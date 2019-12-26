Western Digital опубликовал специализированную ФС Zonefs для зонированных накопителей

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|2.34, Аноним (34), 12:23, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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По-вашему в Linux не нужна поддержка работы с NVMe? А если крепко подумать?
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|3.40, пох. (?), 13:32, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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скорее ненужны ТАКИЕ nvme и такие жесткие диски, которые надо ТАК геморройно поддерживать, ибо сами не стоят.
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|1.4, Аноним (4), 09:46, 26/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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>Western Digital
вообще надо похоронить линейку под брендом WD, чтобы не вводить потребителя в заблуждение (бренд WD имеет очень плохую репутацию в плане надёжности, но после покупки HGST начали появляться устройства с префиксом WD, остальная часть имени модели которых закодирована в формате HGST (назовём их "WD@HGST"), можно предположить, что это диски HGST под брендом WD, непонятен только смысл так делать: hgst раскрученный бренд, известный своей надёжностью, wd же печально известен. Непонятно, значит ли это, что WD@HGST имеют что-нибудь (компоненты, методка сборки, страна и уровень квалификации рабочих) от обычных WD и хорошо это или плохо).
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|2.6, Аноним (6), 10:14, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Не более печально известен чем любой другой из целых.. трех(?) известных на сей день производителей жестких дисков. Даже двух с половиной, скорее. Да и когда hitachi был четвертым, надпись на наклейке мало чем отличала их в плане надежности от остальных в отношении дисков для потребительского сектора. В интерпрайзной среде, правда, полагаю тоже между ними всегда был паритет.
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|3.12, Аноним (12), 10:27, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласен. Жесткие диски Hitachi никогда не имели репутацию очень надежных устройств. Хотя и слишком плохими не были (хотя встречались партии со 100% браком в серверах ... IBM и с его лейблом). Наихудшими жесткими дисками всех времен и народов считаю Samsung (ныне не производятся).
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|6.48, _hide_ (ok), 14:02, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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7 лет?
Если это серверные холодные -- то слишком быстро. Если серверные горячии -- то это норм.
Если дешевые потребительские, то... Да там за 5 лет клей уже рассыхается местами, удивительно, что даже 2 работают.
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|4.22, Аноним (4), 10:59, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Hitachi имеет надёжность почти такую же, как HGST. Ибо HGST и Hitachi - одно и то же. И надёжность HGST и Hitachi согласно данным BackBlaze (анализировались данные с 2013-18 годы, 23 гига база) наилучшие из брендов. За ними идёт Тошиба. Япония - это качество!
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|5.25, Аноним (25), 11:15, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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HGST ultrastar топчики по скорости и надёжности. по нынешним WD ultrastar сказать пока ничего не могу. Сравнивать можно с WD gold, которые свернули.
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|5.26, Аноним (25), 11:17, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тошиба кстати всегда были бракоделами, я бы побоялся их покупать. Оттуда и показатели наверно. Причем, они дороже любых других серверных винтов - с такой то репутацией?
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|5.29, Аноним (6), 11:47, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я думаю все и так поняли что hitachi == hgst. Но я искренне соболезную на счет подобных стереотипов, если ты серьёзно. Жд тошиба ничеи не лучше и не хуже той парочки, по крайней мере, на сей день.
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|5.41, Аноним (41), 13:32, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот я сейчас посмотрел этих BackBlaze (зад в огне?) данные - так они там WD используют почти сугубо 5400 и далеко не самые лучшие с тем интерфейсом - вобщем которые подешевле и с MTBF в полтора (!) раза меньше, чем серия Gold (a.k.a RAID edition), и скорее всего без акселерометров и TLER даже. Жаль.
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|4.60, Аноним (60), 14:39, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Наихудшими жесткими дисками всех времен и народов считаю Samsung (ныне не производятся).
ШТОА
Уж худшими-то они точно никогда не были, а скорее, одними из лучших.
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|2.8, Потомок изобретателя колеса (?), 10:16, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что то Вы про WD бред написали. У меня WD версии RAID edition и Enterprise работают по 5-7 лет (меняю только по сроку службы 5 лет у них предел для критичных мест). А вот такие же Seagate подохли. Barracuda пока держится, но поменяем по сроку службы скоро.
Как линейка для настольных компов HGST очень хороши. И для архива. Это да.
PS Цитирую своего поставщика:" Понимаешь, сигейты они очень выгодные для продажи. У них гарантия 3 года. Мы даём 2. За это время меняем диски покупателю от 2 до 5 раз. Зато с заменой по гарантии никаких проблем."
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|3.10, Аноним (12), 10:23, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> RAID edition и Enterprise работают по 5-7 лет (меняю только по сроку службы 5 лет у них предел для критичных мест). А вот такие же Seagate подохли. Barracuda
Seagate Barracuda не предназначен для серверов - это типичный десктопный накопитель. Возможно, в этом Ваши проблемы. Десктопные и серверные накопители отличаются наработкой на отказ в 10 раз.
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|4.44, Аноним (44), 13:45, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> RAID edition и Enterprise работают по 5-7 лет (меняю только по сроку службы 5 лет у них предел для критичных мест). А вот такие же Seagate подохли. Barracuda
> Seagate Barracuda не предназначен для серверов - это типичный десктопный накопитель. Возможно,
> в этом Ваши проблемы. Десктопные и серверные накопители отличаются наработкой на
> отказ в 10 раз.
Именно на десктопах баракуды ваши меня постоянно подводили, ни одного живого не осталось, зато WD наоборот - ниодного вышедшего из строя, даже IDEшные олдовые до сих пор рабочие. Поэтому для меня wd в данном случае показатель качества. Каждый раз желел когда брал что-то дешманское будь-то баракуды, радеоны, амд процы.
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|3.13, Аноним (12), 10:34, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> пока держится, но поменяем по сроку службы скоро.
Если можно, подробнее, что значит "пока держится".
> " Понимаешь, сигейты они очень выгодные для продажи. У них гарантия 3 года. Мы даём 2. За это время меняем диски покупателю от 2 до 5 раз. Зато с заменой по гарантии никаких проблем."
Вам не повезло с поставщиком (или ему с его поставщиком). Если набирать железо списанное и на свалке, качество получше будет.
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|3.53, Аноним (41), 14:15, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> WD версии RAID edition
последний раз как покупал пачку - оно называлось WD Gold, и да, поддерживаю сего оратора: оч.хор.
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|2.15, Аноним (15), 10:44, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> бренд WD имеет очень плохую репутацию в плане надёжности
А можно подробности? После каких эпизодов у вас сложилась о нём такая репутация? У меня вот, наоборот - сигейты и самсунги дохли, а вэдэшки жужжали без проблем. айбиэмки (потом хитачи) ещё капризничали, но там просто была неудачная конструкция контакта между платой и гермоблоком, лечилось перелуживанием контактных площадок паяльником.
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|3.17, Аноним (12), 10:47, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А можно подробности?
Полагаю, коллеге просто не повезло. Купил 1 WD, и он сломался. Вывод - брак 100%. Купил 20 Seagate, 1 сломался. Вывод - брак 5%.
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|4.28, Аноним (25), 11:34, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, это видимо припоминают историю с гринами (вообще они самые трешовые) и перераскраской винтов.
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|5.50, пох. (?), 14:08, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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грины пять лет отработали в рэйде и отправились "детям" по техническому устареванию, а не потому что что-то отвалилось - что я делал не так?
Ну да, автопарковку каждую секунду надо было выключить, если используешь десктопные диски не по прямому назначению.
red pro nas edition внезапно-сдох через два года. Больше такой дорогой ненужнохни не попадалось, поэтому ничего не могу сказать про степень случайности этого события.
Сигейты дохнут раз в три года, чаще всего - предварительно годик радуя сообщениями о corrected sector.
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|6.58, Аноним (25), 14:36, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На нынешних вд я так и не смог выключить парковку. Вд такой вд. Раньше если вд, то либо голды либо устрастар (вместо голдов теперь ультрастар). Под архивный сторейж видео можно сейчас пурплы наверно (они дешёвые). Поштучно блэки были хорошие тем что они быстрые и достаточно надёжные, только последние годы что-то скатили марку совсем на дно. Красные и синие ширпотребный сегмент, там и перемаркированные грины могут быть. Это всё конечно зависит от того, как они используются. У гринов ресурс самый маленький, но они и дешевле. Если брать десятками, то тут конечно о бюджете думать начинаешь, главное чтобы гарантия работала и вд в этом плане хороши были.
>"детям" по техническому устареванию
пожалел бы детей - там же время доступа никакущее
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|3.62, Аноним (60), 14:44, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот с контактами у WD до сих пор ничего не изменилось. Если обслуживать плату раз в год-два (а в условиях высокой влажности намного чаще), будут работать долго. Но устройство я покупаю не для того, чтобы трахаться с косяками инженеров-разработчиков.
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|2.16, Аноним (16), 10:46, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> бренд WD имеет очень плохую репутацию в плане надёжности
> hgst раскрученный бренд
> wd же печально известен
Что за параллельная вселенная? Больше не употребляй эту дурь.
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|3.20, Аноним (12), 10:56, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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HGST, он же Hitachi, действительно широко известен тем, что его ставили и ставят в ноутбуки, начиная от Apple и заканчивая всеми остальными (то же можно сказать о Toshiba). Об их надежности судить очень трудно. Попадалось много неисправных. Вопрос - почему. А потому, что жесткий диск в ноутбуке, работающем на диване или одеяле в корпусе с забитыми пылью вентиляционными отверстиями, находится в крайне невыгодном положении по сравнению с жестким диском в серверной, снабженной требуемыми климатическими условиями.
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|4.36, Аноним (25), 12:36, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>WD - очень хорошие жесткие диски.
После того как они превратились перемаркированные в хитачи (начиная с 4тб).
И то раньше хитачи не парковали головы - за 5 лет 10 парковок, а теперь хитачи паркуют головы постоянно (с жутким мерзким щелчком) и за неделю набирается 500 парковок.
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|4.54, Аноним (41), 14:18, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хорошие, если не покупать самых дешёвых и не использовать не по назначению, да.
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|1.11, nobody (??), 10:23, 26/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Имхо, зонированные nvme это просто разбитые на немспейсы. Выгода в последовательном хранении временнЫх логов для разных приложений в разных местах. С такой же скоростью пишутся, с оптимальной читаются.
А сабж это имплементация неймспейсов для SMR дисков.
Ну надо же их хоть куда-то приткнуть: прогрыш в производительности по сравнению с CMR дисками слишком велик (до нескольких раз) перед выигрышем в дисковом пространстве (порядка 10%).
WD хотя бы начали честно писать: этот диск SMR.
Seagate, судя по всему, специально запутывает потенциальных покупателей.
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|2.27, Аноним (25), 11:31, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>специально запутывает потенциальных покупателей
Это не секрет, мне нравятся как их мутные представители отвечают на эту тему в соцсетях.
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|3.32, CrazyAlex (?), 12:08, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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О да, покупка жёстких дисков - и соцсети. Не саппорт производителя, не специализированные ресурсы даже, а социалки. И кого там запутывать - бабу Маню из деревни? Жёсткий диск - это не водка и не шмотка, тут техническая грамотность по определению требуется.
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|4.33, Аноним (25), 12:17, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> О да, покупка жёстких дисков - и соцсети. Не саппорт производителя, не
> специализированные ресурсы даже, а социалки. И кого там запутывать - бабу
> Маню из деревни? Жёсткий диск - это не водка и не
> шмотка, тут техническая грамотность по определению требуется.
Ну это вряд ли. Большинство даже не в курсе, что есть какие-то там SMR и как их отличить. Я вот тоже не знаю. Поэтому и спрашивают.
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|5.45, Crazy Alex (ok), 13:53, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё раз. "Большинство" разве что USB-коробочку купит.
А "голые" жёсткие диски (а SMR ты в другом варианте и не купишь) - это не товар для "большинства", их покупка/установка подразумевает наличие специальных знаний, без которых всегда можно было на проблемы налететь - будь это master/slave в IDE, проблемы с распознаванием SATA2 на старых матерях, штук пять граблей, последовательно появлявшихся с увеличением объёма, сектор > 512 байт - это то, что сходу вспомнилось. Ну SMR добавился - делов-то.
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|6.51, Аноним (25), 14:08, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чёт надуманные какие-то проблемы Вообще, меня никто не учил, компьютер я видел... большой текст свёрнут, показать
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|6.52, Аноним (52), 14:13, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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SMR ты в другом варианте и не купишь
Как ты попал в нашу вселенную?
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|8.59, Аноним (52), 14:37, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
https www dns-shop ru product 8964944ed1243330 4-tb-vnesnij-hdd-seagate-expans... текст свёрнут, показать
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|4.38, пох. (?), 13:29, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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по некоторым данным - саппорт WD как раз _отвечает_ таки (причем через вторую линию) на прямо заданный вопрос "а не является ли случайно диск S/N такой-то (не модель!) - SMR?!"
В отличие от seagate, не отвечающих в принципе ничего.
> И кого там запутывать - бабу Маню из деревни?
по ощущениям - да, дЭффективные менеджеры по прежнему верят, что диски отдельно от компьютеров покупают бабы мани.
История с wd elements тому примером. Интересно, их вообще хоть кто-то использовал по назначению?
Дивайс ведь совершенно несуразный.
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|6.55, пох. (?), 14:25, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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на что-то лежат, а на что-то или не лежат или хрен найдешь.
По надежности - у меня есть парочка сигейтов с помойки, один просто с нечитаемым smart вообще, в сервере использовать его было невозможно, шибкоумная супермикра не хотела с таким загружаться, другой с мусором в данных - оба еще и той самой распрекрасной серии, которая имела свойство внезапно-превращаться в массогабаритный макет нулевой емкости. (сам вспоминай, сколько это лет назад - 10 или больше) используются как дискеты для долговременного хранения, проблем нет.
Но первенство держит 500гиговый, с физически поврежденной поверхностью где-то после 200го гигабайта - чем дальше, тем больше нечитаемых или читаемых со стописятой попытки секторов, вторая половина вообще нечитаема целиком. Урезан до 200, небольшое количество попавших в область секторов ремапнуто или отмаркировано, использовался как игровой пять лет, все еще жив, хотя местами похрюкивает.
Ах, да, еще была 80ка - перестала детектиться. Позже оказалось, что детектится, с минутным таймаутом - не всякий контроллер такое переваривает. То есть, вероятнее всего, серьезно повреждена вендорская область. Данные скопировались, ничего не потеряно. Диску лет пятнадцать, наверное, использовался в офисных десктопах - тех самых, которые вечно без упсов и нормального охлаждения, последние шесть лет - в "щадящем" режиме - 24x7 и при температуре 40.
вот такой вот ненадежный сигейт.
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|7.57, Crazy Alex (ok), 14:27, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты б ещё диски на 40 мегабайт вспомнил. Я о плюс-минус последней пятилетке говорю.
А насчёт даташитов всё проще - на что их нет (и нет надёжной информации из других источников) - то и не беёрм, делов-то. Но на вид конкретно по дискам они на всё есть.
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|8.63, пох. (?), 14:54, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Из двух ST1000DM005 2015го года - один в идеальном состоянии, другой сдох весной... текст свёрнут, показать
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|5.47, Crazy Alex (ok), 14:00, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не в курсе - а что за WD Elements? Судя по гуглежу - обычный USB диск, ничего особенного. Как раз для домохозяек вариант
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|6.61, пох. (?), 14:42, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а это такой источник дешевых дисков для самодельных хранилок - впрочем, первым показала дорогу, внезапно, backblaze.
Потому что этот "обычный usb диск" в валмарте или бестбае "почему-то" стоит процентов на 30 дешевле чем точно такой же диск в антистатическом пакетике (а если поймать сезон каких скидок - до и почти вдвое бывало).
И превращается в него вскрытием коробочки и отвинчиванием двух винтов - только без пакетика. (бонус для живущих в штатах - гарантия при этом остается, таковы причуды местного законодательства. Коробочку можно выкинуть.)
А вот домохозяйке такой нах не нужен - он вертикальный, размещение боком ни разу не предусмотрено конструкцией, как дискету тоже не поиспользуешь - здоровенный, мало того что сам диск обычный 3", так еще и коробка с запасом раза в два по ширине и сантиметров пять по вертикали - очень правильно с точки зрения охлаждения, хотя диски туда и так ставятся холодные, но на столе совершенно неуместна. И еще и блок питания внешний умудрились сделать.
Полагаю, 100% покупателей этой хрени - тащат их собирать nas'ы. В чем экономический смысл подобной политики - спроси у тех менеджеров.
P.S. рашкованцам и хохлам подобрать слюну - вам ничего не светит с вашим прекрасным лимитом беспошлинного ввоза, да и бестбай вам ничего не продаст, идите в ларек покупать в пакетиках подорого - эта экономическая несуразица только для граждан первого сорта
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|2.31, CrazyAlex (?), 12:03, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Проигрыши" - это если применять не по назначению. Ну да, это специализированные диски, и что?
И никто ничего не прячет - всё доступно, если речь не о "домашних пользователях", а о профессионалах, которые в состоянии прочитать даташит. А остальные пусть назначение дисков конкретной серии, указанное производителем, пусть соблюдают - и будет им счастье.
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|3.39, пох. (?), 13:31, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> а о профессионалах, которые в состоянии прочитать даташит.
кто им его дасть-то, этот шит?
В последнее время даже про бесполезные энтерпрайз-серии норовят дать как можно меньше информации.
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|4.49, Crazy Alex (ok), 14:03, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да все дадут. Вон выше сигейтовский пример - все основные параметры есть, SMR явно указан.
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|2.43, Аноним (52), 13:40, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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WD хотя бы начали честно писать: этот диск SMR
А на реддите недавно писали, что они начали делать red с SMR. Без маркировки, заметили по поведению.
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