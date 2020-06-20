Разработчики LLVM обсуждают прекращение использования слова "master"

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|2.18, Аноним (-), 12:11, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Запретить нефть. Заодно посмотреть что случится с теми чья экономика построена на гоне сырой нефти
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|1.7, Аноним (7), 12:01, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Не обошлось и без сарказма, который некоторыми был воспринят всерьёз. Роман Лебедев (942 коммита в LLVM]]) упомянул, что нужно подумать над целесообразностью использования слов "work" и "job", так как на русском "Worker" звучит как "Работник" или "Рабочий", а эти слова содержат сочетание "раб", которое переводится как "slave".
аха ха ха
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|1.10, Аноним (10), 12:02, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Проблема в том, что они не могут не поддержать. Всех кто против борцы за социальную справедливость начинают называть расистами и устраивают травлю. Ситуация напоминает партсобрания в СССР, попробуй проголосовать против в каком-то важном вопросе, идущим в разрез с общей линией партии.
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|2.32, Сишник (?), 12:28, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нормального психически стабильного человека невозможно затравить без насилия. Эти же настолько бесхарактерные, что даже не могут сами решить, во что переименовать - что само по себе означает, что переименование не нужно и более адекватной замены текущим терминам нет. Заменил бы по такому поводу все использования слова LLVM на GCC, да вот напасть - его и так нет нигде у меня🙂
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|3.47, Аноним (47), 12:52, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нормального психически стабильного человека невозможно затравить без насилия.
> Эти же настолько бесхарактерные, что даже не могут сами решить,
Eсли он живет у мамки - несомненно.
В ином случае, психически стабильный человек сначала десять раз задумается - а нужно ли ему рисковать вылететь с "волчьим билетом" с любимой работы (и остаться с невыплаченной ипотекой и прочими "милыми" вещами) из-за такой мелочи.
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|1.14, Аноним (14), 12:08, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Книги по гиту через годик:
To checkout the ██████ branch, use the following command: git checkout ██████
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|2.23, Аноним (23), 12:15, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ничего, что квадраты у тебя чёрные? Тут расизм в каждом символе.
Держи правильные, социально-справедливые: ░░░░░░░░░
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|2.28, A.Stahl (ok), 12:24, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Можно подумать что в каком-то там 15 веке технари не лизали жопу сумасшедшим религиозным фанатикам или ещё кому похуже.
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|2.60, Anonymoustus (ok), 13:15, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этим вашим «технарям» надо было ходить в качалку и работать над своим тестостероном, чтобы не падать в обморок от любых наездов СЖВ.
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|1.27, Ilya Indigo (ok), 12:24, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему никто из ЛГБ-тешников не жалуется что в Библии упоминается раб божий, и господ(ствующий) бог (тот же мастер) причём весьма в определённом и унизительном смысле?
Почему эти петухи и куры на это не жалуются и не требуют убрать эти оскорбительные слова оттуда?!
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|2.30, A.Stahl (ok), 12:27, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может по-английски оно иначе формулируется?
Верховное божество у них, кажется, лорд, а не хозяин. Близко, но не то всё же.
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|3.48, Ilya Indigo (ok), 12:55, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Может по-английски оно иначе формулируется?
> Верховное божество у них, кажется, лорд, а не хозяин. Близко, но не
> то всё же.
Но рабы же у них всё равно должны быть.
Какая же религия обходится без рабов?
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|2.59, Аноним (59), 13:14, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ты сравнил конечно, одно дело еврейский божок, который кусты поджигать может, а его аватар умел делать трюки с водой - у таких в рабстве быть почетно. А другое дело, когда нужно гнуть спину и расстилаться перед каким-то мешком с требухой, который отличается от тебя только тем, что почему-то называет тебя своей собственностью.
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|1.31, Психтер (?), 12:27, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эти SJW тем временем по вечерам переодеваются в гимпов или берут плетку, т.к. насильная попытка задавить своё бессознательное и коллективное вместе с исторической инерцией вылазит в виде извращений.
Все эти вещи делаются из неприязни (гораздо большей к тем, кто употребляет эти слова), гордыни, униженности и превосходства (кто унижен, тот жаждет превосходства), а не любви. А кто сам не является объектом, тот самоутверждается на жалости к "угнетённым", т.е. он сам признаёт автоматически их жалкость, а себя относительно них - борцом-активистом, тем самым отбирая ответственность за чужую жизнь.
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|2.44, Аноним (40), 12:48, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дык ведь уже было сказано: раб не столько хочет свободы, сколько сам стать хозяином. Куда яснее то.
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|1.33, Михрютка (ok), 12:29, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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в переводе на простой русский:
чурка из гугла хочет нагнуть llvm, чтобы привлечь некоторых контрибуторов, например, фуллстек инженегру со следующим образованием
B.A.C in Theatre, Theatrical Design Specialization (Bowling Green State University), Dev Bootcamp
конечно, именно таких разработчиков им в llvm и не хватает.
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|1.34, user90 (?), 12:31, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Разработчики проекта LLVM
Я уверен, что среди них есть геи! Возможно, там таких половина)
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|1.35, Аноним (-), 12:33, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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тот тип George Floyd, который якобы жертва полиции и из-за которого эта тема началась, на самом деле был судимым, был преступником, наркоманом
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|1.36, Аноним (36), 12:34, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>, "work" и "job", так как на русском "worker" звучит как "работник" или "рабочий", а эти слова содержат сочетание "раб", которое переводится как "slave".
Труд, труженник. Это же очевидно! )))
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|1.38, Аноним (38), 12:37, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Давно пора убрать эти оскорбительные термины. Отсталым вaтникам это не понять, у них даже никто ноги черным не моет
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|1.42, Аноним (42), 12:46, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ничего смешного нет на самом деле. Тоже самое ждет Россию в будущем, когда Джамшуты* начнут требовать свои права. Просто мы страна отсталая, и до нас всё доходит очень долго
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|2.45, Отражение луны (ok), 12:51, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Джамшуты в Штатах скорее мексиканцы, и на них, похоже, всем пофигу. Разница большая - все-таки негры приплыли вместе с остальными, и фактически они тоже полноправная часть населения. В отличие от мигрантов (я не говорю что все мексиканцы мигранты)
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|3.49, Аноним (42), 12:55, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мексиканцы в отличии от чёрно-белый коренное население материка. Меня больше удивляет почему за права индейцев никто не борется. Двойные стандарты
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|1.50, Animal (??), 12:57, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Логику всем(всем на шарике и даже пингвинам) нужно преподавать начиная с 1-го класса, что бы некоторые такими лютыми дэбилами не вырастали.
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