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Выпуск анализатора трафика Zeek 6.0.0

21.07.2023 08:06

Опубликован релиз системы анализа трафика и выявления сетевых вторжений Zeek 6.0.0 , ранее распространявшейся под именем Bro. Zeek представляет собой платформу для анализа трафика, ориентированную в первую очередь на отслеживание событий, связанных с безопасностью, но не ограничивающуюся этим применением. Код системы написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD.

Платформой предоставляются модули для анализа и разбора различных сетевых протоколов уровня приложений, учитывающие состояние соединений и позволяющие формировать подробный журнал (архив) сетевой активности. Предлагается предметно-ориентированный язык для написания сценариев мониторинга и выявления аномалий с учётом специфики конкретных инфраструктур. Система оптимизирована для использования в сетях с большой пропускной способностью. Предоставляется API для интеграции со сторонними информационными системами и обмена данными в режиме реального времени.

В новом выпуске:

  • В основной состав включён плагин ZeekJS, позволяющий использовать язык JavaScript для разработки сценариев, вместо специфичного для Zeek предметно-ориентированного языка. Реализация основана на libnode (вариант Node.js на C++). Предоставляемый для JavaScript доступ к API Zeek охватывает более чем 500 событий, переменных и функций.
  • Реализована встроенная поддержка "Community ID", позволяющая прикреплять метки к отдельным сетевым потокам, используя в качестве идентификатора хэш от адресов и портов назначения и источника.
  • В основной состав включены возможности плагина spicy-plugin, позволяющего создавать анализаторы на предметно-ориентированном языке Spicy, оптимизированном для разбора протоколов и структурированных данных. На использование Spicy переведены парсеры протоколов Finger и Syslog.
  • В скриптах предоставлена возможность загрузки данных в формате JSON (добавлена функция from_json()).
  • В zeekctl и zeek-archiver добавлена поддержка ведения и архивирования одновременно нескольких логов, связанных с разными файлами.
  • Диапазоны интранет сетей, подобные 192.168.0.0/16, теперь по умолчанию обрабатываются и отражаются в логе как локальные адреса.
  • По умолчанию отключена функциональность централизованного сбора метрик (ранее на управляющем узле на сетевом порту 9911 осуществлялся приём метрик, использующий Prometheus).
  • Переработана система сборки на основе CMake.

  1. Главная ссылка к новости (https://zeek.org/2023/07/13/in...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2023.1
  3. OpenNews: Выпуск сетевого анализатора Wireshark 4.0
  4. OpenNews: Открытый проект Bro переименован в Zeek из-за негативной коннотации
  5. OpenNews: Релиз анализатора трафика sniffglue 0.14.0
  6. OpenNews: Выпуск программы для обхода систем глубокого анализа трафика GoodbyeDPI 0.2.1
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59471-zeek
Ключевые слова: zeek, monitoring, traffic
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:23, 21/07/2023 [ответить]  
    		• +2 +/
    Название Bro было лучше.
     
  • 3, Аноним (3), 10:10, 21/07/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Это же два самых известных анализатора трафика: зик и шарко
     
  • 4, YetAnotherOnanym (ok), 10:21, 21/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    > В основной состав включён плагин ZeekJS, позволяющий использовать язык JavaScript для разработки сценариев, вместо специфичного для Zeek предметно-ориентированного языка

    Это они зря. Во-первых, специальный инструмент лучше, чем инструмент общего назначения. Во-вторых, есть плагин для spicy, кроме собственного языка. И в-третьих, тех, кто неспособен выучить больше одного языка (и зачастую гордится этим), надо держать от своих проектов подальше.

     
     
  • 5, Пушок (?), 10:34, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне неудобно, что будто бы поучаю, но эти три пункта не только не подтверждают, что действительно «зря», но даже собственно аргументами не являются.
     

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