Rolling Rhino, скрипт для использования rolling-обновлений в Ubuntu

|
|1.1, Аноним (1), 11:15, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
А вот подскажите, есть такой линуксовый rolling, что б как во фре были только quaterly обновления? Чтоб не каждый день куда-то катиться, как в том же арче или генте.
|
|
|
|2.4, жаба (?), 11:27, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Кто тебе мешает обновляться раз в месяц/квартал? Совсем уже одеревенели.
|
|
|
|3.8, Аноним (1), 11:53, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Сесурити фиксы мешают. Они ж неотличимы от обычных, кроме как почитать, кто с кем зачем. Ну так-то можно сидеть "до первого секурити фикса", в общем-то. Ядро ещё каждый раз как-то не хочется. А в том же арчике рекомендуют делать полный Суй^W апгрейд, частичные не рекомендуются.
|
|
|
|4.22, flkghdfgklh (?), 13:35, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Сесурити фиксы мешают. Они ж неотличимы от обычных, кроме как почитать, кто с кем зачем.
Это не так. Почитай про unattended-upgrades в Debian/Ubuntu, что ли.
|
|2.5, Блабла (?), 11:28, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Manjaro stable, не раз в квартал конечно, но пачками примерно пару раз в месяц, может реже (сам на тестинг давно, так что про стэйбл точно не помню, и мне прилетают раз в неделю что-ли)
|
|
|
|3.9, Аноним (1), 11:55, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хм. А насколько извратом будет засунуть манжаровскую репу в арчеустановку... И надо ли...
Я таки про саму манжару ничего не знаю. Может там какой своей автомагии насовали опять, и получится убунта очередная. Короче, надо просвещаться.
|
|
|
|4.10, fragofikus (?), 12:06, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
О таком изврате вообще лучше в слух не говорить.
Монжаро для ленивых, кому нет времени разбираться, ставишь и пользуешь, репы манжары отличаются тем что проходят дополнительную стабилизацию и отстают от Арч примерно на неделю.
|
|
|
|5.18, grayich (ok), 13:09, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Монжаро для ленивых, кому нет времени разбираться, ставишь и пользуешь
нет
> репы манжары отличаются тем что проходят дополнительную стабилизацию и отстают от Арч примерно на неделю
не только
|
|5.21, Аноним (21), 13:31, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Подскажите, плиз:
А в Manjaro тоже нужно информацию перед обновлениями читать, и вручную временами что-то перенастраивать или там обновления как в Ubuntu (Щёлкаешь "обновить" не глядя и всё ок)
|
|
|
|6.23, НяшМяш (ok), 13:59, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня опыт манжары только с марта, но щёлкаю "обновить" не глядя и пока ни разу не попал. Сижу на стабильном канале.
|
|6.37, Аноним (37), 15:51, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно не смотреть новости, если ты на stable. А testing и unstable юзеры должны страдать
|
|4.17, grayich (ok), 13:07, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А насколько извратом будет засунуть манжаровскую репу в арчеустановку
а смысл, система может в итоге сломаться, у манжары же свои системные пакеты, поддержка нескольких ядер, а в остальном тот-же арч
|
|2.19, equeim (ok), 13:17, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Федора - не совсем то что запрашивается, но, по мне так, вполне комфортная схема. Глобальные обновления раз в пол года, но обновления пакетов с багфиксами (а иногда и новыми фичами) прилетают и между релизами.
|
|
|
|2.28, aaa (??), 14:41, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Важно не куда, а как! Через правый/левый бок, или через голову. Во втором случае катить значительно труднее, т.к. рог закапывается в землю.
|
|
|
|2.13, VINRARUS (ok), 12:11, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Новое новьё не равно новому старью.
Бунта как и раньше привязака к дебику.
|
|
|
|3.27, mos87 (ok), 14:34, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
но в сид-то версии обновляются
другое дело склепать из них дистрибутив
просто они 2 раза в год срезают сид
а хочется почаще
|
|1.11, fragofikus (?), 12:08, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
С трудом верится, что из юбунты, которая без косяков с версии на версию обновится не может, можно сделать адекватный роллинг
|
|
|
|2.26, mos87 (ok), 14:32, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
То что sid/testing подходит для нормального использования - миф.
Они никак по сути не предназначены для реализации идеи "типа Дебиана, но со свежим софтом".
Можно конечно, но лучше не. Логичнее на арче сидеть.
|
|
|
|3.34, Аноним (34), 15:42, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А чем testing не подходит? Он довольно стабильный, в последнее время не замечал, чтобы в нем что-либо отваливалось. Плюс последние изменения в debian (если тесты не прошли, то в testing пакет не мигрирует) также отсеивает забагованные версии.
Понятно, что основная цель testing - собирать следующий релиз, но как Debian с более нрвыми пакетами он вполне себе подходит.
|
|
|
|2.32, ryoken (ok), 15:41, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Целый скрипт чтобы в sources.list поменять текущий дистр на devel
А я и не знал, что хлеще sid\experimental что-то бывает. Как оно именуется?
|
|
|
|3.36, Аноним (34), 15:44, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
sid/experimental это в debian, а в убунте это работаер по-другому.
|
|1.25, mos87 (ok), 14:30, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>может оказаться полезной продвинутым пользователям или разработчикам, которым необходимо быть в курсе всех изменений.
а так же всем обычным юзерам, которым не очень нравится ждать фич-обновления какой-нибудь даже тривиальной софтины по 0.5-2 года.
|
|1.30, Василий (??), 15:28, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Обычное использование devel секции .. не стоило и скрипт городить. В /etc/apt/sources.list можно sed'ом заменить секции на devel и всё!
|
|1.35, Demo (??), 15:43, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Что-то я вообще уже…
Вместо "rolling-обновлений" прочитал "rolling-обнулений".
|