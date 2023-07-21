Выпуск анализатора трафика Zeek 6.0.0

Опубликован релиз системы анализа трафика и выявления сетевых вторжений Zeek 6.0.0 , ранее распространявшейся под именем Bro. Zeek представляет собой платформу для анализа трафика, ориентированную в первую очередь на отслеживание событий, связанных с безопасностью, но не ограничивающуюся этим применением. Код системы написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD. Платформой предоставляются модули для анализа и разбора различных сетевых протоколов уровня приложений, учитывающие состояние соединений и позволяющие формировать подробный журнал (архив) сетевой активности. Предлагается предметно-ориентированный язык для написания сценариев мониторинга и выявления аномалий с учётом специфики конкретных инфраструктур. Система оптимизирована для использования в сетях с большой пропускной способностью. Предоставляется API для интеграции со сторонними информационными системами и обмена данными в режиме реального времени. В новом выпуске: В основной состав включён плагин ZeekJS, позволяющий использовать язык JavaScript для разработки сценариев, вместо специфичного для Zeek предметно-ориентированного языка. Реализация основана на libnode (вариант Node.js на C++). Предоставляемый для JavaScript доступ к API Zeek охватывает более чем 500 событий, переменных и функций.

Реализована встроенная поддержка "Community ID", позволяющая прикреплять метки к отдельным сетевым потокам, используя в качестве идентификатора хэш от адресов и портов назначения и источника.

В основной состав включены возможности плагина spicy-plugin, позволяющего создавать анализаторы на предметно-ориентированном языке Spicy, оптимизированном для разбора протоколов и структурированных данных. На использование Spicy переведены парсеры протоколов Finger и Syslog.

В скриптах предоставлена возможность загрузки данных в формате JSON (добавлена функция from_json()).

В zeekctl и zeek-archiver добавлена поддержка ведения и архивирования одновременно нескольких логов, связанных с разными файлами.

Диапазоны интранет сетей, подобные 192.168.0.0/16, теперь по умолчанию обрабатываются и отражаются в логе как локальные адреса.

По умолчанию отключена функциональность централизованного сбора метрик (ранее на управляющем узле на сетевом порту 9911 осуществлялся приём метрик, использующий Prometheus).

Переработана система сборки на основе CMake.



