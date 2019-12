Western Digital опубликовал специализированную ФС Zonefs для зонированных накопителей

5.46 , Crazy Alex ( ok ), 13:54, 26/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У сигейта даташиты лежат, в которых на это отдельная строка есть.

Вот, например: https://www.seagate.com/files/www-content/product-content/hdd-fam/seagate-arch При этом, правда, по надёжности сигейт печален - как по рассказам так и по статистике бекблейза. Но в плане информации - всё как у всех - читай доки и будет счастье. И это проблема баб Мань, что они покупают то, в чём не разбираются от слова "никак".

на что-то лежат, а на что-то или не лежат или хрен найдешь. По надежности - у меня есть парочка сигейтов с помойки, один просто с нечитаемым smart вообще, в сервере использовать его было невозможно, шибкоумная супермикра не хотела с таким загружаться, другой с мусором в данных - оба еще и той самой распрекрасной серии, которая имела свойство внезапно-превращаться в массогабаритный макет нулевой емкости. (сам вспоминай, сколько это лет назад - 10 или больше) используются как дискеты для долговременного хранения, проблем нет. Но первенство держит 500гиговый, с физически поврежденной поверхностью где-то после 200го гигабайта - чем дальше, тем больше нечитаемых или читаемых со стописятой попытки секторов, вторая половина вообще нечитаема целиком. Урезан до 200, небольшое количество попавших в область секторов ремапнуто или отмаркировано, использовался как игровой пять лет, все еще жив, хотя местами похрюкивает. Ах, да, еще была 80ка - перестала детектиться. Позже оказалось, что детектится, с минутным таймаутом - не всякий контроллер такое переваривает. То есть, вероятнее всего, серьезно повреждена вендорская область. Данные скопировались, ничего не потеряно. Диску лет пятнадцать, наверное, использовался в офисных десктопах - тех самых, которые вечно без упсов и нормального охлаждения, последние шесть лет - в "щадящем" режиме - 24x7 и при температуре 40. вот такой вот ненадежный сигейт.

Ты б ещё диски на 40 мегабайт вспомнил. Я о плюс-минус последней пятилетке говорю. А насчёт даташитов всё проще - на что их нет (и нет надёжной информации из других источников) - то и не беёрм, делов-то. Но на вид конкретно по дискам они на всё есть.

Из двух ST1000DM005 2015го года - один в идеальном состоянии, другой сдох весной...

Я не в курсе - а что за WD Elements? Судя по гуглежу - обычный USB диск, ничего особенного. Как раз для домохозяек вариант

а это такой источник дешевых дисков для самодельных хранилок - впрочем, первым показала дорогу, внезапно, backblaze. Потому что этот "обычный usb диск" в валмарте или бестбае "почему-то" стоит процентов на 30 дешевле чем точно такой же диск в антистатическом пакетике (а если поймать сезон каких скидок - до и почти вдвое бывало).

И превращается в него вскрытием коробочки и отвинчиванием двух винтов - только без пакетика. (бонус для живущих в штатах - гарантия при этом остается, таковы причуды местного законодательства. Коробочку можно выкинуть.) А вот домохозяйке такой нах не нужен - он вертикальный, размещение боком ни разу не предусмотрено конструкцией, как дискету тоже не поиспользуешь - здоровенный, мало того что сам диск обычный 3", так еще и коробка с запасом раза в два по ширине и сантиметров пять по вертикали - очень правильно с точки зрения охлаждения, хотя диски туда и так ставятся холодные, но на столе совершенно неуместна. И еще и блок питания внешний умудрились сделать. Полагаю, 100% покупателей этой хрени - тащат их собирать nas'ы. В чем экономический смысл подобной политики - спроси у тех менеджеров.