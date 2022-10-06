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Выпуск сетевого анализатора Wireshark 4.0

06.10.2022 08:35

Опубликован релиз новой стабильной ветки сетевого анализатора Wireshark 4.0. Напомним, что изначально проект развивался под именем Ethereal, но в 2006 году из-за конфликта с владельцем торговой марки Ethereal, разработчики были вынуждены переименовать проект в Wireshark. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Ключевые новшества Wireshark 4.0.0:

  • Изменена компоновка элементов в основном окне. Панели "Дополнительная Информация о пакете" и "Байты пакета" размещены бок о бок под панелью "Список Пакетов".
  • Изменено оформление диалоговых окон "Диалог" (Conversation) и "Конечная точка" (Endpoint).
    • В контекстные меню добавлены опции для изменения размера всех столбцов и копирования элементов.
    • Обеспечена возможность открепления и прикрепления вкладок.
    • Добавлена поддержка экспорта в формате JSON.
    • При применении фильтров показаны столбцы, отображающие различия между подпавшими и не подпавшими под фильтры пакетами.
    • Изменена сортировка различных видов данных.
    • К TCP и UDP потокам привязаны идентификаторы и предоставлена возможность фильтрации по ним.
    • Разрешено скрытие диалогов из контекстного меню.
  • Улучшен импорт шестнадцатеричных дампов из интерфейса Wireshark и при помощи команды text2pcap.
    • В text2pcap предоставлена возможность записи дампов во всех форматах, поддерживаемых библиотекой wiretap.
    • В text2pcap в качестве формата по умолчанию выставлен pcapng, по аналогии с утилитами editcap, mergecap и tshark.
    • Добавлена поддержка выбора типа инкапсуляции формата вывода.
    • Добавлены новые опции для ведения логов.
    • Предоставлена возможность сохранения в дампах фиктивных заголовков IP, TCP, UDP и SCTP при использовании инкапсуляции Raw IP, Raw IPv4 и Raw IPv6.
    • Добавлена поддержка сканирования входных файлов с использованием регулярных выражений.
    • Обеспечен паритет функциональности утилиты text2pcap и интерфейса "Import from Hex Dump" в Wireshark.
  • Значительно повышена производительность определения местоположения с использованием баз MaxMind.
  • Внесены изменения в синтаксис правил фильтрации трафика:
    • Добавлена возможность выбора определённого слоя стека протоколов, например, при инкапсуляции IP-over-IP для извлечения адресов из внешних и вложенных пакетов можно указывать "ip.addr#1 == 1.1.1.1" и "ip.addr#2 == 1.1.1.2".
    • В условных операторах реализована поддержка кванторов "any" и "all", например, "all tcp.port > 1024" для проверки всех полей tcp.port.
    • Встроен синтаксис для указания ссылок на поля - ${some.field}, реализованный без использования макросов.
    • Добавлена возможность использования арифметических операций ("+", "-", "*", "/", "%") с числовыми полями, отделяя выражение фигурными скобками.
    • Добавлены функции max(), min() и abs().
    • Разрешено указание выражений и вызова других функций в качестве аргументов функций.
    • Добавлен новый синтаксис для отделения литералов от идентификаторов - начинающееся с точки значение обрабатывается как протокол или поле протокола, а значение в угловых скобках - как литерал.
    • Добавлен битовый оператор "&", например, для изменения отдельных битов можно указывать "frame[0] & 0x0F == 3".
    • Приоритет логического оператора AND теперь выше, чем оператора OR.
    • Добавлена поддержка задания констант в двоичном виде, используя префикс "0b".
    • Добавлена возможность использования отрицательных значений индексов для отчёта с конца, например, для проверки последних двух байтов в заголовке TCP можно указать "tcp[-2:] == AA:BB".
    • Запрещено разделение элементов множества пробелами, использование пробелов вместо запятой теперь будет приводить не к предупреждению, а к ошибке.
    • Добавлены дополнительные escape-последовательности: \a, \b, \f, \n, \r, \t, \v.
    • Добавлена возможность указания Unicode-символов в формате \uNNNN и \UNNNNNNNN.
    • Добавлен новый оператор сравнения "===" ("all_eq"), срабатывающий только если в выражении "a === b" все значения "a" совпадают c "b". Также добавлен обратный оператор "!==" ("any_ne").
    • Объявлен устаревшим оператор "~=", вместо которого следует использовать "!==".
    • Запрещено использовать числа с незакрытой точкой, т.е. значения ".7" и "7." теперь недопустимы и вместо них следует указывать "0.7" и "7.0".
    • Обработчик регулярных выражений в движке дисплейных фильтров переведён на библиотеку PCRE2 вместо GRegex.
    • В строках и шаблонах регулярных выражений реализована корректная обработка нулевых байтов ('\0' в строке воспринимается как нулевой байт).
    • Помимо 1 и 0 булевые значения теперь также могут записываться как True/TRUE и False/FALSE.
  • В модуль разбора (dissector) HTTP2 добавлена поддержка использования фиктивных заголовков для разбора данных, перехваченных без предшествующих пакетов с заголовками (например, при анализе сообщений в уже установленных соединениях gRPC).
  • В модуль разбора IEEE 802.11 добавлена поддержка Mesh Connex (MCX).
  • Обеспечено временное запоминание (без сохранения на диске) пароля в диалоге Extcap, для того чтобы не вводить его при повторных запусках. Добавлена возможность установки пароля для extcap через утилиты командной строки, такие как tshark.
  • В утилите ciscodump реализована возможность удалённого захвата с устройств на базе IOS, IOS-XE и ASA.
  • Добавлена поддержка протоколов:
    • Allied Telesis Loop Detection (AT LDF),
    • AUTOSAR I-PDU Multiplexer (AUTOSAR I-PduM),
    • DTN Bundle Protocol Security (BPSec),
    • DTN Bundle Protocol Version 7 (BPv7),
    • DTN TCP Convergence Layer Protocol (TCPCL),
    • DVB Selection Information Table (DVB SIT),
    • Enhanced Cash Trading Interface 10.0 (XTI),
    • Enhanced Order Book Interface 10.0 (EOBI),
    • Enhanced Trading Interface 10.0 (ETI),
    • FiveCo’s Legacy Register Access Protocol (5co-legacy),
    • Generic Data Transfer Protocol (GDT),
    • gRPC Web (gRPC-Web),
    • Host IP Configuration Protocol (HICP),
    • Huawei GRE bonding (GREbond),
    • Locamation Interface Module (IDENT, CALIBRATION, SAMPLES - IM1, SAMPLES - IM2R0),
    • Mesh Connex (MCX),
    • Microsoft Cluster Remote Control Protocol (RCP),
    • Open Control Protocol for OCA/AES70 (OCP.1),
    • Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP),
    • REdis Serialization Protocol v2 (RESP),
    • Roon Discovery (RoonDisco),
    • Secure File Transfer Protocol (sftp),
    • Secure Host IP Configuration Protocol (SHICP),
    • SSH File Transfer Protocol (SFTP),
    • USB Attached SCSI (UASP),
    • ZBOSS Network Coprocessor (ZB NCP).
  • Повышены требования к сборочному окружению (CMake 3.10) и зависимостям (GLib 2.50.0, Libgcrypt 1.8.0, Python 3.6.0, GnuTLS 3.5.8).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.wireshark.org/news...)
  2. OpenNews: CERT опубликовал сетевой анализатор Tapioca 2.0
  3. OpenNews: Выпуск сетевого анализатора Wireshark 3.6
  4. OpenNews: Армия США открыла код системы анализа сетевого трафика Dshell
  5. OpenNews: Cloudflare представил открытый сканер сетевой безопасности Flan Scan
  6. OpenNews: Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.93, приуроченный к 25-летию проекта
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57875-wireshark
Ключевые слова: wireshark
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:48, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Нержавеющая тулза.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:14, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Значит пора перерастить.
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:16, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сплюньте три раза.
     

  • 1.2, Корец (?), 09:04, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Топовая тулза. Пользовался ей для реверса usb-устройств.
     
     
  • 2.19, _hide_ (ok), 12:31, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавно, что это очень распространённый кейс для неё
     

  • 1.5, Shura (??), 09:28, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Secure File Transfer Protocol (sftp)
    > SSH File Transfer Protocol (SFTP)

    🤔

     
  • 1.7, ip1982 (ok), 10:03, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ссылки в новости расставлял наркоман. Достаточно одной — https://www.wireshark.org/docs/relnotes/wireshark-4.0.0.html
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:48, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пацаны, вопрос по теме: есть OpenVPN-соединение, для которого я отключил добавление дефолтного роута. Т. е. после подключения к VPN, трафик по дефолту продолжает идти напрямую к провайдеру, зато подымается tun0. Так вот. Сразу после подключения к VPN мониторю через tcpdump трафик на tun0 (-i tun0) и ожидаю, что там не будет никакой активности. Но вместо этого обнаруживаю, что ко мне сразу ломятся входящие TCP-пакеты из серверов фейсбука, телеграма и прочих известных мест, причем source port указан 443 (https), а target port - какой-то 50000-ый. Target address - мой собственный в tun0 (10.x.x.x) При этом никакая телега у меня не запущена, и браузер тоже закрыт. Исходящих пакетов от меня нет вообще. Длится это сколько-то минут после соединения, заканчивается FIN-пакетами и больше не проявляется. С чем это может быть связано? VPN от VPN-провайдера, т.е. не только я там тусуюсь.
     
     
  • 2.15, Сергей (??), 11:57, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вопрос стоит адресовать VPN-провайдеру.
    Могу предположить, что ты получаешь от VPN IP адрес другого абонента, который только что отключился и освободил его. Трафик от незавершенных предыдущим обладателем этого адреса сессий еще какое-то время приходит.
     
     
  • 3.21, Аноним (9), 12:50, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это что же получается, когда я отключусь, другой пользователь начнет получать за меня ответы? Это OpenVPN-сервер так себя ведет?
     
     
  • 4.23, penetrator (?), 13:02, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может какой-нибудь DHT трафик типа токса или торрентов?
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:12, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Напомним, что изначально проект развивался под именем Ethereal, но в 2006 году из-за конфликта с владельцем торговой марки Ethereal, разработчики были вынуждены переименовать проект в Wireshark

    очень полезная информация. инвалиды-копирайтеры захватывают опеннет

     
  • 1.12, Аноним (11), 11:14, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Secure File Transfer Protocol (sftp),
    > SSH File Transfer Protocol (SFTP),

    а в чём разница?

     
  • 1.13, Аноним (-), 11:31, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем это, когда есть tcpdump?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:47, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под CentOS.
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:09, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Фильтрацию по pid процесса опять не завезли.
     
     
  • 2.20, серега (?), 12:49, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    каким макаром у вас pid процесса попадает в сетевой трафик?
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 13:19, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Файрфол маркирует пакеты, раз способен он, значит и сабж должен. Это действительно может быть наиболее востребованной фичей.
     

  • 1.18, Аноним (18), 12:19, 06/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >изначально проект развивался под именем Ethereal, но в 2006

    16 лет прошло, уже пора забыть.

     
     
  • 2.22, Аноним (25), 13:00, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    etherape то остался, как и etherman
     
  • 2.24, НяшМяш (ok), 13:07, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаешь выбросить методички? Не раскачивай, на опеннете ценят старину.
     

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