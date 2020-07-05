Разработчики ядра Linux рассматривают переход к использованию инклюзивных терминов

Для включения в ядро Linux предложен новый документ, предписывающий использование инклюзивной терминологии в ядре. Для применяемых в ядре идентификаторов предлагается отказаться от использования слов 'slave' и 'blacklist'. Слово slavе рекомендуется заменять на secondary, subordinate, replica, responder, follower, proxy и performer, а blacklist на blocklist или denylist. Рекомендации применимы к добавляемому в ядро новому коду, но в долгосрочной перспективе не исключается и избавление существующего кода от применения указанных терминов. При этом для предотвращения нарушения совместимости предусмотрено предоставление исключения для выдаваемого в пространство пользователя API, а также для уже реализованных протоколов и определений аппаратных компонентов, спецификации на которые предписывают использование данных терминов. При создании реализаций на основе новых спецификаций рекомендуется где это возможно приводить терминологию спецификации в соответствие со стандартном кодирования для ядра Linux. Документ предложен тремя участниками технического совета Linux Foundation: Дэном Вильямсом (Dan Williams, разработчик NetworkManager, драйверов для беспроводных устройств и nvdimm), Грегом Кроа-Хартманом (Greg Kroah-Hartman, отвечает за поддержку стабильной ветки ядра Linux, является мэинтейнером подсистем ядра Linux USB, driver core) и Крисом Мейсоном (Chris Mason, создатель и главным архитектор файловой системы Btrfs). Из участников технического совета с одобрением также выступили Кес Кук (Kees Cook, бывший главный сисадмин kernel.org и лидер Ubuntu Security Team, занимается продвижением в основное ядро Linux технологий активной защиты) и Олаф Йоханссон (Olof Johansson, работает над поддержкой архитектуры ARM в ядре). Из других известных разработчиков под документом подписались Дэвид Эйрли (David Airlie, мэйнтейнер подсистемы DRM) и Рэнди Данлэп (Randy Dunlap). Несогласие выразили Джеймс Боттомли (James Bottomley, бывший участник технического совета и разработчик таких подсистем, как SCSI и MCA) и Стивен Ротвелл (Stephen Rothwell, мэйнтейнер ветки Linux-next). Стивен считает, что неправильно ограничивать расовые проблемы только людьми африканского происхождения, рабство не ограничивалось людьми с чёрным цветом кожи. Джеймс предложил игнорировать тему с инклюзивными терминами, так как она лишь способствует нагнетанию разобщённости в сообществе и бессмысленным спорам об исторической оправданности замены тех или иных терминов. Представленный документ подействует как магнит для привлечения желающих использовать более инклюзивные формулировки и других терминов. Если не поднимать эту тему, то нападки ограничатся лишь пустыми заявлениями о желании замены терминов, без ввязывания в бессмысленные споры о том, что работорговля в Османской империи была более или менее жестокой, чем в Америке.



