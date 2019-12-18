Релиз дистрибутива Linux Mint 19.3

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|2.2, Афанасий (?), 19:54, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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Чего тебе без кед не надо? Работаю под cinnamon уже несколько лет только радует!
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|Часть нити удалена модератором
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|5.82, Аноним (82), 10:14, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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The
local-part of a mailbox MUST BE treated as case sensitive.
Therefore, SMTP implementations MUST take care to preserve the case
of mailbox local-parts. In particular, for some hosts, the user
"smith" is different from the user "Smith". However, exploiting the
case sensitivity of mailbox local-parts impedes interoperability and
is discouraged.
И понимайте как хотите.
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|4.25, Афанасий (?), 21:33, 18/12/2019 [ответить]
|+9 +/–
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Пиршество интеллекта сегодняшней молодежи просто захватывает, что же ты хранишь в бочке унитаза из съесного?
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|3.66, nikweter (?), 05:54, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тоже под cinnamon некоторое время сидел - нравилось. Вот только при запуске 1с он все время падает- приложение cinnamon было неожиданно завершено, перезапустить? - так что перешел на kubuntu, уже почти 2 года полет нормальный.
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|3.18, Аноним (1), 21:12, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это гику не надо, а если бабушке/девушке/etc. ставишь — очень даже надо.
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|7.77, Аноним (77), 09:11, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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ПРИШЛО ВРЕМЯ ОБНОВЛЯТЬ РОЛЛИНГ
РОЛЛИНГ САМ НЕ ОБНОВИТСЯ
ОБНОВИ ЕГО ЕЩЁ РАЗ
ЗАЧЕМ МНЕ НУЖЕН LTS? ОТ НЕГО ИСХОДИТ ТРУПНЫЙ ЗАПАХ
ЛУЧШЕ ЕЩЁ РАЗ ОБНОВИТЬ РОЛЛИНГ
Я ОБНОВЛЯЮ РОЛЛИНГ ПО 3 РАЗА В ДЕНЬ
КАЖДОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ЗАНИМАЕТ ДВАДЦАДЬ МИНУТ
Я ЖИВУ АКТИВНОЙ И ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ...
Ну, вы поняли.
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|7.85, Аноним (85), 10:35, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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*bunut уже куча юзерспейсных приложений в snap, живет своими релизными циклами, т.е. не зависит от окаменелостей хоста потому как несет все зависимости с собой.
Единственное огорчение что ssd нужно иметь резиновый, в таком исполнении один скайп больше 1 гига весит.
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|4.29, Аноним (29), 21:44, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Лтс вопреки распространённому мифу разваливается едва ли не чаще кровоточащего конца. Не варик. Лучше подождите пока МС запилит дистрибутив для десктопов, ну или покупайте у шапки. Тестирование и ещё раз тестирование. Перед каждым внедрением обновлений, на миллионах хомячков.
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|5.30, Аноним (29), 21:52, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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К тому же, не самый очевидный минус лтс в том, что любые проблемы софта это твои и только твои проблемы - на всём белом свете ты будешь одинок в их решении.
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|2.67, ohgod (?), 07:14, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тоже последние несколько лет на минте, брат жив, зависимость есть.
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|2.41, llolik (ok), 22:23, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Местный аналог Conky показывает 1Gb после перезагрузки, но у меня система не свежеустановленная (обновляется ещё с 19.0).
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|1.9, Аноним (9), 20:51, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Gnote, из недостатков которого выделяется только неумение сворачиваться в системный лоток.
Сколько лет нужно на это? Десктопному Linux уже ничего не поможет :-(
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|2.11, Аноним (29), 20:59, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Сам ты десктопный линукс. Из гтк же удалили системный лоток ещё 10 лет назад, это видимо последствия. Вон в кедах позаботились и поддерживают легаси [1], потому что людям нужно пользоваться по независимо от политики корпорации. В гтк подход к разработке следующий: 1 гном, 1 фюрер, 1 редхат. Поэтому и бегут все нормальные разрабы с гтк на кути, несмотря на то, что гтк в теории должен быть намного предпочтительнее.
[1] https://cgit.kde.org/plasma-workspace.git/tree/xembed-sni-proxy/Readme.md
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|3.15, AlexYeCu_not_logged (?), 21:05, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Вон в кедах позаботились и поддерживают легаси
Не потому ли кдешные приложения не умеют нормально отрисовываться во многих треях? Я -то думал, это вина треев…
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|4.20, Аноним (29), 21:19, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, это только про гтк2 в основном - т.е. никто ничего не сломал и старый софт продолжит работать как и задумано. Мне кажется, это всё же проблемы псевдотреев. Из гтк удалили стандартизированный трей и заменили его десятком псевдотреев (если я правильно понял суть), автор каждого из которых может быть отдельно криворук.
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|2.14, AlexYeCu_not_logged (?), 21:02, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Сколько лет нужно на это? Десктопному Linux уже ничего не поможет :-(
А сколько лет надо твоей любимой Винде, чтобы ВСЕ win-приложения умели сворачиваться в трей?
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|1.12, noize (ok), 20:59, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Божественный дистрибутив. Из всего многообразия DE для линуксов связка Linux Mint + Cinnamon не подводила меня ни разу.
Эти черти полосатые умудряются каждую новую версию сделать чуточку лучше предыдущей.
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|3.57, НяшМяш (ok), 00:26, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Непонятно зачем он вообще тебе нужен, ведь тебе хватит хрома даже без вкладок.
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|1.16, AlexYeCu_not_logged (?), 21:08, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>В файловом менеджере Nemo добавлена возможность настройки того, какие действия видны в контекстном меню.
Где фильтр? Фичреквест разрабу отправлен много лет назад, фичреквест закрыт с формулировкой «спасибо, нам очень важно ваше мнение», или что-то типа того. И по сей день ни фильтра, ни вразумительного ответа планируется это сделать или нет. Офигенная штука, которую осилили сделать только в dolphin и qt-pcman.
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|1.19, Аноним (19), 21:16, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Не пойму нафиг и мате и крыса? Не распыляясь, пилите корицу. А каноникл надо их сделать официальным десктопом убунты.
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|2.27, Аноним (26), 21:37, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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KDE еще страшнее, несет за километр чем только не штукатурь.
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|4.48, Аноним (48), 22:50, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну он не один такой. Дело вкуса. По мне кеды страшнее сушёной калоши.
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|5.87, Аноним (87), 10:39, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Плюсую. Изкаробки кеды - адский ужас. Их можно немного причесать и становится не так страшно, но все равно корица изкаробки красивей самых причесанных кед.
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|6.95, Анонимчжан (?), 17:43, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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все зависит от вкуса. когда был гном2 и кеды3 у меня стояли оба на системе. при чем оба ели почти одинаково с разницей в несколько мб. потом пришел гтк3 и гном 3... ну я попробовал его попользовать недели 2, проверить так сказать и по итогу решил отказаться. во первых он тяжелее даже 4 кед, его боковая панель столь нефункциональна , что плакал. во вторых вызов нового окна диспетчера файлов на каждый чих. по итогу минут 10 закрывал окна поползав по файловой системе. что неудобно. и настраиваемость гнома и его соплеменников столь низка, что дальше некуда. ушел на 4 , а потом и на 5 кеды. и живу себе спокойно. да потребление кед сразу после старта 420 мб, а гнома около 780мб. и постоянно гном подтекает. работал на нем комп часов этак 14, по итогу ушел в свап с 8 гигами оперативки то. ужас.
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|2.37, Аноним (4), 22:11, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бывает en_us а бывает en_gb. А там вполть до того что и раскладка клавиатуры может быть разная.
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|2.39, Аноним (39), 22:17, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В чем дремучесть? Довольно удобно. Человеческий мозг легче воспринимает символьную информацию, чем буквенную. Например, почему дорожные знаки именно знаки, а не слова типа "стоянка запрещена"? Мозг привыкает к символу и через некоторое время с ним как бы образует устойчивую связь для восприятия.
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|3.45, k19 (?), 22:38, 18/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дорожные знаки являются знаками в первую очередь для того что бы не было языкового барьера на дороге.
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|4.76, Аноним (76), 08:56, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Возможно, не очень удачный пример с дорожными знаками. Но ход мысли, думаю, понятен: знак легче воспринять. Вот когда есть много значков приложений, мы же не читаем всякий раз, что под значком написано. Прочитав один раз и взглянув на знак, у нас формируется устойчивая ассоциация: вот браузер, вот торрент-клиент и т.д. Если сменить тему значков, довольно быстро привыкаешь к новым. А как было бы неудобно, если бы вместо значков были, скажем, прямоугольники, в которых записаны названия программ.
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|1.36, torvn77 (ok), 22:11, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не вижу в новости особой проблемы, просто вместо одной проверки делать две, с конвертацией и к верхнему и к нижнему регистру.
Ну и как тут правильно заметили во "избежание" адрес для отсылки письма брать не из ввода пользователя, а из своей базы.
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|1.38, torvn77 (ok), 22:12, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не вижу в новости особой проблемы, просто вместо одной проверки делать две, с конвертацией и к верхнему и к нижнему регистру.
Ну и как тут правильно заметили во "избежание" адрес для отсылки письма брать не из ввода пользователя, а из своей базы.
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|1.43, Аноним (43), 22:33, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пора Линуксы делать платными. Линукс до этого давно дорос! И нефиг собирать нищенские подаяния, и искать серьёзных спонсоров.
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|2.116, Адекват (ok), 06:52, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему бы и нет ? 10$ в месяц например, ну или 1$ в месяц - каждый бы мог себе позволить, как я считаю.
Зато тестеры и ментейнеры сидели бы на зарплате. Может бы даже прислушивались к пользователям.
Сейчас мир линуксов на десктопе - "анархия и хаос, пошел в ж*пу микки-маус", кому-то нравится это, быть не таким как все, у кого-то линукс лучше винды работает, у меня вот на работе божественная десяточка не может активироваться, хоть и лецинзионная, наклейка на корпусе есть. Активация только через интернет, по телефону более нельзя, и это реально бесит....
Чего стоит одно только "не нужно ставить драйвера" в линуксе ? А репозитарии ? - считай ВЕСЬ софт у тебя под рукой, через интернет в облачном хранилище, ну не весь, а тот, что ментейнеры положили.
Я вот за платный линукс, только чтобы не сильно по карману бил, работа должна оплачиваться и точка.
А сборка и поддержания в рабочем состоянии - работа.
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|2.97, evolaze (?), 18:13, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть LMDE3 на debian stretch
а еще есть iso-шки debian buster - netinstall, xfce, mate, cinnamon и еще что-то
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|1.46, Fantasmas (?), 22:38, 18/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Им что-то надо делать с цветовой схемой, этот оливковый с серебрянным еще во временя хр дико раздражал, а тут оливковый вообще повсюду.
ИМХО. Из ГТК 3 budgie лучше cinnamon в визуальном плане.
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|2.54, 0ffh (??), 00:07, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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там куча схем
я на темно фиолетовую переставляю и мне нравится
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|1.53, Антон (??), 00:02, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Минт и правда, хорош. Но мне так сейчас больше MX Linux нравится, там есть gksu например. Вот ушёл я с Минта на MX, Крыса как всегда лучшая из всех ДЕ.
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|1.55, Аноним (55), 00:14, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В загрузочное меню iso-образа добавлен инструмент для определения оборудования ("Hardware Detection Tool").
Это hwinfo или hdt (образ в загрузочное меню) они туда добавили?
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|1.56, Skullnet (?), 00:23, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Cломалась прозрачность панелек, теперь они либо полностью прозрачные, включая кнопки и текст, либо полностью черные.
А ещё регулировка прозрачности не действует на clipman и микшер плагины.
А ещё ШГ в минтовской grub теме.
Продолжаю сидеть на 19.2.
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|2.104, Сергей (??), 19:18, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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RT-11 -> NTS -> SunOS -> Slackware -> RedHat -> SUSE-7.1 -> ............... -> oSUSE-15.1
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|3.105, Сергей (??), 19:19, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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RT-11 -> NTS -> SunOS -> Slackware -> RedHat -> SUSE-7.1 -> ............... -> oSUSE-15.1-Mate
Sorry
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|2.106, Антон (??), 20:14, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Suse->Arch->Debian->Ubuntu->Mint->MXLinux
Десктоп - только Крыса
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|1.69, Кир (?), 07:40, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Какой же он страшный, кажется даже XP выглядела симпатичнее.
Некрософт натуральный.
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|1.70, Аноним (70), 07:52, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что за фигня? При нажатии "раскрыть все" - возникает тред про ... KDE?!?
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|2.81, Анони (?), 09:56, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чувство правоты - это психрасстройство, стимулирует гневом мозг. Невозможность принятия иной точки зрения, что-то вроде евгеники, фашизма или избранности.
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|1.78, Аноним (78), 09:17, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите что там такое со шрифтами стало? Просто смотрю на скриншот XFCE и вижу что иконки одного размера (громкость,..), а текст другого (часы): выглядит это как то так себе и это идёт по-умолчанию?
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|1.84, test (??), 10:22, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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я тупой, я не понял зачем преобразовывать email адрес в upper case на стороне github, почему не отправлять так как есть
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|1.90, Нонон (?), 11:18, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как-то ни слова про мир и одно только слово про Wayland и то как-то не о Вейланде
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|1.96, Васька кот сметанку пьет (?), 18:12, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У всех дистрибутивов Линукс проблемы с оформлением внешнего вида. Выглядит во всех как будто сделано для работы на заводах и предприятиях в подвальных цехах, все топорно и угловато, шрифты вообще для здоровых детских глаз. Даже плоскостные темы оформления рабочих столов и значков все взяты глядя на моду в Виндовс 10.
Несмотря на все это Линукс Минт все же лучшее, что есть именно для дома и работы - готовый вариант "ОС с коробки".
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|2.100, 0ffh (??), 18:40, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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обожаю эту угловатость
прям бесит гламурная кислота на маках
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|2.109, Нонон (?), 20:54, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сделай по-своему, поменяй шрифты..
А ваще обычно ты смотришь в браузер/приложения а от ос только одна панельку видна
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|2.112, ua9oas (ok), 02:53, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну я не сказал бы, что у всех Точнее у всех, но лишь не у многих из них DE можн... большой текст свёрнут, показать
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|1.108, Аноним (108), 20:49, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Помню раньше на некоторых ресурсах бывало критиковали его, что будто разработчики не особо уделяют внимание быстрому исправлению CVE в отличие от Ubuntu. А как дела обстоят на самом деле?
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|1.110, Гномолюб2002 (?), 23:01, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Боже ну когда когда же он уже станет прилично выглядеть и не тормозить.
Cinnamon просто блевотное окружение словно в киселе все
Цвета блеклые.
Ужасно отталкивает, даже сильнее чем отталкивает KDE
Смотрите на банжи от солус и учитесь.
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|1.113, Аноним (113), 05:09, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В mate что-то починили, раньше некоторые новые окна почему-то в бэкграунде открывались. Вроде никаких глюков не видно.
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|1.117, Адекват (ok), 07:04, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В xfce, чтобы выйти из skype например все так же нужно левую кнопку мыши нажимать, а не правую ? потому, что если нажать правую то выйдет контекстное меню индикаторов каких-то, а не контекстное меню скайпа, и если быстро нажать "выход", то кроме скайпа из трея исчезнет еще много значков всяких :) ?
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