Проект FreeBSD принял новый кодекс поведения разработчиков

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|1.49, Аноним (49), 15:19, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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Казалось бы, есть же отличный критерий, определяющий, кого допускать к разработке, а кого - нет. КВАЛИФИКАЦИЯ.
"Не важно, какого ты пола, расы или сексуальной ориентации, покажи мне код!"
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|2.81, пох. (?), 15:52, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
Ну, кто будет копипастить после конца света в свой новомирный CoC, не забудьте ч... большой текст свёрнут, показать
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|3.159, Аноним (159), 18:00, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> исправить недостатки
ты уже улетишь в бан то то что это считаешь недостатками
главное успеть распилить деньги
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|1.13, Аноним (-), 14:36, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Новый принятый кодекс поведения позволяет банить участников проекта за взляды высказанные на ресурсах не относящихся к FreeBSD.
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|2.20, Аноним (92), 14:49, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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И теперь только попробуй сказать, что ты приверженец гетеро... сразу вышибут из команды.
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|3.58, Аноним84701 (ok), 15:29, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И теперь только попробуй сказать, что ты приверженец гетеро... сразу вышибут из команды.
Кабы только это!
... И теперь только попробуй вместо очередного петросянства подучить матчасть в виде истории разработки BSD/FreeBSD МакКузиком ... сразу вышибут с опеннета! 🙄
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|5.190, Аноним (190), 18:56, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересно мне, а как в альтлинуксе ко всему этому относяться? Без шуток, просто любопытно.
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|2.118, Kusb (?), 16:55, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пздц (извините за французский)
Я конечно CJW мечтающий стать девочкой и меня прикалывало переименование master/slave.
Но почему вообще нужно банить за то, что было сделано на другом сервисе?
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|3.188, Twitch (?), 18:48, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мы баним человека, а не аккаунт. Коллеги из Твиттера применяют технику Shadow ban, что тоже неплохо. Пиши что хочешь, а тебя никто не видит. Это единственный способ бороться с маскулинностью.
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|2.107, NCoC (?), 16:27, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это будет продолжаться в т.ч благодаря тебе. Ты ведь пользуешься сайтами и ОС с коками?
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|2.191, Аноним (190), 18:58, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он уже ходил в творческий отпуск и все переосмыслил. Новости по этому поводу были где-то год назад.
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|1.3, Аноним (92), 14:29, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> уважать чужое мнение при разрешении конфликтов
...шаг к уничтожению собственного мнения и превращения в овощ.
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|2.27, Аноним (-), 14:58, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С другой стороны, упертые болваны на своей волне могут сильно пакостить проекту в целом. Некоторые рожи упираются рогом - и не сдвинешь. Вплоть до ухода в аргументы вида "ты м...к".
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|3.70, Michael Shigorin (ok), 15:42, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Думаю, тут важно _основание_ для этого самого уважения -- "я такой весь из себя уникальный, на колени" или "я хотя бы не причинил вам вреда, послушайте, пожалуйста".
По моим наблюдениям более всех _требуют_ уважения те, кто менее всех его _заслуживают_.
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|4.111, Аноним (-), 16:40, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Думаю, тут важно _основание_ для этого самого уважения
У некоторых людей иногда все скатывается до аргументов вида "ты х*№". И если это какой-то разработчик проекта и он так какому-то нубу отлупляет - это очень даже может от проекта отвадить. На минуточку, тому же Торвальдсу Airlied возражал по этому поводу при комитах tinydrm, что мол, да мы все бываем новичками и ломаем дров - но давайте-ка постараемся чтобы новичкам было комфортно, а не гасить всех с плеча. И что характерно Торвальс угомонился и признал пойнт.
> По моим наблюдениям более всех _требуют_ уважения те, кто менее всех его _заслуживают_.
Очень хорошее и правильное наблюдение.
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|4.123, Im banana man (?), 17:00, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Думаю, тут важно _основание_ для этого самого уважения -- "я такой весь
> из себя уникальный, на колени" или "я хотя бы не причинил
> вам вреда, послушайте, пожалуйста".
> По моим наблюдениям более всех _требуют_ уважения те, кто менее всех его
> _заслуживают_.
Бывает и другая ситуация. Безвольный техлид не может решить проблемы в команде. Потому что сам - тряпка. Потому что забывает договоренности, потому что кивает как болванчик и подставляет попу вышестоящему руководству. От таких слабохарактерных и неспособных рулить процессом и уходит.
Потому что когда команда договорилась про А, но кто-то начинает нарушать это А - тут должен быть авторитет, кто придет и объяснит что к чему. А если авторитета нет - то разрабы как хомяки начинают каждый на себя тянуть кодобазу. А целостность договоренностей как раз крепкий руководятел и обеспечивает.
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|2.53, Аноним84701 (ok), 15:22, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> уважать чужое мнение при разрешении конфликтов
> ...шаг к уничтожению собственного мнения и превращения в овощ.
И вообще, шагнув неправильно, можно потерять шляпу с пером и запятнать свой красивый голубой плащ! 🙄
"Есть два мнения -- мое и неправильное" ©
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|1.5, Fracta1L (ok), 14:31, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+18 +/–
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Меня, кстати, возмущает существование ревью кода. Это же по сути оскорбление программистов - якобы за ними всё проверять нужно. Да и дискриминация умственно отсталых, которые хотят стать программистами.
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|2.18, Аноним (92), 14:46, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Исправление багофич - это же уничтожение творческого подхода и свободы самовыражения "я так вижу".
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|3.21, Fracta1L (ok), 14:49, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Вот именно. Программы имеют право быть жирными, глючными и дырявыми, как и люди!
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|2.62, Im banana man (?), 15:32, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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С одной стороны да, с другой плохо, когда код-ревью превращается в издевательство, когда MR/PR не принимаются по 2-3 недели, когда ты выполнил задачу, а проверяющие требуют переделать все с 0 лишь потому, что они решение видят по-другому. Хотя код рабочий, покрыт тестами и задачи бизнеса/проекта выполняются.
Тогда да. В общем, палочка-то о 2-х концах
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|2.85, Аноним (85), 15:54, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это всего лишь еще один из способов отлова ошибок, причем на очень ранней стадии. хотя далеко не все его применяют. он не дешевый, но у него есть и дополнительные плюсы - программисты начинают лучше ориентироваться в бОльшей кодовой базе и лучше переиспользуют код: вместо своих велосипедов могут заюзать проверенный велосипед коллеги.
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|1.8, vitalif (ok), 14:34, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Больные люди. Если разработчик - не социопат, это плохой разработчик :-)
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|2.63, Im banana man (?), 15:33, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если он социопат, то плохой командный игрок. Крупные проекты пишутся командами в первую очередь
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|4.113, Аноним (-), 16:42, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Видел несколько случаев когда социопаты гробили общественные проекты в хлам, фигаря на своей волне. Остальным было больно и не прикольно и по итогам "благодетелей" крыли на чем свет стоит, вплоть до форков/реверта комитов за дохрена времени.
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|5.116, Im banana man (?), 16:52, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Видел несколько случаев когда социопаты гробили общественные проекты в хлам, фигаря на
> своей волне. Остальным было больно и не прикольно и по итогам
> "благодетелей" крыли на чем свет стоит, вплоть до форков/реверта комитов за
> дохрена времени.
О, сколько я инфы знаю из крупных компаний в пределах ТТК, как там процесс устроен. Если кратко, то тратятся огромные деньги впустую из-за таких олухов токсичных. Но руководство даже не догадывается, что бюджеты впустую сливает...
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|5.128, Аноним (121), 17:04, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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не нужно было вам писать свой несовместимый код.
Но вы прогнётесь под толерантный systemD
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|5.146, Аноним (146), 17:42, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Социоратия это разные откланения. Социопат это не обязательно хикки затворник.
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|1.9, Аноним (9), 14:34, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Между прочим, новость-то позитивная. Новый cock^W coc основан на чуть менее безумном варианте, чем тот бред от geek feminism.
То есть плохо, но лучше, чем было.
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|2.12, Аноним (10), 14:35, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лалала ла ла ла, убили негра, убили неграааа!
Лалала ла ла ла, ни за что ни про что!
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|1.15, Аноним (15), 14:43, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Как там говорил капитан Барбосса: кодекс это просто свод указаний, а не жёстких законов!
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|2.153, Аноним (150), 17:52, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да, это полезно было бы знать людям в средневековой Европе перед тем как их сжигали на кострах
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|2.94, Аноним (85), 15:58, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Этих лицемерных πдоргов не волнует кого они оскорбляют - только в одну сторону все работает, в обратную - "это совсем другое"
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|3.127, Kusb (?), 17:04, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Должно работать в обе стороны. Введение кодексов разработки заставляет некоторых людей чувствовать себя плохо, им навязывают правила и складывается впечатление, что их пространства хотят захватить.
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|4.194, Аноним (190), 19:01, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Главное чтоб негры-гомосексуалисты с чистыми ногами чувствовали себя хорошо.
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|1.19, Аноним (19), 14:49, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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>Принятый кодекс приветствует дружелюбие и терпимость, деликатность и уважение к другим, допускает участие людей любого мировоззрения, возраста, пола, религиозных предпочтений, уровня образования, культуры, социального статуса и национальности.
Мне вот инересно, а что из перечисленного лично тебе аноним не нравится?
Какие из слов не нравятся больше:дружелюбие, деликатность, уважение к другим?
Я уверен, что в ИРЛ каждый из вас и так следует этим правилам, т.к. айтишники как правило дрыщи и не способны постоять за себя, а в случае нарушения одно их этих правил может последовать кара анальная. Опровергайте.
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|2.28, Аноним (28), 14:59, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> айтишники как правило дрыщи и не способны постоять за себя
Ну ты примитивен блин! Тебя ж самого в соцЫуме имеют каждый день, разве что не физически)) И мощные бицепсы от этого не спасают..
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|3.38, Аноним (19), 15:14, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Ну ты примитивен блин! Тебя ж самого в соцЫуме имеют каждый день, разве что не физически)) И мощные бицепсы от этого не спасают..
Ну начнём с того что положение в обществе зависит от выработки гормонов в частности серотонина которые определяют поведение доминирующего самца. Даже если айтишник начал работать и у него появились деньги ходить в зал, то в детстве он все равно был ботаном или изгоем в классе и уровень серотонина как был на нуле так и остался.
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|5.79, Аноним (19), 15:52, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если в детстве вырабатывался гормон стресса, это всё баста, на всю жизнь амежкой быть.
половое поведение -
родительскео - пролактин ацитоксин
агрессия лидер - нороадренали
тихая эйфория = эндорфины
двигательная новизна дофомин
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|5.83, Аноним (19), 15:53, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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как можно называть себя айтишником не не знать таких аббревиатур?
IRL - in real life. В офлайне.
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|6.95, ryoken (ok), 15:58, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> IRL - in real life. В офлайне.
Это знаю. А вот то что транслитом - так не факт, что это одно и тоже.
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|4.101, n00by (ok), 16:08, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А слабо в ИРЛ публично заявить о своём отношении к эльфам?
Попробуйте меньше проецировать свою анонимность и прочее. Тогда есть шанс понять, что здесь публичное место.
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|2.29, Без Бороды (?), 15:00, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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айтишники айтишникам рознь... если ты у мамки погромист удалёншик или админ линукс-сервера с докером, то есть ещё масса других специфичных специальностей в it, которым приходится бриться, т.к. время от времени надо помататься по командировкам, от одного объекта с каким-нибудь Ip-dslam'ом до другого, где может находится неисравное спутниковое обрудование, или ещё до кучи. я уж не буду брать область системной интеграции, с чисто "полевой" работой, телеком. аудитами и многое, многое другое, включая прокладку линий волс, радиооборудования и другие работы...
вы мамкины погромисты уже достали на себя одеяло натягивать...
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|Часть нити удалена модератором
|4.55, Аноним (-), 15:25, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> ты связист а не айтишник.
Сынок да ты Бог логики! IT - это множество _информационные технологии_, включая телеком, связь, разработку, базы данных, телефонию и прочее, прочее.
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|4.57, Аноним (-), 15:29, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
айтишник от слова it, то бишь Information Technology википедия Information tech... большой текст свёрнут, показать
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|5.66, Аноним (19), 15:38, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>так что нелепо говорить "ты связист а не айтишник", т.к. связист это и есть айтищник...
У меня есть знакомые связисты и они не считают себя айтишниками, они считают себя связистами, они учились в связистский ВУЗах на связистских специальностях, не на информационных технологиях, у них в трудовых книжках написано что они связисты а не айтишники,
Но анониму из этого вашего интернета конечно лучше знать.
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|6.72, Аноним (-), 15:43, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> У меня есть знакомые связисты и они не считают себя айтишниками
Вечерние истории под чаёк с лимоном. Я в IT 30 лет (от программирования, админа ЛВС до настройки сетевого оборудования и тд). И мамкин погромист будет мне объяснить что такое IT.
Ещё разок тебе повторяю IT - это от слова Information technology, это такая большая-большая область, которая представлена многими сферами - от сетей передачи данных, программирования, баз данных, телефонии и до кучи. Всё это и есть IT. Всё это и есть айтишники... До тебя доходит?
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|6.73, Аноним (-), 15:44, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Хотя не, извини, ты девопс, чтобы быть связистом, надо
> иметь связисткое образование.
Это в какой деревне используют такую формулировку "связисткое образование"? В тех лабораториях Cisco, в которых я обучался таких слов не знают. Сынок, шёл ты бы книжки читать и образовываться...
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|7.93, Аноним (19), 15:58, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если программистов и системных одминистраторов учат в одних шарашках, то инженеров по телекоммуникациям и связи учат в других. Ну что тут не понятного.
Ты же
>DevOps (акроним от англ. development и operations; по-русски обычно произносится как «дево́пс») — методология активного взаимодействия специалистов по разработке со специалистами по информационно-технологическому обслуживанию и взаимная интеграция их рабочих процессов друг в друга для обеспечения качества продукта. Предназначена для эффективной организации создания и обновления программных продуктов и услуг. Основана на идее тесной взаимозависимости создания продукта и эксплуатации программного обеспечения, которая прививается команде как культура создания продукта.
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|6.86, Ю.Т. (?), 15:55, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кроме всех этих программок и цифирок, связисты получают (получали) крепкие знания радиофизики и электроники.
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|3.51, Аноним (108), 15:21, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> [а] если ты у мамки погромист удалёншик или админ линукс-сервера с докером
> [б] есть ещё масса других специфичных специальностей в it, которым приходится бриться, т.к. время от времени надо помататься по командировкам, от одного объекта с каким-нибудь Ip-dslam'ом до другого, где может находится неисравное спутниковое обрудование, или ещё до кучи. я уж не буду брать область системной интеграции, с чисто "полевой" работой, телеком. аудитами и многое, многое другое, включая прокладку линий волс, радиооборудования и другие работы...
Я, давно уже [а]. Много лет как. Но большую половину карьеры, особенно сначала, занимался [б]. Твой псто заставил меня пустить скупую ностальгическую слезу.
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|4.54, Аноним (19), 15:24, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Какое из правил перечисленных в FreeBSD (Code of Conduct) ты не соблюдаешь в ИРЛ?
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|2.32, Аноним (28), 15:04, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Анон, не повторяй по 10 раз. Не уважают тут только ширнармассы и те поветрия, которые в них циркулируют.
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|1.23, kkk (??), 14:54, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Думал, если что - с Линукса на фряху переходить... Тепер я так не думаю... Давай, до свидания...
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|5.99, Аноним (19), 16:04, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Эта пластиковая вежливость как раз и есть магизм -- что-то вроде "если вывезти негра из США, одеть в беленькое и зауважать, он станет человеком".
Я правильно понимаю, что вы не считаете негров живущих в Африке человеками, даже если они одеваются во всё белое?
>Да не станет. Человеком он сможет стать только если сам себя начнёт уважать, воспримет воспитание, займётся самообразованием и чем-либо полезным как себе, так и другим. (в несколько меньшей мере касается и всех нас)
Вы не поверите, но один из потомков выходцев из Африки, говорят даже президентов не поверите избрали, вот такие дела.
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|6.103, n00by (ok), 16:22, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Взглянув на Сашу, Дмитриев воскликнул:
- Смотрите, какой арапчик!
- Зато не буду рябчик! – тотчас услышал он в ответ.
Мать метнула гневный взор на сына, не найдя сразу, что сказать на такую выходку. На секунду в гостиной водворилась тишина. Напряжение разрядил сам Иван Иванович, который давно уже философски относился к своей наружности и умел ценить шутки и каламбуры.
- Хо-хо-хо! - захохотал он, - Арапчик – рябчик! Забавно! Серж, а сынок-то в вас пошёл! Острослов! Хо-хо-хо!
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|5.109, Аноним84701 (ok), 16:31, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Эта пластиковая вежливость как раз и есть магизм
"Пластиковая вежливость" и "не ругаться матом" (или делать выпады а ля "ну че ты, черномазый, понимаешь") -- это все таки две большие разницы.
К тому же, как показывает опыт, "срач" с переходом на личности, как впрочем и обсуждение религии или сексуальных преференций -- никуда не упало (и никак не помогает) в чисто технических обсуждениях.
Ну и наличие "свободы выражений" -- никак не влияет на наличие/отсутствие "подлецов", а вот жахнуть может точно так же (или даже хуже -- возможность выпускать пар, выкрикивая оскорбления особо не мешает некоторым группам футбольных фанатов мутузить друг-друга от души).
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|6.126, n00by (ok), 17:02, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> впрочем и обсуждение религии или сексуальных преференций -- никуда не упало
> (и никак не помогает) в чисто технических обсуждениях.
Это вопрос понимания предмета.
Everithing is a file.
1. фраза уходит корнями в Книгу Екклесиаста.
2. file — это не "иконка" на "рабочем столе", а слово изначально греческое, и на эту тему есть поучительная история:
Едет дальнобойщик по просёлочной дороге, день едет, другой едет... Видит, дед весь в белом и с бородой, голосует. Подобрал.
— Деда, а ты кто и что тут делаешь?
— Я, внучек, волшебник. Желания исполняю.
— Ого! Любое исполнишь?
— Любое.
— Вот я хочу [вырезано цензурой], можно прям здесь и сейчас?
— Легко! — Вырывает волосок из бороды. Левый задний балон: "пщщщ".
Водила берёт монтировку, идёт менять. Через час возвращается весь в мыле:
— Ты не настоящий волшебник! Я хотел по-настоящему!
— А, по-настоящему?! Пщщщ... Пщщщ.. Пщщщ...
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|7.145, Аноним84701 (ok), 17:42, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ты против свободы слова? ты за штрафы за высказывания?
Ты за демагогию или за незнание базы?
Объясняю: в некоторых странах есть не только теоретическая возможность подать в суд за оскорбление (даже на администратора ресурса, отказывающегося удалить "непотребство") -- но ею еще и действительно пользуются. В некоторых других странах в суд подавать не очень принято, но зато принято давать в нос.
Так что штрафы за высказывания были и есть. Внезапно.
"Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого." (с)
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|5.119, Im banana man (?), 16:56, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>[оверквотинг удален]
> полезным как себе, так и другим. (в несколько меньшей мере касается
> и всех нас)
> Так и тут -- в лучшем случае глупые (даже если благонамеренные) деятели
> пытаются на халяву получить воспитанных коллег и юзеров, не вкладываясь при
> этом собственно в процесс воспитания (начиная опять же с себя), а
> махнув палочкой -- "ёжики, станьте мышами". Вот только мышами у
> них становятся почему-то гномики. А в худшем -- расчётливые подлецы
> работают на подъём давления под крышкой при соблюдении внешних приличий, чтоб
> было чему знатно жахнуть при надобности.
> Как-то так считаю.
Не, Миш. Переделывать людей - такое себе удовольствие. Проще собрать чемоданы, аэропорт и поработать в многонациональной команде, где люди (сюрприз) будут уважительно себя вести.
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|1.24, Жёлтый Джек (?), 14:55, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> In general, if someone asks you to stop, then stop. Persisting in such behavior after being asked to stop is considered harassment.
Вот лазейка. "пожалуйста, перестань присылать патчи"
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|1.25, Жёлтый Джек (?), 14:57, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Not all of us will agree all the time, but disagreement is no excuse for poor behavior and poor manners
Это сейчас в США и Европе наглядно показывают? :)
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|4.45, Аноним (92), 15:17, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а в рамках толерантности могут амер. военные также отсоснуть талибам? или уже?
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|2.46, Аноним (-), 15:17, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Там уже ссаными тряпками погнали идеологов спо/гну. Там ужо всё в процессе...
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|1.34, Annms_tmp (?), 15:11, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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Правильный подход. Главное в дискуссиях не терять смысл.
P.S. В разных странах разный уровень жизни, по-разному развито общество. Неудивительно, что некоторые не понимают, даже осуждают такой подход.
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|2.40, Аноним (-), 15:16, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+19 +/–
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Спасибо, вам, белые человек, и спасибо вам, за ваше мнение, я уважаю его, а теперь помойте мне ноги и извинитесь передо мной.
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|3.64, Annms_tmp (?), 15:34, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ты из тех, кто в магазине заберёт весь бесплатный хлеб для нуждающихся, даже, если он тебе не нужен.
😂🤣
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|4.84, Аноним (-), 15:54, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ты из тех, кто в магазине заберёт весь бесплатный
> хлеб для нуждающихся, даже, если он тебе не нужен.
Нет, не из тех. А ты из тех?
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|4.91, ну уж нет (?), 15:57, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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он из тех кто после принесения извинений (и мытья ног) спрашивает - "но и ваше мнение мне очень ценно - как, по вашему, вам будет лучше - с лучком, или с кетчупом?"
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|4.151, Аноним (159), 17:50, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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вы недостаточно хлеба в Африку оправляете. люди продолжают голодать. вышлите пожалуйста ещё
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|3.65, Annms_tmp (?), 15:36, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Зачем выдумывать? Тебя ни к чему не принуждают. Право выбора, слышал о таком?
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|4.96, Michael Shigorin (ok), 16:00, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы сказочки-то на голубом глазу для лохов вроде себя оставьте. Плавали, знаем, каково оно с выбором при "демократии". А сейчас особенно хорошо видно, какое общество куда "развивалось" последние годков сорок так.
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"Это позор для демократии. Выбор парламента Тюрингии противоречит базовым убеждениям нашей страны, результат должен быть другим, ... никакое большинство не должно быть выиграно с помощью АдГ" (ц) Меркель
--- http://vz.ru/world/2020/2/7/1022430.print.html
"Гудбай, Америка, о..." (ц)
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|5.115, Annms_tmp (?), 16:49, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Знаешь, каждый человек видит этот мир по-своему, исходя из своего воспитания, образования и жизненного опыта.
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|5.142, Аноним84701 (ok), 17:30, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ---
> "Это позор для демократии. Выбор парламента Тюрингии противоречит базовым убеждениям нашей
> страны, результат должен быть другим, ... никакое большинство не должно быть
> выиграно с помощью АдГ" (ц) Меркель
> --- http://vz.ru/world/2020/2/7/1022430.print.html
Для (Ц) там слишком вольный перевод и слишком много перестановок.
В оригинале
https://download.media.tagesschau.de/video/2020/0206/TV-20200206-1131-4800.web
был не "выбор паламента", а "выбор премьер-министра", не "позор для демократии", а "плохой/нехороший день" (причем - это говорится уже в конце спича), не "базовым убеждениям нашей страны", а " базовым убеждениям CDU и моим -- а именно, что большинство [голосов] не должно быть выиграно с помощью АдГ!1"
Примерно:
"Выборы премьер-министра получились 'уникальным процессом', который 'cломал'/'пошел на перекор'/'противоречит' базовым убеждениям CDU [партия] и моим -- а именно, что большинство [голосов] не должно быть взято с помощью AfD ... "
Такие дела.
ЗЫ: очередной политсра* и "Да вы не понимаете!" мне абсолютно не интересны, просто если уж делать такой акцент на "цитате", то и цитировать следует не совсем уж "пересказ напева от Гоги".
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|7.160, Аноним84701 (ok), 18:04, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вы не правильно перевели. Меркель не высказывается прямо
Хм, т.е. в видео выступает не она, а ее двойник? o_O
Хотя я до конца так и не знаю, что именно брали за оригинал, т.к. максимум находятся перекрестные ссылки "издательств" друг на друга (и в пустоту) и ни одной -- на оригинальное высказывание.
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|1.43, Аноним (43), 15:17, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Принятый кодекс приветствует дружелюбие, терпимость, деликатность, уважени...
Тех, кто ему не следует будут сжигать и вычёркивать из книги жизни.
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|1.67, user user (?), 15:39, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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кодекс затрагивает разрабов - они могут делать что хочешь. Их право.
Но вот постоянные переезды таймзоны Крыма из Украины в Россию и обратно уже задолбали.
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|2.97, Michael Shigorin (ok), 16:02, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Но вот постоянные переезды таймзоны Крыма из Украины в Россию
> и обратно уже задолбали.
Предложите принимать такие коммиты только из Крыма.
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|1.76, ryoken (ok), 15:46, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ну в общем даже странно, что они поздно так спохватились, учитывая основателей - гомиков :D.
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|1.80, Семён Блескин (?), 15:52, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я уже и не помню, какой это проект был, но когда его разработчики приняли CoC, я уже тогда понял, что в ближайшую пятилетку или две все софтверные проекты перейдут на CoC. Так что подобные новости меня не удивляют. Удивляет то, что эти новости (ре-)постят и что на них вообще кто-то реагирует.
Предлагаю не в коментах флудить, а сохранять нужный вам софт на болванки, потому что, судя по содержанию CoC и тому, что его суют в кодобазу, в ближайшее время от софта останется 3,5 говнины на Electron, а в багтрекере будет кругодроч педрил, не могущих и FizzBuzz написать.
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|2.105, Аноним (92), 16:26, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а думаешь, есть желающие разбираться с тоннами универовского г*вна?
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|2.136, Ivan_83 (ok), 17:22, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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DragonFlyBSD :)
Но портов рабочих там меньше, даже хз как жить на таком на десктопе.
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|1.104, Аноним (104), 16:24, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> 74% считают необходимым удалять из сообщества токсичных людей, независимо от их вклада в разработку (9% против)
Это само по себе достаточно спорно, но хотелось бы посмотреть на статистику по реальному вкладу в развитие проекта. То есть, кто входит в эти 9%? Не те ли люди, которые приносят больше всего пользы?
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|1.138, Аноним (150), 17:23, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> 74% считают необходимым удалять из сообщества токсичных людей, независимо от их вклада в разработку (9% против).
я так и думал, подавляющая часть бездарей и прилипал готовые в момент сожрать под нужным соусом и кита. Видится мне что это уже "не звонок, а гудок" для Линуса, что-то скажет или криво посмотрит мигом отправят на пенсию или выгонят с позором.
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|1.139, Аноним (139), 17:24, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>уважать чужое мнение при разрешении конфликтов
Даже белых гетеросексуалных щемить не будут?
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|1.143, б.б. (?), 17:36, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Нормальный кодекс. Ещё бы на опеннете ввести дружелюбие и уважение чужого мнения...
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|2.149, Аноним (146), 17:48, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут боты специально разаодят, стобы думали что все такие, что так можно.
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|3.165, б.б. (?), 18:08, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> начни с себя!
буратино очень дружелюбный, от него практически никогда не видно негативо. радуется всему, чего бы тут не вышло. :)
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|2.172, Аноним (150), 18:17, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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лучше подай иск на своего Бога, он первый затеял эту кашу и как минимум не уважает чего либо мнения, сотворил что в голову взбрело, без всякой демократии и обсуждения мнений заинтересованных сторон
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|3.183, б.б. (?), 18:32, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>> Ещё бы на опеннете ввести дружелюбие и уважение чужого мнения...
> лучше подай иск
почему подать иск лучше, чем ввести дружелюбие? :) как подача иска соотносится с дружелюбием, или, тем более, уважением чужого мнения? :)
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|2.187, Sluggard (ok), 18:42, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ещё бы на опеннете ввести дружелюбие и уважение чужого мнения...
Ты многих оскорбил своими сомнениями в наличии вышеперечисленного. Извинись, пожалуйста, и обрати внимание на свою манеру общения.
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|3.193, б.б. (?), 19:00, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А это уже демагогия
> Ты многих оскорбил своими сомнениями в наличии вышеперечисленного. Извинись, пожалуйста, и обрати внимание на свою манеру общения.
это как в том анекдоте:
- Это общество защиты животных?
- Да. И кто, козёл, тебя обидел?
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|1.158, prokoudine (ok), 17:58, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так и запишем: демократический путь перемен через голосование граждан в каментах не устраивает. Видимо, хотят насаждать и подавлять.
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|2.171, Аноним (159), 18:17, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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при голосовании в качестве кодекса должны быть все предложенные варианты документов предложенными любыми пользователями БСД, а не только один документ назначенный товарищем Сталиным.
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|1.163, Sluggard (ok), 18:06, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Разработчикам рекомендовано обращать внимание на свою манеру общения в сообществе, избегать выражений, которые могут оскорбить определённые категории личностей, и уважать чужое мнение при разрешении конфликтов.
https://i.imgur.com/5Nugrdq.jpg
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|2.169, prokoudine (ok), 18:14, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Асоциальные хикканы-линуксоиды открывают для себя правила общения с живыми людьми?
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|4.184, prokoudine (ok), 18:36, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жизнь вообще несправедлива. А этих неженок пучит от одного только существования СоС, ЛГБТ м прочих страшных непонятных слов.
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|1.192, Аноним (152), 18:59, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ещё и модераторы прикрывают посты с критикой дискриминации в комментариях. Классный сайт.
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|1.195, б.б. (?), 19:03, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Есть общество обиженных. Есть общество обиженных на обиженных. И все друг на друга обижаются, все против чего-нибудь протестуют. Основное преимущество свободной разработки - совместное развитие, превратилось в какие-то кучки по интересам, где все друг против друга протестуют. Видимо, реально, Билл Гейтс ещё 30 лет назад всех зачипировал. И сидит такой, круассаны с икрой жуёт и смотрит на всё это безобразие, дёргая за разные проводки. :)
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|1.199, Повидло19 (?), 19:31, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В наше время следует избегать "сообществ" и по возможности пилить всё самому. Простые и надёжные вещи снова в цене.
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