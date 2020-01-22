Для Btrfs представлена асинхронная реализация DISCARD

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|2.4, Дмитрий Марков (?), 07:59, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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А нафига её хоронить, хорошая ФС, в целом частично замена zfs. Просто достаточно специфическая и не везде подойдёт, ну так это можно почти про все известные ФС сказать.
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|3.5, Аноним (5), 08:48, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>частично замена zfs
Ну это вообще не показатель. Учитывая, что из-за возможных юридических проблем, ZFS можно ставить только на домашние файлопомойки, у разумных людей, её заменой будет вообще любая ФС. Хоть FAT12.
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|4.6, Дмитрий Марков (?), 08:50, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>частично замена zfs
> Ну это вообще не показатель. Учитывая, что из-за возможных юридических проблем, ZFS
> можно ставить только на домашние файлопомойки, у разумных людей, её заменой
> будет вообще любая ФС. Хоть FAT12.
расскажи мне про дедупликацию, сжатие, etc и raidсредствамиfs на fat32..
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|5.8, Аноним (5), 08:57, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>расскажи мне про дедупликацию, сжатие, etc и raidсредствамиfs на fat32..
Лучше расскажи это, на этапе экспертизы проекта, юридическому отделу своей компании, после того как они ознакомятся со всеми 100500 вариантами, противоречащих друг-другу лицензий, под которыми "распространяется" ZFS.
Так что если все эти фичи тебе действительно нужны для дела, а не просто "шоб было", то btrfs, пока, безальтернативна.
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|6.11, Дмитрий Марков (?), 09:15, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>расскажи мне про дедупликацию, сжатие, etc и raidсредствамиfs на fat32..
> Лучше расскажи это, на этапе экспертизы проекта, юридическому отделу своей компании, после
> того как они ознакомятся со всеми 100500 вариантами, противоречащих друг-другу лицензий,
> под которыми "распространяется" ZFS.
> Так что если все эти фичи тебе действительно нужны для дела, а
> не просто "шоб было", то btrfs, пока, безальтернативна.
"Проблемы негров шерифа не волнуют" ©
Если я могу решить задачу и на btrfs и на zfs то я предложу их обе и пусть сами выбирают мне плевать по каким критериям. Если появится задача которую по каким-то причинам можно решить только на zfs то я скажу об этом и уже не мои проблемы как они будут биться головой об стену с лицензиями, на крайний случай можно отказаться от проекта сославшись на невозможность разрешить юридические проблемы, что опять же меня мало волнует.
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|7.13, Аноним (5), 09:20, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Они не будут биться головой о стену, они, вместе с руководством конторы, фигурально выражаясь, будут бить о стену вас за то, что вы, вместо готового работоспособного решения, предлагаете букет своих опасных для бизнеса фантазий.
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|9.16, Аноним (5), 09:40, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
А, за пределами уютного домашнего локалхоста, по другому вообще не бывает Becau... текст свёрнут, показать
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|11.22, Аноним (5), 09:58, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Извините, но я вообще не понял, как ваше карамельное видение прекрасного мира гр... текст свёрнут, показать
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|5.31, Аноним (31), 10:50, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>расскажи мне про дедупликацию, сжатие, etc и raidсредствамиfs на fat32..
Когда у тебя есть опасение, что в твой офис нагрянут маски-шоу и расскажут тебе про нехорошо нарушать лицензии, то ты предпочтёшь обходиться и без дедупликации.
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|6.36, Дмитрий Марков (?), 10:56, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>расскажи мне про дедупликацию, сжатие, etc и raidсредствамиfs на fat32..
> Когда у тебя есть опасение, что в твой офис нагрянут маски-шоу и
> расскажут тебе про нехорошо нарушать лицензии, то ты предпочтёшь обходиться и
> без дедупликации.
а разве я как-то нарушаю лицензию?
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|3.10, Аноним (10), 09:13, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> хорошая ФС, в целом
Как раз в целом ФС такая себе, есть пяток фундаментальных просчетов (можете интервью с Шишкиным за 2010 год прочитать, там подробнее), а в частности есть нужные идеи и не более.
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|4.12, Аноним (5), 09:16, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>интервью с Шишкиным
Это как, на полном серьёзе, воспринимать рассказ брошенной жены об особенностях личности бывшего мужа.
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|4.15, Дмитрий Марков (?), 09:37, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> хорошая ФС, в целом
> Как раз в целом ФС такая себе, есть пяток фундаментальных просчетов (можете
> интервью с Шишкиным за 2010 год прочитать, там подробнее), а в
> частности есть нужные идеи и не более.
С 2010 года прошло на минуточку 10 лет, за это время проект очень сильно видоизменился. В 2012 у меня был очень печальный опыт с ней (в тестовой среде), но сейчас уже вполне можно доверять ей прод.
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|5.30, пох. (?), 10:43, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> С 2010 года прошло на минуточку 10 лет, за это время проект очень сильно видоизменился
о да, давайте напомню вехи большого пути:
1. его вышвырнули за порог орацла
2. suse обанкротилась (неважно как официально это оформлено - по факту - банкрот, разработки давно покрыты окаменевшей плесенью)
3. вместо десятков активных разработчиков (не присылателей патча из одной строки, а людей способных на перспективное планирование, анализ и продумывание, куда и зачем развивается проект) - остался один прикованный в подвалах фейсбука раб - решающий, заметьте, проблемы - фейсбука, а не ваши.
Конечно же, от всего этого сразу же можно стало "доверить прод". (мелким шрифтиком: если вы - фейсбук)
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|6.33, Аноним (5), 10:54, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, о прикованных в подвале... ReiserFS тоже, по сути, одним человеком писалась. И, несмотря на некоторую незавершенность, остаётся одной из самых годных ФС для линя. Так что численность команды - не показатель. Главное что-бы разраб знакомствами через инет не увлекался.
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|7.38, пох. (?), 11:02, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ReiserFS тоже, по сути, одним человеком писалась.
это кем еще? Если вы имели в виду который щас сыдить - то я вас огорчу, он вообще был не особо разработчик, он был хороший управленец и почти все его время уходило именно на управление конторой.
Вот это - собрать команду, придумать как обмануть gpl-халявщиков не вызвав праведного гнева истеричек, найти что именно можно продавать такого, что нельзя просто так взять бесплатно - это были его персональные умения, доступные немногим. Разрабочики четвертой версии сфейлились по всем пунктам.
С людьми, которые это писали и обслуживали потом за сакраментальные "$25/час"(не им лично на карман) я немного был знаком. (Они его, естественно, очень любили - потому что именно он создал то, что позволяло им заниматься интересным им делом, а не бегать в поисках картофельных очисток на ужин. Ну и вообще, по их характеристикам, был хорошим руководителем.)
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|6.35, Дмитрий Марков (?), 10:56, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>[оверквотинг удален]
> о да, давайте напомню вехи большого пути:
> 1. его вышвырнули за порог орацла
> 2. suse обанкротилась (неважно как официально это оформлено - по факту
> - банкрот, разработки давно покрыты окаменевшей плесенью)
> 3. вместо десятков активных разработчиков (не присылателей патча из одной строки, а
> людей способных на перспективное планирование, анализ и продумывание, куда и зачем
> развивается проект) - остался один прикованный в подвалах фейсбука раб -
> решающий, заметьте, проблемы - фейсбука, а не ваши.
> Конечно же, от всего этого сразу же можно стало "доверить прод". (мелким
> шрифтиком: если вы - фейсбук)
2) не соглашусь, но тред не об этом
3) если дальше развивать в этом направлении то редхату доверять прод (мелким шрифтиком: если вы - редхат), мелкомягким (мелким шрифтиком: если вы - мелкософт)
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|7.39, пох. (?), 11:06, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> 3) если дальше развивать в этом направлении то редхату доверять прод
опишите в двух словах разницу между основной бизнес-идеей редхата и фейсбука.
И поймете, почему доверять прод редхату и microsoft - да, можно. Даже если вы не редхат и не microsoft.
Желательно в первом случае - имея под подушкой толстую-толстую пачку денег, если что-то пойдет не так. Во втором она не требуется - потому что бизнес снова другой.
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|6.44, Дмитрий Марков (?), 11:32, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Можете рассказать, для каких задач в проде Вы её используете?
сейчас вообще ни для каких, было несколько машин с корнем на btrfs для сборки чтобы после того как насобирал прибраться за собой одной командой получив девственную систему.
да это не лучший кейс
да я знаю про лохер но его на e2k не соберёшь
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|2.25, N (?), 10:10, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И это очень хорошо. Для супер-мощных серверов с терабайтами оперативки может ZFS и лучше. Но когда просто нужно сжатие (уже 3 алгоритма с поддержкой выставления уровня сжатия) и надежность CoW на каком-нибудь маломощном одноплатнике или на десктопе я часто использую btrfs.
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|1.2, Аноним (2), 07:43, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Для файловой системы btrfs представлена асинхронная реализация операции DISCARD
Ну представлена и представлена.
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|1.7, Аноним (7), 08:56, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну вот она вся суть линукса — допили сам что-то отдалённо похожее на ФС 🐧
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|2.9, Аноним (5), 09:11, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То ли дело мелкомягкие. Они свою, вообще не похожую на ФС, NTFS и сами не допиливают и другим не дают.
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|4.24, Аноним (5), 10:07, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну... кроме линя и, некоторого количества, мелкомягких, за пределами домашних десктопов и телефонов ничего и нет. Так ваша попытка троллинга не только слишком толстая, но и не слишком умная. Или вы настолько прожжённый фанат xBSD, что, по физиологическим причинам, просто не смогли сдержаться?
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|1.17, Аноним (17), 09:41, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А что будет если перезапись блока все-таки обгонит в фоне работающий DISCARD?
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|2.26, Аноним (5), 10:15, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересный, кстати, вопрос... Особенно если в системе намного больше одного накопителя.
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|2.28, PnD (??), 10:27, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если в реализации лажанулись (а в первой версии это почти наверняка), проблема будет маскироваться COW. И прилетать будет этот COW отключившим (есть там afaik такой странный режим). * Системные таблицы так вряд ли дропнут. Разве что постараются и организуют что-нибудь наподобие "if (uid = 0)".
* DISCARD отдельно от удаления — вообще довольно стрёмная затея. Если бы мне оно понадобилось (не важно где), я бы постарался организовать "карантинную" таблицу discarded-блоков. С опцией "мне повезёт" для желающих побыстрее всё равно как.
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|2.29, Аноним (29), 10:35, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А что будет если перезапись блока все-таки обгонит в фоне работающий DISCARD?
Ничего страшного, это же btrfs
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