Разработчики LLVM обсуждают прекращение использования слова "master"

Разработчики проекта LLVM выразили желание последовать примеру других проектов и прекратить использование слова "master" для идентификации основного репозитория. Изменение преподносится как демонстрация того, что сообщество LLVM является инклюзивным и трепетно относится к вопросам, которые могут вызывать дискомфорт у определённых категорий участников.

Вместо "master" предлагается выбрать нейтральную замену, например, "dev", "trunk", "main" или "default". Отмечается, что до перехода с SVN на Git основная ветка именовалась "trunk" и данное имя остаётся привычным для разработчиков. Одновременно предлагается рассмотреть вопрос замены упоминаний терминов whitelist/blacklist на allowlist/denylist. При этом переименование основной ветки потребует внесение изменений в сборочные сценарии, настройки системы непрерывной интеграции и сопутствующие скрипты, но, отмечается, что данные изменения будут несущественными по сравнению с недавно выполненной миграцией с SVN на Git.

Большинство участников дискуссии, насчитывающей более 60 сообщений, высказались за переименование. Предложение в том числе одобрил и Крис Латнер (Chris Lattner), основатель и главный архитектор LLVM, но он рекомендовал не торопиться, а подождать и посмотреть чем завершиться инициатива GitHub по прекращению использования по умолчанию имени "master" для основных веток (чтобы использовать при переименовании ту же терминологию, что и в GitHub).

Не обошлось и без сарказма с доведением ситуации до абсурда, который некоторыми был воспринят всерьёз. Роман Лебедев (942 коммита в LLVM) упомянул, что если говорить об инклюзивности, то нужно подумать над целесообразностью использования и других слов, например, "work" и "job", так как на русском "worker" звучит как "работник" или "рабочий", а эти слова содержат сочетание "раб", которое переводится как "slave".



