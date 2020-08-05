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В Fedora 33 начнёт поставляться официальная редакция для интернета вещей

05.08.2020 10:08

Питер Робинсон (Peter Robinson) из команды Red Hat Release Engineering Team опубликовал предложение о принятии варианта дистрибутива для интернета вещей в число официальных редакций Fedora 33. Таким образом, начиная с Fedora 33 Fedora IoT будет поставляться наравне с Fedora Workstation и Fedora Server. Официально предложение ещё не утверждено, но его публикация предварительно была согласована в комитете FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающем за техническую часть разработки дистрибутива Fedora, поэтому его принятие можно считать формальностью.

Напомним, что редакция Fedora IoT предназначена для использования на устройствах интернета вещей (IoT) и базируется на тех же технологиях, что применяются в Fedora CoreOS, Fedora Atomic Host и Fedora Silverblue. Дистрибутив предлагает урезанное до минимума системное окружение, обновление которого производится атомарно через замену образа всей системы, без разбивки на отдельные пакеты. Для контроля целостности применяется заверение всего системного образа цифровой подписью. Для отделения приложений от основной системы предлагается использовать изолированные контейнеры (для управления применяется podman). Также возможна компоновка системного окружения для конкретных применений и определённых устройств.

Для формирования системного окружения используется технология OSTree, при которой системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища, позволяющего применять методы версионного контроля к компонентам дистрибутива (например, можно быстро откатить систему к прошлому состоянию). RPM-пакеты транслируются в репозиторий OSTree при помощи специальной прослойки rpm-ostree. Готовые сборки предоставляются для архитектур x86_64 и Aarch64 (в ближайшее время также обещают добавить поддержку ARMv7 ). Заявлена поддержка плат Raspberry Pi 3 Model B/B+, 96boards Rock960 Consumer Edition, Pine64 A64-LTS, Pine64 Rockpro64 и Rock64 и Up Squared, а также виртуальных машин x86_64 и aarch64.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Объявлено о создании редакции Fedora для интернета вещей
  3. OpenNews: В Fedora рассматривают возможность прекращения поддержки BIOS при загрузке
  4. OpenNews: Утверждён переход Fedora Desktop на Btrfs и замена редактора vi на nano
  5. OpenNews: Доступен Mozilla WebThings Gateway 0.11, шлюз для умного дома и IoT-устройств
  6. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 32
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53492-fedora
Ключевые слова: fedora, iot
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:16, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как самому сделать такой свой дистрибутив и самому его обновлять? Есть ли про это документации? (для своих "гаджетов")
     
     
  • 2.2, Сейд (ok), 10:26, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://linuxrespin.org/
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:49, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    gentoo wiki
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:38, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    "интернета вещей" - какое наидибильнейшее словосочетание.
     
     
  • 2.7, abi (?), 11:22, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Согласен, интернет - людям, вещам - nat и отдельный vlan, чтобы не подсматривали.
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:02, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это прямой перевод на русский. Как словосочетание дорожная карта, когда его применяют не относительно дороги.
     

  • 1.4, Повидло19 (?), 10:52, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Fedora Internet of portable things.
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:03, 05/08/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:08, 05/08/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:23, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Так pidora же уже была для распи и прочего
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:44, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    возможно Федора доживает последние денечки
    http://techrights.org/2020/08/02/red-hat-layoffs/
    >> ... believes “that a Red Hat Enterprise Linux with no Fedora is a matter of perhaps a couple of years off."
     
     
  • 2.12, iPony129412 (?), 12:08, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше читай жёлтые ресурсы — там и не такого напишут.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:41, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто-то минусанул, но techrights это на самом деле желтушная желтуха в шапочке из фольги, если когда-нибудь видите как кто-то ссылается на на него, можете смело игнорировать и пост и постера.
     
  • 2.15, дебилианист тамада услуги (?), 12:46, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и хрен с ней.
     
  • 2.17, pda (?), 13:00, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Придётся на Arch перелазить, если что... :)
     

  • 1.10, Аноним (11), 12:01, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В потом всех принудительно переведут на платный IBM for IoT за скромные 10000$ за устройство в год.
     
  • 1.14, Аноним (14), 12:31, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший вариант федоры, это как Silverblue без графического окружения.
     
  • 1.18, zurapa (ok), 13:01, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А система инициализации какая - systemd? Что, сейчас даже чайник 512MB RAM имеет?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:38, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написано же: урезанное до минимума. То есть, только systemd и оставили.
     

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