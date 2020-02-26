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Релиз языка программирования Go 1.14

26.02.2020 22:57

Представлен релиз языка программирования Go 1.14, который развивается компанией Google при участии сообщества как гибридное решение, сочетающее высокую производительность компилируемых языков с такими достоинствами скриптовых языков, как лёгкость написания кода, быстрота разработки и защищённость от ошибок. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Синтаксис Go основан на привычных элементах языка Си с отдельными заимствованиями из языка Python. Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается. Код на языке Go компилируется в обособленные бинарные исполняемые файлы, выполняемые нативно без использования виртуальной машины (модули профилирования, отладки и другие подсистемы выявления проблем на этапе выполнения интегрируются в виде runtime-компонентов), что позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си.

Проект изначально разрабатывается с оглядкой на многопоточное программирование и эффективную работу на многоядерных системах, в том числе предоставляя реализованные на уровне операторов средства для организации параллельных вычислений и взаимодействия между параллельно выполняемыми методами. Язык также предоставляет встроенные средства защиты от выхода за допустимые области выделенных блоков памяти и обеспечивает возможность использования сборщика мусора.

Основные новшества, представленные в выпуске Go 1.14:

  • Новая система модулей в команде "go" объявлена готовой для повсеместного использования, включена по умолчанию и рекомендована для управления зависимостями вместо GOPATH. Новая система модулей отличается интегрированной поддержкой версионирования, средствами доставки пакетов и улучшенной системой управления зависимостями. При помощи модулей разработчики больше не привязаны к работе внутри дерева GOPATH, могут явно определять зависимости с учётом версий и создавать повторяемые сборки.
  • Добавлена поддержка встраивания интерфейсов с перекрывающимся набором методов. Методы из встроенного интерфейса теперь могут иметь те же имена и одинаковые сигнатуры, что и у методов в уже присутствующих интерфейсах. Явно объявленные методы как и раньше остаются уникальными.
  • Увеличена производительность выражения "defer", использование которого теперь почти не отличается по скорости от прямого вызова отложенной функции, что позволяет применять отсроченный запуск функции в коде, чувствительном к производительности.
  • Обеспечена асинхронное вытеснение сопрограмм (goroutine) - циклы, не содержащие вызова функций, теперь потенциально не могут привести к взаимной блокировке планировщика или задержке начала сборки мусора.
  • Повышена эффективность системы распределения страниц памяти, в которой теперь наблюдается значительно меньше конфликтов блокировок в конфигурациях с большими значениями GOMAXPROCS. Как результат уменьшились задержки и повысилась пропускная способность при параллельном интенсивном распределении больших блоков памяти.
  • Оптимизированы блокировки и снижено число переключений контекста при работе внутренних таймеров, используемых в функциях time.After, time.Tick, net.Conn.SetDeadline.
  • В команде go по умолчанию активирован флаг "-mod=vendor", если в корне имеется каталог vendor, предназначенный для поставки внешних зависимостей, привязанных к определённому поставщику. Добавлен отдельный флаг "-mod=mod" для загрузки модулей из кэша модулей, а не из каталога "vendor". Если файл go.mod доступен только для чтения по умолчанию обеспечено выставление флага "-mod=readonly", если отсутствует верхний каталог "vendor". Добавлен флаг "-modfile=file" для задания альтернативного файла go.mod вместо имеющегося в корневом каталоге модуля.
  • Добавлена переменная окружения GOINSECURE, при установке которой команда go не требует использования HTTPS и пропускает проверку сертификатов при загрузке модулей напрямую.
  • В компилятор добавлен включённый по умолчанию флаг "-d=checkptr" для проверки кода на соответствие правилам безопасного использования unsafe.Pointer.
  • В поставку включён новый пакет hash/maphash с некриптографическими хэш-функциями для создания хэш-таблиц для произвольных байтовых последовательностей или строк.
  • Добавлена экспериментальная поддержка 64-разрядной платформы RISC-V в Linux.
  • Добавлена поддержка FreeBSD на 64-разрядных системах ARM.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.golang.org/go1.14...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.13
  3. OpenNews: Обновление языка Go 1.11.5 и 1.10.8 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Уязвимости в системе загрузки модулей для языка Go
  5. OpenNews: Выпуск языка программирования Dart 2.0
  6. OpenNews: Google представил Grumpy, транслятор кода Python на язык Go
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: golang
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:10, 26/02/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Традиционно не добавили дженериков
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:24, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не нужно как твои дженерики как и сам го.
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:46, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дженерики в 2.0 будут.  Или в 1.2, не знаю, как решат.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:35, 26/02/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    Лучше крестов.
     
     
  • 2.4, Нонон (?), 23:38, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуже раста
     
  • 2.5, Егор Мамонтов (?), 23:41, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если вам эта мысль помогает жить, то считайте так., но прошу вас не вводите в заблуждения окружающих.
     
  • 2.9, Аноним (7), 23:49, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря с какой точки зрения.
    С точки зрения простоты для изучения - конечно. Го изучается за три дня, а кресты можно изучать всю жизнь. С точки зрения мощности языка - конечно нет.
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:43, 26/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Лучше раста
     
  • 1.8, Аноним (7), 23:47, 26/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Лучше, чем грузины.
     
  • 1.10, А (??), 23:51, 26/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    До чего ж библиотеки или куцые или костыльные. Или самому писать, или ждать, пока созреет как Питон. Обзаведётся либами, др. объектами...
     
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