В Fedora рассматривают возможность прекращения поддержки BIOS при загрузке

2.12 , Аноним ( 12 ), 14:24, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю, для меня легаси это "наследие", нечто всеобъемлющее, сверхнадёжное и эпическое, где все баги исправлены и нет никаких новомодных уязвимостей. По факту конечно это obsolete bios — терминология несколько некорректная. В obsolete нет ничего хорошего.

3.17 , tr ( ? ), 14:39, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – BIOS - не obsolete, он активно используется. obsolete будет когда меньше 1% будет хотя бы. А сейчас еще десятки процентов железа на биосе сидят.

4.20 , Аноним ( 12 ), 14:56, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Все компьютеры, выпущенные за последние наверное лет 15, идут без биоса. Насколько актуально 15+ летнее железо? Не особо. Там даже жёсткий диск не подключишь.

5.26 , tr ( ? ), 15:09, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Все компьютеры, выпущенные за последние наверное лет 15, идут без биоса Ноутбук я брал в 2013, биос был по дефолту.

6.37 , Аноним ( 12 ), 15:26, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Соболезную. В принципе, я конечно не оправдываю безальтернативный переход на уефи (хотя бы как вариант можно оставить граб для доисторических систем), но где-то с 2008 практически все x86 пк шли с ефи.

7.41 , FixingGunsInAir ( ok ), 15:30, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >где-то с 2008 практически все x86 пк шли с ефи Пруфы, что все или GTFO

5.35 , Аноним84701 ( ok ), 15:26, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Все компьютеры, выпущенные за последние наверное лет 15, идут без биоса. Насколько

> актуально 15+ летнее железо? Не особо. Там даже жёсткий диск не подключишь. Порядковый номер Вашей вселенной не подскажете? o_O

А то у нас вполне еще в 2011 non-UEFI ноуты (причем, вполне себе "бузинес-класса", типа X201/T410(s)/T510 и т.д) продавались.

Да и W510, ЕМНИП, не смотря на "элементы" UEFI типа диагноза, не умеет толком в EFI загрузку.

Железо вплоть до:

> Intel Quad Core Extreme Processor i7-920XM (2.0GHz 1333MHz 8MB L3)

> 256GB 1.8" SATA SSD

> 15.6" TFT display with 1920x1080 (FHD) resolution with LED backlight Multi Touch

> PC3-10600 memory standard upgradable to 8GB (2 DIMM slots) or 16GB (4 DIMM slots) (note that at least some 4 slot models accepts 32GB Но даже средненький i5 xxM, 250ГБ SSD-шка (правда уже 2014 года) и 8ГБ ОЗУ (вставлялось еще в 2011, в тот же 410s, двумя планками "аж" по ~25$) вроде бы до сих пор для многого "вполне норм".

6.38 , Аноним ( 12 ), 15:28, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какой кошмар. Может быть это в расчёте на coreboot? Ну или жадный производитель просто зажал денег на сертификацию, что наиболее вероятно.

7.45 , Аноним84701 ( ok ), 15:35, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Какой кошмар. Может быть это в расчёте на coreboot? Ну или жадный

> производитель просто зажал денег на сертификацию, что наиболее вероятно. Скорее, небольшой нюансик в переводе:

>> which has been available on any common intel based x86 platform since atleast 2005. has been available != поставляются исключительно с

6.49 , не_модны ( ? ), 15:43, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но даже средненький i5 xxM, 250ГБ SSD-шка сразу видно ударника труда с госучреждения в мухосранске. в нормальных конторах такое говно мамонта давно не держат.

5.40 , FixingGunsInAir ( ok ), 15:29, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гарантированно идут с UEFI только те компьютеры, что выпущены после 2014-ого года. До этого года, было "кто во что горазд". Хочу UEFI сделаю, хочу бивис. Intel железо с 2005-ого года, с момента переката Apple на x64, получило поддержку EFI. Но это не значит, что все PC-платформы сразу керакс и перекатились на EFI по щелчку.

5.43 , Аноним ( 36 ), 15:34, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гонево! Везде был БИОС. До недавнего времени. Сейчас не знаю... Но тоже видел на новой машине.

Жесткий диск подключишь и на конец 2000. Да и раньше, наверняка тоже.

6.48 , Аноним ( 12 ), 15:40, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Биос это мбр и ограничение 2 тб. Емнип были какие-то костыли для гпт, но не прижились.

7.52 , Аноним84701 ( ok ), 15:50, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Биос это мбр и ограничение 2 тб. Это GPT и доп. раздел под stage2 загрузчик.

3.21 , AnonPlus ( ? ), 14:57, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Это ты, видимо, легаси код не поддерживал никогда. Все баги исправлены, а вот попытка реализовать новые возможности ВНЕЗАПНО порождает регрессии и баги, причём, порой, там, где и подумать никто бы не мог. Вот что такое легаси. Окаменелость.

4.27 , Аноним ( 12 ), 15:10, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Это ты, видимо, легаси код не поддерживал никогда. Все баги исправлены, а

> вот попытка реализовать новые возможности ВНЕЗАПНО порождает регрессии и баги, причём,

> порой, там, где и подумать никто бы не мог.

> Вот что такое легаси. Окаменелость. Так не надо его трогать. Используйте, как есть, или переписывайте с нуля.

2.47 , не_модны ( ? ), 15:38, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – у стариканов пердаки горят еще как, надо их уважать, лол

