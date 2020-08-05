В Fedora 33 начнёт поставляться официальная редакция для интернета вещей

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|1.1, Аноним (1), 10:16, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как самому сделать такой свой дистрибутив и самому его обновлять? Есть ли про это документации? (для своих "гаджетов")
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|2.7, abi (?), 11:22, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен, интернет - людям, вещам - nat и отдельный vlan, чтобы не подсматривали.
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|2.11, Аноним (11), 12:02, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это прямой перевод на русский. Как словосочетание дорожная карта, когда его применяют не относительно дороги.
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|3.19, Аноним (19), 13:41, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто-то минусанул, но techrights это на самом деле желтушная желтуха в шапочке из фольги, если когда-нибудь видите как кто-то ссылается на на него, можете смело игнорировать и пост и постера.
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|1.10, Аноним (11), 12:01, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В потом всех принудительно переведут на платный IBM for IoT за скромные 10000$ за устройство в год.
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|1.18, zurapa (ok), 13:01, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А система инициализации какая - systemd? Что, сейчас даже чайник 512MB RAM имеет?
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|2.20, Аноним (20), 14:38, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Написано же: урезанное до минимума. То есть, только systemd и оставили.
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