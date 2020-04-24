Lenovo начнёт предустановку Fedora Linux на ноутбуки ThinkPad

2.10 , Ан ( ?? ), 21:57, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Это болезнь такая? Как она называется? Много вас таких?

2.11 , НяшМяш ( ok ), 21:58, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > бэкдуры с с зондами из УЕФИ не выпилить Там были только виндовские бекдоры. Если будут с Федорой поставлять - значит и для неё бекдоров сделали > Вообще сейчас в магазин придёшь - один трэш, вообще ничего нельзя подобрать Я вот приобрёл себе Dell G5 для работы на карантине потому что для своей конфигурации он довольно недорого стоил. Да и с линуксами у делла вроде всё более-менее. Единственно что омрачает - это нвидиевский проприетарь, ни вяленого нормально потестить, ни offloading не работает как надо. Но железо сделано довольно по-дурацки - сразу улетает в 100 градусов при компиляции и кривая вентиляторов настроена совершенно упорото. Точнее там даже не кривая, а две ступени, сами вентили визжат как свинья резаная. С первым я худо-бедно справляюсь андервольтингом процессора, а вот с вентиляторами пока не разобрался - тот же i8kctl не может их обуздать.

2.15 , Аноним ( 15 ), 22:04, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – т.е. проблема всего одна: техника не поставляется с полной технической документацией по ней. Ниже этой точки больше некуда опенсорсить, но в то же время только что разработанная техника имеет большие риски получить уязвимости уже для хардварных составляющих значительно раньше, чем будет создан новый продукт на замену старому. Это тупо не выгодно, потому что очень рискованно.

2.16 , fullhd ( ? ), 22:15, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да наsрать на тинкпады, главное что линакс будет хоть как-то представлен в магазинах. А то кроме делла хрс дев идишн вообще нифига нет, одна винда кругом. 2.17 , Васёк ( ? ), 22:16, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Согласен, ThinkPad'ы уже давно не торт. У меня есть определенные виды на девайсы от system76, вроде эти ребята в правильном направлении движутся. Будем посмотреть.

3.23 , naidlek ( ? ), 22:43, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в каком "правильном"? одни интелы на лептопах

