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Для Btrfs представлена асинхронная реализация DISCARD

22.01.2020 04:48

Для файловой системы btrfs представлена асинхронная реализация операции DISCARD (пометка освобождённых блоков, которые уже можно не хранить физически), реализованная инженерами компании Facebook.

Суть проблемы: в изначальной реализации DISCARD выполняется синхронно с остальными операциями, что в ряде случаев приводит к проблемам производительности, поскольку приходится ожидать завершения соответствующих команд накопителями, что требует дополнительное время. Это может стать проблемой в случае, если реализация DISCARD накопителем работает медленно.

При асинхронной реализации ожидать завершения DISCARD накопителем при обычной работе ФС не требуется, что снимает проблему, переводя данную операцию в разряд фоновых. Представленная реализация также выполняет некоторые оптимизации. Например, она ожидает некоторое время из соображений, что блок возможно будет вскоре использован так, что вообще не окажется смысла в выполнении процедуры DISCARD, а также пытается объединять регионы до фактического выполнения DISCARD с целью уменьшения общего числа операций.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Доступна файловая система Reiser5
  3. OpenNews: В состав ядра Linux принят dm-clone, модуль для эффективной репликации внешних устройств
  4. OpenNews: Проблема с потерей данных на SSD при использовании ядра Linux 5.1, LVM и dm-crypt
  5. OpenNews: Новый выпуск распределенного реплицируемого блочного устройства DRBD 9.0.1
  6. OpenNews: Обновление кластерной файловой системы LizardFS 3.13.0-rc2
Автор новости: Аноним
Тип: К сведению
Ключевые слова: btrfs, discard, trim
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  • 1.1, Аноним (1), 07:36, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    В общем, похороны btrfs явно идут не по плану.
     
     
  • 2.3, Нонон (?), 07:58, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сейчас другие фс фичу растянут и все..
     
  • 2.4, Дмитрий Марков (?), 07:59, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    А нафига её хоронить, хорошая ФС, в целом частично замена zfs. Просто достаточно специфическая и не везде подойдёт, ну так это можно почти про все известные ФС сказать.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 08:48, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >частично замена zfs

    Ну это вообще не показатель. Учитывая, что из-за возможных юридических проблем, ZFS можно ставить только на домашние файлопомойки, у разумных людей, её заменой будет вообще любая ФС. Хоть FAT12.

     
     
  • 4.6, Дмитрий Марков (?), 08:50, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>частично замена zfs
    > Ну это вообще не показатель. Учитывая, что из-за возможных юридических проблем, ZFS
    > можно ставить только на домашние файлопомойки, у разумных людей, её заменой
    > будет вообще любая ФС. Хоть FAT12.

    расскажи мне про дедупликацию, сжатие, etc и raidсредствамиfs на fat32..

     
     
  • 5.8, Аноним (5), 08:57, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >расскажи мне про дедупликацию, сжатие, etc и raidсредствамиfs на fat32..

    Лучше расскажи это, на этапе экспертизы проекта, юридическому отделу своей компании, после того как они ознакомятся со всеми 100500 вариантами, противоречащих друг-другу лицензий, под которыми "распространяется" ZFS.
    Так что если все эти фичи тебе действительно нужны для дела, а не просто "шоб было", то btrfs, пока, безальтернативна.

     
     
  • 6.11, Дмитрий Марков (?), 09:15, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>расскажи мне про дедупликацию, сжатие, etc и raidсредствамиfs на fat32..
    > Лучше расскажи это, на этапе экспертизы проекта, юридическому отделу своей компании, после
    > того как они ознакомятся со всеми 100500 вариантами, противоречащих друг-другу лицензий,
    > под которыми "распространяется" ZFS.
    > Так что если все эти фичи тебе действительно нужны для дела, а
    > не просто "шоб было", то btrfs, пока, безальтернативна.

    "Проблемы негров шерифа не волнуют" ©
    Если я могу решить задачу и на btrfs и на zfs то я предложу их обе и пусть сами выбирают мне плевать по каким критериям. Если появится задача которую по каким-то причинам можно решить только на zfs то я скажу об этом и уже не мои проблемы как они будут биться головой об стену с лицензиями, на крайний случай можно отказаться от проекта сославшись на невозможность разрешить юридические проблемы, что опять же меня мало волнует.

     
     
  • 7.13, Аноним (5), 09:20, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Они не будут биться головой о стену, они, вместе с руководством конторы, фигурально выражаясь, будут бить о стену вас за то, что вы, вместо готового работоспособного решения, предлагаете букет своих опасных для бизнеса фантазий.
     
     
  • 8.14, Дмитрий Марков (?), 09:34, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    если у вас так я вам сочувствую... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.16, Аноним (5), 09:40, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А, за пределами уютного домашнего локалхоста, по другому вообще не бывает Becau... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.19, Дмитрий Марков (?), 09:45, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бывает, если у руководства есть опыт работы а не только переворачивания бумаг Б... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.22, Аноним (5), 09:58, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Извините, но я вообще не понял, как ваше карамельное видение прекрасного мира гр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.34, Руковводство (?), 10:54, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    что тут непонятного, товарищ все правильно вам продемонстрировал - он будет пред... текст свёрнут, показать
     
  • 11.32, Руковводство (?), 10:53, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    бывает, только вас-то мы зачем наняли Если исполнять наши хотелки - то это не в... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.37, Дмитрий Марков (?), 10:59, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален Я предлагаю n решений как технический специалист с точ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.40, Аноним (5), 11:07, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Немного ниже вам уже предложили повторить тоже самое, с руками за головой, лежа ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.41, Дмитрий Марков (?), 11:15, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вообще не понимаю о чём речь если ничего не нарушать то и маскишоу нестрашны... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.42, Аноним (5), 11:19, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажите эту шутку гуглу, который воспользовался свободной явой для своего сво... текст свёрнут, показать
     
  • 6.18, За Навального (?), 09:45, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А зачем им знаю название ФС? В документах будет фигурировать ubuntu.
     
     
  • 7.23, Аноним (5), 10:01, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Обычное заблуждение для людей с ником как у вас.
     
  • 5.31, Аноним (31), 10:50, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >расскажи мне про дедупликацию, сжатие, etc и raidсредствамиfs на fat32..

    Когда у тебя есть опасение, что в твой офис нагрянут маски-шоу и расскажут тебе про нехорошо нарушать лицензии, то ты предпочтёшь обходиться и без дедупликации.

     
     
  • 6.36, Дмитрий Марков (?), 10:56, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>расскажи мне про дедупликацию, сжатие, etc и raidсредствамиfs на fat32..
    > Когда у тебя есть опасение, что в твой офис нагрянут маски-шоу и
    > расскажут тебе про нехорошо нарушать лицензии, то ты предпочтёшь обходиться и
    > без дедупликации.

    а разве я как-то нарушаю лицензию?

     
  • 3.10, Аноним (10), 09:13, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > хорошая ФС, в целом

    Как раз в целом ФС такая себе, есть пяток фундаментальных просчетов (можете интервью с Шишкиным за 2010 год прочитать, там подробнее), а в частности есть нужные идеи и не более.

     
     
  • 4.12, Аноним (5), 09:16, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >интервью с Шишкиным

    Это как, на полном серьёзе, воспринимать рассказ брошенной жены об особенностях личности бывшего мужа.

     
  • 4.15, Дмитрий Марков (?), 09:37, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> хорошая ФС, в целом
    > Как раз в целом ФС такая себе, есть пяток фундаментальных просчетов (можете
    > интервью с Шишкиным за 2010 год прочитать, там подробнее), а в
    > частности есть нужные идеи и не более.

    С 2010 года прошло на минуточку 10 лет, за это время проект очень сильно видоизменился. В 2012 у меня был очень печальный опыт с ней (в тестовой среде), но сейчас уже вполне можно доверять ей прод.

     
     
  • 5.30, пох. (?), 10:43, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > С 2010 года прошло на минуточку 10 лет, за это время проект очень сильно видоизменился

    о да, давайте напомню вехи большого пути:
    1. его вышвырнули за порог орацла
    2. suse обанкротилась (неважно как официально это оформлено -  по факту - банкрот, разработки давно покрыты окаменевшей плесенью)
    3. вместо десятков активных разработчиков (не присылателей патча из одной строки, а людей способных на перспективное планирование, анализ и продумывание, куда и зачем развивается проект) - остался один прикованный в подвалах фейсбука раб - решающий, заметьте, проблемы - фейсбука, а не ваши.

    Конечно же, от всего этого сразу же можно стало "доверить прод". (мелким шрифтиком: если вы - фейсбук)

     
     
  • 6.33, Аноним (5), 10:54, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, о прикованных в подвале... ReiserFS тоже, по сути, одним человеком писалась. И, несмотря на некоторую незавершенность, остаётся одной из самых годных ФС для линя. Так что численность команды - не показатель. Главное что-бы разраб знакомствами через инет не увлекался.
     
     
  • 7.38, пох. (?), 11:02, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ReiserFS тоже, по сути, одним человеком писалась.

    это кем еще? Если вы имели в виду который щас сыдить - то я вас огорчу, он вообще был не особо разработчик, он был хороший управленец и почти все его время уходило именно на управление конторой.

    Вот это - собрать команду, придумать как обмануть gpl-халявщиков не вызвав праведного гнева истеричек, найти что именно можно продавать такого, что нельзя просто так взять бесплатно - это были его персональные умения, доступные немногим. Разрабочики четвертой версии сфейлились по всем пунктам.

    С людьми, которые это писали и обслуживали потом за сакраментальные "$25/час"(не им лично на карман) я немного был знаком. (Они его, естественно, очень любили - потому что именно он создал то, что позволяло им заниматься интересным им делом, а не бегать в поисках картофельных очисток на ужин. Ну и вообще, по их характеристикам, был хорошим руководителем.)

     
     
  • 8.48, maximnik0 (?), 12:21, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это обмануть В лицензии прямо прописано разрешение на продажу и платный суп... текст свёрнут, показать
     
  • 6.35, Дмитрий Марков (?), 10:56, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    > о да, давайте напомню вехи большого пути:
    > 1. его вышвырнули за порог орацла
    > 2. suse обанкротилась (неважно как официально это оформлено -  по факту
    > - банкрот, разработки давно покрыты окаменевшей плесенью)
    > 3. вместо десятков активных разработчиков (не присылателей патча из одной строки, а
    > людей способных на перспективное планирование, анализ и продумывание, куда и зачем
    > развивается проект) - остался один прикованный в подвалах фейсбука раб -
    > решающий, заметьте, проблемы - фейсбука, а не ваши.
    > Конечно же, от всего этого сразу же можно стало "доверить прод". (мелким
    > шрифтиком: если вы - фейсбук)

    2) не соглашусь, но тред не об этом
    3) если дальше развивать в этом направлении то редхату доверять прод  (мелким шрифтиком: если вы - редхат), мелкомягким  (мелким шрифтиком: если вы - мелкософт)

     
     
  • 7.39, пох. (?), 11:06, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > 3) если дальше развивать в этом направлении то редхату доверять прод

    опишите в двух словах разницу между основной бизнес-идеей редхата и фейсбука.

    И поймете, почему доверять прод редхату и microsoft - да, можно. Даже если вы не редхат и не microsoft.

    Желательно в первом случае - имея под подушкой толстую-толстую пачку денег, если что-то пойдет не так. Во втором она не требуется - потому что бизнес снова другой.

     
  • 5.43, Аноним (43), 11:29, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можете рассказать, для каких задач в проде Вы её используете?
     
     
  • 6.44, Дмитрий Марков (?), 11:32, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можете рассказать, для каких задач в проде Вы её используете?

    сейчас вообще ни для каких, было несколько машин с корнем на btrfs для сборки чтобы после того как насобирал прибраться за собой одной командой получив девственную систему.

    да это не лучший кейс
    да я знаю про лохер но его на e2k не соберёшь

     
  • 2.20, Аноним (20), 09:51, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Грим наложили, теперь можно спокойно закапывать.
     
  • 2.25, N (?), 10:10, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И это очень хорошо. Для супер-мощных серверов с терабайтами оперативки может ZFS и лучше. Но когда просто нужно сжатие (уже 3 алгоритма с поддержкой выставления уровня сжатия) и надежность CoW на каком-нибудь маломощном одноплатнике или на десктопе я часто использую btrfs.
     

  • 1.2, Аноним (2), 07:43, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для файловой системы btrfs представлена асинхронная реализация операции DISCARD

    Ну представлена и представлена.

     
  • 1.7, Аноним (7), 08:56, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну вот она вся суть линукса — допили сам что-то отдалённо похожее на ФС 🐧
     
     
  • 2.9, Аноним (5), 09:11, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То ли дело мелкомягкие. Они свою, вообще не похожую на ФС, NTFS и сами не допиливают и другим не дают.
     
     
  • 3.21, Аноним (20), 09:52, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто о чём, а ляликсоид о мелкомягких.
     
     
  • 4.24, Аноним (5), 10:07, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну... кроме линя и, некоторого количества, мелкомягких, за пределами домашних десктопов и телефонов ничего и нет. Так ваша попытка троллинга не только слишком толстая, но и не слишком умная. Или вы настолько прожжённый фанат xBSD, что, по физиологическим причинам, просто не смогли сдержаться?
     

  • 1.17, Аноним (17), 09:41, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А что будет если перезапись блока все-таки обгонит в фоне работающий DISCARD?
     
     
  • 2.26, Аноним (5), 10:15, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересный, кстати, вопрос... Особенно если в системе намного больше одного накопителя.
     
  • 2.27, Анонимус2 (?), 10:21, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вроде в новости нормально написано, что discard отменится в этом случае.
     
  • 2.28, PnD (??), 10:27, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если в реализации лажанулись (а в первой версии это почти наверняка), проблема будет маскироваться COW. И прилетать будет этот COW отключившим (есть там afaik такой странный режим). * Системные таблицы так вряд ли дропнут. Разве что постараются и организуют что-нибудь наподобие "if (uid = 0)".
    * DISCARD отдельно от удаления — вообще довольно стрёмная затея. Если бы мне оно понадобилось (не важно где), я бы постарался организовать "карантинную" таблицу discarded-блоков. С опцией "мне повезёт" для желающих побыстрее всё равно как.
     
  • 2.29, Аноним (29), 10:35, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А что будет если перезапись блока все-таки обгонит в фоне работающий DISCARD?

    Ничего страшного, это же btrfs

     
     
  • 3.47, пох. (?), 12:05, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    два kernel panic этому анониму!
     

  • 1.45, Аноним (45), 11:35, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    zstd уже в апстриме btrfs
     
     
  • 2.46, Аноним (5), 11:48, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше года уж как...
     
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