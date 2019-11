Выпуск Stratis 2.0, инструментария для управления локальными хранилищами

2.3 , Аноним ( 3 ), 21:03, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ZFS жрет память как не в себя, а VDO работает только в редхате, значит для использования не целесообразно.

3.6 , rinat85 ( ? ), 21:28, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – без deduplication и небольшим тюнингом настроек в /etc/default/zfs (оно вроде по умолчанию хочет 2/3 ram) живёт смирно

3.14 , пох. ( ? ), 22:29, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ваш линух жрет память как не в себя:

Mem: 8160616 8030568 130048 0 152280 7144344

-/+ buffers/cache: 733944 7426672

видали - восемь гиг сожрал! Без всякой zfs. Возмутительнейшее безобразие.

4.22 , Аноним ( 22 ), 22:53, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только в отличие от зфс, он эту память отдаст при необходимости (и ничего не потеряет особо при этом). В этом и проблема, не скалируется так просто. Кстати хинт: у free есть ключик -h, чтобы сделать читабельно.

2.4 , Аноним ( 22 ), 21:03, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я тут недавно шарился по зфсным реддитам (это там где ребятки увлекаются пулами на зфс) и сделал вывод, что не всё с ней так гладко. Чуть ли не лучший вариант это купить солярис под неё (но тогда придётся отказаться от форка зол и его фишечек). >IBM CANONICAL Лучше бы бтрфс допиливали, право, эта фрагментация бич опенсорса. Всё зло от жадных корпораций, как мы в очередной раз наблюдаем.

3.8 , rinat85 ( ? ), 21:39, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – что именно не гладко? если по уму, когда память ecc, когда стоит ИБП, когда /boot на отдельном пуле zfs (достаточно большом для вмещения снапшотов, ≈1Гб хотя бы), когда на объеме RAM не сэкономили $150, когда scrubbing проводят хотя бы пару раз в месяц, когда не юзают raidz1 вообще, и не юзают raidz2 для всего 4 дисков, когда не пытаются в одном пуле держать больше 12 дисков (не для того zfs, чтобы СХД заменить), когда send/receive бэкапы делают, какие проблемы? жалуются только, вот мол что делать, если всё таки рассыпался массив, где инструменты для восстановления, так ребята, нету их, для чего бэкапы то? :)

4.12 , Аноним ( 22 ), 21:56, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Слишком много "если", не? Типичный юзкейс - это "схд" на антресолях или в чулане, я думаю сегодня каждый не против его иметь. Люди берут готовые сборочки под эти задачи, и очень удивляются, когда всё сыпется.

5.24 , zzz ( ?? ), 22:57, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно и проще: если не заниматься дичью. И часто сыпется FreeNAS, есть репрезентативная выборка или очередное мнение эксперта?

3.17 , пох. ( ? ), 22:38, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Чуть ли не лучший вариант это купить солярис под неё только его тебе никто не продаст. вот в чем беда. Даже если бы и продали - где ты возьмешь сервер из HCL ? И куда эту дуру будешь ставить? > (но тогда придётся отказаться от форка зол и его фишечек). весь этот мусор никому и не нужен. Но отказаться придется еще от последних версий самбы и понятного тюнинга под нее (потому что в солярке он непонятный, а версия будет та, которую тебе осилит собрать орацл), от дешевых и доступных китайских 10G сетевух, и в общем-то не очень понятно, ради чего - потому что когда все развалится, у тебя нет даже комьюнити, которое хоть чем-то могло бы помочь. (потому что никто не знает, как устроена оракловая zfs и как и чем ее чинить если вдруг, и ядро на коленке не попатчишь) btrfs не допиливают по очень простой и очевидной причине - код - безумное г-но, с которым ничего поделать нельзя, только выкрасить и выбросить. А не потому что враги убивают по ночам разработчиков. > Всё зло от жадных корпораций, как мы в очередной раз наблюдаем. угу, мерзкие жадные твари - не дают денег мертворожденным прожектам. А just for fun ты не хочешь, тебе жрать давай четыре раза в день. 4.25 , Аноним ( 22 ), 23:00, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С оракловой проблемы у людей возникали только при миграции на опенсорсную версию -- в ней совместимость только с очень древней зфс. >будет та, которую тебе осилит собрать орацл Так вроде с этим там проблем нет? В принципе, линуксовая самба вообще никуда не годится, если уж на то пошло. >зфс

>комьюнити 2.9 , ff ( ?? ), 21:45, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У всех перечисленных есть свои + и -, хотя про стратис этот я ничего не понял, но подобные велосипеды поверх обычных фс и без него есть. Это линуксвей кстати =)

3.19 , пох. ( ? ), 22:43, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > хотя про стратис этот я ничего не понял чего тебе непонятного - хрустоподелка, собирается исключительно хрустокомпилятором позавчерашней сборки. Ничего не умеет, включая то, что давно умеют нижележащие слои (уж что-что, а хотя бы 2x redundancy lvm умел еще полтора десятка лет назад - а эти даже и того ниасилили), просто очередное средство для мышевозюкалок, прячущее редхатовское нагромождение адских уродов - до первой поломки, разумеется.

Кто уже пытался загрузить в single user редхатосистему с thin lvm - тот меня поймет. А чинить там уже и нечего будет, в случае чего. Получишь хорошо перемешанную кашу байтиков, размазанную ровным слоем по всем дискам. При желании - еще и зашифрованную. write only storage system. (c) redhatbm

2.13 , пох. ( ? ), 22:26, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – конечно, это ж орацл вам сломал использование модулями aes-инструкций процессора, это орацл, проклятущий, вам назло написал невменяемую систему управления памятью, у которой единственный объект - это страница, причем если она, вдруг, не 4k, то ничего толком не работает, это орацл пихал под локоть (сановских, что характерно - ту еще, оригинальную начинавших писать) разработчиков чтоб они сажали совершенно изумительно глупые баги, и никогда-никогда не проверяли результаты своих правок. Орацл, проклятый, во всем виноват, конечно же ж. А совсем не отсутствие сановского менеджера с палкой над горбом разработчиков, из-за которого вся разработка выродилась в последовательное ухудшение и доламывание хорошей системы, оставленной без присмотра. Он, кстати, вам еще и в шта..в btrfs нас...л, потому что это разработка, долгое время чуть ли не в одно жало делавшаяся сотрудником оракла в рабочее время. При этом те кто хотели - вполне себе zfs пользуются. Той, увы, которую мы все заслуживаем, а не той, которую по прежнему пилит себе оракл, но при закрытых дверях. 3.16 , ilyafedin ( ok ), 22:34, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >[оверквотинг удален]

> Орацл, проклятый, во всем виноват, конечно же ж.

> А совсем не отсутствие сановского менеджера с палкой над горбом разработчиков, из-за

> которого вся разработка выродилась в последовательное ухудшение и доламывание хорошей

> системы, оставленной без присмотра.

> Он, кстати, вам еще и в шта..в btrfs нас...л, потому что это

> разработка, долгое время чуть ли не в одно жало делавшаяся сотрудником

> оракла в рабочее время.

> При этом те кто хотели - вполне себе zfs пользуются. Той, увы,

> которую мы все заслуживаем, а не той, которую по прежнему пилит

> себе оракл, но при закрытых дверях. Так и знал, что не пройдешь мимо и рассыпешься в большой поток сознания ❤️

2.15 , Olololo ( ? ), 22:34, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Btrfs не стала стабильной только в одной конфигурации. И то даже в этой конфигурации она или уже стабильна или в самое ближайшее время её пометят стабильной в следующем релизе.

3.18 , Olololo ( ? ), 22:43, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В raid-6 оно не стабильно, но обещают в следующем релизе исправить.