают возможность перехода на использование по умолчанию пакетного фильтра nftables. Для сохранения обратной совместимости предлагается использовать пакет iptables-nft, предоставляющий утилиты с тем же синтаксисом командной строки, как и в iptables, но транслирующий полученные правила в байткод nf_tables. Изменение планируется включить в состав осеннего выпуска Ubuntu 20.10.

Это вторая попытка перехода Ubuntu на nftables. Первая попытка была предпринята в прошлом году, но была отклонена из-за несовместимости с инструментарием LXD. Теперь в LXD уже имеется встроенная поддержка nftables и он может работать с новым бэкендом для фильтрации пакетов. Для пользователей, которым недостаточно прослойки для обеспечения совместимости, оставлена возможность установки классических утилит iptables, ip6tables, arptables и ebtables со старым бэкендом.

Напомним, что в пакетном фильтре nftables унифицированы интерфейсы фильтрации пакетов для IPv4, IPv6, ARP и сетевых мостов. В пакет nftables входят компоненты пакетного фильтра, работающие в пространстве пользователя, в то время как на уровне ядра работу обеспечивает подсистема nf_tables, входящая в состав ядра Linux начиная с выпуска 3.13. На уровне ядра предоставляется лишь общий интерфейс, не зависящий от конкретного протокола и предоставляющий базовые функции извлечения данных из пакетов, выполнения операций с данными и управления потоком.

Непосредственно правила фильтрации и специфичные для протоколов обработчики компилируются в байткод в пространстве пользователя, после чего данный байткод загружается в ядро при помощи интерфейса Netlink и выполняется в ядре в специальной виртуальной машине, напоминающей BPF (Berkeley Packet Filters). Подобный подход позволяет значительно сократить размер кода фильтрации, работающего на уровне ядра и вынести все функции разбора правил и логики работы с протоколами в пространство пользователя.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра nftables 0.9.5
  3. OpenNews: Для ядра Linux предложен новый пакетный фильтр bpfilter
  4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 32
  5. OpenNews: В Debian 11 предлагается по умолчанию задействовать nftables и firewalld
  6. OpenNews: Релиз iptables 1.6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53608-nftables
Ключевые слова: nftables, ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Xasd6 (?), 17:29, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    в archlinux я уже перещёл.

    не жалею. nft всё для людей

     
     
  • 2.4, tolstushka.ru (ok), 17:44, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > nft всё для людей

    Кроме хорошей задокументированности.
    "Записки на манжетах" в виде каких-то годами не обновлявшихся разрозненных wiki-страниц - не в счёт.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 17:59, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/index.php/Special:AllPages
     
     
  • 4.28, пох. (?), 19:02, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    вам и говорят, что вики-мусорка не является документацией.

     
  • 2.6, Аноним (10), 17:49, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    nft-cli очень бажный.
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:34, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Debian давно перешел. Сперва непривычно, потом ничего, освоился.
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 18:18, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И это хорошо. Прогресс не обошел дебиан.
     
  • 2.49, Аноним (49), 23:17, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в 10? Хорошо, что я этого не заметил. Правила влом переписывать, но все работает.
     

  • 1.3, Наташа (??), 17:40, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А есть сравнения почему nftables лучше? Ну там синтаксис лучше? Возможностей больше?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:52, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "nftables vs iptables" в гугле.
    Синтаксии на любителя. Возможностей больше.
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:57, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Можно сделать правила компактнее.
     
  • 2.13, Аноним (-), 18:12, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Да.
     
  • 2.40, Takishima (ok), 21:36, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчик рассказывает:
    https://youtu.be/9Zr8XqdET1c?t=187
    https://youtu.be/9Zr8XqdET1c?t=513

    Вкратце:
    один и тот же код в iptables дублируется 4(!) раза для ipv4/6, bridge и arp, потому что в своё время копипастили

    нет стандартной библиотеки для работы с правилами (поэтому все запускают команду iptables, чтобы поменять что-то)

    несколько разных команд для управления ipv4/6, bridge, arp с различающимся синтаксисом

    кривая архитектура — загружается тупо блоб в ядро, а iptables -A/-D реально сводится к «скачать все правила, добавить/удалить 1 строку в userspace, загрузить все правила»

    ядро не знает что изменилось в правилах

    изменения не атомарные

    если два iptables меняют одновременно правила, один из них сфейлится и изменения могут потеряться

    и т.п.

     
     
  • 3.50, Аноним (49), 23:19, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В общем ничего существенного. Обычно всем достаточно ipv4, а прочими утилитами и пользоваться не умеют.
     
  • 2.51, Your Mama (?), 23:19, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    nft лучше из-за:
    1. Производительности. исполнять байткод быстрее чем применять правила.
    2. Унификации. Все протоколы через один интерфейс. Не нужны больше ip6tables.
    3. Архитектуры. Грузится байткод, вся логика компиляции правил в байткод отделена в userspace утилитки. Unix-way во все поля.
    4. Расширяемости. Можешь любую логику скомпилить и в nf_tables загрузить.
     

  • 1.5, Hellscream (?), 17:47, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Костыль на костыле и костылём подпирает... Когда уже IBM запилит нормальный FW в свою ось?
     
     
  • 2.14, Вася (??), 18:13, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Ждём, когда Леннарт напишет systemd-firewalld?

    WAIT! OH SHI~

     
     
  • 3.15, Hellscream (?), 18:16, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ждём, когда Леннарт напишет systemd-firewalld?
    > WAIT! OH SHI~

    Зачем, если можно просто с*дить у OpenBSDишников?

     
     
  • 4.35, Daemon (??), 20:26, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опередил. pf самое то :)
     
  • 2.39, Anonymou (?), 21:14, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звините, в какую из?)
     
  • 2.48, Аноним (48), 22:57, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже есть firewalld.
     

  • 1.9, бублички (?), 17:58, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > была отклонена из-за несовместимости с инструментарием LXD

    а Docker умеет nftables? что-то помню были проблемы и приходилось iptables пользоваться. так-же интересно как с этим делом например у Strongswan. да и у OpenVPN

     
     
  • 2.12, Аноним (10), 18:09, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через рукоблудство только.
     

  • 1.11, Аноним (11), 17:59, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Всё для мышковозов с подвёрнутыми штанишками. Это печально. Хотя погодите-ка.. Это же Ubuntu.  Печально это про дебиян. Хотя и он давно уже не тот, так что печалиться нечему.
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 18:16, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +16 +/
    Пока ты там крacноглaзил в консоли, я заработал на загородный дом с шикарным видом на горы и чистую речку. А все благодаря умению возить мышкой в нужном направлении. Продолжай и дальше нyдить и крacноглaзить, к 60 годам может закроешь ипотеку на свою однушку...
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 18:29, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Торгуешь своей пятой точкой что ли? Ну зато денег много, хорошее дело. Некоторым людям комфортней жить без денег добытых таким путём, в этом тоже нет ничего предосудительного.
     
     
  • 4.26, пох. (?), 19:01, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Торгуешь своей пятой точкой что ли?

    ты-то своей на домик не наторговал, кому нужна твоя тощая и морщинистая?
    Вот и завидуешь...

    Ага, комфортнее ему жить без денег, хахаха.

     
     
  • 5.31, Аноним (18), 19:12, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я не завидую, говорю же, надо использовать пока есть спрос. А насчёт денег… Если выбор между убиваться (с бессмысленной целью) и рисковать (в том числе свой и чужими жизнями) или жить без всего этого, то тут всё не так однозначно. Есть деньги -- хорошо, нет -- будут, идти по головам и гадить на ближнего ради них, это тоже не для каждого.
     
  • 5.34, Аноним (34), 19:45, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну так это ж классика. Если у линуксоида чего-то нет, то это объявляется ненужным, а все, у кого оно есть - тупыми хомячками.
     
  • 3.21, Аноним (18), 18:45, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ты себе плюсы накрутил? Ты вообще нормальный? Хотя, чего я спрашиваю, будто это не очевидно.
     
  • 3.36, Аноним (36), 20:33, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    hadjob? :)

    Мог быстрее, ротиком

     
  • 2.19, Hellscream (?), 18:37, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Либо запили форк ядра, либо топай на OpenBSD. чО ты ноешь? Linux это корпоративная собственность IBM, как они скажут, так и будет. Если они захотят, то хоть защитник виндавс сделают дефолтом и ты буешь это кушать.
     
     
  • 3.20, Аноним (18), 18:44, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тел ми моар.Зачем ты мешаешь юзерленд (который вообще гну) с нагромождением всяких поделок на моно, жс и питоне, с самим ядром? Отчасти ты прав конечно, вон голубая шапка захардкодила дбас и навязала вейланд, но я уверен мне просто не хватило желания и/или квалификации отвязать. Если будут навязывать откровенно зловредные компоненты, очевидно, что сразу полетит на помойку, но что-то этого пока не случилось и даже предпосылок особых нет. Речь то идёт об отдельных костыльных дистрибутивах, со всякими флатпаками и прочей шляпой, за счёт которых они пытаются занять хоть какую-нибудь нишу и усидеть в ней, но правда в том, что им пора отправляться на свалку истории.
     
     
  • 4.22, Hellscream (?), 18:52, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да взять вот, например, тe же systemd, pulseaudio, gnome3. Как сообщество не бурлило говнами, какие только драмы не разворачивались, форкались топовые дистрибутивы и тд. И что всё это дало? Теперь эта лажа является корпоративным стандартом, а IMB чётко указала "свободному и независимому" сообществу на его место.
     
     
  • 5.27, Аноним (18), 19:02, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да всё нормально, apulse работает лучше пульсаудио (например, нет искажений звука и задержек), ladspa прекрасно с alsa работает -- у меня прямо сейчас включено несколько плагинов не обновлявшихся с 2003 (лучше ничего не придумали, вроде в пульсаудио что-то было), logind и udev идут отдельными пакетами от systemd (от второго ещё можно отказаться, а с consolekit всякие шапки постоянно создают проблемы и он не обновляется, но в принципе можно и отказаться от DE). Корпоративным стандартом является то, что максимально легко контролировать и чем можно удобно управлять централизованно. Это, кстати, одна из причин успеха венды. Сообщество продолжает жить по своим правилам, нет проблем.
     
     
  • 6.32, Hellscream (?), 19:15, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сообщество полностью отстранено от разработки и продолжает подпираться костылями, вместо того, чтобы пользоваться грамотно спроектированной системой и участвовать в её развитии.

    Так будет более честно.

     
     
  • 7.42, Аноним (42), 21:57, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бесплатный софт и никакой свободы.
     
  • 4.24, пох. (?), 18:56, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если будут навязывать откровенно зловредные компоненты

    то у тебя снова не хватит желания и квалификации.

    Жри с лопаты что дают, и благодарить повелителей не забывай!

     
     
  • 5.29, Аноним (18), 19:05, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я раньше патчил иксы, но потом меня перестал напрягать засраный лог, они же просто жалуются на недоступность компонентов и это никак не сказывается на работе. А вейланд или иксы в принципе вообще всё равно, лишь бы всё работало. В крайнем случае можно вообще выкинуть целиком и заменить на что-нибудь другое. Как например systemd заменяется на s6.
     
  • 2.25, пох. (?), 19:00, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всё для мышковозов с подвёрнутыми штанишками. Это печально. Хотя погодите-ка.. Это же Ubuntu.  

    да, и они ПОСЛЕДНИЕ - остальные уже перешли. (так что, внезапно, не там вы ищете мышковозов)

    Все, забудьте - управляемого админом пакетного фильтра в линуксе нет. Есть невменяемые инструменты типа ufw и firewall-cmd, учите очередные нескучные синтаксисы.

     
     
  • 3.30, Hellscream (?), 19:09, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >учите очередные нескучные синтаксисы

    Которые через несколько лет обрастут новыми костылями либо вообще будут выброшены на помойку и заменены новыми супер мега ёба передовыми тулзами. Лол

     
     
  • 4.52, пох. (?), 00:12, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>учите очередные нескучные синтаксисы
    > Которые через несколько лет обрастут новыми костылями либо вообще будут выброшены на
    > помойку и заменены новыми супер мега ёба передовыми тулзами. Лол

    Конечно! Прогресс не остановить!

    Ведь индусы, преподающие на курсах очередной firewall-shitcmd, иначе бы остались без работы, когда вы уже один раз выучите. А так - у них каждый год есть что вам рассказать!

    Файрвола, правда, зато нет, ну так пакетный фильт в XXI веке сплошного 443/tcp тоже не особо-то и полезен, а никакого другого в линуксе не будет никогда.

    Иначе, опять же, могут пострадать бизнесы уважаемых спонсоров, типа там циски или елыпал...простите, палыальты.

     

  • 1.23, Аноним (-), 18:55, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    помянем
     
  • 1.37, Аноним (37), 20:39, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В слове nftables забыли букву "systemd"
     
     
  • 2.53, пох. (?), 00:12, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В слове nftables забыли букву "systemd"

    все нормально, systemd-firewalld уже поддерживает nft. Собственно, он - одна из причин впихивания этого хлама.

     

  • 1.38, Иваня (?), 21:03, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Неплох, но я в этом году не собираюсь переходить с Ubuntu 18.10
     
     
  • 2.41, Аноним (42), 21:55, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Держи в курсе. Мы волновались.
     
  • 2.45, Anm (?), 22:04, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я даже со slitaz 5.0 не собираюсь переходить :-)
     

  • 1.43, Аноним (43), 21:57, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осталось написать вменяемый GUI
     
     
  • 2.44, Аноним (10), 22:02, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По типу ufw для одноклеточных?
     
     
  • 3.54, пох. (?), 00:16, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По типу ufw для одноклеточных?

    ufw вообще-то предназначен для (написанных одноклеточными для таких же) postinstall скриптов, а не чтоб ты грязными лапами в него лазил (ты же можешь сломать скрипты!)

    А для людей предназначен cockpit. Ну и да, он поддерживает firewalld, а, стало бы, в новых версиях и nft. Но знать об этом хомячкам ничего не надо, да и нехомячкам бесполезно, ибо сломается.

     

  • 1.46, Никитушкин Андрей (?), 22:16, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Информация для хомячков Linux опеннета:
    https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/index.php/Supported_features_compared_
    https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/index.php/Supported_features_compared_
    Это диверсия в области фильтрации пакетов для дистрибутивов Linux, если кто не понял или не в курсе...
     
  • 1.47, Аноним (47), 22:44, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Насколько это совместимо с shorewall и ufw?
     

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