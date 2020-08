В Ubuntu 20.10 планируют перейти с iptables на nftables

2.7 , Аноним ( 7 ), 17:52, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – "nftables vs iptables" в гугле.

Синтаксии на любителя. Возможностей больше.

2.8 , Аноним ( 8 ), 17:57, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Можно сделать правила компактнее.

2.13 , Аноним ( - ), 18:12, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – Да.

2.40 , Takishima ( ok ), 21:36, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разработчик рассказывает:

https://youtu.be/9Zr8XqdET1c?t=187

https://youtu.be/9Zr8XqdET1c?t=513 Вкратце:

один и тот же код в iptables дублируется 4(!) раза для ipv4/6, bridge и arp, потому что в своё время копипастили нет стандартной библиотеки для работы с правилами (поэтому все запускают команду iptables, чтобы поменять что-то) несколько разных команд для управления ipv4/6, bridge, arp с различающимся синтаксисом кривая архитектура — загружается тупо блоб в ядро, а iptables -A/-D реально сводится к «скачать все правила, добавить/удалить 1 строку в userspace, загрузить все правила» ядро не знает что изменилось в правилах изменения не атомарные если два iptables меняют одновременно правила, один из них сфейлится и изменения могут потеряться и т.п.

3.50 , Аноним ( 49 ), 23:19, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В общем ничего существенного. Обычно всем достаточно ipv4, а прочими утилитами и пользоваться не умеют.

2.51 , Your Mama ( ? ), 23:19, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – nft лучше из-за:

1. Производительности. исполнять байткод быстрее чем применять правила.

2. Унификации. Все протоколы через один интерфейс. Не нужны больше ip6tables.

3. Архитектуры. Грузится байткод, вся логика компиляции правил в байткод отделена в userspace утилитки. Unix-way во все поля.

4. Расширяемости. Можешь любую логику скомпилить и в nf_tables загрузить.