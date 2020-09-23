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Началась предустановка Ubuntu 20.04 на устройства Lenovo ThinkPad и ThinkStation

23.09.2020 22:12

Компании Canonical и Lenovo объявили о расширении программы по предустановке Linux на устройства ThinkPad и ThinkStation. 29 моделей ноутбуков ThinkPad и рабочих станций ThinkStation станут доступны для покупки с предустановленным Ubuntu 20.04. Ранее компания Lenovo начала поставку Fadora на модель ThinkPad X1 Carbon Gen 8 и намеревалась обеспечить предустановку RHEL, а также подключилась к работе по передаче драйверов в основной состав ядра Linux для обеспечения первоклассной совместимости с любыми дистрибутивами Linux.

Дистрибутив Ubuntu 20.04 сертифицирован для 22 моделей Lenovo ThinkPads и 7 моделей ThinkStation. На данных устройствах обеспечена работа проприетарных драйверов NVIDIA, включённых в базовую поставку. Через Snap Store предоставлен доступ к популярным приложениям, включая Visual Studio Code, Slack, Spotify, Plex и JetBrains. В основной состав включены свежие инструменты для разработчиков (Ruby 2.7, Python 3.8 и GCC 9.3). Предложена новая тема оформления и поддержка тёмного и светлого режимов интерфейса. Доступен переработанный конфигуратор, упрощающий настройку Wi-Fi, обоев рабочего стола и приложений.

Модели устройств, на которых будет доступна предустановка Ubuntu 20.04:

  • ThinkPad T14 (Intel и AMD)
  • ThinkPad T14s (Intel и AMD)
  • ThinkPad T15p
  • ThinkPad T15
  • ThinkPad X13
  • ThinkPad X13 Yoga
  • ThinkPad X1 Extreme Gen 3
  • ThinkPad X1 Carbon Gen 8
  • ThinkPad X1 Yoga Gen 5
  • ThinkPad L14
  • ThinkPad L15
  • ThinkPad X13 AMD
  • ThinkPad P15s
  • ThinkPad P15v
  • ThinkPad P15
  • ThinkPad P17
  • ThinkPad P14s
  • ThinkPad P1 Gen 3
  • ThinkPad P53
  • ThinkPad P1 Gen 2
  • ThinkStation P340
  • ThinkStation P340 Tiny
  • ThinkStation P520c
  • ThinkStation P520
  • ThinkStation P720
  • ThinkStation P920
  • ThinkStation P620


  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.com//blog/lenov...)
  2. OpenNews: Компания Lenovo начала поставку ноутбуков ThinkPad с предустановленным Fedora Linux
  3. OpenNews: Lenovo обеспечит поставку Ubuntu и RHEL на всех моделях ThinkStation и ThinkPad P
  4. OpenNews: Lenovo начнёт предустановку Fedora Linux на ноутбуки ThinkPad
  5. OpenNews: Для ноутбуков Lenovo ThinkPad P обеспечена предустановка Ubuntu
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 20.04 LTS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53769-lenovo
Ключевые слова: lenovo, ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, olan (?), 22:21, 23/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно было бы на цены ещё посмотреть
     
     
  • 2.18, Анонимусс (?), 23:29, 23/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сейчас с виндой ThinkStation от 92 до 211 тыр
    ThinkPad от 62 до 527
    если на shop.lenovo.ru
    Есть дешевле, но не в этих двух категорих
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:21, 23/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличная Новость, теперь можно смело покупать леново.
     
     
  • 2.22, n80 (?), 23:56, 23/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и раньше можно было, ИМХО, одни из самых беспроблемных железок для Linux (если не считать отдельных серий, которые задорно окирпичивались, но это реально исключения).
     

  • 1.3, InuYasha (??), 22:29, 23/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пока в "Ubuntu" нет "K" - не считается!
     
     
  • 2.14, x3who (?), 23:09, 23/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Lenovo с буквой "К" звучало бы шикарнее.
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:32, 23/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Давно пора. В дальнейшем такое отношение может увеличить совместимость с линуксами. Но больше от этого получат фрибсдшники.
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:36, 23/09/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.6, Тполль (?), 22:40, 23/09/2020 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
  • 2.8, Страшный Аноним (?), 22:43, 23/09/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.9, Шо (?), 22:45, 23/09/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.12, Я (??), 22:55, 23/09/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.7, microsoft (?), 22:43, 23/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    да ладно, теперь будут не скучные обои
     
  • 1.10, Schtunz (?), 22:47, 23/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Lubuntu надо вместо Ubuntu ставить. Что бы кнопка "Start" была
     
     
  • 2.25, Нонон (?), 00:53, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интуитивно понятный интерфейс заходит лучше привычного..
     

  • 1.11, Аноним (11), 22:52, 23/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Дефолтная гномощель и даром не нужна. Когда надумают ставить что-то юзабельное типа Kubuntu или KDE Neon, тогда другое дело
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:17, 23/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто мелкософт им доплачивает за неюзабельность....
     

  • 1.13, бублички (?), 22:59, 23/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Началась предустановка Ubuntu 20.04

    ...овнище жуткое. даже rsyslog сломан. не доверю свой ноутбук подобному ...овноделию

     
     
  • 2.16, Х (?), 23:21, 23/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну раньше приходилось винде не доверять (и часто - покупать ее вместе с ноутом, потому что приличного класса ноуты редко продавались без ОС; естесвенно, небесплатно это было, а насмешка под названием "сдай ОС" и есть насмешка по затратам сил и выхлопу денег). Теперь есть шанс получить ноут, который хотя бы потенциально хотя бы тестировался под Ubuntu (пусть и этой непростой версии) - так что будет у комьюнити больше знаний по установке чего-то более удобного.

    Вот любопытно, сейчас можно будет заказать ноут с ОС по выбору и с доплатой за винду (грубо: Win Pro = +$100, Linux и No OS = бесплатно), или убунта тоже будет хоть цент стоить (не за ядро, а за тюнинг ОС под ноут)?

     
     
  • 3.20, бублички (?), 23:38, 23/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > так что будет у комьюнити больше знаний

    только не принимай на свой счёт, но вот мне плевать на комьюнити что не тестирует свою продукцию и допускает совершенно идиотские ошибки из-за которых я теряю своё время (не узнаю ничего нового или полезного). установи Tomcat 9 на это гнилое чудовище и увидишь сразу несколько ошибок - и в настройках rsyslog и в пакете tomcat9. дальше даже описывать не стану - лучше пусть так и останется, пусть валятся сервверы с Tomcat 9 по всем интернету. я плевал. баг-репорты уже много лет принципиально не отсылаю - ни в Debian, ни в Ubuntu, никуда. потому что плевал я. сам для себя, своей фирмы и клиентов пересобиру пакеты как надо мне, с исправлениями

     
     
  • 4.23, Аноним (23), 00:09, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это не узнаешь новое и полезное. Ты познаешь все новые уровни страданий.
    Страдания и решение багов ночами вместо сна, удел пользователей самой элитной ос в мире.
     
     
  • 5.24, бублички (?), 00:29, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как это не узнаешь новое и полезное. Ты познаешь все новые уровни
    > страданий.
    > Страдания и решение багов ночами вместо сна, удел пользователей самой элитной ос
    > в мире.

    здесь я хоть могу это исправить за 5 минут, без всяких бессонных ночей. а вот тебя мне даже не жаль, с твоей любимой Windows XP где кроме твоих любимых калькулятора, сапёра и косынки ничего нет в комплекте

     
  • 2.17, Старый ниггер (?), 23:25, 23/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно виндоус лучше 😂
     
     
  • 3.21, бублички (?), 23:55, 23/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Конечно виндоус лучше 😂

    в твоём случае? не исключаю

     

  • 1.19, Чебур (?), 23:32, 23/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь это скажется на поддержке и других их ноутов, а то на последнем legion и какой-то модели ThinkPad, стоит говноточпад который сообщество уже несколько месяцев не могут завести. Техподдержка чуть ли не прямым текстом говорит, что линуксоидам они не рады и не гарантируют работу в чем-то отличном от винды.
     
  • 1.26, Huawei (?), 01:41, 24/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Honor MagicBook на Ryzen лучшие
     

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