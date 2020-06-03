Lenovo обеспечит поставку Ubuntu и RHEL на всех моделях ThinkStation и ThinkPad P

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|1.1, Аноним (1), 11:10, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
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> Red Hat Enterprise Linux
а наклеечка будет ? и доступ к пакетной базе
> Более того, будет вестись работа по передаче драйверов в основной состав ядра Linux, что поможет добиться первоклассной совместимости с любыми дистрибутивами Linux.
круто ! снимаю красную шляпу =)
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|2.7, ryoken (ok), 11:27, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> круто ! снимаю красную шляпу =)
Уже пол-года как надо было сменить на бело-синюю жИ! :D
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|3.69, Аноним (1), 16:06, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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старая закупка, постараюсь заложить в бюджет 2021 покупку новой шляпы и сервера =)
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|2.31, Аноним (31), 12:11, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Не ведись на это. Thinkpadы это кусок китайского г. Dell XPS лучше уж. Линукс там тоже работает.
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|3.59, DeaDBeeF (ok), 15:06, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Полгода назад выбирал между ThinkPad X1 и Dell XPS, XPS выглядит как убогая копия макбука и как будто собирается развалиться через пару месяцев после покупки, не увидел ни одного преимущества по сравнению с ThinkPad.
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|3.60, Petr (??), 15:14, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По работе работаю на Dell Precision - очень быстрый - да, с док станцией которая годится только как зарядник (всего лишь 300EUR, правда) - за 2 года драйверы так и не поправили, хотя апдейты какие то приходят еженедельно. Постоянно какая-то херня с сетью, с мониторами, то не спит, то не просыпается, вентилятор стал громче холодильника.
У Dell только мониторы норм.
Работал на T* ThinkPad-ах в разных конторах - самая большая проблема Fn - в углу клавиатуры и тачпад слишком шершавый.
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|3.67, Мишка Шифман (?), 15:50, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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XPS лучше? Да шо вы говорите. Почитайте в интернетах про "качество" XPS, особенно по повальной проблеме свистящих катушек dell high pitch noise. Качество делла это чистый маркетинг. У меня было 2 Делла, в 2007 и в 2014. Оба продал в течении месяцев после покупке. Качество было хуже наидешевейших тогда ровербуков. Чего стоят только их блоки питания с системой свой-чужой, чтобы ты атата не смел другие блоки покупать, а только их фирмовые на сотни денег.
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|4.49, пох. (?), 13:42, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так это ж не линукс, винда на яблоноутах нормально работает.
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|2.66, Аноним (-), 15:50, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А толку то. Железо закрытое, куча зoндов, просто разные марки и дизайн, зoнды те же.
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|1.5, Аноним (5), 11:22, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А как же неготовность? Срочно зовите пох/наха! Срочно нужно его ыкспертное мнение!
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|2.15, Аноним (15), 11:47, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А как же неготовность?
Не более, чем у винды, ИМХО. А хотелось бы еще меньше! Но винда скатилась (и макос), конкуренции нет.
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|3.25, Аноним (48), 12:05, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не настоящий ыксперд. Ровно как и я(плотно вантузировал с 2003 по 2007).
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|5.29, Аноним (48), 12:10, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И да, и нет. Скорее нет, чем да. Нужно расширять поддерживаемый модельный ряд.
Не говоря уже о сворачивании поддержки линукса 5 лет назад.
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|2.39, Школьник (ok), 12:32, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да все так же - Линукс готов для десктопа только в среде очень непритязательных пользователей.
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|1.10, Wolfy (?), 11:31, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это просто афигенно!
Теперь ненужно переплачивать за винду при покупке ноута. Всё равно все узают десяточку ltsc без этих дурацких плиток.
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|2.11, Аноним (11), 11:39, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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АГа в дуалбуте для игр. НУ его в зад сидеть на системе которая может сломатся. Debian stable наше все.
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|4.54, пох. (?), 13:50, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Обычно все сносят линукс и тавят винду.
ты будешь смеяться - видел двоих неудачников, которые не смогли снести.
Не стал им помогать.
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|5.74, ryoken (ok), 16:37, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ты будешь смеяться - видел двоих неудачников, которые не смогли снести.
"Но, чёрт побери, КАК, Холмс!??"
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|4.71, Аноним (71), 16:30, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то обычно сносят винду, а некоторые ещё и требуют вернуть за неё деньги. Потому что пользователи винды обычно неспособны её даже поставить, не говоря о "спиратить".
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|2.27, iPony129412 (?), 12:09, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не факт.
К Dell поставляла были как-то раз XPS версии с Ubuntu дороже такого же с Windows.
Ну и само собой это премиум ноутбуки по $1500. Так что экономия на цену Windows OEM ну такое...
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|3.56, Wolfy (?), 14:35, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В таком случае лучше с FreeDOS заказать.
А покупать винду — это меветон, ибо нехрен подогревать рублём тех, кто сделал всё возможное для того, чтобы на на десктопе в мире была только одна ОС.
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|2.36, пох. (?), 12:29, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Теперь ненужно переплачивать за винду при покупке ноута.
да, теперь можно переплатить за линукс, а потом ставить ворованную десяточку, как привычно.
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|3.58, Wolfy (?), 14:39, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>ставить ворованную десяточку
Нельзя украсть то, что раздают бесплатно.
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|4.72, пох. (?), 16:32, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нельзя украсть то, что раздают бесплатно.
Ну, Робин Гуд тоже раздавал бесплатно, то что бесплатно же и взял.
Но, надо заметить - иногда и огребал бесплатных пи3дюлин, а ведь могли и повесить.
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|1.16, Аноним (17), 11:48, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так линукс итак и работал и ставился на синкпады всю жизни. Зачем этот маркетинговый релиз?
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|2.18, th3m3 (ok), 11:52, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Здесь заявлена официальная поддержка, а так же будут отгружать код/драйвера.
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|3.20, And (??), 11:58, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посмотрим, посмотрим. У другого вендора всё кончилось прибитой гвоздиками версией ядра, из-за проприетарности драйверов для машины, укомплектованной Линукс из коробки.
Драйвера были блобы, и пока их расхакали и пока отладили до стабильности прошло 4 года без видео фильмов на ноутбуке. Известнейший бренд, эпичный фэйл. (Хорошая та машинка, размером с книжку, с поддержкой х86 виртуализации, временем работы часов 8 и цена была мизерная. Увы.)
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|3.76, ryoken (ok), 16:39, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Здесь заявлена официальная поддержка, а так же будут отгружать код/драйвера.
Fwupd (или fwupdate, в генте это 2 разных зверя) там интересно на борту? Что-нибудь обновит, если выйдет обнова прошивки какой?
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|2.32, Аноним (48), 12:13, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не всю жизнь. И мракетинг - тоже штука важная на самом-то деле.
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|1.19, And (??), 11:53, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А где же серия X? Проприетарные GSM модемы не позволяют...?
Леново в своём духе - маркетинговые игры в неудобство пользователя. Выжимая остатки из почившего в бозе бренда, чужого и перекупленного бренда.
System76 интереснее - https://system76.com/laptops
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|1.41, Аноним (71), 12:46, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Начиная с этого лета любую конфигурацию устройства можно будет заказать с предустановленным Ubuntu или RHEL.
Где? В Штатах? Или в Раше тоже можно будет заказать?
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|1.44, Аноним (44), 13:00, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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теперь нужно добиться того, чтобы большинство разработчиков программ и игр ещё выпускали версии не только под винду, но и для gnu/linux.
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|3.50, Аноним (44), 13:44, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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есть сомнения, что сразу это не произойдёт, но постепенно может быть.
Производители устройств(видеокарты) раньше не выпускали официальные драйверы под gnu/linux, но теперь ситуация постепенно меняется в пользу gnu/linux.
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|1.46, Аноним (45), 13:11, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А когда-то, году в 09м, я пытался на Acer накатить сусю, а потом дебиан тестинг, скока же проблем тогда было, всякие блобы прикрутить от видюхи, вайвая. Потом боролся с перегревом на AMD, а щаз взять ноут с APU и всё круто.
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|1.52, Аноним (52), 13:49, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жаль что только П-серия. Интеловские встройки дохловаты а нвидия на ноуте - такое себе.
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|1.61, Аноним (61), 15:28, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В этой теме должна быть эта ссылка: https://forums.lenovo.com/topic/findpost/27/4028489/5059290 (сообщение сотрудника Lenovo от 2020-05-25, 14:46 PM).
Спустя 1,5 года наглого вранья aka "фикс уже тестируется, нужно немного подождать" от их сотрудников на форуме, они наконец заявили, что чинить серьезные проблемы с троттлингом под GNU/Linux в старых моделях не будут ибо "сложно и нерентабельно".
Предлагают всем покупать новые модели от 2020 года, где якобы все это исправлено на аппаратном уровне. Хотя после такого доверия им ровно ноль целых, ноль десятых.
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|2.75, lenovo (?), 16:39, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Спустя 1,5 года наглого вранья aka "фикс уже тестируется, нужно немного подождать"
> от их сотрудников на форуме, они наконец заявили, что чинить серьезные
> проблемы с троттлингом под GNU/Linux в старых моделях не будут ибо
потому что это надо чинить ваш линyпс, а не что-то еще. Не умеете вы нормально работать на таком железе, нет у вас в ведре необходимых api, чтоб и не расплавить все нахрен, и производительность на приемлемом уровне сохранить. Мы попытались, но в конце-концов решили - и так сойдет.
> Предлагают всем покупать новые модели от 2020 года, где якобы все это
> исправлено на аппаратном уровне. Хотя после такого доверия им ровно ноль
причем тут мы? Интел о вас, убогих, позаботился. Сделал другую технологию throttling'а, не требующую сложных танцев с граблями thermald.
Мы просто припаяли на плату новый процессор. Он там еще с ibrs, и еще какой-то неведомой фигней, так что покупай, не прогадаешь.
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