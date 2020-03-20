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Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 4

20.03.2020 20:27

Увидел свет выпуск альтернативной сборки дистрибутива Linux Mint - Linux Mint Debian Edition 4, выполненной на основе пакетной базы Debian (классический Linux Mint базируется на пакетной базе Ubuntu). Кроме использования пакетной базы Debian, важным отличием LMDE от Linux Mint является постоянный цикл обновления пакетной базы (модель непрерывных обновлений: частичный роллинг-релиз, semi-rolling release), при котором обновления пакетов выходят постоянно и пользователь в любой момент имеет возможность перейти на последние версии программ.

Дистрибутив доступен в виде установочных iso-образов с десктоп-окружением Cinnamon. В поставку LMDE включено большинство улучшений классического релиза Mint 19.3, в том числе оригинальные разработки проекта (менеджер обновлений, конфигураторы, меню, интерфейс, системные GUI-приложения). Дистрибутив полностью совместим с Debian GNU/Linux, но не совместим на уровне пакетов с Ubuntu и классическими релизами Linux Mint.

LMDE ориентирован на более технически грамотных пользователей и предоставляет более новые версии пакетов. Целью развития LMDE является проверка того, что Linux Mint сможет продолжить существовать в том же виде даже в случае прекращения разработки Ubuntu. Кроме того, LMDE помогает проверять развиваемые проектом приложения на предмет их полноценной работы в системах, отличных от Ubuntu.

Основные изменения:

  • Поддержка автоматической разбивки дисковых разделов для LVM и при шифровании всего диска;
  • Поддержка шифрования содержимого домашнего каталога;
  • Поддержка автоматической установки драйверов NVIDIA;
  • Поддержка накопителей NVMe;
  • Поддержка верифицированной загрузки в режиме UEFI SecureBoot;
  • Поддержка субмодулей Btrfs;
  • Переработанный инсталлятор;
  • Автоматическая установка пакетов с микрокодом;
  • Автоматическое изменение разрешение экрана до 1024×768 при запуске Live-сеанса в Virtualbox;
  • Перенос улучшений из Linux Mint 19.3, в том числе инструмент для определения оборудования HDT, утилита boot-repair для восстановления повреждённой загрузочной конфигурации, системные отчёты, настройки языка, улучшение поддержки HiDPI, новое загрузочное меню, приложения Celluloid, Gnote, Drawing, рабочий стол Cinnamon 4.4, пиктограммы состояния XApp и т.п.
  • Включение по умолчанию установки рекомендуемых зависимостей (категория recommended);
  • Удаление пакетов и репозитория deb-multimedia;
  • Пакетная база Debian 10 с репозиторием backports.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.linuxmint.com/?p=...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 19.3
  3. OpenNews: Root-уязвимость в sudo, затрагивающая Linux Mint и Elementary OS
  4. OpenNews: Релиз десктоп-окружения MATE 1.24, форка GNOME 2
  5. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.4
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52578-lmde
Ключевые слова: lmde, linuxmint, mint
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:09, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как же давно это было
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 21:18, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сегодня
     
     
  • 3.4, srgazh (?), 21:26, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это человек с лора! С той машинкой
     
  • 3.7, Аноним (1), 21:40, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я про предыдущий LMDE
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:26, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    14 лет назад. Сейчас понимаю, что "пронесло", рачик в то время был лучше.
     

  • 1.5, ilyafedin (ok), 21:36, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > пиктограммы состояния XApp

    А нельзя не развивать четвертый стандарт трея уже, а? И так беды с ним.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:43, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Всегда тащился с клинических названий униксоидских - XApp это что за Х App? Тогда что за это App?...
    (И так всюду, тот же Blender - о смыслу ему же место у домохозек (а то и на кухне) - причём тут 3Д дизайнеры!...)
     
     
  • 3.10, ilyafedin (ok), 21:46, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Всегда тащился с клинических названий униксоидских - XApp это что за Х
    > App? Тогда что за это App?...
    > (И так всюду, тот же Blender - о смыслу ему же место
    > у домохозек (а то и на кухне) - причём тут 3Д
    > дизайнеры!...)

    XAppStatusIcon, по замыслу это GtkStatusIcon, перенесенный на D-Bus. В отличии от уже почти ставшего главным стандартом SNI, они даже рендеринг меню на сторону панели не перенесли, в результате с ним остается проблема с меню у приложений, каждый на свой лад.

     

  • 1.11, Аноним (11), 21:55, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пятничные каменты, как всегда, доставляют.
    По теме, инсталляцию  на RAID корня или, хотя бы, хомяка, завезли?
     
  • 1.14, анон (?), 22:14, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая штука, все лучшее от дебиана и арча, и с де для новичкоф. мне бы такой 6 лет назад.
     
  • 1.19, Васька (??), 22:45, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Придется подождать пока сделают неофициальную сборку с MATE.
     
  • 1.21, Аноним (21), 23:10, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять их Малевич покусал! Что ж всё такое чёрное!Желаю разработчикам и дизайнерам принтер с чёрной бумагой и тёмно-серой краской!
     

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