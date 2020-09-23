Началась предустановка Ubuntu 20.04 на устройства Lenovo ThinkPad и ThinkStation

2.16 , Х ( ? ), 23:21, 23/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну раньше приходилось винде не доверять (и часто - покупать ее вместе с ноутом, потому что приличного класса ноуты редко продавались без ОС; естесвенно, небесплатно это было, а насмешка под названием "сдай ОС" и есть насмешка по затратам сил и выхлопу денег). Теперь есть шанс получить ноут, который хотя бы потенциально хотя бы тестировался под Ubuntu (пусть и этой непростой версии) - так что будет у комьюнити больше знаний по установке чего-то более удобного. Вот любопытно, сейчас можно будет заказать ноут с ОС по выбору и с доплатой за винду (грубо: Win Pro = +$100, Linux и No OS = бесплатно), или убунта тоже будет хоть цент стоить (не за ядро, а за тюнинг ОС под ноут)?

3.20 , бублички ( ? ), 23:38, 23/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > так что будет у комьюнити больше знаний только не принимай на свой счёт, но вот мне плевать на комьюнити что не тестирует свою продукцию и допускает совершенно идиотские ошибки из-за которых я теряю своё время (не узнаю ничего нового или полезного). установи Tomcat 9 на это гнилое чудовище и увидишь сразу несколько ошибок - и в настройках rsyslog и в пакете tomcat9. дальше даже описывать не стану - лучше пусть так и останется, пусть валятся сервверы с Tomcat 9 по всем интернету. я плевал. баг-репорты уже много лет принципиально не отсылаю - ни в Debian, ни в Ubuntu, никуда. потому что плевал я. сам для себя, своей фирмы и клиентов пересобиру пакеты как надо мне, с исправлениями

4.23 , Аноним ( 23 ), 00:09, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как это не узнаешь новое и полезное. Ты познаешь все новые уровни страданий.

Страдания и решение багов ночами вместо сна, удел пользователей самой элитной ос в мире.

5.24 , бублички ( ? ), 00:29, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как это не узнаешь новое и полезное. Ты познаешь все новые уровни

> страданий.

> Страдания и решение багов ночами вместо сна, удел пользователей самой элитной ос

> в мире. здесь я хоть могу это исправить за 5 минут, без всяких бессонных ночей. а вот тебя мне даже не жаль, с твоей любимой Windows XP где кроме твоих любимых калькулятора, сапёра и косынки ничего нет в комплекте

2.17 , Старый ниггер ( ? ), 23:25, 23/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Конечно виндоус лучше 😂

3.21 , бублички ( ? ), 23:55, 23/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Конечно виндоус лучше 😂 в твоём случае? не исключаю

