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Разработчики LLVM обсуждают прекращение использования слова "master"

20.06.2020 11:48

Разработчики проекта LLVM выразили желание последовать примеру других проектов и прекратить использование слова "master" для идентификации основного репозитория. Изменение преподносится как демонстрация того, что сообщество LLVM является инклюзивным и трепетно относится к вопросам, которые могут вызывать дискомфорт у определённых категорий участников.

Вместо "master" предлагается выбрать нейтральную замену, например, "dev", "trunk", "main" или "default". Отмечается, что до перехода с SVN на Git основная ветка именовалась "trunk" и данное имя остаётся привычным для разработчиков. Одновременно предлагается рассмотреть вопрос замены упоминаний терминов whitelist/blacklist на allowlist/denylist. При этом переименование основной ветки потребует внесение изменений в сборочные сценарии, настройки системы непрерывной интеграции и сопутствующие скрипты, но, отмечается, что данные изменения будут несущественными по сравнению с недавно выполненной миграцией с SVN на Git.

Большинство участников дискуссии, насчитывающей более 60 сообщений, высказались за переименование. Предложение в том числе одобрил и Крис Латнер (Chris Lattner), основатель и главный архитектор LLVM, но он рекомендовал не торопиться, а подождать и посмотреть чем завершиться инициатива GitHub по прекращению использования по умолчанию имени "master" для основных веток (чтобы использовать при переименовании ту же терминологию, что и в GitHub).

Не обошлось и без сарказма с доведением ситуации до абсурда, который некоторыми был воспринят всерьёз. Роман Лебедев (942 коммита в LLVM) упомянул, что если говорить об инклюзивности, то нужно подумать над целесообразностью использования и других слов, например, "work" и "job", так как на русском "worker" звучит как "работник" или "рабочий", а эти слова содержат сочетание "раб", которое переводится как "slave".

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.llvm.org/piperma...)
  2. OpenNews: GitHub решил отказаться от имени "master" для основных веток
  3. OpenNews: Проект OpenZFS из-за политкорректности избавился от упоминания слова "slave" в коде
  4. OpenNews: Язык Go избавляется от неполиткорректных терминов whitelist/blacklist и master/slave
  5. OpenNews: Проект Python для соблюдения политкорректности избавляется от терминов "master" и "slave"
  6. OpenNews: Проект FreeBSD принял новый кодекс поведения разработчиков
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53197-llvm
Ключевые слова: llvm, master
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (59) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:51, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Black Lives Matter
     
     
  • 2.2, nebularia (ok), 11:52, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    All Lives Matter
     
     
  • 3.12, theerha (?), 12:03, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Но негры не люди
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 12:10, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    monkey lives matter
     
     
  • 5.52, iCat (ok), 13:02, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    yankey lives matter
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:04, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Nothing Else Matters
     
     
  • 4.15, atk91 (ok), 12:09, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Default of Puppets
     
  • 2.37, Аноним (37), 12:35, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Dogs lives matter
     
  • 2.56, Anonymoustus (ok), 13:11, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда смотрят вахтёры? Удалите поскорее этот расистский комментарий!
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:54, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И эти тоже
     
  • 1.5, Гениальный Виталий (?), 11:55, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Отличная инициатива!Поддерживаю
     
     
  • 2.57, Аноним (57), 13:12, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://endchan.org/.media/81a32349b80ebd9445426e71d2d36f0e-videomp4.mp4
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:59, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    нефть чёрная, надо что-то делать
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 12:11, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запретить нефть. Заодно посмотреть что случится с теми чья экономика построена на гоне сырой нефти
     
     
  • 3.58, oni666789 (?), 13:13, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    навальняшки - овуляшки
     
  • 2.25, asdasd (?), 12:15, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А чего далеко ходить? У них Белый Дом все еще Белый.
     
  • 2.29, sailorCat (?), 12:26, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Газ голубой, а бензин оставляет радужные разводы на воде.
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:01, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Не обошлось и без сарказма, который некоторыми был воспринят всерьёз. Роман Лебедев (942 коммита в LLVM]]) упомянул, что нужно подумать над целесообразностью использования слов "work" и "job", так как на русском "Worker" звучит как "Работник" или "Рабочий", а эти слова содержат сочетание "раб", которое переводится как "slave".

    аха ха ха

     
     
  • 2.39, Аноним (39), 12:42, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >так как на русском

    Да всем пох.

     

  • 1.8, Аноним (8), 12:01, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Маразм крепчал
     
  • 1.9, bootforce (?), 12:02, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А job звучит как йоб
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 12:19, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а jabber?
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:02, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Проблема в том, что они не могут не поддержать. Всех кто против борцы за социальную справедливость начинают называть расистами и устраивают травлю. Ситуация напоминает партсобрания в СССР, попробуй проголосовать против в каком-то важном вопросе, идущим в разрез с общей линией партии.
     
     
  • 2.32, Сишник (?), 12:28, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нормального психически стабильного человека невозможно затравить без насилия. Эти же настолько бесхарактерные, что даже не могут сами решить, во что переименовать - что само по себе означает, что переименование не нужно и более адекватной замены текущим терминам нет. Заменил бы по такому поводу все использования слова LLVM на GCC, да вот напасть - его и так нет нигде у меня🙂
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 12:52, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нормального психически стабильного человека невозможно затравить без насилия.
    > Эти же настолько бесхарактерные, что даже не могут сами решить,

    Eсли он живет у мамки - несомненно.
    В ином случае, психически стабильный человек сначала десять раз задумается - а нужно ли ему рисковать вылететь с "волчьим билетом" с любимой работы (и остаться с невыплаченной ипотекой и прочими "милыми" вещами) из-за такой мелочи.


     

  • 1.11, vtsoft (?), 12:02, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Класс!Меня постоянно эта фигня оскорбляла
     
  • 1.14, Аноним (14), 12:08, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Книги по гиту через годик:

        To checkout the ██████ branch, use the following command: git checkout ██████

     
     
  • 2.20, Аноним (17), 12:12, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    надо белым замазывать, иначе хрест гроб гроб череп смерть
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:15, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ничего, что квадраты у тебя чёрные? Тут расизм в каждом символе.

    Держи правильные, социально-справедливые: ░░░░░░░░░

     

  • 1.16, InuYasha (??), 12:09, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    *мастер-узлы в elasticsearch занервничали и ушли в ООМ раньше обычного*
     
  • 1.19, Аноним (19), 12:12, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    не думал что технари в 21 веке опустятся до такого дна
     
     
  • 2.28, A.Stahl (ok), 12:24, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно подумать что в каком-то там 15 веке технари не лизали жопу сумасшедшим религиозным фанатикам или ещё кому похуже.
     
  • 2.40, Аноним (40), 12:45, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не беспокойтесь, снизу ещё не раз постучат... ;)
     
  • 2.60, Anonymoustus (ok), 13:15, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этим вашим «технарям» надо было ходить в качалку и работать над своим тестостероном, чтобы не падать в обморок от любых наездов СЖВ.
     

  • 1.21, Аноним (21), 12:12, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не Masters Degree, а Main Degree.
     
  • 1.22, ergjk (?), 12:14, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Рак мозга гуляет по планете.
    Куда там всяким коронавирусам!
     
  • 1.24, Корец (?), 12:15, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Обсуждаю что угодно, лишь бы не писать код...
     
  • 1.27, Ilya Indigo (ok), 12:24, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему никто из ЛГБ-тешников не жалуется что в Библии упоминается раб божий, и господ(ствующий) бог (тот же мастер) причём весьма в определённом и унизительном смысле?
    Почему эти петухи и куры на это не жалуются и не требуют убрать эти оскорбительные слова оттуда?!
     
     
  • 2.30, A.Stahl (ok), 12:27, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может по-английски оно иначе формулируется?

    Верховное божество у них, кажется, лорд, а не хозяин. Близко, но не то всё же.

     
     
  • 3.48, Ilya Indigo (ok), 12:55, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может по-английски оно иначе формулируется?
    > Верховное божество у них, кажется, лорд, а не хозяин. Близко, но не
    > то всё же.

    Но рабы же у них всё равно должны быть.
    Какая же религия обходится без рабов?

     
  • 2.59, Аноним (59), 13:14, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты сравнил конечно, одно дело еврейский божок, который кусты поджигать может, а его аватар умел делать трюки с водой - у таких в рабстве быть почетно. А другое дело, когда нужно гнуть спину и расстилаться перед каким-то мешком с требухой, который отличается от тебя только тем, что почему-то называет тебя своей собственностью.
     

  • 1.31, Психтер (?), 12:27, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эти SJW тем временем по вечерам переодеваются в гимпов или берут плетку, т.к. насильная попытка задавить своё бессознательное и коллективное вместе с исторической инерцией вылазит в виде извращений.
    Все эти вещи делаются из неприязни (гораздо большей к тем, кто употребляет эти слова), гордыни, униженности и превосходства (кто унижен, тот жаждет превосходства), а не любви. А кто сам не является объектом, тот самоутверждается на жалости к "угнетённым", т.е. он сам признаёт автоматически их жалкость, а себя относительно них - борцом-активистом, тем самым отбирая ответственность за чужую жизнь.
     
     
  • 2.44, Аноним (40), 12:48, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык ведь уже было сказано: раб не столько хочет свободы, сколько сам стать хозяином. Куда яснее то.
     

  • 1.33, Михрютка (ok), 12:29, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в переводе на простой русский:

    чурка из гугла хочет нагнуть llvm, чтобы привлечь некоторых контрибуторов, например, фуллстек инженегру со следующим образованием

    B.A.C in Theatre, Theatrical Design Specialization (Bowling Green State University), Dev Bootcamp

    конечно, именно таких разработчиков им в llvm и не хватает.

     
  • 1.34, user90 (?), 12:31, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Разработчики проекта LLVM

    Я уверен, что среди них есть геи! Возможно, там таких половина)

     
  • 1.35, Аноним (-), 12:33, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    тот тип George Floyd, который якобы жертва полиции и из-за которого эта тема началась, на самом деле был судимым, был преступником, наркоманом
     
  • 1.36, Аноним (36), 12:34, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >, "work" и "job", так как на русском "worker" звучит как "работник" или "рабочий", а эти слова содержат сочетание "раб", которое переводится как "slave".

    Труд, труженник. Это же очевидно! )))

     
  • 1.38, Аноним (38), 12:37, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора убрать эти оскорбительные термины. Отсталым вaтникам это не понять, у них даже никто ноги черным не моет
     
     
  • 2.41, Хомяк Анонима (?), 12:46, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они и это сами не умеют?
     

  • 1.42, Аноним (42), 12:46, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ничего смешного нет на самом деле. Тоже самое ждет Россию в будущем, когда Джамшуты* начнут требовать свои права. Просто мы страна отсталая, и до нас всё доходит очень долго
     
     
  • 2.45, Отражение луны (ok), 12:51, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Джамшуты в Штатах скорее мексиканцы, и на них, похоже, всем пофигу. Разница большая - все-таки негры  приплыли вместе с остальными, и фактически они тоже полноправная часть населения. В отличие от мигрантов (я не говорю что все мексиканцы мигранты)
     
     
  • 3.49, Аноним (42), 12:55, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мексиканцы в отличии от чёрно-белый коренное население материка. Меня больше удивляет почему за права индейцев никто не борется. Двойные стандарты
     

  • 1.43, Отражение луны (ok), 12:48, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Присоединился к инициативе, переименовал master в senpai.
     
  • 1.46, Аноним (42), 12:51, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда детям вернут радугу эти тридваразы проклятые
     
  • 1.50, Animal (??), 12:57, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Логику всем(всем на шарике и даже пингвинам) нужно преподавать начиная с 1-го класса, что бы некоторые такими лютыми дэбилами не вырастали.
     
  • 1.51, Аноним (-), 12:57, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как обстоят дела в gcc?
     
  • 1.53, iCat (ok), 13:05, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мир сошёл с ума?
     
  • 1.54, Anonymoustus (ok), 13:09, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Правильно, надо доводить до абсурда. Желательно так, чтобы расистами оказывались сами СЖВ.
     
  • 1.55, Аноним (55), 13:10, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И эти туда же... Совсем йопнулись.
    Остановите Землю, я сойду.
     

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