The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

VPN WireGuard принят в ветку net-next и намечен для включения в ядро Linux 5.6

09.12.2019 18:42

Дэвид Миллер (David S. Miller), отвечающий за сетевую подсистему ядра Linux, принял в состав ветки net-next патчи с реализацией VPN-интерфейса от проекта WireGuard. В начале следующего года изменения, накапливаемые в ветке net-next, лягут в основу выпуска ядра Linux 5.6.

Попытки продвижения кода WireGuard в основной состав ядра предпринимались последние несколько лет, но оставались без результата из-за привязки к собственным реализациям криптографических функций, которые применялись для повышения производительности. Вначале данные функции были предложены для ядра в качестве дополнительного низкоуровневого API Zinc, который со временем смог бы заменить штатный Crypto API.

После переговоров на конференции Kernel Recipes, создатели WireGuard в сентябре приняли компромиссное решение перевести свои патчи на использование имеющегося в ядре Crypto API, к которому у разработчиков WireGuard имеются претензии в области производительности и общей безопасности. API Zinc было решено продолжать развивать, но как отдельный проект.

В ноября разработчики ядра пошли на ответный компромисс и согласились перенести в основное ядро часть кода из Zinc. По сути некоторые компоненты Zinc будут перенесены в ядро, но не как отдельный API, а как часть подсистемы Crypto API. Например, в Crypto API уже включены подготовленные в WireGuard быстрые реализации алгоритмов ChaCha20 и Poly1305.

В связи с предстоящей поставкой WireGuard в основном составе ядра, основатель проекта объявил о реструктуризации репозитория. Для упрощения разработки на смену монолитному репозиторию "WireGuard.git", который был рассчитан на обособленное существование, придут три отдельных репозитория, лучше подходящие для организации работы с кодом в основном ядре:

  • wireguard-linux.git - полное дерево ядра с изменениями от проекта Wireguard, патчи из которого будут рецензироваться для включения в ядро и регулярно переноситься в ветки net/net-next.
  • wireguard-tools.git - репозиторий для запускаемых в пространстве пользователя утилит и скриптов, таких как wg и wg-quick. Репозиторий можно использовать для создания пакетов для дистрибутивами.
  • wireguard-linux-compat.git - репозиторий с вариантом модуля, поставляемым отдельной от ядра и включающим слой compat.h для обеспечения совместимости со старыми ядрами. Основная разработка будет вестись в репозитории wireguard-linux.git, но пока есть возможность и потребность у пользователей обособленный вариант патчей также будет поддерживаться в рабочем виде.

Напомним, что VPN WireGuard реализован на основе современных методов шифрования, обеспечивает очень высокую производительность, прост в использовании, лишён усложнений и хорошо зарекомендовал себя в ряде крупных внедрений, обрабатывающих большие объёмы трафика. Проект развивается с 2015 года, прошёл аудит и формальную верификацию применяемых методов шифрования. Поддержка WireGuard уже интегрирована в NetworkManager и systemd, а патчи для ядра входят в базовый состав дистрибутивов Debian Unstable, Mageia, Alpine, Arch, Gentoo, OpenWrt, NixOS, Subgraph и ALT.

В WireGuard применяется концепция маршрутизации по ключам шифрования, которая подразумевает привязку к каждому сетевому интерфейсу закрытого ключа и применение для связывания открытых ключей. Обмен открытыми ключами для установки соединения производится по аналогии с SSH. Для согласования ключей и соединения без запуска отдельного демона в пространстве пользователя применяется механизм Noise_IK из Noise Protocol Framework, похожий на поддержание authorized_keys в SSH. Передача данных осуществляется через инкапсуляцию в пакеты UDP. Поддерживается смена IP-адреса VPN-сервера (роуминг) без разрыва соединения и автоматической перенастройкой клиента.

Для шифрования используется потоковый шифр ChaCha20 и алгоритм аутентификации сообщений (MAC) Poly1305, разработанные Дэниелом Бернштейном (Daniel J. Bernstein), Таней Ланге (Tanja Lange) и Питером Швабе (Peter Schwabe). ChaCha20 и Poly1305 позиционируются как более быстрые и безопасные аналоги AES-256-CTR и HMAC, программная реализация которых позволяет добиться фиксированного времени выполнения без задействования специальной аппаратной поддержки. Для генерации совместного секретного ключа применяется протокол Диффи-Хеллмана на эллиптических кривых в реализации Curve25519, также предложенной Дэниелом Бернштейном. Для хэширования используются алгоритм BLAKE2s (RFC7693).

При тестировании производительности WireGuard продемонстрировал в 3.9 раза более высокую пропускную способность и в 3.8 раз более высокую отзывчивость, по сравнению с OpenVPN (256-bit AES c HMAC-SHA2-256). По сравнению с IPsec (256-bit ChaCha20+Poly1305 и AES-256-GCM-128) в WireGuard наблюдается небольшое опережение по производительности (13-18%) и снижение задержек (21-23%). Тесты выполнены при использовании развиваемых проектом быстрых реализаций алгоритмов шифрования - перевод на штатный Crypto API ядра возможно приведёт к ухудшению показателей.



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.zx2c4.com/piperm...)
  2. OpenNews: Для включения в состав ядра Linux предложен VPN WireGuard
  3. OpenNews: Разработчики VPN WireGuard представили новую криптографическую библиотеку Zinc
  4. OpenNews: В рамках проекта WireGuard подготовлена новая реализация VPN для Linux
  5. OpenNews: Cloudflare опубликовал реализацию VPN WireGuard на языке Rust
  6. OpenNews: Уязвимость, позволяющая вклиниваться в TCP-соединения, осуществляемые через VPN-туннели
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: wireguard, vpn
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fyjy (?), 19:30, 09/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Алилуйя! Хотя dkms и так прекрасно собирает модуль, но если будет в ядре из коробки это приятно
     
  • 1.2, cat666 (ok), 19:36, 09/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Нафига? Разработчики ядра мне всё больше напоминают алкашей, которые по пьянке тащат домой всё что под руку попадётся.
     
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 19:41, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В этом суть монолита: omnia mea mecum porto.
    Всё что мы можем сделать так это оказаться подальше когда всё это лопнет.
     
  • 2.7, arthi (ok), 19:44, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну нифига себе. Это "что попало" одна из лучших, если вообще не лучшая реализация. Если не это то что ж тогда вообще в ядро принимать.
     
     
  • 3.10, A.Stahl (ok), 19:51, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А самый лучший тетрис когда войдёт в состав ядра?
    Может эта штука и лучшая в своём классе, но к ядру-то какое она имеет отношение?
     
  • 3.13, cat666 (ok), 19:54, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я лучше SoftEther, ничего не видел, а OpenVPN какой замечательный и т.д. и т.п. этот список можно продолжать долго. С чего это WireGuard стал лучшим?
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 19:59, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А скорость из-за  userland <-> kernel не пробовал сравнить?
     
     
  • 5.17, cat666 (ok), 20:14, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужто вы провели полноценное тестирование различных реализаций VPN, на разных каналах связи при разных условиях? Не поделитесь результатами? Очень взглянуть хочется!
     

  • 1.3, noname.htm (ok), 19:38, 09/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, насколько пострадала производительность по сравнению с API Zinc. Если останется dkms-версия с Zinc - лучше буду использовать её.
     
     
  • 2.12, Vrein (?), 19:53, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давеча тестил boringtun из aur, то даже он немного медленнее. Скорее всего это в пределах статистической ошибки, но хз.

    boringtun
    86 packets transmitted, 86 received, 0% packet loss, time 17072ms
    rtt min/avg/max/mdev = 22.419/23.009/28.364/0.791 ms
    standard
    90 packets transmitted, 90 received, 0% packet loss, time 17868ms
    rtt min/avg/max/mdev = 22.272/22.911/27.661/0.606 ms

    Думаю, если у Доненфелда были претензии, то таки медленнее

     

  • 1.4, Аноним (4), 19:40, 09/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какой смысл выдавать превосходство над опенвпн за достижение вселенских масштабов?

    >перевод на штатный Crypto API ядра приведёт к ухудшению показателей

    Какой смысл мухлевать и пропихивать заранее зная что цифры не правдивы?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:48, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    пропихнуть попытались как раз с теми самыми цифрами. Разработчики ведра заявили что "не так поклонились", "порежьте помельче и переподайте с земным поклоном, а не поясным".

    Поскольку автор, увы, искренне верит во всякие gpl-фетиши и хранит глубоко в сердце книжку Рэймонда - он и поклонился, и правильный апи выпилил, и с глубоким почтением - переподал.

    Справедливости ради - код zinс c удовольствием раздербанили авторы текущего kernel api. Что-то, наверное, даже улучшится.

     

  • 1.6, Аноним (8), 19:43, 09/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    тесты быстродействия, надо понимать, сделаны с zinc api. Т.е. текущая реализация навряд ли окажется быстрее ipsec.

    С формальной верификацией тоже можно проститься.

    Мораль: новость хорошая для автора, а остальным лучше пока пользоваться версией, отдельной от ядра.

     
  • 1.9, Аноним (9), 19:49, 09/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > После несогласия разработчиков ядра с подобным предложением и переговоров на конференции Kernel Recipes, создатели WireGuard в сентябре приняли решение перевести свои патчи на использование имеющегося в ядре Crypto API, к которому у разработчиков WireGuard имеются претензии в области производительности и общей безопасности. После того как эта работа была выполнена и были учтены замечания по оформлению кода, патчи были одобрены для принятия в основной состав ядра.

    Что? Буквально в ноябре всё поменялось https://lists.zx2c4.com/pipermail/wireguard/2019-November/004614.html
    it turns out that at the same time as I
    was stepping toward compromising and using the old crypto API here
    with this thread, other kernel developers were interested in
    compromising to upstream some aspects of Zinc. The result is that
    everybody took constructive steps toward each other, and the first
    part of Zinc has been merged

     
     
  • 2.14, Vrein (?), 19:58, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати да, читая эту статью, вспомнил, что dkms у арча при ребилде иногда выдавал, что в ядре уже есть готовый модуль. С политикой арча, очень сомниительно, что они бы тащили Zinc в ядро.
     

  • 1.19, Ilya Indigo (ok), 20:21, 09/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то!
    Да будет VPN via UDP без геморроя во время обновлении ядра! :-)
     
  • 1.20, Аноним (20), 20:27, 09/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >в Crypto API уже включены подготовленные в WireGuard быстрые реализации алгоритмов ChaCha20 и Poly1305.

    дооптимизируются, блин. Только удаленно эксплуатируемых атак по сторонним каналам не хватало.

     
  • 1.21, Аноним (21), 20:33, 09/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разработчику захотелось смотреть Netflix из другой страны без тормозов. Набросал WireGuard - по сути для решения одной этой задачи. Как следствие, таща минимум зависимостей и имея минимум сложностей с запуском. Хипсторы раскудахтались: гениальное изобретение! Инженер с большой буквы! То, что большинству людей это попросту было не нужно, поэтому и не делали - им и в голову не приходит. А вот кричат громче всех, создавая видимость прорыва в технологиях. Ничего кроме фейспалма это не вызывает.
     
  • 1.22, Аноним (22), 20:38, 09/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это как с пропихиванием системдэ -- "теперь всё точно будет быстро!" (с) Похоже скоро и Защитник Шиндошс добавят.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру