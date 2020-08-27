В Ubuntu 20.10 планируют перейти с iptables на nftables

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|2.4, tolstushka.ru (ok), 17:44, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> nft всё для людей
Кроме хорошей задокументированности.
"Записки на манжетах" в виде каких-то годами не обновлявшихся разрозненных wiki-страниц - не в счёт.
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|4.28, пох. (?), 19:02, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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вам и говорят, что вики-мусорка не является документацией.
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|2.49, Аноним (49), 23:17, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в 10? Хорошо, что я этого не заметил. Правила влом переписывать, но все работает.
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|1.3, Наташа (??), 17:40, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А есть сравнения почему nftables лучше? Ну там синтаксис лучше? Возможностей больше?
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|2.7, Аноним (7), 17:52, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"nftables vs iptables" в гугле.
Синтаксии на любителя. Возможностей больше.
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|2.40, Takishima (ok), 21:36, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разработчик рассказывает:
https://youtu.be/9Zr8XqdET1c?t=187
https://youtu.be/9Zr8XqdET1c?t=513
Вкратце:
один и тот же код в iptables дублируется 4(!) раза для ipv4/6, bridge и arp, потому что в своё время копипастили
нет стандартной библиотеки для работы с правилами (поэтому все запускают команду iptables, чтобы поменять что-то)
несколько разных команд для управления ipv4/6, bridge, arp с различающимся синтаксисом
кривая архитектура — загружается тупо блоб в ядро, а iptables -A/-D реально сводится к «скачать все правила, добавить/удалить 1 строку в userspace, загрузить все правила»
ядро не знает что изменилось в правилах
изменения не атомарные
если два iptables меняют одновременно правила, один из них сфейлится и изменения могут потеряться
и т.п.
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|3.50, Аноним (49), 23:19, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В общем ничего существенного. Обычно всем достаточно ipv4, а прочими утилитами и пользоваться не умеют.
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|2.51, Your Mama (?), 23:19, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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nft лучше из-за:
1. Производительности. исполнять байткод быстрее чем применять правила.
2. Унификации. Все протоколы через один интерфейс. Не нужны больше ip6tables.
3. Архитектуры. Грузится байткод, вся логика компиляции правил в байткод отделена в userspace утилитки. Unix-way во все поля.
4. Расширяемости. Можешь любую логику скомпилить и в nf_tables загрузить.
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|1.5, Hellscream (?), 17:47, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Костыль на костыле и костылём подпирает... Когда уже IBM запилит нормальный FW в свою ось?
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|2.14, Вася (??), 18:13, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Ждём, когда Леннарт напишет systemd-firewalld?
WAIT! OH SHI~
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|3.15, Hellscream (?), 18:16, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ждём, когда Леннарт напишет systemd-firewalld?
> WAIT! OH SHI~
Зачем, если можно просто с*дить у OpenBSDишников?
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|1.9, бублички (?), 17:58, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> была отклонена из-за несовместимости с инструментарием LXD
а Docker умеет nftables? что-то помню были проблемы и приходилось iptables пользоваться. так-же интересно как с этим делом например у Strongswan. да и у OpenVPN
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|1.11, Аноним (11), 17:59, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Всё для мышковозов с подвёрнутыми штанишками. Это печально. Хотя погодите-ка.. Это же Ubuntu. Печально это про дебиян. Хотя и он давно уже не тот, так что печалиться нечему.
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|2.16, Аноним (-), 18:16, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
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Пока ты там крacноглaзил в консоли, я заработал на загородный дом с шикарным видом на горы и чистую речку. А все благодаря умению возить мышкой в нужном направлении. Продолжай и дальше нyдить и крacноглaзить, к 60 годам может закроешь ипотеку на свою однушку...
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|3.18, Аноним (18), 18:29, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Торгуешь своей пятой точкой что ли? Ну зато денег много, хорошее дело. Некоторым людям комфортней жить без денег добытых таким путём, в этом тоже нет ничего предосудительного.
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|4.26, пох. (?), 19:01, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Торгуешь своей пятой точкой что ли?
ты-то своей на домик не наторговал, кому нужна твоя тощая и морщинистая?
Вот и завидуешь...
Ага, комфортнее ему жить без денег, хахаха.
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|5.31, Аноним (18), 19:12, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так я не завидую, говорю же, надо использовать пока есть спрос. А насчёт денег… Если выбор между убиваться (с бессмысленной целью) и рисковать (в том числе свой и чужими жизнями) или жить без всего этого, то тут всё не так однозначно. Есть деньги -- хорошо, нет -- будут, идти по головам и гадить на ближнего ради них, это тоже не для каждого.
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|5.34, Аноним (34), 19:45, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну так это ж классика. Если у линуксоида чего-то нет, то это объявляется ненужным, а все, у кого оно есть - тупыми хомячками.
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|3.21, Аноним (18), 18:45, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем ты себе плюсы накрутил? Ты вообще нормальный? Хотя, чего я спрашиваю, будто это не очевидно.
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|2.19, Hellscream (?), 18:37, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Либо запили форк ядра, либо топай на OpenBSD. чО ты ноешь? Linux это корпоративная собственность IBM, как они скажут, так и будет. Если они захотят, то хоть защитник виндавс сделают дефолтом и ты буешь это кушать.
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|3.20, Аноним (18), 18:44, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тел ми моар.Зачем ты мешаешь юзерленд (который вообще гну) с нагромождением всяких поделок на моно, жс и питоне, с самим ядром? Отчасти ты прав конечно, вон голубая шапка захардкодила дбас и навязала вейланд, но я уверен мне просто не хватило желания и/или квалификации отвязать. Если будут навязывать откровенно зловредные компоненты, очевидно, что сразу полетит на помойку, но что-то этого пока не случилось и даже предпосылок особых нет. Речь то идёт об отдельных костыльных дистрибутивах, со всякими флатпаками и прочей шляпой, за счёт которых они пытаются занять хоть какую-нибудь нишу и усидеть в ней, но правда в том, что им пора отправляться на свалку истории.
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|4.22, Hellscream (?), 18:52, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да взять вот, например, тe же systemd, pulseaudio, gnome3. Как сообщество не бурлило говнами, какие только драмы не разворачивались, форкались топовые дистрибутивы и тд. И что всё это дало? Теперь эта лажа является корпоративным стандартом, а IMB чётко указала "свободному и независимому" сообществу на его место.
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|5.27, Аноним (18), 19:02, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да всё нормально, apulse работает лучше пульсаудио (например, нет искажений звука и задержек), ladspa прекрасно с alsa работает -- у меня прямо сейчас включено несколько плагинов не обновлявшихся с 2003 (лучше ничего не придумали, вроде в пульсаудио что-то было), logind и udev идут отдельными пакетами от systemd (от второго ещё можно отказаться, а с consolekit всякие шапки постоянно создают проблемы и он не обновляется, но в принципе можно и отказаться от DE). Корпоративным стандартом является то, что максимально легко контролировать и чем можно удобно управлять централизованно. Это, кстати, одна из причин успеха венды. Сообщество продолжает жить по своим правилам, нет проблем.
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|6.32, Hellscream (?), 19:15, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сообщество полностью отстранено от разработки и продолжает подпираться костылями, вместо того, чтобы пользоваться грамотно спроектированной системой и участвовать в её развитии.
Так будет более честно.
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|4.24, пох. (?), 18:56, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если будут навязывать откровенно зловредные компоненты
то у тебя снова не хватит желания и квалификации.
Жри с лопаты что дают, и благодарить повелителей не забывай!
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|5.29, Аноним (18), 19:05, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну я раньше патчил иксы, но потом меня перестал напрягать засраный лог, они же просто жалуются на недоступность компонентов и это никак не сказывается на работе. А вейланд или иксы в принципе вообще всё равно, лишь бы всё работало. В крайнем случае можно вообще выкинуть целиком и заменить на что-нибудь другое. Как например systemd заменяется на s6.
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|2.25, пох. (?), 19:00, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всё для мышковозов с подвёрнутыми штанишками. Это печально. Хотя погодите-ка.. Это же Ubuntu.
да, и они ПОСЛЕДНИЕ - остальные уже перешли. (так что, внезапно, не там вы ищете мышковозов)
Все, забудьте - управляемого админом пакетного фильтра в линуксе нет. Есть невменяемые инструменты типа ufw и firewall-cmd, учите очередные нескучные синтаксисы.
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|3.30, Hellscream (?), 19:09, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>учите очередные нескучные синтаксисы
Которые через несколько лет обрастут новыми костылями либо вообще будут выброшены на помойку и заменены новыми супер мега ёба передовыми тулзами. Лол
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|4.52, пох. (?), 00:12, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>учите очередные нескучные синтаксисы
> Которые через несколько лет обрастут новыми костылями либо вообще будут выброшены на
> помойку и заменены новыми супер мега ёба передовыми тулзами. Лол
Конечно! Прогресс не остановить!
Ведь индусы, преподающие на курсах очередной firewall-shitcmd, иначе бы остались без работы, когда вы уже один раз выучите. А так - у них каждый год есть что вам рассказать!
Файрвола, правда, зато нет, ну так пакетный фильт в XXI веке сплошного 443/tcp тоже не особо-то и полезен, а никакого другого в линуксе не будет никогда.
Иначе, опять же, могут пострадать бизнесы уважаемых спонсоров, типа там циски или елыпал...простите, палыальты.
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|2.53, пох. (?), 00:12, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В слове nftables забыли букву "systemd"
все нормально, systemd-firewalld уже поддерживает nft. Собственно, он - одна из причин впихивания этого хлама.
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|3.54, пох. (?), 00:16, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По типу ufw для одноклеточных?
ufw вообще-то предназначен для (написанных одноклеточными для таких же) postinstall скриптов, а не чтоб ты грязными лапами в него лазил (ты же можешь сломать скрипты!)
А для людей предназначен cockpit. Ну и да, он поддерживает firewalld, а, стало бы, в новых версиях и nft. Но знать об этом хомячкам ничего не надо, да и нехомячкам бесполезно, ибо сломается.
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