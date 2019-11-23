Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.4

После пяти месяцев разработки сформирован релиз пользовательского окружения Cinnamon 4.4, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 c поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Новый выпуск Cinnamon будет предложен в дистрибутиве Linux Mint 19.3, который планируется выпустить до рождественских праздников. В ближайшее время будут подготовлены пакеты, которые можно будет установить в Linux Mint и Ubuntu из PPA-репозитория, не дожидаясь новой версии Linux Mint. Основные новшества: Проведена работа по улучшению работы на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI). В настройках языка и репозиториев заменены пиктограммы c флагами, которые из-за масштабирования на HiDPI-экранах выглядели размытыми. Повышено качество изображений при предпросмотре тем оформления;

Предложен апплет XAppStatus и API XApp.StatusIcon, реализующие альтернативный механизм размещения пиктограмм с индикаторами приложений в системном лотке. XApp.StatusIcon решает проблемы, возникающие при применении Gtk.StatusIcon, разработанного с расчётом на использование 16-пиксельных пиктограмм, имеющего проблемы с HiDPI и привязанного к устаревшим технологиям, таким как Gtk.Plug и Gtk.Socket, не совместимым с GTK4 и Wayland. Gtk.StatusIcon также подразумевает выполнение отрисовки на стороне приложения, а не апплета. Для решения указанных проблем в Ubuntu была предложена система AppIndicator, но она не поддерживает всю функциональность Gtk.StatusIcon и, как правило, требует переработки апплетов. XApp.StatusIcon как и AppIndicator выносит отрисовку пиктограммы, всплывающей подсказки и метки на сторону апплета, и использует DBus для передачи информации через апплеты. Отрисовка на стороне апплета предоставляет качественные пиктограммы любых размеров и решает проблемы с отображением. Поддерживается передача от апплета к приложению событий о кликах, которая также осуществляется через шину DBus. Для совместимости с другими рабочими столами подготовлена заглушка App.StatusIcon, которая определяет наличие апплета и при необходимости откатывается на Gtk.StatusIcon, что даёт возможность отображать пиктограммы старых приложений на базе Gtk.StatusIcon;

Улучшена раскладка элементов в модальных диалогах, добавлены настройки для управления раскладкой элементов в окнах и изменения фокуса при открытии новых окон;

В панели упрощено и переработано контекстное меню;

Добавлен Python-модуль для управления настройками экрана;

В систему уведомлений добавлена поддержка скрытых, не отвлекающих, уведомлений;

В конфигуратор добавлен интерфейс для управления системными расширениями;

В меню приложений проведена оптимизация производительности, переработан механизм обновления меню и добавлена возможность скрытия категории с недавними операциями;

Добавлен визуальный эффект при перемещении элементов на панели;

В конфигуратор встроен менеджер дисковых разделов gnome-disks;

Добавлена настройка для отключения тачпада при присоединении внешней мыши;

В оконном менеджере добавлена поддержка высококонтрастной темы оформления;

В файловом менеджере Nemo в настройки добавлена возможность управления содержимым контекстного меню.



