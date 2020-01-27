Релиз ядра Linux 5.5

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|1.2, R (?), 08:54, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Класс! Теперь бы поддержку этого всего в ПО, и поскорее распространение бы этих фич увидеть, а то на 5.5 мало кто переберется в массовом порядке, так и будут на 2.4.х сидеть, по старинке.
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|2.5, asdasd (?), 10:00, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> так и будут на 2.4.х сидеть, по старинке
o_O Вы из какой криокамеры вылезли? Покажите мне хоть одно актуальное устройство (т.е. которое выпущено не 20 лет назад), где есть 2.4? 2.6 то вроде уже нигде нет.
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|3.9, Аноним (9), 10:12, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> так и будут на 2.4.х сидеть, по старинке
> o_O Вы из какой криокамеры вылезли? Покажите мне хоть одно актуальное устройство
> (т.е. которое выпущено не 20 лет назад), где есть 2.4? 2.6
> то вроде уже нигде нет.
Ы-ыы,
... CentOS 6.x - 2.6.32 ?!
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|2.35, Аноним (35), 11:32, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да запросто в добровольно принудительном порядке, как заставили с 32 битных платформ на 64 битные, как заставили на systemd как от привычного файрвола на неведомую хрень, как сменили понятные имена сетьевых устройств, ну вобщем не впервой, главное чтобы их спонсоры были довольны а остальной народ потерпит и привыкнет это ведь Open Source... :) )
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|2.41, Аноним (41), 12:29, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто из вас жлобов чугунных не переберется, того отправят в прошлое Джона и Сару Коннор спасать.
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|2.47, Zenitur (ok), 13:02, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Теперь бы поддержку этого всего в ПО, и поскорее распространение бы этих фич увидеть
Мне вот тоже когда-то хотелось, чтобы ПО, которым я пользуюсь, использовало исключительно новые возможности из Glibc 2.30 и Linux 5.5. Заменить номера версий на последние на момент, когда ты об этом задумываешься.
Но мои тесты показали, что если компилировать в CentOS 5 (Glibc 2.4) или CentOS 6 (Glibc 2.12), то как-то не становится быстрее, если скомпилировать с 2.30. Если я не прав, то скажите мне об этом. С результатами тестов.
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|3.53, Zenitur (ok), 13:19, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Добавлю только, что я пользовался одной и той же версией компилятора GCC 4.8. Для CentOS 5 и 6 доступен репозиторий devtoolset, включающий в себя новый компилятор (для CentOS 5 в 2017 году прекращены обновления) а из современных систем я пользовался openSUSE 13.2 (актуальная на тот момент)
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|1.4, Аноним (4), 09:30, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Держать root-раздел на самба-шаре, а кто-то знает толк в извращениях!
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|2.12, PnD (??), 10:14, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так можно на порядок где-то (десятичный) ускорить отладку (сетевого) вычислительного кластера.
Собирать по старинке, через сквош — мега-трах. А тут можно вообще по-ленивому, даже payload не выносить.
* По ссылке на пост Линуса я про самбу не нашёл, но хочу в это верить.
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|2.28, Аноним (28), 11:12, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какая-нибудь печаталка чеков электронной очереди. Все персоналки на винде, на сервере самба отлажена и работает - почему бы не?
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|2.44, Аноним (52), 12:51, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если включить сборку CONFIG_CIFS_XATTR, CONFIG_CIFS_POSIX, то почему бы и нет?
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|2.37, Anonimous (?), 11:42, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я помню как то же самое говорили, когда дистрибутив перестал влезать на одну дискетку.
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|2.29, супернуб (?), 11:12, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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смотря где - в бубнте (всех оттенков) 20.04LTS уже "таки да" (обещали именно 5.4).
ЗЫ. 5.3.0-26 тут прилетало на 18.04 и сразу же сдох hwmon (на обоих старых ленивцах). Ставить с нуля и(ли) просто тыкать палочкой пока лень - пришлось (пока?) откатиться с него на 5.0.0-37.
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|2.40, Аноним (40), 12:02, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А когда 5.4 перейдет в ветку LTS неизвестно?
5.4.12 вешает ряд GPU Intel, и в 5.4.15 не вижу патчей. Читал про сложность с бэкпоритрованием, но сходу ссылку не дам. Если не исправят, вряд ли 5.4 будет LTS.
Буду рад более точной информации.
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|3.42, Санчо (?), 12:37, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Благодарю за инфу. Временно решил попользоваться Федорой вместо Дебиана, CPU Celeron G3900. Поставил Ф-30 - полгода был в полном восторге, потом обновился на Ф-31 - всё отлично! Но как прилетело ядро 5.4.7 - один раз завис комп :(, прилетело ядро 5.4.8 - два раза завис комп :(, в субботу обновлялся на 5.4.10 - и комп завис прямо в процессе обновления ядра! Погиб загрузчик и другие ядра, в общем починить не смог, жаль, полюнул и вернулся на Деб10. Оказывается проблема была всё-таки в ядре, а так Федора замечательная вещь.
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|4.51, Аноним (40), 13:11, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На будущее, не паникуйте. В данном случае можно было подождать и перейти в консоль по Alt+Ctrl+F2 (срабатывало не стразу). И ошибку можно посмотреть после перезагрузки по journalctl -b -1
i915 0000:00:02.0: GPU HANG: ecode 9:1:0x00000000, hang on rcs0
Вроде бы вот тикет https://gitlab.freedesktop.org/drm/intel/issues/673
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|1.15, Онаним (?), 10:23, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>> Одновременно латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 5.5 - Linux-libre 5.5-gnu, очищенного от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем.
То есть особенные люди сделали свою особенную работу чтобы у определенных людей не начались приступы ярости из-за грязи в ядре?
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|1.17, Аноним (17), 10:35, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>возможность назначения сетевым интерфейсам альтернативных имён
Не понял, а до этого что тогда было?
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|2.32, Аноним (32), 11:24, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше можно было переименовать интерфейс, а сейчас можно _одновременно_ несколько разных имён использовать.
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|1.19, Аноним (19), 10:38, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>ChaCha20 и Poly1305, blake2x, Curve25519
Бернштейн - голова. Наконец-то в ядре эта криптография.
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|1.20, Аноним (20), 10:47, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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кто нибудь пробовал Linux-libre у него устройства в которых удален firmware работают?
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|2.24, Аноним (-), 10:56, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не пробовал. А ты просто при компиляции не делай make firmware и все, будет тебе аналог Linux-libre. Или не устанавливай, или удали из системы пакет kernel-firmware. И будет тебе полный аналог латиноамериканского революционного Linux-libre. Тогда узнаешь.
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|3.31, Аноним (20), 11:14, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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у меня просто большие сомнения, что оно вообще будет запустится
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|4.45, Аноним (-), 12:54, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Запустися, не бойся. firmware - это прошивки для внешнего периферийного оборудования.
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|4.48, Аноним (52), 13:06, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня на десктопе в /lib/firmware только amdgpu используется, без него чёрный экран. А на ноуте Lenovo T500, кстати FSF-одобренный ;), вайфайка не работает без iwlwifi-5000-5.ucode.
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|1.22, ryoken (ok), 10:55, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>> Добавлена поддержка рабочих станций SGI Octane/Octane2;
O_O O_O O_O
Это я слоупок или..?
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|2.25, Аноним (25), 10:57, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да не похоже...
> SGI прекратила выпуск Octane2 в июле 2004 года; поддержка продолжалась до июля 2009 года.
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|1.26, Аноним (52), 11:05, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлена поддержка систем RISC-V без блока управления памятью (MMU, Memory-Management Unit);
Теперь Linux и на Kendryte K210.
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|1.36, Аноним (36), 11:35, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Традиционный вопрос про amdgpu: баг с ring gfx timeout и зависанием затрагивающий Vega 56/64 и Radeon VII уже починили? Даже с указанием параметра amdgpu.noretry=0 он периодически возникает, пусть и куда реже.
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|1.43, Аноним (43), 12:42, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В драйвере amdgpu добавлена поддержка технологии защиты от копирования HDCP 1.4.
Вот Линукс и всё
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|2.46, Аноним (-), 12:57, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не ссы. По жизни функционал типа "Скачать бесплатно и без регистрации" всегда будет.
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|1.54, Аноним (52), 13:23, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для файловой системы Btrfs добавлена поддержка алгоритмов расчёта контрольных сумм xxhash64, blake2b и sha256. В реализации RAID1 обеспечена возможность зеркалирования данных на три (raid1c3) или четыре (raid1c4) устройства
[sarcasm] Ага, "BTRFS усё, капец же, ну" [/sarcasm]
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