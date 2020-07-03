В Ubuntu 20.10 будет ограничен доступ к dmesg

Разработчики Ubuntu согласовали ограничение доступа к утилите /usr/bin/dmesg только для пользователей, входящих в группу "adm". В настоящее время непривилегированные пользователи Ubuntu не имеют доступа к /var/log/kern.log, /var/log/syslog и системным событиям в journalctl, но могут посмотреть лог событий ядра через dmesg.

В качестве причины упоминается наличие в выводе dmesg сведений, которые могут быть использованы атакующими для упрощения создания эксплоитов для повышения привилегий. Например, в dmesg в случае сбоев отображается дамп стека и имеется возможность определения адресов структур в ядре, которые могут способствовать обходу механизма KASLR. Атакующий может использовать dmesg в качестве обратной связи, постепенно приводя эксплоит к должному виду, наблюдая за oops-сообщениями в логе после неудачных попыток атаки.



