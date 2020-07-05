Разработчики ядра Linux рассматривают переход к использованию инклюзивных терминов

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|2.21, Адекват (ok), 10:38, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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зачем, просто шахматы на розовые и голубые заменить и будет норм.
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|4.27, iPony129412 (?), 10:43, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А надо ещё двухстороннюю монетку для жребия в комплект к шахматам ложить.
И два раза подбрасывать.
Сначала, чтобы определить кому какой цвет.
А потом, кто первым ходить будет.
И никому обидно не будет.
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|5.31, Адекват (ok), 10:46, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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но монетка должна быть прозрачной, чтобы никто не выразил своего не согласия с ее цветом.
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|4.32, Адекват (ok), 10:47, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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об этом я как-то не подумал, но комментатор ниже уже подал идею, хорошая идея.
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|1.5, A.Stahl (ok), 10:06, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Джеймс предложил игнорировать тему с инклюзивными терминами, так как она лишь способствует нагнетанию разобщённости в сообществе и бессмысленным спорам об исторической оправданности замены тех или иных терминов.
James Bottomley хороший человек. Будьте как Джеймс.
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|2.8, Аноним (8), 10:09, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно в ядре Линукс эту тему надо игнорировать, оно же людьми написано для людей.
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|1.6, Kotoff (ok), 10:06, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Предлагаю пойти дальше и начать убирать светлые темы, т.к. это пропаганда белого превосходства.
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|1.7, livello (?), 10:09, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Откуда произрастает расизм и национализм? Его культивирует буржуазия, реализуя принцип "разделяй и властвуй"!
Работягам пудрят мозги, говоря, что фильтрация слов может убрать социальное неравенство в обществе, обусловленное вековым положением рабов темнокожих жителей США...
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|2.19, лютый жабби__ (?), 10:36, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Грег давно кукухой поехал?
С тех пор как на Арч перешёл ))))
p.s. Шутка, сам арчевод. Не жалею, не стесняюсь... Нигр не боюсь.
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|1.18, Аноним (18), 10:30, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Предлагаю симметричный ответ - внести на оппеннете новости об использовании инклюзивных терминов в блэклист
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|1.30, Gefest (?), 10:46, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хороший вопрос. Я не понимаю, почему мы против . У нас десятки миллионов потомков крепостных рабов, - нам тоже надо компенсации. По крайней мере это закроет претензии на реституцию большей части имущества и земель захваченных большевиками. И беглым Голштейн-Готропским давно уже пора покаятся за зверства дома Романовых.
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