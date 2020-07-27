Компания System76 занялась портированием CoreBoot для платформ AMD Ryzen

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|2.15, Аноним (15), 11:21, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> [–]jackpot51 20 points 2 days ago
>> Reading your other comments, you need to tone things down.
Лол, какоё емкое замечание.
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|3.16, A.Stahl (ok), 11:26, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> [–]jackpot51 20 points 2 days ago
>>> Reading your other comments, you need to tone things down.
> Лол, какоё емкое замечание.
Это Реддит. Если кому-то, несущему какую-то нерелевантную дичь, сказать, что он отклонился от изначальной темы, то это легко может быть воспринято как оскорбление.
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|1.1, Аноним (1), 10:57, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>портирования CoreBoot на ноутбуки и рабочие станции, поставляемые с чипсетами AMD
Но зачем? 😲 Родные биосы имеют все нужные функции вплоть до контроля подсветки. Они там с телефона скоростью вентиляторов управлять собрались, что ли?
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|3.6, Аноним (6), 11:07, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>И ты типа знаешь, что в них запихнуто? LOL!
А ты типа знаешь что в коребут запихнуто? Аудит делал? LOL!
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|4.9, anonymous (??), 11:08, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вообще-то, да. CoreBoot имеет достаточно большое сообщество, среди которых много крутых инженеров, включая security.
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|5.12, Аноним (6), 11:13, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А у тебя есть гарантии что они не работают в крупных корпорациях и не отрабатывают пейчек и видимость аудита?)))
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|6.25, Аноним (25), 12:26, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ровно так же, например, у меня нет гарантии, что ты здесь не продвигаешь интересы корпораций, отрабатывая пейчек.
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|3.13, Аноним (6), 11:15, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но зачем? Рисковать окирпичить девайс и потерять гарантию? Всяко разрабам материнки виднее что там как устроено и какие прерывания дергать.
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|4.26, Аноним (26), 12:33, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мда, аргументы как у адептов Windows: специалистам из Microsoft всяко виднее, как должная операционная система работать. Нечего её ковырять, а уж тем более всякими линуксами пользоваться.
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|2.23, None (??), 12:25, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Родные биосы это куча еле работающего баганутого кода, где костыль на костыле и баг багом подпирают.
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|1.5, Аноним (5), 11:06, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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System76 последнее время на слуху. Буквально утром полез на ютуб посмотреть что там про линукс наснимали и увидел несколько видео расхваливающие их роp_os
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|2.18, Аноним (18), 11:34, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Могущественный таргетинг создаёт сферичиский мирок в вакууме, закручивая всё больше вокруг одних и тех же тем и интересов. Удаляю куки при закрытии браузера + Ublock.
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|3.21, Аноним (5), 11:47, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При чем тут таргетинг. У меня FF вообще всегда в приватном просмотре. Кто сейчас вообще на рекомендации смотрит? Просто написал в поиске "Linux" и вывел последние вышедшие.
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|4.33, n00by (ok), 13:25, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У меня FF вообще всегда в приватном просмотре.
Аноним (5), верю.
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|1.11, YetAnotherOnanym (ok), 11:09, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> AMD accepted that the process of releasing into open-source would be a very large and time-consuming task
> AMD realized that the open-sourcing process they developed was awkward and required lots of developer and legal involvement
Ниасилили, короче...
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|2.20, torvn77 (ok), 11:41, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, ну на наших глазах социальная революция происходит, ещё большая даже чем у гугла.
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|2.30, InuYasha (??), 13:18, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно, у них там на каждую строчку кода по отдельной лицензии. От AMD, AMI, Intel, производителя каждой микрухи, каждого подрядчика и каждой мимопроходившей собаки. В таком фекалоотстойнику как UEFI всё это будет. И легалайз такого ужаса займёт реально много чч. К большому сожалению. (
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|1.19, Аноним (19), 11:41, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для реализации проекта компания AMD на условиях неразглашения (NDA) передала разработчикам из System76 необходимую документацию, а также код компонентов поддержки платформы (PSP) и инициализации чипов (AGESA).
Интересно, какое возможно неразглашение в опенсорсе? Ну допустим clean room отреверсят они оригинальные прошивки из исходников и напишут свободные замены. Как только они их опубликуют, это и будет разглашение секретной информации, не? При обычном clean room реверсинге из публично доступных бинарей защита от такого в том, что разработчик никаких соглашений не подписывал.
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|2.27, n00by (ok), 12:37, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например: в течении пяти лет нельзя консультировать конкурентов, запрещено публиковать выдержки из документации и референсных исходников, 2% итоговой реализации останутся закрытыми, остальное откроют.
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|4.31, InuYasha (??), 13:22, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Примерно:
-----BEGIN NSA PRIVATE KEY-----
...
-----END NSA PRIVATE KEY-----
ну и ещё вот это :)
backdoor.cpp
keylog.cpp
probe.cpp
syspersist.cpp
telemetry.cpp
trusted.cpp
wireless.cpp
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|4.32, n00by (ok), 13:22, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. AMD что-то лицензировала и не имеет права открывать.
2. Ответственный участок, для модификации которого требуется компетенция.
3. Ноу-хау, что бы не плодить конкурентов на халяву.
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|3.29, Аноним (29), 13:11, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот они все говорят что они делают открытое железо, а на деле они делают закрытое железо и вводят потребителей в заблуждение.
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|1.22, Zenitur (ok), 12:19, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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AMD PSP, это же такое Intel ME от AMD? https://overclockers.ru/hardnews/show/88362/amd-pozvolit-polzovatelyam-otkljuc Открытый BIOS в этом случае очень нужен.
> AMD Secure Processor является аналогом Intel Management Engine. Этот встроенный процессор безопасности AMD был подвергнут критике, как один из возможных векторов атаки, которые невозможно обнаружить на уровне операционной системы. ...
> В свете недавно выявленных уязвимостей в Intel Management Engine, компания AMD, похоже, решила добавить в новую версию AGESA возможность отключения Secure Processor пользователем через BIOS. Некоторые пользователи Reddit обнаружили, что при обновлении BIOS в нём появилась настройка, позволяющая включить или отключить PSP.
Помню как в Pentium III появилась опция в BIOS "Не сообщать системе серийный номер процессора". До Pentium III процессоры вообще не сообщали его, а когда начали сообщать, появилась возможность отключать такое поведение. Вот только в 1999 году поднялся скандал, когда хакеры смогли получить серийный номер процессора, даже с отключенной возможностью. Ситуация осложнялась тем, что они смогли получить его удалённо. Надо ли говорить, какие возможности по деанону это даёт?
> https://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_III#Controversy_about_privacy_issues
> Процессоры Pentium III имели серийные номера, доступные по команде CPUID, кроме того, существовал скрипт, позволяющий читать этот номер дистанционно. Из-за угрозы электронной слежки было предложено запретить Pentium III в Евросоюзе. В Pentium M и Pentium 4 Intel отказался от программно читаемых серийных номеров.
Думаю отключение "зондов" вроде Intel ME и AMD PSP происходит примерно так же, как 20 лет назад - отключение серийных номеров
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|2.34, InuYasha (??), 13:26, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не знаю, как в PSP, а вот в Inhell ME было и есть очень много инициализации ЦП/памяти и полностью без него процессор не запустится. Потому в коребуте "заглушки" МЕ всё больше и больше.
Эта новость даёт надежду на то, что люди, которым важна безопасность, смогут лет через 5-10 перелезть с Opteron 61xx на Ryzen 3xxx :)
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|2.35, Максим (??), 13:43, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Процессор не показывает серийник и все схавали и забыли что остальное оборудование показывает!
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