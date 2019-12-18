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Релиз дистрибутива Linux Mint 19.3

18.12.2019 19:36

Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 19.3, второго обновления ветки Linux Mint 19.x, формируемой на пакетной базе Ubuntu 18.04 LTS и поддерживаемой до 2023 года. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса Unity и GNOME 3. Для загрузки доступны DVD-сборки на базе оболочек MATE 1.22 (2 Гб), Cinnamon 4.4 (1.9 Гб) и Xfce 4.14 (1.9 Гб).

Основные новшества Linux Mint 19.3 (MATE, Cinnamon, Xfce):
  • В состав включены версии десктоп-окружений MATE 1.22 и Cinnamon 4.4, оформление и организация работы в которых продолжает развитие идей GNOME 2 - пользователю предлагается рабочий стол и панель с меню, областью быстрого запуска, перечнем открытых окон и системным лотком с запущенными апплетами. Cinnamon основан на GTK3+ и технологиях GNOME 3. Проект развивает оболочку GNOME Shell и оконный менеджер Mutter в направлении предоставления окружения в стиле GNOME 2 с более современным оформлением и задействованием элементов из GNOME Shell, дополняющих средства классического десктопа. MATE продолжает развитие кодовой базы GNOME 2.32 и полностью избавлен от пересечений с GNOME 3, что позволяет использовать традиционный рабочий стол GNOME 2 параллельно с рабочим столом GNOME 3.
  • В Cinnamon для каждой зоны панели (слева, по центру, справа) обеспечена возможность определения своего размера текста и размера символьных пиктограмм.
  • В файловом менеджере Nemo добавлена возможность настройки того, какие действия видны в контекстном меню.
  • Рабочий стол Xfce обновлён до выпуска 4.14.
  • В системный лоток добавлен новый индикатор с подсказками и предложениями по решению потенциальных проблем в системе. Например, индикатор предлагает установить отсутствующие языковые наборы и мультимедийные кодеки, предупреждает о выходе новой версии Linux Mint или указывает на наличие дополнительных драйверов.
  • В настройки языка добавлена возможность определения формата вывода времени.
  • Практически доведена до полной готовности поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI), которая охватывает все приложения, входящие в базовую поставку всех редакций Linux Mint, за исключением Hexchat и Qt5Settings. Заменены значки с флагами в настройках языка и в интерфейсе выбора зеркал репозиториев, которые из-за масштабирования на HiDPI-экранах выглядели размытыми. В Cinnamon решены проблемы с работой предпросмотра тем оформления на экранах HiDPI.
  • Предложен апплет XAppStatus и API XApp.StatusIcon, реализующие альтернативный механизм размещения пиктограмм с индикаторами приложений в системном лотке. XApp.StatusIcon решает проблемы, возникающие при применении Gtk.StatusIcon, разработанного с расчётом на использование 16-пиксельных пиктограмм, имеющего проблемы с HiDPI и привязанного к устаревшим технологиям, таким как Gtk.Plug и Gtk.Socket, не совместимым с GTK4 и Wayland. Gtk.StatusIcon также подразумевает выполнение отрисовки на стороне приложения, а не апплета. Для решения указанных проблем в Ubuntu была предложена система AppIndicator, но она не поддерживает всю функциональность Gtk.StatusIcon и, как правило, требует переработки апплетов.

    XApp.StatusIcon как и AppIndicator выносит отрисовку пиктограммы, всплывающей подсказки и метки на сторону апплета, и использует DBus для передачи информации через апплеты. Отрисовка на стороне апплета предоставляет качественные пиктограммы любых размеров и решает проблемы с отображением. Поддерживается передача от апплета к приложению событий о кликах, которая также осуществляется через шину DBus. Для совместимости с другими рабочими столами подготовлена заглушка App.StatusIcon, которая определяет наличие апплета и при необходимости откатывается на Gtk.StatusIcon, что даёт возможность отображать пиктограммы старых приложений на базе Gtk.StatusIcon.

  • В качестве мультимедийного проигрывателя по умолчанию задействован Celluloid, предоставляющий графический интерфейс на базе библиотеки GTK3 для консольного видеоплеера MPV. Celluloid заменил собой Xplayer, который базировался на GStreamer/ClutterGST и поддерживал отрисовку видео только с использованием CPU (использование MPV ползволяет задействовать механизмы аппаратного ускорения).
  • Для ведения заметок вместо Tomboy, тянущим в зависимостях Mono и не поддерживающим HiDPI, предложено приложение Gnote, из недостатков которого выделяется только неумение сворачиваться в системный лоток.
  • Вместо графического редактора GIMP в базовую поставку добавлено очень простое и более понятное для новичков приложение "Drawing", поддерживающее рисование, масштабирование, кадрирование и трансформацию.
  • В виджете XAppIconChooser реализована поддержка определения размера пиктограмм по умолчанию и собственных категорий пиктограмм. Данный виджет также задействован в меню для выбора логотипа.
  • Полностью переделан Blueberry, конфигуратор Bluetooth, в котором улучшено определение устройств и диагностика проблем, а также расширен спектр поддерживаемого оборудования.
  • В настройках дисплейного менеджера LightDM появилась возможность выбора темы оформления указателя мыши для экрана входа в систему.
  • Продолжено усовершенствование приложений, развиваемых в рамках инициативы X-Apps, нацеленной на унификацию программного окружения в редакциях Linux Mint на базе разных рабочих столов. В приложениях X-Apps применены современные технологии (GTK3 для поддержки HiDPI, gsettings и т.п.), но сохранены традиционные элементы интерфейса, такие как панель инструментов и меню. Среди таких приложений: текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer.
    • В менеджере фотографий обеспечена возможность выбора режима качества для показа фотографий в режиме слайдшоу;
    • В текстовый редактор Xed (ответвление от Pluma/Gedit) добавлена поддержка открытия ссылок кликом правой кнопки мыши;
    • В просмотрщик документов Xreader (ответвление от Atril/Evince) в панель добавлены кнопки для просмотра аннотаций;
    • В Xviewer добавлена комбинация клавиш Ctrl+0 для сброса масштаба.
  • В загрузочное меню iso-образа добавлен инструмент для определения оборудования ("Hardware Detection Tool").
  • Изменено оформление загрузочного меню и загрузочной заставки.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.linuxmint.com/?p=...)
  2. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.4
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 19
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 19.2
  5. OpenNews: Релиз пользовательского окружения Xfce 4.14
  6. OpenNews: Релиз десктоп-окружения MATE 1.22, форка GNOME 2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: linuxmint
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  • 1.1, Аноним (1), 19:42, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без KDE не то, нафиг не надо.
     
     
  • 2.2, Афанасий (?), 19:54, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    Чего тебе без кед не надо? Работаю под cinnamon уже несколько лет только радует!
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.7, SOska (?), 20:17, 18/12/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    А почему бы и нет
     
     
  • 5.74, Аноним (74), 08:54, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Емнип, они обязаны считаться равными
     
  • 5.82, Аноним (82), 10:14, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    The
       local-part of a mailbox MUST BE treated as case sensitive.
       Therefore, SMTP implementations MUST take care to preserve the case
       of mailbox local-parts.  In particular, for some hosts, the user
       "smith" is different from the user "Smith".  However, exploiting the
       case sensitivity of mailbox local-parts impedes interoperability and
       is discouraged.

    И понимайте как хотите.

     
  • 4.25, Афанасий (?), 21:33, 18/12/2019 [ответить]  
    		• +9 +/
    Пиршество интеллекта сегодняшней молодежи просто захватывает, что же ты хранишь в бочке унитаза из съесного?
     
  • 3.66, nikweter (?), 05:54, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже под cinnamon некоторое время сидел - нравилось. Вот только при запуске 1с он все время падает- приложение cinnamon было неожиданно завершено, перезапустить? - так что перешел на kubuntu, уже почти 2 года полет нормальный.
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:33, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    LTS на домашнем десктопе - тем более не надо
     
     
  • 3.18, Аноним (1), 21:12, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это гику не надо, а если бабушке/девушке/etc. ставишь — очень даже надо.
     
     
  • 4.28, Аноним (8), 21:42, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну если бабушкe/девушкe не нужен софт кроме браузера, то ок
     
     
  • 5.31, Аноним (31), 22:05, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если ты живешь в средние века, то весь софт только на шинде
     
     
  • 6.40, Аноним (8), 22:20, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он про окаменелости в лтс репах
     
     
  • 7.77, Аноним (77), 09:11, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    ПРИШЛО ВРЕМЯ ОБНОВЛЯТЬ РОЛЛИНГ
    РОЛЛИНГ САМ НЕ ОБНОВИТСЯ
    ОБНОВИ ЕГО ЕЩЁ РАЗ
    ЗАЧЕМ МНЕ НУЖЕН LTS? ОТ НЕГО ИСХОДИТ ТРУПНЫЙ ЗАПАХ
    ЛУЧШЕ ЕЩЁ РАЗ ОБНОВИТЬ РОЛЛИНГ
    Я ОБНОВЛЯЮ РОЛЛИНГ ПО 3 РАЗА В ДЕНЬ
    КАЖДОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ЗАНИМАЕТ ДВАДЦАДЬ МИНУТ
    Я ЖИВУ АКТИВНОЙ И ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ...

    Ну, вы поняли.

     
     
  • 8.92, Попугай Кеша (?), 11:27, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Эх вас прорвало Не забудьте бумажкой подтереться Или уголь активированный выпи... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.103, Аноним (103), 19:09, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Русская народная забава - диалоги с копипастой ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.85, Аноним (85), 10:35, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *bunut уже куча юзерспейсных приложений в snap, живет своими релизными циклами, т.е. не зависит от окаменелостей хоста потому как несет все зависимости с собой.

    Единственное огорчение что ssd нужно иметь резиновый, в таком исполнении один скайп больше 1 гига весит.

     
     
  • 8.88, macfaq (?), 10:58, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно поэтому нахер снап ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.72, Аноним (72), 08:16, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яннп, как связан LTS с наличием/свежестью софта.
     
  • 4.29, Аноним (29), 21:44, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Лтс вопреки распространённому мифу разваливается едва ли не чаще кровоточащего конца. Не варик. Лучше подождите пока МС запилит дистрибутив для десктопов, ну или покупайте у шапки. Тестирование и ещё раз тестирование. Перед каждым внедрением обновлений, на миллионах хомячков.
     
     
  • 5.30, Аноним (29), 21:52, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    К тому же, не самый очевидный минус лтс в том, что любые проблемы софта это твои и только твои проблемы - на всём белом свете ты будешь одинок в их решении.
     
  • 2.67, ohgod (?), 07:14, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тоже последние несколько лет на минте, брат жив, зависимость есть.
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:05, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Минт странен.
     
  • 1.5, Wayland (?), 20:12, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну и сколько эта радость кушает с холодного старта?
     
     
  • 2.32, Аноним (31), 22:06, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    на гтк3-то? хорошо если не 4гб озу
     
  • 2.33, Аноним (33), 22:07, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1,5 GB примерно. Чуть лучше gnome 3.
     
  • 2.41, llolik (ok), 22:23, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Местный аналог Conky показывает 1Gb после перезагрузки, но у меня система не свежеустановленная (обновляется ещё с 19.0).
     
  • 2.50, Аноним (50), 23:03, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Правда чтоли?
     
  • 2.83, Тот_Самый_Анонимус (?), 10:20, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не, просто реализация юникода — кал. Надо менять юникод, а не бомбить по поводу национальных символов.
     

  • 1.9, Аноним (9), 20:51, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Gnote, из недостатков которого выделяется только неумение сворачиваться в системный лоток.

    Сколько лет нужно на это? Десктопному Linux уже ничего не поможет :-(

     
     
  • 2.10, Аноним (8), 20:58, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Микрософт прийдёт и поможет
     
  • 2.11, Аноним (29), 20:59, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Сам ты десктопный линукс. Из гтк же удалили системный лоток ещё 10 лет назад, это видимо последствия. Вон в кедах позаботились и поддерживают легаси [1], потому что людям нужно пользоваться по независимо от политики корпорации. В гтк подход к разработке следующий: 1 гном, 1 фюрер, 1 редхат. Поэтому и бегут все нормальные разрабы с гтк на кути, несмотря на то, что гтк в теории должен быть намного предпочтительнее.

    [1] https://cgit.kde.org/plasma-workspace.git/tree/xembed-sni-proxy/Readme.md

     
     
  • 3.15, AlexYeCu_not_logged (?), 21:05, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вон в кедах позаботились и поддерживают легаси

    Не потому ли кдешные приложения не умеют нормально отрисовываться во многих треях? Я -то думал, это вина треев…

     
     
  • 4.20, Аноним (29), 21:19, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, это только про гтк2 в основном - т.е. никто ничего не сломал и старый софт продолжит работать как и задумано. Мне кажется, это всё же проблемы псевдотреев. Из гтк удалили стандартизированный трей и заменили его десятком псевдотреев (если я правильно понял суть), автор каждого из которых может быть отдельно криворук.
     
  • 2.14, AlexYeCu_not_logged (?), 21:02, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сколько лет нужно на это? Десктопному Linux уже ничего не поможет :-(

    А сколько лет надо твоей любимой Винде, чтобы ВСЕ win-приложения умели сворачиваться в трей?

     

  • 1.12, noize (ok), 20:59, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Божественный дистрибутив. Из всего многообразия DE для линуксов связка Linux Mint + Cinnamon не подводила меня ни разу.
    Эти черти полосатые умудряются каждую новую версию сделать чуточку лучше предыдущей.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 21:35, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Меня вот, к примеру, Gnome 3 никогда не подводил, и что?
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 22:28, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И меня!
    (потому что я им не пользовался сроду)
     
  • 3.57, НяшМяш (ok), 00:26, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Непонятно зачем он вообще тебе нужен, ведь тебе хватит хрома даже без вкладок.
     
     
  • 4.60, Аноним (26), 00:52, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты похоже с Lynx-а вообще и не слез.
     
  • 2.102, Аноним (102), 19:05, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Elementary OS:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51945
     

  • 1.13, Аноним (13), 21:02, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Лучший дистрибутив для дома. Создателям респект!!!
     
  • 1.16, AlexYeCu_not_logged (?), 21:08, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >В файловом менеджере Nemo добавлена возможность настройки того, какие действия видны в контекстном меню.

    Где фильтр? Фичреквест разрабу отправлен много лет назад, фичреквест закрыт с формулировкой «спасибо, нам очень важно ваше мнение», или что-то типа того. И по сей день ни фильтра, ни вразумительного ответа планируется это сделать или нет. Офигенная штука, которую осилили сделать только в dolphin и qt-pcman.

     
  • 1.17, РетроАноним (?), 21:08, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А дизайн не поменяли :( Я думал что с новым логотипом будет новый визуал.
     
  • 1.19, Аноним (19), 21:16, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Не пойму нафиг и мате и крыса? Не распыляясь, пилите корицу. А каноникл надо их сделать официальным десктопом убунты.  
     
     
  • 2.21, Аноним (13), 21:26, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не надо корицу! Мате лучше.
     
     
  • 3.23, Аноним (19), 21:32, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так уже есть Ubuntu mate
     

  • 1.22, Wfhm (?), 21:30, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Почему GTK такое страшное даже после обмазки темами?
     
     
  • 2.27, Аноним (26), 21:37, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    KDE еще страшнее, несет за километр чем только не штукатурь.
     
     
  • 3.34, Аноним (31), 22:09, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    кеды страшнее только если ты долбишься на глаза
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 22:50, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну он не один такой. Дело вкуса. По мне кеды страшнее сушёной калоши.
     
     
  • 5.87, Аноним (87), 10:39, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюсую. Изкаробки кеды - адский ужас. Их можно немного причесать и становится не так страшно, но все равно корица изкаробки красивей самых причесанных кед.
     
     
  • 6.95, Анонимчжан (?), 17:43, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все зависит от вкуса. когда был гном2 и кеды3 у меня стояли оба на системе. при чем оба ели почти одинаково с разницей в несколько мб. потом пришел гтк3 и гном 3... ну я попробовал его попользовать недели 2, проверить так сказать и по итогу решил отказаться. во первых он тяжелее даже 4 кед, его боковая панель столь нефункциональна , что плакал. во вторых вызов нового окна диспетчера файлов на каждый чих. по итогу минут 10 закрывал окна поползав по файловой системе. что неудобно. и настраиваемость гнома и его соплеменников столь низка, что дальше некуда. ушел на 4 , а потом и на 5 кеды. и живу себе спокойно. да потребление кед сразу после старта 420 мб, а гнома около 780мб. и постоянно гном подтекает. работал на нем комп часов этак 14, по итогу ушел в свап с 8 гигами оперативки то. ужас.
     
  • 4.115, Адекват (ok), 06:47, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, просто не у всех возникает эрекция от вида оформления windows10
     

  • 1.24, Аноним (26), 21:32, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем флаг пихать в раскладку? Такая дремучесть
     
     
  • 2.37, Аноним (4), 22:11, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бывает en_us а бывает en_gb. А там вполть до того что и раскладка клавиатуры может быть разная.
     
  • 2.39, Аноним (39), 22:17, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В чем дремучесть? Довольно удобно. Человеческий мозг легче воспринимает символьную информацию, чем буквенную. Например, почему дорожные знаки именно знаки, а не слова типа "стоянка запрещена"? Мозг привыкает к символу и через некоторое время с ним как бы образует устойчивую связь для восприятия.
     
     
  • 3.45, k19 (?), 22:38, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дорожные знаки являются знаками в первую очередь для того что бы не было языкового барьера на дороге.
     
     
  • 4.58, НяшМяш (ok), 00:27, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно это актуально в каком-нибудь мухосранске.
     
     
  • 5.73, Аноним (72), 08:19, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мир вокруг мухосранска не крутится.
     
  • 4.76, Аноним (76), 08:56, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возможно, не очень удачный пример с дорожными знаками. Но ход мысли, думаю, понятен: знак легче воспринять. Вот когда есть много значков приложений, мы же не читаем всякий раз, что под значком написано. Прочитав один раз и взглянув на знак, у нас формируется устойчивая ассоциация: вот браузер, вот торрент-клиент и т.д. Если сменить тему значков, довольно быстро привыкаешь к новым. А как было бы неудобно, если бы вместо значков были, скажем, прямоугольники, в которых записаны названия программ.
     
  • 2.52, Аноним (52), 23:48, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Внезапно, это можно отключить.
     

  • 1.36, torvn77 (ok), 22:11, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не вижу в новости особой проблемы, просто вместо одной проверки делать две, с конвертацией и к верхнему и к нижнему регистру.

    Ну и как тут правильно заметили во "избежание" адрес для отсылки письма брать не из ввода пользователя, а из своей базы.

     
     
  • 2.63, Тараканы не нужны (?), 03:08, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда тараканов разгонишь, шиза?
     
  • 2.101, Сергей (??), 19:05, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во как регистры перепутал!!! Обсуждение здесь не по E-Mail адресам
     

  • 1.38, torvn77 (ok), 22:12, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не вижу в новости особой проблемы, просто вместо одной проверки делать две, с конвертацией и к верхнему и к нижнему регистру.

    Ну и как тут правильно заметили во "избежание" адрес для отсылки письма брать не из ввода пользователя, а из своей базы.

     
  • 1.43, Аноним (43), 22:33, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора Линуксы делать платными. Линукс до этого давно дорос! И нефиг собирать нищенские подаяния, и искать серьёзных спонсоров.
     
     
  • 2.47, Аноним (8), 22:46, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И лицензию пора менять, не коммунизм строим
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 23:22, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Естественно желательно на EULA.
     
  • 2.116, Адекват (ok), 06:52, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему бы и нет ? 10$ в месяц например, ну или 1$ в месяц - каждый бы мог себе позволить, как я считаю.
    Зато тестеры и ментейнеры сидели бы на зарплате. Может бы даже прислушивались к пользователям.
    Сейчас мир линуксов на десктопе - "анархия и хаос, пошел в ж*пу микки-маус", кому-то нравится это, быть не таким как все, у кого-то линукс лучше винды работает, у меня вот на работе божественная десяточка не может активироваться, хоть и лецинзионная, наклейка на корпусе есть. Активация только через интернет, по телефону более нельзя, и это реально бесит....
    Чего стоит одно только "не нужно ставить драйвера" в линуксе ? А репозитарии ? - считай ВЕСЬ софт у тебя под рукой, через интернет в облачном хранилище, ну не весь, а тот, что ментейнеры положили.
    Я вот за платный линукс, только чтобы не сильно по карману бил, работа должна оплачиваться и точка.
    А сборка и поддержания в рабочем состоянии - работа.
     

  • 1.44, Аноним (44), 22:38, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    LMDE будет или забросили?
     
     
  • 2.97, evolaze (?), 18:13, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть LMDE3 на debian stretch
    а еще есть iso-шки debian buster - netinstall, xfce, mate, cinnamon и еще что-то
     

  • 1.46, Fantasmas (?), 22:38, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Им что-то надо делать с цветовой схемой, этот оливковый с серебрянным еще во временя хр дико раздражал, а тут оливковый вообще повсюду.
    ИМХО. Из ГТК 3 budgie лучше cinnamon в визуальном плане.
     
     
  • 2.54, 0ffh (??), 00:07, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там куча схем
    я на темно фиолетовую переставляю и мне нравится
     

  • 1.53, Антон (??), 00:02, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Минт и правда, хорош. Но мне так сейчас больше MX Linux нравится, там есть gksu например. Вот ушёл я с Минта на MX, Крыса как всегда лучшая из всех ДЕ.
     
  • 1.55, Аноним (55), 00:14, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В загрузочное меню iso-образа добавлен инструмент для определения оборудования ("Hardware Detection Tool").

    Это hwinfo или hdt (образ в загрузочное меню) они туда добавили?

     
  • 1.56, Skullnet (?), 00:23, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Cломалась прозрачность панелек, теперь они либо полностью прозрачные, включая кнопки и текст, либо полностью черные.
    А ещё регулировка прозрачности не действует на clipman и микшер плагины.
    А ещё ШГ в минтовской grub теме.

    Продолжаю сидеть на 19.2.

     
  • 1.59, Аноним (59), 00:48, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    TLS 1.0
     
  • 1.61, Аноним (-), 01:28, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Линух школьника
     
  • 1.64, iCat (ok), 03:19, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Debian --> Ubuntu --> Mint...
     
     
  • 2.75, neanonim (?), 08:55, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Debian --> Ubuntu --> Mint... --> Debian.
     
  • 2.86, Аноним (87), 10:36, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Debian --> Ubuntu --> Mint --> Debian+Cinnamon
     
  • 2.99, Анони (?), 18:28, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Debian Gnome 2 --> Alt XFCE --> Alt KDE --> Fedora KDE
     
  • 2.104, Сергей (??), 19:18, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RT-11 -> NTS -> SunOS -> Slackware -> RedHat -> SUSE-7.1 -> ............... -> oSUSE-15.1
     
     
  • 3.105, Сергей (??), 19:19, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RT-11 -> NTS -> SunOS -> Slackware -> RedHat -> SUSE-7.1 -> ............... -> oSUSE-15.1-Mate
    Sorry
     
  • 2.106, Антон (??), 20:14, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Suse->Arch->Debian->Ubuntu->Mint->MXLinux
    Десктоп - только Крыса
     
  • 2.111, Аноним (111), 02:38, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Debian --> Ubuntu --> Mint --> Linux Mint Debian Edition
     

  • 1.65, трурль (?), 03:53, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Глюк форума: если отвечать на сообщение в этой теме ( https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52047 ), форма ответа выдается для темы «Релиз дистрибутива Linux Mint 19.3»
     
     
  • 2.79, Аноним (79), 09:32, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Глюк форума: если отвечать на сообщение в этой теме ( https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52047
    > ), форма ответа выдается для темы «Релиз дистрибутива Linux Mint 19.3»

    Это из-за технических работ у хостера https://sun9-6.userapi.com/c858520/v858520208/88686/ZKWcQSceJuk.jpg

     

  • 1.69, Кир (?), 07:40, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой же он страшный, кажется даже XP выглядела симпатичнее.
    Некрософт натуральный.
     
  • 1.70, Аноним (70), 07:52, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что за фигня? При нажатии "раскрыть все" - возникает тред про ... KDE?!?
     
     
  • 2.81, Анони (?), 09:56, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чувство правоты - это психрасстройство, стимулирует гневом мозг. Невозможность принятия иной точки зрения, что-то вроде евгеники, фашизма или избранности.
     

  • 1.71, svsd_val (ok), 07:54, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Весьма нелепая ошибка %)
     
  • 1.78, Аноним (78), 09:17, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите что там такое со шрифтами стало? Просто смотрю на скриншот  XFCE и вижу что иконки одного размера (громкость,..), а текст другого (часы): выглядит это как то так себе и это идёт по-умолчанию?
     
  • 1.84, test (??), 10:22, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я тупой, я не понял зачем преобразовывать email адрес в upper case на стороне github, почему не отправлять так как есть
     
  • 1.89, Анонимфывфыв (?), 10:59, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    во! имхо самый классный дистриб для десктопа)
     
  • 1.90, Нонон (?), 11:18, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то ни слова про мир и одно только слово про Wayland и то как-то не о Вейланде
     
  • 1.91, Попугай Кеша (?), 11:26, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обои скучные
     
  • 1.93, Аноним (93), 12:22, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Значит я пожилой школьник, т.к. работаю в минте
     
     
  • 2.94, Аноним (93), 12:23, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блин, отвечал на комент про линукс школьника
     

  • 1.96, Васька кот сметанку пьет (?), 18:12, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У всех дистрибутивов Линукс проблемы с оформлением внешнего вида. Выглядит во всех как будто сделано для работы на заводах и предприятиях в подвальных цехах, все топорно и угловато, шрифты вообще для здоровых детских глаз. Даже плоскостные темы оформления рабочих столов и значков все взяты глядя на моду в Виндовс 10.
    Несмотря на все это Линукс Минт все же лучшее, что есть именно для дома и работы - готовый вариант "ОС с коробки".
     
     
  • 2.98, Анони (?), 18:25, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Максимум выжали из GTK
     
  • 2.100, 0ffh (??), 18:40, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обожаю эту угловатость
    прям бесит гламурная кислота на маках
     
     
  • 3.107, Антон (??), 20:17, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Люблю тебя :)
     
  • 2.109, Нонон (?), 20:54, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделай по-своему, поменяй шрифты..
    А ваще обычно ты смотришь в браузер/приложения а от ос только одна панельку видна
     
  • 2.112, ua9oas (ok), 02:53, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я не сказал бы, что у всех Точнее у всех, но лишь не у многих из них DE можн... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.108, Аноним (108), 20:49, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помню раньше на некоторых ресурсах бывало критиковали его, что будто разработчики не особо уделяют внимание быстрому исправлению CVE в отличие от Ubuntu. А как дела обстоят на самом деле?
     
  • 1.110, Гномолюб2002 (?), 23:01, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Боже ну когда когда же он уже станет прилично выглядеть и не тормозить.
    Cinnamon просто блевотное окружение словно в киселе все

    Цвета блеклые.

    Ужасно отталкивает, даже сильнее чем отталкивает KDE

    Смотрите на банжи от солус и учитесь.

     
  • 1.113, Аноним (113), 05:09, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В mate что-то починили, раньше некоторые новые окна почему-то в бэкграунде открывались. Вроде никаких глюков не видно.
     
  • 1.117, Адекват (ok), 07:04, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В xfce,  чтобы выйти из skype например все так же нужно левую кнопку мыши нажимать, а не правую ? потому, что если нажать правую то выйдет контекстное меню индикаторов каких-то, а не контекстное меню скайпа, и если быстро нажать "выход", то кроме скайпа из трея исчезнет еще много значков всяких :) ?
     

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