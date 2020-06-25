В ядро Linux добавлена поддержка российских процессоров Baikal T1

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|2.30, Аноним (-), 13:16, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Нифига, до них стало доходить? Ну, поздравления мистеру Шигорину. Надеюсь что и с эльбрусами "смогут повторить".
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|4.74, ананас (?), 14:08, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ога, ведь так просто добавить эльбрус с вливом в ядро линукс, они прям так и ждут, когда мцст придет и выдаст патчи, где дофига и больше дифайнов ломающих мирок Линуса его товарищей как должен выглядеть код. И об этом они кстати уже не раз говорили, и даже презентации для простых смертных делали.
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|3.40, Аноним (47), 13:25, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да ну ладно, по структурной схемке нормальный SoC. Если его по $10 налепить - оно даже на экспорт проканало бы. Но боюсь что это до них допрет лет через 10, а тогда оно уже никому не надо бу.
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|2.14, Аноним (14), 13:06, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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В одном немецко-французском фильме был такой диалог:
- Мы, французы гордимся своей страной
- Мы, немцы гордимся только тем, что хорошо делаем.
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|5.33, Аноним (-), 13:19, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сажали и заставляли "родину любить" явно лучше. Правда с примерно тем же эффектом что и принуждение к братству.
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|5.51, Аноним (51), 13:34, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неплохо преуспели в строительстве. Стен, чтоб благодарные граждане от своего офигенного государства не драпали. Те, правда, все-равно норовили то туннель прокопать то дровами прикинуться, но это уже другая история.
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|7.78, анонн. (?), 14:19, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А стена возникла вот вобще без причины.
Почему без причины? Чтобы сдержать натиск толп, бегущих с загнивающего запада.
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|5.93, Аноним (93), 14:45, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хм... А почему на западе всегда всё "лучше" чем на востоке по определению?
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|6.104, _hide_ (ok), 15:05, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Потому что пропаганда поставлена лучше, а структура власти вложенная и непубличная. В смысле, на местном уровне собираются мужики и принимают "правильные" решения, в тихую, без гласности. Повыше и с деньгами аналогично, никакой гласности. Поэтому можно кричать что угодно и пытаться занять высокий пост, взять кридит и показывать как люди шикуют, но при этом ничего не заработать своим трудом. В ГДР было по другому - критинская пропаганда, всем все давалось на халяву или за "правильное поведение", никаких экономических стимулов деятельности, фактически, не было. Жратва и крыша на головой на халяву, а что еще нужно человеку? Вот то-то...
|
|6.107, тоже Аноним (ok), 15:12, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Хм... А почему на западе всегда всё "лучше" чем на востоке по определению?
Там не все лучше. Там все по-разному, у кого как получится. То, что получается хуже, на экспорт не идет, поэтому мало известно за границей.
На востоке же все у всех должно быть одинаково, как указано мандарином Темучина.
В прошлом веке был масштабный эксперимент по сравнению этих двух подходов - может, слышали?..
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|5.130, cz (??), 15:53, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно, например, спорт, трабанты, мультикар, Раммштайн, бесплатное образование, бесплатная медицина, Ангела Меркель, Robur.
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|2.24, ГномГномыч (?), 13:13, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А российско имперским Движением тоже гордишься ?
А ноДОМ ?
А НАшистами ?
А сороксороков ?
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|4.126, Animal (??), 15:50, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что плохого в том что бы родину любить? Или ты их тех у кого родина и политик(а) это одно тоже, или быть может из тех кто считает - где жопа в тепле и комфорте там и родина?
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|5.133, тоже Аноним (ok), 15:56, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что плохого в том что бы родину любить? Или ты их тех у кого родина и политик(а) это одно тоже, или быть может из тех кто считает - где жопа в тепле и комфорте там и родина?
Попробуйте обратить эту нерастраченную любовь к более конкретным вещам, чем патриотическая телевизионная клюква. Например, к учебнику родного языка.
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|4.127, Аноним (93), 15:51, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эт точно. А подванивать из-под одеяла, сидя в ентой самой Родине как-то негоже.
Одна из заповедей - в своём доме не е...ись и не гадь. Лучше выйди.
Хотя у нас поголовно все любят этим заниматься, почему-то так повелось.
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|5.134, тоже Аноним (ok), 15:58, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Эт точно. А подванивать из-под одеяла, сидя в ентой самой Родине как-то
> негоже.
> Одна из заповедей - в своём доме не е...ись и не гадь.
> Лучше выйди.
> Хотя у нас поголовно все любят этим заниматься, почему-то так повелось.
Поиск врагов, борьбой с которыми можно заниматься вместо устранения реальных недостатков - это вообще национально-вертикальный спорт.
|
|1.6, Аноним (6), 12:51, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–14 +/–
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Начало конца линукца? Интересно почему и из-за чего прогнулись...
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|2.9, Alucard (??), 12:59, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Мда, у вас в голове сплошные прогибы... в ядро много всяких поддержек и фич добавляют, но в данном случае для вас это прогиб... мда...
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|2.38, Аноним (47), 13:23, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Начало конца линукца?
Не понимаю - с чего вдруг.
> Интересно почему и из-за чего прогнулись...
Мне тоже интересно, какой кирпич упал на бошку руководству чудной компании, что мозг внезапно вправился. Прямо неожиданно для такой фееричной совдепии.
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|2.129, Аноним (101), 15:53, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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т.е. вот эти товарищи в ядре тебя не смущают - под них не прогибались?!
CONFIG_NET_VENDOR_AMAZON
CONFIG_NET_VENDOR_GOOGLE
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|1.7, m.makhno (ok), 12:51, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> ... и интегрированный аппаратный ускоритель криптографических операций, поддерживающий ГОСТ 28147-89
Этот стандарт ушёл на покой.
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|1.10, ГномГномыч (?), 13:01, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>Baikal-T1 — процессор семейства Baikal, созданный российской фаблесс компанией Baikal Electronics с использованием двух 32-битных процессорных ядер P5600 архитектуры MIPS32 Release 5 от компании Imagination Technologies.
Ну то-есть, мы взяли лицензию у Imagination Technologies www.imgtec.com,
Заказали создание чипа в Тайване TSMC, назвали Байкал...
Что тут Российского ? кроме названия озера которое находится в России ?
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|3.20, тоже Аноним (ok), 13:12, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Справедливости ради, если в затее Великого Отечественного ЦПУ попытаться обойтись без Потенциальных Врагов, весь проект схлопнется исключительно в прилипание денежек к лапам.
А тут хоть какая-то железка, подготовленная под хоть какие-то требования. ГОСТ вон приколотили...
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|2.13, Аноним (21), 13:06, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Intel не стесняется брать лицензию у AMD и заказывать производство чипа в TSMC, почему мы должны стеснятся?
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|3.18, гость (?), 13:11, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Intel не стесняется брать лицензию у AMD и заказывать производство чипа в TSMC, почему мы должны стеснятся?
Intel называет результат "российским процессором"?
Вот это поворот...
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|4.29, Аноним (21), 13:15, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Intel вполне называют американским процессором соответствующие люди, которые make america great again, почитайте.
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|5.86, анонн. (?), 14:29, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Intel вполне называют американским процессором соответствующие люди, которые make america great again, почитайте.
Т.е. все или хотя бы большая часть их CPU - на самом деле не их разработки? Или как обычно "Вы не понимаете! Это то же самое!"?
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|3.65, НяшМяш (ok), 13:50, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Intel не стесняется брать лицензию у AMD и заказывать производство чипа в TSMC
Чегоо?? Интел наверное последняя контора с собственными фабриками. И если верить википедии, 75% их фабрик находится в США. А с АМД у них кросслицензирование, так что и тут промах.
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|4.100, funny.falcon (?), 14:55, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно, большая часть заявления выше - просто троллинг.
Но вообще, у Intel с AMD очень занятная совместная история. Начиная с того, что их основатели были друзьями, и стартовавший раньше основатель Intel дал денег другу на основание AMD.
Следующая история уже на грани легенды. По крайней мере, описание я встречал лишь раз, и ссылку не сохранил:
А конце 90х годов, Intel испугалась возможного преследования со стороны антимонопольщиков. Ибо другие производители x86 сдулись (в том числе и AMD на тот момент).
Вот Intel и "подарила" команду инжинеров фирме AMD. Эта команда сотворила Athlon, позволивший AMD остаться на плаву, а затем и Athlon64 и AthlonX2 .
Собственно, в этот момент Intel, осознавшая провал Itanium как 64битного процессора, попросила подарки обратно: вернула команду инжинеров, и договорилась о кросслицензировании набора инструкций amd64 на льготных условиях. После чего появились процессоры Core.
Там же упоминалось, что технология HyperThreading тоже была разработана в AMD. Но в рамках "возврата подарков" передана Интелю.
Вот так и живут злейшие друзья и добрейшие враги... пока их ARM не прижмёт :-)
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|3.81, анонн. (?), 14:24, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Intel не стесняется брать лицензию у AMD и заказывать производство чипа в TSMC, почему мы должны стеснятся?
Это да, начиная еще с 8086. А собственных процов у них нет и никогда не было (а те что есть - дырявые и не считаются).
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|2.19, Z (??), 13:11, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Заголовок неккоректный. Правильно будет не "российский процессор", а "процессор российской кампании"!
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|4.35, ryoken (ok), 13:20, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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кАмпания это в газетах бывает
а в случае организации - кОмпания
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|5.95, Аноним (93), 14:48, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может анон имел в виду именно кампанию. Устроенную этой компанией.
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|6.113, тоже Аноним (ok), 15:15, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Этой компании слабо устроить такую кампанию.
Эта кампания устроена совсем другой компанией.
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|3.32, ГномГномыч (?), 13:19, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все-таки наверное не "процессор российской кампании" - а "процессор разрабатываемый в Российской компании по лицензии Английской компании и произведенный в Тайване"
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|4.42, Аноним (21), 13:27, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А про Apple ты будешь писать «процессор разрабатываемый в американской компании по лицензии английской компании и произведённый в Тайване», не забудь.
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|5.52, Аноним (51), 13:35, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Между прочим уже японской, англо - саксы, профакали свое счастье.
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|5.54, ГномГномыч (?), 13:36, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да кончено The Apple A11 Bionic is a 64-bit ARM-based system on a chip (SoC), designed by Apple Inc.[6] and manufactured by TSMC.[1]
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|6.76, Аноним (76), 14:18, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Все "производители" процессоров ARM обязаны лицензировать их у компании ARM. Огрызок купил схему у англичан, а реализую её китайцы.
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|2.25, Аноним (25), 13:14, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Ну то-есть, мы взяли лицензию у Imagination Technologies www.imgtec.com,
> Заказали создание чипа в Тайване TSMC, назвали Байкал...
> Что тут Российского ? кроме названия озера которое находится в России ?
Apple взял лицензию у ARM.
Заказали создание чипа в Тайване TSMC, назвали A11 Bionic...
Что тут Американского ?
p.s. иди получи свои 15 гривен за коммент.
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|3.67, НяшМяш (ok), 13:52, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А теперь примеры таких же лицензионных чипов по производительности. Если это референсный дизайн от ARM, почему тогда у всех нет такой производительности? Неужели Apple сделал какие-то изменения в чипе? Да быть такого не может, онаним с опеннета врать не станет.
|
|2.27, Lmn (?), 13:14, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да, даже Т1000 из второго Терминатора заимствовали.
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|2.44, Аноним (47), 13:28, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Что тут Российского ? кроме названия озера которое находится в России ?
Общая склейка SoC и заказ на фабе. Ну и вот поддержка оного в майнлайне, ВНЕЗАПНО.
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|1.15, Lexa3110 (ok), 13:07, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Если где-то станет побольше Linux и поменьше оффтопика, это уже всяко хорошо.
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|2.26, Аноним (93), 13:14, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Чтобы линукса стало побольше, он должен стать поудобней, как минимум. А не консоль-строка-драйверы-хрен-найдёшь-оболочка-аля-дос. К пользователю негоже стоять... задом. Со спущенными штанами.
Пока не вижу никаких причин для перехода с Виндовс.
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|3.53, Аноним (51), 13:35, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну а чем вот эта фигня будет неудобной в качестве какой-нить небольшой железки с линухом?
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|3.75, arthi747 (ok), 14:16, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну меня винда окончательно доконала не пресловутыми обновлениями даже хотя и сделали они планшет неработоспособным а последней каплей стало когда понадобилось прошить иксперию и я не говорю про гемор с отключением подписи дриверов. Достала винда конкретно в тот момент когда затребовала именно усб 3.0 а на тот момент не было под рукой такой железки. Попсовая манжаро на том же железе, вообще ничего не спрашивая, через xperia-flashtool просто прошила телефон. Лет 5 назад такое было немыслимо а сейчас суровая реальность.
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|3.103, негоним (?), 15:02, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какой яркий пример защитной реакции психики.
Пациент зеркально описал свои ощущения.
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|1.22, Z (??), 13:12, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Опять школьники набежали?
Вы хоть понимаете что это и зачем?
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|2.34, Annms_tmp (?), 13:19, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для освоения (воровства) бюджетных денег под видом обеспечения проектов (импортозамещение) российским железом и софтом. В нынешней России по-другому не бывает.
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|3.45, Аноним (21), 13:30, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если кто-то где-то ворует это не значит что нужно опустить руки и ничего не делать.
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|5.80, ор (?), 14:22, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага,но только тут ради этого строят трубопроводы через пол континента,и принимают законы об оскорблении власти. Только тут воровать это цель и политика государства.
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|6.87, Аноним (93), 14:33, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ха! Ну так мы можем себе позволить. А они бы и рады, да не выходит (непристойный жест рукой, согнутой в локте) У них державы меньше наших огородов бувают.
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|6.89, Аноним (93), 14:34, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Суть государства везде одна. Вот только не надо из нерусских марсиан делать.
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|4.108, пох. (?), 15:12, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если кто-то где-то ворует это не значит что нужно опустить руки и ничего не делать.
конечно не значит - значит, надо хватать мешок и бежать побыстрее.
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|3.46, Аноним (47), 13:31, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы госы и нанопилы в РФ не были с одной извилиной и той от фуражки - ухнули бы денег во что-то такое, чтобы ТИРАЖ провернуть. А дальше оно бы и само, пожалуй, пошло.
Единственное что россиянам на самом деле надо в этом плане - перестать страдать онанизмом и посмотреть на то как это делают другие, блин.
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|4.82, Аноним (76), 14:24, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вянду и софт на это ты будешь портировать. Подоконному биомусору нужно ПО, а не процессоры и технологии. Поэтому тираж для таких процессоров бессмысленен, правительство создаёт эти процессоры для себя, что бы не зависеть от дураков для которых контракты и договоры ничто.
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|1.31, vitalif (ok), 13:18, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> 1 порт 10Gb Ethernet,
Кстати круто. Продаётся в чипидипе. Эльбрус, учись как надо
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|4.49, A.Stahl (ok), 13:33, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты так говоришь, как будто "налогоплательщики" это какое-то добровольное сообщество, члены которого скинулись деньгами для финансирования какой-то большой задачи в которой все они заинтересованы.
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|5.111, _hide_ (ok), 15:14, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, он говорит, что прибыль госпредприятий не идет ни в какое сравнение с объемом собираемых налогов с рядового населения.
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|4.79, ryoken (ok), 14:20, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет казенных денег, есть деньги налогоплательщиков.
В этом смысле и было писано.
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|2.41, vitalif (ok), 13:26, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кстати, а что такое 10GBASE-KR / 10GBASE-KX4 ? Там оно в качестве разъёма
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|3.59, Аноним (59), 13:41, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ЕМНИП это специальный электрический 10G для разводки по печатным платам. Во всяких там блейд-шасси используется.
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|2.58, тоже Аноним (ok), 13:39, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эльбрус нацелен на совсем другую нишу. Байкалы - это для коммуникаций, автоматики и тонких клиентов. Их действительно могут покупать и приспосабливать в производствах и офисах, был бы софт.
А Эльбрус - это чисто армейский спецзаказ на сугубо невражескую технику, народу они вообще не к сведению. Вне армии они разве что в стратегически попилочные структуры типа РЖД будут поставляться.
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|4.69, тоже Аноним (ok), 13:59, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть много вариантов, куда он может "деться".
Впрочем, посмотрев, сколько эта вундервафля стоит в Ч&Д, понял, что забыл главное условие внедрения: эта балалайка должна стоить хотя бы сравнимо с тем же самым, только без триколора и собираемым в любом ближайшем ДНС.
Пока что, например, в качестве тонкого клиента намного выгоднее использовать дешевый Intel / AMD без каких-либо заморочек с софтом в принципе.
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|2.96, Аноним (96), 14:49, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, ещё есть STM32F103 aka Bluepill за 150 рублей. А есть несколько улучшенная копия К1986ВЕ91Т стоимостью 22000 рублей.
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|2.61, ГномГномыч (?), 13:43, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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На аппаратные закладки им интеллекта не хватит, придумать название и то... на пол шестого, а вот в ядре и действительно зачем оно нужно ? Проц по 28 нм. тех процессу аля начало 200х, только мусор.
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|3.84, Аноним (66), 14:27, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так у него наличие закладки как говорится на лицо, при упоминании определённых тем у негос рабатывают правильные ассоциации которые были заложенны вместе с поеданием чизбургера и выпиванием пепси
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|3.122, Анонимм (??), 15:27, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там у них "hardware accelerator" это закладка от российских законов, ибо нельзя что либо называть "крипто-" без оплаты сами знаете кому...
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|1.63, Аноним (63), 13:44, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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т800, т1000
/*
В недалёком будущем произошла ядерная война. И всё это, весь город, всё исчезло. Просто исчезло. Но кое-кто выжил — там, здесь. Никто не знал, кто начал войну. Это были машины, Сара. Сеть оборонных компьютеров. Новых, мощных — они знали всё, проникли всюду. Говорили, это здорово — новый тип интеллекта. А потом они решили, что их враги — это люди, все люди. Наша судьба была решена в долю секунды. Полное уничтожение.
*/
вот уже т1000 в ядре linux =)
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|2.88, Анноним (?), 14:34, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вот уже т1000 в ядре linux =)
Ага, и на 32-х битах. Вот уж действительно страшно! :)
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|4.114, Аноним (114), 15:17, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все давно знают что там аналоговое управление с пилотом-наводчиком
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|5.135, Аноним (63), 15:59, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пелевина обчитался ?
я даже больше скажу, тогда их там должно быть как минимум двое
так как разгоняющая часть летит по одной траектории, головная часть, после отделения от разгоняющей, уже летит по только ей ведомой траектории, разбрасывая в разные стороны ложные цели для систем пво
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|1.70, Аноним (114), 14:02, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>добавлена поддержка
>пока не завершено и данные изменения отложены
Как всегда, новости светлого будущего
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|1.72, Аноним (72), 14:02, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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эм, а зачем ? сколько помню их банкротами год назад обьявили + на днях где-то пробегало, что еще иск на сколько-то мильонов вкатили, вдогонку.
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|2.90, Аноним (93), 14:39, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Когда к минусовавшим приедут люди в штатском, они очень быстро изменят своё мнение.
Тут ведь сидят одни прогибаторы, как сказал кто-то выше.
(хотя, может они минусуют из Гондураса, тогда причина ясна)
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|3.92, Аноним (72), 14:42, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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La doctrina del fascismo
ваша настольная книга, судя по всему
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|3.115, Сейд (ok), 15:17, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для мобильных платформ очень даже хороший вариант. Молодцы разработчики!
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|2.91, Ivan_83 (ok), 14:40, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Те получается когда я один добавлял какие то железки в опенврт - то я так же велик как целая страна?)))
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|3.106, Сейд (ok), 15:09, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сначала сделай свой процессор. Это не наклейки лепить с надписью «Интеграл».
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|4.112, пох. (?), 15:15, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да, на лицензию имтеха денех-то, поди не зара...не набрал, Ваня!
"свой процессор", хахахаха.
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|5.116, Сейд (ok), 15:19, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пусть даже и так, но начинать с чего-то надо же. Так китайцы тоже начинали и вроде всё неплохо.
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|6.131, пох. (?), 15:54, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пусть даже и так, но начинать с чего-то надо же. Так китайцы
> тоже начинали и вроде всё неплохо.
ну, тоже так себе (если мы про "чиста китайские процессоры" а не клоны арм тоже по лицензии). Причем ты не хочешь работать как китаец. И вряд ли стоит к тому стремиться.
А вот на современную сотовую связь у них - по сути монополия. И не "по лицензии". И пол-мира работает на оборудовании плохой дороги (а вторые пол-мира - на zte ;) Причем там полная линейка оборудования - начиная от собственно радио и заканчивая серверами и сторами для ЦОД (да, на "проклятых нескрепных интеловских процессорах"), включая все что между.
Так что гоняться за китайцем с пустым ведром тоже бессмысленно. Так и будешь в мерзлом болоте для него вышки строить.
Начинать надо было с поиска незанятых ниш, в которых есть экспертиза, на которую в мире есть спрос - а потом туда инвестировать под 0% - иначе результат будет тогда, когда он никому уже не нужен. А по факту - неуклюжая попытка отжать nginx. (Ну и попадалово Яндекса на Деньги - тоже из аналогичной серии достижений).
Ну, это если бы на самом деле оно было кому-то надо.
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|3.120, Сейд (ok), 15:25, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ядро Linux с поддержкой российских процессоров Baikal T1 уже существует. Для начала очень неплохо.
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|1.94, Аноним (-), 14:47, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>В ядро Linux добавлена поддержка российских процессоров
А зря! Зачем ядро захламлять?!
>Baikal T1
Не нужно!
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