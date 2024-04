Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.95

2.2 , Аноним ( 2 ), 11:54, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Категория: Держание нас в курсе

3.4 , tcpip ( ?? ), 12:39, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Категория: 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡

2.5 , аНОНИМ ( ? ), 12:40, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Prohibit redistribution and use of Nmap within proprietary hardware and software products. То есть ты наглый корпорасный вор, украл Open Source продукт?

3.6 , Аноним ( 6 ), 12:51, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Nmap OEM License allows for unlimited redistribution either within a product line or across the whole company's product portfolio Но попен-нетный аноним подобен писателю жаваскрипт фреймворков — он не читает, он сразу пишет

4.7 , аНОНИМ ( ? ), 13:08, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тогда бы бахвальство начиналось с "я купил OEM лицензию у nmap..."

2.8 , Аноним ( 8 ), 13:21, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – насколько регулярно проводишь аудит сети до центробанка?