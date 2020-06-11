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Проект FreeBSD принял новый кодекс поведения разработчиков

11.06.2020 14:25

Проект FreeBSD сообщил о принятии нового кодекса поведения (Code of Conduct), основанного на кодексе проекта LLVM. Принятый кодекс приветствует дружелюбие и терпимость, деликатность и уважение к другим, допускает участие людей любого мировоззрения, возраста, пола, религиозных предпочтений, уровня образования, культуры, социального статуса и национальности. Разработчикам рекомендовано обращать внимание на свою манеру общения в сообществе, избегать выражений, которые могут оскорбить определённые категории личностей, и уважать чужое мнение при разрешении конфликтов. Требования уважительного отношения в том числе распространяется и на общение участников вне сообщества FreeBSD.

Смене кодекса предшествовало два опроса. Первый показал, что 94% разработчиков считают важным поддержание уважительной манеры общения, 89% считают, что FreeBSD должен приветствовать участие в проекте людей любого мировоззрения (2% против), 74% считают необходимым удалять из сообщества токсичных людей, независимо от их вклада в разработку (9% против). 35% недовольны имеющимся кодексом поведения, 34% относятся к нему нейтрально и 30% он устраивает. Второй опрос предложил переход на кодексы проектов LLVM или Go. 63% проголосовало за LLVM, 33% за Go и 4% за сохранение старого кодекса, который был основан на рекомендациях проекта Geek Feminism.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Утверждена новая модель управления разработкой Python
  3. OpenNews: Инициатива по замене нецензурных комментариев в исходных текстах ядра Linux
  4. OpenNews: Удаление Эрика Рэймонда из списков рассылки OSI и этические вопросы в открытых лицензиях
  5. OpenNews: В знак несогласия с новым кодексом поведения LLVM покинул один из ведущих разработчиков
  6. OpenNews: Ричард Столлман опубликовал рекомендации по ведению дискуссий в сообществе GNU
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53138-freebsd
Ключевые слова: freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.49, Аноним (49), 15:19, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Казалось бы, есть же отличный критерий, определяющий, кого допускать к разработке, а кого - нет. КВАЛИФИКАЦИЯ.
    "Не важно, какого ты пола, расы или сексуальной ориентации, покажи мне код!"
     
     
  • 2.81, пох. (?), 15:52, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну, кто будет копипастить после конца света в свой новомирный CoC, не забудьте ч... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.159, Аноним (159), 18:00, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > исправить недостатки

    ты уже улетишь в бан то то что это считаешь недостатками

    главное успеть распилить деньги

     
  • 2.92, Аноним (92), 15:57, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Увы, альтернативные задвинули квалификацию в ж*.
     

  • 1.13, Аноним (-), 14:36, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Новый принятый кодекс поведения позволяет банить участников проекта за взляды высказанные на ресурсах не относящихся к FreeBSD.
     
     
  • 2.20, Аноним (92), 14:49, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И теперь только попробуй сказать, что ты приверженец гетеро... сразу вышибут из команды.
     
     
  • 3.58, Аноним84701 (ok), 15:29, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И теперь только попробуй сказать, что ты приверженец гетеро... сразу вышибут из команды.

    Кабы только это!
    ... И теперь только попробуй вместо очередного петросянства подучить матчасть в виде истории разработки BSD/FreeBSD МакКузиком ... сразу вышибут с опеннета! 🙄

     
     
  • 4.74, Michael Shigorin (ok), 15:45, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что Вы, опеннет же отсталый, вебнольдевять, вот это всё :]
     
     
  • 5.190, Аноним (190), 18:56, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно мне, а как в альтлинуксе ко всему этому относяться? Без шуток, просто любопытно.
     
  • 2.118, Kusb (?), 16:55, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пздц (извините за французский)
    Я конечно CJW мечтающий стать девочкой и меня прикалывало переименование master/slave.
    Но почему вообще нужно банить за то, что было сделано на другом сервисе?
     
     
  • 3.150, Аноним (150), 17:50, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    если вступил в ряды КПСС то ты должен ...
     
  • 3.188, Twitch (?), 18:48, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мы баним человека, а не аккаунт. Коллеги из Твиттера применяют технику Shadow ban, что тоже неплохо. Пиши что хочешь, а тебя никто не видит. Это единственный способ бороться с маскулинностью.
     
     
  • 4.197, ччч (?), 19:15, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мрази. Позорное левацкое дерьмо.
     

  • 1.1, Аноним (1), 14:27, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +19 +/
    Парад безумия продолжает шествие.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:30, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    zombie walk ? =)
     
  • 2.107, NCoC (?), 16:27, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это будет продолжаться в т.ч благодаря тебе. Ты ведь пользуешься сайтами и ОС с коками?
     

  • 1.2, Андрей (??), 14:29, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, а Иорвальдс такой кодекс примет? :)
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 15:11, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Торвальдс уже не торт... :(
     
  • 2.44, gogo (?), 15:17, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Его ядро в bsd не используют ; )
     
  • 2.121, Аноним (121), 16:58, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он прогнулся раньше, а все его дети феминистки
     
  • 2.191, Аноним (190), 18:58, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он уже ходил в творческий отпуск и все переосмыслил. Новости по этому поводу были где-то год назад.
     

  • 1.3, Аноним (92), 14:29, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > уважать чужое мнение при разрешении конфликтов

    ...шаг к уничтожению собственного мнения и превращения в овощ.

     
     
  • 2.27, Аноним (-), 14:58, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С другой стороны, упертые болваны на своей волне могут сильно пакостить проекту в целом. Некоторые рожи упираются рогом - и не сдвинешь. Вплоть до ухода в аргументы вида "ты м...к".
     
     
  • 3.70, Michael Shigorin (ok), 15:42, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Думаю, тут важно _основание_ для этого самого уважения -- "я такой весь из себя уникальный, на колени" или "я хотя бы не причинил вам вреда, послушайте, пожалуйста".

    По моим наблюдениям более всех _требуют_ уважения те, кто менее всех его _заслуживают_.

     
     
  • 4.111, Аноним (-), 16:40, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Думаю, тут важно _основание_ для этого самого уважения

    У некоторых людей иногда все скатывается до аргументов вида "ты х*№". И если это какой-то разработчик проекта и он так какому-то нубу отлупляет - это очень даже может от проекта отвадить. На минуточку, тому же Торвальдсу Airlied возражал по этому поводу при комитах tinydrm, что мол, да мы все бываем новичками и ломаем дров - но давайте-ка постараемся чтобы новичкам было комфортно, а не гасить всех с плеча. И что характерно Торвальс угомонился и признал пойнт.

    > По моим наблюдениям более всех _требуют_ уважения те, кто менее всех его _заслуживают_.

    Очень хорошее и правильное наблюдение.

     
  • 4.123, Im banana man (?), 17:00, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Думаю, тут важно _основание_ для этого самого уважения -- "я такой весь
    > из себя уникальный, на колени" или "я хотя бы не причинил
    > вам вреда, послушайте, пожалуйста".
    > По моим наблюдениям более всех _требуют_ уважения те, кто менее всех его
    > _заслуживают_.

    Бывает и другая ситуация. Безвольный техлид не может решить проблемы в команде. Потому что сам - тряпка. Потому что забывает договоренности, потому что кивает как болванчик и подставляет попу вышестоящему руководству. От таких слабохарактерных и неспособных рулить процессом и уходит.

    Потому что когда команда договорилась про А, но кто-то начинает нарушать это А - тут должен быть авторитет, кто придет и объяснит что к чему. А если авторитета нет - то разрабы как хомяки начинают каждый на себя тянуть кодобазу. А целостность договоренностей как раз крепкий руководятел и обеспечивает.

     
  • 2.53, Аноним84701 (ok), 15:22, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> уважать чужое мнение при разрешении конфликтов
    > ...шаг к уничтожению собственного мнения и превращения в овощ.

    И вообще, шагнув неправильно, можно потерять шляпу с пером и запятнать свой красивый голубой плащ! 🙄

    "Есть два мнения -- мое и неправильное" ©

     

  • 1.5, Fracta1L (ok), 14:31, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    Меня, кстати, возмущает существование ревью кода. Это же по сути оскорбление программистов - якобы за ними всё проверять нужно. Да и дискриминация умственно отсталых, которые хотят стать программистами.
     
     
  • 2.18, Аноним (92), 14:46, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Исправление багофич - это же уничтожение творческого подхода и свободы самовыражения "я так вижу".
     
     
  • 3.21, Fracta1L (ok), 14:49, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Вот именно. Программы имеют право быть жирными, глючными и дырявыми, как и люди!
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 15:15, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Вступайте в прайд кодопозитивнщиков.
     
  • 2.62, Im banana man (?), 15:32, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    С одной стороны да, с другой плохо, когда код-ревью превращается в издевательство, когда MR/PR не принимаются по 2-3 недели, когда ты выполнил задачу, а проверяющие требуют переделать все с 0 лишь потому, что они решение видят по-другому. Хотя код рабочий, покрыт тестами и задачи бизнеса/проекта выполняются.

    Тогда да. В общем, палочка-то о 2-х концах

     
  • 2.85, Аноним (85), 15:54, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это всего лишь еще один из способов отлова ошибок, причем на очень ранней стадии. хотя далеко не все его применяют. он не дешевый, но у него есть и дополнительные плюсы - программисты начинают лучше ориентироваться в бОльшей кодовой базе и лучше переиспользуют код: вместо своих велосипедов могут заюзать проверенный велосипед коллеги.
     

  • 1.8, vitalif (ok), 14:34, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Больные люди. Если разработчик - не социопат, это плохой разработчик :-)
     
     
  • 2.63, Im banana man (?), 15:33, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если он социопат, то плохой командный игрок. Крупные проекты пишутся командами в первую очередь
     
     
  • 3.108, Аноним (108), 16:27, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Опыт показывает, что нет.
     
     
  • 4.113, Аноним (-), 16:42, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видел несколько случаев когда социопаты гробили общественные проекты в хлам, фигаря на своей волне. Остальным было больно и не прикольно и по итогам "благодетелей" крыли на чем свет стоит, вплоть до форков/реверта комитов за дохрена времени.
     
     
  • 5.116, Im banana man (?), 16:52, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Видел несколько случаев когда социопаты гробили общественные проекты в хлам, фигаря на
    > своей волне. Остальным было больно и не прикольно и по итогам
    > "благодетелей" крыли на чем свет стоит, вплоть до форков/реверта комитов за
    > дохрена времени.

    О, сколько я инфы знаю из крупных компаний в пределах ТТК, как там процесс устроен. Если кратко, то тратятся огромные деньги впустую из-за таких олухов токсичных. Но руководство даже не догадывается, что бюджеты впустую сливает...

     
  • 5.128, Аноним (121), 17:04, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не нужно было вам писать свой несовместимый код.
    Но вы прогнётесь под толерантный systemD
     
  • 5.146, Аноним (146), 17:42, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Социоратия это разные откланения. Социопат это не обязательно хикки затворник.
     

  • 1.9, Аноним (9), 14:34, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Между прочим, новость-то позитивная. Новый cock^W coc основан на чуть менее безумном варианте, чем тот бред от geek feminism.

    То есть плохо, но лучше, чем было.

     
     
  • 2.180, Аноним (159), 18:25, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты ещё не знаешь что там будет когда кодекс пропатчат
     

  • 1.10, Аноним (10), 14:35, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Песня этого месяца: "Запрещенные барабанщики - Убили негра"
     
     
  • 2.12, Аноним (10), 14:35, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лалала ла ла ла, убили негра, убили неграааа!
    Лалала ла ла ла, ни за что ни про что!
     
     
  • 3.37, быдлоюзер (?), 15:14, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уурррр тукитуки
     

  • 1.14, Аноним (14), 14:41, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    минус один
     
  • 1.15, Аноним (15), 14:43, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как там говорил капитан Барбосса: кодекс это просто свод указаний, а не жёстких законов!
     
     
  • 2.153, Аноним (150), 17:52, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, это полезно было бы знать людям в средневековой Европе перед тем как их сжигали на кострах
     

  • 1.16, th3m3 (ok), 14:45, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Меня оскорбляет новый кодекс FreeBSD!
     
     
  • 2.94, Аноним (85), 15:58, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Этих лицемерных πдоргов не волнует кого они оскорбляют - только в одну сторону все работает, в обратную - "это совсем другое"
     
     
  • 3.127, Kusb (?), 17:04, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Должно работать в обе стороны. Введение кодексов разработки заставляет некоторых людей чувствовать себя плохо, им навязывают правила и складывается впечатление, что их пространства хотят захватить.
     
     
  • 4.194, Аноним (190), 19:01, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное чтоб негры-гомосексуалисты с чистыми ногами чувствовали себя хорошо.
     

  • 1.19, Аноним (19), 14:49, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    >Принятый кодекс приветствует дружелюбие и терпимость, деликатность и уважение к другим, допускает участие людей любого мировоззрения, возраста, пола, религиозных предпочтений, уровня образования, культуры, социального статуса и национальности.

    Мне вот инересно, а что из перечисленного лично тебе аноним не нравится?
    Какие из слов не нравятся больше:дружелюбие, деликатность, уважение к другим?
    Я уверен, что в ИРЛ каждый из вас и так следует этим правилам, т.к. айтишники как правило дрыщи и не способны постоять за себя, а в случае нарушения одно их этих правил может последовать кара анальная. Опровергайте.

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 14:59, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > айтишники как правило дрыщи и не способны постоять за себя

    Ну ты примитивен блин! Тебя ж самого в соцЫуме имеют каждый день, разве что не физически)) И мощные бицепсы от этого не спасают..

     
     
  • 3.38, Аноним (19), 15:14, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Ну ты примитивен блин! Тебя ж самого в соцЫуме имеют каждый день, разве что не физически)) И мощные бицепсы от этого не спасают..

    Ну начнём с того что положение в обществе зависит от выработки гормонов в частности серотонина которые определяют поведение доминирующего самца. Даже если айтишник начал работать и у него появились деньги ходить в зал, то в детстве он все равно был ботаном или изгоем в классе и уровень серотонина как был на нуле так и остался.

     
     
  • 4.68, slowpocke (?), 15:40, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Серотонин - это малость не то
     
     
  • 5.79, Аноним (19), 15:52, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если в детстве вырабатывался гормон стресса, это всё баста, на всю жизнь амежкой быть.
    половое поведение -
    родительскео - пролактин ацитоксин
    агрессия лидер - нороадренали
    тихая эйфория =  эндорфины
    двигательная новизна дофомин
     
     
  • 6.141, gbh (?), 17:28, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ДофАмин. Дебилы, бл...
     
     
  • 7.147, Аноним (146), 17:44, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я не горномист мне плевать.
     
  • 2.48, Аноним (48), 15:19, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты в своём комментарии уже нарушил новые правила, если что.
     
     
  • 3.52, Аноним (19), 15:22, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое именно?
     
  • 2.56, n00by (ok), 15:27, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне не нравится участие эльфов, поскольку согласно их религии (см. Сильмариллион), люди являются существами второго сорта. Формально эльфы соответствуют правилам, выглядят дружелюбными и вежливыми, но некоторые из них считают нас свиньями и даже учат этому остальных. https://sun9-72.userapi.com/1QHT-OdK9oAcXBiV_zDBNm8lvof7TPXsvfwHGw/Z7T32QFbEWs
     
     
  • 3.60, Аноним (19), 15:30, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А слабо в ИРЛ публично заявить о своём отношении к эльфам?
     
     
  • 4.75, ryoken (ok), 15:45, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проститет, в ГДЕ..?
     
     
  • 5.82, Аноним (19), 15:52, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прощаю везде.
     
  • 5.83, Аноним (19), 15:53, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    как можно называть себя айтишником не не знать таких аббревиатур?
    IRL - in real life. В офлайне.
     
     
  • 6.95, ryoken (ok), 15:58, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > IRL - in real life. В офлайне.

    Это знаю. А вот то что транслитом - так не факт, что это одно и тоже.

     
  • 5.90, Аноним (90), 15:57, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Искажённой Развитии Личности
     
  • 4.101, n00by (ok), 16:08, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А слабо в ИРЛ публично заявить о своём отношении к эльфам?

    Попробуйте меньше проецировать свою анонимность и прочее. Тогда есть шанс понять, что здесь публичное место.

     
  • 2.29, Без Бороды (?), 15:00, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    айтишники айтишникам рознь... если ты у мамки погромист удалёншик или админ линукс-сервера с докером, то есть ещё масса других специфичных специальностей в it, которым приходится бриться, т.к. время от времени надо помататься по командировкам, от одного объекта с каким-нибудь Ip-dslam'ом до другого, где может находится неисравное спутниковое обрудование, или ещё до кучи. я уж не буду брать область системной интеграции, с чисто "полевой" работой, телеком. аудитами и многое, многое другое, включая прокладку линий волс, радиооборудования и другие работы...

    вы мамкины погромисты уже достали на себя одеяло натягивать...

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.55, Аноним (-), 15:25, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > ты связист а не айтишник.

    Сынок да ты Бог логики! IT - это множество _информационные технологии_, включая телеком, связь, разработку, базы данных, телефонию и прочее, прочее.

     
  • 4.57, Аноним (-), 15:29, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    айтишник от слова it, то бишь Information Technology википедия Information tech... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.66, Аноним (19), 15:38, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >так что нелепо говорить "ты связист а не айтишник", т.к. связист это и есть айтищник...

    У меня есть знакомые связисты и они не считают себя айтишниками, они считают себя связистами, они учились в связистский ВУЗах на связистских специальностях, не на информационных технологиях, у них в трудовых книжках написано что они связисты а не айтишники,
    Но анониму из этого вашего интернета конечно лучше знать.

     
     
  • 6.72, Аноним (-), 15:43, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > У меня есть знакомые связисты и они не считают себя айтишниками

    Вечерние истории под чаёк с лимоном. Я в IT 30 лет (от программирования, админа ЛВС до настройки сетевого оборудования и тд). И мамкин погромист будет мне объяснить что такое IT.

    Ещё разок тебе повторяю IT - это от слова Information technology, это такая большая-большая область, которая представлена многими сферами - от сетей передачи данных, программирования, баз данных, телефонии и до кучи. Всё это и есть IT. Всё это и есть айтишники... До тебя доходит?

     
     
  • 7.120, Anm (?), 16:57, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну не в курсе человек , что существует ip телефония.
     
  • 6.73, Аноним (-), 15:44, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Хотя не, извини, ты девопс, чтобы быть связистом, надо
    > иметь связисткое образование.

    Это в какой деревне используют такую формулировку "связисткое образование"? В тех лабораториях Cisco, в которых я обучался таких слов не знают. Сынок, шёл ты бы книжки читать и образовываться...

     
     
  • 7.93, Аноним (19), 15:58, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если программистов и системных одминистраторов учат в одних шарашках, то инженеров по телекоммуникациям и связи учат в других. Ну что тут не понятного.

    Ты же
    >DevOps (акроним от англ. development и operations; по-русски обычно произносится как «дево́пс») — методология активного взаимодействия специалистов по разработке со специалистами по информационно-технологическому обслуживанию и взаимная интеграция их рабочих процессов друг в друга для обеспечения качества продукта. Предназначена для эффективной организации создания и обновления программных продуктов и услуг. Основана на идее тесной взаимозависимости создания продукта и эксплуатации программного обеспечения, которая прививается команде как культура создания продукта.

     
  • 6.86, Ю.Т. (?), 15:55, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кроме всех этих программок и цифирок, связисты получают (получали) крепкие знания радиофизики и электроники.
     
  • 3.51, Аноним (108), 15:21, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > [а]  если ты у мамки погромист удалёншик или админ линукс-сервера с докером
    > [б]  есть ещё масса других специфичных специальностей в it, которым приходится бриться, т.к. время от времени надо помататься по командировкам, от одного объекта с каким-нибудь Ip-dslam'ом до другого, где может находится неисравное спутниковое обрудование, или ещё до кучи. я уж не буду брать область системной интеграции, с чисто "полевой" работой, телеком. аудитами и многое, многое другое, включая прокладку линий волс, радиооборудования и другие работы...

    Я, давно уже [а]. Много лет как. Но большую половину карьеры, особенно сначала, занимался [б]. Твой псто заставил меня пустить скупую ностальгическую слезу.

     
     
  • 4.54, Аноним (19), 15:24, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какое из правил перечисленных в FreeBSD (Code of Conduct) ты не соблюдаешь в ИРЛ?
     
  • 2.32, Аноним (28), 15:04, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Анон, не повторяй по 10 раз. Не уважают тут только ширнармассы и те поветрия, которые в них циркулируют.
     
  • 2.130, Kusb (?), 17:07, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее то, что может скрываться за этим.
     

  • 1.23, kkk (??), 14:54, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Думал, если что - с Линукса на фряху переходить... Тепер я так не думаю... Давай, до свидания...
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 15:00, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Придется теперь к Тео идти какому-нибудь.
     
  • 2.41, анонимка (?), 15:16, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    то есть, про отцов-основателей ты был не в курсе?
     
     
  • 3.71, Аноним84701 (ok), 15:43, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем более, я так и не понял, где там требуется _уважение_ к этим двум группам, а... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.87, Michael Shigorin (ok), 15:55, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Эта пластиковая вежливость как раз и есть магизм -- что-то вроде если вывезти н... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.99, Аноним (19), 16:04, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Эта пластиковая вежливость как раз и есть магизм -- что-то вроде "если вывезти негра из США, одеть в беленькое и зауважать, он станет человеком".

    Я правильно понимаю, что вы не считаете негров живущих в Африке человеками, даже если они одеваются во всё белое?

    >Да не станет.  Человеком он сможет стать только если сам себя начнёт уважать, воспримет воспитание, займётся самообразованием и чем-либо полезным как себе, так и другим. (в несколько меньшей мере касается и всех нас)

    Вы не поверите, но один из потомков выходцев из Африки, говорят даже президентов не поверите избрали, вот такие дела.

     
     
  • 6.103, n00by (ok), 16:22, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Взглянув на Сашу, Дмитриев воскликнул:
    - Смотрите, какой арапчик!
    - Зато не буду рябчик! – тотчас услышал он в ответ.

    Мать метнула гневный взор на сына, не найдя сразу, что сказать на такую выходку. На секунду в гостиной водворилась тишина. Напряжение разрядил сам Иван Иванович, который давно уже философски относился к своей наружности и умел ценить шутки и каламбуры.
    - Хо-хо-хо! - захохотал он, - Арапчик – рябчик! Забавно! Серж, а сынок-то в вас пошёл! Острослов! Хо-хо-хо!


     
  • 5.109, Аноним84701 (ok), 16:31, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Эта пластиковая вежливость как раз и есть магизм

    "Пластиковая вежливость" и "не ругаться матом" (или делать выпады а ля "ну че ты, черномазый, понимаешь") -- это все таки две большие разницы.
    К тому же, как показывает опыт, "срач" с переходом на личности, как впрочем и обсуждение религии или сексуальных преференций -- никуда не упало (и никак не помогает) в чисто технических обсуждениях.
    Ну и наличие "свободы выражений" -- никак не влияет на наличие/отсутствие "подлецов", а вот жахнуть может точно так же (или даже хуже -- возможность выпускать пар, выкрикивая оскорбления особо не мешает некоторым группам футбольных фанатов мутузить друг-друга от души).

     
     
  • 6.126, n00by (ok), 17:02, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > впрочем и обсуждение религии или сексуальных преференций -- никуда не упало
    > (и никак не помогает) в чисто технических обсуждениях.

    Это вопрос понимания предмета.

    Everithing is a file.

    1. фраза уходит корнями в Книгу Екклесиаста.
    2. file — это не "иконка" на "рабочем столе", а слово изначально греческое, и на эту тему есть поучительная история:

    Едет дальнобойщик по просёлочной дороге, день едет, другой едет... Видит, дед весь в белом и с бородой, голосует. Подобрал.
    — Деда, а ты кто и что тут делаешь?
    — Я, внучек, волшебник. Желания исполняю.
    — Ого! Любое исполнишь?
    — Любое.
    — Вот я хочу [вырезано цензурой], можно прям здесь и сейчас?
    — Легко! — Вырывает волосок из бороды. Левый задний балон: "пщщщ".
    Водила берёт монтировку, идёт менять. Через час возвращается весь в мыле:
    — Ты не настоящий волшебник! Я хотел по-настоящему!
    — А, по-настоящему?! Пщщщ... Пщщщ.. Пщщщ...

     
  • 6.135, Аноним (121), 17:16, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты против свободы слова? ты за штрафы за высказывания?
     
     
  • 7.145, Аноним84701 (ok), 17:42, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ты против свободы слова? ты за штрафы за высказывания?

    Ты за демагогию или за незнание базы?
    Объясняю: в некоторых странах есть не только теоретическая возможность подать в суд за оскорбление (даже  на администратора ресурса, отказывающегося удалить "непотребство") -- но ею еще и действительно пользуются. В некоторых других странах в суд подавать не очень принято, но зато принято давать в нос.
    Так что штрафы за высказывания были и есть. Внезапно.
    "Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого." (с)

     
  • 5.119, Im banana man (?), 16:56, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    > полезным как себе, так и другим. (в несколько меньшей мере касается
    > и всех нас)
    > Так и тут -- в лучшем случае глупые (даже если благонамеренные) деятели
    > пытаются на халяву получить воспитанных коллег и юзеров, не вкладываясь при
    > этом собственно в процесс воспитания (начиная опять же с себя), а
    > махнув палочкой -- "ёжики, станьте мышами".  Вот только мышами у
    > них становятся почему-то гномики.  А в худшем -- расчётливые подлецы
    > работают на подъём давления под крышкой при соблюдении внешних приличий, чтоб
    > было чему знатно жахнуть при надобности.
    > Как-то так считаю.

    Не, Миш. Переделывать людей - такое себе удовольствие. Проще собрать чемоданы, аэропорт и поработать в многонациональной команде, где люди (сюрприз) будут уважительно себя вести.

     
  • 4.134, Аноним (121), 17:15, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе колено прострелили?
     

  • 1.24, Жёлтый Джек (?), 14:55, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > In general, if someone asks you to stop, then stop. Persisting in such behavior after being asked to stop is considered harassment.

    Вот лазейка. "пожалуйста, перестань присылать патчи"

     
  • 1.25, Жёлтый Джек (?), 14:57, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Not all of us will agree all the time, but disagreement is no excuse for poor behavior and poor manners

    Это сейчас в США и Европе наглядно показывают? :)

     
     
  • 2.26, Жёлтый Джек (?), 14:57, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даже непонятно, они за или против негров.
     
     
  • 3.33, Аноним (-), 15:09, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    https://procol-harum.livejournal.com/1237766.html

    https://www.youtube.com/watch?v=VIigPus3A-8

     
     
  • 4.45, Аноним (92), 15:17, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а в рамках толерантности могут амер. военные также отсоснуть талибам? или уже?
     
  • 3.89, Michael Shigorin (ok), 15:56, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну эта вся демско-неоконская повесточка -- она та же, что и "за негров".
     

  • 1.31, КО (?), 15:04, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лишь бы линух не погряз в дрязгах
     
     
  • 2.46, Аноним (-), 15:17, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Там уже ссаными тряпками погнали идеологов спо/гну. Там ужо всё в процессе...
     

  • 1.34, Annms_tmp (?), 15:11, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Правильный подход. Главное в дискуссиях не терять смысл.
    P.S. В разных странах разный уровень жизни, по-разному развито общество. Неудивительно, что некоторые не понимают, даже осуждают такой подход.
     
     
  • 2.40, Аноним (-), 15:16, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +19 +/
    Спасибо, вам, белые человек, и спасибо вам, за ваше мнение, я уважаю его, а теперь помойте мне ноги и извинитесь передо мной.
     
     
  • 3.64, Annms_tmp (?), 15:34, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ты из тех, кто в магазине заберёт весь бесплатный хлеб для нуждающихся, даже, если он тебе не нужен.
    😂🤣
     
     
  • 4.84, Аноним (-), 15:54, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ты из тех, кто в магазине заберёт весь бесплатный
    > хлеб для нуждающихся, даже, если он тебе не нужен.

    Нет, не из тех. А ты из тех?

     
  • 4.91, ну уж нет (?), 15:57, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    он из тех кто после принесения извинений (и мытья ног) спрашивает - "но и ваше мнение мне очень ценно - как, по вашему, вам будет лучше - с лучком, или с кетчупом?"

     
  • 4.151, Аноним (159), 17:50, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вы недостаточно хлеба в Африку оправляете. люди продолжают голодать. вышлите пожалуйста ещё
     
  • 2.47, Аноним (47), 15:18, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    СЖВ-фашизм ты считаешь развитием общества?
     
     
  • 3.65, Annms_tmp (?), 15:36, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Зачем выдумывать? Тебя ни к чему не принуждают. Право выбора, слышал о таком?
     
     
  • 4.96, Michael Shigorin (ok), 16:00, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы сказочки-то на голубом глазу для лохов вроде себя оставьте.  Плавали, знаем, каково оно с выбором при "демократии".  А сейчас особенно хорошо видно, какое общество куда "развивалось" последние годков сорок так.

    ---
    "Это позор для демократии. Выбор парламента Тюрингии противоречит базовым убеждениям нашей страны, результат должен быть другим, ... никакое большинство не должно быть выиграно с помощью АдГ" (ц) Меркель
    --- http://vz.ru/world/2020/2/7/1022430.print.html

    "Гудбай, Америка, о..." (ц)

     
     
  • 5.115, Annms_tmp (?), 16:49, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаешь, каждый человек видит этот мир по-своему, исходя из своего воспитания, образования и жизненного опыта.
     
     
  • 6.154, Аноним (159), 17:52, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у тебя его нету?
     
  • 5.142, Аноним84701 (ok), 17:30, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ---
    > "Это позор для демократии. Выбор парламента Тюрингии противоречит базовым убеждениям нашей
    > страны, результат должен быть другим, ... никакое большинство не должно быть
    > выиграно с помощью АдГ" (ц) Меркель
    > --- http://vz.ru/world/2020/2/7/1022430.print.html

    Для (Ц) там слишком вольный перевод  и слишком много перестановок.

    В оригинале
    https://download.media.tagesschau.de/video/2020/0206/TV-20200206-1131-4800.web

    был не "выбор паламента", а "выбор премьер-министра", не "позор для демократии", а "плохой/нехороший день" (причем - это говорится уже в конце спича), не "базовым убеждениям нашей страны", а " базовым убеждениям CDU и моим -- а именно, что большинство [голосов] не должно быть выиграно с помощью АдГ!1"

    Примерно:
    "Выборы премьер-министра получились 'уникальным процессом', который 'cломал'/'пошел на перекор'/'противоречит' базовым убеждениям CDU [партия] и моим -- а именно, что большинство [голосов] не должно быть взято с помощью AfD ... "

    Такие дела.

    ЗЫ: очередной политсра* и "Да вы не понимаете!" мне абсолютно не интересны, просто если уж делать такой акцент на "цитате", то и цитировать следует не совсем уж "пересказ напева от Гоги".

     
     
  • 6.155, Аноним (159), 17:55, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы не правильно перевели. Меркель не высказывается прямо
     
     
  • 7.160, Аноним84701 (ok), 18:04, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вы не правильно перевели. Меркель не высказывается прямо

    Хм, т.е. в видео выступает не она, а ее двойник? o_O
    Хотя я до конца так и не знаю, что именно брали за оригинал, т.к. максимум находятся  перекрестные ссылки "издательств" друг на друга (и в пустоту) и ни одной -- на оригинальное высказывание.


     
     
  • 8.185, Аноним (159), 18:37, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вы догадайтесь что она хотела сказать ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.196, Аноним84701 (ok), 19:05, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цитирование теперь означает отсебят W свободную интерпретацию в стиле я так виж... текст свёрнут, показать
     
  • 4.98, Аноним (-), 16:03, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Право выбора, слышал о таком?

    Посмотри внимательно до того момента когда паренька за его выбор прогоняет толпа... авось до тебя дойдёт что тут к чему...

    https://www.youtube.com/watch?v=l7aQ02YX7qo

     

  • 1.43, Аноним (43), 15:17, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Принятый кодекс приветствует дружелюбие, терпимость, деликатность, уважени...

    Тех, кто ему не следует будут сжигать и вычёркивать из книги жизни.

     
  • 1.61, erthink (ok), 15:31, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Есть подозрение, что "(2% против)" - это примерно один человек.
     
  • 1.67, user user (?), 15:39, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    кодекс затрагивает разрабов - они могут делать что хочешь. Их право.
    Но вот постоянные переезды таймзоны Крыма из Украины в Россию и обратно уже задолбали.
     
     
  • 2.97, Michael Shigorin (ok), 16:02, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Но вот постоянные переезды таймзоны Крыма из Украины в Россию
    > и обратно уже задолбали.

    Предложите принимать такие коммиты только из Крыма.

     
     
  • 3.179, Аноним (179), 18:21, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Следующим шагом будет принимать коммиты только от славян?
     

  • 1.76, ryoken (ok), 15:46, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну в общем даже странно, что они поздно так спохватились, учитывая основателей - гомиков :D.
     
  • 1.80, Семён Блескин (?), 15:52, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я уже и не помню, какой это проект был, но когда его разработчики приняли CoC, я уже тогда понял, что в ближайшую пятилетку или две все софтверные проекты перейдут на CoC. Так что подобные новости меня не удивляют. Удивляет то, что эти новости (ре-)постят и что на них вообще кто-то реагирует.

    Предлагаю не в коментах флудить, а сохранять нужный вам софт на болванки, потому что, судя по содержанию CoC и тому, что его суют в кодобазу, в ближайшее время от софта останется 3,5 говнины на Electron, а в багтрекере будет кругодроч педрил, не могущих и FizzBuzz написать.

     
  • 1.100, анонимс (?), 16:06, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Go. и этитоже начнут боротьбу с blacklist? O_o
     
  • 1.102, Аноним (102), 16:12, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть какая-то проблема создать форк с другими правилами?
     
     
  • 2.105, Аноним (92), 16:26, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а думаешь, есть желающие разбираться с тоннами универовского г*вна?
     
  • 2.136, Ivan_83 (ok), 17:22, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DragonFlyBSD :)
    Но портов рабочих там меньше, даже хз как жить на таком на десктопе.
     

  • 1.104, Аноним (104), 16:24, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > 74% считают необходимым удалять из сообщества токсичных людей, независимо от их вклада в разработку (9% против)

    Это само по себе достаточно спорно, но хотелось бы посмотреть на статистику по реальному вкладу в развитие проекта. То есть, кто входит в эти 9%? Не те ли люди, которые приносят больше всего пользы?

     
     
  • 2.106, Аноним (92), 16:27, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    и кто будет определять "токсичность"? альтернативные?
     
     
  • 3.131, Dzen Python (ok), 17:09, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Специальные зондеркоманды из обижаемых всеми обиженок, естественно
     
  • 3.162, Аноним (159), 18:06, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    товарищ Сталин
     

  • 1.132, danonimous (?), 17:11, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Меня, как православного, оскорбляет логотип с чертёнком!
     
     
  • 2.140, Аноним (150), 17:27, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    предлагаешь спилить ему рожки ?
     
     
  • 3.144, б.б. (?), 17:40, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://nz.51t.ru/Rev.5:6
     
     
  • 4.175, Аноним (150), 18:19, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    изыди
     

  • 1.133, anonymous (??), 17:15, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Были же люди как люди и вдруг все сразу стали кретины... Парадокс.
     
  • 1.138, Аноним (150), 17:23, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >  74% считают необходимым удалять из сообщества токсичных людей, независимо от их вклада в разработку (9% против).

    я так и думал, подавляющая часть бездарей и прилипал готовые в момент сожрать под нужным соусом и кита. Видится мне что это уже "не звонок, а гудок" для Линуса, что-то скажет или криво посмотрит мигом отправят на пенсию или выгонят с позором.

     
  • 1.139, Аноним (139), 17:24, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >уважать чужое мнение при разрешении конфликтов

    Даже белых гетеросексуалных щемить не будут?

     
  • 1.143, б.б. (?), 17:36, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Нормальный кодекс. Ещё бы на опеннете ввести дружелюбие и уважение чужого мнения...
     
     
  • 2.149, Аноним (146), 17:48, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут боты специально разаодят, стобы думали что все такие, что так можно.
     
  • 2.156, Аноним (92), 17:55, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    начни с себя!
     
     
  • 3.161, Аноним (19), 18:06, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Начни с себя - бот детектед. Пристанище ботов.
     
  • 3.165, б.б. (?), 18:08, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > начни с себя!

    буратино очень дружелюбный, от него практически никогда не видно негативо. радуется всему, чего бы тут не вышло. :)

     
  • 2.172, Аноним (150), 18:17, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лучше подай иск на своего Бога, он первый затеял эту кашу и как минимум не уважает чего либо мнения, сотворил что в голову взбрело, без всякой демократии и обсуждения мнений заинтересованных сторон
     
     
  • 3.183, б.б. (?), 18:32, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >> Ещё бы на опеннете ввести дружелюбие и уважение чужого мнения...
    > лучше подай иск

    почему подать иск лучше, чем ввести дружелюбие? :) как подача иска соотносится с дружелюбием, или, тем более, уважением чужого мнения? :)

     
     
  • 4.198, Аноним (150), 19:29, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так ты за демократию или за Бога ?
     
     
  • 5.201, б.б. (?), 19:38, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а кто из них в полуфинал вышел? за кого в финале болеть?
     
  • 2.187, Sluggard (ok), 18:42, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ещё бы на опеннете ввести дружелюбие и уважение чужого мнения...

    Ты многих оскорбил своими сомнениями в наличии вышеперечисленного. Извинись, пожалуйста, и обрати внимание на свою манеру общения.

     
     
  • 3.193, б.б. (?), 19:00, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это уже демагогия

    > Ты многих оскорбил своими сомнениями в наличии вышеперечисленного. Извинись, пожалуйста, и обрати внимание на свою манеру общения.

    это как в том анекдоте:

    - Это общество защиты животных?
    - Да. И кто, козёл, тебя обидел?

     

  • 1.152, Аноним (152), 17:51, 11/06/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.157, Аноним (92), 17:56, 11/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.166, Аноним (152), 18:09, 11/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.167, Аноним (159), 18:11, 11/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.170, Аноним (152), 18:16, 11/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.178, Аноним (178), 18:21, 11/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.181, Аноним (150), 18:27, 11/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.158, prokoudine (ok), 17:58, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так и запишем: демократический путь перемен через голосование граждан в каментах не устраивает. Видимо, хотят насаждать и подавлять.
     
     
  • 2.168, Аноним (159), 18:13, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    голосовать должны все, а не только меньшинства
     
  • 2.171, Аноним (159), 18:17, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    при голосовании в качестве кодекса должны быть все предложенные варианты документов предложенными любыми пользователями БСД, а не только один документ назначенный товарищем Сталиным.
     

  • 1.163, Sluggard (ok), 18:06, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Разработчикам рекомендовано обращать внимание на свою манеру общения в сообществе, избегать выражений, которые могут оскорбить определённые категории личностей, и уважать чужое мнение при разрешении конфликтов.

    https://i.imgur.com/5Nugrdq.jpg

     
     
  • 2.169, prokoudine (ok), 18:14, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Асоциальные хикканы-линуксоиды открывают для себя правила общения с живыми людьми?
     
     
  • 3.173, Sluggard (ok), 18:18, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю. Если таковые есть среди твоих знакомых — поспрашивай.
     
     
  • 4.182, prokoudine (ok), 18:28, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тебя и спрашиваю.
     
     
  • 5.186, Sluggard (ok), 18:39, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вопрос не по адресу, и среди знакомых своих я тебя не помню.
     
  • 3.174, Аноним (159), 18:19, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты оскорбляешь пользователей опеннета
     
     
  • 4.184, prokoudine (ok), 18:36, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жизнь вообще несправедлива. А этих неженок пучит от одного только существования СоС, ЛГБТ м прочих страшных непонятных слов.
     
     
  • 5.189, бродского не читал (?), 18:49, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но ты-то совсем другой. Ты лучше! Ведь тебя не пучит, а их пучит, всё просто!
     

  • 1.192, Аноним (152), 18:59, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё и модераторы прикрывают посты с критикой дискриминации в комментариях. Классный сайт.
     
  • 1.195, б.б. (?), 19:03, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть общество обиженных. Есть общество обиженных на обиженных. И все друг на друга обижаются, все против чего-нибудь протестуют. Основное преимущество свободной разработки - совместное развитие, превратилось в какие-то кучки по интересам, где все друг против друга протестуют. Видимо, реально, Билл Гейтс ещё 30 лет назад всех зачипировал. И сидит такой, круассаны с икрой жуёт и смотрит на всё это безобразие, дёргая за разные проводки. :)
     
  • 1.199, Повидло19 (?), 19:31, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В наше время следует избегать "сообществ" и по возможности пилить всё самому. Простые и надёжные вещи снова в цене.
     
  • 1.200, Аноним (150), 19:37, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в общем когда коту нечем заняться он лижет свои яйца, так и тут
     

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