В ядро Linux добавлена поддержка российских процессоров Baikal T1

4.42 , Аноним ( 21 ), 13:27, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – А про Apple ты будешь писать «процессор разрабатываемый в американской компании по лицензии английской компании и произведённый в Тайване», не забудь.

5.52 , Аноним ( 51 ), 13:35, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Между прочим уже японской, англо - саксы, профакали свое счастье.

5.54 , ГномГномыч ( ? ), 13:36, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да кончено The Apple A11 Bionic is a 64-bit ARM-based system on a chip (SoC), designed by Apple Inc.[6] and manufactured by TSMC.[1]

6.76 , Аноним ( 76 ), 14:18, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Все "производители" процессоров ARM обязаны лицензировать их у компании ARM. Огрызок купил схему у англичан, а реализую её китайцы.