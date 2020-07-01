В Fedora рассматривают возможность прекращения поддержки BIOS при загрузке

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|2.15, Аноним (15), 14:29, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Давно пора. НВУТ.
Это сказал макакосятник.... Тебе же лучше знать что у нас в линуксе происходит. Так ведь, товарищ землин?
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|3.19, iPony129412 (?), 14:53, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Это сказал макакосятник...
А ещё пользователь карандашей ✏ (карандашник), туалетной бумаги 🧻 (туалетнобумажник), стаканов 🥃
(стаканник)...
> Тебе же лучше знать что у нас в линуксе происходит
Да нормально, у тебя не знаю, что происходит. А так вроде давно особых проблем с этим нет.
А Fedora тем более и не этакий олд стейбл.
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|2.18, Онаним (?), 14:48, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ставить в UEFI чтобы хапнуть пачку уязвимостей? Нет, спасибо.
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|1.2, DeerFriend (?), 13:53, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что, stratis не взлетел?
Вернут ли btrs в RHEL?
Какая фс будет в RHEL9?
Безопасно ли уже использовать btrs в конфигурации raid5/6?
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|2.11, пох. (?), 14:22, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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бебебезопастно, парни из synology зуп дают или что там... ой, а их стандартное решение - почему-то btrfs поверх mdraid ;-)
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|2.7, MelainMiko (?), 14:06, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ну так есть другие дистрибутивы, например Debian или ArchLinux. Думаю не велика потеря)
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|2.46, не_модны (?), 15:37, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну открыть одну вкладку в браузере со страшным гудением и пердением разве что.
Можно отдать старичкам для чтения новостей.
Можно отдать школьникам - на таком не позадрoтствуешь в игры уж точно.
Или положить в гараж на 20+ лет и потом продать в музей за огромное бабло.
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|2.44, Дегенератор (ok), 15:34, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вместо биоса должен быть системд
Вместо биоса должен быть системд обязательно переписанным на расте
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|1.8, tr (?), 14:12, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>классического BIOS
Спасибо, что уважаете мои чувства. На опеннете я чувствую себя в безопасности. А англоязычное "legacy BIOS" режет слух и приносит тревогу.
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|2.12, Аноним (12), 14:24, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, для меня легаси это "наследие", нечто всеобъемлющее, сверхнадёжное и эпическое, где все баги исправлены и нет никаких новомодных уязвимостей. По факту конечно это obsolete bios — терминология несколько некорректная. В obsolete нет ничего хорошего.
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|3.17, tr (?), 14:39, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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BIOS - не obsolete, он активно используется. obsolete будет когда меньше 1% будет хотя бы. А сейчас еще десятки процентов железа на биосе сидят.
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|4.20, Аноним (12), 14:56, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Все компьютеры, выпущенные за последние наверное лет 15, идут без биоса. Насколько актуально 15+ летнее железо? Не особо. Там даже жёсткий диск не подключишь.
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|5.26, tr (?), 15:09, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Все компьютеры, выпущенные за последние наверное лет 15, идут без биоса
Ноутбук я брал в 2013, биос был по дефолту.
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|6.37, Аноним (12), 15:26, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Соболезную. В принципе, я конечно не оправдываю безальтернативный переход на уефи (хотя бы как вариант можно оставить граб для доисторических систем), но где-то с 2008 практически все x86 пк шли с ефи.
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|5.35, Аноним84701 (ok), 15:26, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Все компьютеры, выпущенные за последние наверное лет 15, идут без биоса. Насколько
> актуально 15+ летнее железо? Не особо. Там даже жёсткий диск не подключишь.
Порядковый номер Вашей вселенной не подскажете? o_O
А то у нас вполне еще в 2011 non-UEFI ноуты (причем, вполне себе "бузинес-класса", типа X201/T410(s)/T510 и т.д) продавались.
Да и W510, ЕМНИП, не смотря на "элементы" UEFI типа диагноза, не умеет толком в EFI загрузку.
Железо вплоть до:
> Intel Quad Core Extreme Processor i7-920XM (2.0GHz 1333MHz 8MB L3)
> 256GB 1.8" SATA SSD
> 15.6" TFT display with 1920x1080 (FHD) resolution with LED backlight Multi Touch
> PC3-10600 memory standard upgradable to 8GB (2 DIMM slots) or 16GB (4 DIMM slots) (note that at least some 4 slot models accepts 32GB
Но даже средненький i5 xxM, 250ГБ SSD-шка (правда уже 2014 года) и 8ГБ ОЗУ (вставлялось еще в 2011, в тот же 410s, двумя планками "аж" по ~25$) вроде бы до сих пор для многого "вполне норм".
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|6.38, Аноним (12), 15:28, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой кошмар. Может быть это в расчёте на coreboot? Ну или жадный производитель просто зажал денег на сертификацию, что наиболее вероятно.
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|7.45, Аноним84701 (ok), 15:35, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какой кошмар. Может быть это в расчёте на coreboot? Ну или жадный
> производитель просто зажал денег на сертификацию, что наиболее вероятно.
Скорее, небольшой нюансик в переводе:
>> which has been available on any common intel based x86 platform since atleast 2005.
has been available != поставляются исключительно с
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|6.49, не_модны (?), 15:43, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но даже средненький i5 xxM, 250ГБ SSD-шка
сразу видно ударника труда с госучреждения в мухосранске. в нормальных конторах такое говно мамонта давно не держат.
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|5.40, FixingGunsInAir (ok), 15:29, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гарантированно идут с UEFI только те компьютеры, что выпущены после 2014-ого года. До этого года, было "кто во что горазд". Хочу UEFI сделаю, хочу бивис.
Intel железо с 2005-ого года, с момента переката Apple на x64, получило поддержку EFI. Но это не значит, что все PC-платформы сразу керакс и перекатились на EFI по щелчку.
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|5.43, Аноним (36), 15:34, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гонево! Везде был БИОС. До недавнего времени. Сейчас не знаю... Но тоже видел на новой машине.
Жесткий диск подключишь и на конец 2000. Да и раньше, наверняка тоже.
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|6.48, Аноним (12), 15:40, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Биос это мбр и ограничение 2 тб. Емнип были какие-то костыли для гпт, но не прижились.
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|3.21, AnonPlus (?), 14:57, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это ты, видимо, легаси код не поддерживал никогда. Все баги исправлены, а вот попытка реализовать новые возможности ВНЕЗАПНО порождает регрессии и баги, причём, порой, там, где и подумать никто бы не мог.
Вот что такое легаси. Окаменелость.
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|4.27, Аноним (12), 15:10, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это ты, видимо, легаси код не поддерживал никогда. Все баги исправлены, а
> вот попытка реализовать новые возможности ВНЕЗАПНО порождает регрессии и баги, причём,
> порой, там, где и подумать никто бы не мог.
> Вот что такое легаси. Окаменелость.
Так не надо его трогать. Используйте, как есть, или переписывайте с нуля.
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|1.10, Аноним (10), 14:18, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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А что уже сделали вместо классического BIOS кроме переусложнённый хрени с PE и FAT32?
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|1.16, Аноним (16), 14:33, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Обсуждение отказа от поддержки BIOS в Fedora также обусловлено упрощением реализации технологии выборочного показа загрузочного меню, при которой меню по умолчанию скрыто и показывается только после сбоя или активации опции в GNOME.
DE управляет загрузочным меню?
Я правильно читаю это предложение?
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|2.23, Аноним (23), 15:06, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользователь через галочку может по настроению выбирать, что от имени рута пропишется в грубе при загрузке. Да, по сути всё так.
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|2.33, FixingGunsInAir (ok), 15:23, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С UEFI это возможно, т.к. можно напрямую общаться с прошивкой.
Может использоваться в каком-нибудь Silverblue, чтобы откатываться из GUI.
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|1.22, нитрол (?), 15:06, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как же теперь ставить на системы с тем же coreboot, e.g. PcEngines APU etc ?
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|1.29, лунолёт (?), 15:16, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Они что, не понимают, что тогда их аудитория теряет сразу половину пользователей опенет?
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|2.50, не_модны (?), 15:47, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насpать, с такой аудитории только ахи да вздохи на форумах вместо разработки.
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|1.31, Аноним (31), 15:17, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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насчёт 2005 - это ЛОЖЬ, это просто не так.
Пишу с компа с чипсэтом X48, выпуск около 2010, топовый проц, авто-оверклок на топовом воздухе, максимально _быстрой_ памяти, SATA SSD+HDD RAID - менять смысла нет, разве что на почти топовый райзэн...
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|1.32, FixingGunsInAir (ok), 15:19, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я могу понять их рвение выкинуть легаси. Как выкинули x86. Но мне кажется, они слишком торопят события с BIOS.
Ведь на ноутбуках до 2012 года выпуска частенько не было UEFI ни в каком виде. У меня остался только кусок матплаты от одного из них, но что если я например, захочу там поднять микросервер? Вместо того, чтобы RPi покупать. Мне теперь что, Fedora юзать нельзя? Придётся ставить всратый Debian? Кстати, оно x86_64 железо.
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|2.34, BlackRot (ok), 15:24, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Купил сестре какой то Acer в 2014м, там тоже нет UEFI.
Помню что 8 гиг оперативы, остальные характеристики не помню.
Явно торопят события, корону кажись схватили от того что их некоторые юзеры называют локомотивом в мире линукс, решили конкретно уже рубануть с плеча.
Последние 3 месяца сижу на Manjaro, скажу вам, выбор есть если что)
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|3.42, FixingGunsInAir (ok), 15:33, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я поклонник Atomic модели. Так что мне только на NixOS перекатываться, если не смогу юзать rpm-ostree.
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