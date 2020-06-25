В ядро Linux добавлена поддержка российских процессоров Baikal T1

2.90 , Аноним ( 93 ), 14:39, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Когда к минусовавшим приедут люди в штатском, они очень быстро изменят своё мнение.

Тут ведь сидят одни прогибаторы, как сказал кто-то выше.

(хотя, может они минусуют из Гондураса, тогда причина ясна)

3.92 , Аноним ( 72 ), 14:42, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – La doctrina del fascismo

ваша настольная книга, судя по всему

4.97 , Аноним ( 93 ), 14:53, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Интересно, они внутри? Или снаружи?

3.115 , Сейд ( ok ), 15:17, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для мобильных платформ очень даже хороший вариант. Молодцы разработчики!

2.91 , Ivan_83 ( ok ), 14:40, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Те получается когда я один добавлял какие то железки в опенврт - то я так же велик как целая страна?)))

3.106 , Сейд ( ok ), 15:09, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сначала сделай свой процессор. Это не наклейки лепить с надписью «Интеграл».

4.112 , пох. ( ? ), 15:15, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да, на лицензию имтеха денех-то, поди не зара...не набрал, Ваня! "свой процессор", хахахаха. 5.116 , Сейд ( ok ), 15:19, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пусть даже и так, но начинать с чего-то надо же. Так китайцы тоже начинали и вроде всё неплохо.

6.131 , пох. ( ? ), 15:54, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пусть даже и так, но начинать с чего-то надо же. Так китайцы

> тоже начинали и вроде всё неплохо. ну, тоже так себе (если мы про "чиста китайские процессоры" а не клоны арм тоже по лицензии). Причем ты не хочешь работать как китаец. И вряд ли стоит к тому стремиться. А вот на современную сотовую связь у них - по сути монополия. И не "по лицензии". И пол-мира работает на оборудовании плохой дороги (а вторые пол-мира - на zte ;) Причем там полная линейка оборудования - начиная от собственно радио и заканчивая серверами и сторами для ЦОД (да, на "проклятых нескрепных интеловских процессорах"), включая все что между. Так что гоняться за китайцем с пустым ведром тоже бессмысленно. Так и будешь в мерзлом болоте для него вышки строить. Начинать надо было с поиска незанятых ниш, в которых есть экспертиза, на которую в мире есть спрос - а потом туда инвестировать под 0% - иначе результат будет тогда, когда он никому уже не нужен. А по факту - неуклюжая попытка отжать nginx. (Ну и попадалово Яндекса на Деньги - тоже из аналогичной серии достижений).

Ну, это если бы на самом деле оно было кому-то надо.

2.118 , Аноним ( 118 ), 15:19, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – только несуществующая

3.120 , Сейд ( ok ), 15:25, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ядро Linux с поддержкой российских процессоров Baikal T1 уже существует. Для начала очень неплохо.

