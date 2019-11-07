Выпуск Stratis 2.0, инструментария для управления локальными хранилищами

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|1.1, ilyafedin (ok), 20:57, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Удивительно, но из-за лицензионных злодеяний оракла мы не можем нормально использовать элегантную ZFS. Вместо этого редхат как всегда накостылял монстра из D-Bus и прочих костылей с клеем, который теперь единственный будет работать без боданий с DKMS (btrfs же так и не стала стабильной).
Более того, дистрибутивы фрагментируются в очередной раз на три технологии (ладно, обычно на две, но все же):
Редхатовые - Stratis
SUSE - BtrFS
Ubuntu - ZFS
Требую немедленно сделать ZFS истинно-GPL'овой, встроить в ядро и принять во все дистрибутивы по дефолту.
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|2.3, Аноним (3), 21:03, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ZFS жрет память как не в себя, а VDO работает только в редхате, значит для использования не целесообразно.
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|3.6, rinat85 (?), 21:28, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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без deduplication и небольшим тюнингом настроек в /etc/default/zfs (оно вроде по умолчанию хочет 2/3 ram) живёт смирно
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|3.14, пох. (?), 22:29, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ваш линух жрет память как не в себя:
Mem: 8160616 8030568 130048 0 152280 7144344
-/+ buffers/cache: 733944 7426672
видали - восемь гиг сожрал! Без всякой zfs.
Возмутительнейшее безобразие.
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|4.22, Аноним (22), 22:53, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только в отличие от зфс, он эту память отдаст при необходимости (и ничего не потеряет особо при этом). В этом и проблема, не скалируется так просто. Кстати хинт: у free есть ключик -h, чтобы сделать читабельно.
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|2.4, Аноним (22), 21:03, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тут недавно шарился по зфсным реддитам (это там где ребятки увлекаются пулами на зфс) и сделал вывод, что не всё с ней так гладко. Чуть ли не лучший вариант это купить солярис под неё (но тогда придётся отказаться от форка зол и его фишечек).
>IBM CANONICAL
Лучше бы бтрфс допиливали, право, эта фрагментация бич опенсорса. Всё зло от жадных корпораций, как мы в очередной раз наблюдаем.
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|3.8, rinat85 (?), 21:39, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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что именно не гладко? если по уму, когда память ecc, когда стоит ИБП, когда /boot на отдельном пуле zfs (достаточно большом для вмещения снапшотов, ≈1Гб хотя бы), когда на объеме RAM не сэкономили $150, когда scrubbing проводят хотя бы пару раз в месяц, когда не юзают raidz1 вообще, и не юзают raidz2 для всего 4 дисков, когда не пытаются в одном пуле держать больше 12 дисков (не для того zfs, чтобы СХД заменить), когда send/receive бэкапы делают, какие проблемы? жалуются только, вот мол что делать, если всё таки рассыпался массив, где инструменты для восстановления, так ребята, нету их, для чего бэкапы то? :)
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|4.12, Аноним (22), 21:56, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слишком много "если", не? Типичный юзкейс - это "схд" на антресолях или в чулане, я думаю сегодня каждый не против его иметь. Люди берут готовые сборочки под эти задачи, и очень удивляются, когда всё сыпется.
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|5.24, zzz (??), 22:57, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно и проще: если не заниматься дичью. И часто сыпется FreeNAS, есть репрезентативная выборка или очередное мнение эксперта?
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|3.17, пох. (?), 22:38, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Чуть ли не лучший вариант это купить солярис под неё
только его тебе никто не продаст. вот в чем беда. Даже если бы и продали - где ты возьмешь сервер из HCL ? И куда эту дуру будешь ставить?
> (но тогда придётся отказаться от форка зол и его фишечек).
весь этот мусор никому и не нужен. Но отказаться придется еще от последних версий самбы и понятного тюнинга под нее (потому что в солярке он непонятный, а версия будет та, которую тебе осилит собрать орацл), от дешевых и доступных китайских 10G сетевух, и в общем-то не очень понятно, ради чего - потому что когда все развалится, у тебя нет даже комьюнити, которое хоть чем-то могло бы помочь. (потому что никто не знает, как устроена оракловая zfs и как и чем ее чинить если вдруг, и ядро на коленке не попатчишь)
btrfs не допиливают по очень простой и очевидной причине - код - безумное г-но, с которым ничего поделать нельзя, только выкрасить и выбросить. А не потому что враги убивают по ночам разработчиков.
> Всё зло от жадных корпораций, как мы в очередной раз наблюдаем.
угу, мерзкие жадные твари - не дают денег мертворожденным прожектам. А just for fun ты не хочешь, тебе жрать давай четыре раза в день.
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|4.25, Аноним (22), 23:00, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С оракловой проблемы у людей возникали только при миграции на опенсорсную версию -- в ней совместимость только с очень древней зфс.
>будет та, которую тебе осилит собрать орацл
Так вроде с этим там проблем нет? В принципе, линуксовая самба вообще никуда не годится, если уж на то пошло.
>зфс
>комьюнити
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|2.9, ff (??), 21:45, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У всех перечисленных есть свои + и -, хотя про стратис этот я ничего не понял, но подобные велосипеды поверх обычных фс и без него есть. Это линуксвей кстати =)
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|3.19, пох. (?), 22:43, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> хотя про стратис этот я ничего не понял
чего тебе непонятного - хрустоподелка, собирается исключительно хрустокомпилятором позавчерашней сборки. Ничего не умеет, включая то, что давно умеют нижележащие слои (уж что-что, а хотя бы 2x redundancy lvm умел еще полтора десятка лет назад - а эти даже и того ниасилили), просто очередное средство для мышевозюкалок, прячущее редхатовское нагромождение адских уродов - до первой поломки, разумеется.
Кто уже пытался загрузить в single user редхатосистему с thin lvm - тот меня поймет. А чинить там уже и нечего будет, в случае чего. Получишь хорошо перемешанную кашу байтиков, размазанную ровным слоем по всем дискам. При желании - еще и зашифрованную.
write only storage system. (c) redhatbm
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|2.13, пох. (?), 22:26, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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конечно, это ж орацл вам сломал использование модулями aes-инструкций процессора, это орацл, проклятущий, вам назло написал невменяемую систему управления памятью, у которой единственный объект - это страница, причем если она, вдруг, не 4k, то ничего толком не работает, это орацл пихал под локоть (сановских, что характерно - ту еще, оригинальную начинавших писать) разработчиков чтоб они сажали совершенно изумительно глупые баги, и никогда-никогда не проверяли результаты своих правок.
Орацл, проклятый, во всем виноват, конечно же ж.
А совсем не отсутствие сановского менеджера с палкой над горбом разработчиков, из-за которого вся разработка выродилась в последовательное ухудшение и доламывание хорошей системы, оставленной без присмотра.
Он, кстати, вам еще и в шта..в btrfs нас...л, потому что это разработка, долгое время чуть ли не в одно жало делавшаяся сотрудником оракла в рабочее время.
При этом те кто хотели - вполне себе zfs пользуются. Той, увы, которую мы все заслуживаем, а не той, которую по прежнему пилит себе оракл, но при закрытых дверях.
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|3.16, ilyafedin (ok), 22:34, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>[оверквотинг удален]
> Орацл, проклятый, во всем виноват, конечно же ж.
> А совсем не отсутствие сановского менеджера с палкой над горбом разработчиков, из-за
> которого вся разработка выродилась в последовательное ухудшение и доламывание хорошей
> системы, оставленной без присмотра.
> Он, кстати, вам еще и в шта..в btrfs нас...л, потому что это
> разработка, долгое время чуть ли не в одно жало делавшаяся сотрудником
> оракла в рабочее время.
> При этом те кто хотели - вполне себе zfs пользуются. Той, увы,
> которую мы все заслуживаем, а не той, которую по прежнему пилит
> себе оракл, но при закрытых дверях.
Так и знал, что не пройдешь мимо и рассыпешься в большой поток сознания ❤️
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|2.15, Olololo (?), 22:34, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Btrfs не стала стабильной только в одной конфигурации. И то даже в этой конфигурации она или уже стабильна или в самое ближайшее время её пометят стабильной в следующем релизе.
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|1.2, Аноним (3), 21:01, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть истории успеха в восстановление рейда на уровне LVM?
mdraid при флапе нескольких линков восстанавливается с полпинка.
Аппаратный чуть сложнее.
lvcreate --type raid5 при тестах восстановить не удалось.
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|2.11, ананим.orig (?), 21:56, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на данный момент (а это уже лет 10) lvm - это всего-лишь комбинация тех или иных преднастроенных вызовов к dm.
фактически как сабж, но без дбаса и с рэйдом.
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|2.20, Аноним (20), 22:47, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так написано же:
Проект изначально преподносится как не требующий для администрирования квалификации эксперта по системам хранения.
Пора редхету начать выпускать домашние аэс, не требующие квалификации эксперта.
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