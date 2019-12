Релиз дистрибутива Linux Mint 19.3

2.2 , Афанасий ( ? ), 19:54, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +15 + / – Чего тебе без кед не надо? Работаю под cinnamon уже несколько лет только радует!

4.7 , SOska ( ? ), 20:17, 18/12/2019 [ответить] +1 + / – А почему бы и нет

5.74 , Аноним ( 74 ), 08:54, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Емнип, они обязаны считаться равными

5.82 , Аноним ( 82 ), 10:14, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – The

local-part of a mailbox MUST BE treated as case sensitive.

Therefore, SMTP implementations MUST take care to preserve the case

of mailbox local-parts. In particular, for some hosts, the user

"smith" is different from the user "Smith". However, exploiting the

case sensitivity of mailbox local-parts impedes interoperability and

is discouraged. И понимайте как хотите.

4.25 , Афанасий ( ? ), 21:33, 18/12/2019 [ответить] +9 + / – Пиршество интеллекта сегодняшней молодежи просто захватывает, что же ты хранишь в бочке унитаза из съесного?

3.66 , nikweter ( ? ), 05:54, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тоже под cinnamon некоторое время сидел - нравилось. Вот только при запуске 1с он все время падает- приложение cinnamon было неожиданно завершено, перезапустить? - так что перешел на kubuntu, уже почти 2 года полет нормальный.

2.8 , Аноним ( 8 ), 20:33, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – LTS на домашнем десктопе - тем более не надо

3.18 , Аноним ( 1 ), 21:12, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Это гику не надо, а если бабушке/девушке/etc. ставишь — очень даже надо.

4.28 , Аноним ( 8 ), 21:42, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Ну если бабушкe/девушкe не нужен софт кроме браузера, то ок

5.31 , Аноним ( 31 ), 22:05, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну если ты живешь в средние века, то весь софт только на шинде

6.40 , Аноним ( 8 ), 22:20, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Он про окаменелости в лтс репах

7.77 , Аноним ( 77 ), 09:11, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – ПРИШЛО ВРЕМЯ ОБНОВЛЯТЬ РОЛЛИНГ

РОЛЛИНГ САМ НЕ ОБНОВИТСЯ

ОБНОВИ ЕГО ЕЩЁ РАЗ

ЗАЧЕМ МНЕ НУЖЕН LTS? ОТ НЕГО ИСХОДИТ ТРУПНЫЙ ЗАПАХ

ЛУЧШЕ ЕЩЁ РАЗ ОБНОВИТЬ РОЛЛИНГ

Я ОБНОВЛЯЮ РОЛЛИНГ ПО 3 РАЗА В ДЕНЬ

КАЖДОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ЗАНИМАЕТ ДВАДЦАДЬ МИНУТ

Я ЖИВУ АКТИВНОЙ И ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ... Ну, вы поняли.

8.92 , Попугай Кеша ( ? ), 11:27, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – текст свёрнут, показать Эх вас прорвало Не забудьте бумажкой подтереться Или уголь активированный выпи... 9.103 , Аноним ( 103 ), 19:09, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Русская народная забава - диалоги с копипастой ... 7.85 , Аноним ( 85 ), 10:35, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – *bunut уже куча юзерспейсных приложений в snap, живет своими релизными циклами, т.е. не зависит от окаменелостей хоста потому как несет все зависимости с собой. Единственное огорчение что ssd нужно иметь резиновый, в таком исполнении один скайп больше 1 гига весит.

8.88 , macfaq ( ? ), 10:58, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Именно поэтому нахер снап ... 5.72 , Аноним ( 72 ), 08:16, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Яннп, как связан LTS с наличием/свежестью софта.

4.29 , Аноним ( 29 ), 21:44, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Лтс вопреки распространённому мифу разваливается едва ли не чаще кровоточащего конца. Не варик. Лучше подождите пока МС запилит дистрибутив для десктопов, ну или покупайте у шапки. Тестирование и ещё раз тестирование. Перед каждым внедрением обновлений, на миллионах хомячков.

5.30 , Аноним ( 29 ), 21:52, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – К тому же, не самый очевидный минус лтс в том, что любые проблемы софта это твои и только твои проблемы - на всём белом свете ты будешь одинок в их решении.

2.67 , ohgod ( ? ), 07:14, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тоже последние несколько лет на минте, брат жив, зависимость есть.