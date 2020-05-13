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Выпуск Coreboot 4.12

13.05.2020 11:25

Опубликован релиз проекта CoreBoot 4.12, в рамках которого разрабатывается свободная альтернатива проприетарным прошивкам и BIOS. В создании новой версии приняло участие 190 разработчиков, которые подготовили 2692 изменений.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка 49 материнских плат, большая часть которых используется на устройствах с Chrome OS. Удалена поддержка 51 материнской платы. Удаление в основном касается прекращения поддержки устаревших плат и проведения работы по устранению дубликатов похожих вариантов плат. Многие платы, которые раньше были представлены как отдельные модели, объединены в наборы (variant), в которых один модуль охватывает сразу всё семейство устройств. С учётом чистки дубликатов, несмотря на то, что формально число удалённых плат превышает число добавленных, перечень поддерживаемого оборудования увеличился. В новом выпуске также внесено большое количество изменений, связанных с улучшением поддержки устройств, которые поставляются с OEM-прошивками, в том числе на основе Coreboot.
  • Продолжена чистка кодовой базы. Объёмные примечания о лицензиях в заголовках файлов заменены на краткие идентификаторы SPDX. Имена всех авторов, принимавших участие в разработке, собраны в файле AUTHORS. Проведена ревизия заголовочных файлов для минимизации кода, охватываемого при сборке каждой сборочной единицы.
  • Драйвер для flash-накопителей SMMSTORE признан готовым для широкого применения. Драйвер использует режим SMM (system management mode) для записи, чтения и очистки областей на flash-памяти, и может применяться в ОС или компонентах прошивки для организации постоянного хранения настроек, без необходимости реализации специфичного для каждой платформы драйвера.
  • Расширены средства unit-тестирования, которые интегрированы с новой системой сборки и переведены на использование фреймворка Cmocka. В дереве исходных текстов для unit-тестов создан отдельный каталог tests/.
  • К компонентам, использование которых теперь обязательно для систем x86, отнесены RELOCATABLE_RAMSTAGE, POSTCAR_STAGE и C_ENVIRONMENT_BOOTBLOCK. RELOCATABLE_RAMSTAGE позволяет во время выполнения переместить ramstage в другую область памяти, не пересекающуюся с памятью ОС или payload-обработчиков (перемещение необходимо так как ramstage кэшируется в CBMEM для более быстрой загрузки при выходе из ждущего режима). POSTCAR_STAGE применяется для перехода от CAR (Cache-As-Ram) к запуску кода из DRAM. C_ENVIRONMENT_BOOTBLOCK позволяет использовать bootblock, собранный при помощи обычного GCC, а не специализированного компилятора romcc.
  • Из основной кодовой базы исключён код для поддержки платформ AMDFAM10, VIA VX900 и FSP1.0 (BROADWELL_DE, FSP_BAYTRAIL, RANGELEY), которые не соответствуют новым требованиям. Например, в FSP1.0 невозможно реализовать стадию POSTCAR.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.coreboot.org/blo...)
  2. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.11
  3. OpenNews: Представлена первая современная серверная платформа на базе CoreBoot
  4. OpenNews: Google развивает открытую замену прошивкам UEFI
  5. OpenNews: Linux Foundation представил проект LinuxBoot для замены UEFI-прошивок
  6. OpenNews: Релиз менеджера загрузки GNU GRUB 2.04
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52941-coreboot
Ключевые слова: coreboot, boot, bios, firmware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 11:34, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Добавлена поддержка 49 материнских плат
    >Удалена поддержка 51 материнской платы

    Хорошая тенденция, такими темпами он вообще ничего поддерживать не будет через некоторое время.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:37, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Типичный аноним с опеннета: новость не читай, ерунду пиши.
     
     
  • 3.5, КО (?), 11:43, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    "прекращения поддержки устаревших плат"
    Всё он правильно написал
     
     
  • 4.8, Сейд (ok), 11:59, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Удаление в основном касается прекращения поддержки устаревших плат и проведения работы по устранению дубликатов похожих вариантов плат.
     
     
  • 5.12, КО (?), 12:36, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если они будут считать все платы которые вышли N-2 года назад устаревшими, их проект закопают
     
  • 5.13, КО (?), 12:37, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И нафиг ты мне текст новости пастишь?
     
  • 5.14, КО (?), 12:39, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зато анонима в минуса загнать дело чести лять
     
  • 5.15, КО (?), 12:40, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какой нахер прок от прошивки, которая идет только на новые мат. платы?
    Вот бомбануло то как от кармадрочеров...
     
  • 5.16, КО (?), 12:42, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тенденцию не чуете, не? Сегодня они плять почистили, завтра опять почистили.
     
     
  • 6.18, Аноним84701 (ok), 14:04, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Тенденцию не чуете, не? Сегодня они плять почистили, завтра опять почистили.

    А в старых версиях coreboot байты прокисают?


     
  • 2.6, Аноним (6), 11:45, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А прочитать почему так - не получилось, да?
     
     
  • 3.17, Аноним (1), 12:46, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Получилось конечно. Удалили то что дядя назвал "устаревшим". Кроме дяди никого не спросили.
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:47, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > несмотря на то, что формально число удалённых плат превышает число добавленных, перечень поддерживаемого оборудования увеличился.

    Фокус-покус

     

  • 1.3, кеша (?), 11:37, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    ну что могу я накатить его на своей eurocom с двумя xeon и 128gb оперативы?
     
  • 1.4, IdeaFix (ok), 11:40, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А новость про либрабут отдельная будет?:)
     
     
  • 2.7, IRASoldier_registered (ok), 11:46, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Свобода же. Никто не обязан тебе такую новость. Хочешь - сделай сам.
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:21, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так он и не релизнулся
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:04, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Широчайший выбор супермикровских плат.
     
  • 1.11, Аноним (11), 12:33, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Удалена поддержка 51 материнской платы.

    Смузихлёбы-удаляльщики-старого-"нинужного" и до Coreboot'а добрались.

     
     
  • 2.19, Аноним84701 (ok), 14:08, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Удалена поддержка 51 материнской платы.
    > Смузихлёбы-удаляльщики-старого-"нинужного" и до Coreboot'а добрались.

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