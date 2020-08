Релиз ядра Linux 5.8

2.10 , m.makhno ( ok ), 13:14, 03/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – а Вы няшный и кавайный разработчик этого ядра?

3.11 , Zenitur ( ok ), 13:17, 03/08/2020 Я про теоретическую ситуацию

4.14 , m.makhno ( ok ), 13:22, 03/08/2020 думаю, если это действительно только рекомендация и она устраивает SJW (прошу прощения за использование этой аббревиатуры), то господин Торвальдс довольно изящно решил эту ни разу не техническую проблему

4.17 , Аноним ( 17 ), 13:28, 03/08/2020 Да, можно писать по старому, тут люди адекватные, никто не против

2.49 , Аноним ( 49 ), 14:37, 03/08/2020 > я могу отказаться от рекомендуемого поведения? Да, достаточно прописать параметрами ядра sjw=off

3.61 , Аноним ( 61 ), 15:17, 03/08/2020 Расскажи про рабство крестьян, очень интересно. Пойду расскажу всем своим родным что они в город не переехали. А так в деревне и остались до 70х.

4.100 , Я ( ?? ), 17:20, 03/08/2020 рано. не готово скрепное общество ещё к признанию что систематически угнетало своих сограждан из другого классового сообщества.. что до революции что во время что после, что сейчас.. у нас правда не рабы а люди второго и третьего сорта -_-

2.71 , Аноним ( 71 ), 15:46, 03/08/2020 Скорее всего нет, совместная работа требует консенсуса, а так как большинство разработчиков ядра из стран где эксплуатация темнокожих была, то вы просто с ними скорее всего не договоритесь и они не заапрувят ваш патч. Выхода тут два: прокачивать уровень убеждения или искать единомышленников и форкать проект. Но так как какой-то организованной и мощной компании типа «ядро — международный проект, транслировать проблемы конкретной нации в него не совсем корректно» не видно, то можно сделать вывод что это особо никому не интересно и не мешает.

3.83 , Аноним ( 83 ), 16:52, 03/08/2020 Форкнуть ядро только чтобы вернуть нормальные названия. А это идея для стартапа.

4.90 , Аноним ( 12 ), 17:05, 03/08/2020 Максимум для стэндапа

2.96 , Я ( ?? ), 17:14, 03/08/2020 а при чём тут твои предки? речь же про то что сейчас ты зачем-то хочешь использовать абстракцию раба и хозяина осознавая что она болезненно будет воспринята другими людьми, там где можешь спокойно использовать любую другую абстракцию. у этого нет причин за. причины не бросаться переписывать то что там предки написали были поэтому не переписывают, вот и всё.

2.108 , Аноним ( 98 ), 17:33, 03/08/2020 Откуда ты знаешь а может твой далёкий предок имел крепостных? Продавал, покупал и порол их по своей прихоти. Замуж выдавал девушек, которые едва достигли 14 лет. Так что не отказывайся от "рекемендуемого".