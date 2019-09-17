Выпуск программы для обхода систем глубокого анализа трафика GoodbyeDPI 0.2.1

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|2.2, Аноним (2), 23:40, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это системо-зависимая утилита. Под линукс есть её аналог который вроде как рекомендуется автором этой же софтины на гитхабе
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|3.9, Аноним (-), 00:08, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там куча слов, но непонятно как ОНО работает.
С гудбайдпи более понятно
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|1.4, Аноним (4), 23:55, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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>и других странах с интернет-блокировками
Во всех странах, без исключения, блокируют. Разница в количестве и тематике.
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|2.10, Аноним (-), 00:09, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мы прониклись. Все ради нашей безопасности
Иначе и не может быть.
Будем писать доносы друг на друга.
Правильно?
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|3.14, Аноним (14), 00:42, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пендосы пишут, ты ж на них ориентируешься? Так не отставай и не гунди
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|4.18, Аноним (-), 00:47, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот так признание..
Майоры под пендосами?
Хотя чему уж удивляться
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|5.22, Аноним (22), 01:19, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У патриотов все под пендосами. Везде нарано- пендосы. Власть ворует - пендосы. В кпз пытают - тоже пендосы.
Один царь батюшка хороший, с пендосохохлами воюет.
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|1.11, Аноним (-), 00:11, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> добавлен скрипт blockcheck.sh
Releases 39
Blockcheck v0.0.9.8 Latest
Sep 17, 2019
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|1.12, Аноним (12), 00:28, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Фактически этими тулзами выкладывается дорожка к дпи по типу китайского и законодательством о лицензии на соедиенения за бугор.
Бороться с цензурой надо политическими методами. Техническими будет гонка вооружений, в которой у государства всегда больше бабла и времени специалистов.
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|2.19, Старшина (?), 01:03, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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политически? хм..
согласен! принудим разработчиков популярных приложений встроить всем разово в обновлении средства по обходу блокировок (включая оффлайн).
мощности конечно не как у государства. куда нам всем..
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|2.29, Аноним (-), 03:09, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну так выходи, борись. Ударят тебя дубинкой по башке пару раз, будешь из палаты бороться, если выживешь...
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|1.13, Аноним (13), 00:34, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Ещё одна программа для Windows, в линуксоводы снова будут плясать с бубном через Wine. Впрочем ничего нового, очередной раз подтверждается что линукс непригодная система ни для чего
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|2.16, Аноним (14), 00:44, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сиди на винде, шли телеметрию тоннами и закрывайся этим фиговым листком...
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|3.20, Старшина (?), 01:04, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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раскажи как ты готовишь wine чтоб утечек не было? у тебя кстати, что там на browserleaks.com показывает?
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|4.33, Самокатофил (?), 05:05, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Запускаю в виртуалке без инета, тащ старшина.
Что до утилы под винду для обхода дпи: будь у меня венда, меня вопрос утечек не волновал бы.
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|2.25, Аноним (25), 01:43, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сразу видно, что ты хотя бы примерно не разобрался в том, что и как работает в этих механизмах, но уже судишь о линуксе. Вайн не может повлиять на сетевую подсистему, на ядро.
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|2.26, suslikov georg (?), 02:16, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В линуксе блокировки моего провайдера (ртк) обходятся двумя правилами iptables, но винде, конечно же, нужна "ещё одна программа".
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|1.21, Аноним (-), 01:10, 31/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хак с 302 редиректом, круто. Но как же так, у меня зеленый замочек, неужели он не оберегает меня совсем ???
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|2.28, Аноним (28), 02:53, 31/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не заслуга линя , что у провайдера ПОКА не дошли руки установить в твоём городе новое оборудование .
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