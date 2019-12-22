Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.2.1

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|2.45, th3m3 (ok), 13:08, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для 2020 года, железо совсем не о чём. Ему красная цена 50$.
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|3.48, Michael Shigorin (ok), 13:23, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да понятно, что речь не о железе. На неделе второй T8 уже привезли, этот мне будет -- если опять не отнимут недолюбливающие рекламу о том, что упоминали вслух при собственных(tm) устройствах занедорого с ОСъ ведущихъ производителейъ.
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|3.34, Аноним (-), 11:54, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Андроид открытее - там весь референсный вариант можно в сорцах укачать. Так что идея хорошая, но реализация...
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|3.30, Аноним (30), 11:51, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ого они даже майковый гитхаб послали и репу сделали на гитлабе. Прогрессивненько.
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|1.5, Аноним (-), 10:04, 22/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Оно еще трепыхается? Их вроде ж ростелеком схавал? С понятными перспективами проекта.
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|2.7, Аноним (7), 10:13, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оно еще трепыхается? Их вроде ж ростелеком схавал? С понятными перспективами проекта.
В компанию «Открытая мобильная платформа» перешёл бывший директор РОСА, любитель MacOS. При нём якобы тратилось 650 000 руб/мес на разработку, несмотря на что им пришлось просить поработать за них. https://vk.com/rosa_linux?w=wall-33847957_203153/all
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|4.17, Аноним (7), 11:06, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> кому на кого пришлось работать?
Почитайте ссылку, там ООО "НТЦ ИТ РОСА" просит, что бы желающие поразрабатывали забесплатно дистрибутив, потому что некому.
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|5.35, Аноним (-), 11:56, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А они потом завернут в бумажку и подгонят свою аврору-дос, на манер Дениса?
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|6.42, Аноним (7), 12:25, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А они потом завернут в бумажку и подгонят свою аврору-дос, на манер
> Дениса?
Ну ссылка там на ROSA, и время прошло достаточно, можно подводить итоги. Организовали НКО. Один из организаторов собирался хлопотать о включении ROSA Fresh в реестр, что хотели многие участники. Теперь у него случился склероз и он объясняет, что за всё надо платить -- потому что его тупо купили, взяв на работу.)
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|7.43, Аноним (7), 12:27, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А, ну и да -- таки продают эту ROSA Fresh под наименованием ROSA Enterprise Desktop.
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|3.19, Аноним (19), 11:11, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По ссылке неясно, кто из участников диалога на стене - "бывший директор РОСА" и откуда взялось про "любитель MacOS",
ИА ОБС в общем.
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|5.28, Аноним (19), 11:39, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Сергей Александров
>Место работы: Открытая Мобильная Платформа
Вопрос - что в российской компании с участием государстве делает нацптеродактиль?
Гнать его оттуда понятно какими тряпками! Майданутым в России не место.
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|6.29, Аноним (7), 11:45, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Сергей Александров
>>Место работы: Открытая Мобильная Платформа
> Вопрос - что в российской компании с участием государстве делает нацптеродактиль?
Полагаю, пошёл на повышение, ведь у ROSA Enterprise Desktop перспективы туманны.
> Гнать его оттуда понятно какими тряпками! Майданутым в России не место.
На предыдущем месте работы он имел смутное представление о происходящем. С его ведома было создано т.н. НКО "РОСПО" (название нарушает пункт 4 статьи 4 ФЗ "Об НКО").
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|7.36, Аноним (19), 11:56, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>у ROSA Enterprise Desktop перспективы туманны.
Как появилась компашка, на саботаже внерени СПО в русские школы имени (((Реймана))) (кстати интересно он ещё в России или уже на (((исторической родине)))?), так и загнулась.
Носились со своим rpm5 как с писаной торбой, а по итогу Nix/Guix показали что не туда нужно было думать и развиваться.
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|8.38, Аноним (-), 11:59, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы так говорите, как будто какой-нибудь альтлинукс успешно внедрился в школы Ил... текст свёрнут, показать
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|9.41, Аноним (7), 12:16, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А КТО альтлинукс туда внедрял, если, со слов Михаила, его даже не допустили ошиб... текст свёрнут, показать
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|8.40, Аноним (7), 12:13, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Экс-министру связи Леониду Рейману удалось добиться включения себя в реестр кред... текст свёрнут, показать
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|6.37, Аноним (-), 11:57, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Гнать его оттуда понятно какими тряпками! Майданутым в России не место.
Судя по отношению к айтишникам - в россии не место мало-мальски вменяемым айтишникам :)
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|7.44, Аноним (7), 12:34, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Гнать его оттуда понятно какими тряпками! Майданутым в России не место.
> Судя по отношению к айтишникам - в россии не место мало-мальски вменяемым
> айтишникам :)
Вы не видите отношение. Хорошие вещи на публику редко выносятся. Кто-то старается и на фоне вывески "Российская ОС" занимается непотребностями -- ну так у них в приоритете и стоит задача формирования негативного мнения, а не разработка ОС. О чём косвенно признаётся "главный по тестированию ROSA" у себя ВК:
"как имеющий некоторый опыт организации митингов, скажу что чтоб поднять на уши весь Иркутск нужно митинг в 3 000 человек.
Т.е. для семимиллионной Москвы это порядка 35 000. Тогда по социальным связям получается, что почти у всех горожан есть знакомый или знакомый знакомого, бывший на митинге."
https://vk.com/wall22284853_1738
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|3.49, Michael Shigorin (ok), 13:27, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Их вроде ж ростелеком схавал? С понятными перспективами проекта.
Если бы он их схавал в 2014, ну 2015 -- было бы _уже_ лучше. Светлоликие благодетели из минфина, разумеется, сочли тогда бюджетное правило приоритетней ярда вложений в проекты, которые бы сейчас уже работали.
Ничего, прорвёмся. Финны, как видим, тоже на пару лет пояса затянули, но прорвались, не бросили разработку.
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|2.23, Аноним (19), 11:16, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Их вроде ж ростелеком схавал? С понятными перспективами проекта.
В глаза жахаешься бедняга?
>[оверквотинг удален]
>Добавлена поддержка учётных записей в облачном хранилище NextCloud (будет активирована в следующем выпуске);
>Решены проблемы с ActiveSync в календаре-планировщике;
>Добавлена возможность использования в iptables сопоставлений на основе iprange и протокола GRE (для фильтрации пакетов в PPTP);
>Обеспечена поддержка включения режима разработчика при отсутствии интернет-соединения и учётной записи в Jolla;
>В средства удалённого управления мобильным устройством (MDM, Device Management) добавлено управление настройками VPN через Connman и возможность блокировки браузера;
>В просмотрщике документов добавлена поддержка формата CSV, улучшена поддержка XLSX и RTF, решены проблемы с кириллическим представлением данных в RTF;
>В мультимедийном проигрывателе обеспечено динамическое определение аппаратных кодеков;
>В мессенджере переработан интерфейс просмотра сообщений и улучшен интерфейс показа детальных сведений;
>Реализована поддержка NFC-меток SmartPoster;
>Переработан стиль интерфейса для осуществления звонков;
Разработчиками мобильной операционной системы "Аврора" (локализованный вариант ОС Sailfish от Ростелекома) добавлены следующие улучшения:
В адресную строку браузера добавлен индикатор использования HTTPS-соединения;
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|1.9, timur.davletshin (ok), 10:25, 22/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Какое интересное изменение трендов в оценке новостей. Раньше плюсовали выход новой версии Sailfish, а теперь минусуют. Или линуксоиды — это просто принципиальные оппозиционеры вне зависимости от голоса разума или прожект действительно катится в какаху. Где же правда 🤔
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|2.10, proninyaroslav (ok), 10:31, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Думаю, общество было бы более благосклонным к Sailfish, если бы она была открыта полностью. Да и в целом претензий было бы меньше, если бы Jolla не обещела открыть её.
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|3.14, Котофалк (?), 10:47, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Неееет. Часть сообщества теперь будет постоянно минусовать и гадить в комментах. Там же ростелеком и все такое...
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|5.26, Аноним (19), 11:32, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Меня зовут Сергей Александров.
>Работаю в сфере информационных технологий, в данный момент это разработка и продвижение российской операционной системы РОСА (www.rosalab.ru) на базе Linux Mandriva
"Российскую систему РОСА" разрабатывал нацпредатель с крым-не-наш головного мозга?
А при чём тут Аврора?
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|6.27, Аноним (7), 11:38, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Меня зовут Сергей Александров.
>>Работаю в сфере информационных технологий, в данный момент это разработка и продвижение российской операционной системы РОСА (www.rosalab.ru) на базе Linux Mandriva
> "Российскую систему РОСА" разрабатывал нацпредатель с крым-не-наш головного мозга?
Если можно так выразиться, "руководил" разработкой некоторое время.
> А при чём тут Аврора?
Теперь тот же человек, цитата: Директор продукта "Экосистема ОС" в «Открытая Мобильная Платформа»
"В операционной системе Sailfish Mobile OS RUS во главу угла поставлено уважение к вашим данным и задачам."
https://omprussia.ru/
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|7.31, Аноним (19), 11:51, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Директор продукта "Экосистема ОС" в «Открытая Мобильная Платформа»
Ссылочку можно?
Если это действительно так - надо писать письма в Ростелеком, Правительство, Генпрокуратуру, ФСБ и прочим, чтобы выпнули майданутого с ключевой должности. Он же там сидя на этой "Экосистеме ОС" все возможные и невозможные зонды от амеров в типа "безопасную отечественную ОС" понапихает.
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|2.24, Твой Отец (?), 11:17, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Наш линуксоид суть техноориентированный Social Justice Warrior отечественного разлива.
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|2.32, Аноним (-), 11:51, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> или прожект действительно катится в какаху.
Под управлением ростелекома то? Тут наверное дело все-таки не в оппозиции а в реалистичной оценке талантов менеджмента.
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|1.16, ййййй (?), 10:58, 22/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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еще в этом релизе - исправили аудиозвонки в whatsapp в xa2. осталось обновить движок нативного браузера и будет вообще хорошо. это последнее, что мешает.
ps: интересно, почему не было обновления на inoi.
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|3.22, ййййй (?), 11:16, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а ну хорошо. Просто в релиз нотах писали
2019-12-18: 3.2.1.20 was released to all subscribers (except for Inoi devices)
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|1.18, vantoo (ok), 11:08, 22/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> ... являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в 2017 году
Вот когда откроют, тогда и пишите, а до тех пор новостям об этой проприетарщине, напичканой зондами, нечего делать на сайте об открытом софте.
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|1.47, Аноним (47), 13:21, 22/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я считаю, что с 1 июля 2020 года на все айфоны нужно будет предуставливать именно аврору. Россияне должны получить то, что заслужили.
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|1.50, Аноним (50), 13:30, 22/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Разработчиками мобильной операционной системы "Аврора" (локализованный вариант ОС Sailfish от Ростелекома) добавлены следующие улучшения:
>Улучшена поддержка L2TP VPN, PPTP VPN, OpenConnect и OpenVPN;
Странно.
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