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Язык Go избавляется от неполиткорректных терминов whitelist/blacklist и master/slave

07.06.2020 09:24

В основную кодовую базу языка Go принято изменение, убирающее из исходных текстов и документации фразы whitelist/blacklist и master/slave, неприятие которых усилилось на фоне бушующих в США протестов. Фразы "whitelist" и "blacklist" заменены на "allowlist" и "blocklist", а "master" и "slave" в зависимости от контекста на "process", "pty", "proc" и "control".

Изменение не приведёт к нарушению обратной совместимости и путанице, так как большая часть исправлений приходится на комментарии, тесты и внутренние переменные. Замена master/slave последнее время стала привычной практикой, например, от данных терминов два года назад избавились проекты Python и Redis. Термины allowlist/blocklist самодостаточны и лучше описывают свою суть, чем устоявшиеся термины whitelist/blacklist, которые режут слух неспециалистам.

Указано, что разработчики не пытаются развязать очередные дебаты о терминах в технологических проектах. Для избавления от нежелательных терминов достаточно самого факта наличия людей, которых данные фразы обижают, заставляют чувствовать ущемлёнными и навевают воспоминания о былой дискриминации. По историческим причинам и в социальном контексте употребление указанных фраз в современном обществе начало считаться оскорбительным и вызывает осуждение. Противники переименования считают, что не следует смешивать политику и программирование, это лишь термины, значение которых уже устоялось в компьютерной технике, а негативная коннотация навязывается искусственными представлениями о политической корректности, мешающими использованию простого английского языка.

  1. Главная ссылка к новости (https://go-review.googlesource...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД Redis 5.0 c избавлением от терминов "master" и "slave"
  3. OpenNews: Открытый проект Bro переименован в Zeek из-за негативной коннотации
  4. OpenNews: Проект Python для соблюдения политкорректности избавляется от терминов "master" и "slave"
  5. OpenNews: Мэйнтейнеры проектов GNU выступили против единоличного лидерства Столлмана
  6. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.14
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53109-golang
Ключевые слова: golang, master, slave
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (148) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:26, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +34 +/
    Прогнулись. Жаль.
     
     
  • 2.49, Аноним (49), 10:27, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Странно что ещё "чёрную пятницу" не запретили. Или наоборот, не сделали "чёрную неделю\месяц\год", а то чё эта только один день? Чёрный непорядок.
     
     
  • 3.57, KhabMan (ok), 10:35, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чёрную пятницу не запретят. Она ж хорошие ассоциации вызывает, значит можно :)
     
     
  • 4.65, Ананым (?), 10:48, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Черную пятницу переименуют в белую, бгггг
     
     
  • 5.105, Аноним (105), 11:34, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Черную пятницу переименуют в белую, бгггг

    Нет, сказали же, ее переименуют в "запретную пятницу", в "заблокированную", в "запрещенную" или еще в какую-нибудь пятницу.

    ... а летчикам запретят выстраиваться в позицию "ведущий-ведомый", а то кто-нибудь еще не так поймет, и ветеранам тоже запретят рассказывать, как они это делали.

     
  • 2.61, nich (ok), 10:41, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это же Гугл. Они прогнувшимися родились.
     
     
  • 3.108, Аноним (105), 11:36, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, они родились собирать дань с рожденных прогнувшимися.
     
  • 2.113, Аноним (113), 11:45, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего вам жаль? Что слова другие стали?
    Что в этом плохого/отрицательного/негативного, кроме того что это пошатнёт снобизм анонима на опеннете?
     
     
  • 3.123, Аноним (123), 11:58, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что подобному идиотизму конца не будет.

    Вот к примеру red-black tree это что такое ? Дерево на котором висят негры и индейцы ?

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:27, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Предлагаю ввести тогда термины schindlerslist и judenlist в ответ сжвшникам.
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:28, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +23 +/
    Как же это СЖВ говно везде достало.
     
  • 1.4, iPony129412 (?), 09:30, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Соблюдайте CoC ☝
     
     
  • 2.10, Kotoff (ok), 09:34, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Suck a CoC
     
  • 2.78, Аноним (78), 11:03, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будьте CoCk!
     
     
  • 3.131, Аноним (131), 12:05, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, это уже отсылает к цисгендерным х#емра3ям, а такого сжвшники и радфеминистки не допустят. Странно, что этот свой CoC они еще не переименовали в CunT.
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:30, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    >>Термины allowlist/blocklist самодостаточны и точно описывают свою суть, чем устоявшиеся термины whitelist/blacklist, которые режут слух неспециалистам

    А может быть неспециалистам не стоит совать свой неспециализированный нос не в свои дела? Никто не подумал об этом?

     
  • 1.6, Аноним (6), 09:30, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Режут слух неспециалистам? А кто эти неспециалисты, читающие исходники go? Роскомпозор?
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 09:55, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    По контексту ясно, что давно уже действует SJW-надзор. По степени его упоротости и деструктивным последствиям с ним никакой Роскомнадзор не сравнится.
     
  • 2.119, Тот_Самый_Анонимус (?), 11:56, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >А кто эти неспециалисты, читающие исходники go? Роскомпозор?

    Даже в этой, полной толерастии, новости надо приплести ненавистную российсую власть? У вас навальнизм головного мозга.

     
     
  • 3.134, Аноним (131), 12:06, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В супе "оппозицию" искать еще не пробовал?
     
     
  • 4.136, Аноним (136), 12:10, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока что в американских новостях постоянно находят "Роскомпозор"
     

  • 1.7, Аноним (6), 09:31, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Чем это изменение улучшает работу кода? Какую пользу оно приносит?
     
     
  • 2.30, Аноним (1), 09:56, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Да.
     
     
  • 3.79, Аноним (78), 11:04, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет.
     
     
  • 4.121, Данет (?), 11:57, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет
     
     
  • 5.122, Аноним (122), 11:58, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:31, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Ну все, теперь-то заживем.
    Почему Go все еще Python и С++ не заменил? Потому что у него слова плохие в кодовой базе были!
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 09:42, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А что такое Python?
     
     
  • 3.37, BlackRot (ok), 10:13, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Змея такая 🐍
     
     
  • 4.106, abi (?), 11:34, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не та ли это змея, что соблазнила Еву? Переименовать!
     
  • 3.75, Аноним (75), 10:59, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А вот и "неспециалисты", которым непонятные слова режут слух, подтянулись.
     
  • 2.156, asdasd (?), 12:33, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот что что, а Python он давно уже заменил.
     

  • 1.9, Anton (??), 09:32, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    кохала жаба гадюку...
     
  • 1.11, Аноним (6), 09:34, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А если мы у себя термин "чёрная бухгалтерия" будем заменять на эмм.. "нелегальная, преступная", то никто не будет обижаться? А то выходит что слову "чёрный" мы ставим в синоним вот эти слова.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 09:46, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    вместо "черной бухгалтерии" можешь теперь называть её афроамериканской
     
     
  • 3.125, Аноним (123), 11:59, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и по смыслу ближе, ворье оно и есть ворье.
     
  • 2.31, Аноним (1), 09:57, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пусть будет "теневая бухгалтерия".
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 10:23, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    хар нягтлан бодох бүртгэл
     
  • 3.44, Аноним (43), 10:24, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    crno knjigovodstvo
     
  • 3.73, iZEN (ok), 10:57, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тогда обидятся вампиры - у них же нет понятия тени.
     
  • 2.46, Bdfybec (?), 10:26, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А как же "Чёрная пятница", "Чёрная дыра"?

    Интересно, негры нормально относятся к тому, что лист бумаги белый?

     
     
  • 3.87, Аноним (87), 11:16, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Среди негров так же встречаются адекватные люди как и среди бледнолицых. Изредка.
     
     
  • 4.128, Аноним (123), 12:01, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже что все адекватные негры остались в Африке.
     
  • 3.94, Анонымоус (?), 11:23, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Со временем придётся перейти к термину "афро-африканская дыра в хорошем смысле".
     
     
  • 4.109, Нитрофос (?), 11:42, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    не дыра, а отверстие!
     
     
  • 5.137, Аноним (131), 12:11, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Альтернативно заполненное пространство между двумя толерантными поверхностями, самостоятельно определяющими свою гендерессу.
     
  • 5.151, Аноним (151), 12:28, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просквозие
     

  • 1.12, Аноним (20), 09:39, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > большая часть исправлений приходится на комментарии, тесты и внутренние переменные.
    > термины whitelist/blacklist, которые режут слух неспециалистам.

    так а зачем неспециалистов допускают к внутренностям языка программирования ?

     
     
  • 2.50, Bdfybec (?), 10:28, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Слышишь, специалист! После знаков препинания пробел не ставится.
     
     
  • 3.67, Аноним (43), 10:54, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Слышишь, специалист! Перед знаком препинания пробел не ставится.
     
  • 3.90, Аноним (87), 11:19, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Bdfybec ,у Вас пробела нет после восклицательного знака.
     
     
  • 4.149, Bdfybec (?), 12:21, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне можно делать грамматические ошибки, ведь это Я!
     

  • 1.16, Карабьян (?), 09:43, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Скажите, что жто неправда
     
  • 1.17, Урри (?), 09:43, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +20 +/
    Я, как пастафарианец, последователь официально зарегистрированной в США и многих других странах религии, требую удалить язык Go, так как он оскорбляет мои религиозные чувства. Само существование языка Go меня обижает, заставляет чувствовать себя ущемлённым и навевает воспоминания о былой дискриминации.

    А как архитектор и программист я призываю по возможности отказаться от использования языка Go ввиду непредсказуемости поведения его мэйнтейнеров, которые вносят явно не обоснованные техническими требованиями к языку правки, и, соответственно, повышенными рисками сопровождения проектов на Go в настоящем и будущем.

    --
    Черный расизм и дебилы начали сильно раздражать. Скажем "НЕТ" дискриминации белого населения Земли!

     
     
  • 2.48, Аноним (43), 10:27, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Я, как пастафарианец, последователь официально зарегистрированной в США

    А можно пруфы что в США пастафарианство официально зарегистрировано?
    В РФ  пастафарианство официально официально зарегистрировано.
    А ещё как пастафарианец пастафарианца спрашиваю: каким образов GO оскорбляет?

     
     
  • 3.54, Bdfybec (?), 10:31, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > каким образов GO оскорбляет?

    Тупой? Написано же:

    Go меня обижает, заставляет чувствовать себя ущемлённым и навевает воспоминания о былой дискриминации.

     
     
  • 4.68, Аноним (43), 10:55, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Go меня обижает, заставляет чувствовать себя ущемлённым и навевает воспоминания о былой дискриминации.

    Поясни, каким образом?

     
     
  • 5.104, gogo (?), 11:33, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а каким боком "черный список" навивает воспоминания нигерам? про какие списки они вспоминают? или пусть уже требуют цвет как таковой запретить...
    для него может go звучит как призыв уйти в туманну даль от макаронного монстра
     
  • 4.69, Аноним (43), 10:55, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Где пруфы что в США пастафарианство официально признано?
     
     
  • 5.117, Аноним (117), 11:49, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добра тебе! И хорошего дня!
     
  • 3.154, Аноним (151), 12:31, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам поищи, чай не маленький.
    А еще там пастафарианцам дают убежище за религиозные преследования.
     
  • 2.58, Аноним (49), 10:38, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет белому населению земли!
     

  • 1.18, Аноним (18), 09:44, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Я надеюсь, что такая ср@нь будет в тренде только у хипсторских языков.
    С другой стороны это будет показателем какие дегроды язык разрабатывают.
     
     
  • 2.88, Аноним (88), 11:17, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у всех американских языков
    разве что легаси-язычки не тронут, на которых всё равно уже никто новых проектов не начинает
     

  • 1.23, Аноним (23), 09:49, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Нужно еще убрать классы, потому что наличие классов означает накапливающиеся противоречия в системе и свидетельствует о неравенстве объектов. Да и объектов быть не должно, только субъекты.
     
     
  • 2.35, leap42 (ok), 10:07, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ох уж эта газификация луж от анонима... в Go нет ни классов, ни объектов (и не было)
     
  • 2.86, Аноним (86), 11:15, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Нужно еще убрать классы

    Если начать убирать классы, тебя посадят за экстремизм.

     
  • 2.107, gogo (?), 11:35, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нужно убрать понятие "родительский класс" и "наследование". Ибо заднеприводным не светит ))
     
  • 2.142, Аноним (131), 12:14, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не субъекты, а нейтральные предметы.
     

  • 1.24, шайхулуд (?), 09:49, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Само название языеп Go - идти оскорбляет безногих инвалидов!
     
     
  • 2.41, Повидло19 (?), 10:17, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Только для отечественных носителей рунглиша.
     
     
  • 3.71, Аноним (43), 10:56, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Го это игра китайская. Логично переписать на иероглифы.
     
  • 2.51, Аноним (51), 10:29, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это сокращение от "Gay Overrepresentation"...
     

  • 1.25, Аноним (25), 09:50, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    надо добавить russianlist/chineselist
     
     
  • 2.32, neanonim (?), 10:05, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    оба списка красные?
     
     
  • 3.53, FreeYourMind (?), 10:30, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    санкционные?
     

  • 1.26, Аноним (26), 09:50, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Режут слух неспециалистам? А кто эти неспециалисты, читающие исходники go? Роскомпозор?

    Разве утята уже у власти чтобы здесь - в России волновались о толерастии и политкоректности высказываний о неграх и педиках?

     
  • 1.27, Аноним (27), 09:52, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Замечательно, поменяли общепринятый blacklist на blocklist, который теперь будет восприниматься как "список блоков", а не "список блокировки". Allowlist скорее понимается как "разрешение списков'.
     
     
  • 2.39, Повидло19 (?), 10:16, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Только для носителей рунглиша.
     
     
  • 3.144, Аноним (131), 12:15, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открывай, санитары пришли, галоперидол принесли.
     

  • 1.28, user90 (?), 09:55, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Читая заголовок новости, я было подумал, что это жОсткий стеб!!

    Ну и да, конечно же в целом Go НАФИГ НЕ НУЖЕН! Как был с самого начала, так уж теперь-то без вопросов вообще.

     
  • 1.33, Аноним (51), 10:06, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ппц... Куда катится этот мир? Скоро и в сишечке с плюсами и джавой ковыряться начнут в поисках трансгендерофобных терминов, как пить дать...
     
     
  • 2.132, sailorCat (?), 12:06, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ппц... Куда катится этот мир?

    Мы при совке пожили, теперь и американцы поживут.

     

  • 1.34, Аноним (34), 10:07, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Давайте вообще цвета запретим, они оскорбляют дальтоников
     
     
  • 2.56, Аноним (56), 10:35, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Некоторые дальтоники уже заявляют, что рас не существует.
     

  • 1.36, planc (?), 10:08, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Сборщик мусора оскорбляет полицейских, предлагаю введение термина - Loot Collector
     
     
  • 2.66, Аноним (66), 10:48, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там сейчас? Cop collector?
     
     
  • 3.97, Аноним (86), 11:26, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сборщики мусора это сотрудники, осуществляющие протекцию кого-либо в обмен на часть дохода.
     
  • 2.95, Михрютка (ok), 11:23, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    planc: предлагаю введение термина - Loot Collector
    BLM: <triggered>

     

  • 1.42, Аноним (42), 10:22, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Пора переименовывать красно-черные деревья
     
     
  • 2.147, Аноним (131), 12:18, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Native or Afroamerican trees.
     

  • 1.45, YetAnotherOnanym (ok), 10:26, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >  "process", "pty", "proc" и "control"
    > достаточно самого факта наличия людей, которых данные фразы обижают

    Меня обижают фразы со словом "control". Я усматриваю в нём покушение на ограничение моей свободы, угнетение и навязывание чужой воли.

     
  • 1.47, Аноним (47), 10:26, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А меня в детстве угнетали тем, что постоянно контролировали, и ещё всякие алфавитные конторы угнетают меня, потому что хотят контролировать мою жизнь, поэтому меня оскорбляют, заставляют чувствовать себя ущемлённым и навевают воспоминания о былой дискриминации термин "control", считаю, что он должен быть заменён на более нейтральный, не навевающий плохих воспоминаний и не заставляющий чувствовать себя жертвой дискриминации.
     
     
  • 2.52, Аноним (43), 10:29, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А меня в детстве угнетали тем, что постоянно контролировали,

    Надо было эмансипироваться от угнетателей.

     
  • 2.59, Bdfybec (?), 10:39, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в детстве угнетали тем, что постоянно контролировали

    Надо сразу после рождения лишать родителей родительских прав, чтобы они не могли осуществлять "родительский control".

     
     
  • 3.72, Аноним (43), 10:57, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И отдавать их в ясли, чтобы воспитывали настоящих коммунистов?
     
     
  • 4.116, Аноним (116), 11:47, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настоящих капиталистов^W безграмотных рабочих при капитале.
     

  • 1.60, FreeYourMind (?), 10:39, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    название Go надо заменить на нейтральное название, потому что слово Go может напоминать афрочернокожим о тех временах, когда их рабовладелец посылал работать на плантацию словами "Go to work, n*gg*r!"
     
  • 1.62, EnemyOfDemocracy (?), 10:42, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > от данных терминов два года назад избавились проекты Python

    А от свастики в логотипе эти хипсторы не хотят избавиться?

     
     
  • 2.64, Bdfybec (?), 10:46, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты в геометрической фигуре "квадрат" тоже свастику видишь?
     

  • 1.63, Аноним (63), 10:44, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Они хотят запретить альтернативные смыслы слова чёрный и раб? Так они от этого внутри себя все равно такими же останутся. Это их больная самооценка, их и надо лечить.
     
  • 1.70, Аноним (70), 10:55, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Ну, block/allow - более специальное и действительно понятнее, чем black/white, с которым, с непривычки, каждый раз приходится делать усилие над собой, чтобы вспомнить которое отсеивает, а которое принимает.
    А master/slave - всегда был какой-то дичью, будто нарочно созданный чтобы оскорблять не только тех, на ком американские капиталисты веками наживали свои состояния, но и всякое зравомыслие. Не помню случая, где это обозначение имело бы хоть какой-то смысл, кроме издевательства. В большинстве случаев употребления разумнее обойтись порядковыми номерами. На худой конец есть major/minor и superior/inferior.
    Как приятный бонус, ни у кого теперь не будет лишних поводов оскорбляться, и люди будут больше отдаваться написанию кода, а не выяснению отношений.
     
     
  • 2.82, Ваш Анонимус (?), 11:08, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На худой конец есть major/minor и superior/inferior

    По скользкой дорожке ходишь. Ты же, получается, кичишься неравенством.

     
     
  • 3.96, Аноним (70), 11:24, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне нейтральные математические термины.
     
     
  • 4.135, Аноним (117), 12:07, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я все равно оскорблён!
     
  • 2.85, Аноним (122), 11:14, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ничё, что Master означает прилагательное ведущий? А slave - ведомый? А ещё, оказывается надо запретить ученую степень магистра, ибо это тоже Master - только вот где рабы, наверно это ущемленные сложностью обучения в универах?
    Тогда половину протоколов передачи данных надо переименовать вместе с документацией (I2C, SPI). Но история всё равно останется, и она будет формировать их настоящее по факту.
     
     
  • 3.93, Аноним (70), 11:23, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы приводите примеры употребления слов в отрыве друг от друга. Речь шла об употреблении связки "master-slave".  Не слышал, чтобы учеников/подмастерьев, хоть бы в шутку, называли "рабами". Слабоватая у вас позиция.
    Не забываете также про существование устоявшихся (и вполне нейтральных) branch/leaf, имеющие широкое хождение в алгоритмической теории. Как вариант: parent/child.
     
     
  • 4.98, Аноним (122), 11:27, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они всё равно придерутся. Хоть всё переименую, не в этом же суть!
     
  • 4.102, Аноним (122), 11:31, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вот парное соединение, где одно устройство контролирует одно или несколько других. Controler? Для микроконтроллерщиков это будет шиза. Смысл остаётся, одно главное, другое нет. Parent/child - а это что, второе устройство рождено первым или наследуется от первого? branch/leaf - веткой назвать ведущее устройство?
     
  • 4.111, gogo (?), 11:45, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подмастерьев не называют рабами потому, что ИМ будет обидно. А вот зависимому серверу обидно не будет - он не живой, знаете ли. Так где пострадавшие? Нигеры заботятся о чувствах программных инстансов?
     
  • 4.139, Михрютка (ok), 12:11, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > широкое хождение в алгоритмической теории. Как вариант: stepparent/stepchild.

    // pornhub compatibility fix


     

  • 1.74, Аноним (43), 10:58, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Перепись расистов объявляю открытой.
     
     
  • 2.77, Аноним (77), 11:01, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да здrаствует rеволюция! Rепrессиrуем ещё 50 миллионов rасистов и пrочих вraгов наrода! Тель хай!
     
  • 2.101, Аноним (88), 11:30, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не путай расизм с неполиткорректными шутками
     
  • 2.120, Аноним (117), 11:56, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безмозглый leftie не видит токсичности и ущемления в том, чтобы навешивать на других ярлыки типа "расист". Какие ж вы тупые
     
  • 2.124, Аноним (117), 11:58, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добра тебе! И хорошего дня!
     

  • 1.76, iZEN (ok), 11:00, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Психически нездоровые дети, не вышедшие из пубертатного возраста.
     
     
  • 2.80, Аноним (78), 11:07, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, iZEN! Давно его невидно было :)
     
  • 2.145, Аноним (117), 12:16, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Трудные времена создают сильных людей.
    Сильные люди создают хорошие времена.
    Хорошие времена создают слабых людей.
    И слабые люди создают трудные времена»

    - Г. Майкл Хопф, «Те, кто остается»

     

  • 1.81, Ваш Анонимус (?), 11:07, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Господа, это же полумеры allowlist и blacklist. Цвета же при этом никуда не денутся. Надо переименовать цвета.
     
     
  • 2.118, Нитрофос (?), 11:50, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    альтернативно белый?
     
  • 2.129, Аноним (122), 12:02, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот этим и отличаются кресты:
    #define true false
    #define black gray
    #define white gray
    #define red gray
    #define gay gray
     

  • 1.83, Аноним (88), 11:12, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://pride.google
    что ещё ждать от гугловского язычка
    переходите на православную сишку!
     
     
  • 2.100, Аноним (88), 11:29, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    микрософтовские тоже https://www.microsoft.com/en-us/pride
     

  • 1.84, Аноним (84), 11:12, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Я так понимаю этот рафинированный язык предотвратит мыслепреступления.
     
  • 1.89, Анонымоус (?), 11:18, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Конец Калабуховскому дому.
     
  • 1.91, Михрютка (ok), 11:20, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    скажите спасибо, что опеннет хостится и зареган в россии. иначе за один этот тредик вас уже бы деплатформили откуда только можно.

    продолжайте шутить в каментах.

     
     
  • 2.99, Аноним (88), 11:27, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на лоре такое не прокатит, там сейчас сжв в модерах
     
  • 2.127, Аноним (127), 12:00, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот поэтому нормальные люди на западе уже начинают потихоньку нам завидовать. Там много таких, практически половина населения, просто пока они вынуждены терпеть и молчать.
     

  • 1.103, Геймер (?), 11:32, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда это кончится!?
     
     
  • 2.133, Аноним (127), 12:06, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закончится тогда, когда люди ответственные за эту пропаганду перестанут получать финансирование.
     
     
  • 3.150, Аноним (117), 12:22, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вряд ли перестанут, это очень удобно - всего лишь парой крикливых шавок громить конкурентов и неугодных
     
     
  • 4.153, Аноним (117), 12:30, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну или когда люди привыкнут к этой теме и перестанут вестись, и надо будет искать новую для продолжения манипуляций

    *поправил шапочку*

     

  • 1.110, Аноним (110), 11:44, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро и вовсе запретят белый и черный цвет. А все остальные цвета забрали себе ЛГБТ
     
     
  • 2.130, Аноним (130), 12:04, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Black lives matter! Проклятый расист угнетатель, не смей трогать черных!
     
     
  • 3.152, Аноним (152), 12:29, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Black lists matter!
     

  • 1.112, КО (?), 11:45, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я поржал, спасибо
     
  • 1.114, Аноним (114), 11:47, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Термины allowlist/blocklist самодостаточны и лучше описывают свою суть, чем устоявшиеся термины whitelist/blacklist, которые режут слух неспециалистам.

    Я абсолютный не специалист, но мне слух ничего не режет

     
  • 1.115, Аноним (110), 11:47, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Возвращайтесь на С/С++ и не ипите себе мозги
     
     
  • 2.126, Аноним (130), 11:59, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Возвращайтесь на язык где простая операция сложения вызывает неопределенное поведение.
     
     
  • 3.140, царь (?), 12:12, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да как ты смеешь, колхозник, так говорить о плюсах?
    Ты думаешь, раз сдал лабу в своём ПТУ, то теперь все знаешь?

    Возвращайся за парту, дошколенок.

     

  • 1.138, Аноним (138), 12:11, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Еще лет 5-10 назад такое можно было встретить только в юмористических новостях вроде ИА Панорама или в Красной бурде(никого сочетание красного цвета с бурдой не оскорбило?)
    Мы рождены, чтоб шутку сделать былью
     
  • 1.141, Аноним (141), 12:14, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Men in #000000
     
  • 1.143, Аноним (138), 12:14, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Представляю как негры орут с таких новостей, смеясь над дебилами-снежками
     
  • 1.146, Аноним (138), 12:18, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>>Для избавления от нежелательных терминов достаточно самого факта наличия людей, которых данные фразы обижают, заставляют чувствовать ущемлёнными и навевают воспоминания о былой дискриминации

    Так можно далеко зайти

     
  • 1.148, Нанобот (ok), 12:20, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > "whitelist" и "blacklist" заменены на "allowlist" и "blocklist"

    Поменять, что-ли, blacklist на niggerlist в своих проектах? 🤔

     
  • 1.155, Аноним (117), 12:32, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раковая опухоль (
     
  • 1.157, ZiP File (?), 12:33, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вся эта истерия вокруг "расизма" и "нетерпимости" нагнетается представителями банкирского народа. Просто игнорируйте этот бред и не поддавайтесь на провокации леваков, они лишь служат своим богоизбранным хозяевам.
     

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