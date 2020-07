Разработчики ядра Linux рассматривают переход к использованию инклюзивных терминов

2.9 , Аноним ( 9 ), 10:09, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все переходим на Го - там афроамериканцы ходят первыми.

3.11 , Аноним ( 11 ), 10:15, 05/07/2020 Лучше на нарды.

2.21 , Адекват ( ok ), 10:38, 05/07/2020 зачем, просто шахматы на розовые и голубые заменить и будет норм.

3.24 , Аноним ( 24 ), 10:40, 05/07/2020 А ходить кто первым будет?

4.27 , iPony129412 ( ? ), 10:43, 05/07/2020 А надо ещё двухстороннюю монетку для жребия в комплект к шахматам ложить.

И два раза подбрасывать.

Сначала, чтобы определить кому какой цвет.

А потом, кто первым ходить будет.

И никому обидно не будет.

5.31 , Адекват ( ok ), 10:46, 05/07/2020 но монетка должна быть прозрачной, чтобы никто не выразил своего не согласия с ее цветом.

4.32 , Адекват ( ok ), 10:47, 05/07/2020 об этом я как-то не подумал, но комментатор ниже уже подал идею, хорошая идея.