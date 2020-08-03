Релиз ядра Linux 5.8

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|1.2, Максим (??), 13:05, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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> поддержка российского процессора Baikal-T1
В каком российском городе его производят?
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|3.9, Аноним (-), 13:12, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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Более того
>Чип разработан с использованием лицензированного у компании Imagination Technologies блока процессорного ядра MIPS32 P5600 Warrior.
Исконно русский!
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|4.16, Аноним (16), 13:28, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>аналоговнетное говно, лучше бы у барена купили! / ничего сделать не могут, все купили у барена, лучше бы в разработку вложились!
Беспроигрышная стратегия, уважаю.
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|5.19, ыыы (?), 13:36, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>лучше бы в разработку вложились
А что в этом плохого? И вообще у нас импортозамещение не забыл?
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|6.32, Michael Shigorin (ok), 14:14, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Он про вилку, которую такие горе-аналитики пытаются изобразить -- мол, куда ни кинь, всё клин.
Тут сейчас на глаза попался опус очередного такого -- это было бы даже не пять минут смеха, но насколько же надо быть душевнобольным, чтобы даже не за бочку варенья и корзину печенья, а просто так искренне ненавидеть свою страну...
Впрочем, время всё расставляет по местам. И этих расставит.
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|Часть нити удалена модератором
|7.60, Russter (?), 15:16, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Впрочем, время всё расставляет по местам. И этих расставит.
Такой вопрос ... ты хоть раз из своей земплянки выходил ?
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|7.79, Аноним (79), 16:32, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> ненавидеть свою страну
Все же следует разделять народ и правительство. Люди, которые любят страну, но ненавидят правительство, совершают революции. Пример - Франция. Если слепо лизать власти, отождествлять себя с ней, мы придем к КНДР.
Но я согласен, что объективных СМИ нет. Прозападные русскоязычные СМИ типа BBC занимаются только очернением. Вот там действительно складывается впечатление, что они ненавидят Россию.
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|7.88, Я (??), 17:03, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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не любят не страну, а коррумпированную властную верхушку не считающую нужным вести какой-либо диалог с населением по любому вопросу -_- увы в той атмосфере что этим создаётся рациональные идеи это аномалия, а не правило.
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|7.104, анончик (?), 17:29, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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как же хорошо что вы у нас есть и это не сарказм. Только благодаря таким как вы настоящим патриотам страна и может подняться с колен. Вы не поедите отдыхать на свой виноградник в Италии, и не будете вещать как же хорошо в Крыму отдыхая в Турции. Не купите недвижимость там на деньги заработанные тот. А на оборот, заработаете их там и привезете в нашу великую страну. Надеюсь вы не один!
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|6.67, Аноним (67), 15:36, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Все верно. Импортозамещаем Европейско/Американский товар произведенный в Китае своими заводами по наклеиванию этикеток на Китайский товар без посредников угу.
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|4.65, Аноним (65), 15:34, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ну они пытаются. Можно подумать что у amd и nvidia свой завод есть. Начинать с чего-то надо.
Завод... может еще и построят лет через 15. А своя архитектура... чтоб была архитектура нужны толковые инженеры.. их надо на чем-то учить, почему бы не на чужом рабочем...
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|5.85, rshadow (ok), 16:57, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> почему бы не на чужом рабочем
В целом если ты не лидер отрасли, то так делается _всегда_. Покупаешь/Обучаешь/Крадешь вообщем форкаешь уже созданное и начинаешь свою ветку прокачивать.
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|6.97, Аноним (97), 17:18, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Плохо, что с 80-х прокачали только деньги в непонятном направлении.
А люди теперь живут и радуют себя воздухом природой, а толковая поросль
сидит и ... лапу, а могли бы работать и наносить пользу.
Думаю, что таких гадов надо расстреливать. Вот только хрен теперь найдешь
все это ворье.
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|5.105, anonymous (??), 17:29, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>предлагаю ознакомиться с историей советских технологий и МЦСТ Эльбрус
Когда на "Эльбрусе" можно будет канпелировать в консоль (играть в Крузис, фотошопить Фотошопом),дома, завернувшись в пледик, при том же соотношении цена/качество как у AMD/Intel, тогда и предлагайте. А пока мы можем ознакомиться только с результатами неких синтетических тестов, при околонулевом доверии к тем, кто эти тесты проводил.
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|6.107, Ilya Indigo (ok), 17:31, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>предлагаю ознакомиться с историей советских технологий и МЦСТ Эльбрус
> Когда на "Эльбрусе" можно будет канпелировать в консоль (играть в Крузис, фотошопить
> Фотошопом),дома, завернувшись в пледик, при том же соотношении цена/качество как у
> AMD/Intel, тогда и предлагайте. А пока мы можем ознакомиться только с
> результатами неких синтетических тестов, при околонулевом доверии к тем, кто эти
> тесты проводил.
Досмотрите ролик до конца!
Там в самом конце Дмитрий подробно и превосходно изложил почему так происходит и от кого и чего это зависит.
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|7.114, Anonymous 12 (?), 17:54, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какой ролик, родное сердце?
Я должен по ролику оценить как шустро будет какая-нить IDE на Эльбрусе крутиться, или видосик монтироваться?
Вот когда я смогу сам потыкать палкой в этот чудо-аппарат тогда можно будет о чем-то вообще говорить. А то как с ARM получится - вроде и терафлопсов вагон и маленький бронепоезд, но на десктоп не годится, потому что терафлопсы "не той системы".
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|6.121, Аноним (121), 18:49, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно ли фотошопить и играть в крайзис на хромбуках с процессором ARM? Нет. Значит ARM гавно, а Google неудачники?
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|3.20, Михаил (??), 13:38, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В русской википедии что только не напишут. Только не правду.
PS. В англ. варианте этой же статьи про Baikal-T1 нет ни одного упоминания, что делают в Тайване.
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|4.33, Michael Shigorin (ok), 14:17, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Байкалы и Эльбрусы (v3+) делают и впрямь на TSMC, насколько мне известно непосредственно от причастных к разработке. Эльбрус-2СМ умеют делать в Зеленограде (90 нм, 300 МГц).
Если завтра вдруг в России из ниоткуда возникнет фабрика на те же 28 нм или "четыре" -- без наработок именно по созданию процессоров делать на ней будет попросту нечего, разве что точно так же контактно производить, как TSMC. Хотя стоит понимать, что и имеющиеся наработки послезавтра там тоже не запустить -- физдизайн привязан к конкретной фабрике, его придётся переделывать (но всё-таки не весь процессор городить с нуля).
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|4.34, eugener (ok), 14:18, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> что только не напишут. Только не правду
В статье есть ссылки на источники.
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|5.63, Michael Shigorin (ok), 15:27, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>> что только не напишут. Только не правду
> В статье есть ссылки на источники.
При этом заведомая и проверяемая ложь в очередном JYT для педивикии как минимум ещё в 2007 году была предпочтительней свидетельских фотоматериалов. Такие вот "ВП:НТЗ" с "ВП:АИ".
Ещё над всем этим некоторые развлекались примерно так -- быренько стряпали что-либо в педивикии, быренько (пока не удалили) отправляли в "АИ", быренько добавляли ссылку уже на "АИ" в ту же самую страницу. Возможно применение цепочки в случае заведомо быстрого прохождения "новости". Насколько понимаю, идеей было показать неуместность доверия ВП вместе с такими вот "СМИ".
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|4.64, Совершенно другой аноним (?), 15:29, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А это, обязательно писать, что делают на Тайване? Как Вы думаете, Qualcomm пишет, что её Snapdragon-ы выпускают на Тайване. Я вот походил по их сайту, по диагонали почитал, и не нашел там упоминания Тайваня почему-то. На страничке https://www.qualcomm.com/products/processors они даже не пишут, что их процессоры на архитектуре ARM! И на страничке про конкретный процессор https://www.qualcomm.com/products/apq8096sg не указывают ни TSMC ни ARM! И nVidia в рекламе своих видимокарт https://www.nvidia.com/ru-ru/geforce/graphics-cards/rtx-2080-super/ почему-то про TSMC не упоминает.
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|1.3, iPony129412 (?), 13:05, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Добавлен универсальный механизм доставки уведомлений из ядра в пространство пользователя.
Вот без этого жили.
Ядро раком встанет, а на верх что-то сказать шиш.
Каждый сам по себе...
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|3.68, Аноним (65), 15:37, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Dbus как-раз очень нужно в ядре. Это самый адекватный механизм взаимодействия между десктопными процессами, что у офтопика есть уже давным давно.
Поему в ядре ? Потому что производительность. Снова таки не нужно ? - не собирай/добавь в блекелист модуль.
В чем проблема то.
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|4.123, пох. (?), 18:50, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> что у офтопика есть уже давным давно.
у нас уже есть одна винда, ее вполне достаточно.
> Поему в ядре ? Потому что производительность. Снова таки не нужно ? - не собирай/добавь в
> блекелист модуль.
только ничего работать не будет - даже не загрузится. Потому что как это сцыстемда да без такого полезного новшества.
> В чем проблема то.
в том что одна винда у нас есть, и вторая не нужна, а тем более - кривая, косая, и полуработающая. И вы ничего кроме как косплеить ее - не научились.
А в системе unix нормальный ipc был двадцать лет назад - но вам вечно надо каквввенде.
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|4.120, пох. (?), 18:46, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так это не переход на личности, это полезный личный совет.
В целом, да, на мою десяточку все это тоже никак не влияет. А когда-то мы ржали над тем что "смотрите, смотрите, у них гуй в ведре, а драйвер мыши в свопе!"
А теперь нате вам, kdbus не влез в дверь - пропихнули в окно.
Ну ничего, ничего - зато вон, два японца починили fat readahead. Дождались, всего четверть века прошла.
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|1.6, flkghdfgklh (?), 13:09, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Эх. Читаю об изменениях и вспоминаю как 18-20 лет назад я радостно бежал собирать каждое свежее ядро… А теперь сижу себе на том что идет в дистрибе, обновления приходят через canonical-livepatch которые для безопасности и применяются без ребутов, раз в какое-то время прилетают обновления безопасности для текущей версии ядра, но я редко ребучусь(uptime говорит 225 days сейчас), а основная версия ядра меняется раз в два года с приходом нового hwe. Как скучно я стал жить… А ведь кто-то наверняка все так же собирает при каждом релизе и уже побежал это делать
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|2.8, Zenitur (ok), 13:12, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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18-20 лет назад, новое ядро могло привнести базовую вещь, например поддержка модулей в ядре 2.2 позволила не пересобирать ядро для добавления своей ISA-шной звуковой карты. Сейчас всё базовое давно внесено в ядро.
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|3.50, flkghdfgklh (?), 14:37, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я после стабилизации 2.4.x и выпуска 2.5.x вообще на 2.5.x сидел на одном из компов и собирал почти каждое, а ты про такие мелочи
А так по факту если 2.2 или 2.4(зависит от того какой год) у тебя держало все железо, то не было смысла пересобирать каждый раз, просто в дупе детство играло
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|2.15, llol (?), 13:24, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Все когда-то были пионерами и считали "вот я-то уж точно соберу ядро лучше, чем какие-то взрослые дядьки, котрые занимаются этим профессионально многие годы в компаниях, основной бизнес которых построен на поддержке Linux"
Но с возрастом приходит понимание, призодят знания и опыт. Мозги работают лучше и понимаешь, какая была жесть, когда ты колхозил в имея нормальный дистрибутив. И думаешь - какой же он, дистрибутив, крутой, что работал несмотря на все мои "улучшения" :)
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|3.51, flkghdfgklh (?), 14:39, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ох уж мне эти дяди из РэдХата, которые даже при наличии платной поддержки не могли нам собрать нормально ядро для поддержки имевшегося RAID-контроллера. А мы смогли, хоть и не сразу. Ну и да, 20 лет назад я уже 10 лет, как был исключен из пионерской организации с формулировкой «за развал пионерской организации и буржуазное влияние», так что пионером не был :-D
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|3.57, Аноним (57), 15:05, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А потом эти профессионалы ломают grub или dkms на ровном месте.
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|3.80, Аноним (79), 16:39, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Все когда-то были пионерами
К сожалению нет.
А есть те, кто был в АРТЕКе?
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|4.106, Аноним (98), 17:30, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У вечернего костра разговаривают два пионера:
- А давай с тобой никогда не раставацца.
-Клянусь никогда не раставацца!
-Клянусь!
Ох уж этот совок...
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|3.124, Lex (??), 18:52, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот так и становятся духовно теми, которых тут принято именовать "виндузятниками"
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|2.28, Аноним (28), 14:07, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А теперь зависания. Не было такого на ядре 4.9. На новых система порой намертво виснет, на разных устройствах, под разной нагрузкой.
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|3.36, Michael Shigorin (ok), 14:19, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Гм, мои эльбрусы работают себе и под 5.4, и под 4.19 (и под 4.9, а до того и под 3.14 нормально себя чувствовали)...
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|2.46, Аноним (46), 14:31, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Livepatch далеко не всё исправляет, это не замена полноценному обновлению. Костыли, чтобы дотянуть до штатного окна на проде.
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|2.101, Аноним (98), 17:26, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Читаю об изменениях и вспоминаю как 18-20 лет назад я радостно бежал собирать каждое свежее ядро…
Лови звизду! Я тоже переболел этой болезнью. любой линуксоид обязан переболеть "ведрособирательством".
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|1.7, Zenitur (ok), 13:09, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Если мне не нужно извиняться за грехи предков (я живу в стране, где не эксплуатировали темнокожих), я могу отказаться от рекомендуемого поведения? Рекомендация же не есть строгое правило
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|4.14, m.makhno (ok), 13:22, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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думаю, если это действительно только рекомендация и она устраивает SJW (прошу прощения за использование этой аббревиатуры), то господин Торвальдс довольно изящно решил эту ни разу не техническую проблему
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|4.17, Аноним (17), 13:28, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, можно писать по старому, тут люди адекватные, никто не против
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|2.49, Аноним (49), 14:37, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> я могу отказаться от рекомендуемого поведения?
Да, достаточно прописать параметрами ядра sjw=off
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|3.61, Аноним (61), 15:17, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Расскажи про рабство крестьян, очень интересно. Пойду расскажу всем своим родным что они в город не переехали. А так в деревне и остались до 70х.
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|4.100, Я (??), 17:20, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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рано. не готово скрепное общество ещё к признанию что систематически угнетало своих сограждан из другого классового сообщества.. что до революции что во время что после, что сейчас.. у нас правда не рабы а люди второго и третьего сорта -_-
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|2.71, Аноним (71), 15:46, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Скорее всего нет, совместная работа требует консенсуса, а так как большинство разработчиков ядра из стран где эксплуатация темнокожих была, то вы просто с ними скорее всего не договоритесь и они не заапрувят ваш патч.
Выхода тут два: прокачивать уровень убеждения или искать единомышленников и форкать проект.
Но так как какой-то организованной и мощной компании типа «ядро — международный проект, транслировать проблемы конкретной нации в него не совсем корректно» не видно, то можно сделать вывод что это особо никому не интересно и не мешает.
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|3.83, Аноним (83), 16:52, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Форкнуть ядро только чтобы вернуть нормальные названия. А это идея для стартапа.
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|2.96, Я (??), 17:14, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а при чём тут твои предки? речь же про то что сейчас ты зачем-то хочешь использовать абстракцию раба и хозяина осознавая что она болезненно будет воспринята другими людьми, там где можешь спокойно использовать любую другую абстракцию. у этого нет причин за. причины не бросаться переписывать то что там предки написали были поэтому не переписывают, вот и всё.
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|2.108, Аноним (98), 17:33, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Откуда ты знаешь а может твой далёкий предок имел крепостных? Продавал, покупал и порол их по своей прихоти. Замуж выдавал девушек, которые едва достигли 14 лет.
Так что не отказывайся от "рекемендуемого".
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|1.13, Аноним (13), 13:20, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Добавлена поддержка российского процессора Baikal-T1 и основанной на нём системы на кристалле BE-T1000.
ну вообще круть) ждем e2k.
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|2.38, Michael Shigorin (ok), 14:20, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ой нескоро, сдаётся мне... чисто технически *большой* объём работы будет. Хотя по крайней мере понятно, кого звать для ускорения.
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|4.118, Аноним (118), 18:27, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это будет уже даже поддержка сообществом, возможно даже не только российским. Мечты, мечты...
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|1.18, Аноним (46), 13:33, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это в это ядро clone3() with set_tid завезли наконец? Ещё бы fsync с uksm приняли… Первое полезно для ресурсоёмких задач, которые иногда всё же придётся прерывать для обслуживания системы, второе исключительно полезно для игрушечек и всяческой реалтайм мультимедии, третье просто рожает бонусную память. А неймспейс времени тоже в этом ядре? Или они сосредоточились на удалении негров из кода?
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|1.23, Аномномномнимус (?), 13:54, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>> Добавлена поддержка передачи пакетов IKE (Internet Key Exchange) и IPSec поверх TCP (RFC 8229) для обхода возможных блокировок UDP.
А вот можно тоже самое но и для ваших модных Wireguard? И вообще сделать его чуть менее узнаваемым для всезапретителей?
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|1.26, Zenitur (ok), 14:03, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В новом выпуске отключена загрузка блобов в драйверах для ... и I2C EEPROM Slave
Да эти инженеры-конструкторы троллят разработчиков ядра!
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|2.31, Сишник (?), 14:13, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Более того, микросхемы i2c flash всегда чёрные, а процессор обычно закрыт крышкой из белого металла. Ядро способствует порабощению чёрных белыми! Куда смотрят сжв?
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|1.27, Аноним (27), 14:04, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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А , зачем если есть ядро 5.6.0-1020-oem ? Даже логопеда упоминать не надо
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|1.29, ua9oas (ok), 14:12, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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И в состав каких дистрибутивов оно потом войдет? И сколько нового "железа" оно стало поддерживать? (И не была ли в этот раз из него исключена поддержка какого-либо старого "железа"? (И еще у меня есть две такие флешки, которые почему-то работают только под виндой- а под этим ядром интересно смогут ли они наконец начать работать?)) И может ли что-либо из этого ядра быть бэкпортировано и в более старые версии ядра? И по состоянию на сегодня какое из современных версий ядра лучше подходит для старого "железа"? (А это думаю на такое не очень уже ориентировано).
И в каких случаях на ранее установленных ОС может быть смысл их ядро поменять на это?
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|2.42, Аноним (46), 14:28, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я обновляю ядро полупринудительным образом: в лтс ядрах накапливаются регрессивные изменения, которые со временем доставляют всё больше боли (иногда боль внезапная и ещё сразу очень много), а в новых ядрах появляются нужные мне функции, и кроме того мейнтейнеры настойчиво принуждают мигрировать. Так бы до сих пор на 4.4 сидел спокойно. При переходе с 4.19 на 5.4 заметил ряд позитивных изменений. За железо не подскажу, у меня до сих пор 20 летние железки живы и вовсю используются и отказывать себе в свежем софте я не собираюсь, может совсем глючный мешающий хлам и выкидывают, но я не замечал, а вот полунерабочие дрова в ядре будут очень долго болтаться и никто их не выкинет, хотя стоило бы.
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|2.47, ryoken (ok), 14:33, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вам уже советовали переезжать на Gentoo и сконфигурять ядро под своё железо? :).
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|1.30, Аноним (30), 14:13, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Люблю конечно опеннет за такие листинги, но неплохо было выделить бы действительно важные изменения ;)
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|3.40, Аноним (30), 14:24, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так ведь в теме нужно разбираться! - А я просто почитать зашол)
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|1.54, mumu (ok), 14:46, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Какой-то надмозг. Ни для чего из перечисленного не смог даже вообразить области применения. Разве что 'mpls over ipv6' это что-то теоретически близкое к практическому применению.
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|2.56, Аноним (56), 14:59, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как же. Механизм для чтения памяти ядра через pipe из user space будет очень востребован взломщиками.
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|3.58, mumu (ok), 15:07, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот тоже от всех этих пайпов и дополнительных ссылок возникло жжение, что дыр и "случайных" (блэк)афроамериканских холлов насверлили на два года исправлений вперёд.
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|1.55, Аноним (55), 14:52, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Одновременно латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 5.8 - Linux-libre 5.8-gnu
У сколько процентов пользователей - это ядро заработает?
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|2.87, Аноним (97), 17:01, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну если они соберут более менее толковый дистрибутив,
который для пользователей будет чем-то примечателен,
то возможно и начнут использовать, а так да соглаен
целевая аудитория совершенно не понятная.
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|2.92, Аноним (98), 17:09, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мой многолетний опыт показывает, что блобы не нужны вообще. Единственно нужные блобы для WI-Fi адаптеров в ядре среди firmware отсутствуют.
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|1.59, Аноним (59), 15:15, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно про самодиагностику через ethtool, теперь будет показывать длинну подключенного кабеля?
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|1.78, Аноним (78), 16:24, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>и реализована возможность работы с шифрованными буферами в видеопамяти (TMZ, Trusted Memory Zone).
Всё для блага копирастов. Что же ты делаешь, AMD!?
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|2.86, Аноним (97), 17:00, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дык в Rust своб систему пишут. Уже сделали ее POSIX совместимой даже отладчик прикрутили.
А дальше потехоньку будут интузиасты за свой счет тянуть драйвера своего оборудования.
Так что там свои ребята и свои лидеры. А тут старая школа =)
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|2.93, Логопед (?), 17:09, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пиши что это за уязвимость потом как нибудь под соберусь сделаю билд без штеудов
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|1.91, Аноним (98), 17:05, 03/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 5.8 - Linux-libre 5.8-gnu
Но пасаран! Соратники, поздравляю всех! Проприетарщики не пройдут!
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|3.122, Аноним (78), 18:50, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как твоё ядро может решить проблему с отсутствием поддержки свободными драйверами некоторых Broadcom чипов?
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