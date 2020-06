Язык Go избавляется от неполиткорректных терминов whitelist/blacklist и master/slave

2.48 , Аноним ( 43 ), 10:27, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Я, как пастафарианец, последователь официально зарегистрированной в США А можно пруфы что в США пастафарианство официально зарегистрировано?

В РФ пастафарианство официально официально зарегистрировано.

А ещё как пастафарианец пастафарианца спрашиваю: каким образов GO оскорбляет?

3.54 , Bdfybec ( ? ), 10:31, 07/06/2020 > каким образов GO оскорбляет? Тупой? Написано же: Go меня обижает, заставляет чувствовать себя ущемлённым и навевает воспоминания о былой дискриминации.

4.68 , Аноним ( 43 ), 10:55, 07/06/2020 >Go меня обижает, заставляет чувствовать себя ущемлённым и навевает воспоминания о былой дискриминации. Поясни, каким образом?

5.104 , gogo ( ? ), 11:33, 07/06/2020 а каким боком "черный список" навивает воспоминания нигерам? про какие списки они вспоминают? или пусть уже требуют цвет как таковой запретить... для него может go звучит как призыв уйти в туманну даль от макаронного монстра

для него может go звучит как призыв уйти в туманну даль от макаронного монстра

4.69 , Аноним ( 43 ), 10:55, 07/06/2020 Где пруфы что в США пастафарианство официально признано?

5.117 , Аноним ( 117 ), 11:49, 07/06/2020 Добра тебе! И хорошего дня!

3.154 , Аноним ( 151 ), 12:31, 07/06/2020 Сам поищи, чай не маленький.

А еще там пастафарианцам дают убежище за религиозные преследования.

2.58 , Аноним ( 49 ), 10:38, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет белому населению земли!