Выпуск Stratis 2.1, инструментария для управления локальными хранилищами

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|2.5, пох. (?), 23:27, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ясно, очередной демон
И cli-утилитка!
Зубрите новую книгу заклинаний, скоро, уверен, без этой хрени ничего работать толком не будет.
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|3.12, Аноним (-), 01:12, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зубрите новую книгу заклинаний, скоро, уверен, без этой хрени ничего работать толком не будет.
btrfs'у такой кал ни к чему, так что страдать будут фанаты редгада :)
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|2.11, Аноним (-), 01:11, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ясно, очередной демон
Очередная редхатовская пыхтонрасия. В этот раз сие пытается изображать эрзац btrfs или zfs из гомна и палок. С понятными перспективами...
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|3.16, пох. (?), 01:35, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Очередная редхатовская пыхтонрасия. В этот раз сие пытается изображать эрзац btrfs или
> zfs из гомна и палок. С понятными перспективами...
угу - станет industry standard'ом, в отличие от тех двух вечных недоделков.
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|1.3, ilyafedin (ok), 22:09, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> В отличие от ZFS и Btrfs, компоненты Stratis работают только в пространстве пользователя и не требуют загрузки специфичных модулей ядра.
Когда минус преподносится как плюс
> а также с различными НЖМД, SSD и NVMe-накопителями
> НЖМД
Славяне отакуэ
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|2.4, пох. (?), 23:25, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> В отличие от ZFS и Btrfs, компоненты Stratis работают только в пространстве пользователя и не
>> требуют загрузки специфичных модулей ядра.
> Когда минус преподносится как плюс
и при этом являются дезинформацией - разумеется, требуют, поскольку без dm-* ничего делать не умеют абсолютно. Просто нескучный интерфейсик к thin-lvm и прочим компонентам ядра, на игогошечке и с управлением через задниц...dbus. Для неасиляторов lvm.
Уверен, будет востребовано.
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|3.6, Аноним (2), 00:22, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Через dbus? О, так его внедрят в systemd и все будете использовать как миленькие. Я бы не удивился.
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|4.8, пох. (?), 00:50, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с thin-lvm без системды ты, по-моему, уже даже не загрузишься.
Во всяком случае, я не придумал, как это сделать. lvm (cli) с ним без демона работать не может.
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|2.13, Аноним (-), 01:14, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда минус преподносится как плюс
Что такое? Вы не хотите посмотреть как пыхтонрасия с дыбасами будет глюкать кантуя ваши данные в процессе довольно стремных операций с сторажами? Приятного полета :)
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|1.7, Wolfy (?), 00:40, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Red Hat Fedora Rust D-Bus
Запредельная концентрация цифровых экскрементов.
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|2.9, пох. (?), 00:51, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да нет, херня какая-то. До bullshit-bingo существенно не хватает игоgo!
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|3.10, Wolfy (?), 01:04, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да нет, херня какая-то. До bullshit-bingo существенно не хватает игоgo!
Завернуть бы ещё всё это в электрончик да переименовать в stratisd со всеми вытекающими.
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|3.14, Аноним (-), 01:15, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да нет, херня какая-то. До bullshit-bingo существенно не хватает игоgo!
А финики^W пыхтон, пыхтон то где?
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|4.15, пох. (?), 01:31, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где надо - в LSB!
Все что не содержит пихона - и линухом-то не является.
(с точки зрения redhat. Впрочем, точка зрения network-managerнутых страдальцев не должна сильно отличаться.)
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