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Доступна файловая система Reiser5

01.01.2020 19:17

Доступна для тестирования файловая система Reiser5 с поддержкой логических томов на локальной машине. Основное новшество - это параллельное масштабирование (scaling out), которое осуществляется не на блочном уровне, а средствами файловой системы.

Как преимущество данного подхода заявлено отсутствие недостатков, присущих связкам FS+RAID/LVM и непараллельным ФС (ZFS, Btrfs), таких как проблема свободного места, проседание производительности при заполнении тома свыше 70%, устаревшие алгоритмы компоновки логических томов (RAID/LVM), не позволяющие эффективно распределять данные по логическому тому. В параллельной ФС перед добавлением устройства в логический том, его необходимо отформатировать при помощи стандартной утилиты mkfs.

В Reiser5 используется O(1)-аллокатор свободных блоков. Максимальная стоимость любой операции по поиску свободного блока не зависит от размера логического тома. Возможно просто и эффективно скомпоновать логический том из блочных устройств, разных по размеру и пропускающей способности. Распределение данных по таким устройствам происходит при помощи новых алгоритмов (т.н. "фибер-страйпинг"), предложенных российским математиком и программистом Эдуардом Шишкиным.

Порция запросов ввода-вывода, направленных на каждое устройство равна его относительной ёмкости, назначаемой пользователем, так что логический том заполняется данными "равномерно" и "справедливо". При этом меньшие по ёмкости блочные устройства получают меньше блоков для хранения, а устройства с меньшей пропускной способностью не становятся "бутылочным горлышком" (как это происходит, к примеру, в RAID-массивах).

Добавление устройства в том и удаление устройства из тома сопровождается перебалансировкой, сохраняющей "справедливость" распределения. При этом порция мигрируемых данных также равна отностительной ёмкости добавляемого(удаляемого) устройства. Скорость миграции нефрагментированных данных близка к скорости записи на диск. Возможно параллельное обслуживание всех блочных устройств, входящих в логический том, с применением индивидуального подхода к каждому из них (дефрагментация для НЖМД, издание Discard-запросов для SSD, и т.п.). Мониторинг свободного места на логическом томе производится при помощи стандартной утилиты df(1). Помимо этого пользователю предоставляется возможность отслеживать свободное место на каждом устройстве-компоненте логического тома.

Все операции с логическими томами (добавление, удаление устройств и т.п.) атомарны и реализованы при помощи штатных средств работы с транзакциями в Reiser4. Правильное "развёртывание" тома после прерваной такой операции регламентировано инструкциями. На данный момент в Reiser5 пока нет средств управления off-line (отмонтированными) томами, поэтому пользователям предлагается пока самостоятельно хранить и обновлять конфигурации их логических томов. Такую конфигурацию легко приготовить для примонтированного тома при помощи утилиты работы с логическими томами, входящей в состав пакета reiser4progs.

Из планируемого:

  • Распределение метаданных по нескольким подтомам;
  • Проверка/восстановление логических томов утилитой fsck (путём модернизации старой её версии);
  • Пользовательское управление распределением и прозрачной миграцией данных, имеющее большое значение для HPC-приложений (Burst Buffers);
  • Контрольные суммы данных и метаданных;
  • 3D-снимки (snapshots) логических томов с возможностью отката не только регулярных файловых операций, но и операций над томами (таких как добавление и удаление устройств);
  • Глобальные (networking) тома, агрегирующие устройства на разных машинах.


  1. Главная ссылка к новости (https://marc.info/?l=reiserfs-...)
  2. OpenNews: В файловой системе Reiser4 появилась поддержка зеркалирования
  3. OpenNews: Обновление файловой системы Reiser4 c поддержкой различных транзакционных моделей
  4. OpenNews: Разработчики Ubuntu рассматривают возможность прекращения поддержки ReiserFS
  5. OpenNews: Обновление Reiser4
  6. OpenNews: Ганс Рейзер приговорен к пожизненному заключению с возможностью досрочного освобождения через 15 лет
Автор новости: Аноним
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: reiser5, reiserfs
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  • 1.1, Аноним (1), 20:09, 01/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Новость из параллельной вселенной.
     
  • 1.2, тот_же_анон_только_с_мабилы (?), 20:10, 01/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выглядит чересчур вкусно, чтобы не было дегтя в этой сладкой бочке.
     
     
  • 2.5, timur.davletshin (ok), 20:15, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема давно известна — её не замержат в ядро )))
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 22:46, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Из-за фантазий Ларабеля? Ядро - это не группа втентакле, где режут всё, отпугивающее весёлых дебилов, приносящих хозяину группы профит. Ядро же это хардкор, тут весёлых дебилов изначально быть не должно.
     
     
  • 4.41, darkshvein (ok), 00:22, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вместо весёлых дебилов = СЖВ?
     
     
  • 5.52, SOska (?), 02:24, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а ты хотел типа вменяемых людей да?
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:23, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Бесплатный сыр из мышеловки ест вторая мышь.
     
     
  • 3.12, A.Stahl (ok), 20:32, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Имеешь в виду, что EXT надёргает отсюда адекватных вещей если они окажутся жизнеспособными, а труп первой мыши просто будет пованивать себе неспеша?
     
     
  • 4.16, Аноним (7), 20:56, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Таков путь.
     
  • 4.22, Аноним (22), 21:18, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    гибель от паразитов - достаточно распространенное явление в этом мире
     
     
  • 5.26, Аноним (26), 21:23, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Прямо девиз Российского Авторского Общества и лично Мигалкова.

    Те тоже очень любят рассказывать про то, как из них высасывают все соки подлые пираты-паразиты. Правда, там есть хоть какая-то связь между прибылями и копированием. А в случае СПО даже такой связи нет.

     

  • 1.3, Аноним (34), 20:14, 01/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    А когда Ханс выйдет?
     
     
  • 2.9, Мама Ганса (?), 20:25, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот закончит уборку и выйдет
     
  • 2.11, Peng (?), 20:28, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по всему, не раньше, чем через год. https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=17635
     
  • 2.25, Аноним (25), 21:22, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Reiser
    >As of 2018, Reiser is housed at the Correctional Training Facility near Soledad, California, with a tentative parole eligibility date of January 2020.
     
     
  • 3.40, Аноним (25), 00:16, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, точно.
    https://inmatelocator.cdcr.ca.gov/Details.aspx?ID=G31008
    >Parole Eligible Date (Month/Year) 01/2020
    >March 05, 2020 / Parole Suitability Hearing / Tentative date for parole suitability hearing
     

  • 1.4, timur.davletshin (ok), 20:14, 01/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Надеюсь, не Ханс её пишет?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 20:53, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ОН и предыдущих-то не писал.
     
     
  • 3.33, timur.davletshin (ok), 22:19, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да ладна! А чо тогда не Шишкин ФС в ядре?
     
     
  • 4.49, Аноним (15), 01:24, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что здание не называют в честь строивших его негров.
     
     
  • 5.50, timur.davletshin (ok), 01:38, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В СССР очень даже называли. Даже дворцы для развлечения "негров" строили и в их честь называли.
     

  • 1.6, Аноним (6), 20:19, 01/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шишкин до сих пор один всё это делает? Или всё же нашёл помошников?
     
     
  • 2.10, Аноним (7), 20:26, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Он и его воображаемые помощники. Как бы тоже не сорвался и не стал на людей бросаться.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 21:46, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Он и его воображаемые помощники.

    Помошники заняты намного более важным делом - пишут комментарии на опеннете.


     
  • 2.30, ыфвыфв (?), 22:01, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там Иван Шаповалов еще мелькает.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 23:26, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Этот https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаповалов,_Иван_Николаевич что-ли?
     
  • 3.44, n80 (?), 00:59, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это который intelfx? Помню, как-то IRL с ним общался, в т.ч. на тему Reiser4. Крайне интересный разработчик, пусть и молодой.
     

  • 1.13, Аноним (13), 20:48, 01/01/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –5 +/
     
     
  • 2.17, Аноним (7), 20:57, 01/01/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.19, Аноним (19), 21:06, 01/01/2020 Скрыто модератором
    		• +5 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.14, Аноним (14), 20:49, 01/01/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –12 +/
     
     
  • 2.21, Аноним (26), 21:18, 01/01/2020 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     

  • 1.20, Анонимкос (?), 21:12, 01/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какая сила мотивирует Эдуарда проделывать подобную работу?

    Работы много, конкурировать сложно с другими ФС, тем более без включения в ядро.

    Чтобы люд начал хоть как-то использовать нужны статьи, тесты и пиар. Ну и включение в ядро первым делом, так оно хоть растиражируется автоматом.

     
     
  • 2.23, Аноним (26), 21:20, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какая сила мотивирует Эдуарда проделывать подобную работу?

    Научный интерес, очевидно.
    Проект производит впечатление сугубо академического. Proof of concept.
    Задачи кого-то победить перед ним, похоже, не стоит.

     
     
  • 3.32, nobody (??), 22:06, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Научный интерес

    А неплохо было бы иметь некое стандартизованное представление данных на сыром диске,
    к которому для монтирования нужно было бы добавить только некую прослойку из метаданных,
    соответствующих опреденённой файловой системе.

    Т.е. некое единое представление для блочного уровня, а далее форматирование под нужную файловую систему и нужную операционную систему приводило бы лишь к добавлению таких метаданных.
    Ну, и собственно монтируй данные себе под любую из форматированных ФС.

    Партиции и логические тома стали бы просто ещё одной такой же прослойкой.

    Т.е. выгода была бы в:
    - ненужности импорта-экспорта для конвертации;
    - легкости переноса данных между ОС;
    - более простом восстановлении данных при сбоях;
    - возможности более эффективного бэкапирования данных с сырых дисков "без ОС и без ФС", пропуская пустые места, фактически как дамп;
    - возможности мгновенно перекидывать отдельные файлы и каталоги из одной партиции в другую, или с одного логического тома на другой;
    - соответственно и возможности мгновенно перекидывать данные из одной виртуалки в другую по мере необходимости;
    - чём-то ещё новом, что не приходит на ум сразу, ибо тут появляется новый уровень гибкости.

    С другой стороны, понятно, что важны индексы, деревья, эффективное распределение данных и метаданных и что это накладывает много ограничений, которые разработчики каждой ФС стараются обойти самостоятельно, а не все вместе...

    И всё-таки это было бы неплохо.

    Всех с наступившим Новым Годом!

     
     
  • 4.35, Аноним (-), 22:50, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А где и как, собственно, тогда хранить эти самые метаданные Они же тоже должны ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.42, Аноним (42), 00:27, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если мне не изменяет память, это уже было в VMS.
     
  • 4.46, Аноним (46), 01:16, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, а то сейчас у всех фс одинаковый подход к хранению данных, надо было общее делать, во идиоты. Намекаю, что такой вариант не жизнеспособен хотя бы потому, что каждая фс должна иметь контроль над разложением данных на блочном устройстве, иначе, во многих случаях, та просто не сможет эффективно выполнять свою работу
     
  • 2.43, Аноним (43), 00:54, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полагаю, Эдуарда вполне устраивает текущая ситуация. Его интересуют алгоритмы, а не возня в lkml.
     

  • 1.24, Грусть (?), 21:21, 01/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Shishkin1 :)
     
  • 1.27, Аноним (27), 21:44, 01/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А тесты на форониксе есть?
     
  • 1.29, Аноним (29), 22:00, 01/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    ФС зло
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 22:56, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Докер против персистент сториджей.
     

  • 1.31, Аноним (31), 22:04, 01/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А этой "Чудо-юдой" кто нибудь пользуется?
    Чет по описанию прям коммунизм обещают.
     
     
  • 2.36, Аноним (37), 22:56, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как выше написали поест кто-то этот кактус, посмотрит, а потом растащат все идеи\код\алгоритмы кто куда так что можно не напрягаться.
     
     
  • 3.38, Аноним (31), 23:01, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Из BTRFS не перетянули, из XFS не перетянули, а тут как возьмут...
     
     
  • 4.47, Аноним (46), 01:17, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А в xfs было что перетягивать? Если было, может уже и перетянули, а мы и не заметили? Я к тому, что она ничем особо не примечательна на сей день
     
  • 4.48, Аноним (46), 01:18, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Или, может, ты хотел упомянуть ZFS?
     

  • 1.45, None (??), 01:06, 02/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще непонятно, какие такие плюсы даёт вкрячивание спаннинга в файловую систему.
     
  • 1.51, Аноним (51), 02:15, 02/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лучше скажите что с BTRFS? оно не стабильно, стабильно или уже мертво?
     

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