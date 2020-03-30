Релиз ядра Linux 5.6

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|2.20, Аноним (20), 12:21, 30/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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На оффсайте до сих пор бенчмарки старые.
Одной из киллер-фич WG всегда топят скорость высокую, которая по словам автора в т.ч. обеспечена его собственной реализацией API, которую не хотели брать в ядро.
Поэтому в Crypto API были добавлены нужные примитивы, но сам WG теперь использует ядерную реализацию криптографии, и как это сказалось на производительности - не понятно, и никто свежую версию не бенчмаркал, по крайней мере новостей об этом в популярных источниках не попадалось.
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|2.24, Аноним (24), 12:38, 30/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Кому он нужен WG ваш, как только ты его разворачиваешь больше чем для себя, начинаются проблемы.
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|3.38, dimez (?), 13:33, 30/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какие проблемы? Раздал всем conf-файлы, весь офис сидит удалённо через wg. Нет проблем.
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|3.55, microsoft (?), 14:20, 30/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ещеб и работадо поверх tcp ибо в офисе с маньячными безопасниками открытых udp портов нету
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|2.48, qetuo (?), 14:03, 30/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А ты умен, еще в виртуалку все это засунь, а виртуалку в винду, и тогда уже на производительность жалуйся.
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|2.23, Аноним (20), 12:31, 30/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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При выходе из состояния энергосбережения экрана при подключенном через MST мониторе экраны несколько раз выключаются-включаются и конфигурация положений сбрасывается каждый раз.
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|1.16, Аноним (16), 12:09, 30/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> Добавлена поддержка Samsung Galaxy S III mini
Когда уже Линус телефон себе новый купит
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|1.17, Zenitur (ok), 12:11, 30/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Жду замены стека USB на новый. Я не против, что его писала женщина-гомосексуалист, как-то плевать на это. Но её деструктивные действия в отношении Торвальдса и попытка прогнуть Linux под SJW вызывают желание не пользоваться её кодом вообще.
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|2.25, A.Stahl (ok), 12:38, 30/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну и чем ты её лучше, если готов отбросить в сторону рабочий код лишь потому что его автор -- гей/еврей/подставь_сюда_что_попало
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|3.29, Zenitur (ok), 12:57, 30/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На ориентацию плевать. Не плевать на то что, во время недавней нападки на Linux со стороны SJW, она тоже участвовала
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|4.44, Аноним (43), 13:52, 30/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про недавние нападки на Linux со стороны SJW поподробнее можно?
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|2.34, Ждун (?), 13:16, 30/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Товарисчи, у нас ждун!
Давай отрывай свой толстый зад от дивана наконец и пиши пулл-реквест с нормальным кодом, ибо от газифицирования форумов он сам не появится.
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|1.18, Аноним (18), 12:16, 30/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Наконец то. Сам я линукса перестал пользоваться и ушёл на более лучшие ОС, но рад за релиз.
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|1.21, Нанобот (ok), 12:22, 30/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>существенные изменения в звуковую систему ALSA, нацеленные на избавление кода от проблемы 2038 года
как? как можно было так накодить, чтобы звуковая подсистема зависила от времени по utc?
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|2.30, llolik (ok), 12:59, 30/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Здесь, в общем-то, если я правильно понимаю, важно не время utc, а тип данных time_t в 64-бита.
upd. Собственно, в описании к патчу так и написано.
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|3.35, имя_ (?), 13:17, 30/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что-то не совсем понял: у них там были проблемы лишь в получении информации о статусе? В описании вроде только об этом написано.
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|4.40, llolik (ok), 13:42, 30/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Что-то не совсем понял: у них там были проблемы лишь в получении
> информации о статусе? В описании вроде только об этом написано.
Ну так правильно написано. И структура snd_pcm_mmap_status (ну и ещё несколько) рассчитана на 32-бита (как и всегда время представлялось). Пришлось дико извращаться, чтобы не поломать работу и на 32-битах. И, если я всё правильно понял, перестать её mmap-ить на не-x64 системах.
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|2.32, Отец Гавриил (?), 13:05, 30/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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|как можно было так накодить, чтобы звуковая подсистема зависила от времени по utc?
Дык жеж а что? Что войсом говорит, что в Петропавловске-Комчатском полночь?
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|2.36, segesg (?), 13:26, 30/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вывод звука работает пакетами, через промежтки *времени*. Время надо считать, вот его и посчитали, через time_t, а оно - 32 бита.
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|2.54, Аноним (54), 14:18, 30/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это уже давно норма, попробуйте удалить, (неожидано), "libthai" (библиотеку тайского языка), пол-системы снесёт.
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|3.56, Michael Shigorin (ok), 14:27, 30/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это уже давно норма, попробуйте удалить, (неожидано),
> "libthai" (библиотеку тайского языка), пол-системы снесёт.
Это заслуга libpango, скорее всего -- которую приколотили гвоздями вместо dlopen при надобности. Ну повесьте на неё что-нибудь...
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|1.42, Док (?), 13:46, 30/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Ядро избавлено от проблемы 2038 года
Нужна машина времени чтобы это проверить
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|1.51, Аноним (-), 14:12, 30/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> верифицированной загрузки прошивки для GPU NVIDIA на базе микроархитектуры Turing (GeForce RTX 2000), что позволило включить поддержку 3D-ускорения для данных карт (требуется загрузка официальных прошивок с цифровой подписью NVIDIA).
О как. Лок-ин по полной. Видать не зря я такое не покупаю.
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|2.57, Аноним (57), 14:28, 30/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще не пользуешься видеокартами? Ух ты, молодец какой. Или нет. Сидишь на сгнивших?
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|1.53, Аноним (54), 14:13, 30/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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С каждой новой версией я наблюдаю лишь растущее количество ненужных мне процессов. Кто Торвальдса кормит, тот его и танцует, энтерпрайз такой энтерпрайз.
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|2.61, arthi747 (ok), 15:04, 30/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да фиг его знает. Это конечно не показатель но помню когда вышла убунта 11.04 там дикая просадка по производителности была. Щас на подопытный ноутбук накатил еще не готовую 20.04 кубунту и неожиданно она оказалась довольно шустрой. Кстати начитался тут "нитакихкакфсе" давно еще и чтобы почувствовать себя настоящим линуксоидом перешел на арч. И знаете что идите вы в жoпу дорогие советчики.
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|1.59, Анонас (?), 15:00, 30/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлен новый тип BPF-программ BPF_PROG_TYPE_STRUCT_OPS, позволяющий реализовывать обработчики функций ядра через BPF.
> В BPF добавлена поддержка глобальных функций.
Помню как тут смеялись над тупыми бздунами, когда в ядро NetBSD добавили интерпретатор Lua.
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|2.63, arthi747 (ok), 15:12, 30/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Щас часто срач идет между линуксоидами и бздунами и приводят одни и те же доводы и само собой никто не слушает мнение оппонента. А мне думается все проще и дело не в лицензии и не в поддержке а дело в том что во фряхе нет ̶п̶у̶т̶и̶н̶а̶ единоличного диктатора как в линуксе чтобы рулил процессом. А был бы то был бы еще вопрос кто кого. Когда некому показать указующим перстом правильный путь получается что зря.
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|1.62, Аноним (-), 15:07, 30/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>> размер патча - 40 Мб
Пардон - это 40 мегаБит что ли? Разве не нужно писать МБ ("Б" бльшое) для Байтов?
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|2.64, arthi747 (ok), 15:14, 30/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это нормально. Современные технические ресурсы уже не удивляют. Когда меня на хабре спросили что такое локальный DNS и зачем он нужен я понял что все.
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