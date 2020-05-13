Выпуск Coreboot 4.12

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|1.1, Аноним (1), 11:34, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Добавлена поддержка 49 материнских плат
>Удалена поддержка 51 материнской платы
Хорошая тенденция, такими темпами он вообще ничего поддерживать не будет через некоторое время.
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|2.2, Аноним (2), 11:37, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Типичный аноним с опеннета: новость не читай, ерунду пиши.
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|3.5, КО (?), 11:43, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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"прекращения поддержки устаревших плат"
Всё он правильно написал
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|4.8, Сейд (ok), 11:59, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Удаление в основном касается прекращения поддержки устаревших плат и проведения работы по устранению дубликатов похожих вариантов плат.
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|5.12, КО (?), 12:36, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если они будут считать все платы которые вышли N-2 года назад устаревшими, их проект закопают
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|5.14, КО (?), 12:39, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зато анонима в минуса загнать дело чести лять
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|5.15, КО (?), 12:40, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какой нахер прок от прошивки, которая идет только на новые мат. платы?
Вот бомбануло то как от кармадрочеров...
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|5.16, КО (?), 12:42, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тенденцию не чуете, не? Сегодня они плять почистили, завтра опять почистили.
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|6.18, Аноним84701 (ok), 14:04, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Тенденцию не чуете, не? Сегодня они плять почистили, завтра опять почистили.
А в старых версиях coreboot байты прокисают?
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|3.17, Аноним (1), 12:46, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Получилось конечно. Удалили то что дядя назвал "устаревшим". Кроме дяди никого не спросили.
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|2.20, Аноним (20), 14:47, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> несмотря на то, что формально число удалённых плат превышает число добавленных, перечень поддерживаемого оборудования увеличился.
Фокус-покус
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|1.3, кеша (?), 11:37, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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ну что могу я накатить его на своей eurocom с двумя xeon и 128gb оперативы?
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|1.11, Аноним (11), 12:33, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Удалена поддержка 51 материнской платы.
Смузихлёбы-удаляльщики-старого-"нинужного" и до Coreboot'а добрались.
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|2.19, Аноним84701 (ok), 14:08, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Удалена поддержка 51 материнской платы.
> Смузихлёбы-удаляльщики-старого-"нинужного" и до Coreboot'а добрались.
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