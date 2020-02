Представлен релиз языка программирования Go 1.14, который развивается компанией Google при участии сообщества как гибридное решение, сочетающее высокую производительность компилируемых языков с такими достоинствами скриптовых языков, как лёгкость написания кода, быстрота разработки и защищённость от ошибок. Код проекта распространяется под лицензией BSD. Синтаксис Go основан на привычных элементах языка Си с отдельными заимствованиями из языка Python. Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается. Код на языке Go компилируется в обособленные бинарные исполняемые файлы, выполняемые нативно без использования виртуальной машины (модули профилирования, отладки и другие подсистемы выявления проблем на этапе выполнения интегрируются в виде runtime-компонентов), что позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си. Проект изначально разрабатывается с оглядкой на многопоточное программирование и эффективную работу на многоядерных системах, в том числе предоставляя реализованные на уровне операторов средства для организации параллельных вычислений и взаимодействия между параллельно выполняемыми методами. Язык также предоставляет встроенные средства защиты от выхода за допустимые области выделенных блоков памяти и обеспечивает возможность использования сборщика мусора. Основные новшества, представленные в выпуске Go 1.14: Новая система модулей в команде "go" объявлена готовой для повсеместного использования, включена по умолчанию и рекомендована для управления зависимостями вместо GOPATH. Новая система модулей отличается интегрированной поддержкой версионирования, средствами доставки пакетов и улучшенной системой управления зависимостями. При помощи модулей разработчики больше не привязаны к работе внутри дерева GOPATH, могут явно определять зависимости с учётом версий и создавать повторяемые сборки.

Добавлена поддержка встраивания интерфейсов с перекрывающимся набором методов. Методы из встроенного интерфейса теперь могут иметь те же имена и одинаковые сигнатуры, что и у методов в уже присутствующих интерфейсах. Явно объявленные методы как и раньше остаются уникальными.

Увеличена производительность выражения "defer", использование которого теперь почти не отличается по скорости от прямого вызова отложенной функции, что позволяет применять отсроченный запуск функции в коде, чувствительном к производительности.

Обеспечена асинхронное вытеснение сопрограмм (goroutine) - циклы, не содержащие вызова функций, теперь потенциально не могут привести к взаимной блокировке планировщика или задержке начала сборки мусора.

Повышена эффективность системы распределения страниц памяти, в которой теперь наблюдается значительно меньше конфликтов блокировок в конфигурациях с большими значениями GOMAXPROCS. Как результат уменьшились задержки и повысилась пропускная способность при параллельном интенсивном распределении больших блоков памяти.

Оптимизированы блокировки и снижено число переключений контекста при работе внутренних таймеров, используемых в функциях time.After, time.Tick, net.Conn.SetDeadline.

В команде go по умолчанию активирован флаг "-mod=vendor", если в корне имеется каталог vendor, предназначенный для поставки внешних зависимостей, привязанных к определённому поставщику. Добавлен отдельный флаг "-mod=mod" для загрузки модулей из кэша модулей, а не из каталога "vendor". Если файл go.mod доступен только для чтения по умолчанию обеспечено выставление флага "-mod=readonly", если отсутствует верхний каталог "vendor". Добавлен флаг "-modfile=file" для задания альтернативного файла go.mod вместо имеющегося в корневом каталоге модуля.

Добавлена переменная окружения GOINSECURE, при установке которой команда go не требует использования HTTPS и пропускает проверку сертификатов при загрузке модулей напрямую.

В компилятор добавлен включённый по умолчанию флаг "-d=checkptr" для проверки кода на соответствие правилам безопасного использования unsafe.Pointer.

В поставку включён новый пакет hash/maphash с некриптографическими хэш-функциями для создания хэш-таблиц для произвольных байтовых последовательностей или строк.

Добавлена экспериментальная поддержка 64-разрядной платформы RISC-V в Linux.

Добавлена поддержка FreeBSD на 64-разрядных системах ARM.