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Релиз ядра Linux 5.8

03.08.2020 12:17

После двух месяцев разработки Линус Торвальдс представил релиз ядра Linux 5.8. Среди наиболее заметных изменений: детектор состояний гонки KCSAN, универсальный механизм доставки уведомлений в пространство пользователя, поддержка оборудования для inline-шифрования, расширенные механизмы защиты для ARM64, поддержка российского процессора Baikal-T1, возможность раздельного монтирования экземпляров procfs, реализация для ARM64 механизмов защиты Shadow Call Stack и BTI.

Ядро 5.8 стало самым крупным по числу изменений из всех ядер за всё время существования проекта. При этом изменения не связаны с какой-то одной подсистемой, а охватывают разные части ядра и в основном связаны с внутренними переработками и чисткой. Больше всего изменений наблюдается в драйверах. В новую версию принято 17606 исправлений от 2081 разработчиков, которые затронули примерно 20% всех файлов в репозитории с кодом ядра. Размер патча - 65 МБ (изменения затронули 16180 файлов, добавлено 1043240 строк кода, удалено 489854 строк). Для сравнения в ветке 5.7 было внесено 15033 исправлений, а размер патча составлял 39 МБ. Около 37% всех представленных в 5.8 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 16% изменений имеют отношение к обновлению кода, специфичного для аппаратных архитектур, 11% связано с сетевым стеком, 3% - с файловыми системами и 4% c внутренними подсистемами ядра.

Основные новшества:

  • Виртуализация и безопасность
    • Обеспечена блокировка загрузки модулей ядра, имеющих секции с кодом, в которых одновременно выставлены биты, разрешающие исполнение и запись. Изменение реализовано в рамках более крупного проекта по избавлению ядра от применения страниц памяти, допускающих одновременно исполнение и запись.
    • Появилась возможность создания отдельных экземпляров procfs, позволяющих использовать несколько точек монтирования procfs, смонтированных с разными опциями, но отражающими одно пространство имён идентификаторов процессов (pid namespace). Ранее все точки монтирования procfs лишь отзеркаливали одно внутреннее представление и любое изменение параметров монтирования сказывалось на всех остальных точках монтирования, связанных с тем же пространством имён идентификаторов процессов. Из областей, в которых может быть востребовано монтирование с разными опциями отмечается реализация легковесной изоляции для встраиваемых систем с возможностью скрытия в procfs определённых типов процессов и информационных узлов.
    • Для платформы ARM64 реализована поддержка механизма Shadow-Call Stack, предоставляемого компилятором Clang для защиты от перезаписи адреса возврата из функции в случае переполнения буфера в стеке. Суть защиты в сохранении после передачи управления функции адреса возврата в отдельном "теневом" стеке и извлечении данного адреса перед выходом из функции.
    • Для платформы ARM64 добавлена поддержка инструкций ARMv8.5-BTI (Branch Target Indicator) для защиты выполнения наборов инструкций, на которые не должны выполняться переходы при ветвлении. Блокирование переходов на произвольные участки кода реализовано для противодействия созданию гаджетов в эксплоитах, использующих приёмы возвратно-ориентированного программирования (ROP - Return-Oriented Programming, атакующий не пытается разместить свой код в памяти, а оперирует уже имеющимися кусками машинных инструкций, завершающихся инструкцией возврата управления, из которых выстраиваются цепочка вызовов для получения нужной функциональности).
    • Добавлена поддержка оборудования для inline-шифрования блочных устройств (Inline Encryption). Устройства inlinep-шифрования обычно встроены в накопитель, но логически размещается между системной памятью и диском, осуществляя прозрачное шифрование и расшифровку ввода/вывода на основе заданных ядром ключей и алгоритма шифрования.
    • Добавлен параметр командной строки ядра "initrdmem", позволяющий указать физический адрес размещения initrd в памяти при размещении начального загрузочного образа в ОЗУ.
    • Добавлены новые capability: CAP_PERFMON для доступа к подсистеме perf и выполнения мониторинга производительности. CAP_BPF, разрешающий выполнение некоторых операций с BPF (например, загрузка BPF-программ), которые раньше требовали прав CAP_SYS_ADMIN (теперь полномочия CAP_SYS_ADMIN разделены на комбинацию CAP_BPF, CAP_PERFMON и CAP_NET_ADMIN).
    • Добавлено новое устройство virtio-mem, позволяющее реализовать горячее подключение и отключение памяти к гостевым системам.
    • Реализован отзыв операций маппинга в /dev/mem, если драйвер устройства использует перекрывающиеся области памяти.
    • Добавлена защита от уязвимости CROSSTalk/SRBDS, позволяющей восстановить результаты выполнения некоторых инструкций, выполняемых на другом ядре CPU.
  • Память и системные сервисы
    • В документ, определяющий правила оформления кода, приняты рекомендации по применению инклюзивной терминологии. Разработчикам не рекомендуется использовать связки 'master / slave' и 'blacklist / whitelist', а также отдельно слово 'slave'. Рекомендации касаются только нового использования данных терминов. Уже имеющиеся в ядре упоминания указанных слов останутся нетронутыми. В новом коде использование отмеченных терминов разрешено если того требует поддержание выдаваемого в пространство пользователя API и ABI, а также при обновлении кода для поддержки существующего оборудования или протоколов, спецификации на которые предписывают использование определённых терминов.
    • В состав включён отладочный инструмент KCSAN (Kernel Concurrency Sanitizer), предназначенный для динамического выявления состояний гонки внутри ядра. Использование KCSAN поддерживается при сборке в GCC и Clang, и требует добавления специальных модификаций на этапе компиляции для отслеживания доступа к памяти (применяются точки останова, срабатывающие при чтении или изменении памяти). Основное внимание при разработке KCSAN уделено предотвращению ложных срабатываний, масштабируемости и простоте использования.
    • Добавлен универсальный механизм доставки уведомлений из ядра в пространство пользователя. Механизм основан на штатном драйвере pipe и позволяет эффективно распределять уведомления от ядра по каналам, открытым в пространстве пользователя. Точки приёма уведомлений представляют собой pipe-ы, открытые в специальном режиме и позволяющие накапливать в кольцевом буфере поступающие от ядра сообщения. Чтение осуществляется обычной функцией read(). Владелец канала определяет, какие из источников в ядре необходимо отслеживать и может определить фильтр для игнорирования сообщений и событий определённого типа. Из событий пока поддерживаются только операции с ключами, такие как добавление/удаление ключей и изменение их атрибутов. Указанные события планируют использовать в GNOME.
    • Продолжено развитие функциональности 'pidfd', помогающей обрабатывать ситуации с повторным использованием PID (pidfd связывается с конкретным процессом и не меняется, в том время как PID может быть привязан к другому процессу после завершения текущего процесса, ассоциированного с этим PID). В новой версии добавлена поддержка использования pidfd для прикрепления процесса к пространствам имён (разрешено указание pidfd при выполнении системного вызова setns). Применение pidfd позволяет одним вызовом управлять прикреплением процесса к нескольким типам пространств имён, существенно сокращая число необходимых системных вызовов и реализуя прикрепление в атомарном режиме (если при прикреплении к одному из пространств имён возникнет сбой, то не подключатся и остальные).
    • Добавлен новый системный вызов faccessat2(), отличающийся от faccessat() дополнительным аргументом с флагами, соответствующими рекомендациям POSIX (ранее данные флаги эмулировались в Си-библиотеке, а новый faccessat2 позволяет реализовать их в ядре).
    • В Cgroup добавлена настройка memory.swap.high, которую можно использовать для замедления задач, занимающих слишком много места в разделе подкачки.
    • В интерфейс асинхронного ввода/вывода io_uring добавлена поддержка системного вызова tee().
    • Добавлен механизм "BPF iterator, предназначенный для вывода в пространство пользователя содержимого структур ядра.
    • Предоставлена возможность использования кольцевого буфера для обмена данными между BPF-программами.
    • В механизм padata, предназначенный для организации параллельного выполнения задач в ядре, добавлена поддержка многопоточных задач с балансировкой нагрузки.
    • В механизм pstore, позволяющий сохранить отладочную информацию о причине краха в области памяти, не теряемые между перезагрузками, добавлен бэкенд для сохранения информации на блочные устройства.
    • Из ветки ядра PREEMPT_RT перенесена реализация локальных блокировок.
    • Добавлен новый API выделения буферов (AF_XDP), нацеленный на упрощение написания сетевых драйверов с поддержкой XDP (eXpress Data Path).
    • Для архитектуры RISC-V реализована поддержка отладки компонентов ядра при помощи KGDB.
    • До выпуска 4.8 повышены требования к версии GCC, которая может использоваться для сборки ядра. В одном из следующих выпуском планируется поднять планку до GCC 4.9.
  • Дисковая подсистема, ввод/вывод и файловые системы
    • В Device Mapper добавлен новый обработчик dm-ebs (emulate block size), который может применяться для эмуляции меньшего размера логического блока (например, для эмуляции 512-байтных секторов на дисках с размером сектора 4K).
    • В файловой системе F2FS появилась поддержка сжатия с использованием алгоритма LZO-RLE.
    • В dm-crypt добавлена поддержка шифрованных ключей.
    • В Btrfs улучшена обработка операций чтения в режиме прямого ввода/вывода. При монтировании ускорена проверка удалённых подразделов и каталогов, оставшихся без родителя.
    • В CIFS добавлен параметр "nodelete", допускающий штатные проверки прав на сервере, но запрещающий клиенту удалять файлы или каталоги.
    • В Ext4 улучшена обработка ошибки ENOSPC при использовании многопоточности. В xattr добавлена поддержка пространства имён gnu.*, используемого в GNU Hurd.
    • Для Ext4 и XFS включена поддержка операций DAX (прямой доступ к ФС в обход страничного кэша без применения уровня блочных устройств) в привязке к отдельным файлам и каталогам.
    • В системный вызов statx() добавлен флаг STATX_ATTR_DAX, при указании которого информация извлекается с использованием механизма DAX.
    • В EXFAT добавлена поддержка верификации загрузочной области.
    • В FAT улучшена упреждающая загрузка элементов ФС. Тестирование медленного 2ТБ USB-накопителя показало сокращение времени прохождения теста с 383 до 51 сек.
  • Сетевая подсистема
    • В код управления работой сетевых мостов добавлена поддержка протокола MRP (Media Redundancy Protocol), позволяющего обеспечить отказоустойчивость, закольцевав несколько Ethernet-коммутаторов.
    • В систему управления трафиком (Tc) добавлено новое действие "gate", дающее возможность определить временные интервалы для обработки и отбрасывания определённых пакетов.
    • В ядро и утилиту ethtool добавлена поддержка функций тестирования присоединённого сетевого кабеля и самодиагностики сетевых устройств.
    • В IPv6-стек добавлена поддержка алгоритма MPLS (Multiprotocol Label Switching) для маршрутизации пакетов с использованием многопротокольной коммутации по меткам (для IPv4 MPLS поддерживался и ранее).
    • Добавлена поддержка передачи пакетов IKE (Internet Key Exchange) и IPSec поверх TCP (RFC 8229) для обхода возможных блокировок UDP.
    • Добавлено сетевое блочное устройство rnbd, позволяющее организовать удалённый доступа к блочному устройству при помощи транспорта RDMA (InfiniBand, RoCE, iWARP) и протокола RTRS.
    • В TCP-стеке добавлена поддержка сжатия диапазонов в ответах выборочного подтверждения (selective acknowledgment, SACK).
    • Для IPv6 реализована поддержка TCP-LD (RFC 6069, Long Connectivity Disruptions).
  • Оборудование
    • В DRM-драйвере i915 для видеокарт Intel включена по умолчанию поддержка чипов Intel Tiger Lake (GEN12), для которых также реализована возможность использования системы SAGV (System Agent Geyserville) для динамической подстройки частоты и напряжения в зависимости от требований к энергопотреблению или производительности.
    • В драйвер amdgpu добавлена поддержка пиксельного формата FP16 и реализована возможность работы с шифрованными буферами в видеопамяти (TMZ, Trusted Memory Zone).
    • Добавлена поддержка датчиков энергопотребления процессоров AMD Zen и Zen2, а также датчиков температуры AMD Ryzen 4000 Renoir. Для AMD Zen и Zen2 обеспечена поддержка извлечения информации об энергопотреблении через интерфейс RAPL (Running Average Power Limit).
    • В драйвер Nouveau добавлена поддержка формата модификаторов NVIDIA. Для gv100 реализована возможность использования чересстрочных режимов развёртки. Добавлено определение vGPU.
    • В драйвер MSM (Qualcomm) добавлена поддержка GPU Adreno A405, A640 и A650.
    • Добавлен внутренний фреймворк для управления ресурсами DRM (Direct Rendering Manager).
    • Добавлена поддержка смартфонов Xiaomi Redmi Note 7 и Samsung Galaxy S2, а также ноутбуков Elm/Hana Chromebook.
    • Добавлены драйверы для LCD-панелей: ASUS TM5P5 NT35596, Starry KR070PE2T, Leadtek LTK050H3146W, Visionox rm69299, Boe tv105wum-nw0.
    • Добавлена поддержка ARM-плат и платформ Renesas "RZ/G1H", Realtek RTD1195, Realtek RTD1395/RTD1619, Rockchips RK3326, AMLogic S905D, S905X3, S922XH, Olimex A20-OLinuXino-LIME-eMMC, Check Point L-50, , Beacon i.MX8m-Mini, Qualcomm SDM660/SDM630, Xnano X5 TV Box, Stinger96, Beaglebone-AI.
    • Добавлена поддержка MIPS-процессора Loongson-2K (сокращённый Loongson64). Для CPU Loongson 3 добавлена поддержка виртуализации с использованием гипервизора KVM.
    • Добавлена поддержка российского процессора Baikal-T1 и основанной на нём системы на кристалле BE-T1000. Процессор Baikal-Т1 содержит два суперскалярных ядра P5600 MIPS 32 r5, работающих на частоте 1.2 ГГц. Чип содержит кэш L2 (1 Мб), контроллер памяти DDR3-1600 ECC, 1 порт 10Gb Ethernet, 2 порта 1Gb Ethernet, контроллер PCIe Gen.3 х4, 2 порта SATA 3.0, USB 2.0, GPIO, UART, SPI, I2C. Процессор предоставляет аппаратную поддержку виртуализации, инструкции SIMD и интегрированный аппаратный ускоритель криптографических операций, поддерживающий ГОСТ 28147-89. Чип разработан с использованием лицензированного у компании Imagination Technologies блока процессорного ядра MIPS32 P5600 Warrior.

Одновременно латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 5.8 - Linux-libre 5.8-gnu, очищенного от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. В новом выпуске отключена загрузка блобов в драйверах для Atom ISP Video, MediaTek 7663 USB/7915 PCIe, Realtek 8723DE WiFi, Renesas PCI xHCI, HabanaLabs Gaudi, Enhanced Asynchronous Sample Rate Converter, Maxim Integrated MAX98390 Speaker Aimplifier, Microsemi ZL38060 Connected Home Audio Processor, и I2C EEPROM Slave. Обновлён код чистки блобов в драйверах и подсистемах Adreno GPU, HabanaLabs Goya, x86 touchscreen, vt6656 и btbcm.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2020/8/2...)
  2. OpenNews: Линус Торвальдс подключился к обсуждению начальной реализации поддержки Rust в ядре Linux
  3. OpenNews: Ядро Linux 5.8 станет самым крупным по числу изменений
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.7
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.6
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53479-kernel
Ключевые слова: kernel, linux
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Обсуждение (112) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Максим (??), 13:05, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    > поддержка российского процессора Baikal-T1

    В каком российском городе его производят?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:08, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Выпускается в Тайване на фабрике TSMC :)
     
     
  • 3.9, Аноним (-), 13:12, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Более того
    >Чип разработан с использованием лицензированного у компании Imagination Technologies блока процессорного ядра MIPS32 P5600 Warrior.

    Исконно русский!

     
     
  • 4.16, Аноним (16), 13:28, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >аналоговнетное говно, лучше бы у барена купили! / ничего сделать не могут, все купили у барена, лучше бы в разработку вложились!

    Беспроигрышная стратегия, уважаю.

     
     
  • 5.19, ыыы (?), 13:36, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >лучше бы в разработку вложились

    А что в этом плохого? И вообще у нас импортозамещение не забыл?

     
     
  • 6.32, Michael Shigorin (ok), 14:14, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он про вилку, которую такие горе-аналитики пытаются изобразить -- мол, куда ни кинь, всё клин.

    Тут сейчас на глаза попался опус очередного такого -- это было бы даже не пять минут смеха, но насколько же надо быть душевнобольным, чтобы даже не за бочку варенья и корзину печенья, а просто так искренне ненавидеть свою страну...

    Впрочем, время всё расставляет по местам.  И этих расставит.

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 8.53, Аноним (53), 14:41, 03/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    За бочку варенья в музее ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.60, Russter (?), 15:16, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Впрочем, время всё расставляет по местам.  И этих расставит.

    Такой вопрос ... ты хоть раз из своей земплянки выходил ?

     
     
  • 8.62, Michael Shigorin (ok), 15:22, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хожу езжу летаю плаваю по довольно-таки разным местам, но вот землянку пока так ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.99, Russter (?), 17:20, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Впрочем, время всё расставляет по местам И этих расставит ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.111, ананим.orig (?), 17:49, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот это уже нужно планировать 8230 Или запланирует кто-то другой 8230 И... текст свёрнут, показать
     
  • 7.79, Аноним (79), 16:32, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > ненавидеть свою страну

    Все же следует разделять народ и правительство. Люди, которые любят страну, но ненавидят правительство, совершают революции. Пример - Франция. Если слепо лизать власти, отождествлять себя с ней, мы придем к КНДР.
    Но я согласен, что объективных СМИ нет. Прозападные русскоязычные СМИ типа BBC занимаются только очернением. Вот там действительно складывается впечатление, что они ненавидят Россию.

     
     
  • 8.112, Michael Shigorin (ok), 17:50, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если человеку оторвать голову буквально -- возможно, сообразит, что голова из ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.117, Аноним (117), 18:24, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Михаил, ну это же черносотенный бред, а не источник Со времен Голгофы началас... текст свёрнут, показать
     
  • 8.113, YetAnotherOnanym (ok), 17:53, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, с кем общался Михаил, но индивидов, искренне и бескорыстно ненавидящих ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.88, Я (??), 17:03, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    не любят не страну, а коррумпированную властную верхушку не считающую нужным вести какой-либо диалог с населением по любому вопросу -_- увы в той атмосфере что этим создаётся рациональные идеи это аномалия, а не правило.
     
  • 7.104, анончик (?), 17:29, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как же хорошо что вы у нас есть и это не сарказм. Только благодаря таким как вы настоящим патриотам страна и может подняться с колен. Вы не поедите отдыхать на свой виноградник в Италии, и не будете вещать как же хорошо в Крыму отдыхая в Турции. Не купите недвижимость там на деньги заработанные тот. А на оборот, заработаете их там и привезете в нашу великую страну. Надеюсь вы не один!  
     
     
  • 8.115, Michael Shigorin (ok), 17:55, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про Турцию скажу вот что http youtu be OLwhe7jd5p0 Этот наш сирийский материа... текст свёрнут, показать
     
  • 6.67, Аноним (67), 15:36, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Все верно. Импортозамещаем Европейско/Американский товар произведенный в Китае своими заводами по наклеиванию этикеток на Китайский товар без посредников угу.
     
  • 4.65, Аноним (65), 15:34, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ну они пытаются. Можно подумать что у amd и nvidia свой завод есть. Начинать с чего-то надо.
    Завод... может еще и построят лет через 15. А своя архитектура... чтоб была архитектура нужны толковые инженеры.. их надо на чем-то учить, почему бы не на чужом рабочем...
     
     
  • 5.66, Michael Shigorin (ok), 15:35, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А своя архитектура... чтоб была архитектура нужны толковые инженеры..

    Они, по счастью, полностью-то не переводились: http://ruxpert.ru/Российские_микропроцессоры

     
  • 5.85, rshadow (ok), 16:57, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > почему бы не на чужом рабочем

    В целом если ты не лидер отрасли, то так делается _всегда_. Покупаешь/Обучаешь/Крадешь вообщем форкаешь уже созданное и начинаешь свою ветку прокачивать.

     
     
  • 6.97, Аноним (97), 17:18, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плохо, что с 80-х прокачали только деньги в непонятном направлении.
    А люди теперь живут и радуют себя воздухом природой, а толковая поросль
    сидит и ... лапу, а могли бы работать и наносить пользу.

    Думаю, что таких гадов надо расстреливать. Вот только хрен теперь найдешь
    все это ворье.

     
  • 4.84, Ilya Indigo (ok), 16:54, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Конкретно в этом случае - Вы правы!
    Но про исконно-русский... предлагаю ознакомиться с историей советских технологий и МЦСТ Эльбрус.
    https://www.youtube.com/watch?v=LS6HloN09g4 Внезапно, оказывается, что интел и АМД не такие уж исконно-американские...
     
     
  • 5.105, anonymous (??), 17:29, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >предлагаю ознакомиться с историей советских технологий и МЦСТ Эльбрус

    Когда на "Эльбрусе" можно будет канпелировать в консоль (играть в Крузис, фотошопить Фотошопом),дома, завернувшись в пледик, при том же соотношении цена/качество как у AMD/Intel, тогда и предлагайте. А пока мы можем ознакомиться только с результатами неких синтетических тестов, при околонулевом доверии к тем, кто эти тесты проводил.

     
     
  • 6.107, Ilya Indigo (ok), 17:31, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>предлагаю ознакомиться с историей советских технологий и МЦСТ Эльбрус
    > Когда на "Эльбрусе" можно будет канпелировать в консоль (играть в Крузис, фотошопить
    > Фотошопом),дома, завернувшись в пледик, при том же соотношении цена/качество как у
    > AMD/Intel, тогда и предлагайте. А пока мы можем ознакомиться только с
    > результатами неких синтетических тестов, при околонулевом доверии к тем, кто эти
    > тесты проводил.

    Досмотрите ролик до конца!
    Там в самом конце Дмитрий подробно и превосходно изложил почему так происходит и от кого и чего это зависит.

     
     
  • 7.114, Anonymous 12 (?), 17:54, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какой ролик, родное сердце?
    Я должен по ролику оценить как шустро будет какая-нить IDE на Эльбрусе крутиться, или видосик монтироваться?
    Вот когда я смогу сам потыкать палкой в этот чудо-аппарат тогда можно будет о чем-то вообще говорить. А то как с ARM получится - вроде и терафлопсов вагон и маленький бронепоезд, но на десктоп не годится, потому что терафлопсы "не той системы".
     
  • 6.121, Аноним (121), 18:49, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно ли фотошопить и играть в крайзис на хромбуках с процессором ARM? Нет. Значит ARM гавно, а Google неудачники?
     
  • 3.20, Михаил (??), 13:38, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В русской википедии что только не напишут. Только не правду.
    PS. В англ. варианте этой же статьи про Baikal-T1 нет ни одного упоминания, что делают в Тайване.
     
     
  • 4.33, Michael Shigorin (ok), 14:17, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Байкалы и Эльбрусы (v3+) делают и впрямь на TSMC, насколько мне известно непосредственно от причастных к разработке.  Эльбрус-2СМ умеют делать в Зеленограде (90 нм, 300 МГц).

    Если завтра вдруг в России из ниоткуда возникнет фабрика на те же 28 нм или "четыре" -- без наработок именно по созданию процессоров делать на ней будет попросту нечего, разве что точно так же контактно производить, как TSMC.  Хотя стоит понимать, что и имеющиеся наработки послезавтра там тоже не запустить -- физдизайн привязан к конкретной фабрике, его придётся переделывать (но всё-таки не весь процессор городить с нуля).

     
  • 4.34, eugener (ok), 14:18, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > что только не напишут. Только не правду

    В статье есть ссылки на источники.

     
     
  • 5.63, Michael Shigorin (ok), 15:27, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >> что только не напишут. Только не правду
    > В статье есть ссылки на источники.

    При этом заведомая и проверяемая ложь в очередном JYT для педивикии как минимум ещё в 2007 году была предпочтительней свидетельских фотоматериалов.  Такие вот "ВП:НТЗ" с "ВП:АИ".

    Ещё над всем этим некоторые развлекались примерно так -- быренько стряпали что-либо в педивикии, быренько (пока не удалили) отправляли в "АИ", быренько добавляли ссылку уже на "АИ" в ту же самую страницу.  Возможно применение цепочки в случае заведомо быстрого прохождения "новости".  Насколько понимаю, идеей было показать неуместность доверия ВП вместе с такими вот "СМИ".

     
  • 4.35, Аноним (35), 14:18, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    > Только не правду.

    тут враги еще и целый сайт специально подогнали: https://www.baikalelectronics.ru/about/
    > Процессоры Baikal производятся на фабрике компании TSMC

    и опять забыли в англоязычной версии упомянуть TSMC

     
     
  • 5.43, Михаил (??), 14:29, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Я признаю свою ошибку, был не прав.
     
  • 4.64, Совершенно другой аноним (?), 15:29, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А это, обязательно писать, что делают на Тайване? Как Вы думаете, Qualcomm пишет, что её Snapdragon-ы выпускают на Тайване. Я вот походил по их сайту, по диагонали почитал, и не нашел там упоминания Тайваня почему-то. На страничке https://www.qualcomm.com/products/processors они даже не пишут, что их процессоры на архитектуре ARM! И на страничке про конкретный процессор https://www.qualcomm.com/products/apq8096sg не указывают ни TSMC ни ARM! И nVidia в рекламе своих видимокарт https://www.nvidia.com/ru-ru/geforce/graphics-cards/rtx-2080-super/ почему-то про TSMC не упоминает.
     
  • 2.70, Аноним (-), 15:43, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Намѣкаете, что Байкалъ не наш, таки?
     
     
  • 3.98, Аноним (98), 17:19, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А Аляска наша?
     
  • 2.76, milinsky (ok), 16:08, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От Волги до Енисея же
     

  • 1.3, iPony129412 (?), 13:05, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Добавлен универсальный механизм доставки уведомлений из ядра в пространство пользователя.

    Вот без этого жили.
    Ядро раком встанет, а на верх что-то сказать шиш.
    Каждый сам по себе...

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:17, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не то, что теперь ! DBUS в ядре, гном в ядре, впн в ядре!
     
     
  • 3.41, Аноним (53), 14:26, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Даёшь wayland в ядро к концу пятилетки!
     
  • 3.68, Аноним (65), 15:37, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Dbus как-раз очень нужно в ядре. Это самый адекватный механизм взаимодействия между десктопными процессами, что у офтопика есть уже давным давно.
    Поему в ядре ? Потому что производительность. Снова таки не нужно ? - не собирай/добавь в блекелист модуль.
    В чем проблема то.
     
     
  • 4.123, пох. (?), 18:50, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что у офтопика есть уже давным давно.

    у нас уже есть одна винда, ее вполне достаточно.

    > Поему в ядре ? Потому что производительность. Снова таки не нужно ? - не собирай/добавь в
    > блекелист модуль.

    только ничего работать не будет - даже не загрузится. Потому что как это сцыстемда да без такого полезного новшества.

    > В чем проблема то.

    в том что одна винда у нас есть, и вторая не нужна, а тем более - кривая, косая, и полуработающая. И вы ничего кроме как косплеить ее - не научились.

    А в системе unix нормальный ipc был двадцать лет назад - но вам вечно надо каквввенде.

     
  • 2.24, Аноним (24), 13:55, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И сильно ли это влияет на твою макось?
     
     
  • 3.119, iPony129412 (?), 18:31, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > твою

    Классика Opennet. Когда нечего сказать – глупый переход на личности.

     
     
  • 4.120, пох. (?), 18:46, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это не переход на личности, это полезный личный совет.

    В целом, да, на мою десяточку все это тоже никак не влияет. А когда-то мы ржали над тем что "смотрите, смотрите, у них гуй в ведре, а драйвер мыши в свопе!"

    А теперь нате вам, kdbus не влез в дверь - пропихнули в окно.

    Ну ничего, ничего - зато вон, два японца починили fat readahead. Дождались, всего четверть века прошла.

     

  • 1.6, flkghdfgklh (?), 13:09, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Эх. Читаю об изменениях и вспоминаю как 18-20 лет назад я радостно бежал собирать каждое свежее ядро… А теперь сижу себе на том что идет в дистрибе, обновления приходят через canonical-livepatch которые для безопасности и применяются без ребутов, раз в какое-то время прилетают обновления безопасности для текущей версии ядра, но я редко ребучусь(uptime говорит 225 days сейчас), а основная версия ядра меняется раз в два года с приходом нового hwe. Как скучно я стал жить… А ведь кто-то наверняка все так же собирает при каждом релизе и уже побежал это делать
     
     
  • 2.8, Zenitur (ok), 13:12, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    18-20 лет назад, новое ядро могло привнести базовую вещь, например поддержка модулей в ядре 2.2 позволила не пересобирать ядро для добавления своей ISA-шной звуковой карты. Сейчас всё базовое давно внесено в ядро.
     
     
  • 3.50, flkghdfgklh (?), 14:37, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я после стабилизации 2.4.x и выпуска 2.5.x вообще на 2.5.x сидел на одном из компов и собирал почти каждое, а ты про такие мелочи
    А так по факту если 2.2 или 2.4(зависит от того какой год) у тебя держало все железо, то не было смысла пересобирать каждый раз, просто в дупе детство играло
     
  • 2.15, llol (?), 13:24, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Все когда-то были пионерами и считали "вот я-то уж точно соберу ядро лучше, чем какие-то взрослые дядьки, котрые занимаются этим профессионально многие годы в компаниях, основной бизнес которых построен на поддержке Linux"

    Но с возрастом приходит понимание, призодят знания и опыт. Мозги работают лучше и понимаешь, какая была жесть, когда ты колхозил в имея нормальный дистрибутив. И думаешь - какой же он, дистрибутив, крутой, что работал несмотря на все мои "улучшения" :)

     
     
  • 3.25, iPony129412 (?), 13:58, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Все когда-то были пионерами и считали

    Не обобщай.

     
  • 3.51, flkghdfgklh (?), 14:39, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох уж мне эти дяди из РэдХата, которые даже при наличии платной поддержки не могли нам собрать нормально ядро для поддержки имевшегося RAID-контроллера. А мы смогли, хоть и не сразу. Ну и да, 20 лет назад я уже 10 лет, как был исключен из пионерской организации с формулировкой «за развал пионерской организации и буржуазное влияние», так что пионером не был :-D
     
  • 3.57, Аноним (57), 15:05, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А потом эти профессионалы ломают grub или dkms на ровном месте.
     
  • 3.80, Аноним (79), 16:39, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все когда-то были пионерами

    К сожалению нет.

    А есть те, кто был в АРТЕКе?

     
     
  • 4.106, Аноним (98), 17:30, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У вечернего костра разговаривают два пионера:
    - А давай с тобой никогда не раставацца.
    -Клянусь никогда не раставацца!
    -Клянусь!


    Ох уж этот совок...

     
  • 3.124, Lex (??), 18:52, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот так и становятся духовно теми, которых тут принято именовать "виндузятниками"
     
  • 2.28, Аноним (28), 14:07, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А теперь зависания. Не было такого на ядре 4.9. На новых система порой намертво виснет, на разных устройствах, под разной нагрузкой.
     
     
  • 3.36, Michael Shigorin (ok), 14:19, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Гм, мои эльбрусы работают себе и под 5.4, и под 4.19 (и под 4.9, а до того и под 3.14 нормально себя чувствовали)...
     
  • 3.48, flkghdfgklh (?), 14:36, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    5.3.0-62-generic, ничего нигде не висит
     
  • 3.89, Аноним (12), 17:04, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Солдат -- не трогай технику и она не подведёт!
     
  • 2.46, Аноним (46), 14:31, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Livepatch далеко не всё исправляет, это не замена полноценному обновлению. Костыли, чтобы дотянуть до штатного окна на проде.
     
  • 2.101, Аноним (98), 17:26, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Читаю об изменениях и вспоминаю как 18-20 лет назад я радостно бежал собирать каждое свежее ядро…

    Лови звизду! Я тоже переболел этой болезнью. любой линуксоид обязан переболеть "ведрособирательством".

     

  • 1.7, Zenitur (ok), 13:09, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если мне не нужно извиняться за грехи предков (я живу в стране, где не эксплуатировали темнокожих), я могу отказаться от рекомендуемого поведения? Рекомендация же не есть строгое правило
     
     
  • 2.10, m.makhno (ok), 13:14, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а Вы няшный и кавайный разработчик этого ядра?
     
     
  • 3.11, Zenitur (ok), 13:17, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я про теоретическую ситуацию
     
     
  • 4.14, m.makhno (ok), 13:22, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    думаю, если это действительно только рекомендация и она устраивает SJW (прошу прощения за использование этой аббревиатуры), то господин Торвальдс довольно изящно решил эту ни разу не техническую проблему
     
  • 4.17, Аноним (17), 13:28, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, можно писать по старому, тут люди адекватные, никто не против
     
  • 2.49, Аноним (49), 14:37, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > я могу отказаться от рекомендуемого поведения?

    Да, достаточно прописать параметрами ядра sjw=off

     
     
  • 3.61, Аноним (61), 15:17, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Расскажи про рабство крестьян, очень интересно. Пойду расскажу всем своим родным что они в город не переехали. А так в деревне и остались до 70х.
     
     
  • 4.100, Я (??), 17:20, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    рано. не готово скрепное общество ещё к признанию что систематически угнетало своих сограждан из другого классового сообщества.. что до революции что во время что после, что сейчас.. у нас правда не рабы а люди второго и третьего сорта -_-
     
  • 2.71, Аноним (71), 15:46, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скорее всего нет, совместная работа требует консенсуса, а так как большинство разработчиков ядра из стран где эксплуатация темнокожих была, то вы просто с ними скорее всего не договоритесь и они не заапрувят ваш патч.

    Выхода тут два: прокачивать уровень убеждения или искать единомышленников и форкать проект.

    Но так как какой-то организованной и мощной компании типа «ядро — международный проект, транслировать проблемы конкретной нации в него не совсем корректно» не видно, то можно сделать вывод что это особо никому не интересно и не мешает.

     
     
  • 3.83, Аноним (83), 16:52, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форкнуть ядро только чтобы вернуть нормальные названия. А это идея для стартапа.
     
     
  • 4.90, Аноним (12), 17:05, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Максимум для стэндапа
     
  • 2.96, Я (??), 17:14, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а при чём тут твои предки? речь же про то что сейчас ты зачем-то хочешь использовать абстракцию раба и хозяина осознавая что она болезненно будет воспринята другими людьми, там где можешь спокойно использовать любую другую абстракцию. у этого нет причин за. причины не бросаться переписывать то что там предки написали были поэтому не переписывают, вот и всё.
     
  • 2.108, Аноним (98), 17:33, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда ты знаешь а может твой далёкий предок имел крепостных? Продавал, покупал и порол их по своей прихоти. Замуж выдавал девушек, которые едва достигли 14 лет.

    Так что не отказывайся от "рекемендуемого".

     

  • 1.13, Аноним (13), 13:20, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка российского процессора Baikal-T1 и основанной на нём системы на кристалле BE-T1000.

    ну вообще круть) ждем e2k.

     
     
  • 2.38, Michael Shigorin (ok), 14:20, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой нескоро, сдаётся мне... чисто технически *большой* объём работы будет.  Хотя по крайней мере понятно, кого звать для ускорения.
     
     
  • 3.109, Я (??), 17:40, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а потом ещё и корбут на эльбрусы портировать..
     
     
  • 4.118, Аноним (118), 18:27, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это будет уже даже поддержка сообществом, возможно даже не только российским. Мечты, мечты...
     

  • 1.18, Аноним (46), 13:33, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это в это ядро clone3() with set_tid завезли наконец? Ещё бы fsync с uksm приняли… Первое полезно для ресурсоёмких задач, которые иногда всё же придётся прерывать для обслуживания системы, второе исключительно полезно для игрушечек и всяческой реалтайм мультимедии, третье просто рожает бонусную память. А неймспейс времени тоже в этом ядре? Или они сосредоточились на удалении негров из кода?
     
  • 1.21, Аноним (21), 13:45, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    когда там lts?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:47, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как подметил аноним сверху, сразу как негров из кода удалят
     

  • 1.23, Аномномномнимус (?), 13:54, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >> Добавлена поддержка передачи пакетов IKE (Internet Key Exchange) и IPSec поверх TCP (RFC 8229) для обхода возможных блокировок UDP.

    А вот можно тоже самое но и для ваших модных Wireguard? И вообще сделать его чуть менее узнаваемым для всезапретителей?

     
  • 1.26, Zenitur (ok), 14:03, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В новом выпуске отключена загрузка блобов в драйверах для ... и I2C EEPROM Slave

    Да эти инженеры-конструкторы троллят разработчиков ядра!

     
     
  • 2.31, Сишник (?), 14:13, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Более того, микросхемы i2c flash всегда чёрные, а процессор обычно закрыт крышкой из белого металла. Ядро способствует порабощению чёрных белыми! Куда смотрят сжв?
     

  • 1.27, Аноним (27), 14:04, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А , зачем если есть ядро 5.6.0-1020-oem ? Даже логопеда упоминать не надо
     
  • 1.29, ua9oas (ok), 14:12, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    И в состав каких дистрибутивов оно потом войдет? И сколько нового "железа" оно стало поддерживать? (И не была ли в этот раз из него исключена поддержка какого-либо старого "железа"? (И еще у меня есть две такие флешки, которые почему-то работают только под виндой- а под этим ядром интересно смогут ли они наконец начать работать?)) И может ли что-либо из этого ядра быть бэкпортировано и в более старые версии ядра? И по состоянию на сегодня какое из современных версий ядра лучше подходит для старого "железа"? (А это думаю на такое не очень уже ориентировано).
    И в каких случаях на ранее установленных ОС может быть смысл их ядро поменять на это?
     
     
  • 2.42, Аноним (46), 14:28, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я обновляю ядро полупринудительным образом: в лтс ядрах накапливаются регрессивные изменения, которые со временем доставляют всё больше боли (иногда боль внезапная и ещё сразу очень много), а в новых ядрах появляются нужные мне функции, и кроме того мейнтейнеры настойчиво принуждают мигрировать. Так бы до сих пор на 4.4 сидел спокойно. При переходе с 4.19 на 5.4 заметил ряд позитивных изменений. За железо не подскажу, у меня до сих пор 20 летние железки живы и вовсю используются и отказывать себе в свежем софте я не собираюсь, может совсем глючный мешающий хлам и выкидывают, но я не замечал, а вот полунерабочие дрова в ядре будут очень долго болтаться и никто их не выкинет, хотя стоило бы.
     
  • 2.47, ryoken (ok), 14:33, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам уже советовали переезжать на Gentoo и сконфигурять ядро под своё железо? :).
     

  • 1.30, Аноним (30), 14:13, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Люблю конечно опеннет за такие листинги, но неплохо было выделить бы действительно важные изменения ;)
     
     
  • 2.39, Michael Shigorin (ok), 14:21, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под новостью есть ссылка "исправить", а выделения можно вносить [B]так[/B] :)  Присоединяйтесь!
     
     
  • 3.40, Аноним (30), 14:24, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так ведь в теме нужно разбираться! - А я просто почитать зашол)
     
  • 2.44, жека воробьев (?), 14:29, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    важные для кого, для тебя?
     

  • 1.54, mumu (ok), 14:46, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какой-то надмозг. Ни для чего из перечисленного не смог даже вообразить области применения. Разве что 'mpls over ipv6' это что-то теоретически близкое к практическому применению.
     
     
  • 2.56, Аноним (56), 14:59, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как же. Механизм для чтения памяти ядра через pipe из user space будет очень востребован взломщиками.
     
     
  • 3.58, mumu (ok), 15:07, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тоже от всех этих пайпов и дополнительных ссылок возникло жжение, что дыр и "случайных" (блэк)афроамериканских холлов насверлили на два года исправлений вперёд.
     

  • 1.55, Аноним (55), 14:52, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Одновременно латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 5.8 - Linux-libre 5.8-gnu

    У сколько процентов пользователей - это ядро заработает?

     
     
  • 2.87, Аноним (97), 17:01, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если они соберут более менее толковый дистрибутив,
    который для пользователей будет чем-то примечателен,
    то возможно и начнут использовать, а так да соглаен
    целевая аудитория совершенно не понятная.
     
  • 2.92, Аноним (98), 17:09, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мой многолетний опыт показывает, что блобы не нужны вообще. Единственно нужные блобы для WI-Fi адаптеров в ядре среди firmware отсутствуют.
     

  • 1.59, Аноним (59), 15:15, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно про самодиагностику через  ethtool, теперь будет показывать длинну подключенного кабеля?
     
     
  • 2.75, Аа1 (?), 15:52, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ширинну.
     
     
  • 3.77, Аноним (77), 16:10, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и глубину
     
     
  • 4.81, VladSh (?), 16:40, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    высоту?
     

  • 1.78, Аноним (78), 16:24, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >и реализована возможность работы с шифрованными буферами в видеопамяти (TMZ, Trusted Memory Zone).

    Всё для блага копирастов. Что же ты делаешь, AMD!?

     
  • 1.82, Аноним (83), 16:49, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    До сих пор не переписали на раст? Растошкольники негодуют.
     
     
  • 2.86, Аноним (97), 17:00, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык в Rust своб систему пишут. Уже сделали ее POSIX совместимой даже отладчик прикрутили.
    А дальше потехоньку будут интузиасты за свой счет тянуть драйвера своего оборудования.
    Так что там свои ребята и свои лидеры. А тут старая школа =)
     
  • 2.93, Логопед (?), 17:09, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиши что это за уязвимость потом как нибудь под соберусь сделаю билд без штеудов
     

  • 1.91, Аноним (98), 17:05, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 5.8 - Linux-libre 5.8-gnu

    Но пасаран! Соратники, поздравляю всех! Проприетарщики не пройдут!

     
  • 1.110, Аноним (78), 17:46, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чувствую, придётся переходить на винду Потому что вендорам наср ть, они просто ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.116, Oem (?), 18:07, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй лайв дистрибутив на этом ядре https://github.com/Griggorii/Linux_OS20.04_V3_X64_By_Griggorii.iso_ubuntu_foca пока я его особо не продвигаю пока там dconf конфиг не переправлю. Своего рода пока один на таком ядре , но уже слышал в nitrix ядро взяли правда я не знаю что у них там за кде.
     
     
  • 3.122, Аноним (78), 18:50, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как твоё ядро может решить проблему с отсутствием поддержки свободными драйверами некоторых Broadcom чипов?
     
  • 2.125, Аноним (125), 18:54, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так и не покупай железо у таких вендоров.
     

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