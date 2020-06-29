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Rolling Rhino, скрипт для использования rolling-обновлений в Ubuntu

29.06.2020 10:56

Мартин Вимпрес (Martin Wimpress), занимающий пост директора по разработке десктоп-систем в Canonical, подготовил shell-скрипт Rolling Rhino, позволяющий на базе Ubuntu создать подобие системы с rolling-обновлениями, которая может оказаться полезной продвинутым пользователям или разработчикам, которым необходимо быть в курсе всех изменений. Скрипт автоматизирует перевод установок экспериментальных выпусков Ubuntu на использование devel-веток репозиториев, в которых производится сборка пакетов с новыми версиями приложений (синхронизированы с Debian Sid/Unstable).

Поддерживается преобразование ежедневных экспериментальных сборок с Ubuntu Desktop, Kubuntu, Lubuntu, Budgie, MATE, Studio и Xubuntu, которые в данный момент отражают ход разработки будущего выпуска Ubuntu 20.10. Для переключения на rolling-режим достаточно запустить предлагаемый скрипт: 


   git clone https://github.com/wimpysworld/rolling-rhino.git 
   cd rolling-rhino
   ./rolling-rhino

   Rolling Rhino 🦏
     [+] INFO: lsb_release detected.
     [+] INFO: Ubuntu detected.
     [+] INFO: Ubuntu 20.04 LTS detected.
     [+] INFO: Detected ubuntu-desktop.
     [+] INFO: No PPAs detected, this is good."
     [+] INFO: All checks passed.
   Are you sure want to start tracking the devel series? [Y/N]


  1. Главная ссылка к новости (https://www.omgubuntu.co.uk/20...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 4
  3. OpenNews: Выпуск Ubuntu 18.04.4 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Sabayon Linux 19.03
  5. OpenNews: Canonical не исключает переход Ubuntu на rolling-обновления и искоренение не LTS-релизов
  6. OpenNews: Марк Шаттлворт высказал сомнения в правильности перехода Ubuntu на rolling-модель обновления
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53253-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, rolling
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  • 1.1, Аноним (1), 11:15, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А вот подскажите, есть такой линуксовый rolling, что б как во фре были только quaterly обновления? Чтоб не каждый день куда-то катиться, как в том же арче или генте.
     
     
  • 2.4, жаба (?), 11:27, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Кто тебе мешает обновляться раз в месяц/квартал? Совсем уже одеревенели.
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 11:53, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сесурити фиксы мешают. Они ж неотличимы от обычных, кроме как почитать, кто с кем зачем. Ну так-то можно сидеть "до первого секурити фикса", в общем-то. Ядро ещё каждый раз как-то не хочется. А в том же арчике рекомендуют делать полный Суй^W апгрейд, частичные не рекомендуются.
     
     
  • 4.22, flkghdfgklh (?), 13:35, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Сесурити фиксы мешают. Они ж неотличимы от обычных, кроме как почитать, кто с кем зачем.

    Это не так. Почитай про unattended-upgrades в Debian/Ubuntu, что ли.

     
  • 2.5, Блабла (?), 11:28, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Manjaro stable, не раз в квартал конечно, но пачками примерно пару раз в месяц, может реже (сам на тестинг давно, так что про стэйбл точно не помню, и мне прилетают раз в неделю что-ли)
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 11:55, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм. А насколько извратом будет засунуть манжаровскую репу в арчеустановку... И надо ли...
    Я таки про саму манжару ничего не знаю. Может там какой своей автомагии насовали опять, и получится убунта очередная. Короче, надо просвещаться.
     
     
  • 4.10, fragofikus (?), 12:06, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О таком изврате вообще лучше в слух не говорить.
    Монжаро для ленивых, кому нет времени разбираться, ставишь и пользуешь, репы манжары отличаются тем что проходят дополнительную стабилизацию и отстают от Арч примерно на неделю.
     
     
  • 5.18, grayich (ok), 13:09, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Монжаро для ленивых, кому нет времени разбираться, ставишь и пользуешь

    нет

    > репы манжары отличаются тем что проходят дополнительную стабилизацию и отстают от Арч примерно на неделю

    не только

     
  • 5.21, Аноним (21), 13:31, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подскажите, плиз:
    А в Manjaro тоже нужно информацию перед обновлениями читать, и вручную временами что-то перенастраивать или там обновления как в Ubuntu (Щёлкаешь "обновить" не глядя и всё ок)
     
     
  • 6.23, НяшМяш (ok), 13:59, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня опыт манжары только с марта, но щёлкаю "обновить" не глядя и пока ни разу не попал. Сижу на стабильном канале.
     
  • 6.37, Аноним (37), 15:51, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно не смотреть новости, если ты на stable. А testing и unstable юзеры должны страдать
     
  • 4.17, grayich (ok), 13:07, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А насколько извратом будет засунуть манжаровскую репу в арчеустановку

    а смысл, система может в итоге сломаться, у манжары же свои системные пакеты, поддержка нескольких ядер, а в остальном тот-же арч

     
  • 2.19, equeim (ok), 13:17, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Федора - не совсем то что запрашивается, но, по мне так, вполне комфортная схема. Глобальные обновления раз в пол года, но обновления пакетов с багфиксами (а иногда и новыми фичами) прилетают и между релизами.
     

  • 1.2, iPony129412 (?), 11:15, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Rolling Rhino 🦏

    Canonical 💕

     
  • 1.3, ryoken (ok), 11:17, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Куда они там носорога покатили???
     
     
  • 2.28, aaa (??), 14:41, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Важно не куда, а как! Через правый/левый бок, или через голову. Во втором случае катить значительно труднее, т.к. рог закапывается в землю.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:28, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь арч не нужен.
     
     
  • 2.13, VINRARUS (ok), 12:11, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Новое новьё не равно новому старью.
    Бунта как и раньше привязака к дебику.
     
     
  • 3.27, mos87 (ok), 14:34, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но в сид-то версии обновляются
    другое дело склепать из них дистрибутив
    просто они 2 раза в год срезают сид
    а хочется почаще
     

  • 1.7, bunker203 (ok), 11:30, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    При слове Rhino почему-то танк из GTA: Vice City вспомнил :/
     
     
  • 2.12, iPony129412 (?), 12:09, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, странно...
    Учитывая, что он почти в любой GTA был.
     

  • 1.11, fragofikus (?), 12:08, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С трудом верится, что из юбунты, которая без косяков с версии на версию обновится не может, можно сделать адекватный роллинг
     
  • 1.14, Anonim (??), 12:39, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот это новость, кто-то написал shell скрипт c 2мя функциями.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:55, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что ещё можно ждать от бубунтоводов?
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:30, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не кто-то, а целый "директор" ! Понимать надо!
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:55, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Debian testing уже не модно...
     
     
  • 2.26, mos87 (ok), 14:32, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То что sid/testing подходит для нормального использования - миф.
    Они никак по сути не предназначены для реализации идеи "типа Дебиана, но со свежим софтом".
    Можно конечно, но лучше не. Логичнее на арче сидеть.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 15:42, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем testing не подходит? Он довольно стабильный, в последнее время не замечал, чтобы в нем что-либо отваливалось. Плюс последние изменения в debian (если тесты не прошли, то в testing пакет не мигрирует) также отсеивает забагованные версии.

    Понятно, что основная цель testing - собирать следующий релиз, но как Debian с более нрвыми пакетами он вполне себе подходит.

     

  • 1.24, CrazyAlex25 (ok), 14:22, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Целый скрипт чтобы в sources.list поменять текущий дистр на devel
     
     
  • 2.32, ryoken (ok), 15:41, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Целый скрипт чтобы в sources.list поменять текущий дистр на devel

    А я и не знал, что хлеще sid\experimental что-то бывает. Как оно именуется?

     
     
  • 3.36, Аноним (34), 15:44, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sid/experimental это в debian, а в убунте это работаер по-другому.
     

  • 1.25, mos87 (ok), 14:30, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >может оказаться полезной продвинутым пользователям или разработчикам, которым необходимо быть в курсе всех изменений.

    а так же всем обычным юзерам, которым не очень нравится ждать фич-обновления какой-нибудь даже тривиальной софтины по 0.5-2 года.

     
  • 1.29, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:18, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Директор по разработке десктоп-систем в Canonical постящий посты в твитере с кучей эмодзи. Теперь я понимаю куда катиться десктоп.
     
     
  • 2.31, iPony129412 (?), 15:32, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Canonical много таких
    И это хорошо 👌
     

  • 1.30, Василий (??), 15:28, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обычное использование devel секции .. не стоило и скрипт городить. В /etc/apt/sources.list можно sed'ом заменить секции на devel и всё!
     
  • 1.33, Аноним (33), 15:42, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может уже пора перейти на частичный ролинг релиз..
     
  • 1.35, Demo (??), 15:43, 29/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что-то я вообще уже…
    Вместо "rolling-обновлений" прочитал "rolling-обнулений".
     
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