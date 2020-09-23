Началась предустановка Ubuntu 20.04 на устройства Lenovo ThinkPad и ThinkStation

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|2.18, Анонимусс (?), 23:29, 23/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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сейчас с виндой ThinkStation от 92 до 211 тыр
ThinkPad от 62 до 527
если на shop.lenovo.ru
Есть дешевле, но не в этих двух категорих
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|2.22, n80 (?), 23:56, 23/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так и раньше можно было, ИМХО, одни из самых беспроблемных железок для Linux (если не считать отдельных серий, которые задорно окирпичивались, но это реально исключения).
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|1.4, Аноним (4), 22:32, 23/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Давно пора. В дальнейшем такое отношение может увеличить совместимость с линуксами. Но больше от этого получат фрибсдшники.
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|1.11, Аноним (11), 22:52, 23/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Дефолтная гномощель и даром не нужна. Когда надумают ставить что-то юзабельное типа Kubuntu или KDE Neon, тогда другое дело
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|1.13, бублички (?), 22:59, 23/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Началась предустановка Ubuntu 20.04
...овнище жуткое. даже rsyslog сломан. не доверю свой ноутбук подобному ...овноделию
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|2.16, Х (?), 23:21, 23/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну раньше приходилось винде не доверять (и часто - покупать ее вместе с ноутом, потому что приличного класса ноуты редко продавались без ОС; естесвенно, небесплатно это было, а насмешка под названием "сдай ОС" и есть насмешка по затратам сил и выхлопу денег). Теперь есть шанс получить ноут, который хотя бы потенциально хотя бы тестировался под Ubuntu (пусть и этой непростой версии) - так что будет у комьюнити больше знаний по установке чего-то более удобного.
Вот любопытно, сейчас можно будет заказать ноут с ОС по выбору и с доплатой за винду (грубо: Win Pro = +$100, Linux и No OS = бесплатно), или убунта тоже будет хоть цент стоить (не за ядро, а за тюнинг ОС под ноут)?
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|3.20, бублички (?), 23:38, 23/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> так что будет у комьюнити больше знаний
только не принимай на свой счёт, но вот мне плевать на комьюнити что не тестирует свою продукцию и допускает совершенно идиотские ошибки из-за которых я теряю своё время (не узнаю ничего нового или полезного). установи Tomcat 9 на это гнилое чудовище и увидишь сразу несколько ошибок - и в настройках rsyslog и в пакете tomcat9. дальше даже описывать не стану - лучше пусть так и останется, пусть валятся сервверы с Tomcat 9 по всем интернету. я плевал. баг-репорты уже много лет принципиально не отсылаю - ни в Debian, ни в Ubuntu, никуда. потому что плевал я. сам для себя, своей фирмы и клиентов пересобиру пакеты как надо мне, с исправлениями
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|4.23, Аноним (23), 00:09, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как это не узнаешь новое и полезное. Ты познаешь все новые уровни страданий.
Страдания и решение багов ночами вместо сна, удел пользователей самой элитной ос в мире.
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|5.24, бублички (?), 00:29, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как это не узнаешь новое и полезное. Ты познаешь все новые уровни
> страданий.
> Страдания и решение багов ночами вместо сна, удел пользователей самой элитной ос
> в мире.
здесь я хоть могу это исправить за 5 минут, без всяких бессонных ночей. а вот тебя мне даже не жаль, с твоей любимой Windows XP где кроме твоих любимых калькулятора, сапёра и косынки ничего нет в комплекте
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|1.19, Чебур (?), 23:32, 23/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надеюсь это скажется на поддержке и других их ноутов, а то на последнем legion и какой-то модели ThinkPad, стоит говноточпад который сообщество уже несколько месяцев не могут завести. Техподдержка чуть ли не прямым текстом говорит, что линуксоидам они не рады и не гарантируют работу в чем-то отличном от винды.
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