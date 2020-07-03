В Ubuntu 20.10 будет ограничен доступ к dmesg

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|2.3, CHERTS (ok), 09:52, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Да вообще запретить доступ в /var/log ибо нефиг логи смотреть.
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|3.11, Аноним (11), 11:12, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Неправильно мыслишь. Доступ к логам и дмесгу должен быть по ежемесячной подписке хотя бы за 5$.
Вот тогда это будет серьезно (и хорошая модель монетизации для дистрибутива!).
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|4.16, zshfan (ok), 11:55, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты совсем что ли? Ты зачем им бизнес-модель подсказываешь? Вот окажется тут один из них и всё виндекапец 20.10 станет непопулярным у домохозяек и тогда они попрут на родные генты, арчи и слаки.
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|5.21, siu77 (ok), 13:45, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, так, а зачем dmesg домохозяйкам? Наоборот, станет популярным.
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|3.15, Аноним (15), 11:48, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> запретить доступ в /var/log
Там и так давно уже ничего нет.
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|2.23, Аноним (23), 14:58, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Надо сразу kernel.dmesg_restrict = 1
Надо сразу все опции безопамности включить, а не по одной обсуждать.
Тянут время.
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|1.5, Аноним (5), 10:16, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Идиотия жёсткая, ибо пользователи в итоге начнут на каждый чих писать sudo.
// b.
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|2.9, iPony129412 (?), 10:47, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И что с того?
Кто не понимая, что попало делает, тот и с этим и без этого что попало будет делать.
А такие на линуксах не выживают.
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|2.22, Вейланд (?), 13:46, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если ты можешь написать sudo, то ты уже в этой группе и тебе не надо писать sudo.
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|1.7, Аноним (-), 10:23, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Догнали наконец FreeBSD, где давно можно доступ отключить прям из инсталлера.
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|3.13, Мимикус Пипикус Онанимус (?), 11:26, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уже сто лет как есть возможность показывать только те процессы, которыми владеет текущий юзер ( если он не рут).
mount -o remount,hidepid=2 none /proc
И все, среднестатистический Васян видит только то, что сам наспавнил в системе. Все остальное можно через AppArmor/SELinux зарезать, и вроде как в старых GRSecurity вроде была такая фича.
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|4.17, OpenEcho (?), 12:17, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Уже сто лет как есть возможность показывать только те процессы, которыми владеет
> текущий юзер
Мы же про настройки из каробки, нет?
А если закручивать гайки, то имхо админам(не рутам) наверное все таки полезно смотреть /proc
echo '
proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hidepid=2,gid=adm 0 0
' >> /etc/fstab
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|1.14, Аноним (14), 11:27, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вместо того, чтобы сделать привилегии для ядерных событий (каждое событие имеет свой дескриптор, каждый пользователь тоже, программы под пользователем видят только события, которые пользователю разрешено видеть), они ограничили доступ к ним совсем.
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|2.19, Аноним (19), 12:46, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня обычный пользователь логи читать не может вообще, кроме wtmp
А на dmesg матюк:
dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
Все что ты пишешь это MAC, очень дорогая штука. В рядовых Linux дистрах сначала надо заняться DAC.
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