The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.2.1

22.12.2019 09:19

Компания Jolla опубликовала релиз операционной системы Sailfish 3.2.1. Сборки подготовлены для устройств Jolla 1, Jolla C, Sony Xperia X, Xperia XA2, Gemini, Sony Xperia 10, и уже доступны в форме OTA-обновления. Sailfish использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer, который с апреля развивается как составная часть Sailfish, и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в 2017 году.

В новой версии:

  • Разработчиками мобильной операционной системы "Аврора" (локализованный вариант ОС Sailfish от Ростелекома) добавлены следующие улучшения:
    • В адресную строку браузера добавлен индикатор использования HTTPS-соединения;
    • В почтовом клиенте появилась возможность перенаправления сообщений с HTML-разметкой в форме вложения;
    • Добавлена поддержка учётных записей в облачном хранилище NextCloud (будет активирована в следующем выпуске);
    • Решены проблемы с ActiveSync в календаре-планировщике;
    • Добавлена возможность использования в iptables сопоставлений на основе iprange и протокола GRE (для фильтрации пакетов в PPTP);
    • Обеспечена поддержка включения режима разработчика при отсутствии интернет-соединения и учётной записи в Jolla;
    • В средства удалённого управления мобильным устройством (MDM, Device Management) добавлено управление настройками VPN через Connman и возможность блокировки браузера;
    • В просмотрщике документов добавлена поддержка формата CSV, улучшена поддержка XLSX и RTF, решены проблемы с кириллическим представлением данных в RTF;
    • В мультимедийном проигрывателе обеспечено динамическое определение аппаратных кодеков;
    • В мессенджере переработан интерфейс просмотра сообщений и улучшен интерфейс показа детальных сведений;
    • Реализована поддержка NFC-меток SmartPoster;
    • Переработан стиль интерфейса для осуществления звонков;
    • Переработано оформление заголовков вкладок;
    • Улучшена обработка VPN-соединений и определение ошибок аутентификации для VPN;
    • Улучшена поддержка L2TP VPN, PPTP VPN, OpenConnect и OpenVPN;
    • Устранены уязвимости CVE-2016-3189, CVE-2019-12900, CVE-2019-9169, CVE-2014-2524, CVE-2018-20843 и CVE-2019-15903.
  • Продолжена модернизация оформления интерфейса для обмена сообщениями;
  • Решены проблемы с учётными записями в Twitter и Nextcloud;
  • Прослойка для совместимости с Android обновлена до платформы Android 8.1. Решены проблемы с приложениями WhatsApp и YouTube;
  • Улучшена синхронизация календаря-планировщика с Google Calendar;
  • Решены проблемы с использованием SSH поверх USB в режиме разработчика. Для соединения по SSH вместо пользователя root задействована аутентификация по ключам;
  • В просмотрщике документов появилось автоматическое определение кодировки в текстовых файлах;
  • В почтовом клиенте изменено оформление поля с параметрами отправителя;
  • Для устройств Sony Xperia реализована поддержка средств аппаратного декодирования видео HEVC/h265;
  • Для устройства Xperia 10 реализована возможность шифрования раздела с данными пользователя;
  • Настройки добавлена секция с параметрами шифрования ("Settings > Encryption").


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.jolla.com/sailfis...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.2
  3. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.1
  4. OpenNews: Объявлено о слиянии открытого проекта Mer и проприетарной ОС Sailfish
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sailfish
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:50, 22/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Жаль bsdroid закопали — он хотя бы летал.
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 09:51, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Упс, не туда.
     

  • 1.3, soarin (ok), 09:57, 22/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Бегите покупать https://buyon.ru/1321832/sailfish-tablet-t8/
     
     
  • 2.45, th3m3 (ok), 13:08, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для 2020 года, железо совсем не о чём. Ему красная цена 50$.
     
     
  • 3.48, Michael Shigorin (ok), 13:23, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да понятно, что речь не о железе.  На неделе второй T8 уже привезли, этот мне будет -- если опять не отнимут недолюбливающие рекламу о том, что упоминали вслух при собственных(tm) устройствах занедорого с ОСъ ведущихъ производителейъ.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:58, 22/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что здесь делает новость о закрытой ос?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:37, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Mer, который в основе Sailfish, открытый проект.
     
     
  • 3.34, Аноним (-), 11:54, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Андроид открытее - там весь референсный вариант можно в сорцах укачать. Так что идея хорошая, но реализация...
     
  • 2.13, Аноним (11), 10:39, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Git Mer https://git.sailfishos.org/
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 11:51, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого они даже майковый гитхаб  послали и репу сделали на гитлабе. Прогрессивненько.
     

  • 1.5, Аноним (-), 10:04, 22/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Оно еще трепыхается? Их вроде ж ростелеком схавал? С понятными перспективами проекта.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:13, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оно еще трепыхается? Их вроде ж ростелеком схавал? С понятными перспективами проекта.

    В компанию «Открытая мобильная платформа» перешёл бывший директор РОСА, любитель MacOS. При нём якобы тратилось 650 000 руб/мес на разработку, несмотря на что им пришлось просить поработать за них. https://vk.com/rosa_linux?w=wall-33847957_203153/all

     
     
  • 3.15, Котофалк (?), 10:48, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    кому на кого пришлось работать?
     
     
  • 4.17, Аноним (7), 11:06, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > кому на кого пришлось работать?

    Почитайте ссылку, там ООО "НТЦ ИТ РОСА" просит, что бы желающие поразрабатывали забесплатно дистрибутив, потому что некому.

     
     
  • 5.35, Аноним (-), 11:56, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А они потом завернут в бумажку и подгонят свою аврору-дос, на манер Дениса?
     
     
  • 6.42, Аноним (7), 12:25, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А они потом завернут в бумажку и подгонят свою аврору-дос, на манер
    > Дениса?

    Ну ссылка там на ROSA, и время прошло достаточно, можно подводить итоги. Организовали НКО. Один из организаторов собирался хлопотать о включении ROSA Fresh в реестр, что хотели многие участники. Теперь у него случился склероз и он объясняет, что за всё надо платить -- потому что его тупо купили, взяв на работу.)

     
     
  • 7.43, Аноним (7), 12:27, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А, ну и да -- таки продают эту ROSA Fresh под наименованием ROSA Enterprise Desktop.
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:11, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По ссылке неясно, кто из участников диалога на стене - "бывший директор РОСА" и откуда взялось про "любитель MacOS",

    ИА ОБС в общем.

     
     
  • 4.25, Аноним (7), 11:19, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По ссылке неясно, кто из участников диалога на стене - "бывший директор
    > РОСА"

    https://vk.com/slonvlavke
    https://slonvlavke.livejournal.com/193631.html

    > и откуда взялось про "любитель MacOS",

    Из служебных полей в письме, отправленном им с sales@ пользователю https://www.opennet.ru/~mikhailnov
    Бурление по поводу происходило в той же группе. В то время не сохранял ссылки на подобное, поскольку считал из людьми порядочными. Но не думаю, что они будут отрицать данный факт - было слишком много свидетелей.

     
     
  • 5.28, Аноним (19), 11:39, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сергей Александров
    >Место работы: Открытая Мобильная Платформа

    Вопрос - что в российской компании с участием государстве делает нацптеродактиль?

    Гнать его оттуда понятно какими тряпками! Майданутым в России не место.

     
     
  • 6.29, Аноним (7), 11:45, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Сергей Александров
    >>Место работы: Открытая Мобильная Платформа
    > Вопрос - что в российской компании с участием государстве делает нацптеродактиль?

    Полагаю, пошёл на повышение, ведь у ROSA Enterprise Desktop перспективы туманны.

    > Гнать его оттуда понятно какими тряпками! Майданутым в России не место.

    На предыдущем месте работы он имел смутное представление о происходящем. С его ведома было создано т.н. НКО "РОСПО" (название нарушает пункт 4 статьи 4 ФЗ "Об НКО").

     
     
  • 7.36, Аноним (19), 11:56, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >у ROSA Enterprise Desktop перспективы туманны.

    Как появилась компашка, на саботаже внерени СПО в русские школы имени (((Реймана))) (кстати интересно он ещё в России или уже на (((исторической родине)))?), так и загнулась.

    Носились со своим rpm5 как с писаной торбой, а по итогу Nix/Guix показали что не туда нужно было думать и развиваться.

     
     
  • 8.38, Аноним (-), 11:59, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы так говорите, как будто какой-нибудь альтлинукс успешно внедрился в школы Ил... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.41, Аноним (7), 12:16, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А КТО альтлинукс туда внедрял, если, со слов Михаила, его даже не допустили ошиб... текст свёрнут, показать
     
  • 8.40, Аноним (7), 12:13, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экс-министру связи Леониду Рейману удалось добиться включения себя в реестр кред... текст свёрнут, показать
     
  • 6.37, Аноним (-), 11:57, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Гнать его оттуда понятно какими тряпками! Майданутым в России не место.

    Судя по отношению к айтишникам - в россии не место мало-мальски вменяемым айтишникам :)

     
     
  • 7.44, Аноним (7), 12:34, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Гнать его оттуда понятно какими тряпками! Майданутым в России не место.
    > Судя по отношению к айтишникам - в россии не место мало-мальски вменяемым
    > айтишникам :)

    Вы не видите отношение. Хорошие вещи на публику редко выносятся. Кто-то старается и на фоне вывески "Российская ОС" занимается непотребностями -- ну так у них в приоритете и стоит задача формирования негативного мнения, а не разработка ОС. О чём косвенно признаётся "главный по тестированию ROSA" у себя ВК:

    "как имеющий некоторый опыт организации митингов, скажу что чтоб поднять на уши весь Иркутск нужно митинг в 3 000 человек.
    Т.е. для семимиллионной Москвы это порядка 35 000. Тогда по социальным связям получается, что почти у всех горожан есть знакомый или знакомый знакомого, бывший на митинге."
    https://vk.com/wall22284853_1738

     
  • 5.33, Аноним (30), 11:54, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо за подробное расследование.
     
  • 3.49, Michael Shigorin (ok), 13:27, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Их вроде ж ростелеком схавал? С понятными перспективами проекта.

    Если бы он их схавал в 2014, ну 2015 -- было бы _уже_ лучше.  Светлоликие благодетели из минфина, разумеется, сочли тогда бюджетное правило приоритетней ярда вложений в проекты, которые бы сейчас уже работали.

    Ничего, прорвёмся.  Финны, как видим, тоже на пару лет пояса затянули, но прорвались, не бросили разработку.

     
  • 2.23, Аноним (19), 11:16, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Их вроде ж ростелеком схавал? С понятными перспективами проекта.

    В глаза жахаешься бедняга?

    >[оверквотинг удален]
    >Добавлена поддержка учётных записей в облачном хранилище NextCloud (будет активирована в следующем выпуске);
    >Решены проблемы с ActiveSync в календаре-планировщике;
    >Добавлена возможность использования в iptables сопоставлений на основе iprange и протокола GRE (для фильтрации пакетов в PPTP);
    >Обеспечена поддержка включения режима разработчика при отсутствии интернет-соединения и учётной записи в Jolla;
    >В средства удалённого управления мобильным устройством (MDM, Device Management) добавлено управление настройками VPN через Connman и возможность блокировки браузера;
    >В просмотрщике документов добавлена поддержка формата CSV, улучшена поддержка XLSX и RTF, решены проблемы с кириллическим представлением данных в RTF;
    >В мультимедийном проигрывателе обеспечено динамическое определение аппаратных кодеков;
    >В мессенджере переработан интерфейс просмотра сообщений и улучшен интерфейс показа детальных сведений;
    >Реализована поддержка NFC-меток SmartPoster;
    >Переработан стиль интерфейса для осуществления звонков;

    Разработчиками мобильной операционной системы "Аврора" (локализованный вариант ОС Sailfish от Ростелекома) добавлены следующие улучшения:
    В адресную строку браузера добавлен индикатор использования HTTPS-соединения;

     

  • 1.8, Аноним (8), 10:15, 22/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно ли поставить криптопро и криптоарм
    ?
     
  • 1.9, timur.davletshin (ok), 10:25, 22/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Какое интересное изменение трендов в оценке новостей. Раньше плюсовали выход новой версии Sailfish, а теперь минусуют. Или линуксоиды — это просто принципиальные оппозиционеры вне зависимости от голоса разума или прожект действительно катится в какаху. Где же правда 🤔
     
     
  • 2.10, proninyaroslav (ok), 10:31, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Думаю, общество было бы более благосклонным к Sailfish, если бы она была открыта полностью. Да и в целом претензий было бы меньше, если бы Jolla не обещела открыть её.
     
     
  • 3.14, Котофалк (?), 10:47, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неееет. Часть сообщества теперь будет постоянно минусовать и гадить в комментах. Там же ростелеком и все такое...
     
     
  • 4.21, Аноним (7), 11:13, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Неееет. Часть сообщества теперь будет постоянно минусовать и гадить в комментах. Там
    > же ростелеком и все такое...

    «Я пoнимaю, чтo в Kpымy ecть дyшeвнoбoльныe идиoты, кoтopыx ничтo нe ocтaнoвит, лишь бы "Kpым-Poccия!"» (c) https://slonvlavke.livejournal.com/193631.html

    Место работы:
    Открытая Мобильная Платформа
    Москва, с 2018 г.
    Директор продукта "Экосистема ОС"
    https://vk.com/slonvlavke

     
     
  • 5.26, Аноним (19), 11:32, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Меня зовут Сергей Александров.
    >Работаю  в сфере информационных технологий, в данный момент это разработка и продвижение российской операционной системы РОСА (www.rosalab.ru) на базе Linux Mandriva

    "Российскую систему РОСА" разрабатывал нацпредатель с крым-не-наш головного мозга?

    А при чём тут Аврора?

     
     
  • 6.27, Аноним (7), 11:38, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Меня зовут Сергей Александров.
    >>Работаю  в сфере информационных технологий, в данный момент это разработка и продвижение российской операционной системы РОСА (www.rosalab.ru) на базе Linux Mandriva
    > "Российскую систему РОСА" разрабатывал нацпредатель с крым-не-наш головного мозга?

    Если можно так выразиться, "руководил" разработкой некоторое время.

    > А при чём тут Аврора?

    Теперь тот же человек, цитата: Директор продукта "Экосистема ОС" в «Открытая Мобильная Платформа»

    "В операционной системе Sailfish Mobile OS RUS во главу угла поставлено уважение к вашим данным и задачам."
    https://omprussia.ru/

     
     
  • 7.31, Аноним (19), 11:51, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Директор продукта "Экосистема ОС" в «Открытая Мобильная Платформа»

    Ссылочку можно?

    Если это действительно так - надо писать письма в Ростелеком, Правительство, Генпрокуратуру, ФСБ и прочим, чтобы выпнули майданутого с ключевой должности. Он же там сидя на этой "Экосистеме ОС" все возможные и невозможные зонды от амеров в типа "безопасную отечественную ОС" понапихает.

     
     
  • 8.39, Аноним (7), 12:10, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он в профиле https vk com slonvlavke про себя так пишет У меня нет оснований ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.24, Твой Отец (?), 11:17, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Наш линуксоид суть техноориентированный Social Justice Warrior отечественного разлива.
     
  • 2.32, Аноним (-), 11:51, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > или прожект действительно катится в какаху.

    Под управлением ростелекома то? Тут наверное дело все-таки не в оппозиции а в реалистичной оценке талантов менеджмента.

     

  • 1.16, ййййй (?), 10:58, 22/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    еще в этом релизе - исправили аудиозвонки в whatsapp в xa2. осталось обновить движок нативного браузера и будет вообще хорошо. это последнее, что мешает.

    ps: интересно, почему не было обновления   на inoi.

     
     
  • 2.20, Аноним (19), 11:12, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как нет? Есть, сейчас качаю 3.2.1.20
     
     
  • 3.22, ййййй (?), 11:16, 22/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ну хорошо. Просто в релиз нотах писали

    2019-12-18: 3.2.1.20 was released to all subscribers (except for Inoi devices)

     

  • 1.18, vantoo (ok), 11:08, 22/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > ... являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в 2017 году

    Вот когда откроют, тогда и пишите, а до тех пор новостям об этой проприетарщине, напичканой зондами, нечего делать на сайте об открытом софте.

     
  • 1.46, Michael Shigorin (ok), 13:16, 22/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Действительно; тянем-потянем 3.2.1.20 по имени Nuuksio...
     
  • 1.47, Аноним (47), 13:21, 22/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я считаю, что с 1 июля 2020 года на все айфоны нужно будет предуставливать именно аврору. Россияне должны получить то, что заслужили.
     
  • 1.50, Аноним (50), 13:30, 22/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Разработчиками мобильной операционной системы "Аврора" (локализованный вариант ОС Sailfish от Ростелекома) добавлены следующие улучшения:
    >Улучшена поддержка L2TP VPN, PPTP VPN, OpenConnect и OpenVPN;

    Странно.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру