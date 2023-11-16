Выпуск сетевого анализатора Wireshark 4.2

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|1.1, Аноним (1), 09:21, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Это одна из самых полезных софтин в природе. Не зря первое место среди секьюрити софта.
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|1.2, Аноним (2), 09:26, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Для большинства задач tcpdump хватает. Wireshark против tcpdump — это как звездолет против автомобиля, как IDA Pro против OllyDbg.
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|3.10, Аноним (10), 10:48, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так у него оба сравнения такие. Только не уверен, что он хочет увидеть в tcpdump.
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|3.12, Аноним (12), 10:48, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну в IDA есть отладчик, да и в OllyDbg есть дизассемблер, оно же не в шестнадцатеричном виде все отображает
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|4.18, Аноним (10), 11:22, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше бы в двоичном, больше толку бы было. Олли можно сравнивать с щиндбг или гдб. Ида с каттер или гидра. У этих программ целиком разные назначение и воркфлоу (хотя, я знаю, китайцы прикручивали в своё время разные плагины к олли, но сути это меняло).
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|2.36, Аноним (36), 15:14, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда уж сравнивать tcpudmp с tshark. И второй на голову а то и две выше tcpdump'a.
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|1.4, 11111001010 (?), 09:48, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Открыл для себя этот анализатор совсем недавно. Сейчас вот читаю книгу по нему: Wireshark Fundamentals
A Network Engineer’s Handbook to Analyzing Network Traffic.
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|5.34, Аноним (24), 14:22, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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меньше знаешь - лучше спишь
тех кого беспокоит гондурас,
могут переходить на айос
одобряю. совет был дельным ))
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|2.14, анонимский (?), 11:11, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты проверил не Android а свою заводскую говнопрошивку. Чистый Android (AOSP) никуда ничего не отправляет.
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|3.17, не родной носитель (?), 11:19, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сомневаюсь. Энивей, как поставить его на самсунг S- или Tab S-серии? Или для этого придётся обзавестись ляофоном или, прости г-ди, каким-нибудь папе- пине- как его там?
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|4.22, x3who (?), 12:32, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Энивей, как поставить его на самсунг S- или Tab S-серии?
Идёшь сюда https://wiki.lineageos.org/devices/#samsung и тыкаешь там в свою модель. Если твоей модели там нет - ты ССЗБ что купил неподдерживаемую железку. В следующий раз проверяй в базе устройств перед тем как выкинуть деньги.
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|5.26, Аноним (24), 13:16, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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после перестановки оси, все железо в смарте будет работать как надо?
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|6.28, x3who (?), 13:25, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> после перестановки оси, все железо в смарте будет работать как надо?
Почему бы ему не работать как надо? Но для подстраховки всегда можно погуглить что люди пишут в этом вашем интернете или сконтачиться с разработчиками по указанным ими каналам.
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|6.31, не родной носитель (?), 13:45, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почти. Без блютуза, вайфая и телефона, но в остальном норм. Например, по кабелю можно будет к Коре 2 Дуо подключать.
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|7.33, Аноним (24), 14:20, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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супер
без ком муникаций это не телефон ))
модули не работают.. ахренеть
ну там блютус ладно.. сотовый.. ну с большим натягом
но вифи то! как без него ))
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|5.30, не родной носитель (?), 13:42, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В следующий раз проверяй в базе устройств перед тем как выкинуть деньги.
Простите, но там говно мамонта, а я уже выкинул деньги на современные девайсы.
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|6.35, x3who (?), 14:30, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> В следующий раз проверяй в базе устройств перед тем как выкинуть деньги.
> Простите, но там говно мамонта, а я уже выкинул деньги на современные
> девайсы.
Не расстраивайся, скорее всего тебе оно всё равно не надо. А если надо - то считай ты эти деньги проинвестировал в получение опыта :)
А с моими скромными запросами мне хватает Xiaomi и там абсолютно всё работает ОК. По другому и быть не должно - ведь Лайнидж использует фирмварь вендора для работы с девайсами. Если Самсунг там умудрился чот напортачить - то это надо интересоваться у специалистов.
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|7.39, не родной носитель (?), 16:06, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> мне хватает Xiaomi
> Если Самсунг там умудрился чот напортачить
> Не расстраивайся, скорее всего тебе оно всё равно не надо.
Не расстраиваюсь. Действительно, не надо :)
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|1.19, Аноним (19), 11:42, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена возможность компиляции для Windows с использованием инструментария MSYS2
pacman -S wireshark теперь и под виндой?)
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|2.23, x3who (?), 12:34, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> wireshark теперь и под виндой?)
Сборки для венды всегда были доступны
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