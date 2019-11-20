Выпуск Coreboot 4.11

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|1.1, Омноним (?), 08:23, 20/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Думаю, пока я соберусь портировать его на свою материнку, выйдет уде версия 4.20 :D
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|2.6, SOska (?), 09:03, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Думаю пока ты будеш думать, твою мамку вырежут из поддержи, они любят это
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|3.9, Аноним (-), 09:09, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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корбут более старой версии (с поддержкой мамок, которых нет в более новых версиях) религия не позволяет поставить?
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|4.12, Аноним (12), 10:04, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А машину времени изобрести физика не позволяет? Какой смысл использовать старые версии, если у них по определению нет будущего и даже настоящего? Какой смысл использовать и контрибьютить в проект, авторы которого выкидывают чужой труд на помойку по желанию левой пятки?
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|5.16, Аноним (-), 10:39, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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зачем тебе машина времени? не устраивает версия x.x.5 - скачай версию x.x.3
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|5.18, Аноним (-), 10:43, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Какой смысл использовать и контрибьютить в проект, авторы которого выкидывают чужой труд
Ничего они не выкидывают... В последней версии нет поддержки моей мат. платы, но это не мешает моей плате работать на старой версии корбута... Так что никакой труд людей не пропал...
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|5.17, Аноним (-), 10:41, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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какие уязвимости? это система инициализации оборудования... открытая причём... и доступ к ней можно получить только физический... почитав чэнжлог отдельно взятых версий корбута не увидел там никаких уязвимостей... в основном - добавление/удаление и поддержка мамок
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|1.4, Друг Штольмана (?), 08:38, 20/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Быстрее бы Kaby Lake, Coffee Lake коребутился уже.
Надоело на интел втором поколении сидеть, но зато свобода.
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|1.8, ryoken (ok), 09:06, 20/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Подскажите, в целях повышения уровня образованности. А вот есть такое же, но под POWER-ы? Проще говоря - для старых PowerMac-ов.
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|3.22, ryoken (ok), 11:35, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Старый мак коребутиться, но только такой MacBook2,1 (Mid 2007)
Так це ж Ынтель.
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|2.20, Fyjy (?), 10:51, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рязань это такой город, как с ним может работать CoreBoot?
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|1.15, Аноним (13), 10:38, 20/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Объявлена устаревшей и скоро будет удалена поддержка архитектуры MIPS
Вот те раз, не успел MIPS сделаться открытой архитектурой, так они его выпилить хотят :(
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|2.19, Аноним (-), 10:47, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всегда сможешь скачать 4.10 или 4.11 с поддержкой MIPS.
Все версии четвёртой ветки стабильны.
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