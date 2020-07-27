Компания System76 занялась портированием CoreBoot для платформ AMD Ryzen

Джереми Соллер (Jeremy Soller), основатель операционной системы Redox, написанной на языке Rust, занимающий пост Engineering Manager в компании System76, объявил о начале портирования CoreBoot на ноутбуки и рабочие станции, поставляемые с чипсетами AMD Matisse (Ryzen 3000) и Renoir (Ryzen 4000) на базе микроархитектуры Zen 2. Для реализации проекта компания AMD на условиях неразглашения (NDA) передала разработчикам из System76 необходимую документацию, а также код компонентов поддержки платформы (PSP) и инициализации чипов (AGESA).

В настоящее время в CoreBoot уже поддерживается более 20 материнских плат на чипах AMD, включая AMD Padmelon, AMD Dinar, AMD Rumba, AMD Gardenia, AMD Stoney Ridge, MSI MS-7721, Lenovo G505S и ASUS F2A85-M. В 2011 года компания AMD открыла исходные тексты библиотеки AGESA (AMD Generic Encapsulated Software Architecture), включающей процедуры для инициализации процессорных ядер, памяти и контроллера HyperTransport. AGESA планировалось развивать в составе CoreBoot, но в 2014 году данная инициатива была свёрнута и AMD вернулся к публикации только бинарных сборок AGESA.

Напомним, что компания System76 специализируется на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux, и развивает для своих продуктов открытую прошивку System76 Open Firmware, основанную на Coreboot, EDK2 и некоторых собственных приложениях.



