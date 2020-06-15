GitHub решил отказаться от имени "master" для основных веток

2.15 , Y ( ?? ), 11:36, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – Америка - президент мира. Весь мир добровольно вливает свои деньги в экономику США.

3.26 , Аноним ( 26 ), 11:43, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Диктатор мира, если быть точным. И нынешние события напоминают (спустя 80 лет после прошлого раза), что диктатор-неадекват — всегда источник больших проблем.

4.54 , шг ( ? ), 11:56, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Сами сделали диктатора, а теперь думаете что с ним делать. Ни чему вас жизнь не учит)

4.144 , anon345634758 ( ? ), 12:52, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Может быть вы дадите ваше уникальное значение слова диктатор, применимое конкретно в вашем случае конкретно к америке, а мы посмотрим, насколько оно сравнимо с общепринятыми определениями? м?

А то вот совершенно не понятно, какую в точности идею вы пытаетесь протащить под вашим туманным "диктатор".

5.195 , None ( ?? ), 14:07, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что тут сложного? Диктатор это тот, кто диктует остальным как им жить. США 100% под это понятие подпадают. Они именно диктуют остальному миру, как ему жить, а когда не получаются - начинают кричать и вводят санкции/армию.

6.217 , Анончик ( ? ), 14:45, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это вы сейчас на здание государственной думы смотрите или на кремль взор обратили?

5.218 , Michael Shigorin ( ok ), 14:50, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Боюсь, Вам придётся слишком долго втолковывать общепринятое. Но раз так настаиваете, что способны соображать -- извольте: ---

«Мы не полицейские этого мира. Но пусть наши враги знают, что если нашему народу будет угрожать опасность, мы никогда, никогда не будем колебаться. И когда мы будем сражаться, то отныне мы будем сражаться только для того, чтобы победить», – заключил Трамп.

--- http://vz.ru/news/2020/6/13/1044832.print.html Ну и на десерт: http://web.facebook.com/sara.barabu.moo/posts/10158846071349048

4.149 , Аноним ( - ), 12:56, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Диктатор мира - это скорее про китай. Без его финансов и технологий америки не будет, да много чего еще не будет. Но конечно США долго дергало за ниточки, просто теперь одик диктатор перерос другого...

5.155 , Минона ( ok ), 13:05, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – китай это рабсила мира

3.61 , Гмыря ( ? ), 11:58, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Мастер... А, вообще, название "мастер" для корня ветки корректное. Я против таких политизированных ходов.

2.89 , Аноним ( 89 ), 12:11, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – > африканская программа Work&Travel. Не такая уж эта программа и африканская.

"Славяне" - тоже от греко-римского "славинус" и "склавос".

Сами народы, жившие на территории Древней Руси сами себя никакими "славянами" не называли! Как и само слово "слава", искаженный смысл, обозначающий поклонение поработителям. Всегда же изначально было просто У-РА! Сами греко-римляне использовали другие корни, типа "gloria", "fama", и т.п. А "славянам" загрузили слово "слава", и заставили поверить, якобы так и было... такой вот исторический "master-slave"... все это лишь греко-римское!

3.103 , n00by ( ok ), 12:19, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Откуда вы такого понабрались? Вспомните, где у древних греков находился Аид и кто попадал в то царство. Их культурные наследники из Рима, когда покоряли тогдашнюю ойкумену, банально самую малость боялись идти в некоторые места и встречаться со своими славными предками. Или думаете, до Альбиона идти пешком было ближе?

4.112 , Аноним ( 89 ), 12:27, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А с чего вы взяли, что так все и было? Просто поверили?

5.167 , n00by ( ok ), 13:21, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А с чего вы взяли, что так все и было? Вы таки хотите намекнуть, что джедаи переписали историю, и две тыщи лет назад окрест Москвы стояло несколько когорт под предводительством прокуратора, подобно колонии Альбион? Таки Вам удалось меня удивить. Зачем же потребовалось скрыть столь интересные "факты"? > Просто поверили? Вопрос, надо понимать, задан себе. ;)

6.172 , Аноним ( 89 ), 13:29, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я хочу намекнуть, что вам просто нечего больше сказать.

7.174 , n00by ( ok ), 13:30, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И правда. Поскольку Некому.

3.108 , Аноним ( 89 ), 12:25, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Кстати, если кто развивает идею, что "слАва" якобы от "слОво" - сразу тоже уже известно.

"В начале было Слово"... Слово - это от Логос!

Оригинал: "В начале был Логос" ! Опять греко-римляне и тут отметились... Но не было, типа, "в начале был Мастер, и была у него Слава"...

такого не было сказано.

Иначе как бы "слово" оказалось вторым после "мастер", если Слово - в начале?!!!

4.122 , Аноним ( 122 ), 12:40, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – большой текст свёрнут, показать Причём тут Логос причём тут слава Вы из википедии или страничек в интернете ... 5.147 , Аноним ( 89 ), 12:53, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А научные труды не пробывали открывать? А чего стоят эти научные труды, писанные под заказ?

6.163 , clr ( ? ), 13:11, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А чего стоят эти научные труды, писанные под заказ? Имеете право __научно__ опровергнуть (конечно, если позволит квалификация и навыки работы с источниками и знание языков). И будьте готовы к прениям и дискуссиям в научных журналах.

7.169 , Аноним ( 89 ), 13:25, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – большой текст свёрнут, показать Не так Никто уже __не_обязан__ что либо научно опровергать или доказывать Это ... 8.203 , guser ( ? ), 14:19, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать эволюция повернулась вспять ... 9.216 , Аноним ( 89 ), 14:44, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Эволюция - это тоже наивная сильно упрощенная теория Как будто все само собой э... 5.161 , Аноним ( 89 ), 13:10, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Арабы, описывая славян, не раз утверждали, что те обладают «звериным нравом». Да ради всех святых! Как угодно они могли их описывать! Только какое термин они употребляли при этом? "Славяне" ли? Это потом, когда переписывали, то что описывали, заменяли на "славяне"! Какие угодно могли быть нравы! Но называли ли они сами себя "славянами"?!!! Или их так потом другие назвали!

5.177 , Аноним ( 177 ), 13:33, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В Африке такая же история была. Белые покупали (выменивали на товары промпроизводства) у африканцев товары рабов, которых захватывали и продавали сами местные.

4.142 , Аноним ( 89 ), 12:51, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Ну и что бы идти до конца. Почему в греко-римских и прочих латинских языках "работа" - не однокоренное с "рабством"?!!! Потому что РА-Б - это изначально сильное слово! На означающее никакую зависимость или подчинение.

"РА(б) Божий" - Ра Б - здесь нет никакого "slave" и никогда не было! Греко-римляне и здесь исказили!

Они сильное слово РА-Б поставили на место "slave",

а слово "slave" поставили на место РА-Б.

Получились "рабство" и "слава"! "Мы не рабы, рабы не мы", и пошли работать, "славяне"!

Слава труду (трудностям)! Слава, слава, слава!

(Может и "труд" изначально имел какой-то другой смысл, однако это уже другой вопрос.) Обманули всех!

Просто их Карма настигла наконец, вот они все спешно и открещиваются от этого "master-slave".

5.201 , мяя ( ? ), 14:14, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – http://www.slovopedia.com/25/208/1651657.html

http://www.slovopedia.com/22/208/1640464.html

http://www.slovopedia.com/22/208/1640904.html

http://www.slovopedia.com/25/208/1651717.html

http://www.slovopedia.com/22/208/1640652.html

И не надо ничего выдумывать.

Раб (роб) это сирота выполнявший самую тяжёлую работу по дому.

6.215 , Аноним ( 89 ), 14:37, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Как будто эта версия без вашего упоминания не была известна Ну, здесь вы лишь п... 3.129 , Виктор ( ?? ), 12:43, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Славяне это искаженное "словене", говорящие. А иноязычные - "немцы" т.е немые.

4.134 , Виктор ( ?? ), 12:45, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не искаженное. конечно, а изменившееся в русском языке

5.151 , Аноним ( 89 ), 13:00, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Выше уже написано. Слава - это не от Слово.

Слово же - от Логос. лов/лог - отсюда "слог", "слогать", также как и "слов". И даже "лаг" - "глаголить"/"глоголить" - Логос! Но не "слава"! С древне-русские народы сами себя "славянами" не называли!

А еще были этрусски! Тоже никакие не "славяне"!

2.193 , anonimous ( ? ), 14:06, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Новость то не об этом. А о том что

https://ru.wiktionary.org/wiki/заставь_дурака_богу_молиться_—_он_себе_ло

