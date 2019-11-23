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Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.4

23.11.2019 09:16

После пяти месяцев разработки сформирован релиз пользовательского окружения Cinnamon 4.4, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 c поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME.

Новый выпуск Cinnamon будет предложен в дистрибутиве Linux Mint 19.3, который планируется выпустить до рождественских праздников. В ближайшее время будут подготовлены пакеты, которые можно будет установить в Linux Mint и Ubuntu из PPA-репозитория, не дожидаясь новой версии Linux Mint.

Основные новшества:

  • Проведена работа по улучшению работы на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI). В настройках языка и репозиториев заменены пиктограммы c флагами, которые из-за масштабирования на HiDPI-экранах выглядели размытыми. Повышено качество изображений при предпросмотре тем оформления;
  • Предложен апплет XAppStatus и API XApp.StatusIcon, реализующие альтернативный механизм размещения пиктограмм с индикаторами приложений в системном лотке. XApp.StatusIcon решает проблемы, возникающие при применении Gtk.StatusIcon, разработанного с расчётом на использование 16-пиксельных пиктограмм, имеющего проблемы с HiDPI и привязанного к устаревшим технологиям, таким как Gtk.Plug и Gtk.Socket, не совместимым с GTK4 и Wayland. Gtk.StatusIcon также подразумевает выполнение отрисовки на стороне приложения, а не апплета. Для решения указанных проблем в Ubuntu была предложена система AppIndicator, но она не поддерживает всю функциональность Gtk.StatusIcon и, как правило, требует переработки апплетов.

    XApp.StatusIcon как и AppIndicator выносит отрисовку пиктограммы, всплывающей подсказки и метки на сторону апплета, и использует DBus для передачи информации через апплеты. Отрисовка на стороне апплета предоставляет качественные пиктограммы любых размеров и решает проблемы с отображением. Поддерживается передача от апплета к приложению событий о кликах, которая также осуществляется через шину DBus. Для совместимости с другими рабочими столами подготовлена заглушка App.StatusIcon, которая определяет наличие апплета и при необходимости откатывается на Gtk.StatusIcon, что даёт возможность отображать пиктограммы старых приложений на базе Gtk.StatusIcon;

  • Улучшена раскладка элементов в модальных диалогах, добавлены настройки для управления раскладкой элементов в окнах и изменения фокуса при открытии новых окон;
  • В панели упрощено и переработано контекстное меню;
  • Добавлен Python-модуль для управления настройками экрана;
  • В систему уведомлений добавлена поддержка скрытых, не отвлекающих, уведомлений;
  • В конфигуратор добавлен интерфейс для управления системными расширениями;
  • В меню приложений проведена оптимизация производительности, переработан механизм обновления меню и добавлена возможность скрытия категории с недавними операциями;
  • Добавлен визуальный эффект при перемещении элементов на панели;
  • В конфигуратор встроен менеджер дисковых разделов gnome-disks;
  • Добавлена настройка для отключения тачпада при присоединении внешней мыши;
  • В оконном менеджере добавлена поддержка высококонтрастной темы оформления;
  • В файловом менеджере Nemo в настройки добавлена возможность управления содержимым контекстного меню.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/linuxmint/c...)
  2. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.2
  3. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.0
  4. OpenNews: Релиз десктоп-окружения MATE 1.22, форка GNOME 2
  5. OpenNews: Инициатива по портированию приложений MATE для Wayland
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 19.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cinnamon
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:30, 23/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    Он довольно падучий был. Как сейчас дело обстоит?
     
     
  • 2, non (??), 09:33, 23/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все также, стабильно падает
     
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