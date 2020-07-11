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В состав ядра Linux 5.8 приняты рекомендации по инклюзивной терминологии

11.07.2020 22:54

Линус Торвальдс принял в состав ветки ядра Linux 5.8 изменения рекомендаций по стилю оформления кода. В состав принята третья редакция текста об использовании инклюзивной терминологии, которая была одобрена 22 известными разработчиками ядра. Линусу был отправлен запрос на включение изменений в ядро 5.9, но он посчитал, что нет оснований ждать следующего окна приёма изменений и принял новый документ в ветку 5.8.

Третий вариант раздела об инклюзивной терминологии был сокращён по сравнению с изначальным вариантом. В разделе не рекомендуется использовать связки 'master / slave' и 'blacklist / whitelist', а также отдельно слово 'slave'. Рекомендации касаются только нового использования данных терминов. Уже имеющиеся в ядре упоминания указанных слов останутся нетронутыми.

Кроме того, разрешено использование отмеченных терминов в новом коде, если того требует поддержание выдаваемого в пространство пользователя API и ABI, или при обновлении кода для поддержки существующего оборудования или протоколов, спецификации на которые предписывают использование данных терминов. При создании реализаций на основе новых спецификаций рекомендуется, где это возможно, приводить терминологию спецификации в соответствие со стандартном кодирования для ядра Linux.

Слова 'blacklist/whitelist' рекомендуется заменять на 'denylist / allowlist' или 'blocklist / passlist', а вместо слов 'master / slave' предлагаются следующие варианты связок:

  • '{primary,main} / {secondary,replica,subordinate}',
  • '{initiator,requester} / {target,responder}',
  • '{controller,host} / {device,worker,proxy}',
  • 'leader / follower',
  • 'director / performer'.


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2020/7/1...)
  2. OpenNews: Разработчики ядра Linux рассматривают переход к использованию инклюзивных терминов
  3. OpenNews: Разработчики LLVM обсуждают прекращение использования слова "master"
  4. OpenNews: GitHub решил отказаться от имени "master" для основных веток
  5. OpenNews: Проект OpenZFS из-за политкорректности избавился от упоминания слова "slave" в коде
  6. OpenNews: Язык Go избавляется от неполиткорректных терминов whitelist/blacklist и master/slave
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53342-linux
Ключевые слова: linux, kernel, slave
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Урри (?), 22:58, 11/07/2020 [ответить]  
    		• +3 +/
    Позорище.
    Помашем ручкой меритократии, здравствуйте популисты.

    И это таки начало конца линукса, попомните мое слово. Что у нас осталось из альтернатив? Бсдя?

     
  • 1.2, Аноним (2), 22:59, 11/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Уж лучше М$!
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:59, 11/07/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Меня угнетает директор, куда обращаться?
     
  • 1.4, . (?), 23:00, 11/07/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Первый шаг сделан. Последуют и другие.
     
  • 1.5, Аноним (5), 23:02, 11/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Линус уже не тот
     
  • 1.6, Kuromi (ok), 23:03, 11/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    *facepalm*
     
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