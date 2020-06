Проект FreeBSD принял новый кодекс поведения разработчиков

2.28 , Аноним ( 28 ), 14:59, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > айтишники как правило дрыщи и не способны постоять за себя Ну ты примитивен блин! Тебя ж самого в соцЫуме имеют каждый день, разве что не физически)) И мощные бицепсы от этого не спасают..

3.38 , Аноним ( 19 ), 15:14, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Ну ты примитивен блин! Тебя ж самого в соцЫуме имеют каждый день, разве что не физически)) И мощные бицепсы от этого не спасают.. Ну начнём с того что положение в обществе зависит от выработки гормонов в частности серотонина которые определяют поведение доминирующего самца. Даже если айтишник начал работать и у него появились деньги ходить в зал, то в детстве он все равно был ботаном или изгоем в классе и уровень серотонина как был на нуле так и остался.

4.68 , slowpocke ( ? ), 15:40, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Серотонин - это малость не то

5.79 , Аноним ( 19 ), 15:52, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если в детстве вырабатывался гормон стресса, это всё баста, на всю жизнь амежкой быть.

половое поведение -

родительскео - пролактин ацитоксин

агрессия лидер - нороадренали

тихая эйфория = эндорфины

двигательная новизна дофомин

6.141 , gbh ( ? ), 17:28, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ДофАмин. Дебилы, бл...

7.147 , Аноним ( 146 ), 17:44, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я не горномист мне плевать.

2.48 , Аноним ( 48 ), 15:19, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты в своём комментарии уже нарушил новые правила, если что.

3.52 , Аноним ( 19 ), 15:22, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какое именно?

2.56 , n00by ( ok ), 15:27, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Мне не нравится участие эльфов, поскольку согласно их религии (см. Сильмариллион), люди являются существами второго сорта. Формально эльфы соответствуют правилам, выглядят дружелюбными и вежливыми, но некоторые из них считают нас свиньями и даже учат этому остальных. https://sun9-72.userapi.com/1QHT-OdK9oAcXBiV_zDBNm8lvof7TPXsvfwHGw/Z7T32QFbEWs

3.60 , Аноним ( 19 ), 15:30, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А слабо в ИРЛ публично заявить о своём отношении к эльфам?

4.75 , ryoken ( ok ), 15:45, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проститет, в ГДЕ..?

5.82 , Аноним ( 19 ), 15:52, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прощаю везде.

5.83 , Аноним ( 19 ), 15:53, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – как можно называть себя айтишником не не знать таких аббревиатур?

IRL - in real life. В офлайне.

6.95 , ryoken ( ok ), 15:58, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > IRL - in real life. В офлайне. Это знаю. А вот то что транслитом - так не факт, что это одно и тоже.

5.90 , Аноним ( 90 ), 15:57, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Искажённой Развитии Личности

4.101 , n00by ( ok ), 16:08, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А слабо в ИРЛ публично заявить о своём отношении к эльфам? Попробуйте меньше проецировать свою анонимность и прочее. Тогда есть шанс понять, что здесь публичное место.

2.29 , Без Бороды ( ? ), 15:00, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – айтишники айтишникам рознь... если ты у мамки погромист удалёншик или админ линукс-сервера с докером, то есть ещё масса других специфичных специальностей в it, которым приходится бриться, т.к. время от времени надо помататься по командировкам, от одного объекта с каким-нибудь Ip-dslam'ом до другого, где может находится неисравное спутниковое обрудование, или ещё до кучи. я уж не буду брать область системной интеграции, с чисто "полевой" работой, телеком. аудитами и многое, многое другое, включая прокладку линий волс, радиооборудования и другие работы... вы мамкины погромисты уже достали на себя одеяло натягивать...

Часть нити удалена модератором

4.55 , Аноним ( - ), 15:25, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – > ты связист а не айтишник. Сынок да ты Бог логики! IT - это множество _информационные технологии_, включая телеком, связь, разработку, базы данных, телефонию и прочее, прочее.

4.57 , Аноним ( - ), 15:29, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – большой текст свёрнут, показать айтишник от слова it, то бишь Information Technology википедия Information tech... 5.66 , Аноним ( 19 ), 15:38, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >так что нелепо говорить "ты связист а не айтишник", т.к. связист это и есть айтищник... У меня есть знакомые связисты и они не считают себя айтишниками, они считают себя связистами, они учились в связистский ВУЗах на связистских специальностях, не на информационных технологиях, у них в трудовых книжках написано что они связисты а не айтишники,

Но анониму из этого вашего интернета конечно лучше знать.

6.72 , Аноним ( - ), 15:43, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > У меня есть знакомые связисты и они не считают себя айтишниками Вечерние истории под чаёк с лимоном. Я в IT 30 лет (от программирования, админа ЛВС до настройки сетевого оборудования и тд). И мамкин погромист будет мне объяснить что такое IT. Ещё разок тебе повторяю IT - это от слова Information technology, это такая большая-большая область, которая представлена многими сферами - от сетей передачи данных, программирования, баз данных, телефонии и до кучи. Всё это и есть IT. Всё это и есть айтишники... До тебя доходит? 7.120 , Anm ( ? ), 16:57, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну не в курсе человек , что существует ip телефония.

6.73 , Аноним ( - ), 15:44, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Хотя не, извини, ты девопс, чтобы быть связистом, надо

> иметь связисткое образование. Это в какой деревне используют такую формулировку "связисткое образование"? В тех лабораториях Cisco, в которых я обучался таких слов не знают. Сынок, шёл ты бы книжки читать и образовываться...

7.93 , Аноним ( 19 ), 15:58, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Если программистов и системных одминистраторов учат в одних шарашках, то инженеров по телекоммуникациям и связи учат в других. Ну что тут не понятного. Ты же

>DevOps (акроним от англ. development и operations; по-русски обычно произносится как «дево́пс») — методология активного взаимодействия специалистов по разработке со специалистами по информационно-технологическому обслуживанию и взаимная интеграция их рабочих процессов друг в друга для обеспечения качества продукта. Предназначена для эффективной организации создания и обновления программных продуктов и услуг. Основана на идее тесной взаимозависимости создания продукта и эксплуатации программного обеспечения, которая прививается команде как культура создания продукта. 6.86 , Ю.Т. ( ? ), 15:55, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Кроме всех этих программок и цифирок, связисты получают (получали) крепкие знания радиофизики и электроники.

3.51 , Аноним ( 108 ), 15:21, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > [а] если ты у мамки погромист удалёншик или админ линукс-сервера с докером

> [б] есть ещё масса других специфичных специальностей в it, которым приходится бриться, т.к. время от времени надо помататься по командировкам, от одного объекта с каким-нибудь Ip-dslam'ом до другого, где может находится неисравное спутниковое обрудование, или ещё до кучи. я уж не буду брать область системной интеграции, с чисто "полевой" работой, телеком. аудитами и многое, многое другое, включая прокладку линий волс, радиооборудования и другие работы... Я, давно уже [а]. Много лет как. Но большую половину карьеры, особенно сначала, занимался [б]. Твой псто заставил меня пустить скупую ностальгическую слезу.

4.54 , Аноним ( 19 ), 15:24, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Какое из правил перечисленных в FreeBSD (Code of Conduct) ты не соблюдаешь в ИРЛ?

2.32 , Аноним ( 28 ), 15:04, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Анон, не повторяй по 10 раз. Не уважают тут только ширнармассы и те поветрия, которые в них циркулируют.

2.130 , Kusb ( ? ), 17:07, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скорее то, что может скрываться за этим.