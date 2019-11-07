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Выпуск Stratis 2.0, инструментария для управления локальными хранилищами

07.11.2019 20:39

После года разработки опубликован выпуск проекта Stratis 2.0, развиваемого компанией Red Hat и сообществом Fedora для унификации и упрощения средств настройки и управления пулом из одного или нескольких локальных накопителей. Stratis предоставляет такие возможности как динамическое выделение места в хранилище, снапшоты, обеспечение целостности и создание слоёв для кэширования. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией MPL 2.0.

Система во многом повторяет по своим возможностям расширенные средства управления разделами ZFS и Btrfs, но реализована в виде прослойки (демон stratisd), работающей поверх подсистемы device-mapper ядра Linux (используются модули dm-thin, dm-cache, dm-thinpool, dm-raid и dm-integrity) и файловой системы XFS. В отличие от ZFS и Btrfs компоненты Stratis работают только в пространстве пользователя и не требуют загрузки специфичных модулей ядра. Проект изначально преподносится как не требующий для администрирования квалификации эксперта по системам хранения.

Для управления предоставляется D-Bus API и cli-утилита. Работа Stratis протестирована с блочными устройствами на базе LUKS (шифрованные разделы), mdraid, dm-multipath, iSCSI, логическими томами LVM, а также с различными НЖМД, SSD и NVMe-накопителями. При наличии в пуле одного диска Stratis позволяет использовать логические разделы с поддержкой снапшотов для отката изменений. При добавлении нескольких накопителей в пул появляется возможность логического объединения накопителей в непрерывную область. Такие возможности как RAID, сжатие данных, дедупликация и организация отказоустойчивости пока не поддерживаются, но запланированы на будущее.

В новом выпуске повышены требования к версии компилятора Rust (как минимум 1.37, но рекомендуется 1.38). Значительное изменение номера версии связано с переименованием некоторых интерфейсов D-Bus и переработкой организации работы с D-Bus (выделен набор первичных фундаментальных свойств, а остальные свойства теперь запрашиваются при помощи нового метода FetchProperties).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/stratis-sto...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8
  3. OpenNews: Выпуск Stratis 1.0, инструментария для управления локальными хранилищами
  4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 28
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: stratisd, fedora
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  • 1.1, ilyafedin (ok), 20:57, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удивительно, но из-за лицензионных злодеяний оракла мы не можем нормально использовать элегантную ZFS. Вместо этого редхат как всегда накостылял монстра из D-Bus и прочих костылей с клеем, который теперь единственный будет работать без боданий с DKMS (btrfs же так и не стала стабильной).

    Более того, дистрибутивы фрагментируются в очередной раз на три технологии (ладно, обычно на две, но все же):
    Редхатовые - Stratis
    SUSE - BtrFS
    Ubuntu - ZFS

    Требую немедленно сделать ZFS истинно-GPL'овой, встроить в ядро и принять во все дистрибутивы по дефолту.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:03, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ZFS жрет память как не в себя, а VDO работает только в редхате, значит для использования не целесообразно.
     
     
  • 3.6, rinat85 (?), 21:28, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    без deduplication и небольшим тюнингом настроек в /etc/default/zfs (оно вроде по умолчанию хочет 2/3 ram) живёт смирно
     
  • 3.14, пох. (?), 22:29, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ваш линух жрет память как не в себя:
    Mem:       8160616    8030568     130048          0     152280    7144344
    -/+ buffers/cache:     733944    7426672
    видали - восемь гиг сожрал! Без всякой zfs.

    Возмутительнейшее безобразие.

     
     
  • 4.22, Аноним (22), 22:53, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только в отличие от зфс, он эту память отдаст при необходимости (и ничего не потеряет особо при этом). В этом и проблема, не скалируется так просто. Кстати хинт: у free есть ключик -h, чтобы сделать читабельно.
     
  • 2.4, Аноним (22), 21:03, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тут недавно шарился по зфсным реддитам (это там где ребятки увлекаются пулами на зфс) и сделал вывод, что не всё с ней так гладко. Чуть ли не лучший вариант это купить солярис под неё (но тогда придётся отказаться от форка зол и его фишечек).

    >IBM CANONICAL

    Лучше бы бтрфс допиливали, право, эта фрагментация бич опенсорса. Всё зло от жадных корпораций, как мы в очередной раз наблюдаем.

     
     
  • 3.8, rinat85 (?), 21:39, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что именно не гладко? если по уму, когда память ecc, когда стоит ИБП, когда /boot на отдельном пуле zfs (достаточно большом для вмещения снапшотов, ≈1Гб хотя бы), когда на объеме  RAM не сэкономили $150, когда scrubbing проводят хотя бы пару раз в месяц, когда не юзают raidz1 вообще, и не юзают raidz2  для всего 4 дисков, когда не пытаются в одном пуле держать больше 12 дисков (не для того zfs, чтобы СХД заменить), когда send/receive бэкапы делают, какие проблемы? жалуются только, вот мол что делать, если всё таки рассыпался массив, где инструменты для восстановления, так ребята, нету их, для чего бэкапы то? :)
     
     
  • 4.12, Аноним (22), 21:56, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком много "если", не? Типичный юзкейс - это "схд" на антресолях или в чулане, я думаю сегодня каждый не против его иметь. Люди берут готовые сборочки под эти задачи, и очень удивляются, когда всё сыпется.
     
     
  • 5.24, zzz (??), 22:57, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно и проще: если не заниматься дичью. И часто сыпется FreeNAS, есть репрезентативная выборка или очередное мнение эксперта?
     
  • 3.17, пох. (?), 22:38, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Чуть ли не лучший вариант это купить солярис под неё

    только его тебе никто не продаст. вот в чем беда. Даже если бы и продали - где ты возьмешь сервер из HCL ? И куда эту дуру будешь ставить?

    > (но тогда придётся отказаться от форка зол и его фишечек).

    весь этот мусор никому и не нужен. Но отказаться придется еще от последних версий самбы и понятного тюнинга под нее (потому что в солярке он непонятный, а версия будет та, которую тебе осилит собрать орацл), от дешевых и доступных китайских 10G сетевух, и в общем-то не очень понятно, ради чего - потому что когда все развалится, у тебя нет даже комьюнити, которое хоть чем-то могло бы помочь. (потому что никто не знает, как устроена оракловая zfs и как и чем ее чинить если вдруг, и ядро на коленке не попатчишь)

    btrfs не допиливают по очень простой и очевидной причине - код - безумное г-но, с которым ничего поделать нельзя, только выкрасить и выбросить. А не потому что враги убивают по ночам разработчиков.

    > Всё зло от жадных корпораций, как мы в очередной раз наблюдаем.

    угу, мерзкие жадные твари - не дают денег мертворожденным прожектам. А just for fun ты не хочешь, тебе жрать давай четыре раза в день.

     
     
  • 4.25, Аноним (22), 23:00, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С оракловой проблемы у людей возникали только при миграции на опенсорсную версию -- в ней совместимость только с очень древней зфс.

    >будет та, которую тебе осилит собрать орацл

    Так вроде с этим там проблем нет? В принципе, линуксовая самба вообще никуда не годится, если уж на то пошло.

    >зфс
    >комьюнити

     
  • 2.9, ff (??), 21:45, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У всех перечисленных есть свои + и -, хотя про стратис этот я ничего не понял, но подобные велосипеды поверх обычных фс и без него есть. Это линуксвей кстати =)
     
     
  • 3.19, пох. (?), 22:43, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хотя про стратис этот я ничего не понял

    чего тебе непонятного - хрустоподелка, собирается исключительно хрустокомпилятором позавчерашней сборки. Ничего не умеет, включая то, что давно умеют нижележащие слои (уж что-что, а хотя бы 2x redundancy lvm умел еще полтора десятка лет назад - а эти даже и того ниасилили), просто очередное средство для мышевозюкалок, прячущее редхатовское нагромождение адских уродов - до первой поломки, разумеется.
    Кто уже пытался загрузить в single user редхатосистему с thin lvm - тот меня поймет. А чинить там уже и нечего будет, в случае чего. Получишь хорошо перемешанную кашу байтиков, размазанную ровным слоем по всем дискам. При желании - еще и зашифрованную.

    write only storage system. (c) redhatbm

     
  • 2.13, пох. (?), 22:26, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    конечно, это ж орацл вам сломал использование модулями aes-инструкций процессора, это орацл, проклятущий, вам назло написал невменяемую систему управления памятью, у которой единственный объект - это страница, причем если она, вдруг, не 4k, то ничего толком не работает, это орацл пихал под локоть (сановских, что характерно - ту еще, оригинальную начинавших писать) разработчиков чтоб они сажали совершенно изумительно глупые баги, и никогда-никогда не проверяли результаты своих правок.

    Орацл, проклятый, во всем виноват, конечно же ж.

    А совсем не отсутствие сановского менеджера с палкой над горбом разработчиков, из-за которого вся разработка выродилась в последовательное ухудшение и доламывание хорошей системы, оставленной без присмотра.

    Он, кстати, вам еще и в шта..в btrfs нас...л, потому что это разработка, долгое время чуть ли не в одно жало делавшаяся сотрудником оракла в рабочее время.

    При этом те кто хотели - вполне себе zfs пользуются. Той, увы, которую мы все заслуживаем, а не той, которую по прежнему пилит себе оракл, но при закрытых дверях.

     
     
  • 3.16, ilyafedin (ok), 22:34, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    > Орацл, проклятый, во всем виноват, конечно же ж.
    > А совсем не отсутствие сановского менеджера с палкой над горбом разработчиков, из-за
    > которого вся разработка выродилась в последовательное ухудшение и доламывание хорошей
    > системы, оставленной без присмотра.
    > Он, кстати, вам еще и в шта..в btrfs нас...л, потому что это
    > разработка, долгое время чуть ли не в одно жало делавшаяся сотрудником
    > оракла в рабочее время.
    > При этом те кто хотели - вполне себе zfs пользуются. Той, увы,
    > которую мы все заслуживаем, а не той, которую по прежнему пилит
    > себе оракл, но при закрытых дверях.

    Так и знал, что не пройдешь мимо и рассыпешься в большой поток сознания ❤️

     
  • 2.15, Olololo (?), 22:34, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Btrfs не стала стабильной только в одной конфигурации. И то даже в этой конфигурации она или уже стабильна или в самое ближайшее время её пометят стабильной в следующем релизе.
     
     
  • 3.18, Olololo (?), 22:43, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В raid-6 оно не стабильно, но обещают в следующем релизе исправить.
     

  • 1.2, Аноним (3), 21:01, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть истории успеха в восстановление рейда на уровне LVM?
    mdraid при флапе нескольких линков восстанавливается с полпинка.
    Аппаратный чуть сложнее.
    lvcreate --type raid5 при тестах восстановить не удалось.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:33, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что такое флап линков?
     
  • 2.11, ананим.orig (?), 21:56, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на данный момент (а это уже лет 10) lvm - это всего-лишь комбинация тех или иных преднастроенных вызовов к dm.
    фактически как сабж, но без дбаса и с рэйдом.
     

  • 1.5, SOska (?), 21:09, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И чем эта смузирастахрень лучше lvm?
     
     
  • 2.10, ананим.orig (?), 21:51, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ничем.
    это фронтэнд.
     
     
  • 3.21, пох. (?), 22:47, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    который не умеет даже mirror

     
  • 2.20, Аноним (20), 22:47, 07/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так написано же:
    Проект изначально преподносится как не требующий для администрирования квалификации эксперта по системам хранения.

    Пора редхету начать выпускать домашние аэс, не требующие квалификации эксперта.

     

  • 1.23, IdeaFix (ok), 22:55, 07/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    т.е. refs таки всех победил?
     
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