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В Ubuntu 20.10 будет ограничен доступ к dmesg

03.07.2020 09:40

Разработчики Ubuntu согласовали ограничение доступа к утилите /usr/bin/dmesg только для пользователей, входящих в группу "adm". В настоящее время непривилегированные пользователи Ubuntu не имеют доступа к /var/log/kern.log, /var/log/syslog и системным событиям в journalctl, но могут посмотреть лог событий ядра через dmesg.

В качестве причины упоминается наличие в выводе dmesg сведений, которые могут быть использованы атакующими для упрощения создания эксплоитов для повышения привилегий. Например, в dmesg в случае сбоев отображается дамп стека и имеется возможность определения адресов структур в ядре, которые могут способствовать обходу механизма KASLR. Атакующий может использовать dmesg в качестве обратной связи, постепенно приводя эксплоит к должному виду, наблюдая за oops-сообщениями в логе после неудачных попыток атаки.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
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  5. OpenNews: Поддержка CPU AMD EPYC Rome перенесена во все актуальные выпуски Ubuntu Server
  6. OpenNews: Утечка пароля от шифрованных разделов в логе инсталлятора Ubuntu Server
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53280-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, dmesg
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  • 1.2, Stanislavvv (?), 09:50, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Надо сразу kernel.dmesg_restrict = 1
    Ибо нефиг.
     
     
  • 2.3, CHERTS (ok), 09:52, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Да вообще запретить доступ в /var/log ибо нефиг логи смотреть.
     
     
  • 3.4, iv m. (?), 10:03, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    А лучше сразу их туда и не писать, а то задосят.
     
     
  • 4.12, A (?), 11:21, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Комп сразу выключить из розетки. Ага. )
     
  • 3.8, iPony129412 (?), 10:45, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вон деды и в /dev/dsp пердели
    А сейчас не получится. Права нужны всякие.
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:12, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Неправильно мыслишь. Доступ к логам и дмесгу должен быть по ежемесячной подписке хотя бы за 5$.
    Вот тогда это будет серьезно (и хорошая модель монетизации для дистрибутива!).
     
     
  • 4.16, zshfan (ok), 11:55, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты совсем что ли? Ты зачем им бизнес-модель подсказываешь? Вот окажется тут один из них и всё виндекапец 20.10 станет непопулярным у домохозяек и тогда они попрут на родные генты, арчи и слаки.
     
     
  • 5.21, siu77 (ok), 13:45, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, так, а зачем dmesg домохозяйкам? Наоборот, станет популярным.
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:48, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > запретить доступ в /var/log

    Там и так давно уже ничего нет.

     
  • 2.23, Аноним (23), 14:58, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надо сразу kernel.dmesg_restrict = 1

    Надо сразу все опции безопамности включить, а не по одной обсуждать.

    Тянут время.

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:16, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Идиотия жёсткая, ибо пользователи в итоге начнут на каждый чих писать sudo.

    // b.

     
     
  • 2.9, iPony129412 (?), 10:47, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что с того?
    Кто не понимая, что попало делает, тот и с этим и без этого что попало будет делать.
    А такие на линуксах не выживают.
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:17, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каждый день по нескольку раз смотришь в dmesg?
     
     
  • 3.20, Diozan (ok), 13:09, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, при отладках, бывает и по несколько раз в минуту.
     
     
  • 4.24, Няняняним (?), 15:32, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в чем проблема засунуть нужного юзера в нужную группу?
     
  • 2.22, Вейланд (?), 13:46, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если ты можешь написать sudo, то ты уже в этой группе и тебе не надо писать sudo.
     
  • 2.28, Аноним (-), 16:02, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прекратить вендузятские выкрики!
     

  • 1.6, Да я вернулся (?), 10:18, 03/07/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –5 +/
     
  • 1.7, Аноним (-), 10:23, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Догнали наконец FreeBSD, где давно можно доступ отключить прям из инсталлера.
     
     
  • 2.10, OpenEcho (?), 10:48, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Догонят когда перекроют всем кому не попадя шарится по /proc
     
     
  • 3.13, Мимикус Пипикус Онанимус (?), 11:26, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже сто лет как есть возможность показывать только те процессы, которыми владеет текущий юзер ( если он не рут).
    mount -o remount,hidepid=2 none /proc
    И все, среднестатистический Васян видит только то, что сам наспавнил в системе. Все остальное можно через AppArmor/SELinux зарезать, и вроде как в старых GRSecurity вроде была такая фича.
     
     
  • 4.17, OpenEcho (?), 12:17, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Уже сто лет как есть возможность показывать только те процессы, которыми владеет
    > текущий юзер

    Мы же про настройки из каробки, нет?

    А если закручивать гайки, то имхо админам(не рутам) наверное все таки полезно смотреть /proc  

    echo '
    proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hidepid=2,gid=adm  0  0
    ' >> /etc/fstab


     
  • 3.26, Аноним (26), 15:48, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все это тлен, пока буфер обмена X-ов шарится беззастенчиво
     

  • 1.14, Аноним (14), 11:27, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вместо того, чтобы сделать привилегии для ядерных событий (каждое событие имеет свой дескриптор, каждый пользователь тоже, программы под пользователем видят только события, которые пользователю разрешено видеть), они ограничили доступ к ним совсем.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:46, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня обычный пользователь логи читать не может вообще, кроме wtmp

    А на dmesg матюк:
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted

    Все что ты пишешь это MAC, очень дорогая штука. В рядовых Linux дистрах сначала надо заняться DAC.

     

  • 1.25, Аноним (-), 15:44, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в debian уже так сделали...
     
  • 1.27, Аноним (27), 16:02, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что с journalctl -k?
     

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