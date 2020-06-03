Lenovo обеспечит поставку Ubuntu и RHEL на всех моделях ThinkStation и ThinkPad P

> Спустя 1,5 года наглого вранья aka "фикс уже тестируется, нужно немного подождать"

> от их сотрудников на форуме, они наконец заявили, что чинить серьезные

> проблемы с троттлингом под GNU/Linux в старых моделях не будут ибо потому что это надо чинить ваш линyпс, а не что-то еще. Не умеете вы нормально работать на таком железе, нет у вас в ведре необходимых api, чтоб и не расплавить все нахрен, и производительность на приемлемом уровне сохранить. Мы попытались, но в конце-концов решили - и так сойдет. > Предлагают всем покупать новые модели от 2020 года, где якобы все это

> исправлено на аппаратном уровне. Хотя после такого доверия им ровно ноль причем тут мы? Интел о вас, убогих, позаботился. Сделал другую технологию throttling'а, не требующую сложных танцев с граблями thermald. Мы просто припаяли на плату новый процессор. Он там еще с ibrs, и еще какой-то неведомой фигней, так что покупай, не прогадаешь.

