Выпуск Coreboot 4.11

2.2 , Омноним ( ? ), 08:24, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – уже*

2.3 , Аноним ( - ), 08:26, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ты неспособен

2.6 , SOska ( ? ), 09:03, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Думаю пока ты будеш думать, твою мамку вырежут из поддержи, они любят это

3.9 , Аноним ( - ), 09:09, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – корбут более старой версии (с поддержкой мамок, которых нет в более новых версиях) религия не позволяет поставить?

4.12 , Аноним ( 12 ), 10:04, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А машину времени изобрести физика не позволяет? Какой смысл использовать старые версии, если у них по определению нет будущего и даже настоящего? Какой смысл использовать и контрибьютить в проект, авторы которого выкидывают чужой труд на помойку по желанию левой пятки?

5.16 , Аноним ( - ), 10:39, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – зачем тебе машина времени? не устраивает версия x.x.5 - скачай версию x.x.3

5.18 , Аноним ( - ), 10:43, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Какой смысл использовать и контрибьютить в проект, авторы которого выкидывают чужой труд Ничего они не выкидывают... В последней версии нет поддержки моей мат. платы, но это не мешает моей плате работать на старой версии корбута... Так что никакой труд людей не пропал...

5.21 , Аноним ( - ), 10:51, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И на, вот тебе... на будущее... https://coreboot.org/downloads.html Вся четвертая веткая, начиная с 2010-го года... И не нужно никаких машин времени...

4.13 , Аноним ( 13 ), 10:29, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А баги и возможные уязвимости там кто исправлять будет?

5.17 , Аноним ( - ), 10:41, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – какие уязвимости? это система инициализации оборудования... открытая причём... и доступ к ней можно получить только физический... почитав чэнжлог отдельно взятых версий корбута не увидел там никаких уязвимостей... в основном - добавление/удаление и поддержка мамок

