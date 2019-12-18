Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 19.3, второго обновления ветки Linux Mint 19.x, формируемой на пакетной базе Ubuntu 18.04 LTS и поддерживаемой до 2023 года. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса Unity и GNOME 3. Для загрузки доступны DVD-сборки на базе оболочек MATE 1.22 (2 Гб), Cinnamon 4.4 (1.9 Гб) и Xfce 4.14 (1.9 Гб). Основные новшества Linux Mint 19.3 (MATE, Cinnamon, Xfce): В состав включены версии десктоп-окружений MATE 1.22 и Cinnamon 4.4, оформление и организация работы в которых продолжает развитие идей GNOME 2 - пользователю предлагается рабочий стол и панель с меню, областью быстрого запуска, перечнем открытых окон и системным лотком с запущенными апплетами. Cinnamon основан на GTK3+ и технологиях GNOME 3. Проект развивает оболочку GNOME Shell и оконный менеджер Mutter в направлении предоставления окружения в стиле GNOME 2 с более современным оформлением и задействованием элементов из GNOME Shell, дополняющих средства классического десктопа. MATE продолжает развитие кодовой базы GNOME 2.32 и полностью избавлен от пересечений с GNOME 3, что позволяет использовать традиционный рабочий стол GNOME 2 параллельно с рабочим столом GNOME 3.

В Cinnamon для каждой зоны панели (слева, по центру, справа) обеспечена возможность определения своего размера текста и размера символьных пиктограмм.

В файловом менеджере Nemo добавлена возможность настройки того, какие действия видны в контекстном меню.

Рабочий стол Xfce обновлён до выпуска 4.14.

В системный лоток добавлен новый индикатор с подсказками и предложениями по решению потенциальных проблем в системе. Например, индикатор предлагает установить отсутствующие языковые наборы и мультимедийные кодеки, предупреждает о выходе новой версии Linux Mint или указывает на наличие дополнительных драйверов.

В настройки языка добавлена возможность определения формата вывода времени.

Практически доведена до полной готовности поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI), которая охватывает все приложения, входящие в базовую поставку всех редакций Linux Mint, за исключением Hexchat и Qt5Settings. Заменены значки с флагами в настройках языка и в интерфейсе выбора зеркал репозиториев, которые из-за масштабирования на HiDPI-экранах выглядели размытыми. В Cinnamon решены проблемы с работой предпросмотра тем оформления на экранах HiDPI.

Предложен апплет XAppStatus и API XApp.StatusIcon, реализующие альтернативный механизм размещения пиктограмм с индикаторами приложений в системном лотке. XApp.StatusIcon решает проблемы, возникающие при применении Gtk.StatusIcon, разработанного с расчётом на использование 16-пиксельных пиктограмм, имеющего проблемы с HiDPI и привязанного к устаревшим технологиям, таким как Gtk.Plug и Gtk.Socket, не совместимым с GTK4 и Wayland. Gtk.StatusIcon также подразумевает выполнение отрисовки на стороне приложения, а не апплета. Для решения указанных проблем в Ubuntu была предложена система AppIndicator, но она не поддерживает всю функциональность Gtk.StatusIcon и, как правило, требует переработки апплетов. XApp.StatusIcon как и AppIndicator выносит отрисовку пиктограммы, всплывающей подсказки и метки на сторону апплета, и использует DBus для передачи информации через апплеты. Отрисовка на стороне апплета предоставляет качественные пиктограммы любых размеров и решает проблемы с отображением. Поддерживается передача от апплета к приложению событий о кликах, которая также осуществляется через шину DBus. Для совместимости с другими рабочими столами подготовлена заглушка App.StatusIcon, которая определяет наличие апплета и при необходимости откатывается на Gtk.StatusIcon, что даёт возможность отображать пиктограммы старых приложений на базе Gtk.StatusIcon.

В качестве мультимедийного проигрывателя по умолчанию задействован Celluloid, предоставляющий графический интерфейс на базе библиотеки GTK3 для консольного видеоплеера MPV. Celluloid заменил собой Xplayer, который базировался на GStreamer/ClutterGST и поддерживал отрисовку видео только с использованием CPU (использование MPV ползволяет задействовать механизмы аппаратного ускорения).

Для ведения заметок вместо Tomboy, тянущим в зависимостях Mono и не поддерживающим HiDPI, предложено приложение Gnote, из недостатков которого выделяется только неумение сворачиваться в системный лоток.

Вместо графического редактора GIMP в базовую поставку добавлено очень простое и более понятное для новичков приложение "Drawing", поддерживающее рисование, масштабирование, кадрирование и трансформацию.

В виджете XAppIconChooser реализована поддержка определения размера пиктограмм по умолчанию и собственных категорий пиктограмм. Данный виджет также задействован в меню для выбора логотипа.

Полностью переделан Blueberry, конфигуратор Bluetooth, в котором улучшено определение устройств и диагностика проблем, а также расширен спектр поддерживаемого оборудования.

В настройках дисплейного менеджера LightDM появилась возможность выбора темы оформления указателя мыши для экрана входа в систему.

Продолжено усовершенствование приложений, развиваемых в рамках инициативы X-Apps, нацеленной на унификацию программного окружения в редакциях Linux Mint на базе разных рабочих столов. В приложениях X-Apps применены современные технологии (GTK3 для поддержки HiDPI, gsettings и т.п.), но сохранены традиционные элементы интерфейса, такие как панель инструментов и меню. Среди таких приложений: текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer. В менеджере фотографий обеспечена возможность выбора режима качества для показа фотографий в режиме слайдшоу; В текстовый редактор Xed (ответвление от Pluma/Gedit) добавлена поддержка открытия ссылок кликом правой кнопки мыши; В просмотрщик документов Xreader (ответвление от Atril/Evince) в панель добавлены кнопки для просмотра аннотаций; В Xviewer добавлена комбинация клавиш Ctrl+0 для сброса масштаба.

В загрузочное меню iso-образа добавлен инструмент для определения оборудования ("Hardware Detection Tool").

Изменено оформление загрузочного меню и загрузочной заставки.



