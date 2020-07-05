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Разработчики ядра Linux рассматривают переход к использованию инклюзивных терминов

05.07.2020 09:19

Для включения в ядро Linux предложен новый документ, предписывающий использование инклюзивной терминологии в ядре. Для применяемых в ядре идентификаторов предлагается отказаться от использования слов 'slave' и 'blacklist'. Слово slavе рекомендуется заменять на secondary, subordinate, replica, responder, follower, proxy и performer, а blacklist на blocklist или denylist.

Рекомендации применимы к добавляемому в ядро новому коду, но в долгосрочной перспективе не исключается и избавление существующего кода от применения указанных терминов. При этом для предотвращения нарушения совместимости предусмотрено предоставление исключения для выдаваемого в пространство пользователя API, а также для уже реализованных протоколов и определений аппаратных компонентов, спецификации на которые предписывают использование данных терминов. При создании реализаций на основе новых спецификаций рекомендуется где это возможно приводить терминологию спецификации в соответствие со стандартном кодирования для ядра Linux.

Документ предложен тремя участниками технического совета Linux Foundation: Дэном Вильямсом (Dan Williams, разработчик NetworkManager, драйверов для беспроводных устройств и nvdimm), Грегом Кроа-Хартманом (Greg Kroah-Hartman, отвечает за поддержку стабильной ветки ядра Linux, является мэинтейнером подсистем ядра Linux USB, driver core) и Крисом Мейсоном (Chris Mason, создатель и главным архитектор файловой системы Btrfs). Из участников технического совета с одобрением также выступили Кес Кук (Kees Cook, бывший главный сисадмин kernel.org и лидер Ubuntu Security Team, занимается продвижением в основное ядро Linux технологий активной защиты) и Олаф Йоханссон (Olof Johansson, работает над поддержкой архитектуры ARM в ядре). Из других известных разработчиков под документом подписались Дэвид Эйрли (David Airlie, мэйнтейнер подсистемы DRM) и Рэнди Данлэп (Randy Dunlap).

Несогласие выразили Джеймс Боттомли (James Bottomley, бывший участник технического совета и разработчик таких подсистем, как SCSI и MCA) и Стивен Ротвелл (Stephen Rothwell, мэйнтейнер ветки Linux-next). Стивен считает, что неправильно ограничивать расовые проблемы только людьми африканского происхождения, рабство не ограничивалось людьми с чёрным цветом кожи. Джеймс предложил игнорировать тему с инклюзивными терминами, так как она лишь способствует нагнетанию разобщённости в сообществе и бессмысленным спорам об исторической оправданности замены тех или иных терминов. Представленный документ подействует как магнит для привлечения желающих использовать более инклюзивные формулировки и других терминов. Если не поднимать эту тему, то нападки ограничатся лишь пустыми заявлениями о желании замены терминов, без ввязывания в бессмысленные споры о том, что работорговля в Османской империи была более или менее жестокой, чем в Америке.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2020/7/4...)
  2. OpenNews: Инициатива по замене нецензурных комментариев в исходных текстах ядра Linux
  3. OpenNews: Подведены итоги выборов технического совета Linux Foundation
  4. OpenNews: Линус Торвальдс временно отстранился от разработки ядра Linux
  5. OpenNews: Проект OpenZFS из-за политкорректности избавился от упоминания слова "slave" в коде
  6. OpenNews: GitHub решил отказаться от имени "master" для основных веток
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53288-linux
Ключевые слова: linux, kernel, slave
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:02, 05/07/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +8 +/
     
  • 1.2, iPony129412 (?), 10:02, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    CoC ☝
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:05, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Fat CoCs добрались и до линукса
     

  • 1.3, timur.davletshin (ok), 10:04, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    И шахматы запретите. Там белые ходят первыми.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:09, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все переходим на Го - там афроамериканцы ходят первыми.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:15, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше на нарды.
     
  • 2.21, Адекват (ok), 10:38, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    зачем, просто шахматы на розовые и голубые заменить и будет норм.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 10:40, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ходить кто первым будет?
     
     
  • 4.27, iPony129412 (?), 10:43, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А надо ещё двухстороннюю монетку для жребия в комплект к шахматам ложить.
    И два раза подбрасывать.
    Сначала, чтобы определить кому какой цвет.
    А потом, кто первым ходить будет.
    И никому обидно не будет.
     
     
  • 5.31, Адекват (ok), 10:46, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но монетка должна быть прозрачной, чтобы никто не выразил своего не согласия с ее цветом.
     
  • 4.32, Адекват (ok), 10:47, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    об этом я как-то не подумал, но комментатор ниже уже подал идею, хорошая идея.
     

  • 1.5, A.Stahl (ok), 10:06, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Джеймс предложил игнорировать тему с инклюзивными терминами, так как она лишь способствует нагнетанию разобщённости в сообществе и бессмысленным спорам об исторической оправданности замены тех или иных терминов.

    James Bottomley хороший человек. Будьте как Джеймс.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:09, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно в ядре Линукс эту тему надо игнорировать, оно же людьми написано для людей.
     

  • 1.6, Kotoff (ok), 10:06, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Предлагаю пойти дальше и начать убирать светлые темы, т.к. это пропаганда белого превосходства.
     
  • 1.7, livello (?), 10:09, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Откуда произрастает расизм и национализм? Его культивирует буржуазия, реализуя принцип "разделяй и властвуй"!
    Работягам пудрят мозги, говоря, что фильтрация слов может убрать социальное неравенство в обществе, обусловленное вековым положением рабов темнокожих жителей США...
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:11, 05/07/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
  • 1.15, Аноним (15), 10:26, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Грег давно кукухой поехал?
     
     
  • 2.19, лютый жабби__ (?), 10:36, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Грег давно кукухой поехал?

    С тех пор как на Арч перешёл ))))

    p.s. Шутка, сам арчевод. Не жалею, не стесняюсь... Нигр не боюсь.

     

  • 1.18, Аноним (18), 10:30, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предлагаю симметричный ответ - внести на оппеннете новости об использовании инклюзивных терминов в блэклист
     
  • 1.20, Аноним (20), 10:37, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Согласен с последним абзацем.
     
  • 1.23, Аноним (20), 10:39, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как быть С шахматамИ
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 10:43, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не играть в эту рассисткую игру.
     

  • 1.25, Anonn (?), 10:42, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, кто будет следующим мэйнтейнером ветки Linux-next?
     
  • 1.26, Аноним (28), 10:42, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот зе хек?
     
  • 1.29, anonymous (??), 10:45, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пожалуйста, никогда не меняйте blacklist на blocklist. Уж лучше на denylist.
     
  • 1.30, Gefest (?), 10:46, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший вопрос. Я не понимаю, почему мы против . У нас десятки миллионов потомков крепостных рабов, - нам тоже надо компенсации. По крайней мере  это закроет претензии на реституцию большей части  имущества и земель захваченных большевиками. И беглым  Голштейн-Готропским  давно уже пора покаятся за зверства дома Романовых.
     

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