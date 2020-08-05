В Fedora 33 начнёт поставляться официальная редакция для интернета вещей

Питер Робинсон (Peter Robinson) из команды Red Hat Release Engineering Team опубликовал предложение о принятии варианта дистрибутива для интернета вещей в число официальных редакций Fedora 33. Таким образом, начиная с Fedora 33 Fedora IoT будет поставляться наравне с Fedora Workstation и Fedora Server. Официально предложение ещё не утверждено, но его публикация предварительно была согласована в комитете FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающем за техническую часть разработки дистрибутива Fedora, поэтому его принятие можно считать формальностью.

Напомним, что редакция Fedora IoT предназначена для использования на устройствах интернета вещей (IoT) и базируется на тех же технологиях, что применяются в Fedora CoreOS, Fedora Atomic Host и Fedora Silverblue. Дистрибутив предлагает урезанное до минимума системное окружение, обновление которого производится атомарно через замену образа всей системы, без разбивки на отдельные пакеты. Для контроля целостности применяется заверение всего системного образа цифровой подписью. Для отделения приложений от основной системы предлагается использовать изолированные контейнеры (для управления применяется podman). Также возможна компоновка системного окружения для конкретных применений и определённых устройств.

Для формирования системного окружения используется технология OSTree, при которой системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища, позволяющего применять методы версионного контроля к компонентам дистрибутива (например, можно быстро откатить систему к прошлому состоянию). RPM-пакеты транслируются в репозиторий OSTree при помощи специальной прослойки rpm-ostree. Готовые сборки предоставляются для архитектур x86_64 и Aarch64 (в ближайшее время также обещают добавить поддержку ARMv7 ). Заявлена поддержка плат Raspberry Pi 3 Model B/B+, 96boards Rock960 Consumer Edition, Pine64 A64-LTS, Pine64 Rockpro64 и Rock64 и Up Squared, а также виртуальных машин x86_64 и aarch64.



