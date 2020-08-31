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Компания Lenovo начала поставку ноутбуков ThinkPad в предустановленным Fedora Linux

31.08.2020 20:22

Мэттью Миллер (Matthew Miller), лидер проекта Fedora, сообщил о появлении на сайте Lenovo возможности заказа первого ноутбука ThinkPad с предустановленным Fedora Workstation. С Fedora пока предлагается только модель ThinkPad X1 Carbon Gen 8, стоимостью от 1287 долларов. Помимо указанной модели компания Lenovo ранее планировала поставлять с Fedora ноутбуки ThinkPad P1 Gen2 и ThinkPad P53, но для них пока опция поставки с Linux не появилась.

Для предустановки предлагается штатная сборка Fedora 32, использующая официальные репозитории проекта, допускающие размещение только приложений под открытыми и свободными лицензиями (пользователи, которым потребуются проприетарные драйверы NVIDIA смогут установить их отдельно). В процессе подготовки выпуска Fedora 32 инженеры из Red Hat и Lenovo совместно убедились в полной готовности дистрибутива для работы на указанных ноутбуках. Представители Lenovo также приняли участие в решении возникающих проблем и устранении ошибок.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/mattdm/sta...)
  2. OpenNews: В Fedora 33 начнёт поставляться официальная редакция для интернета вещей
  3. OpenNews: Утверждён переход Fedora Desktop на Btrfs и замена редактора vi на nano
  4. OpenNews: В Fedora рассматривают возможность прекращения поддержки BIOS при загрузке
  5. OpenNews: В Fedora планируют предоставить возможность сборки пакетов в Clang вместо GCC
  6. OpenNews: Lenovo начнёт предустановку Fedora Linux на ноутбуки ThinkPad
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53629-fedora
Ключевые слова: fedora, lenovo
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  • 1.1, Аноним (1), 20:28, 31/08/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    От идеального ноутбука теперь карбон отделяет только процесор не от той компании (и цена конечно-же, но все все-равно будут ждать пока он будет б/у продаваться за адекватные деньги).
    При чем в T серию они правильные процесоры уже пихают, почему с карбонами так не сделали?
     
     
  • 2.8, DerRoteBaron (ok), 20:50, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В T-серии тоже больно. В T-серии в этом году на AMD запаяли память и поставили USB вместо 8P8C
     
  • 2.9, имлььммл (?), 20:55, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ожидайте. Версия с байкал находится в разработке.
     
     
  • 3.10, A.Stahl (ok), 20:56, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осталось 23 года, 312 дней, 3 часа, 0 минут, 25 секунд.
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:34, 31/08/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Fedora -- правильный выбор. Передовой линукс-десктоп с минимальной дистрибутивной отсебятиной. Развивается корпорацией №1 в мире линукса (смотрим недавнюю новость про топ контрибутеров в ядро).
     
     
  • 2.7, Timoteo Cirkla (ok), 20:44, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenSUSE ничем не хуже.
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:37, 31/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Я бы снова выпил за вeндекапец, да печень уже не та((
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 20:40, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это слово на опеннете в блеклисте (да простит меня модератор).
    Точнее блоклисте. Извините, товарищи афрочитатели.
     
     
  • 3.6, Timoteo Cirkla (ok), 20:43, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не извиним. У вас йумар протух.
     

  • 1.5, Timoteo Cirkla (ok), 20:42, 31/08/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    На cnews  в их версии статьи написано, что ещё и на красношапке и убунте выпускать будут.
     
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