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Выпуск Coreboot 4.11

20.11.2019 08:12

Опубликован релиз проекта CoreBoot 4.11, в рамках которого разрабатывается свободная альтернатива проприетарным прошивкам и BIOS. В создании новой версии приняло участие 130 разработчиков, которые подготовили 1630 изменений.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка 25 материнских плат:
    • AMD PADMELON;
    • ASUS P5QL-EM;
    • QEMU-AARCH64 (эмуляция);
    • Google AKEMI, ARCADA CML, DAMU, DOOD, DRALLION, DRATINI, JACUZZI, JUNIPER, KAKADU, KAPPA, PUFF, SARIEN CML, TREEYA и TROGDOR;
    • Lenovo R60, T410, THINKPAD T440P и X301;
    • RAZER BLADE-STEALTH KBL;
    • SIEMENS MC-APL6;
    • SUPERMICRO X11SSH-TF и X11SSM-F.
  • Продолжена чистка кодовой базы. Убрано подключение лишних заголовочных файлов. Унифицирован код, связанный с поддержкой чипсетов Intel, типовые функции вынесены в общие драйверы;
  • Проведена большая работа по улучшению поддержки чипов Intel на базе микроархитектуры Kaby Lake и Cannon Lake, а также чипов AMD серии Picasso. Улучшена поддержка ARM-чипа Mediatek 8173, чипов на базе архитектуры RISC-V и некоторых старых чипсетов, таких как Intel GM45 и Via VX900. Предложена начальная поддержка чипов Intel Tiger Lake и SoC Qualcomm SC7180;
  • Улучшена поддержка режима верифицированной загрузки (vboot), который применяется компанией Google в устройствах Chromebook. Верифицированная загрузка теперь может использоваться с устройствами, специально не адаптированными для vboot. Например, добавлена поддержка верификации загрузки для различных ноутбуков Lenovo, промышленных компьютеров Siemens и систем от проекта Open Compute. Продолжена работа по добавлению в vboot технологии измеряемой загрузки (Measured boot);
  • Удалена поддержка устаревших SoC на базе процессора Allwinner A10, например, прекращена поддержка платы Cubieboard;
  • Объявлена устаревшей и скоро будет удалена поддержка архитектуры MIPS и поколения 12h чипов AMD (AGESA);
  • В libpayload обеспечена поддержка хабов USB3.
  • В библиотеке libgfxinit, отвечающей за инициализацию графической подсистемы, обеспечена динамическая настройка CDClk (Core Display Clock) для поддержки экранов с высоким разрешением без статического определения настроек. Улучшена совместимость с портами DP и eDP (например, поддержка DisplayPort добавлена для чипов Intel Ibex Peak с GPU Ironlake). Добавлена поддержка Intel Kaby, Amber, Coffee и Whiskey Lake.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.coreboot.org/blo...)
  2. OpenNews: Представлена первая современная серверная платформа на базе CoreBoot
  3. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал материнские платы Talos II
  4. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.10
  5. OpenNews: Релиз менеджера загрузки GNU GRUB 2.04
  6. OpenNews: Google развивает открытую замену прошивкам UEFI
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: coreboot, boot, bios, uefi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Омноним (?), 08:23, 20/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Думаю, пока я соберусь портировать его на свою материнку, выйдет уде версия 4.20 :D
     
     
  • 2.2, Омноним (?), 08:24, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    уже*
     
  • 2.3, Аноним (-), 08:26, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ты неспособен
     
  • 2.6, SOska (?), 09:03, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Думаю пока ты будеш думать, твою мамку вырежут из поддержи, они любят это
     
     
  • 3.9, Аноним (-), 09:09, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    корбут более старой версии (с поддержкой мамок, которых нет в более новых версиях) религия не позволяет поставить?
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 10:04, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А машину времени изобрести физика не позволяет? Какой смысл использовать старые версии, если у них по определению нет будущего и даже настоящего? Какой смысл использовать и контрибьютить в проект, авторы которого выкидывают чужой труд на помойку по желанию левой пятки?
     
     
  • 5.16, Аноним (-), 10:39, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем тебе машина времени? не устраивает версия x.x.5 - скачай версию x.x.3
     
  • 5.18, Аноним (-), 10:43, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой смысл использовать и контрибьютить в проект, авторы которого выкидывают чужой труд

    Ничего они не выкидывают... В последней версии нет поддержки моей мат. платы, но это не мешает моей плате работать на старой версии корбута... Так что никакой труд людей не пропал...

     
  • 5.21, Аноним (-), 10:51, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И на, вот тебе... на будущее...

    https://coreboot.org/downloads.html

    Вся четвертая веткая, начиная с 2010-го года... И не нужно никаких машин времени...

     
  • 4.13, Аноним (13), 10:29, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А баги и возможные уязвимости там кто исправлять будет?
     
     
  • 5.17, Аноним (-), 10:41, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    какие уязвимости? это система инициализации оборудования... открытая причём... и доступ к ней можно получить только физический... почитав чэнжлог отдельно взятых версий корбута не увидел там никаких уязвимостей... в основном - добавление/удаление и поддержка мамок
     

  • 1.4, Друг Штольмана (?), 08:38, 20/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Быстрее бы   Kaby Lake, Coffee Lake коребутился уже.
    Надоело на интел втором поколении сидеть, но зато свобода.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:45, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Intel ME не напрягает?
     
  • 2.7, Анонимный селебрити (?), 09:04, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "X11SSM-F" же
     

  • 1.8, ryoken (ok), 09:06, 20/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Подскажите, в целях повышения уровня образованности. А вот есть такое же, но под POWER-ы? Проще говоря - для старых PowerMac-ов.
     
     
  • 2.10, Друг Штольмана (?), 09:11, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Старый мак коребутиться, но только такой MacBook2,1 (Mid 2007)
     
     
  • 3.14, DiabloPC (ok), 10:31, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    A с каких пор mid2007 стал повером???
     
  • 3.22, ryoken (ok), 11:35, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Старый мак коребутиться, но только такой MacBook2,1 (Mid 2007)

    Так це ж Ынтель.

     

  • 1.11, Аноним (-), 09:47, 20/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а оно работает с современными материнками и рязанью?
     
     
  • 2.20, Fyjy (?), 10:51, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рязань это такой город, как с ним может работать CoreBoot?
     

  • 1.15, Аноним (13), 10:38, 20/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Объявлена устаревшей и скоро будет удалена поддержка архитектуры MIPS

    Вот те раз, не успел MIPS сделаться открытой архитектурой, так они его выпилить хотят :(

     
     
  • 2.19, Аноним (-), 10:47, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всегда сможешь скачать 4.10 или 4.11 с поддержкой MIPS.
    Все версии четвёртой ветки стабильны.
     
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