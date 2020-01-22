Для Btrfs представлена асинхронная реализация DISCARD

4.12 , Аноним ( 5 ), 09:16, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >интервью с Шишкиным Это как, на полном серьёзе, воспринимать рассказ брошенной жены об особенностях личности бывшего мужа.

4.15 , Дмитрий Марков ( ? ), 09:37, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> хорошая ФС, в целом

> Как раз в целом ФС такая себе, есть пяток фундаментальных просчетов (можете

> интервью с Шишкиным за 2010 год прочитать, там подробнее), а в

> частности есть нужные идеи и не более. С 2010 года прошло на минуточку 10 лет, за это время проект очень сильно видоизменился. В 2012 у меня был очень печальный опыт с ней (в тестовой среде), но сейчас уже вполне можно доверять ей прод.

5.30 , пох. ( ? ), 10:43, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > С 2010 года прошло на минуточку 10 лет, за это время проект очень сильно видоизменился о да, давайте напомню вехи большого пути:

1. его вышвырнули за порог орацла

2. suse обанкротилась (неважно как официально это оформлено - по факту - банкрот, разработки давно покрыты окаменевшей плесенью)

3. вместо десятков активных разработчиков (не присылателей патча из одной строки, а людей способных на перспективное планирование, анализ и продумывание, куда и зачем развивается проект) - остался один прикованный в подвалах фейсбука раб - решающий, заметьте, проблемы - фейсбука, а не ваши. Конечно же, от всего этого сразу же можно стало "доверить прод". (мелким шрифтиком: если вы - фейсбук) 6.33 , Аноним ( 5 ), 10:54, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати, о прикованных в подвале... ReiserFS тоже, по сути, одним человеком писалась. И, несмотря на некоторую незавершенность, остаётся одной из самых годных ФС для линя. Так что численность команды - не показатель. Главное что-бы разраб знакомствами через инет не увлекался.

7.38 , пох. ( ? ), 11:02, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ReiserFS тоже, по сути, одним человеком писалась. это кем еще? Если вы имели в виду который щас сыдить - то я вас огорчу, он вообще был не особо разработчик, он был хороший управленец и почти все его время уходило именно на управление конторой. Вот это - собрать команду, придумать как обмануть gpl-халявщиков не вызвав праведного гнева истеричек, найти что именно можно продавать такого, что нельзя просто так взять бесплатно - это были его персональные умения, доступные немногим. Разрабочики четвертой версии сфейлились по всем пунктам. С людьми, которые это писали и обслуживали потом за сакраментальные "$25/час"(не им лично на карман) я немного был знаком. (Они его, естественно, очень любили - потому что именно он создал то, что позволяло им заниматься интересным им делом, а не бегать в поисках картофельных очисток на ужин. Ну и вообще, по их характеристикам, был хорошим руководителем.) 8.48 , maximnik0 ( ? ), 12:21, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Как это обмануть В лицензии прямо прописано разрешение на продажу и платный суп... 6.35 , Дмитрий Марков ( ? ), 10:56, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >[оверквотинг удален]

> о да, давайте напомню вехи большого пути:

> 1. его вышвырнули за порог орацла

> 2. suse обанкротилась (неважно как официально это оформлено - по факту

> - банкрот, разработки давно покрыты окаменевшей плесенью)

> 3. вместо десятков активных разработчиков (не присылателей патча из одной строки, а

> людей способных на перспективное планирование, анализ и продумывание, куда и зачем

> развивается проект) - остался один прикованный в подвалах фейсбука раб -

> решающий, заметьте, проблемы - фейсбука, а не ваши.

> Конечно же, от всего этого сразу же можно стало "доверить прод". (мелким

> шрифтиком: если вы - фейсбук) 2) не соглашусь, но тред не об этом

3) если дальше развивать в этом направлении то редхату доверять прод (мелким шрифтиком: если вы - редхат), мелкомягким (мелким шрифтиком: если вы - мелкософт)

7.39 , пох. ( ? ), 11:06, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > 3) если дальше развивать в этом направлении то редхату доверять прод опишите в двух словах разницу между основной бизнес-идеей редхата и фейсбука. И поймете, почему доверять прод редхату и microsoft - да, можно. Даже если вы не редхат и не microsoft. Желательно в первом случае - имея под подушкой толстую-толстую пачку денег, если что-то пойдет не так. Во втором она не требуется - потому что бизнес снова другой. 5.43 , Аноним ( 43 ), 11:29, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можете рассказать, для каких задач в проде Вы её используете?

6.44 , Дмитрий Марков ( ? ), 11:32, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Можете рассказать, для каких задач в проде Вы её используете? сейчас вообще ни для каких, было несколько машин с корнем на btrfs для сборки чтобы после того как насобирал прибраться за собой одной командой получив девственную систему. да это не лучший кейс

да я знаю про лохер но его на e2k не соберёшь

