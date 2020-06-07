Язык Go избавляется от неполиткорректных терминов whitelist/blacklist и master/slave

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|2.49, Аноним (49), 10:27, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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Странно что ещё "чёрную пятницу" не запретили. Или наоборот, не сделали "чёрную неделю\месяц\год", а то чё эта только один день? Чёрный непорядок.
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|3.57, KhabMan (ok), 10:35, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чёрную пятницу не запретят. Она ж хорошие ассоциации вызывает, значит можно :)
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|5.105, Аноним (105), 11:34, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Черную пятницу переименуют в белую, бгггг
Нет, сказали же, ее переименуют в "запретную пятницу", в "заблокированную", в "запрещенную" или еще в какую-нибудь пятницу.
... а летчикам запретят выстраиваться в позицию "ведущий-ведомый", а то кто-нибудь еще не так поймет, и ветеранам тоже запретят рассказывать, как они это делали.
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|2.113, Аноним (113), 11:45, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чего вам жаль? Что слова другие стали?
Что в этом плохого/отрицательного/негативного, кроме того что это пошатнёт снобизм анонима на опеннете?
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|3.123, Аноним (123), 11:58, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То что подобному идиотизму конца не будет.
Вот к примеру red-black tree это что такое ? Дерево на котором висят негры и индейцы ?
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|1.2, Аноним (2), 09:27, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Предлагаю ввести тогда термины schindlerslist и judenlist в ответ сжвшникам.
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|3.131, Аноним (131), 12:05, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, это уже отсылает к цисгендерным х#емра3ям, а такого сжвшники и радфеминистки не допустят. Странно, что этот свой CoC они еще не переименовали в CunT.
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|1.5, Аноним (5), 09:30, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+17 +/–
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>>Термины allowlist/blocklist самодостаточны и точно описывают свою суть, чем устоявшиеся термины whitelist/blacklist, которые режут слух неспециалистам
А может быть неспециалистам не стоит совать свой неспециализированный нос не в свои дела? Никто не подумал об этом?
|
|1.6, Аноним (6), 09:30, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Режут слух неспециалистам? А кто эти неспециалисты, читающие исходники go? Роскомпозор?
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|2.29, Аноним (29), 09:55, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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По контексту ясно, что давно уже действует SJW-надзор. По степени его упоротости и деструктивным последствиям с ним никакой Роскомнадзор не сравнится.
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|2.119, Тот_Самый_Анонимус (?), 11:56, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>А кто эти неспециалисты, читающие исходники go? Роскомпозор?
Даже в этой, полной толерастии, новости надо приплести ненавистную российсую власть? У вас навальнизм головного мозга.
|
|1.7, Аноним (6), 09:31, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Чем это изменение улучшает работу кода? Какую пользу оно приносит?
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|1.8, Аноним (8), 09:31, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Ну все, теперь-то заживем.
Почему Go все еще Python и С++ не заменил? Потому что у него слова плохие в кодовой базе были!
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|4.106, abi (?), 11:34, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не та ли это змея, что соблазнила Еву? Переименовать!
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|3.75, Аноним (75), 10:59, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А вот и "неспециалисты", которым непонятные слова режут слух, подтянулись.
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|1.11, Аноним (6), 09:34, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А если мы у себя термин "чёрная бухгалтерия" будем заменять на эмм.. "нелегальная, преступная", то никто не будет обижаться? А то выходит что слову "чёрный" мы ставим в синоним вот эти слова.
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|2.20, Аноним (20), 09:46, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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вместо "черной бухгалтерии" можешь теперь называть её афроамериканской
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|2.46, Bdfybec (?), 10:26, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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А как же "Чёрная пятница", "Чёрная дыра"?
Интересно, негры нормально относятся к тому, что лист бумаги белый?
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|3.87, Аноним (87), 11:16, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Среди негров так же встречаются адекватные люди как и среди бледнолицых. Изредка.
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|3.94, Анонымоус (?), 11:23, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Со временем придётся перейти к термину "афро-африканская дыра в хорошем смысле".
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|5.137, Аноним (131), 12:11, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Альтернативно заполненное пространство между двумя толерантными поверхностями, самостоятельно определяющими свою гендерессу.
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|1.12, Аноним (20), 09:39, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> большая часть исправлений приходится на комментарии, тесты и внутренние переменные.
> термины whitelist/blacklist, которые режут слух неспециалистам.
так а зачем неспециалистов допускают к внутренностям языка программирования ?
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|3.67, Аноним (43), 10:54, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Слышишь, специалист! Перед знаком препинания пробел не ставится.
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|1.17, Урри (?), 09:43, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+20 +/–
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Я, как пастафарианец, последователь официально зарегистрированной в США и многих других странах религии, требую удалить язык Go, так как он оскорбляет мои религиозные чувства. Само существование языка Go меня обижает, заставляет чувствовать себя ущемлённым и навевает воспоминания о былой дискриминации.
А как архитектор и программист я призываю по возможности отказаться от использования языка Go ввиду непредсказуемости поведения его мэйнтейнеров, которые вносят явно не обоснованные техническими требованиями к языку правки, и, соответственно, повышенными рисками сопровождения проектов на Go в настоящем и будущем.
--
Черный расизм и дебилы начали сильно раздражать. Скажем "НЕТ" дискриминации белого населения Земли!
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|2.48, Аноним (43), 10:27, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Я, как пастафарианец, последователь официально зарегистрированной в США
А можно пруфы что в США пастафарианство официально зарегистрировано?
В РФ пастафарианство официально официально зарегистрировано.
А ещё как пастафарианец пастафарианца спрашиваю: каким образов GO оскорбляет?
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|3.54, Bdfybec (?), 10:31, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> каким образов GO оскорбляет?
Тупой? Написано же:
Go меня обижает, заставляет чувствовать себя ущемлённым и навевает воспоминания о былой дискриминации.
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|4.68, Аноним (43), 10:55, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Go меня обижает, заставляет чувствовать себя ущемлённым и навевает воспоминания о былой дискриминации.
Поясни, каким образом?
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|5.104, gogo (?), 11:33, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а каким боком "черный список" навивает воспоминания нигерам? про какие списки они вспоминают? или пусть уже требуют цвет как таковой запретить...
для него может go звучит как призыв уйти в туманну даль от макаронного монстра
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|3.154, Аноним (151), 12:31, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сам поищи, чай не маленький.
А еще там пастафарианцам дают убежище за религиозные преследования.
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|1.18, Аноним (18), 09:44, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Я надеюсь, что такая ср@нь будет в тренде только у хипсторских языков.
С другой стороны это будет показателем какие дегроды язык разрабатывают.
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|2.88, Аноним (88), 11:17, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у всех американских языков
разве что легаси-язычки не тронут, на которых всё равно уже никто новых проектов не начинает
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|1.23, Аноним (23), 09:49, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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Нужно еще убрать классы, потому что наличие классов означает накапливающиеся противоречия в системе и свидетельствует о неравенстве объектов. Да и объектов быть не должно, только субъекты.
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|2.35, leap42 (ok), 10:07, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ох уж эта газификация луж от анонима... в Go нет ни классов, ни объектов (и не было)
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|2.86, Аноним (86), 11:15, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Нужно еще убрать классы
Если начать убирать классы, тебя посадят за экстремизм.
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|2.107, gogo (?), 11:35, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нужно убрать понятие "родительский класс" и "наследование". Ибо заднеприводным не светит ))
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|1.26, Аноним (26), 09:50, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Режут слух неспециалистам? А кто эти неспециалисты, читающие исходники go? Роскомпозор?
Разве утята уже у власти чтобы здесь - в России волновались о толерастии и политкоректности высказываний о неграх и педиках?
|
|1.27, Аноним (27), 09:52, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Замечательно, поменяли общепринятый blacklist на blocklist, который теперь будет восприниматься как "список блоков", а не "список блокировки". Allowlist скорее понимается как "разрешение списков'.
|
|1.28, user90 (?), 09:55, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Читая заголовок новости, я было подумал, что это жОсткий стеб!!
Ну и да, конечно же в целом Go НАФИГ НЕ НУЖЕН! Как был с самого начала, так уж теперь-то без вопросов вообще.
|
|1.33, Аноним (51), 10:06, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ппц... Куда катится этот мир? Скоро и в сишечке с плюсами и джавой ковыряться начнут в поисках трансгендерофобных терминов, как пить дать...
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|2.132, sailorCat (?), 12:06, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ппц... Куда катится этот мир?
Мы при совке пожили, теперь и американцы поживут.
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|1.36, planc (?), 10:08, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Сборщик мусора оскорбляет полицейских, предлагаю введение термина - Loot Collector
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|3.97, Аноним (86), 11:26, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сборщики мусора это сотрудники, осуществляющие протекцию кого-либо в обмен на часть дохода.
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|1.45, YetAnotherOnanym (ok), 10:26, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> "process", "pty", "proc" и "control"
> достаточно самого факта наличия людей, которых данные фразы обижают
Меня обижают фразы со словом "control". Я усматриваю в нём покушение на ограничение моей свободы, угнетение и навязывание чужой воли.
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|1.47, Аноним (47), 10:26, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А меня в детстве угнетали тем, что постоянно контролировали, и ещё всякие алфавитные конторы угнетают меня, потому что хотят контролировать мою жизнь, поэтому меня оскорбляют, заставляют чувствовать себя ущемлённым и навевают воспоминания о былой дискриминации термин "control", считаю, что он должен быть заменён на более нейтральный, не навевающий плохих воспоминаний и не заставляющий чувствовать себя жертвой дискриминации.
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|2.52, Аноним (43), 10:29, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А меня в детстве угнетали тем, что постоянно контролировали,
Надо было эмансипироваться от угнетателей.
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|2.59, Bdfybec (?), 10:39, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в детстве угнетали тем, что постоянно контролировали
Надо сразу после рождения лишать родителей родительских прав, чтобы они не могли осуществлять "родительский control".
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|1.60, FreeYourMind (?), 10:39, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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название Go надо заменить на нейтральное название, потому что слово Go может напоминать афрочернокожим о тех временах, когда их рабовладелец посылал работать на плантацию словами "Go to work, n*gg*r!"
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|1.62, EnemyOfDemocracy (?), 10:42, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> от данных терминов два года назад избавились проекты Python
А от свастики в логотипе эти хипсторы не хотят избавиться?
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|1.63, Аноним (63), 10:44, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Они хотят запретить альтернативные смыслы слова чёрный и раб? Так они от этого внутри себя все равно такими же останутся. Это их больная самооценка, их и надо лечить.
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|1.70, Аноним (70), 10:55, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Ну, block/allow - более специальное и действительно понятнее, чем black/white, с которым, с непривычки, каждый раз приходится делать усилие над собой, чтобы вспомнить которое отсеивает, а которое принимает.
А master/slave - всегда был какой-то дичью, будто нарочно созданный чтобы оскорблять не только тех, на ком американские капиталисты веками наживали свои состояния, но и всякое зравомыслие. Не помню случая, где это обозначение имело бы хоть какой-то смысл, кроме издевательства. В большинстве случаев употребления разумнее обойтись порядковыми номерами. На худой конец есть major/minor и superior/inferior.
Как приятный бонус, ни у кого теперь не будет лишних поводов оскорбляться, и люди будут больше отдаваться написанию кода, а не выяснению отношений.
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|2.82, Ваш Анонимус (?), 11:08, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На худой конец есть major/minor и superior/inferior
По скользкой дорожке ходишь. Ты же, получается, кичишься неравенством.
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|2.85, Аноним (122), 11:14, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ничё, что Master означает прилагательное ведущий? А slave - ведомый? А ещё, оказывается надо запретить ученую степень магистра, ибо это тоже Master - только вот где рабы, наверно это ущемленные сложностью обучения в универах?
Тогда половину протоколов передачи данных надо переименовать вместе с документацией (I2C, SPI). Но история всё равно останется, и она будет формировать их настоящее по факту.
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|3.93, Аноним (70), 11:23, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы приводите примеры употребления слов в отрыве друг от друга. Речь шла об употреблении связки "master-slave". Не слышал, чтобы учеников/подмастерьев, хоть бы в шутку, называли "рабами". Слабоватая у вас позиция.
Не забываете также про существование устоявшихся (и вполне нейтральных) branch/leaf, имеющие широкое хождение в алгоритмической теории. Как вариант: parent/child.
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|4.98, Аноним (122), 11:27, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они всё равно придерутся. Хоть всё переименую, не в этом же суть!
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|4.102, Аноним (122), 11:31, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вот парное соединение, где одно устройство контролирует одно или несколько других. Controler? Для микроконтроллерщиков это будет шиза. Смысл остаётся, одно главное, другое нет. Parent/child - а это что, второе устройство рождено первым или наследуется от первого? branch/leaf - веткой назвать ведущее устройство?
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|4.111, gogo (?), 11:45, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подмастерьев не называют рабами потому, что ИМ будет обидно. А вот зависимому серверу обидно не будет - он не живой, знаете ли. Так где пострадавшие? Нигеры заботятся о чувствах программных инстансов?
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|4.139, Михрютка (ok), 12:11, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> широкое хождение в алгоритмической теории. Как вариант: stepparent/stepchild.
// pornhub compatibility fix
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|2.77, Аноним (77), 11:01, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да здrаствует rеволюция! Rепrессиrуем ещё 50 миллионов rасистов и пrочих вraгов наrода! Тель хай!
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|2.120, Аноним (117), 11:56, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Безмозглый leftie не видит токсичности и ущемления в том, чтобы навешивать на других ярлыки типа "расист". Какие ж вы тупые
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|1.76, iZEN (ok), 11:00, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Психически нездоровые дети, не вышедшие из пубертатного возраста.
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|2.145, Аноним (117), 12:16, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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«Трудные времена создают сильных людей.
Сильные люди создают хорошие времена.
Хорошие времена создают слабых людей.
И слабые люди создают трудные времена»
- Г. Майкл Хопф, «Те, кто остается»
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|1.81, Ваш Анонимус (?), 11:07, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Господа, это же полумеры allowlist и blacklist. Цвета же при этом никуда не денутся. Надо переименовать цвета.
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|2.129, Аноним (122), 12:02, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот этим и отличаются кресты:
#define true false
#define black gray
#define white gray
#define red gray
#define gay gray
|
|1.84, Аноним (84), 11:12, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Я так понимаю этот рафинированный язык предотвратит мыслепреступления.
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|1.91, Михрютка (ok), 11:20, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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скажите спасибо, что опеннет хостится и зареган в россии. иначе за один этот тредик вас уже бы деплатформили откуда только можно.
продолжайте шутить в каментах.
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|2.127, Аноним (127), 12:00, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот поэтому нормальные люди на западе уже начинают потихоньку нам завидовать. Там много таких, практически половина населения, просто пока они вынуждены терпеть и молчать.
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|2.133, Аноним (127), 12:06, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Закончится тогда, когда люди ответственные за эту пропаганду перестанут получать финансирование.
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|3.150, Аноним (117), 12:22, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вряд ли перестанут, это очень удобно - всего лишь парой крикливых шавок громить конкурентов и неугодных
|
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|4.153, Аноним (117), 12:30, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну или когда люди привыкнут к этой теме и перестанут вестись, и надо будет искать новую для продолжения манипуляций
*поправил шапочку*
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|1.110, Аноним (110), 11:44, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Скоро и вовсе запретят белый и черный цвет. А все остальные цвета забрали себе ЛГБТ
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|2.130, Аноним (130), 12:04, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Black lives matter! Проклятый расист угнетатель, не смей трогать черных!
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|1.114, Аноним (114), 11:47, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Термины allowlist/blocklist самодостаточны и лучше описывают свою суть, чем устоявшиеся термины whitelist/blacklist, которые режут слух неспециалистам.
Я абсолютный не специалист, но мне слух ничего не режет
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|2.126, Аноним (130), 11:59, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Возвращайтесь на язык где простая операция сложения вызывает неопределенное поведение.
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|3.140, царь (?), 12:12, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да как ты смеешь, колхозник, так говорить о плюсах?
Ты думаешь, раз сдал лабу в своём ПТУ, то теперь все знаешь?
Возвращайся за парту, дошколенок.
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|1.138, Аноним (138), 12:11, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Еще лет 5-10 назад такое можно было встретить только в юмористических новостях вроде ИА Панорама или в Красной бурде(никого сочетание красного цвета с бурдой не оскорбило?)
Мы рождены, чтоб шутку сделать былью
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|1.146, Аноним (138), 12:18, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>>Для избавления от нежелательных терминов достаточно самого факта наличия людей, которых данные фразы обижают, заставляют чувствовать ущемлёнными и навевают воспоминания о былой дискриминации
Так можно далеко зайти
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|1.148, Нанобот (ok), 12:20, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> "whitelist" и "blacklist" заменены на "allowlist" и "blocklist"
Поменять, что-ли, blacklist на niggerlist в своих проектах? 🤔
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|1.157, ZiP File (?), 12:33, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вся эта истерия вокруг "расизма" и "нетерпимости" нагнетается представителями банкирского народа. Просто игнорируйте этот бред и не поддавайтесь на провокации леваков, они лишь служат своим богоизбранным хозяевам.
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