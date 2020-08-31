Компания Lenovo начала поставку ноутбуков ThinkPad в предустановленным Fedora Linux

Мэттью Миллер (Matthew Miller), лидер проекта Fedora, сообщил о появлении на сайте Lenovo возможности заказа первого ноутбука ThinkPad с предустановленным Fedora Workstation. С Fedora пока предлагается только модель ThinkPad X1 Carbon Gen 8, стоимостью от 1287 долларов. Помимо указанной модели компания Lenovo ранее планировала поставлять с Fedora ноутбуки ThinkPad P1 Gen2 и ThinkPad P53, но для них пока опция поставки с Linux не появилась.

Для предустановки предлагается штатная сборка Fedora 32, использующая официальные репозитории проекта, допускающие размещение только приложений под открытыми и свободными лицензиями (пользователи, которым потребуются проприетарные драйверы NVIDIA смогут установить их отдельно). В процессе подготовки выпуска Fedora 32 инженеры из Red Hat и Lenovo совместно убедились в полной готовности дистрибутива для работы на указанных ноутбуках. Представители Lenovo также приняли участие в решении возникающих проблем и устранении ошибок.



