Фонд свободного ПО сертифицировал материнские платы Talos II

2.4 , Аноним ( 4 ), 09:38, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – POWER9 серверные

3.7 , Аноним ( 7 ), 09:45, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Там на сайте какие-то неадекватные цены на самом деле.

4.10 , Аноним ( 10 ), 10:35, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Ну так штучная продукция по сути, естественно будут большие цены.

4.56 , fi2fi ( ? ), 16:19, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Все еще хуже - такое железо нужно для ФСТЭК, так что цены комплекса начинаются от 2 млн. И цена железки будет не главая

3.8 , пох. ( ? ), 10:21, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –17 + / – это даже для сервера какой-то дремучий п-ц получится - помимо процов и платы тебе понадобится дорогущая ddr4 память (ни намека, поддерживает ли ecc я не нашел, кстати), корпус, диски... В итоге получается 4u гроб ценой как 6u корзина poweredge, только в той 8 лезвий, хехехе. И, дай угадаю, ничего кроме линукса и тот с патченным в ста местах ведром, запустить на этом чуде шва6одки не выйдет. Думаю, понятно что вопрос "кому оно такое сдалось и зачем" будет чисто риторическим? P.S. по понятным причинам, как линукс-сервер оно тоже бесполезное, потому что

docker run --rm неведомаяхерньпрямосхаба тоже не покатит, а зачем еще нужны в 2k19 линукс-серверы? Ну ничего, зато fsf вновь напомнила о своем ненужно-существовании.

4.11 , пох. ( ? ), 10:45, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – > As such, two CPUs are required to activate all PCIe slots on the Talos™ II mainboard. эх, прекрасно (отдельный вопрос - их вообще-то пять, сколько останется работающих и каких, если сэкономить на втором камне - остается, как обычно, открытым) P.S. память таки ecc reg. Ну чо, подпольные миллиардеры - подтягивайтесь, продухт для вас. Минимально-разумная (в смысле - не базовая конфигурация, а минимум, пригодный для хоть какой работы) конструхция по их конфигуратору тянет на $15k включая самый дешевый и х..вый корпус от супермикры, который они сумели где-то найти.

Цена шва6одки... 5.13 , ryoken ( ok ), 11:04, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про эти аппараты уже года 3 как читал. Самая хрень с ними - кулер, в домашнем хозяйстве не попользуешься :D. Даже на вики собссно производителя насчёт этого была статья и там фотки с колхозом от юзеров сего.

6.28 , пох. ( ? ), 13:08, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Про эти аппараты уже года 3 как читал. Самая хрень с ними

> - кулер, в домашнем хозяйстве не попользуешься вообще-то в тех супермикрах которые оне предлагают в качестве штатного корпуса - своих кулеров с десяток, причем полуторадюймовых - за их воем ты процессорного даже и не услышишь. Для домашнего хозяйствования ты всегда можешь наколхозить себе хоть водяное охлаждение, хоть теплообменник размером в пол-тумбочки, правда, из-за нетипового крепежа придется потрахаться сильно больше, чем с той же супермикрой, но ничего из ряда вон. На фоне необходимости заплатить 15килоуе за минимально-пригодную для работы комплектацию. 5.36 , InuYasha ( ? ), 13:37, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> отдельный вопрос - их вообще-то пять, сколько останется работающих и каких, если сэкономить на втором камне Держи, экономщик ) https://raptorcs.com/content/TL1MB1/intro.html

5.44 , Михрютка ( ok ), 14:29, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – с одним - два слота, 16 и 8. на первом проце остальные линии заняты. >>>память таки ecc reg POWER в другую не умеют. скажите спасибо, что не CENTAUR.

4.27 , Аноним ( - ), 13:08, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Не переживай, пох. Если много минусов значит пост как правило прямо в болевую точку угодил. Особенный бред обычно не минисуют так рьяно.

4.46 , Михрютка ( ok ), 14:39, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>>ничего кроме линукса и тот с патченным в ста местах ведром, запустить на этом чуде шва6одки не выйдет. в редхате поддержка ppc64le давно уже запилена, ootb запускается. дебиан вроде ootb работает, хотя юзеры жалуются, что KDE все время падает. bsd occasionaly works too

4.58 , Урри ( ? ), 18:10, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 2k19 жаль, что этот маркер был в конце коммента, а не в начале. даже не читал бы.

2.42 , InuYasha ( ? ), 14:19, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вполне обычные цены для хороших мамок.

https://www.regard.ru/catalog/group25002.htm <- отсортируй по убыванию цен.

SuperMicro X11SSH-GF-1585-O - 87530 руб - под один процессор.

2.45 , Аноним ( 45 ), 14:33, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всяко лучше и дешевле эльбрусов