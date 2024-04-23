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Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.95

23.04.2024 11:39

Опубликован выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.95, предназначенного для проведения аудита сети и выявления активных сетевых сервисов. Код проекта поставляется под лицензией NPSL (Nmap Public Source License), основанной на лицензии GPLv2, которая дополнена рекомендациями (не требованиями) по использованию программы OEM-лицензирования и покупке коммерческой лицензии, если производитель не желает открывать код своего продукта в соответствии требованиями копилефт-лицензии или намерен интегрировать Nmap в продукты, несовместимые с GPL.

Условия лицензии NPSL применимы только к сторонам, принявшим лицензию в обмен на получение особых прав, таких как право на редистрибуцию Nmap. При этом участвующая сторона может делать всё что ей необходимо в соответствии с положениями авторского права, такими как добросовестное использование, и разработчики Nmap не будут пытаться установить контроль над их работой.

Основные изменения:

  • Добавлено более 2500 идентификаторов версий приложений и сервисов, а общий размер базы идентификаторов достиг 12089 записей. Число определяемых протоколов увеличилось с 1237 до 1246. Среди прочего добавлена поддержка протоколов grpc, mysqlx, essnet, remotemouse и tuya.
  • Добавлено 336 идентификаторов операционных систем. Общее число определяемых версий ОС доведено до 6036. Обеспечено определение версий iOS 15 и 16, macOS 12 и 13, ядро Linux 6.1, OpenBSD 7.1 и lwIP 2.2.
  • В состав включены 4 новых NSE-скрипта для обеспечения автоматизации различных действий с Nmap. Новые скрипты подготовлены сообществом DINA и нацелены на отправку запросов к различным промышленным контроллерам:
    • hartip-info - запрос информации с использованием протокола Highway Addressable Remote Transducer.
    • iec61850-mms - отправка запросов Manufacturing Message Specification.
    • multicast-profinet-discovery - отправка multicast-сообщений "PROFINET DCP Identify All" и вывод ответа.
    • profinet-cm-lookup - отправка запросов обработчикам DCERPC через сервис PNIO-CM.
  • В готовых сборках обновлены версии Lua 5.4.6, libpcre2 10.43, zlib 1.3.1, libssh2 1.11.0 и liblinear 2.47.
  • При создании пакетов с Zenmap и Ndiff задействованы утилиты setuptools, вместо distutils.
  • Улучшен код сопоставления сигнатур при определении операционных систем, изменён синтаксис nmap-os-db для поддержки диапазонов в строках с опциями TCP.
  • Улучшен движок определения операционных систем, в котором при каждой повторной попытке теперь меняется номер исходного сетевого порта.
  • В движке сканирования портов задействованы некоторые оптимизации на основе результатов профилирования.


  1. Главная ссылка к новости (https://nmap.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.94
  3. OpenNews: Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.93, приуроченный к 25-летию проекта
  4. OpenNews: Лицензия сканера безопасности NMAP признана несовместимой с Fedora
  5. OpenNews: Sourceforge прекратил подмену файлов неактивных проектов. Nmap выявил перехват своего аккаунта
  6. OpenNews: Выпуск сетевого анализатора Wireshark 4.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61049-nmap
Ключевые слова: nmap
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, tcpip (??), 11:47, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Использую её в своём проекте (не опенсорс, категория: security), респект разрабам,.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:54, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Категория: Держание нас в курсе
     
     
  • 3.4, tcpip (??), 12:39, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Категория: 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
     
  • 2.5, аНОНИМ (?), 12:40, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Prohibit redistribution and use of Nmap within proprietary hardware and software products.

    То есть ты наглый корпорасный вор, украл Open Source продукт?

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 12:51, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Nmap OEM License allows for unlimited redistribution either within a product line or across the whole company's product portfolio

    Но попен-нетный аноним подобен писателю жаваскрипт фреймворков — он не читает, он сразу пишет

     
     
  • 4.7, аНОНИМ (?), 13:08, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тогда бы бахвальство начиналось с "я купил OEM лицензию у nmap..."
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:21, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    насколько регулярно проводишь аудит сети до центробанка?
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:22, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Обеспечено определение версий ... ядро Linux 6.1

    Отстают ребятки, ох, отстают!

     
  • 1.9, Аноним (9), 13:55, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напомните команду для сканирования портов.
     

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