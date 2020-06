Rolling Rhino, скрипт для использования rolling-обновлений в Ubuntu

Мартин Вимпрес (Martin Wimpress), занимающий пост директора по разработке десктоп-систем в Canonical, подготовил shell-скрипт Rolling Rhino, позволяющий на базе Ubuntu создать подобие системы с rolling-обновлениями, которая может оказаться полезной продвинутым пользователям или разработчикам, которым необходимо быть в курсе всех изменений. Скрипт автоматизирует перевод установок экспериментальных выпусков Ubuntu на использование devel-веток репозиториев, в которых производится сборка пакетов с новыми версиями приложений (синхронизированы с Debian Sid/Unstable). Поддерживается преобразование ежедневных экспериментальных сборок с Ubuntu Desktop, Kubuntu, Lubuntu, Budgie, MATE, Studio и Xubuntu, которые в данный момент отражают ход разработки будущего выпуска Ubuntu 20.10. Для переключения на rolling-режим достаточно запустить предлагаемый скрипт: git clone https://github.com/wimpysworld/rolling-rhino.git cd rolling-rhino ./rolling-rhino Rolling Rhino 🦏 [+] INFO: lsb_release detected. [+] INFO: Ubuntu detected. [+] INFO: Ubuntu 20.04 LTS detected. [+] INFO: Detected ubuntu-desktop. [+] INFO: No PPAs detected, this is good." [+] INFO: All checks passed. Are you sure want to start tracking the devel series? [Y/N]