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Фонд свободного ПО сертифицировал материнские платы Talos II

08.11.2019 09:14

Фонд Свободного ПО представил новые устройства, получившие сертификат "Respect Your Freedom", который подтверждает соответствие устройства требованиям обеспечения приватности и свободы пользователей и даёт право использовать специальный логотип в связанных с продуктом материалах, подчёркивающий предоставление пользователю полного контроля над устройством. Фонд СПО также ввёл в строй отдельный сайт для инициативы Respect Your Freedom (ryf.fsf.org), на котором можно получить информацию о сертифицированном оборудовании и загрузить необходимый код.

Сертификат выдан материнским платам Talos II и Talos II Lite, выпускаемым компанией Raptor Computing Systems. Это первые материнские платы, получившие сертификат FSF, ориентированные на использование процессоров POWER9. Плата Talos II поддерживает установку двух процессоров POWER9 и укомплектована 16 слотами DDR4 (до 2TB ОЗУ), 3 слотами PCIe 4.0 x16, двумя слотами PCIe 4.0 x8, двумя Broadcom Gigabit Ethernet, 4 портами USB 3.0, одним USB 2.0 и двумя RS-232. Опционально возможна поставка контроллера Microsemi SAS 3.0. Talos II Lite является упрощённым однопроцессорным вариантом, предлагающим меньше слотов DDR4 и PCIe 4.0.

Все исходные тексты прошивок, загрузчика и компонентов операционной системы доступны под свободной лицензией. Установленный на плату BMC-контроллер построен с использованием открытого стека OpenBMC. Платы также примечательны обеспечением поддержки повторяемых сборок, гарантирующих, что на плате используется прошивка, собранная из предоставленных исходных текстов (FSF проверил тождественность сборки и опубликовал контрольные суммы для верификации).

Для получения сертификата от Фонда СПО продукт должен удовлетворять следующим требованиям:

  • поставка свободных драйверов и прошивок;
  • всё поставляемое с устройством программное обеспечение должно быть свободным;
  • отсутствие ограничений DRM;
  • возможность полного контроля за работой устройства;
  • поддержка замены прошивок;
  • поддержка работы полностью свободных GNU/Linux дистрибутивов;
  • использование не ограниченных патентами форматов и программных компонентов;
  • наличие свободной документации.

Из ранее сертифицированных устройств можно отметить:

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/blogs/lice...)
  2. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал беспроводной маршрутизатор ThinkPenguin
  3. OpenNews: Анонсирована дата начала продаж смартфона Librem 5
  4. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал звуковые карты и WiFi-адаптеры ThinkPenguin
  5. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал микрофон, 2 Wi-Fi и 4 Ethernet адаптера
  6. OpenNews: Фонд свободного ПО опубликовал финансовый отчёт по итогам 2017 года
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fsf
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  • 1.2, A.Stahl (ok), 09:32, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Проц ~$500.
    Плата ~$1500.

    Мило, конечно, но дорого.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:38, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    POWER9 серверные
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:45, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там на сайте какие-то неадекватные цены на самом деле.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 10:35, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну так штучная продукция по сути, естественно будут большие цены.
     
  • 4.56, fi2fi (?), 16:19, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все еще хуже - такое железо нужно для ФСТЭК, так что цены комплекса начинаются от 2 млн.  И цена железки будет не главая
     
  • 3.8, пох. (?), 10:21, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –17 +/
    это даже для сервера какой-то дремучий п-ц получится - помимо процов и платы тебе понадобится дорогущая ddr4 память (ни намека, поддерживает ли ecc я не нашел, кстати), корпус, диски... В итоге получается 4u гроб ценой как 6u корзина poweredge, только в той 8 лезвий, хехехе.

    И, дай угадаю, ничего кроме линукса и тот с патченным в ста местах ведром, запустить на этом чуде шва6одки не выйдет.

    Думаю, понятно что вопрос "кому оно такое сдалось и зачем" будет чисто риторическим?

    P.S. по понятным причинам, как линукс-сервер оно тоже бесполезное, потому что
    docker run --rm неведомаяхерньпрямосхаба тоже не покатит, а зачем еще нужны в 2k19 линукс-серверы?

    Ну ничего, зато fsf вновь напомнила о своем ненужно-существовании.

     
     
  • 4.11, пох. (?), 10:45, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > As such, two CPUs are required to activate all PCIe slots on the Talos™ II mainboard.

    эх, прекрасно (отдельный вопрос - их вообще-то пять, сколько останется работающих и каких, если сэкономить на втором камне - остается, как обычно, открытым)

    P.S. память таки ecc reg.

    Ну чо, подпольные миллиардеры - подтягивайтесь, продухт для вас. Минимально-разумная (в смысле - не базовая конфигурация, а минимум, пригодный для хоть какой работы) конструхция по их конфигуратору тянет на $15k включая самый дешевый и х..вый корпус от супермикры, который они сумели где-то найти.
    Цена шва6одки...

     
     
  • 5.13, ryoken (ok), 11:04, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про эти аппараты уже года 3 как читал. Самая хрень с ними - кулер, в домашнем хозяйстве не попользуешься :D. Даже на вики собссно производителя насчёт этого была статья и там фотки с колхозом от юзеров сего.
     
     
  • 6.28, пох. (?), 13:08, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Про эти аппараты уже года 3 как читал. Самая хрень с ними
    > - кулер, в домашнем хозяйстве не попользуешься

    вообще-то в тех супермикрах которые оне предлагают в качестве штатного корпуса - своих кулеров с десяток, причем полуторадюймовых - за их воем ты процессорного даже и не услышишь.

    Для домашнего хозяйствования ты всегда можешь наколхозить себе хоть водяное охлаждение, хоть теплообменник размером в пол-тумбочки, правда, из-за нетипового крепежа придется потрахаться сильно больше, чем с той же супермикрой, но ничего из ряда вон.

    На фоне необходимости заплатить 15килоуе за минимально-пригодную для работы комплектацию.

     
  • 5.36, InuYasha (?), 13:37, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> отдельный вопрос - их вообще-то пять, сколько останется работающих и каких, если сэкономить на втором камне

    Держи, экономщик ) https://raptorcs.com/content/TL1MB1/intro.html

     
  • 5.44, Михрютка (ok), 14:29, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с одним - два слота, 16 и 8. на первом проце остальные линии заняты.

    >>>память таки ecc reg

    POWER в другую не умеют. скажите спасибо, что не CENTAUR.

     
  • 4.27, Аноним (-), 13:08, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Не переживай, пох. Если много минусов значит пост как правило прямо в болевую точку угодил. Особенный бред обычно не минисуют так рьяно.
     
  • 4.46, Михрютка (ok), 14:39, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>ничего кроме линукса и тот с патченным в ста местах ведром, запустить на этом чуде шва6одки не выйдет.

    в редхате поддержка ppc64le давно уже запилена, ootb запускается.

    дебиан вроде ootb работает, хотя юзеры жалуются, что KDE все время падает.

    bsd occasionaly works too

     
  • 4.58, Урри (?), 18:10, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 2k19

    жаль, что этот маркер был в конце коммента, а не в начале. даже не читал бы.

     
  • 2.42, InuYasha (?), 14:19, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне обычные цены для хороших мамок.
    https://www.regard.ru/catalog/group25002.htm  <- отсортируй по убыванию цен.
    SuperMicro X11SSH-GF-1585-O - 87530 руб - под один процессор.
     
  • 2.45, Аноним (45), 14:33, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всяко лучше и дешевле эльбрусов
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:33, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо же, вполне годные серверные  платы, а не как раньше восстановленные ASUS-ы снятые с производства.
     
  • 1.5, Аноним (4), 09:41, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Respect Your Freedom
    Broadcom
    Здесь нет противоречия?
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 09:42, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Отреверсили и написали свою прошивку. Сейчас она ещё не полностью готова, но прошить и пользоваться можно
     
  • 2.9, пох. (?), 10:22, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    никакого - шва6одка полная, сеть, правда, пока не заработала.

    Впрочем, для того там и pci слоты чтоб поставить нормальные интелы.

     
     
  • 3.12, fooser (?), 10:49, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > нормальные
    > интелы

    здесь противоречие. все железо от интел - жуткое дерьмище как в плане драйверов так и в плане самого железа

     
     
  • 4.15, ryoken (ok), 11:06, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А покидайтесь моделями нормальных сетевух? Раз не интел, то кто там ещё, Broadcom?
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 11:55, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    <trollmode>Realtek же! У них крабик прикольный.</trollmode>
     
     
  • 6.25, ryoken (ok), 13:05, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > <trollmode>Realtek же! У них крабик прикольный.</trollmode>

    Зато железо - дрянь.

     
     
  • 7.33, Аноним (33), 13:21, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Mellanox ?
     
     
  • 8.53, Аноним (53), 15:32, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет спасибо у них на сайте бутлуп, пока куки не включишь... текст свёрнут, показать
     
  • 5.24, Анонинм (?), 12:22, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меланокс?
     
     
  • 6.35, InuYasha (?), 13:35, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mellanox было бы вообще супер - у них железки просто высшего класса.
     
  • 5.37, InuYasha (?), 13:42, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    myricom :)
     
  • 3.14, ryoken (ok), 11:06, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чёт я вот прям сомневаюсь, что эти самые интелы тамы так сразу взлетят. У них на борту фирмваря, работособная под Power-ом что ли?
     
     
  • 4.16, Woolf (?), 11:14, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая разница, на какой архитектуре система? Фирмварь выполняется процессором в сетевухе, и ему абсолютно начхать, что там у хоста происходит.
     
     
  • 5.26, ryoken (ok), 13:06, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Фирмварь выполняется процессором в сетевухе

    ШТА? PCI ROM Scan, не? Откуда вы такую идею вообще выкопали?


     
     
  • 6.30, пох. (?), 13:10, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Фирмварь выполняется процессором в сетевухе
    > ШТА? PCI ROM Scan, не?

    для работы - совершенно ненужно.

     
     
  • 7.48, ryoken (ok), 14:49, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для работы - совершенно ненужно.

    А для PXE так вполне. Ну и тот же дебиан часто вопит, что "а вот если для сетевух поставить пакет с фирмварей, лучше будет".

     
  • 4.49, Михрютка (ok), 14:50, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.raptorcs.com/wiki/POWER9_Hardware_Compatibility_List/PCIe_Devices
     
  • 3.57, Аноним (-), 17:08, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >никакого - шва6одка полная, ...

    недоБЗДун и недоВендузятник пох. проснулся чтоб нас потроллить.

     

  • 1.17, Дихлофос (?), 11:28, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а на такую систему можно поставить Windos XP/7 и запускать игры?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:31, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как только винду и игоря под POWER скомпилируешь, так сразу
     
     
  • 3.20, Дихлофос (?), 11:42, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а если Linux поставить то игры будут работать через Wine ?
     
     
  • 4.23, Аноним (18), 12:06, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wine придётся эмулировать x86-64 (Hangover). Hangover для ppc64 в данный момент непонятно в каком состоянии, патчи для поддержки делали, но не доделали.

    Можно использовать QEMU, но там будет просед производительности раза в 3 примерно: https://www.talospace.com/2018/11/sometimes-its-necessary-running-x8664.html
    Потыкаться можно, но едва-ли это нужно владельцам Talos/Blackbird.

     
  • 2.19, Дихлофос (?), 11:35, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я вижу квака 2 работает: https://youtu.be/lt8cu8IMLOM?t=200
    но я не понимать англицкий, поэтому я не понял о чём он говорит, так шо там с современными играми?
     
     
  • 3.21, ryoken (ok), 11:47, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я вижу квака 2 работает: https://youtu.be/lt8cu8IMLOM?t=200

    Разупоритесь уже, "квака 2"... там на заставке написано же - Xonotic. Кстати, если приглядеться, видно, что видяха - некий Радеон. Другой вопрос, как там насчёт KVM и эмуляции интелоархитектур. Посмотреть можно было бы на венду.

     
     
  • 4.31, пох. (?), 13:11, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если приглядеться, видно, что видяха - некий Радеон.

    рапторы с радостью соберут тебе ящик и с нвидией, только плати.

     
     
  • 5.47, ryoken (ok), 14:46, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > рапторы с радостью соберут тебе ящик и с нвидией, только плати.

    И дрова под Power9 тоже соберут, да? Которые nvidia, не nouveau? :D
    Тут как раз в том и прелесть видях АМД - они на amdgpu пашут на ура.

     
  • 5.52, Михрютка (ok), 15:17, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > рапторы с радостью соберут тебе ящик и с нвидией, только плати.

    Вот не уверен. В hcl у них в основном амд как раз, а нвидий только парочка, причём одна с припиской Useful for compute only.

     
  • 5.54, Аноним (18), 16:07, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На nvidia под POWER 3d не работает
     
  • 4.34, Дихлофос (?), 13:32, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    там стоит radeon wx7100 - это как quadro. я на Windose умею патчить драйвера Radeon Pro/Quadro - под игровые карточки. У меня и сейчас стоят дрова квадры, но на ФПС это почти не сказывается
     

  • 1.29, InuYasha (?), 13:10, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Соблазнительно, конечно...

    PS: хоть бы пару фоток материнок в новость воткнули.

     
     
  • 2.50, ryoken (ok), 14:53, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > PS: хоть бы пару фоток материнок в новость воткнули.

    На сайте производителя этого добра хватает.

    Лично мне вот интересно, как на всём этом Gentoo бы работало. Потоков там до собачьей бабушки даже без SMT (на самых толстых камнях по 24 ядра).

     

  • 1.32, InuYasha (?), 13:12, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Обычно все платы незелёного цвета - говно. Надеюсь, здесь исключение...
     
     
  • 2.38, InuYasha (?), 13:45, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://raptorcs.com/content/TL2MB1/intro.html
    А на этой фотке плата зелёная. Так что, не всё потеряно.
     
  • 2.39, Дихлофос (?), 13:48, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а почему зеленые лучше?
     
     
  • 3.41, InuYasha (?), 14:16, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все профессиональные платы обычно зелёного цвета, для удобства разработки, обслуживания и ремонта. Остальные цвета - это индикатор ЦА. Чёрные и коричневые платы - это вообще ад для ремонта (такие выпускает apple, причём целенаправленно для противодействия ремонтникам).
    Сравни материнки Supermicto, Tyan, Intel, HP, Dell и всякие YOBA-поделки типа asrock, gigabyte, и прочие томаты.
     
     
  • 4.51, Дихлофос (?), 15:15, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ещё раньше любили делать золотого цвета текстолиты, как на ISA видеокартах
     
  • 2.40, аноним4 (?), 13:51, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так зеленые жеж
     

  • 1.43, InuYasha (?), 14:21, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>Материнские платы TET-D16 (ASUS KGPE-D16 с прошивкой Coreboot)

    Кстати, пользуюсь уже несколько лет. Но coreboot там немножко недопиленный и настроек в нём мало.

     
  • 1.55, Аноним (55), 16:09, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я вот собираю деньги на это. Пока что не собрал. Оно довольно дорого, но штука нужная (мне). Это не шутка, так что можно не смеяться.
     
  • 1.59, Суп из потрошков (?), 18:23, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блин, а я думал, что линуксоиды бедные. Я вот не могу себе позволить мать с процом за 100+ тыр :(
     

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