Доступна файловая система Reiser5

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|3.34, Аноним (34), 22:46, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Из-за фантазий Ларабеля? Ядро - это не группа втентакле, где режут всё, отпугивающее весёлых дебилов, приносящих хозяину группы профит. Ядро же это хардкор, тут весёлых дебилов изначально быть не должно.
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|3.12, A.Stahl (ok), 20:32, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Имеешь в виду, что EXT надёргает отсюда адекватных вещей если они окажутся жизнеспособными, а труп первой мыши просто будет пованивать себе неспеша?
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|4.22, Аноним (22), 21:18, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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гибель от паразитов - достаточно распространенное явление в этом мире
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|5.26, Аноним (26), 21:23, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Прямо девиз Российского Авторского Общества и лично Мигалкова.
Те тоже очень любят рассказывать про то, как из них высасывают все соки подлые пираты-паразиты. Правда, там есть хоть какая-то связь между прибылями и копированием. А в случае СПО даже такой связи нет.
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|2.10, Аноним (7), 20:26, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Он и его воображаемые помощники. Как бы тоже не сорвался и не стал на людей бросаться.
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|3.28, Аноним (28), 21:46, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Он и его воображаемые помощники.
Помошники заняты намного более важным делом - пишут комментарии на опеннете.
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|3.44, n80 (?), 00:59, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это который intelfx? Помню, как-то IRL с ним общался, в т.ч. на тему Reiser4. Крайне интересный разработчик, пусть и молодой.
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|1.20, Анонимкос (?), 21:12, 01/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Какая сила мотивирует Эдуарда проделывать подобную работу?
Работы много, конкурировать сложно с другими ФС, тем более без включения в ядро.
Чтобы люд начал хоть как-то использовать нужны статьи, тесты и пиар. Ну и включение в ядро первым делом, так оно хоть растиражируется автоматом.
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|2.23, Аноним (26), 21:20, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Какая сила мотивирует Эдуарда проделывать подобную работу?
Научный интерес, очевидно.
Проект производит впечатление сугубо академического. Proof of concept.
Задачи кого-то победить перед ним, похоже, не стоит.
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|3.32, nobody (??), 22:06, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Научный интерес
А неплохо было бы иметь некое стандартизованное представление данных на сыром диске,
к которому для монтирования нужно было бы добавить только некую прослойку из метаданных,
соответствующих опреденённой файловой системе.
Т.е. некое единое представление для блочного уровня, а далее форматирование под нужную файловую систему и нужную операционную систему приводило бы лишь к добавлению таких метаданных.
Ну, и собственно монтируй данные себе под любую из форматированных ФС.
Партиции и логические тома стали бы просто ещё одной такой же прослойкой.
Т.е. выгода была бы в:
- ненужности импорта-экспорта для конвертации;
- легкости переноса данных между ОС;
- более простом восстановлении данных при сбоях;
- возможности более эффективного бэкапирования данных с сырых дисков "без ОС и без ФС", пропуская пустые места, фактически как дамп;
- возможности мгновенно перекидывать отдельные файлы и каталоги из одной партиции в другую, или с одного логического тома на другой;
- соответственно и возможности мгновенно перекидывать данные из одной виртуалки в другую по мере необходимости;
- чём-то ещё новом, что не приходит на ум сразу, ибо тут появляется новый уровень гибкости.
С другой стороны, понятно, что важны индексы, деревья, эффективное распределение данных и метаданных и что это накладывает много ограничений, которые разработчики каждой ФС стараются обойти самостоятельно, а не все вместе...
И всё-таки это было бы неплохо.
Всех с наступившим Новым Годом!
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|4.35, Аноним (-), 22:50, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А где и как, собственно, тогда хранить эти самые метаданные Они же тоже должны ... большой текст свёрнут, показать
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|4.46, Аноним (46), 01:16, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, а то сейчас у всех фс одинаковый подход к хранению данных, надо было общее делать, во идиоты. Намекаю, что такой вариант не жизнеспособен хотя бы потому, что каждая фс должна иметь контроль над разложением данных на блочном устройстве, иначе, во многих случаях, та просто не сможет эффективно выполнять свою работу
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|2.43, Аноним (43), 00:54, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Полагаю, Эдуарда вполне устраивает текущая ситуация. Его интересуют алгоритмы, а не возня в lkml.
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|1.31, Аноним (31), 22:04, 01/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А этой "Чудо-юдой" кто нибудь пользуется?
Чет по описанию прям коммунизм обещают.
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|2.36, Аноним (37), 22:56, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как выше написали поест кто-то этот кактус, посмотрит, а потом растащат все идеи\код\алгоритмы кто куда так что можно не напрягаться.
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|3.38, Аноним (31), 23:01, 01/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Из BTRFS не перетянули, из XFS не перетянули, а тут как возьмут...
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|4.47, Аноним (46), 01:17, 02/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А в xfs было что перетягивать? Если было, может уже и перетянули, а мы и не заметили? Я к тому, что она ничем особо не примечательна на сей день
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|1.45, None (??), 01:06, 02/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вообще непонятно, какие такие плюсы даёт вкрячивание спаннинга в файловую систему.
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