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В Fedora рассматривают возможность прекращения поддержки BIOS при загрузке

01.07.2020 13:41

Разработчики Fedora обсуждают вопрос прекращения загрузки с использованием классического BIOS и оставления возможности установки только на системах с поддержкой UEFI. Отмечается, что системы на базе платформы Intel с 2005 года поставляются с UEFI и до 2020 года компания Intel планировала прекратить поддержку BIOS в клиентских системах и платформах для датацентров.

Обсуждение отказа от поддержки BIOS в Fedora также обусловлено упрощением реализации технологии выборочного показа загрузочного меню, при которой меню по умолчанию скрыто и показывается только после сбоя или активации опции в GNOME. Для UEFI необходимая функциональность уже доступна в sd-boot, но при использовании BIOS требует применения патчей для GRUB2.

В обсуждении некоторые разработчики высказали несогласие с прекращением поддержки BIOS, так как ценой оптимизации станет прекращение возможности использования новых выпусков Fedora на некоторых ноутбуках и ПК, выпущенных до 2013 года и поставляемых с графическими картами без UEFI-совместимого vBIOS. Также упоминается необходимость загрузки Fedora на системах виртуализации, поддерживающих только BIOS.

Среди других изменений, обсуждаемых для реализации в Fedora 33, можно отметить:

  • Использование по умолчанию файловой системы Btrfs в редакция Fedora для рабочего стола и ноутбуков. Применение встроенного менеджера разделов Btrfs позволит решить проблемы с исчерпанием свободного дискового пространства при раздельном монтировании каталогов / и /home. При Btrfs данные разделы можно будет поместить в два подраздела, монтируемые раздельно, но использующие общее дисковое пространство. Btrfs также позволит использовать такие возможности, как снапшоты, прозрачное сжатие данных, корректная изоляция операций ввода/вывода через cgroups2, изменение размера разделов на лету.
  • Планируется добавить фоновый процесс SID (Storage Instantiation Daemon) для отслеживания состояния устройств в различных подсистемах хранения (LVM, multipath, MD) и вызова обработчиков при наступлении определённых событий, например, для активации и деактивации устройств. SID работает в виде надстройки над udev и реагирует на события от него, позволяя избавиться от создания усложнённых правил udev для взаимодействия с различными классами устройств и подсистем хранения, которые трудно сопровождать и отлаживать.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: В Fedora намерены по умолчанию использовать текстовый редактор nano вместо vi
  3. OpenNews: В Fedora планируют предоставить возможность сборки пакетов в Clang вместо GCC
  4. OpenNews: В пакете с Firefox для Fedora появилась поддержка ускорения декодирования видео через VA-API\
  5. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 32
  6. OpenNews: Выпуск Stratis 2.1, инструментария для управления локальными хранилищами
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53272-fedora
Ключевые слова: fedora, boot, bios, uefi, btrfs, storage
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  • 1.1, iPony129412 (?), 13:52, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –17 +/
    Давно пора. НВУТ.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:05, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    От иксов когда откажутся?
     
     
  • 3.14, iPony129412 (?), 14:27, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Работа идёт
    https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=GNOME-3.37.2-Released
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:29, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Давно пора. НВУТ.

    Это сказал макакосятник.... Тебе же лучше знать что у нас в линуксе происходит. Так ведь, товарищ землин?

     
     
  • 3.19, iPony129412 (?), 14:53, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Это сказал макакосятник...

    А ещё пользователь карандашей ✏ (карандашник), туалетной бумаги 🧻 (туалетнобумажник), стаканов 🥃
    (стаканник)...

    > Тебе же лучше знать что у нас в линуксе происходит

    Да нормально, у тебя не знаю, что происходит. А так вроде давно особых проблем с этим нет.
    А Fedora тем более и не этакий олд стейбл.

     
  • 2.18, Онаним (?), 14:48, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ставить в UEFI чтобы хапнуть пачку уязвимостей? Нет, спасибо.
     

  • 1.2, DeerFriend (?), 13:53, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что, stratis не взлетел?
    Вернут ли btrs в RHEL?
    Какая фс будет в RHEL9?
    Безопасно ли уже использовать btrs в конфигурации raid5/6?
     
     
  • 2.11, пох. (?), 14:22, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бебебезопастно, парни из synology зуп дают или что там... ой, а их стандартное решение - почему-то btrfs поверх mdraid ;-)

     

  • 1.3, Аноним (3), 14:00, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Че пацаны, ноуты до 2013 не модны для линукса?:))
     
     
  • 2.7, MelainMiko (?), 14:06, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ну так есть другие дистрибутивы, например Debian или ArchLinux. Думаю не велика потеря)
     
  • 2.36, Аноним (36), 15:26, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да они уже и после 2013 не модны.
     
  • 2.46, не_модны (?), 15:37, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну открыть одну вкладку в браузере со страшным гудением и пердением разве что.

    Можно отдать старичкам для чтения новостей.
    Можно отдать школьникам - на таком не позадрoтствуешь в игры уж точно.
    Или положить в гараж на 20+ лет и потом продать в музей за огромное бабло.

     
     
  • 3.51, Анотолей (?), 15:49, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    три литра смузи внутривенно!
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:04, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вместо биоса должен быть системд.
     
     
  • 2.6, Аноним (4), 14:05, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Можно и вовсе сделать платную загрузку.
     
  • 2.44, Дегенератор (ok), 15:34, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вместо биоса должен быть системд

    Вместо биоса должен быть системд обязательно переписанным на расте

     

  • 1.8, tr (?), 14:12, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >классического BIOS

    Спасибо, что уважаете мои чувства. На опеннете я чувствую себя в безопасности. А англоязычное "legacy BIOS" режет слух и приносит тревогу.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:24, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, для меня легаси это "наследие", нечто всеобъемлющее, сверхнадёжное и эпическое, где все баги исправлены и нет никаких новомодных уязвимостей. По факту конечно это obsolete bios — терминология несколько некорректная. В obsolete нет ничего хорошего.
     
     
  • 3.17, tr (?), 14:39, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BIOS - не obsolete, он активно используется. obsolete будет когда меньше 1% будет хотя бы. А сейчас еще десятки процентов железа на биосе сидят.
     
     
  • 4.20, Аноним (12), 14:56, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Все компьютеры, выпущенные за последние наверное лет 15, идут без биоса. Насколько актуально 15+ летнее железо? Не особо. Там даже жёсткий диск не подключишь.
     
     
  • 5.26, tr (?), 15:09, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Все компьютеры, выпущенные за последние наверное лет 15, идут без биоса

    Ноутбук я брал в 2013, биос был по дефолту.

     
     
  • 6.37, Аноним (12), 15:26, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Соболезную. В принципе, я конечно не оправдываю безальтернативный переход на уефи (хотя бы как вариант можно оставить граб для доисторических систем), но где-то с 2008 практически все x86 пк шли с ефи.
     
     
  • 7.41, FixingGunsInAir (ok), 15:30, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >где-то с 2008 практически все x86 пк шли с ефи

    Пруфы, что все или GTFO

     
  • 5.35, Аноним84701 (ok), 15:26, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все компьютеры, выпущенные за последние наверное лет 15, идут без биоса. Насколько
    > актуально 15+ летнее железо? Не особо. Там даже жёсткий диск не подключишь.

    Порядковый номер Вашей вселенной не подскажете? o_O
    А то у нас вполне еще в 2011 non-UEFI ноуты (причем, вполне себе "бузинес-класса", типа X201/T410(s)/T510 и т.д)  продавались.
    Да и W510, ЕМНИП, не смотря на "элементы" UEFI типа диагноза, не умеет толком в EFI загрузку.


    Железо вплоть до:
    > Intel Quad Core Extreme Processor i7-920XM (2.0GHz 1333MHz 8MB L3)
    > 256GB 1.8" SATA SSD
    > 15.6" TFT display with 1920x1080 (FHD) resolution with LED backlight Multi Touch
    >  PC3-10600 memory standard upgradable to 8GB (2 DIMM slots) or 16GB (4 DIMM slots) (note that at least some 4 slot models accepts 32GB

    Но даже средненький i5 xxM, 250ГБ SSD-шка (правда уже 2014 года) и 8ГБ ОЗУ (вставлялось еще в 2011, в тот же 410s, двумя планками "аж" по ~25$) вроде бы до сих пор для многого "вполне норм".

     
     
  • 6.38, Аноним (12), 15:28, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой кошмар. Может быть это в расчёте на coreboot? Ну или жадный производитель просто зажал денег на сертификацию, что наиболее вероятно.
     
     
  • 7.45, Аноним84701 (ok), 15:35, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой кошмар. Может быть это в расчёте на coreboot? Ну или жадный
    > производитель просто зажал денег на сертификацию, что наиболее вероятно.

    Скорее, небольшой нюансик в переводе:
    >> which  has been available on any common intel based x86 platform since atleast  2005.

    has been available != поставляются исключительно с


     
  • 6.49, не_модны (?), 15:43, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но даже средненький i5 xxM, 250ГБ SSD-шка

    сразу видно ударника труда с госучреждения в мухосранске. в нормальных конторах такое говно мамонта давно не держат.

     
  • 5.40, FixingGunsInAir (ok), 15:29, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гарантированно идут с UEFI только те компьютеры, что выпущены после 2014-ого года. До этого года, было "кто во что горазд". Хочу UEFI сделаю, хочу бивис.

    Intel железо с 2005-ого года, с момента переката Apple на x64, получило поддержку EFI. Но это не значит, что все PC-платформы сразу керакс и перекатились на EFI по щелчку.

     
  • 5.43, Аноним (36), 15:34, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гонево! Везде был БИОС. До недавнего времени. Сейчас не знаю... Но тоже видел на новой машине.
    Жесткий диск подключишь и на конец 2000. Да и раньше, наверняка тоже.
     
     
  • 6.48, Аноним (12), 15:40, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Биос это мбр и ограничение 2 тб. Емнип были какие-то костыли для гпт, но не прижились.
     
     
  • 7.52, Аноним84701 (ok), 15:50, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Биос это мбр и ограничение 2 тб.

    Это GPT и доп. раздел под stage2 загрузчик.

     
  • 3.21, AnonPlus (?), 14:57, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это ты, видимо, легаси код не поддерживал никогда. Все баги исправлены, а вот попытка реализовать новые возможности ВНЕЗАПНО порождает регрессии и баги, причём, порой, там, где и подумать никто бы не мог.

    Вот что такое легаси. Окаменелость.

     
     
  • 4.27, Аноним (12), 15:10, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это ты, видимо, легаси код не поддерживал никогда. Все баги исправлены, а
    > вот попытка реализовать новые возможности ВНЕЗАПНО порождает регрессии и баги, причём,
    > порой, там, где и подумать никто бы не мог.
    > Вот что такое легаси. Окаменелость.

    Так не надо его трогать. Используйте, как есть, или переписывайте с нуля.

     
  • 2.47, не_модны (?), 15:38, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у стариканов пердаки горят еще как, надо их уважать, лол
     

  • 1.9, alexgluck (?), 14:12, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Плохая инициатива, нам такого не надо.
     
  • 1.10, Аноним (10), 14:18, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А что уже сделали вместо классического BIOS кроме переусложнённый хрени с PE и FAT32?
     
  • 1.13, Аноним (13), 14:26, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И поддержку загрузки с seabios (qemu/kvm) также дропнут?
     
     
  • 2.24, FixingGunsInAir (ok), 15:06, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будешь юзать ovmf
     
  • 2.25, Аноним (25), 15:09, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    именно
     

  • 1.16, Аноним (16), 14:33, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Обсуждение отказа от поддержки BIOS в Fedora также обусловлено упрощением реализации технологии выборочного показа загрузочного меню, при которой меню по умолчанию скрыто и показывается только после сбоя или активации опции в GNOME.

    DE управляет загрузочным меню?
    Я правильно читаю это предложение?

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 15:06, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователь через галочку может по настроению выбирать, что от имени рута пропишется в грубе при загрузке. Да, по сути всё так.
     
  • 2.33, FixingGunsInAir (ok), 15:23, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С UEFI это возможно, т.к. можно напрямую общаться с прошивкой.
    Может использоваться в каком-нибудь Silverblue, чтобы откатываться из GUI.
     

  • 1.22, нитрол (?), 15:06, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как же теперь ставить на системы с тем же coreboot, e.g. PcEngines APU etc ?
     
     
  • 2.28, Аноним (25), 15:10, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    забить на шляпоподелия. правда другие тоже скоро подтянутся
     

  • 1.29, лунолёт (?), 15:16, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они что, не понимают, что тогда их аудитория теряет сразу половину пользователей опенет?
     
     
  • 2.50, не_модны (?), 15:47, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насpать, с такой аудитории только ахи да вздохи на форумах вместо разработки.
     

  • 1.30, BlackRot (ok), 15:16, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это что, такая ПР компания?
    Кажется мне пора сменить аватарку.
     
  • 1.31, Аноним (31), 15:17, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    насчёт 2005 - это ЛОЖЬ, это просто не так.

    Пишу с компа с чипсэтом X48, выпуск около 2010, топовый проц, авто-оверклок на топовом воздухе, максимально _быстрой_ памяти, SATA SSD+HDD RAID - менять смысла нет, разве что на почти топовый райзэн...

     
  • 1.32, FixingGunsInAir (ok), 15:19, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я могу понять их рвение выкинуть легаси. Как выкинули x86. Но мне кажется, они слишком торопят события с BIOS.

    Ведь на ноутбуках до 2012 года выпуска частенько не было UEFI ни в каком виде. У меня остался только кусок матплаты от одного из них, но что если я например, захочу там поднять микросервер? Вместо того, чтобы RPi покупать. Мне теперь что, Fedora юзать нельзя? Придётся ставить всратый Debian? Кстати, оно x86_64 железо.

     
     
  • 2.34, BlackRot (ok), 15:24, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Купил сестре какой то Acer в 2014м, там тоже нет UEFI.
    Помню что 8 гиг оперативы, остальные характеристики не помню.
    Явно торопят события, корону кажись схватили от того что их некоторые юзеры называют локомотивом в мире линукс, решили конкретно уже рубануть с плеча.

    Последние 3 месяца сижу на Manjaro, скажу вам, выбор есть если что)

     
     
  • 3.42, FixingGunsInAir (ok), 15:33, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я поклонник Atomic модели. Так что мне только на NixOS перекатываться, если не смогу юзать rpm-ostree.
     

  • 1.39, Аноним (36), 15:28, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Федорино горе" (С) Корней Чуковский.
     
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