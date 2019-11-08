Фонд свободного ПО сертифицировал материнские платы Talos II

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|4.10, Аноним (10), 10:35, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну так штучная продукция по сути, естественно будут большие цены.
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|4.56, fi2fi (?), 16:19, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все еще хуже - такое железо нужно для ФСТЭК, так что цены комплекса начинаются от 2 млн. И цена железки будет не главая
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|3.8, пох. (?), 10:21, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–17 +/–
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это даже для сервера какой-то дремучий п-ц получится - помимо процов и платы тебе понадобится дорогущая ddr4 память (ни намека, поддерживает ли ecc я не нашел, кстати), корпус, диски... В итоге получается 4u гроб ценой как 6u корзина poweredge, только в той 8 лезвий, хехехе.
И, дай угадаю, ничего кроме линукса и тот с патченным в ста местах ведром, запустить на этом чуде шва6одки не выйдет.
Думаю, понятно что вопрос "кому оно такое сдалось и зачем" будет чисто риторическим?
P.S. по понятным причинам, как линукс-сервер оно тоже бесполезное, потому что
docker run --rm неведомаяхерньпрямосхаба тоже не покатит, а зачем еще нужны в 2k19 линукс-серверы?
Ну ничего, зато fsf вновь напомнила о своем ненужно-существовании.
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|4.11, пох. (?), 10:45, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> As such, two CPUs are required to activate all PCIe slots on the Talos™ II mainboard.
эх, прекрасно (отдельный вопрос - их вообще-то пять, сколько останется работающих и каких, если сэкономить на втором камне - остается, как обычно, открытым)
P.S. память таки ecc reg.
Ну чо, подпольные миллиардеры - подтягивайтесь, продухт для вас. Минимально-разумная (в смысле - не базовая конфигурация, а минимум, пригодный для хоть какой работы) конструхция по их конфигуратору тянет на $15k включая самый дешевый и х..вый корпус от супермикры, который они сумели где-то найти.
Цена шва6одки...
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|5.13, ryoken (ok), 11:04, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про эти аппараты уже года 3 как читал. Самая хрень с ними - кулер, в домашнем хозяйстве не попользуешься :D. Даже на вики собссно производителя насчёт этого была статья и там фотки с колхозом от юзеров сего.
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|6.28, пох. (?), 13:08, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Про эти аппараты уже года 3 как читал. Самая хрень с ними
> - кулер, в домашнем хозяйстве не попользуешься
вообще-то в тех супермикрах которые оне предлагают в качестве штатного корпуса - своих кулеров с десяток, причем полуторадюймовых - за их воем ты процессорного даже и не услышишь.
Для домашнего хозяйствования ты всегда можешь наколхозить себе хоть водяное охлаждение, хоть теплообменник размером в пол-тумбочки, правда, из-за нетипового крепежа придется потрахаться сильно больше, чем с той же супермикрой, но ничего из ряда вон.
На фоне необходимости заплатить 15килоуе за минимально-пригодную для работы комплектацию.
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|5.44, Михрютка (ok), 14:29, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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с одним - два слота, 16 и 8. на первом проце остальные линии заняты.
>>>память таки ecc reg
POWER в другую не умеют. скажите спасибо, что не CENTAUR.
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|4.27, Аноним (-), 13:08, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Не переживай, пох. Если много минусов значит пост как правило прямо в болевую точку угодил. Особенный бред обычно не минисуют так рьяно.
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|4.46, Михрютка (ok), 14:39, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>>ничего кроме линукса и тот с патченным в ста местах ведром, запустить на этом чуде шва6одки не выйдет.
в редхате поддержка ppc64le давно уже запилена, ootb запускается.
дебиан вроде ootb работает, хотя юзеры жалуются, что KDE все время падает.
bsd occasionaly works too
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|4.58, Урри (?), 18:10, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 2k19
жаль, что этот маркер был в конце коммента, а не в начале. даже не читал бы.
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|1.3, Аноним (3), 09:33, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Надо же, вполне годные серверные платы, а не как раньше восстановленные ASUS-ы снятые с производства.
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|2.6, Аноним (-), 09:42, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Отреверсили и написали свою прошивку. Сейчас она ещё не полностью готова, но прошить и пользоваться можно
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|2.9, пох. (?), 10:22, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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никакого - шва6одка полная, сеть, правда, пока не заработала.
Впрочем, для того там и pci слоты чтоб поставить нормальные интелы.
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|3.12, fooser (?), 10:49, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> нормальные
> интелы
здесь противоречие. все железо от интел - жуткое дерьмище как в плане драйверов так и в плане самого железа
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|4.15, ryoken (ok), 11:06, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А покидайтесь моделями нормальных сетевух? Раз не интел, то кто там ещё, Broadcom?
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|6.25, ryoken (ok), 13:05, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> <trollmode>Realtek же! У них крабик прикольный.</trollmode>
Зато железо - дрянь.
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|3.14, ryoken (ok), 11:06, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чёт я вот прям сомневаюсь, что эти самые интелы тамы так сразу взлетят. У них на борту фирмваря, работособная под Power-ом что ли?
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|4.16, Woolf (?), 11:14, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какая разница, на какой архитектуре система? Фирмварь выполняется процессором в сетевухе, и ему абсолютно начхать, что там у хоста происходит.
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|5.26, ryoken (ok), 13:06, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Фирмварь выполняется процессором в сетевухе
ШТА? PCI ROM Scan, не? Откуда вы такую идею вообще выкопали?
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|6.30, пох. (?), 13:10, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Фирмварь выполняется процессором в сетевухе
> ШТА? PCI ROM Scan, не?
для работы - совершенно ненужно.
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|7.48, ryoken (ok), 14:49, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> для работы - совершенно ненужно.
А для PXE так вполне. Ну и тот же дебиан часто вопит, что "а вот если для сетевух поставить пакет с фирмварей, лучше будет".
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|3.57, Аноним (-), 17:08, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>никакого - шва6одка полная, ...
недоБЗДун и недоВендузятник пох. проснулся чтоб нас потроллить.
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|3.21, ryoken (ok), 11:47, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> я вижу квака 2 работает: https://youtu.be/lt8cu8IMLOM?t=200
Разупоритесь уже, "квака 2"... там на заставке написано же - Xonotic. Кстати, если приглядеться, видно, что видяха - некий Радеон. Другой вопрос, как там насчёт KVM и эмуляции интелоархитектур. Посмотреть можно было бы на венду.
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|4.31, пох. (?), 13:11, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> если приглядеться, видно, что видяха - некий Радеон.
рапторы с радостью соберут тебе ящик и с нвидией, только плати.
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|5.47, ryoken (ok), 14:46, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> рапторы с радостью соберут тебе ящик и с нвидией, только плати.
И дрова под Power9 тоже соберут, да? Которые nvidia, не nouveau? :D
Тут как раз в том и прелесть видях АМД - они на amdgpu пашут на ура.
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|5.52, Михрютка (ok), 15:17, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> рапторы с радостью соберут тебе ящик и с нвидией, только плати.
Вот не уверен. В hcl у них в основном амд как раз, а нвидий только парочка, причём одна с припиской Useful for compute only.
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|4.34, Дихлофос (?), 13:32, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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там стоит radeon wx7100 - это как quadro. я на Windose умею патчить драйвера Radeon Pro/Quadro - под игровые карточки. У меня и сейчас стоят дрова квадры, но на ФПС это почти не сказывается
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|2.50, ryoken (ok), 14:53, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> PS: хоть бы пару фоток материнок в новость воткнули.
На сайте производителя этого добра хватает.
Лично мне вот интересно, как на всём этом Gentoo бы работало. Потоков там до собачьей бабушки даже без SMT (на самых толстых камнях по 24 ядра).
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|3.41, InuYasha (?), 14:16, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все профессиональные платы обычно зелёного цвета, для удобства разработки, обслуживания и ремонта. Остальные цвета - это индикатор ЦА. Чёрные и коричневые платы - это вообще ад для ремонта (такие выпускает apple, причём целенаправленно для противодействия ремонтникам).
Сравни материнки Supermicto, Tyan, Intel, HP, Dell и всякие YOBA-поделки типа asrock, gigabyte, и прочие томаты.
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|4.51, Дихлофос (?), 15:15, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ещё раньше любили делать золотого цвета текстолиты, как на ISA видеокартах
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|1.43, InuYasha (?), 14:21, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>Материнские платы TET-D16 (ASUS KGPE-D16 с прошивкой Coreboot)
Кстати, пользуюсь уже несколько лет. Но coreboot там немножко недопиленный и настроек в нём мало.
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|1.55, Аноним (55), 16:09, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я вот собираю деньги на это. Пока что не собрал. Оно довольно дорого, но штука нужная (мне). Это не шутка, так что можно не смеяться.
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