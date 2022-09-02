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Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.93, приуроченный к 25-летию проекта

02.09.2022 07:48

Доступен релиз сканера сетевой безопасности Nmap 7.93, предназначенного для проведения аудита сети и выявления активных сетевых сервисов. Выпуск сформирован в день 25-летия проекта. Отмечается, что за эти годы проект трансформировался из концептуального сканера портов, опубликованного в 1997 году в журнале Phrack, в полнофункциональное приложение для анализа защиты сети и определения используемых серверных приложений. Выпуск в основном включает исправления и улучшения, нацеленные на повышение стабильности и решение известных проблем перед началом работы над новой значительно веткой Nmap 8.

Основные изменения:

  • До версии 1.71 обновлена библиотека Npcap, применяемая для захвата и подстановки пакетов на платформе Windows. Библиотека развивается проектом Nmap в качестве замены WinPcap, построена с использованием современного Windows API NDIS 6 LWF и демонстрирует более высокую производительность, безопасность и надёжность.
  • Обеспечена сборка с OpenSSL 3.0, очищенная от обращения к функциям, объявленным в новой ветке устаревшими.
  • Обновлены библиотеки libssh2 1.10.0, zlib 1.2.12, Lua 5.3.6, libpcap 1.10.1.
  • В движке NSE (Nmap Scripting Engine), позволяющем выполнять скрипты для автоматизации различных действий с Nmap, улучшена обработка исключений и событий, а также налажено возвращение неиспользуемых сокетов pcap.
  • Расширены возможности NSE-скриптов dhcp-discover/broadcast-dhcp-discover (разрешена установка идентификатора клиента), oracle-tns-version (добавлено определение выпусков Oracle 19c+), redis-info (решены проблемы с выводом неточных сведений о соединениях и узлах кластера).
  • Обновлены базы сигнатур для определения сетевых приложений и операционных систем. Заменены устаревшие CPE-идентификаторы (Common Platform Enumeration) для сервисов IIS.
  • Решены проблемы с определением данных о маршрутизации на платформе FreeBSD.
  • В Ncat добавлена поддержка прокси-серверов SOCKS5, возвращающих адрес привязки в форме имени хоста, а не адреса IPv4/IPv6.
  • Решена проблема с определением в Linux сетевых интерфейсов, к которым не привязаны ядреса IPv4.


  1. Главная ссылка к новости (https://seclists.org/nmap-anno...)
  2. OpenNews: Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.92
  3. OpenNews: Лицензия сканера безопасности NMAP признана несовместимой с Fedora
  4. OpenNews: Nmap выявил перехват своего аккаунта на Sourceforge
  5. OpenNews: Cloudflare представил открытый сканер сетевой безопасности Flan Scan
  6. OpenNews: Download.Com уличён в распространении Nmap с троянской вставкой
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57717-nmap
Ключевые слова: nmap
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, uis (??), 09:09, 02/09/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    >Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.93, приуроченный к 25-летию проекта

    К 25-летию Октября

     
  • 1.2, Аноним (2), 09:18, 02/09/2022 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 2.3, anonymous (??), 09:24, 02/09/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.4, 1 (??), 09:37, 02/09/2022 Скрыто модератором
    		• +7 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.7, Аноним (7), 10:44, 02/09/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    А проблему с несвободной лицензией починили?
     
  • 1.8, mumu (ok), 11:02, 02/09/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    А что там по 8-й версии? Какая инфа, какие плюшки?
     
     
  • 2.9, Pahanivo (ok), 11:29, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    перед началом работы над новой значительно веткой Nmap 8.

    Ну видимо как начнут работать, так и плюшки будут. А потом непременно тебе расскажут, ибо читать ты не силен, а уж понимать тем более ...

     

  • 1.10, InuYasha (??), 11:37, 02/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    nmap это как ЯП! Поднял за них рюмочку йогурта )
     

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