GitHub решил отказаться от имени "master" для основных веток

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|1.1, Х (?), 11:20, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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Вот и отлилась Америке африканская программа Work&Travel.
Но почему не только Америке, а всему миру?!!
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|2.15, Y (??), 11:36, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Америка - президент мира. Весь мир добровольно вливает свои деньги в экономику США.
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|3.26, Аноним (26), 11:43, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Диктатор мира, если быть точным.
И нынешние события напоминают (спустя 80 лет после прошлого раза), что диктатор-неадекват — всегда источник больших проблем.
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|4.54, шг (?), 11:56, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Сами сделали диктатора, а теперь думаете что с ним делать. Ни чему вас жизнь не учит)
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|4.144, anon345634758 (?), 12:52, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Может быть вы дадите ваше уникальное значение слова диктатор, применимое конкретно в вашем случае конкретно к америке, а мы посмотрим, насколько оно сравнимо с общепринятыми определениями? м?
А то вот совершенно не понятно, какую в точности идею вы пытаетесь протащить под вашим туманным "диктатор".
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|5.195, None (??), 14:07, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что тут сложного? Диктатор это тот, кто диктует остальным как им жить. США 100% под это понятие подпадают. Они именно диктуют остальному миру, как ему жить, а когда не получаются - начинают кричать и вводят санкции/армию.
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|6.217, Анончик (?), 14:45, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это вы сейчас на здание государственной думы смотрите или на кремль взор обратили?
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|5.218, Michael Shigorin (ok), 14:50, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Боюсь, Вам придётся слишком долго втолковывать общепринятое.
Но раз так настаиваете, что способны соображать -- извольте:
---
«Мы не полицейские этого мира. Но пусть наши враги знают, что если нашему народу будет угрожать опасность, мы никогда, никогда не будем колебаться. И когда мы будем сражаться, то отныне мы будем сражаться только для того, чтобы победить», – заключил Трамп.
--- http://vz.ru/news/2020/6/13/1044832.print.html
Ну и на десерт: http://web.facebook.com/sara.barabu.moo/posts/10158846071349048
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|4.149, Аноним (-), 12:56, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Диктатор мира - это скорее про китай. Без его финансов и технологий америки не будет, да много чего еще не будет. Но конечно США долго дергало за ниточки, просто теперь одик диктатор перерос другого...
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|3.61, Гмыря (?), 11:58, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мастер...
А, вообще, название "мастер" для корня ветки корректное. Я против таких политизированных ходов.
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|2.89, Аноним (89), 12:11, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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> африканская программа Work&Travel.
Не такая уж эта программа и африканская.
"Славяне" - тоже от греко-римского "славинус" и "склавос".
Сами народы, жившие на территории Древней Руси сами себя никакими "славянами" не называли!
Как и само слово "слава", искаженный смысл, обозначающий поклонение поработителям. Всегда же изначально было просто У-РА!
Сами греко-римляне использовали другие корни, типа "gloria", "fama", и т.п. А "славянам" загрузили слово "слава", и заставили поверить, якобы так и было... такой вот исторический "master-slave"... все это лишь греко-римское!
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|3.103, n00by (ok), 12:19, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Откуда вы такого понабрались? Вспомните, где у древних греков находился Аид и кто попадал в то царство. Их культурные наследники из Рима, когда покоряли тогдашнюю ойкумену, банально самую малость боялись идти в некоторые места и встречаться со своими славными предками. Или думаете, до Альбиона идти пешком было ближе?
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|5.167, n00by (ok), 13:21, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А с чего вы взяли, что так все и было?
Вы таки хотите намекнуть, что джедаи переписали историю, и две тыщи лет назад окрест Москвы стояло несколько когорт под предводительством прокуратора, подобно колонии Альбион? Таки Вам удалось меня удивить. Зачем же потребовалось скрыть столь интересные "факты"?
> Просто поверили?
Вопрос, надо понимать, задан себе. ;)
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|3.108, Аноним (89), 12:25, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Кстати, если кто развивает идею, что "слАва" якобы от "слОво" - сразу тоже уже известно.
"В начале было Слово"...
Слово - это от Логос!
Оригинал: "В начале был Логос" !
Опять греко-римляне и тут отметились...
Но не было, типа, "в начале был Мастер, и была у него Слава"...
такого не было сказано.
Иначе как бы "слово" оказалось вторым после "мастер", если Слово - в начале?!!!
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|4.122, Аноним (122), 12:40, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Причём тут Логос причём тут слава Вы из википедии или страничек в интернете ... большой текст свёрнут, показать
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|5.147, Аноним (89), 12:53, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А научные труды не пробывали открывать?
А чего стоят эти научные труды, писанные под заказ?
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|6.163, clr (?), 13:11, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А чего стоят эти научные труды, писанные под заказ?
Имеете право __научно__ опровергнуть (конечно, если позволит квалификация и навыки работы с источниками и знание языков). И будьте готовы к прениям и дискуссиям в научных журналах.
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|7.169, Аноним (89), 13:25, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Не так Никто уже __не_обязан__ что либо научно опровергать или доказывать Это ... большой текст свёрнут, показать
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|5.161, Аноним (89), 13:10, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Арабы, описывая славян, не раз утверждали, что те обладают «звериным нравом».
Да ради всех святых! Как угодно они могли их описывать! Только какое термин они употребляли при этом? "Славяне" ли? Это потом, когда переписывали, то что описывали, заменяли на "славяне"!
Какие угодно могли быть нравы! Но называли ли они сами себя "славянами"?!!! Или их так потом другие назвали!
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|5.177, Аноним (177), 13:33, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В Африке такая же история была. Белые покупали (выменивали на товары промпроизводства) у африканцев товары рабов, которых захватывали и продавали сами местные.
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|4.142, Аноним (89), 12:51, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Ну и что бы идти до конца.
Почему в греко-римских и прочих латинских языках "работа" - не однокоренное с "рабством"?!!!
Потому что РА-Б - это изначально сильное слово! На означающее никакую зависимость или подчинение.
"РА(б) Божий" - Ра Б - здесь нет никакого "slave" и никогда не было!
Греко-римляне и здесь исказили!
Они сильное слово РА-Б поставили на место "slave",
а слово "slave" поставили на место РА-Б.
Получились "рабство" и "слава"!
"Мы не рабы, рабы не мы", и пошли работать, "славяне"!
Слава труду (трудностям)! Слава, слава, слава!
(Может и "труд" изначально имел какой-то другой смысл, однако это уже другой вопрос.)
Обманули всех!
Просто их Карма настигла наконец, вот они все спешно и открещиваются от этого "master-slave".
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|6.215, Аноним (89), 14:37, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Как будто эта версия без вашего упоминания не была известна Ну, здесь вы лишь п... большой текст свёрнут, показать
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|3.129, Виктор (??), 12:43, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Славяне это искаженное "словене", говорящие. А иноязычные - "немцы" т.е немые.
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|5.151, Аноним (89), 13:00, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Выше уже написано. Слава - это не от Слово.
Слово же - от Логос. лов/лог - отсюда "слог", "слогать", также как и "слов". И даже "лаг" - "глаголить"/"глоголить" - Логос!
Но не "слава"!
С древне-русские народы сами себя "славянами" не называли!
А еще были этрусски! Тоже никакие не "славяне"!
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|1.2, Аноним (2), 11:20, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–23 +/–
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В конкретном случае даже радует
Никогда не нравился этот "мастер"
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|4.42, Аноним (89), 11:51, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Поддерживаю, main - действительно гораздо лучше.
Вообще даже в C-шном стиле.
Другое дело, что для того, чтобы допереть до такого простого открытия, что главная ветка Git - она просто "главная", а не какая-то "ведущая" или "повелительская" или... (ох, не знают они там русского языка, вот и маятся в контекстах от недостатка слов)
...чтобы допереть до такой простой сути, что "главное" - это просто "главное", понадобилась целая социальная революция!
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|5.58, Белый аноним (?), 11:57, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Целая социальная революция" - это - ПРО ЧТО?
Может вы и события на Козьем Болоте в 2014 революцией называете?
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|5.70, Аноним (70), 12:01, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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только вот по своим свойствам и тем для чего на предназначена она именно "ведущая" а не главная. Главной веткой в 99% как правило является ветка вроде "dev".
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|6.81, Белый аноним (?), 12:06, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дык, вроде бы, dev, у адекватных разрабов, это то, что готовится стать main - тьфу-ты! - master, после прохождения всех тестов?
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|2.95, n00by (ok), 12:12, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Master of puppets I'm pulling your strings
Twisting your mind and smashing your dreams
Blinded by me, you can't see a thing
Just call my name, 'cause I'll hear you scream
Master
Master
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|2.17, имя_ (?), 11:38, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Там и без майкрософт были свои приколы: относительно давно был какой-то скандал с женой одного из основателей, каким-то образом она харассила (какое прекрасное слово!) одну из сотрудниц, сооснователь кажется сложил полномочия после этого.
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|1.5, Аноним (5), 11:21, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Главное, чтобы можно было бы поменять обратно на master. Есть же те, кто с этими погромами не согласен.
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|4.62, Аноним (26), 11:58, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, это положительная дискриминация.
За всеми этими перипетиями не стоит забывать, что борьба за права угнетённых — просто оправдание для строительства тоталитарного общества.
А раз есть режим, должны быть и жертвы режима.
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|1.6, Х (?), 11:23, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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В знак солидарности - т.е. потом они могут и назад перекинуться?
Сейчас в мире тонны документации переписывать придется (даже по тупому деплою приложения из репы), и только для чего - чтобы эти ненормальные типа показали свою солидарность?
А еще есть вопрос: BDSM как направление теперь вовсе закроют? Все эти "50 оттенков серого" до кучи кинут в бан, там же Анастейша явно говорит "master"?
А что делать с Хижиной Дяди Тома, где про белых прямо устами негров говорится "масса Том"?
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|2.19, имя_ (?), 11:40, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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BDSM - это safe&sane, т.е. добровольно и с разумными предосторожностями. Дядя Том - это как раз антирасисткое произведение, его никто цензурировать не будет, а вот Тома Сойера - уже.
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|3.138, аноним9998536 (?), 12:47, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А какая разница добровольно или нет? Мастер ветка тоже никого ни разу не угнетала. Или может быть мастер-слейв репликация отличилась?
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|2.75, Аноним (70), 12:03, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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ты еще про шахматы вспомни. Почему это черные ходят всегда после белых, че за рассизм black live matter)
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|1.9, Dzen Python (ok), 11:26, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Рекомендую изменить имена любых репозиториев, в которых есть следующие подстроки: "black", "white", "master", "kkk".
Любые репозитории, в файлах которых есть подстрока "slave" следует изъять у их котнрибуторов (которых заставить прилюдно платить, каяться, посыпать голову пеплом) и передать в коммерческое владение америкониггеру (список америкониггеров из microosoft, ibm и apple - уточняется).
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|2.228, Michael Shigorin (ok), 15:00, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и передать в коммерческое владение
"4. White people, if you can afford to downsize, give up the home you own to a black or brown family. Preferably a family from generational poverty", оно?
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|1.10, Аноним (10), 11:27, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+37 +/–
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> Разработчики ядра Linux в своё время назвали попытки переименования "blacklist/whitelist" вздором и глупостью, навиваемой политиками и популистами, и отказались производить замену, в том числе пояснив что термин "blocklist" приведёт к искажению смысла и не исключает восприятие как "список блоков".
Единственные адекватные люди.
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|2.38, Таир (?), 11:49, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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из-за этого, побегут хейтеры Линукса с плакатами на улицу )) потом майкрософт скажет всему миру смотрите какие мы опять хорошие а линукс плохой
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|3.230, Michael Shigorin (ok), 15:01, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кей-джи-би вытащит Торвальдса назад в Финскую губернию, а эти там пусть хоть на ушах бегают, лишь бы жрать не просили.
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|2.48, Аноним (-), 11:54, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Разработчики ядра Linux в своё время назвали попытки переименования "blacklist/whitelist" вздором и глупостью, навиваемой политиками и популистами, и отказались производить замену, в том числе пояснив что термин "blocklist" приведёт к искажению смысла и не исключает восприятие как "список блоков".
> Единственные адекватные люди.
Избирательное восприятие Настоящего Линуксоида - оно такое ))
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/Documentation/process/code-of-co
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|3.55, Аноним (26), 11:56, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, очень хороший CoC. "Все, кому не нравится средний палец Линуса, могут сесть на него и покрутиться"
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|4.80, Аноним (70), 12:06, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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бойся своих желаний, вдруг им понравится и они не захотят слезать?)
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|4.92, SubGun (??), 12:12, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Фрейд бы сказал, что это вырывается твое подсознательное желание присесть на него самому.
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|5.220, Анончик (?), 14:51, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я вас наверное удивлю но у психологов упоминания фрейда считается дурным тоном. Так как даже во времена его жизни его исследования считали полнейшей чушью. Но он таки неплохо зарабатывал на не специалистах, как кашпировский, чумак и др.
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|6.234, Michael Shigorin (ok), 15:02, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В копилочку: Галилей про Бруно отзывался весьма дурно. Это вот таким же "агитаторам народных масс" подобные героишки нужны -- им же и подобные.
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|4.152, Аноним (-), 13:01, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да, очень хороший CoC. "Все, кому не нравится средний палец Линуса, могут сесть на него и покрутиться"
>> Examples of unacceptable behavior by participants include:
>> The use of sexualized language or imagery and unwelcome sexual attention or advances
>> Trolling, insulting/derogatory comments, and personal or political attacks
Избирательное восприятие Настоящего Линуксоида, дубль два, "нарушая собственные CoCи!" ))
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|2.56, _dz (?), 11:56, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Нуу... как сказать. С тех пор как Линус, чтобы не портить отношения со своей пришибленной sjw повесточкой дочерью, внедрил CoC для проекта ядра, я в его адекватности больше не уверен.
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|3.132, Q2W (?), 12:45, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я вот только что прочитал параграф "Our Standards" по ссылке выше, и не нашёл никаких перегибов.
Может я плохо понял, но что не так конкретно в этом linux CoC?
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|3.221, Аноним (-), 14:52, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У Линуса есть ДОЧЬ??? Это ж полный *****ц по нынешним временам! Вы представляете, что она могла заставить его накоммитить в код ядра под угрозой обвинений в изнасиловании? Тем более в Америке, тем более если она уже открыто заявила о поддержке SJW?
Это и в России-то худо бедно рабоатет, сёстрам хачаДЫРян вроде удалось в итоге выйти сухими из воды, а они, на минуточку, своего отца вообще убили, что не идёт ни в какое сравнение с "заставить коммитить что-то в код". А в Америке ситуация с феминизмом уже давно была гораздо хуже.
Не думал, что когда-то это скажу, но я теперь никому не могу рекомендовать пользоваться линуксом. Я на 100% уверен, что переименованием переменных дело не ограничилось, скорее всего она заставила его встроить в ядро SJW ME уже давно.
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|1.11, Аноним (11), 11:27, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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По сути и смыслу, а так же под влиянием книжек типа "Чистый код" я думаю что это более правильное название.
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|2.119, Аноним (116), 12:35, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> под влиянием книжек типа "Чистый код"
это которая по джаве? у нас в детском доме для умственно отсталых такие бесплатно раздавали
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|1.13, Аноним (13), 11:31, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+23 +/–
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Чугуйский завод тракторных деталей и нормалей, первый в стране отказался от должности "мастер" на своем производстве, в знак солидарности с угнетенными рабами. Новая должность теперь звучит как - "белый господин".
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|1.14, vle (ok), 11:36, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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Чем больше ты обращаешь внимание на закомплексованных кретинов, тем больше эти уроды садятся тебе на шею. Закон физики такой.
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|2.49, Аноним (26), 11:54, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В 2020 году в США игнорировать SJW — это как в СССР в 1937 году игнорировать НКВД.
Сожрут независимо от того, обращают на них внимание или нет.
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|6.173, Zenitur (ok), 13:30, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На YouTube "наехали" SJW. В результате с ним разорвали отношения крупные рекламодатели.
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|3.162, vle (ok), 13:10, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В 2020 году в США игнорировать SJW — это как в СССР
> в 1937 году игнорировать НКВД.
> Сожрут независимо от того, обращают на них внимание или нет.
Третий закон Ньютона работает не только в физике, но и в обществе.
Чем больше сходят с ума агрессивные феминистки, BLM, lgbt36+++ и прочие идиоты,
тем больший протест это вызывает это у нормальных людей.
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|1.16, Аноним (16), 11:37, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Лицимерие, да и только - избавляться от намеков в словах master/slave/etc, при этом будучи в рабстве от мнения группы больных на голову. Тебя с говном сожрут, если посмеешь почти против, так что засунь свое ценное мнение и делай что тебе было велено - рабство в чистом виде.
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|1.18, Аноним (26), 11:39, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А ведь всего-то собирались неправильного кандидата в президенты на следующих выборах утопить. Но нет же, без оранжевых революций не можем. И теперь аукается по всему миру.
Отличный урок — доминирование в технологии (да и науке) тоталитарного общества, которое колеблется вместе с линией партии, ни к чему хорошему не приводит.
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|1.24, имя_ (?), 11:42, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вообще, этот год какой-то совсем странный. И это он ведь не закончился! Жду пришельцев и зомби апокалипсис.
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|2.128, Аноним (116), 12:43, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у нас в белоруссии выборы будут. приходите, покормят 15 суток бесплатно
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|2.87, vitalif (ok), 12:09, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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dev тогда уж какой-нибудь или как в svn было - head. правда в гите HEAD это текущий коммит...
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|2.101, aaa (??), 12:17, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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помимо черного, есть еще бурый уголь (лигнит), но у него зольность выше и удельная теплота сгорания ниже
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|1.34, Анон Анонов (?), 11:48, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если им так не нравятся термины whitelist / blacklist, давайте везде заменим перемененные putIn на что то другое. Что они на это скажут, интересно
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|2.45, Аноним (26), 11:52, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уже. Погуглите "I don't wanna to be put in". Уныло, но вполне в духе агитпропа.
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|1.35, Аноним (28), 11:48, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В очередной раз Союз с его устоявшимися терминами Ведомый-Ведущий опередил время на полвека. Когда там в США Рождество заменят на политкорректный Новый Год?
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|2.57, Аноним (57), 11:56, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> политкорректный Новый Год?
По какому политкорректному календарю?
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|1.36, Аноним (36), 11:49, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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так может сразу в английском словаре слова master, slave, black уничтожить и ввести смертную казнь за использование этих слов?
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|2.202, Аноним (202), 14:15, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну у нас же за крестовидные значки и полоски ткани запрещённых не территории рф цветов сажают и норм.
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|1.43, andy (??), 11:51, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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"Океания воюет с Остазией: Океания всегда воевала с Остазией. Большая часть всей политической литературы последних пяти лет устарела. Всякого рода сообщения и документы, книги, газеты, брошюры, фильмы, фонограммы, фотографии -- все это следовало молниеносно уточнить. Хотя указания на этот счет не было, стало известно, что руководители решили уничтожить в течение недели всякое упоминание о войне с Евразией и союзе с Остазией. Работы было невпроворот, тем более что процедуры, с ней связанные, нельзя было называть своими именами, В отделе документации трудились по восемнадцать часов в сутки с двумя трехчасовыми перерывами для сна."
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|2.47, Белый аноним (?), 11:53, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вы - что?! На СВЯТОЕ, для всякого либераста, покуситься решили???
Вот - фу на вас! Это же было про "совОК и "рашку" написано! Не смущайте неокрепшия умы!
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|3.72, Аноним (26), 12:01, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Вы - что?! На СВЯТОЕ, для всякого либераста, покуситься решили???
Вы так говорите, как будто описанные в 1984 вещи с точки зрения доктрины либерализма несут какой-то негативный оттенок.
Нет, конечно, несут, но только в применении к неправильным государствам — Китаю, России.
А когда то же самое делают в США — это уже защита прав угнетённых и торжество демократии.
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|3.73, Аноним (26), 12:02, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Вы - что?! На СВЯТОЕ, для всякого либеpаста, покуситься решили???
Вы так говорите, как будто описанные в 1984 вещи с точки зрения доктрины либерализма несут какой-то негативный оттенок.
Нет, конечно, несут, но только в применении к неправильным государствам — Китаю, России.
А когда то же самое делают в США — это уже защита прав угнетённых и торжество демократии.
|
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|4.86, EnemyOfDemocracy (?), 12:09, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, нам уже пытаются рассказать, что порабощение негров на самом деле было для того чтобы "цивилизовать" их и ваще это было типа даже хорошо.
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|2.98, Аноним (98), 12:14, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну 1984 это про совок и даже увы рашку, тут как ппереписавил историю так и переписывают.
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|2.137, Аноним (137), 12:47, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Английский язык на новоязе получает название «старояз». Старояз должен быть полностью вытеснен новоязом к 2050 году
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|1.46, Ефросий (?), 11:52, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Выгнать всех недовольных каждого к себе на родину, пусть там права покачают. И всех толерантных за одно вывезти, на север например.
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|1.59, alfos (ok), 11:57, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ладно ополчились на слово black, так white зачем менять? Белый должен быть белый, а черный пусть как хотят.
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|1.64, Zenitur (ok), 11:59, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Но настоящее торжество политкорректности наблюдается в проекте OpenSSL, участники которого посчитали недопустимым выражение "чёрная магия". Разрабочтики OpenSSL рассматривают включение патча, заменяющего "black magic" на "magic", "blacklist" на "block list", "white space" на "whitespace", "master" на "parent" или "main".
https://coub.com/view/2fetd1
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|1.68, Аноним (68), 12:00, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Надо пойти путем проще: убрать из словарей слова master, slave, white, black. Нет слов нет смыслов, просто набор букв.
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|2.126, user (??), 12:42, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне кажется они так вечно кровати двигать будут, но все без толку. контингент то остался.
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|1.84, Аноним (84), 12:09, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>большинство разработчиков выступают против, тем более, что в Git слово master используется отдельно, а не в паре со словом "slave".
Значит нужно его задействовать.
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|1.90, InuYasha (??), 12:11, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Они так и не дождались сдыхания последнего IDE-харда )
Можно создать прецедент! Типа, "I'm offended by my IDE hard drives! Replace them with SATA!"
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|1.91, Аноним (91), 12:11, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Правильно делают, что убирают эти слова! Все кто думает, что слово - мелочь, и смысл который оно несёт гроша не стоит, задайтесь вопросом что дольше живёт слово или страны? Вот у нас слова "государство", "работа" - такой же смысл в основе несут: хозяин-раб. И народ, по большей части, такой же, раболепный, несмотря на 70 лет жизни без господ (но с "вождями").
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|2.106, Аноним (84), 12:22, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Народ раболепный не из-за слов, а из-за таких корпораций как GitHub inc., Alphabet inc. и Microsoft inc., которые всех подсаживают на свои продукты, поcле чего жизнь неподсевших подсевшие делают невыносимой. И корпорации как бы невиноваты, хотя эффект легко предсказуем и всё выглядит так, будто его и добиваются.
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|3.168, Аноним (91), 13:23, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто тебя заставляет на что-то корпоративное подсаживаться? Не подсаживайся. Учись легко менять привычки.
А народ раболепный именно из-за слов - с момента как человек научился говорить, вся история об этом.
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|1.93, Аноним (93), 12:12, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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whose rap is it anyway ^%^ yes we can yes we can make america great again
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|1.96, Аноним (96), 12:12, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Нужно срочно ещё переименовать:
nightly build > niggers build
stable release > white release
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|3.190, Аноним (97), 13:59, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К релизу подумаю. Ещё битбакет вроде есть. Месяца через 3 посмотрим, что останется.
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|1.100, Аноним (84), 12:16, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Это каким же *****ом надо быть, чтобы под предлогом мнимой неполиткорректности терминов создавать реальные проблемы? Софт, взаимодействующий с гитом, по-умолчанию подразумевает, что главная ветка - это master. Альтернатива - либо переписать гит с нуля под пермиссивной лицензией. Либо нарушить GPL. Либо лицензировать свой софт под GPL. Интересно, как Столлман и FSF относятся к такому переименованию.
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|2.110, имя_ (?), 12:26, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А Столмана турнули из фсф за попытку быть адекватным. Теперь ты можешь догадаться о примерной реакции этих сторон ;-)
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|3.148, Аноним (84), 12:56, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот это то и интересно, какова будет позиция Столлмана при условии того, что вся эта движуха приведёт к пролиферации GPL.
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|2.171, Аноним (91), 13:29, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Закопать такой софт и не использовать пока не исправят.
Излечение общества от застарелых болезней - важнее, чем твои три с половиной программы.
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|4.214, имя_ (?), 14:36, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в совке общегосударственный копилефт был. Если сильно захочется, то можно и такое реализовать. Да и не общество больно, а отдельные индивиды и компании. Кому-то выгодно копирастию разводить, кому-то нет.
Пример первых: Джон Дир и прочие производители сельско-хозяйсвенной техники. Пример вторых: фермеры, которые не могут починить эту технику сами, т.к. это им запрещено соглашением и выступают против подобных навязываемых требований.
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|1.105, iPony129412 (?), 12:20, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пойду переименовывать главную ветку во всех своих проектах.
А проблем не будет? Ничего не бабахнет?
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|2.139, Kusb (?), 12:47, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Жопы. И это печально, теперь такие вещи оскорбляют большинство сидящих здесь и мы не можем это игнорировать!
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|1.109, Аноним (96), 12:25, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Рекомендую убрать слово class из всех ЯП, т.к. оно ассоциируется с классовым обществом !
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|2.141, Kusb (?), 12:48, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И обьект. Ассоциируется с объективизацией.
(На самом деле нет, тут всё по смыслу правильно)
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|1.115, анонимс (?), 12:31, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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предложил dark magic вместо black magic. (давно так не смеялся) теперь под запрет даже blacksmiths попадут:D
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|1.118, Аноним (202), 12:34, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Предлагаю в ответ авторам песен в своих роликах везде запикивать эти бранные слова.
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|1.123, ka4a (ok), 12:40, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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уберут эти слова, эти майдауны найдут новые. все под копирочку. слова, пямятники, переименование штатов, городов, улиц. я все это уже видел.
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|1.125, Аноним (131), 12:40, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Если изменения связанные с black/whitelist ещё можно хоть как-то оправдать, то изменение master - полный бред
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|2.170, Аноним (143), 13:27, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да как раз наоборот https theregister com 2020 06 15 github_replaces_master_w... большой текст свёрнут, показать
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|2.180, vle (ok), 13:36, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Если изменения связанные с black/whitelist ещё можно хоть как-то оправдать, то изменение
> master - полный бред
blocklist -- это stone wall construction. В переводе "список блоков".
Адекватных переводов я не вижу.
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|1.130, Kusb (?), 12:43, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Напоминаю, что добровольное переименование слов - нормально и хорошо.
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|1.150, Аноним (150), 12:58, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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В комментах одни скрепы и зависть. Все таки империи с искорененными народами с чужим названием, карго-культом и болгаро-татарским суржиком еще очень далеко до цивилизации.
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|1.153, Zenitur (ok), 13:01, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Так вот почему, когда смотришь аниме в закадровом переводе, в оригинале говорят "master", а в переводе "сенсей"
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|2.199, aa (?), 14:12, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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что-то неправильно с вашей анимой - должно быть наоборот - в оригинале сенсей, в переводе мастер
иначе это не аниме, а мультики какие-то
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|1.166, морковка (?), 13:17, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что-то слабенько. Если уж бороться против расизма то нужно и вот это запретить и откорректировать во всех книгах и архивах:
blackamoors
blackballed
blackbirded
blackbirder
blackboards
blackbodies
blackenings
blackfishes
blackguards
blackhander
blackheaded
blackhearts
blackjacked
blacklegged
blacklisted
blacklister
blackmailed
blackmailer
blacknesses
blacksmiths
blacksnakes
blackthorns
blacktopped
blackwashed
blackwashes
blackwaters
blackamoor
blackballs
blackbands
blackberry
blackbirds
blackboard
blackbucks
blackbutts
blackcocks
blackdamps
blackeners
blackening
blackfaced
blackfaces
blackflies
blackgames
blackguard
blackheads
blackheart
blackishly
blackjacks
blacklands
blackleads
blacklists
blackmails
blackpolls
blacksmith
blacksnake
blackstrap
blacktails
blackthorn
blackwater
blackwoods
blackball
blackband
blackbird
blackbody
blackboys
blackbuck
blackbutt
blackcaps
blackcock
blackdamp
blackened
blackener
blackface
blackfins
blackfish
blackgame
blackgums
blackhead
blackings
blackjack
blackland
blacklead
blacklegs
blacklist
blackmail
blackness
blackouts
blackpoll
blacktail
blacktops
blackwash
blackwood
blackboy
blackcap
blackens
blackest
blackfin
blackfly
blackgum
blacking
blackish
blackleg
blackout
blacktop
blacked
blacken
blacker
blackly
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|1.175, Аноним (175), 13:32, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Пока активными сторонниками данной идеи являются лишь отдельные активисты
Слово "активисты" давно стало синонимом отморозков.
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|1.178, Аноним (178), 13:34, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Согласно Stack Overflow Developer Survey 2020 в категории Раса/Этнос 4.5% (из 46000) опрошеных определили себя как Black or of African descent.
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|1.188, Аноним (188), 13:54, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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кто нибудь может объяснить, почему корпорасты в 2020 предпочитают "поддерживать" (в кавычках, ибо реальной поддержки от этого нет - лишь рандомные конвульсии, чтобы показать типо "мы вот тут с вами, выбирайте наши продукты") фиг знает кого (в контексте: количество сжв которые пишут код - минимально) вместо того чтобы фокусироваться на целевой аудитории? (у которой частенько от подобных решений наоборот пригорает пятая точка и возникает желание пересесть на продукты фирм которые "не участвуют в фестивале")
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|2.197, DerRoteBaron (ok), 14:10, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому, что им это со всех сторон выгодно:
1. Менеджеры сверху радуются, что они получили плюсик в имидж
2. Менеджеры среднего уровня радуются, что сделали такую важную вещь, пнув девопса запустить sed по кодовой базе
3. HR счастливы: разрабы будут бояться идти в или создавать стартапы, т.к. там нет юридического и PR-отдела, которые прикроют от озверевших истеричек
4. Разрабы либо сами этим больны, либо им некуда бежать
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|3.205, Аноним (68), 14:21, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это просто политика. ИТ корпорации как правило поддерживают демократов. Потому как они глобалисты по своей сути. И протесты направлены в первую очередб против республиканцев. А они против глобалистов и make america great again(более национал ориентированы, если можно про них так сказать).
И просто скоро выборы в США.
Хотя этот комментарий не для опеннета, ибо слишком политичен.
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|1.189, mos87 (ok), 13:55, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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чистая политика, к правам человека это всё давно не имеет отношения. кому надо делает на дураках деньги.
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|1.192, Аноним (192), 14:02, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Реализуемо/возможно красивое юридическое решение - еще одной строчкой в лицензии к инструменту/по. То что в новости - это высер рекламщиков/бюрократов на корпоративных совещаних. Все делают бабло, пиар, имитацию кпд. Все понятно.. *1
Внесу ясность. У технарей и спецов нету кодекса/или совести *2. У врачей клятва гиппократа малозначима. Вина ножа/нож применяемый для преступления или создания не лежит в уровнях металла, кузнеца и человества. Мир нулей и единиц, или врачей и агрономов, и т.д. .. я о том, что Безусловно в США есть проблемы. Но задействованы не те специалисты! *3
И о том собственно почему я пишу этот комментарий.
*1 эти новости не только у программистов.
*2 Человек - хищник. Продукт природы джунглей эволюции.
*3 Проблема - действие на проблему. Вот где соль.
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|2.207, Аноним (207), 14:24, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>*3 Проблема - действие на проблему. Вот где соль.
Так может дело не в том, что задача решается не теми инструментами, а в том, что на самом деле задача другая, а инструменты как раз те?
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|3.219, Аноним (192), 14:51, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С этой точкой зрения согласен. Техспециалисты стали инструментом. Мир информатики, нулей единиц это одно. А это уровень и мир рабства, джунглей и бабла. Техножрецы и там и там.
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|1.198, Аноним (198), 14:10, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Корпоративное рабство? Корпоративные стандарты? Это все рабство, только вот слово "раб" там нету. Авторские права стали инструментом рабства, потому, что стали отчуждаемыми (работорговцы придумали называть рабов сотрудниками). Вместо борьбы со словами, которые хоть как-то передают смысл. Смысл успешно скрывают за новыми словами. Хотите победить рабство, назовите владельцев авторских прав, или проприетерные программы и корпорации их производящие - работорговцами и боритесь с ними! Если вам запрещают делиться музыкой, фильмами, программами - это и есть рабство. Просто слово рабство там заменено на термин: "интеллектуальная собственность". Довольны? Слова "раб" нету!
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|2.210, Аноним (68), 14:29, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не надо упрощать проблему до делиться фильмами, музыкой....
Вот такие упрощения и приводят к переименованию неугодного в угодное.
А по сути проблема не решается.
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|1.204, Аноним (204), 14:19, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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всё это движение как по мне провокация и повод что бы их всех перемочить, не более
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|1.208, Аноним (208), 14:27, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Слово мастер их значит смущает, а то, что гитлаб всего на 2 буквы отличается от гитлер - это для них нормально?!!
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|1.211, Аноним (211), 14:31, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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День станет ночью, а ночь станет днём. Чёрное станет белым.
Сбылось пророчество. Скоро второе пришествие.
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|1.213, Аноним (213), 14:35, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хотя семантически Main в данном контексте выглядит куда правильнее, чем Master, но ... Master - это еще и просто "мастер", а не только владелец. Причем как синоним Owner, если верить словарю, Master используется реже, чем как "мастер". Так что, если в конкретном случае одновременно с Master в проекте не присутствует Slave, то заменять Master на что-то - это ... альтернативная одарённость.
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|1.222, Michael Shigorin (ok), 14:52, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> заменяющего "black magic" на "magic"
Интересно, какие профаны не в курсе, что это тождественные понятия...
> Комитет IETF
Закапывайте!
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|1.223, jOKer (ok), 14:52, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну, поскольку я давным-давно отказался от GitHub, то мне, в общем-то, поровну, - пусть они там сходят с ума как им вздумается. Лично я главную ветку master именовал, именую и именовать буду. А после этой новости, я весьма вероятно в новых репах еще и ветку slave буду заводить. Чисто для собственного удовольствия.
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|2.229, Anonim (??), 15:01, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну эти изменения и в сам git могут перекочевать. Куда бежать после этого?
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