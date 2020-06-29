Rolling Rhino, скрипт для использования rolling-обновлений в Ubuntu

2.4 , жаба ( ? ), 11:27, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Кто тебе мешает обновляться раз в месяц/квартал? Совсем уже одеревенели.

3.8 , Аноним ( 1 ), 11:53, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Сесурити фиксы мешают. Они ж неотличимы от обычных, кроме как почитать, кто с кем зачем. Ну так-то можно сидеть "до первого секурити фикса", в общем-то. Ядро ещё каждый раз как-то не хочется. А в том же арчике рекомендуют делать полный Суй^W апгрейд, частичные не рекомендуются.

4.22 , flkghdfgklh ( ? ), 13:35, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Сесурити фиксы мешают. Они ж неотличимы от обычных, кроме как почитать, кто с кем зачем. Это не так. Почитай про unattended-upgrades в Debian/Ubuntu, что ли.

2.5 , Блабла ( ? ), 11:28, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Manjaro stable, не раз в квартал конечно, но пачками примерно пару раз в месяц, может реже (сам на тестинг давно, так что про стэйбл точно не помню, и мне прилетают раз в неделю что-ли)

3.9 , Аноним ( 1 ), 11:55, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хм. А насколько извратом будет засунуть манжаровскую репу в арчеустановку... И надо ли...

Я таки про саму манжару ничего не знаю. Может там какой своей автомагии насовали опять, и получится убунта очередная. Короче, надо просвещаться.

4.10 , fragofikus ( ? ), 12:06, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О таком изврате вообще лучше в слух не говорить.

Монжаро для ленивых, кому нет времени разбираться, ставишь и пользуешь, репы манжары отличаются тем что проходят дополнительную стабилизацию и отстают от Арч примерно на неделю.

5.18 , grayich ( ok ), 13:09, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Монжаро для ленивых, кому нет времени разбираться, ставишь и пользуешь нет > репы манжары отличаются тем что проходят дополнительную стабилизацию и отстают от Арч примерно на неделю не только

5.21 , Аноним ( 21 ), 13:31, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подскажите, плиз:

А в Manjaro тоже нужно информацию перед обновлениями читать, и вручную временами что-то перенастраивать или там обновления как в Ubuntu (Щёлкаешь "обновить" не глядя и всё ок)

6.23 , НяшМяш ( ok ), 13:59, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня опыт манжары только с марта, но щёлкаю "обновить" не глядя и пока ни разу не попал. Сижу на стабильном канале.

6.37 , Аноним ( 37 ), 15:51, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно не смотреть новости, если ты на stable. А testing и unstable юзеры должны страдать

4.17 , grayich ( ok ), 13:07, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А насколько извратом будет засунуть манжаровскую репу в арчеустановку а смысл, система может в итоге сломаться, у манжары же свои системные пакеты, поддержка нескольких ядер, а в остальном тот-же арч

2.19 , equeim ( ok ), 13:17, 29/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Федора - не совсем то что запрашивается, но, по мне так, вполне комфортная схема. Глобальные обновления раз в пол года, но обновления пакетов с багфиксами (а иногда и новыми фичами) прилетают и между релизами.

