Язык Go избавляется от неполиткорректных терминов whitelist/blacklist и master/slave

В основную кодовую базу языка Go принято изменение, убирающее из исходных текстов и документации фразы whitelist/blacklist и master/slave, неприятие которых усилилось на фоне бушующих в США протестов. Фразы "whitelist" и "blacklist" заменены на "allowlist" и "blocklist", а "master" и "slave" в зависимости от контекста на "process", "pty", "proc" и "control".

Изменение не приведёт к нарушению обратной совместимости и путанице, так как большая часть исправлений приходится на комментарии, тесты и внутренние переменные. Замена master/slave последнее время стала привычной практикой, например, от данных терминов два года назад избавились проекты Python и Redis. Термины allowlist/blocklist самодостаточны и лучше описывают свою суть, чем устоявшиеся термины whitelist/blacklist, которые режут слух неспециалистам.

Указано, что разработчики не пытаются развязать очередные дебаты о терминах в технологических проектах. Для избавления от нежелательных терминов достаточно самого факта наличия людей, которых данные фразы обижают, заставляют чувствовать ущемлёнными и навевают воспоминания о былой дискриминации. По историческим причинам и в социальном контексте употребление указанных фраз в современном обществе начало считаться оскорбительным и вызывает осуждение. Противники переименования считают, что не следует смешивать политику и программирование, это лишь термины, значение которых уже устоялось в компьютерной технике, а негативная коннотация навязывается искусственными представлениями о политической корректности, мешающими использованию простого английского языка.



