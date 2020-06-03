The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Lenovo обеспечит поставку Ubuntu и RHEL на всех моделях ThinkStation и ThinkPad P

03.06.2020 10:49

Компания Lenovo объявила о намерении предоставить возможность предустановки Ubuntu и Red Hat Enterprise Linux для всех моделей рабочих станций ThinkStation и ноутбуков ThinkPad серии "P". Начиная с этого лета любую конфигурацию устройства можно будет заказать с предустановленным Ubuntu или RHEL. Для отдельных моделей, таких как ThinkPad P53 и P1 Gen 2, в пилотном режиме будет предоставлена возможность предустановки Fedora Linux.

Все устройства будут сертифицированы для работы с данными дистрибутивами, будут полностью совместимы с ними, протестированы и станут поставляться с необходимым набором драйверов. Для обладателей устройств с предустановленным Linux будет доступен полный набор сервисов поддержки - от поставки патчей с устранением уязвимостей и обновлений системы, до проверенных и оптимизированных драйверов, прошивок и BIOS. Более того, будет вестись работа по передаче драйверов в основной состав ядра Linux, что поможет добиться первоклассной совместимости с любыми дистрибутивами Linux. Стабильность и совместимость с Linux будет поддерживаться на протяжении всего жизненного цикла устройства.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.lenovo.com/pressr...)
  2. OpenNews: Компания Dell выпустила новую серию бюджетных ноутбуков с предустановленным Ubuntu
  3. OpenNews: Компания Lenovo выпустила обновление BIOS для решения проблем с установкой Linux
  4. OpenNews: Компания Lenovo подключилась к инициативе доставки обновлений прошивок для Linux
  5. OpenNews: Для ноутбуков Lenovo ThinkPad P обеспечена предустановка Ubuntu
  6. OpenNews: Lenovo начнёт предустановку Fedora Linux на ноутбуки ThinkPad
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53076-lenovo
Ключевые слова: lenovo, ubuntu, redhat
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (74) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:10, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    > Red Hat Enterprise Linux

    а наклеечка будет ? и доступ к пакетной базе

    > Более того, будет вестись работа по передаче драйверов в основной состав ядра Linux, что поможет добиться первоклассной совместимости с любыми дистрибутивами Linux.

    круто ! снимаю красную шляпу =)

     
     
  • 2.7, ryoken (ok), 11:27, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> круто ! снимаю красную шляпу =)

    Уже пол-года как надо было сменить на бело-синюю жИ! :D

     
     
  • 3.69, Аноним (1), 16:06, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    старая закупка, постараюсь заложить в бюджет 2021 покупку новой шляпы и сервера =)
     
  • 2.64, Аноним (-), 15:48, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Моя шляпа тоже красная, когда набухает от таких новостей! ;)
     
  • 2.68, Друг Шигорина (?), 15:52, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждем Альт Линукс и Байкал на thinkpad
     

  • 1.2, m.makhno (ok), 11:16, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    все бы так
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:19, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    я знаю производителя моего следующего ноута.
     
     
  • 2.4, Урри (?), 11:22, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня ленова у5070, убунта, никаких нареканий.
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:11, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Не ведись на это. Thinkpadы это кусок китайского г. Dell XPS лучше уж. Линукс там тоже работает.
     
     
  • 3.59, DeaDBeeF (ok), 15:06, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полгода назад выбирал между ThinkPad X1 и Dell XPS, XPS выглядит как убогая копия макбука и как будто собирается развалиться через пару месяцев после покупки, не увидел ни одного преимущества по сравнению с ThinkPad.
     
  • 3.60, Petr (??), 15:14, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По работе работаю на Dell Precision - очень быстрый - да, с док станцией которая годится только как зарядник (всего лишь 300EUR, правда) - за 2 года драйверы так и не поправили, хотя апдейты какие то приходят еженедельно. Постоянно какая-то херня с сетью, с мониторами, то не спит, то не просыпается, вентилятор стал громче холодильника.
    У Dell только мониторы норм.

    Работал на T* ThinkPad-ах в разных конторах - самая большая проблема Fn - в углу клавиатуры и тачпад слишком шершавый.

     
  • 3.67, Мишка Шифман (?), 15:50, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    XPS лучше? Да шо вы говорите. Почитайте в интернетах про "качество" XPS, особенно по повальной проблеме свистящих катушек dell high pitch noise. Качество делла это чистый маркетинг. У меня было 2 Делла, в 2007 и в 2014. Оба продал в течении месяцев после покупке. Качество было хуже наидешевейших тогда ровербуков. Чего стоят только их блоки питания с системой свой-чужой, чтобы ты атата не смел другие блоки покупать, а только их фирмовые на сотни денег.
     
  • 2.35, пох. (?), 12:27, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    я тоже - это эппл! ;-)

     
     
  • 3.48, Аноним (48), 13:39, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ты таки спрыгнешь с вантуза - не верю!
     
     
  • 4.49, пох. (?), 13:42, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так это ж не линукс, винда на яблоноутах нормально работает.
     
  • 2.65, Аноним (-), 15:49, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Dell?
     
  • 2.66, Аноним (-), 15:50, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А толку то. Железо закрытое, куча зoндов, просто разные марки и дизайн, зoнды те же.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:22, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как же неготовность? Срочно зовите пох/наха! Срочно нужно его ыкспертное мнение!
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:47, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А как же неготовность?

    Не более, чем у винды, ИМХО. А хотелось бы еще меньше! Но винда скатилась (и макос), конкуренции нет.

     
     
  • 3.25, Аноним (48), 12:05, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не настоящий ыксперд. Ровно как и я(плотно вантузировал с 2003 по 2007).
     
  • 3.62, Жека Воробьев (?), 15:34, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно, десяточка с wls2 уже вполне годный Linux дистрибутив
     
     
  • 4.63, Жека Воробьев (?), 15:35, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    wsl2 имел в виду
     
  • 2.22, iPony129412 (?), 12:02, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что поменялось?
     
     
  • 3.24, Аноним (48), 12:03, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отношение членовы к своим потребителям.
     
     
  • 4.26, iPony129412 (?), 12:06, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и раньше же были у ThinkPad немного 🤏 ноутбуков с линуксами
     
     
  • 5.29, Аноним (48), 12:10, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И да, и нет. Скорее нет, чем да. Нужно расширять поддерживаемый модельный ряд.

    Не говоря уже о сворачивании поддержки линукса 5 лет назад.

     
  • 2.39, Школьник (ok), 12:32, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да все так же - Линукс готов для десктопа только в среде очень непритязательных пользователей.
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 13:33, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вывалил?
     
  • 3.51, Аноним (48), 13:47, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Остальным - только опенбзд!
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:26, 03/06/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:29, 03/06/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.30, Аноним (48), 12:11, 03/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:29, 03/06/2020 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:49, 03/06/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.23, Аноним (48), 12:02, 03/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.12, Аноним (1), 11:40, 03/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.21, Аноним (48), 12:01, 03/06/2020 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
  • 2.53, членово (?), 13:50, 03/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (8)

  • 1.10, Wolfy (?), 11:31, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это просто афигенно!
    Теперь ненужно переплачивать за винду при покупке ноута. Всё равно все узают десяточку ltsc без этих дурацких плиток.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:39, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    АГа в дуалбуте для игр. НУ его в зад сидеть на системе которая может сломатся. Debian stable наше все.
     
     
  • 3.13, Wolfy (?), 11:44, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Обычно все сносят линукс и тавят винду.
     
     
  • 4.54, пох. (?), 13:50, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Обычно все сносят линукс и тавят винду.

    ты будешь смеяться - видел двоих неудачников, которые не смогли снести.

    Не стал им помогать.

     
     
  • 5.74, ryoken (ok), 16:37, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ты будешь смеяться - видел двоих неудачников, которые не смогли снести.

    "Но, чёрт побери, КАК, Холмс!??"

     
  • 4.71, Аноним (71), 16:30, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то обычно сносят винду, а некоторые ещё и требуют вернуть за неё деньги. Потому что пользователи винды обычно неспособны её даже поставить, не говоря о "спиратить".
     
  • 2.27, iPony129412 (?), 12:09, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не факт.
    К Dell поставляла были как-то раз XPS версии с Ubuntu дороже такого же с Windows.

    Ну и само собой это премиум ноутбуки по $1500. Так что экономия на цену Windows OEM  ну такое...

     
     
  • 3.56, Wolfy (?), 14:35, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В таком случае лучше с FreeDOS заказать.
    А покупать винду — это меветон, ибо нехрен подогревать рублём тех, кто сделал всё возможное для того, чтобы на на десктопе в мире была только одна ОС.
     
     
  • 4.57, Wolfy (?), 14:36, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *моветон
     
  • 2.36, пох. (?), 12:29, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Теперь ненужно переплачивать за винду при покупке ноута.

    да, теперь можно переплатить за линукс, а потом ставить ворованную десяточку, как привычно.

     
     
  • 3.58, Wolfy (?), 14:39, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >ставить ворованную десяточку

    Нельзя украсть то, что раздают бесплатно.

     
     
  • 4.72, пох. (?), 16:32, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нельзя украсть то, что раздают бесплатно.

    Ну, Робин Гуд тоже раздавал бесплатно, то что бесплатно же и взял.

    Но, надо заметить - иногда и огребал бесплатных пи3дюлин, а ведь могли и повесить.

     

  • 1.14, th3m3 (ok), 11:47, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Продолжается неделя Linux на ноутах! Ура!
     
  • 1.16, Аноним (17), 11:48, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так линукс итак и работал и ставился на синкпады всю жизни. Зачем этот маркетинговый релиз?
     
     
  • 2.18, th3m3 (ok), 11:52, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Здесь заявлена официальная поддержка, а так же будут отгружать код/драйвера.
     
     
  • 3.20, And (??), 11:58, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрим, посмотрим. У другого вендора всё кончилось прибитой гвоздиками версией ядра, из-за проприетарности драйверов для машины, укомплектованной Линукс из коробки.

    Драйвера были блобы, и пока их расхакали и пока отладили до стабильности прошло 4 года без видео фильмов на ноутбуке. Известнейший бренд, эпичный фэйл. (Хорошая та машинка, размером с книжку, с поддержкой х86 виртуализации, временем работы часов 8 и цена была мизерная. Увы.)

     
     
  • 4.33, Аноним (48), 12:14, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это бредкомовский войфай в делле?
     
  • 3.43, zzz (??), 12:53, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они разрабатывают чипы, чтобы поставлять код?
     
  • 3.76, ryoken (ok), 16:39, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Здесь заявлена официальная поддержка, а так же будут отгружать код/драйвера.

    Fwupd (или fwupdate, в генте это 2 разных зверя) там интересно на борту? Что-нибудь обновит, если выйдет обнова прошивки какой?

     
  • 2.32, Аноним (48), 12:13, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не всю жизнь. И мракетинг - тоже штука важная на самом-то деле.
     

  • 1.19, And (??), 11:53, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А где же серия X? Проприетарные GSM модемы не позволяют...?

    Леново в своём духе - маркетинговые игры в неудобство пользователя. Выжимая остатки из почившего в бозе бренда, чужого и перекупленного бренда.

    System76 интереснее - https://system76.com/laptops

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 12:09, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В System76 все хорошо кроме одного: Интел.
     
     
  • 3.40, Аноним (71), 12:43, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не это. В Раше не купишь - вот.
     

  • 1.34, lockywolf (ok), 12:21, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И это хорошо.

    Я бы купил, но нищий и покупаю Б/У.

     
  • 1.37, noize (ok), 12:30, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    shut up and take my money
     
  • 1.41, Аноним (71), 12:46, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Начиная с этого лета любую конфигурацию устройства можно будет заказать с предустановленным Ubuntu или RHEL.

    Где? В Штатах? Или в Раше тоже можно будет заказать?

     
  • 1.42, Аноним (42), 12:47, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ThinkPad P53 стоит как пол квартиры
     
  • 1.44, Аноним (44), 13:00, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    теперь нужно добиться того, чтобы большинство разработчиков программ и игр ещё выпускали версии не только под винду, но и для gnu/linux.
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 13:08, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без кроссплатформенности это не окупится.
     
     
  • 3.50, Аноним (44), 13:44, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    есть сомнения, что сразу это не произойдёт, но постепенно может быть.
    Производители устройств(видеокарты) раньше не выпускали официальные драйверы под gnu/linux, но теперь ситуация постепенно меняется в пользу gnu/linux.
     

  • 1.46, Аноним (45), 13:11, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда-то, году в 09м, я пытался на Acer накатить сусю, а потом дебиан тестинг, скока же проблем тогда было, всякие блобы прикрутить от видюхи, вайвая. Потом боролся с перегревом на AMD,  а щаз взять ноут с APU и всё круто.
     
  • 1.52, Аноним (52), 13:49, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль что только П-серия. Интеловские встройки дохловаты а нвидия на ноуте - такое себе.
     
  • 1.55, Aytishnik.com (ok), 13:54, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот теперь только покупать Lenovo ThinkPad P  чтоб linux был ?
     
     
  • 2.70, Сейд (ok), 16:07, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    НИИЭВМ ВМ2015
     

  • 1.61, Аноним (61), 15:28, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В этой теме должна быть эта ссылка: https://forums.lenovo.com/topic/findpost/27/4028489/5059290 (сообщение сотрудника Lenovo от 2020-05-25, 14:46 PM).

    Спустя 1,5 года наглого вранья aka "фикс уже тестируется, нужно немного подождать" от их сотрудников на форуме, они наконец заявили, что чинить серьезные проблемы с троттлингом под GNU/Linux в старых моделях не будут ибо "сложно и нерентабельно".

    Предлагают всем покупать новые модели от 2020 года, где якобы все это исправлено на аппаратном уровне. Хотя после такого доверия им ровно ноль целых, ноль десятых.

     
     
  • 2.75, lenovo (?), 16:39, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Спустя 1,5 года наглого вранья aka "фикс уже тестируется, нужно немного подождать"
    > от их сотрудников на форуме, они наконец заявили, что чинить серьезные
    > проблемы с троттлингом под GNU/Linux в старых моделях не будут ибо

    потому что это надо чинить ваш линyпс, а не что-то еще. Не умеете вы нормально работать на таком железе, нет у вас в ведре необходимых api, чтоб и не расплавить все нахрен, и производительность на приемлемом уровне сохранить. Мы попытались, но в конце-концов решили - и так сойдет.

    > Предлагают всем покупать новые модели от 2020 года, где якобы все это
    > исправлено на аппаратном уровне. Хотя после такого доверия им ровно ноль

    причем тут мы? Интел о вас, убогих, позаботился. Сделал другую технологию throttling'а, не требующую сложных танцев с граблями thermald.

    Мы просто припаяли на плату новый процессор. Он там еще с ibrs, и еще какой-то неведомой фигней, так что покупай, не прогадаешь.

     

  • 1.73, Аноним (73), 16:32, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы на серию X и на Yoga
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру