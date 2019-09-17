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Выпуск программы для обхода систем глубокого анализа трафика GoodbyeDPI 0.2.1

30.12.2021 22:19

После двух лет простоя разработки вышла новая версия GoodbyeDPI, программы под ОС Windows для обхода блокировок интернет-ресурсов, осуществляемых с помощью систем глубокого анализа трафика (Deep Packet Inspection) на стороне интернет-провайдеров. Программа позволяет получить доступ к веб-сайтам и сервисам, заблокированным на государственном уровне, без использования VPN, прокси и других способов туннелирования трафика, только лишь за счёт нестандартных манипуляций с пакетами на сетевом, транспортном и сессионном уровнях модели OSI. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Значительным нововведением новой версии является функция Auto TTL, автоматически рассчитывающая значение поля Time to live для поддельного запроса HTTP или TLS ClientHello таким образом, чтобы он был распознан системой DPI, но не был получен хостом назначения. Также в программу добавлен метод фрагментации (сегментации) запросов без уменьшения значения TCP Window Size входящего пакета, из-за чего ранее возникали проблемы с доступом на часть ресурсов, программный стек которых ожидал полного запроса TLS ClientHello от клиента в одном пакете. Методы обхода показали свою эффективность в России, Индонезии, Южной Корее, Турции, Иране и других странах с интернет-блокировками.

Дополнение: На днях также опубликован выпуск PowerTunnel 2.0, кроссплатформенной реализации GoodbyeDPI, написанной на языке Java и поддерживающей работу в Linux и Android. В новой версии PowerTunnel полностью переписан и трансформирован в полноценный прокси сервер, расширяемый через плагины. Связанная с обходом блокировок функциональность вынесена в плагин LibertyTunnel. Код переведён с лицензии MIT на GPLv3.

Также регулярно обновляется утилита zapret, предлагающая средства для обхода DPI для Linux и BSD-систем. В выпущенном в начале декабря 42 обновлении добавлен скрипт blockcheck.sh для диагностики причин проблем с доступом и автоматического выбора стратегии для обхода блокировки.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValdikSS/Go...)
  2. OpenNews: Проект Geneva развивает движок для автоматизации обхода цензурирования трафика
  3. Обход блокировки трафика провайдером при помощи iptables
  4. OpenNews: Система анализа интернет трафика OpenDPI выпущена под лицензией LGPL
  5. OpenNews: Китай начал блокировать HTTPS-соединения, устанавливаемые с TLS 1.3 и ESNI
  6. OpenNews: Выпуск системы глубокого инспектирования пакетов nDPI 4.0
Автор новости: ValdikSS
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56437-goodbyedpi
Ключевые слова: goodbyedpi, dpi
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Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 23:36, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поддержку Linux решили не внедрять?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:40, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это системо-зависимая утилита. Под линукс есть её аналог который вроде как рекомендуется автором этой же софтины на гитхабе
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 23:51, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Который не работает, в отличии от сабжа
     
  • 3.5, Аноним (5), 23:56, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    SSTP?
     
     
  • 4.7, Аноним (5), 00:00, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://github.com/bol-van/zapret
     
  • 3.9, Аноним (-), 00:08, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там куча слов, но непонятно как ОНО работает.
    С гудбайдпи более понятно
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:55, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    >и других странах с интернет-блокировками

    Во всех странах, без исключения, блокируют. Разница в количестве и тематике.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:05, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    да, товарищ майор, все так и есть
     
  • 2.10, Аноним (-), 00:09, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мы прониклись. Все ради нашей безопасности
    Иначе и не может быть.
    Будем писать доносы друг на друга.
    Правильно?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 00:42, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пендосы пишут, ты ж на них ориентируешься? Так не отставай и не гунди
     
     
  • 4.18, Аноним (-), 00:47, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот так признание..
    Майоры под пендосами?
    Хотя чему уж удивляться
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 01:19, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У патриотов все под пендосами. Везде нарано- пендосы. Власть ворует - пендосы. В кпз пытают - тоже пендосы.
    Один царь батюшка хороший, с пендосохохлами воюет.
     
     
  • 6.27, Жявамэн (?), 02:22, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Таблетки выпить забыл?
     

  • 1.6, Аноним (3), 23:57, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Код переведён с лицензии MIT на GPLv3.

    И куда делась свобода?

     
     
  • 2.23, Аноним (22), 01:19, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Появилась. Была анархия - стала свобода.
     

  • 1.11, Аноним (-), 00:11, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  добавлен скрипт blockcheck.sh

    Releases 39
    Blockcheck v0.0.9.8 Latest
    Sep 17, 2019

     
  • 1.12, Аноним (12), 00:28, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Фактически этими тулзами выкладывается дорожка к дпи по типу китайского и законодательством о лицензии на соедиенения за бугор.
    Бороться с цензурой надо политическими методами. Техническими будет гонка вооружений, в которой у государства всегда больше бабла и времени специалистов.
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 00:44, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда на баррикады выходишь?
     
  • 2.19, Старшина (?), 01:03, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    политически? хм..
    согласен! принудим разработчиков популярных приложений встроить всем разово в обновлении средства по обходу блокировок (включая оффлайн).
    мощности конечно не как у государства. куда нам всем..
     
  • 2.24, Аноним (24), 01:42, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    С тоталитарными режимами не борются политическими методами.
     
  • 2.29, Аноним (-), 03:09, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну так выходи, борись. Ударят тебя дубинкой по башке пару раз, будешь из палаты бороться, если выживешь...
     

  • 1.13, Аноним (13), 00:34, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Ещё одна программа для Windows, в линуксоводы снова будут плясать с бубном через Wine. Впрочем ничего нового, очередной раз подтверждается что линукс непригодная система ни для чего
     
     
  • 2.16, Аноним (14), 00:44, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сиди на винде, шли телеметрию тоннами и закрывайся этим фиговым листком...
     
  • 2.17, Аноним (-), 00:45, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это через вайн?
    Смеешся?
     
     
  • 3.20, Старшина (?), 01:04, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    раскажи как ты готовишь wine чтоб утечек не было? у тебя кстати, что там на browserleaks.com показывает?
     
     
  • 4.33, Самокатофил (?), 05:05, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запускаю в виртуалке без инета, тащ старшина.

    Что до утилы под винду для обхода дпи: будь у меня венда, меня вопрос утечек не волновал бы.

     
  • 2.25, Аноним (25), 01:43, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно, что ты хотя бы примерно не разобрался в том, что и как работает в этих механизмах, но уже судишь о линуксе. Вайн не может повлиять на сетевую подсистему, на ядро.
     
  • 2.26, suslikov georg (?), 02:16, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В линуксе блокировки моего провайдера (ртк) обходятся двумя правилами iptables, но винде, конечно же, нужна "ещё одна программа".
     
  • 2.31, Аноним (-), 03:13, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты для чего-то еще пригоден, кроме нытья на опеннете? :)
     

  • 1.21, Аноним (-), 01:10, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хак с 302 редиректом, круто. Но как же так, у меня зеленый замочек, неужели он не оберегает меня совсем ???
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 02:53, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не заслуга линя , что у провайдера ПОКА не дошли руки установить в твоём городе новое оборудование .
     
     
  • 3.30, Аноним (-), 03:12, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хвала святому Распилу и великому Откату!
     

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