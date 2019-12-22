Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.2.1

2.7 , Аноним ( 7 ), 10:13, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Оно еще трепыхается? Их вроде ж ростелеком схавал? С понятными перспективами проекта. В компанию «Открытая мобильная платформа» перешёл бывший директор РОСА, любитель MacOS. При нём якобы тратилось 650 000 руб/мес на разработку, несмотря на что им пришлось просить поработать за них. https://vk.com/rosa_linux?w=wall-33847957_203153/all

3.15 , Котофалк ( ? ), 10:48, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – кому на кого пришлось работать?

4.17 , Аноним ( 7 ), 11:06, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > кому на кого пришлось работать? Почитайте ссылку, там ООО "НТЦ ИТ РОСА" просит, что бы желающие поразрабатывали забесплатно дистрибутив, потому что некому.

5.35 , Аноним ( - ), 11:56, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А они потом завернут в бумажку и подгонят свою аврору-дос, на манер Дениса?

6.42 , Аноним ( 7 ), 12:25, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А они потом завернут в бумажку и подгонят свою аврору-дос, на манер

> Дениса? Ну ссылка там на ROSA, и время прошло достаточно, можно подводить итоги. Организовали НКО. Один из организаторов собирался хлопотать о включении ROSA Fresh в реестр, что хотели многие участники. Теперь у него случился склероз и он объясняет, что за всё надо платить -- потому что его тупо купили, взяв на работу.)

7.43 , Аноним ( 7 ), 12:27, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А, ну и да -- таки продают эту ROSA Fresh под наименованием ROSA Enterprise Desktop.

3.19 , Аноним ( 19 ), 11:11, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По ссылке неясно, кто из участников диалога на стене - "бывший директор РОСА" и откуда взялось про "любитель MacOS", ИА ОБС в общем.

4.25 , Аноним ( 7 ), 11:19, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > По ссылке неясно, кто из участников диалога на стене - "бывший директор

> РОСА" https://vk.com/slonvlavke

https://slonvlavke.livejournal.com/193631.html > и откуда взялось про "любитель MacOS", Из служебных полей в письме, отправленном им с sales@ пользователю https://www.opennet.ru/~mikhailnov

Бурление по поводу происходило в той же группе. В то время не сохранял ссылки на подобное, поскольку считал из людьми порядочными. Но не думаю, что они будут отрицать данный факт - было слишком много свидетелей.

5.28 , Аноним ( 19 ), 11:39, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Сергей Александров

>Место работы: Открытая Мобильная Платформа Вопрос - что в российской компании с участием государстве делает нацптеродактиль? Гнать его оттуда понятно какими тряпками! Майданутым в России не место.

6.29 , Аноним ( 7 ), 11:45, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Сергей Александров

>>Место работы: Открытая Мобильная Платформа

> Вопрос - что в российской компании с участием государстве делает нацптеродактиль? Полагаю, пошёл на повышение, ведь у ROSA Enterprise Desktop перспективы туманны. > Гнать его оттуда понятно какими тряпками! Майданутым в России не место. На предыдущем месте работы он имел смутное представление о происходящем. С его ведома было создано т.н. НКО "РОСПО" (название нарушает пункт 4 статьи 4 ФЗ "Об НКО").



7.36 , Аноним ( 19 ), 11:56, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >у ROSA Enterprise Desktop перспективы туманны. Как появилась компашка, на саботаже внерени СПО в русские школы имени (((Реймана))) (кстати интересно он ещё в России или уже на (((исторической родине)))?), так и загнулась. Носились со своим rpm5 как с писаной торбой, а по итогу Nix/Guix показали что не туда нужно было думать и развиваться.

8.38 , Аноним ( - ), 11:59, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вы так говорите, как будто какой-нибудь альтлинукс успешно внедрился в школы Ил... 9.41 , Аноним ( 7 ), 12:16, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А КТО альтлинукс туда внедрял, если, со слов Михаила, его даже не допустили ошиб... 8.40 , Аноним ( 7 ), 12:13, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Экс-министру связи Леониду Рейману удалось добиться включения себя в реестр кред... 6.37 , Аноним ( - ), 11:57, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Гнать его оттуда понятно какими тряпками! Майданутым в России не место. Судя по отношению к айтишникам - в россии не место мало-мальски вменяемым айтишникам :)

7.44 , Аноним ( 7 ), 12:34, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Гнать его оттуда понятно какими тряпками! Майданутым в России не место.

> Судя по отношению к айтишникам - в россии не место мало-мальски вменяемым

> айтишникам :) Вы не видите отношение. Хорошие вещи на публику редко выносятся. Кто-то старается и на фоне вывески "Российская ОС" занимается непотребностями -- ну так у них в приоритете и стоит задача формирования негативного мнения, а не разработка ОС. О чём косвенно признаётся "главный по тестированию ROSA" у себя ВК: "как имеющий некоторый опыт организации митингов, скажу что чтоб поднять на уши весь Иркутск нужно митинг в 3 000 человек.

Т.е. для семимиллионной Москвы это порядка 35 000. Тогда по социальным связям получается, что почти у всех горожан есть знакомый или знакомый знакомого, бывший на митинге."

https://vk.com/wall22284853_1738

5.33 , Аноним ( 30 ), 11:54, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Спасибо за подробное расследование.

3.49 , Michael Shigorin ( ok ), 13:27, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Их вроде ж ростелеком схавал? С понятными перспективами проекта. Если бы он их схавал в 2014, ну 2015 -- было бы _уже_ лучше. Светлоликие благодетели из минфина, разумеется, сочли тогда бюджетное правило приоритетней ярда вложений в проекты, которые бы сейчас уже работали. Ничего, прорвёмся. Финны, как видим, тоже на пару лет пояса затянули, но прорвались, не бросили разработку.

2.23 , Аноним ( 19 ), 11:16, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Их вроде ж ростелеком схавал? С понятными перспективами проекта. В глаза жахаешься бедняга? >[оверквотинг удален]

>Добавлена поддержка учётных записей в облачном хранилище NextCloud (будет активирована в следующем выпуске);

>Решены проблемы с ActiveSync в календаре-планировщике;

>Добавлена возможность использования в iptables сопоставлений на основе iprange и протокола GRE (для фильтрации пакетов в PPTP);

>Обеспечена поддержка включения режима разработчика при отсутствии интернет-соединения и учётной записи в Jolla;

>В средства удалённого управления мобильным устройством (MDM, Device Management) добавлено управление настройками VPN через Connman и возможность блокировки браузера;

>В просмотрщике документов добавлена поддержка формата CSV, улучшена поддержка XLSX и RTF, решены проблемы с кириллическим представлением данных в RTF;

>В мультимедийном проигрывателе обеспечено динамическое определение аппаратных кодеков;

>В мессенджере переработан интерфейс просмотра сообщений и улучшен интерфейс показа детальных сведений;

>Реализована поддержка NFC-меток SmartPoster;

>Переработан стиль интерфейса для осуществления звонков; Разработчиками мобильной операционной системы "Аврора" (локализованный вариант ОС Sailfish от Ростелекома) добавлены следующие улучшения:

В адресную строку браузера добавлен индикатор использования HTTPS-соединения;

