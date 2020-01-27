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Релиз ядра Linux 5.5

27.01.2020 08:41

После двух месяцев разработки Линус Торвальдс представил релиз ядра Linux 5.5. Среди наиболее заметных изменений: возможность назначения сетевым интерфейсам альтернативных имён, интеграция криптографических функций из библиотеки Zinc, возможность зеркалирования на более чем 2 диска в Btrfs RAID1, механизм отслеживания состояния Live-патчей, фреймворк unit-тестирования kunit, повышение производительности беспроводного стека mac80211, возможность доступа к корневому разделу через протокол SMB, верификация типов в BPF.

В новую версию принято 15505 исправлений от 1982 разработчиков, размер патча - 44 Мб (изменения затронули 11781 файлов, добавлено 609208 строк кода, удалено 292520 строк). Около 44% всех представленных в 5.5 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 18% изменений имеют отношение к обновлению кода специфичного для аппаратных архитектур, 12% связано с сетевым стеком, 4% - файловыми системами и 3% c внутренними подсистемами ядра.

Основные новшества:

  • Дисковая подсистема, ввод/вывод и файловые системы
    • Для файловой системы Btrfs добавлена поддержка алгоритмов расчёта контрольных сумм xxhash64, blake2b и sha256. В реализации RAID1 обеспечена возможность зеркалирования данных на три (raid1c3) или четыре (raid1c4) устройства (ранее зеркалирование было ограничено двумя устройствами), что позволяет сохранить данные при одновременной потере 2 или 3 устройств. Например, при зеркалировании трёх накопителей в RAID1 обеспечивается надёжность на уровне RAID6, достигается более высокая производительность, но требуется на 33% больше дискового пространства;
    • Реализована возможность использования SMB/CIFS для корневого раздела. В CIFS также добавлена поддержка системного вызова flock() и многоканальной передачи данных (для передачи данных в рамках одного сеанса могут устанавливаться несколько сетевых соединений);
    • В реализации клиента к файловой системе NFS появилась поддержка ускорения операций между разными устройствами (передача файлов с одного NFS-сервера на другой без копирования на сторону клиента);
    • Из файловой системы XFS на уровень VFS вынесен код "iomap", который теперь можно использовать и в других ФС для обеспечения надёжного прямого ввода/вывода. Поддержка "iomap" уже добавлена в Ext4. В XFS также осуществлён переход на новый API для монтирования ФС и переработан near-режим сканирования экстентов, что позволило решить проблему с задержками при операции tail.
    • В Ext4 обеспечена возможность использования блоков меньшего размера при шифровании (ранее шифрование осуществлялось только блоками, размер которых совпадал с размером страниц памяти (4096));
    • В F2FS реализован режим закрепления файла с выравниванием по границе 2MB для размещения в полностью корректном сегменте, что гарантирует отсутствие дальнейшего перераспределения данного файла сборщиком мусора;
    • В ФС hugetlbfs добавлена возможность создания файлов с флагом O_TMPFILE;
    • Системный вызов statx() теперь может применяться для определения защиты файла с использованием fs-verity;
    • Добавлена поддержка мониторинга состояния датчиков температуры устройств NVMe c использованием API hwmon (поддерживается в libsensors и команде "sensors"), доступ к которому не требует повышенных привилегий (ранее сведения о температуре отражались в "smart log", который был доступен только для root).
  • Виртуализация и безопасность
    • В рамках проекта по интеграции в ядро VPN WireGuard, в штатный Crypto API перенесены многие функции из криптографической библиотеки Zinc, в том числе быстрые реализации алгоритмов ChaCha20 и Poly1305;
    • В криптоподсистему добавлена поддержка хэш-функции blake2b, обеспечивающей очень высокую производительность вычисления хеша при сохранении надёжности на уровне SHA-3, а также сокращённый вариант Blake2s.
    • В Crypto API добавлена реализация эллиптических кривых Curve25519, предложенных Дэниелом Бернштейном;
    • Добавлены хуки для подключения через LSM-модули и SELinux обработчиков доступа к системному вызову perf_event_open();
    • В гипервизоре KVM на архитектуре x86 обеспечена возможность обработки вложенных пятиуровневых таблиц страниц памяти и добавлена поддержка инструкции XSAVES для процессоров AMD. Для процессоров ARM64 добавлена возможность передачи гостевой системе информации о времени (stolen-time), которое гостевая система не выполнялась;
    • В AppArmor добавлена начальная поддержка хранения результирующих raw-правил в сжатом виде (применяется алгоритм deflate). Для управления уровнем сжатия предложен sysctl "apparmor.rawdata_compression_level";
  • Память и системные сервисы
    • Добавлен механизм отслеживания состояния Live-патчей, упрощающий комбинированное применение нескольких live-патчей к работающей системе. Очередной live-патч может определить изменения, добавленные ранее применёнными патчами, убедиться в совместимости с ними и проверить, что применяемый патч ранее не был установлен;
    • Расширены возможности подсистемы eBPF. Упрощена разработка переносимых BPF-программ на языке Си - в libbpf реализован принцип: скомпилировал один раз - запускается везде. Предложена начальная реализация механизма верификации BTF (BPF Type Format), который может использоваться в ядре для проверки типов в псевдокоде BPF. Указанная возможность задействована для BPF-программ, вызываемых при срабатывании точек трассировки (tracepoints), и используется для проверки указателей в передаваемых при вызове аргументах. Кроме того, добавлен механизм "BPF trampoline", позволяющий практически свести к нулю накладные расходы при передаче вызовов между ядром и программами BPF;
    • Продолжено усовершенствование интерфейса асинхронного ввода/вывода io_uring. В том числе добавлена возможность изменения набора файлов без необходимости их повторной регистрации, поддержка определения произвольного размера цикличного буфера завершённых операций (CQ), возможность указания абсолютных значений таймаута и поддержка системных вызовов, создающих файловые дескрипторы (например, вызов accept()). Добавлена новая команда IORING_OP_CONNECT для асинхронного выполнения вызовов connect();
    • В системный вызов clone3() c реализацией расширяемого варианта интерфейса clone(), допускающего указание большего числа флагов, добавлен флаг CLONE_CLEAR_SIGHAND для очистки всех обработчиков сигнала в создаваемом процессе. Привилегированные процессы через clone3() теперь могут выбирать PID-идентификатор для нового процесса в каждом пространстве имён;
    • Изменён алгоритм балансировки нагрузки в планировщике задач CFS (Completely Fair Scheduler), который теперь учитывает метрики PELT (Per-Entity Load Tracking);
    • Добавлен новый драйвер "hmem" с реализацией поддержки памяти специального назначения (EFI Specific Purpose Memory), определённой в спецификации EFI 2.8 для системных прошивок. Подобная память может создаваться для определённых приложений, например, которым требуется особенно высокая пропускная способность. Драйвер может экспортировать данную память как устройство или как часть системного пула памяти;
    • Добавлен фреймворк для unit-тестирования KUnit;
    • Удалён системный вызов sysctl(), который много лет назад был объявлен устаревшим, не собирался по умолчанию (требовал указания настройки CONFIG_SYSCTL_SYSCALL) и не поддерживался в Glibc (вызов sysctl() предоставлялся для совместимости с BSD-системами, а для изменения параметров применялся интерфейс /proc/sys);
    • Добавлен механизм для симуляции событий трассировки, который можно использовать для тестирования ПО, используемого для отладки и трассировки. Так же реализована поддержка запуска отдельного обработчика для трассировки событий в ядре, независимого от обработчика трассировки в пространстве пользователя;
    • В kcov (debugfs-интерфейс для анализа покрытия кода ядра) добавлено отслеживание выполнения фоновых потоков в ядре;
  • Сетевая подсистема
    • Добавлен механизм для назначения альтернативных имён сетевым интерфейсам, позволяющий одновременно применять для одного интерфейса сразу несколько имён (в том числе применять несколько шаблонов udev). Размер имени может достигать 128 символов (ранее имя сетевого интерфейса было ограничено 16 символами). Для прикрепления дополнительного имени нужно использовать команду "ip link prop add" (например, "ip link prop add enx00e04c361e4c altname someothername"). Реализация основана на прикреплении к интерфейсу дополнительных свойств и в будущем может быть расширена другими параметрами, не ограничивающимися альтернативными именами;
    • В подсистеме mac80211 реализованы лимиты для очередей эфирного времени (AQL, Airtime Queue Limits), позволяющие оптимизировать управление очередями Wi-Fi и повысить эффективность работы алгоритма управляемой задержки (CoDel, Сontrolled Delay) с драйверами, поддерживающими вынос операций (offloading) на сторону прошивки и оборудования;
    • В сетевой протокол TIPC (Transparent Inter-process Communication), предназначенный для организации межпроцессного взаимодействия в кластере, добавлена поддержка шифрования и аутентификации всех сообщений;
    • Для сокетов с адресацией AF_VSOCK, предназначенных для сетевого взаимодействия приложений гостевых систем и хостов, реализована возможность одновременного использования нескольких видов транспорта (vsock-transport, vmci-transport, vhost-transport и virtio-transport). В том числе разные виды транспорта можно назначать для обмена в направлениях guest->host и host->guest. Возможность может оказаться полезной для организации взаимодействия во вложенных виртуальных машинах, использующих разные гипервизоры;
    • Обеспечено кэширование успешных результатов проверки входящих пакетов в таблице маршрутизации, при групповой обработке очереди поступающих пакетов, в условиях когда не применяется маршрутизация в зависимости от адреса источника и все пакеты в группе имеют один и тот же адрес назначения. Оптимизация позволила повысить пропускную способность на 17% при тестировании UDP-флудом на один адрес назначения;
    • Реализованы 64-разрядные счётчики числа пакетов (qdisc), но для сохранения совместимости пользователю при запросе статистики в структуре gnet_stats_basic по-прежнему возвращаются 32-разрядные значения (для запроса 64-разрядных счётчиков добавлен флаг TCA_STATS_PKT64);
    • Реализация протокола SCTP расширена возможностями, определёнными в RFC 7829 (поддержка алгоритма Quick Failover);
    • В подсистему netfilter добавлена возможность использования масок в "hash:net,iface", что позвляет указывать в правилах префикс интерфейса вместо его полного имени. В цепочках POSTROUTING появилась поддержка сопоставлений с входящим интерфейсом (iif). Реализована возможность применения механизмов аппаратного ускорения (offload) при обработке flowtable (механизм выбора пути перенаправления пакетов), а также при сопоставлении входящего интерфейса и VLAN. Добавлена поддержка сопоставления с C-VLAN;
  • Аппаратные архитектуры
    • Для архитектуры x86 реализована поддержка пятиуровневых страниц памяти, позволяющих существенно увеличить возможный размер ОЗУ;
    • Для архитектуры ARM64 реализована полная функциональность подсистемы ftrace, включая доступ к аргументам отслеживаемых функций;
    • Для архитектуры MIPS добавлена поддержка kcov для анализа статистики о покрытии кода ядра;
    • На системах x86 обеспечена эмуляция системного вызова iopl(), позволяющего выставить уровень привилегий ввода/вывода. Ранее при выставлении наивысшего уровня привилегий, процесс помимо неограниченного доступа к порту ввода/вывода, также мог отключить прерывания, что могло применяться во вредоносных целях. Реализованная эмуляция блокирует возможность отключения и включения прерываний при помощи iopl();
    • Для архитектуры RISC-V реализована поддержка механизма фильтрации системных вызовов seccomp(), в том числе с возможностью использования фильтров вместе с BPF;
    • Добавлена поддержка систем RISC-V без блока управления памятью (MMU, Memory-Management Unit);
    • Для архитектуры xtensa реализована поддержка загрузки с использованием ядер, запускаемых по месту (XIP, execute-in-place, выполнение с исходного носителя, без копирования в ОЗУ);
    • Добавлена начальная поддержка процессоров Loongson-3A R4;
  • Оборудование
    • В DRM-драйвер для видеокарт Intel добавлена поддержка чипов семейства Jasper Lake, улучшена поддержка чипов Tiger Lake. Реализована возможность вывода через Display Port в режиме HDR (High Dynamic Range). Добавлена настройка DRM_I915_UNSTABLE для включения экспериментальных изменений, нарушающих совместимость API/ABI. Для чипов Gen12+ включена поддержка технологии защиты от копирования HDCP 1.4 и 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection). Добавлена поддержка механизма Display State Buffer (DSB), предоставляющего движок DMA, который можно запрограммировать для пакетной загрузки данных из памяти без привлечения CPU;
    • В драйвере amdgpu добавлена поддержка технологии защиты от копирования HDCP 1.4. Реализована возможность импорта и экспорта dma-buf без применения вспомогательных DRM-обработчиков. Для GPU Vega 20 обеспечена поддержка RAS (Reliability Availability Serviceability). Добавлена поддержка MSI-X. Для GPU Navi добавлена возможность разгона (OverDrive) через sysfs. Для GPU Arcturus добавлена поддержка EEPROM и задействованы VCN-движки для ускорения кодирования видео. Добавлена поддержка ASIC Dali, основанного на Raven2. Добавлены PCI-идентификаторы для карт на базе GPU Navi12 и Navi14. Включена поддержка движков кодирования VCN2.5;
    • В драйвер amdkfd (для дискретных GPU, таких как Fiji, Tonga, Polaris) добавлена поддержка карт на базе GPU Navi12, Navi14 и Renoir. Обеспечена возможность работы на архитектуре POWER;
    • В драйвер adreno добавлена поддержка GPU Adreno 510;
    • В драйвер tegra добавлена поддержка DisplayPort для чипов Tegra 210, 186 и 194;
    • В virtio-gpu добавлена поддержка mmap;
    • В подсистему DRM (Direct Rendering Manager) добавлен режим быстрого отключения (unmapping) VRAM-буферов в GEM, не приводящий к изменению таблицы страниц памяти;
    • В звуковой подсистеме появилась поддержка механизма WoV (wake-on-voice), применяемого для вывода из ждущего режима некоторых моделей Chromebook на базе SoC Mediatek;
    • Добавлен новый HID-драйвер для игровых клавиатур Logitech (G15, G15 v2);
    • Добавлена поддержка рабочих станций SGI Octane/Octane2;
    • Добавлена поддержка ARM SoC Broadcom BCM2711, Amlogic Meson A1 и G12, Freescale S32V234, Marvell Armada AP807/AP807-quad, Marvell Armada CP115, Realtek RTD1293 и RTD1296, Rockchip RK3308;
    • Добавлена поддержка ARM-плат и платформ Raspberry Pi 4, Luxul XWC-2000, FriendlyARM NanoPi Duo2, Amlogic Ugoos am6, Atmel at91 Overkiz Kizbox2/3, Marvell Espressobin, NXP i.MX8MN, i.MX8QXP Colibri, S32V234 EVB, Netronix E60K02, Kobo Clara HD, Kontron N6311/N6411, Renesas Salvator-XS, Rockchip Beelink A1, Renesas HiHope RZ/G2N, Marvell CN913x, Droid Bionic xt875, NetCom Plus 1xx/2xx/4xx/8xx, Aspeed Rainier, Aspeed Tacoma.

Одновременно латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 5.5 - Linux-libre 5.5-gnu, очищенного от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. В новом выпуске отключена загрузка блобов в драйверах для Ethernet-адаптеров Realtek RTL815[23] с интерфейсом USB, беспроводных адаптерах WFX wf200, звуковых кодеках IDT Clockmatrix и RT5677. Обновлён код чистки блобов в драйверах и подсистемах wilc1000, brcmstb_dpfe, r8169, iwlwifi, драйвере dmi для сенсорных экранов, xhci-tegra, i915 и mlxsw (Mellanox Spectrum ASIC).

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2020/1/2...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.4
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.3
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.2
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.1
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: linux, kernel
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  • 1.2, R (?), 08:54, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Класс! Теперь бы поддержку этого всего в ПО, и поскорее распространение бы этих фич увидеть, а то на 5.5 мало кто переберется в массовом порядке, так и будут на 2.4.х сидеть, по старинке.
     
     
  • 2.5, asdasd (?), 10:00, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > так и будут на 2.4.х сидеть, по старинке

    o_O Вы из какой криокамеры вылезли? Покажите мне хоть одно актуальное устройство (т.е. которое выпущено не 20 лет назад), где есть 2.4? 2.6 то вроде уже нигде нет.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:08, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Это крик о помощи, человеку не дают уйти с МСВС 3.0.
     
     
  • 4.52, Аноним (52), 13:13, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык, ей же на замену Astra сделали.
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:12, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> так и будут на 2.4.х сидеть, по старинке
    > o_O Вы из какой криокамеры вылезли? Покажите мне хоть одно актуальное устройство
    > (т.е. которое выпущено не 20 лет назад), где есть 2.4? 2.6
    > то вроде уже нигде нет.

    Ы-ыы,
    ... CentOS 6.x - 2.6.32 ?!


     
     
  • 4.14, powershell (ok), 10:23, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И Java 1.6
     
  • 2.35, Аноним (35), 11:32, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да запросто в добровольно принудительном порядке, как заставили с 32 битных платформ на 64 битные, как заставили на systemd как от привычного файрвола на неведомую хрень, как сменили понятные имена сетьевых устройств, ну вобщем не впервой, главное чтобы их спонсоры были довольны а остальной народ потерпит и привыкнет это ведь Open Source... :) )
     
  • 2.41, Аноним (41), 12:29, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто из вас жлобов чугунных не переберется, того отправят в прошлое Джона и Сару Коннор спасать.
     
  • 2.47, Zenitur (ok), 13:02, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Теперь бы поддержку этого всего в ПО, и поскорее распространение бы этих фич увидеть

    Мне вот тоже когда-то хотелось, чтобы ПО, которым я пользуюсь, использовало исключительно новые возможности из Glibc 2.30 и Linux 5.5. Заменить номера версий на последние на момент, когда ты об этом задумываешься.

    Но мои тесты показали, что если компилировать в CentOS 5 (Glibc 2.4) или CentOS 6 (Glibc 2.12), то как-то не становится быстрее, если скомпилировать с 2.30. Если я не прав, то скажите мне об этом. С результатами тестов.

     
     
  • 3.53, Zenitur (ok), 13:19, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавлю только, что я пользовался одной и той же версией компилятора GCC 4.8. Для CentOS 5 и 6 доступен репозиторий devtoolset, включающий в себя новый компилятор (для CentOS 5 в 2017 году прекращены обновления) а из современных систем я пользовался openSUSE 13.2 (актуальная на тот момент)
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:30, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Держать root-раздел на самба-шаре, а кто-то знает толк в извращениях!
     
     
  • 2.12, PnD (??), 10:14, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так можно на порядок где-то (десятичный) ускорить отладку (сетевого) вычислительного кластера.
    Собирать по старинке, через сквош — мега-трах. А тут можно вообще по-ленивому, даже payload не выносить.

    * По ссылке на пост Линуса я про самбу не нашёл, но хочу в это верить.

     
  • 2.28, Аноним (28), 11:12, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какая-нибудь печаталка чеков электронной очереди. Все персоналки на винде, на сервере самба отлажена и работает - почему бы не?
     
  • 2.44, Аноним (52), 12:51, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если включить сборку CONFIG_CIFS_XATTR, CONFIG_CIFS_POSIX, то почему бы и нет?
     

  • 1.8, Залупоглазый (?), 10:12, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Линукс уже не торт
    Ядро стало жирное, тормозное и неповоротливое
     
     
  • 2.16, pin (??), 10:31, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это да, а где тормозит и не входит в поворот?
     
     
  • 3.49, Анон23 (?), 13:07, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На floppy... Печаль...
     
  • 2.37, Anonimous (?), 11:42, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я помню как то же самое говорили, когда дистрибутив перестал влезать на одну дискетку.
     
  • 2.39, Аноним (39), 12:01, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что у тебя с глозаме, чуваг? Может это и есть проблема?
     

  • 1.10, анонимумуму (?), 10:14, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А когда 5.4 перейдет в ветку LTS неизвестно?
     
     
  • 2.29, супернуб (?), 11:12, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смотря где - в бубнте (всех оттенков) 20.04LTS уже "таки да" (обещали именно 5.4).

    ЗЫ. 5.3.0-26 тут прилетало на 18.04 и сразу же сдох hwmon (на обоих старых ленивцах). Ставить с нуля и(ли) просто тыкать палочкой пока лень - пришлось (пока?) откатиться с него на 5.0.0-37.

     
     
  • 3.33, анонимумуму (?), 11:26, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я скорее про апстрим
     
  • 3.34, анонимус_потерял_свой_логин (?), 11:27, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    50 оттенков убунты?
     
  • 2.40, Аноним (40), 12:02, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А когда 5.4 перейдет в ветку LTS неизвестно?

    5.4.12 вешает ряд GPU Intel, и в 5.4.15 не вижу патчей. Читал про сложность с бэкпоритрованием, но сходу ссылку не дам. Если не исправят, вряд ли 5.4 будет LTS.

    Буду рад более точной информации.

     
     
  • 3.42, Санчо (?), 12:37, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благодарю за инфу. Временно решил попользоваться Федорой вместо Дебиана, CPU Celeron G3900. Поставил Ф-30 - полгода был в полном восторге, потом обновился на Ф-31 - всё отлично! Но как прилетело ядро 5.4.7 - один раз завис комп :(, прилетело ядро 5.4.8 - два раза завис комп :(, в субботу обновлялся на 5.4.10 - и комп завис прямо в процессе обновления ядра! Погиб загрузчик и другие ядра, в общем починить не смог, жаль, полюнул и вернулся на Деб10. Оказывается проблема была всё-таки в ядре, а так Федора замечательная вещь.
     
     
  • 4.51, Аноним (40), 13:11, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На будущее, не паникуйте. В данном случае можно было подождать и перейти в консоль по Alt+Ctrl+F2 (срабатывало не стразу). И ошибку можно посмотреть после перезагрузки по journalctl -b -1

    i915 0000:00:02.0: GPU HANG: ecode 9:1:0x00000000, hang on rcs0

    Вроде бы вот тикет https://gitlab.freedesktop.org/drm/intel/issues/673

     

  • 1.11, Аноним (11), 10:14, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Эй, латино, одно чищеное ядро без соуса.
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:18, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я вот не понимаю, 5.3 почему не LTS и когда новое LTS ядро будет?
     
     
  • 2.18, Анонка (?), 10:36, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Все напряглись и ждем LTS ядра.
     
  • 2.30, анонимумуму (?), 11:14, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    5.4 будет https://www.kernel.org/releases.html
    но когда свершится переход - пока хз
     

  • 1.15, Онаним (?), 10:23, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >> Одновременно латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 5.5 - Linux-libre 5.5-gnu, очищенного от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем.

    То есть особенные люди сделали свою особенную работу чтобы у определенных людей не начались приступы ярости из-за грязи в ядре?

     
  • 1.17, Аноним (17), 10:35, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >возможность назначения сетевым интерфейсам альтернативных имён

    Не понял, а до этого что тогда было?

     
     
  • 2.32, Аноним (32), 11:24, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше можно было переименовать интерфейс, а сейчас можно _одновременно_ несколько разных имён использовать.
     
     
  • 3.38, наше имя легион (?), 11:52, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это для тех, кому мало алиасов?
     

  • 1.19, Аноним (19), 10:38, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >ChaCha20 и Poly1305, blake2x, Curve25519

    Бернштейн - голова. Наконец-то в ядре эта криптография.

     
  • 1.20, Аноним (20), 10:47, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кто нибудь пробовал Linux-libre у него устройства в которых удален firmware работают?
     
     
  • 2.24, Аноним (-), 10:56, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не пробовал. А ты просто при компиляции не делай make firmware и все, будет тебе аналог Linux-libre. Или не устанавливай, или удали из системы пакет kernel-firmware. И будет тебе полный аналог латиноамериканского революционного Linux-libre. Тогда узнаешь.
     
     
  • 3.31, Аноним (20), 11:14, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    у меня просто большие сомнения, что оно вообще будет запустится
     
     
  • 4.45, Аноним (-), 12:54, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запустися, не бойся. firmware - это прошивки для внешнего периферийного оборудования.
     
  • 4.48, Аноним (52), 13:06, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня на десктопе в /lib/firmware только amdgpu используется, без него чёрный экран. А на ноуте Lenovo T500, кстати FSF-одобренный ;), вайфайка не работает без iwlwifi-5000-5.ucode.
     

  • 1.21, Аноним (21), 10:47, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слава Линусу!
     
  • 1.22, ryoken (ok), 10:55, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>  Добавлена поддержка рабочих станций SGI Octane/Octane2;

    O_O O_O O_O

    Это я слоупок или..?

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:57, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да не похоже...

    > SGI прекратила выпуск Octane2 в июле 2004 года; поддержка продолжалась до июля 2009 года.

     
     
  • 3.27, anonymous (??), 11:11, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит, был заказ или есть человек, у которого этих машинок много.
     

  • 1.26, Аноним (52), 11:05, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка систем RISC-V без блока управления памятью (MMU, Memory-Management Unit);

    Теперь Linux и на Kendryte K210.

     
  • 1.36, Аноним (36), 11:35, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Традиционный вопрос про amdgpu: баг с ring gfx timeout и зависанием затрагивающий Vega 56/64 и Radeon VII уже починили? Даже с указанием параметра amdgpu.noretry=0 он периодически возникает, пусть и куда реже.
     
  • 1.43, Аноним (43), 12:42, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В драйвере amdgpu добавлена поддержка технологии защиты от копирования HDCP 1.4.

    Вот Линукс и всё

     
     
  • 2.46, Аноним (-), 12:57, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ссы. По жизни функционал типа "Скачать бесплатно и без регистрации" всегда будет.
     
  • 2.50, Аноним (52), 13:09, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Освой make nconfig
     

  • 1.54, Аноним (52), 13:23, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для файловой системы Btrfs добавлена поддержка алгоритмов расчёта контрольных сумм xxhash64, blake2b и sha256. В реализации RAID1 обеспечена возможность зеркалирования данных на три (raid1c3) или четыре (raid1c4) устройства

    [sarcasm] Ага, "BTRFS усё, капец же, ну" [/sarcasm]

     

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