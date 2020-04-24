Lenovo начнёт предустановку Fedora Linux на ноутбуки ThinkPad

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|1.7, BlackRot (ok), 21:48, 24/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Воу воу воу... Полегче, первое апреля уже прошло :)
На самом деле это отличная новость если это правда, лучше Линукс чем совсем без ос. Одобряю)
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|2.28, Аноним (28), 23:01, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тогда лучше Ubuntu. Лучше для тех, кто впервые столкнётся. Ну а кому надо, тот всегда сам Gentoo поставит. Ту главное, что Linux поддерживается в полной мере.
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|1.8, Аноним (-), 21:49, 24/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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Здорово. Только один минус - ThinkPad'ы жалкое подобие самих себя. Какой синкпад сейчас не возьми - всё не то + бэкдуры с с зондами из УЕФИ не выпилить - сравните со старыми синкспадами, которые перепрошиваются свободным биосом на раз-два. Вообще сейчас в магазин придёшь - один трэш, вообще ничего нельзя подобрать, везде невыпиливаемые зонды и прочией тухляк. На таких машинах и от линуксов толку-то нет, можно смело ставить винду - одним зондом меньше, одним больше. Если завтра предложат мне один из последных новых ноутов - даром не возьму ей богу.
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|2.10, Ан (??), 21:57, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это болезнь такая? Как она называется? Много вас таких?
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|2.11, НяшМяш (ok), 21:58, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> бэкдуры с с зондами из УЕФИ не выпилить
Там были только виндовские бекдоры. Если будут с Федорой поставлять - значит и для неё бекдоров сделали
> Вообще сейчас в магазин придёшь - один трэш, вообще ничего нельзя подобрать
Я вот приобрёл себе Dell G5 для работы на карантине потому что для своей конфигурации он довольно недорого стоил. Да и с линуксами у делла вроде всё более-менее. Единственно что омрачает - это нвидиевский проприетарь, ни вяленого нормально потестить, ни offloading не работает как надо. Но железо сделано довольно по-дурацки - сразу улетает в 100 градусов при компиляции и кривая вентиляторов настроена совершенно упорото. Точнее там даже не кривая, а две ступени, сами вентили визжат как свинья резаная. С первым я худо-бедно справляюсь андервольтингом процессора, а вот с вентиляторами пока не разобрался - тот же i8kctl не может их обуздать.
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|2.15, Аноним (15), 22:04, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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т.е. проблема всего одна: техника не поставляется с полной технической документацией по ней. Ниже этой точки больше некуда опенсорсить, но в то же время только что разработанная техника имеет большие риски получить уязвимости уже для хардварных составляющих значительно раньше, чем будет создан новый продукт на замену старому. Это тупо не выгодно, потому что очень рискованно.
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|2.16, fullhd (?), 22:15, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да наsрать на тинкпады, главное что линакс будет хоть как-то представлен в магазинах. А то кроме делла хрс дев идишн вообще нифига нет, одна винда кругом.
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|2.17, Васёк (?), 22:16, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Согласен, ThinkPad'ы уже давно не торт. У меня есть определенные виды на девайсы от system76, вроде эти ребята в правильном направлении движутся. Будем посмотреть.
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|1.9, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:55, 24/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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На лицо сделка Lenovo и Red Hat. Почему бы lenovo просто не гарантировать работу на послединх ядрах Linux? А то в их последних thinkpad carbon за 120+ руб. не работает микрофон! И на форуме у них эта проблема есть.
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|2.20, fullhd (?), 22:23, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так надо быть лошарой эпическим чтоб отдать 120к за такой хлам.
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|1.12, Аноним (12), 22:00, 24/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Синкпады всю жизнь шли с каким-нибудь линуксом. И раньше их стоило брать только за то что точно было известно что все драйвера под линукс можно найти.
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|1.14, Celcion (ok), 22:03, 24/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну, в принципе, не худший конкурент мощным операционным системам No-OS и DOS.
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|1.18, danonimous (?), 22:18, 24/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Федора так быстро устаревает, что сразу после покупки надо будет обновиться на пару-тройку релизов. Отличный выбор.
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|2.25, нах. (?), 22:49, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Федора так быстро устаревает, что сразу после покупки надо будет обновиться на
> пару-тройку релизов.
только работать после этого ничего не будет - ведь китаец обещал только 35ю.
> Отличный выбор.
просто прекрасный. Впрочем, сегодня покупать ленову - покупать китайский кал по цене ibm. Такие мелочи как предустановленный линукс чтоб было что сразу выбросить - уже не должны огорчать.
P.S. а может это они так на время жизни новых моделей намекают? Типа, к моменту прекращения апдейтов той федоры, через пол-года то есть, сам ноут тоже рассыплется и сдохнет.
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|2.29, GhhTy (?), 23:04, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, это давно самостоятельный дистрибутив ничем не уступающий по стабильности другим топовым.
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|1.22, Xenia Joness (ok), 22:37, 24/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Это хорошо, потому что ноутбук будет стоить дешевле. Потом поставить Windows, и можно радоваться
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|2.24, нах. (?), 22:43, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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я бы на вашем месте не был так уверен - последний (я точно уверен, что это - ПОСЛЕДНИЙ) купленный мной ноут с линухом был ДОРОЖЕ точно такого же с виндой.
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|2.30, GhhTy (?), 23:10, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На все домашнии ноуты поставил Fedora и горя не знаю, годами пашут по полной и есть не просят (только обновляю изредка), а что-б я еще хоть раз поставмл эту бредовую винду на них, да ни вжизнь.
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