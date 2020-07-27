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Компания System76 занялась портированием CoreBoot для платформ AMD Ryzen

27.07.2020 10:35

Джереми Соллер (Jeremy Soller), основатель операционной системы Redox, написанной на языке Rust, занимающий пост Engineering Manager в компании System76, объявил о начале портирования CoreBoot на ноутбуки и рабочие станции, поставляемые с чипсетами AMD Matisse (Ryzen 3000) и Renoir (Ryzen 4000) на базе микроархитектуры Zen 2. Для реализации проекта компания AMD на условиях неразглашения (NDA) передала разработчикам из System76 необходимую документацию, а также код компонентов поддержки платформы (PSP) и инициализации чипов (AGESA).

В настоящее время в CoreBoot уже поддерживается более 20 материнских плат на чипах AMD, включая AMD Padmelon, AMD Dinar, AMD Rumba, AMD Gardenia, AMD Stoney Ridge, MSI MS-7721, Lenovo G505S и ASUS F2A85-M. В 2011 года компания AMD открыла исходные тексты библиотеки AGESA (AMD Generic Encapsulated Software Architecture), включающей процедуры для инициализации процессорных ядер, памяти и контроллера HyperTransport. AGESA планировалось развивать в составе CoreBoot, но в 2014 году данная инициатива была свёрнута и AMD вернулся к публикации только бинарных сборок AGESA.

Напомним, что компания System76 специализируется на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux, и развивает для своих продуктов открытую прошивку System76 Open Firmware, основанную на Coreboot, EDK2 и некоторых собственных приложениях.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.forbes.com/sites/j...)
  2. OpenNews: Компания AMD обеспечила поддержку процессоров Fusion в CoreBoot
  3. OpenNews: Представлена первая современная серверная платформа на базе CoreBoot
  4. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.12
  5. OpenNews: В CoreBoot появилась поддержка материнских плат на базе AMD RS780/SB700
  6. OpenNews: Компания AMD представила материнскую плату, поставляемую с BIOS на базе CoreBoot
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53437-coreboot
Ключевые слова: coreboot, amd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.3, A.Stahl (ok), 10:58, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Я общался с ним на Реддите и он сказал, что АМД передала ему под NDA кучу кода связанного с PSP и AGESA. Так что у него вполне всё может получиться.

    https://old.reddit.com/r/Amd/comments/hx1nvn/jeremy_from_system76_working_on_p

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:21, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> [–]jackpot51 20 points 2 days ago
    >> Reading your other comments, you need to tone things down.

    Лол, какоё емкое замечание.

     
     
  • 3.16, A.Stahl (ok), 11:26, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> [–]jackpot51 20 points 2 days ago
    >>> Reading your other comments, you need to tone things down.
    > Лол, какоё емкое замечание.

    Это Реддит. Если кому-то, несущему какую-то нерелевантную дичь, сказать, что он отклонился от изначальной темы, то это легко может быть воспринято как оскорбление.

     

  • 1.1, Аноним (1), 10:57, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >портирования CoreBoot на ноутбуки и рабочие станции, поставляемые с чипсетами AMD

    Но зачем? 😲 Родные биосы имеют все нужные функции вплоть до контроля подсветки. Они там с телефона скоростью вентиляторов управлять собрались, что ли?

     
     
  • 2.4, user90 (?), 11:00, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И ты типа знаешь, что в них запихнуто? LOL!
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:07, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >И ты типа знаешь, что в них запихнуто? LOL!

    А ты типа знаешь что в коребут запихнуто? Аудит делал? LOL!

     
     
  • 4.9, anonymous (??), 11:08, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вообще-то, да. CoreBoot имеет достаточно большое сообщество, среди которых много крутых инженеров, включая security.
     
     
  • 5.12, Аноним (6), 11:13, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А у тебя есть гарантии что они не работают в крупных корпорациях и не отрабатывают пейчек и видимость аудита?)))
     
     
  • 6.25, Аноним (25), 12:26, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ровно так же, например, у меня нет гарантии, что ты здесь не продвигаешь интересы корпораций, отрабатывая пейчек.
     
  • 2.7, anonymous (??), 11:07, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть много причин, например желание залить LinuxBoot в Firmware.
     
     
  • 3.13, Аноним (6), 11:15, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но зачем? Рисковать окирпичить девайс и потерять гарантию? Всяко разрабам материнки виднее что там как устроено и какие прерывания дергать.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 12:33, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мда, аргументы как у адептов Windows: специалистам из Microsoft всяко виднее, как должная операционная система работать. Нечего её ковырять, а уж тем более всякими линуксами пользоваться.
     
  • 2.23, None (??), 12:25, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Родные биосы это куча еле работающего баганутого кода, где костыль на костыле и баг багом подпирают.
     

  • 1.2, Аноним (15), 10:58, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Они договорились с АМД о чем-то или сами напишут недостающее?
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:06, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    System76 последнее время на слуху. Буквально утром полез на ютуб посмотреть что там про линукс наснимали и увидел несколько видео расхваливающие их роp_os
     
     
  • 2.8, Аноним (6), 11:08, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    У тебя опечатка в PopovOS
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:34, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Могущественный таргетинг создаёт сферичиский мирок в вакууме, закручивая всё больше вокруг одних и тех же тем и интересов. Удаляю куки при закрытии браузера + Ublock.
     
     
  • 3.21, Аноним (5), 11:47, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чем тут таргетинг. У меня FF вообще всегда в приватном просмотре. Кто сейчас вообще на рекомендации смотрит? Просто написал в поиске "Linux" и вывел последние вышедшие.
     
     
  • 4.33, n00by (ok), 13:25, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  У меня FF вообще всегда в приватном просмотре.

    Аноним (5), верю.

     

  • 1.10, user90 (?), 11:09, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    В AMD появились адекватные управленцы? Да ниможет быть))
     
  • 1.11, YetAnotherOnanym (ok), 11:09, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > AMD accepted that the process of releasing into open-source would be a very large and time-consuming task
    > AMD realized that the open-sourcing process they developed was awkward and required lots of developer and legal involvement

    Ниасилили, короче...

     
     
  • 2.20, torvn77 (ok), 11:41, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, ну на наших глазах социальная революция происходит, ещё большая даже чем у гугла.
     
  • 2.30, InuYasha (??), 13:18, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, у них там на каждую строчку кода по отдельной лицензии. От AMD, AMI, Intel, производителя каждой микрухи, каждого подрядчика и каждой мимопроходившей собаки. В таком фекалоотстойнику как UEFI всё это будет. И легалайз такого ужаса займёт реально много чч. К большому сожалению. (
     

  • 1.19, Аноним (19), 11:41, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для реализации проекта компания AMD на условиях неразглашения (NDA) передала разработчикам из System76 необходимую документацию, а также код компонентов поддержки платформы (PSP) и инициализации чипов (AGESA).

    Интересно, какое возможно неразглашение в опенсорсе? Ну допустим clean room отреверсят они оригинальные прошивки из исходников и напишут свободные замены. Как только они их опубликуют, это и будет разглашение секретной информации, не? При обычном clean room реверсинге из публично доступных бинарей защита от такого в том, что разработчик никаких соглашений не подписывал.

     
     
  • 2.27, n00by (ok), 12:37, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например: в течении пяти лет нельзя консультировать конкурентов, запрещено публиковать выдержки из документации и референсных исходников, 2% итоговой реализации останутся закрытыми, остальное откроют.
     
     
  • 3.28, Zenitur (ok), 12:48, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 2% итоговой реализации останутся закрытыми

    Интересно что там?

     
     
  • 4.31, InuYasha (??), 13:22, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примерно:
    -----BEGIN NSA PRIVATE KEY-----
    ...
    -----END NSA PRIVATE KEY-----

    ну и ещё вот это :)
    backdoor.cpp
    keylog.cpp
    probe.cpp
    syspersist.cpp
    telemetry.cpp
    trusted.cpp
    wireless.cpp

     
  • 4.32, n00by (ok), 13:22, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. AMD что-то лицензировала и не имеет права открывать.
    2. Ответственный участок, для модификации которого требуется компетенция.
    3. Ноу-хау, что бы не плодить конкурентов на халяву.
     
  • 3.29, Аноним (29), 13:11, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот они все говорят что они делают открытое железо, а на деле они делают закрытое железо и вводят потребителей в заблуждение.
     

  • 1.22, Zenitur (ok), 12:19, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    AMD PSP, это же такое Intel ME от AMD? https://overclockers.ru/hardnews/show/88362/amd-pozvolit-polzovatelyam-otkljuc Открытый BIOS в этом случае очень нужен.

    > AMD Secure Processor является аналогом Intel Management Engine. Этот встроенный процессор безопасности AMD был подвергнут критике, как один из возможных векторов атаки, которые невозможно обнаружить на уровне операционной системы. ...
    > В свете недавно выявленных уязвимостей в Intel Management Engine, компания AMD, похоже, решила добавить в новую версию AGESA возможность отключения Secure Processor пользователем через BIOS. Некоторые пользователи Reddit обнаружили, что при обновлении BIOS в нём появилась настройка, позволяющая включить или отключить PSP.

    Помню как в Pentium III появилась опция в BIOS "Не сообщать системе серийный номер процессора". До Pentium III процессоры вообще не сообщали его, а когда начали сообщать, появилась возможность отключать такое поведение. Вот только в 1999 году поднялся скандал, когда хакеры смогли получить серийный номер процессора, даже с отключенной возможностью. Ситуация осложнялась тем, что они смогли получить его удалённо. Надо ли говорить, какие возможности по деанону это даёт?

    > https://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_III#Controversy_about_privacy_issues
    > Процессоры Pentium III имели серийные номера, доступные по команде CPUID, кроме того, существовал скрипт, позволяющий читать этот номер дистанционно. Из-за угрозы электронной слежки было предложено запретить Pentium III в Евросоюзе. В Pentium M и Pentium 4 Intel отказался от программно читаемых серийных номеров.

    Думаю отключение "зондов" вроде Intel ME и AMD PSP происходит примерно так же, как 20 лет назад - отключение серийных номеров

     
     
  • 2.34, InuYasha (??), 13:26, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не знаю, как в PSP, а вот в Inhell ME было и есть очень много инициализации ЦП/памяти и полностью без него процессор не запустится. Потому в коребуте "заглушки" МЕ всё больше и больше.

    Эта новость даёт надежду на то, что люди, которым важна безопасность, смогут лет через 5-10 перелезть с Opteron 61xx на Ryzen 3xxx :)

     
  • 2.35, Максим (??), 13:43, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Процессор не показывает серийник и все схавали и забыли что остальное оборудование показывает!
     

  • 1.24, Я (??), 12:25, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хорошо.
     
  • 1.36, Анонимныйаноним (?), 13:52, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    AMD просто пользуется шансом проверить, а можно ли часть работы реально спихнуть на community?
     

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