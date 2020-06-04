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Выпуск Stratis 2.1, инструментария для управления локальными хранилищами

04.06.2020 20:53

После семи месяцев разработки опубликован выпуск проекта Stratis 2.1, развиваемого компанией Red Hat и сообществом Fedora для унификации и упрощения средств настройки и управления пулом из одного или нескольких локальных накопителей. Stratis предоставляет такие возможности, как динамическое выделение места в хранилище, снапшоты, обеспечение целостности и создание слоёв для кэширования. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией MPL 2.0.

Система во многом повторяет по своим возможностям расширенные средства управления разделами ZFS и Btrfs, но реализована в виде прослойки (демон stratisd), работающей поверх подсистемы device-mapper ядра Linux (используются модули dm-thin, dm-cache, dm-thinpool, dm-raid и dm-integrity) и файловой системы XFS. В отличие от ZFS и Btrfs, компоненты Stratis работают только в пространстве пользователя и не требуют загрузки специфичных модулей ядра. Проект изначально преподносится как не требующий для администрирования квалификации эксперта по системам хранения.

Для управления предоставляется D-Bus API и cli-утилита. Работа Stratis протестирована с блочными устройствами на базе LUKS (шифрованные разделы), mdraid, dm-multipath, iSCSI, логическими томами LVM, а также с различными НЖМД, SSD и NVMe-накопителями. При наличии в пуле одного диска Stratis позволяет использовать логические разделы с поддержкой снапшотов для отката изменений. При добавлении нескольких накопителей в пул появляется возможность логического объединения накопителей в непрерывную область. Такие возможности, как RAID, сжатие данных, дедупликация и организация отказоустойчивости пока не поддерживаются, но запланированы на будущее.

В новом выпуске добавлена поддержка управления шифрованием разделов с использованием LUKS2. Добавлен D-Bus интерфейс Report для формирования отчётов в формате JSON. Переписан код идентификации и инициализации устройств. Повышены требования к версии компилятора Rust (как минимум 1.43).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/stratis-sto...)
  2. OpenNews: Выпуск Stratis 2.0, инструментария для управления локальными хранилищами
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.2
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8
  5. OpenNews: Выпуск Stratis 1.0, инструментария для управления локальными хранилищами
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53092-stratis
Ключевые слова: stratis
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 21:36, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ясно, очередной демон
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:08, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе не угодишь. У вас в казахстане там все такие нытики?
     
  • 2.5, пох. (?), 23:27, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ясно, очередной демон

    И cli-утилитка!

    Зубрите новую книгу заклинаний, скоро, уверен, без этой хрени ничего работать толком не будет.

     
     
  • 3.12, Аноним (-), 01:12, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зубрите новую книгу заклинаний, скоро, уверен, без этой хрени ничего работать толком не будет.

    btrfs'у такой кал ни к чему, так что страдать будут фанаты редгада :)

     
  • 2.11, Аноним (-), 01:11, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ясно, очередной демон

    Очередная редхатовская пыхтонрасия. В этот раз сие пытается изображать эрзац btrfs или zfs из гомна и палок. С понятными перспективами...

     
     
  • 3.16, пох. (?), 01:35, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Очередная редхатовская пыхтонрасия. В этот раз сие пытается изображать эрзац btrfs или
    > zfs из гомна и палок. С понятными перспективами...

    угу - станет industry standard'ом, в отличие от тех двух вечных недоделков.

     

  • 1.3, ilyafedin (ok), 22:09, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > В отличие от ZFS и Btrfs, компоненты Stratis работают только в пространстве пользователя и не требуют загрузки специфичных модулей ядра.

    Когда минус преподносится как плюс

    > а также с различными НЖМД, SSD и NVMe-накопителями
    > НЖМД

    Славяне отакуэ

     
     
  • 2.4, пох. (?), 23:25, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> В отличие от ZFS и Btrfs, компоненты Stratis работают только в пространстве пользователя и не
    >> требуют загрузки специфичных модулей ядра.
    > Когда минус преподносится как плюс

    и при этом являются дезинформацией - разумеется, требуют, поскольку без dm-* ничего делать не умеют абсолютно. Просто нескучный интерфейсик к thin-lvm и прочим компонентам ядра, на игогошечке и с управлением через задниц...dbus. Для неасиляторов lvm.

    Уверен, будет востребовано.

     
     
  • 3.6, Аноним (2), 00:22, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через dbus? О, так его внедрят в systemd и все будете использовать как миленькие. Я бы не удивился.
     
     
  • 4.8, пох. (?), 00:50, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с thin-lvm без системды ты, по-моему, уже даже не загрузишься.

    Во всяком случае, я не придумал, как это сделать. lvm (cli) с ним без демона работать не может.

     
  • 2.13, Аноним (-), 01:14, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда минус преподносится как плюс

    Что такое? Вы не хотите посмотреть как пыхтонрасия с дыбасами будет глюкать кантуя ваши данные в процессе довольно стремных операций с сторажами? Приятного полета :)

     

  • 1.7, Wolfy (?), 00:40, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Red Hat Fedora Rust D-Bus

    Запредельная концентрация цифровых экскрементов.

     
     
  • 2.9, пох. (?), 00:51, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет, херня какая-то. До bullshit-bingo существенно не хватает игоgo!

     
     
  • 3.10, Wolfy (?), 01:04, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да нет, херня какая-то. До bullshit-bingo существенно не хватает игоgo!

    Завернуть бы ещё всё это в электрончик да переименовать в stratisd со всеми вытекающими.

     
  • 3.14, Аноним (-), 01:15, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да нет, херня какая-то. До bullshit-bingo существенно не хватает игоgo!

    А финики^W пыхтон, пыхтон то где?

     
     
  • 4.15, пох. (?), 01:31, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где надо - в LSB!
    Все что не содержит пихона - и линухом-то не является.
    (с точки зрения redhat. Впрочем, точка зрения network-managerнутых страдальцев не должна сильно отличаться.)


     
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