Выпуск сетевого анализатора Wireshark 4.0

Опубликован релиз новой стабильной ветки сетевого анализатора Wireshark 4.0. Напомним, что изначально проект развивался под именем Ethereal, но в 2006 году из-за конфликта с владельцем торговой марки Ethereal, разработчики были вынуждены переименовать проект в Wireshark. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Ключевые новшества Wireshark 4.0.0: Изменена компоновка элементов в основном окне. Панели "Дополнительная Информация о пакете" и "Байты пакета" размещены бок о бок под панелью "Список Пакетов".

Изменено оформление диалоговых окон "Диалог" (Conversation) и "Конечная точка" (Endpoint). В контекстные меню добавлены опции для изменения размера всех столбцов и копирования элементов. Обеспечена возможность открепления и прикрепления вкладок. Добавлена поддержка экспорта в формате JSON. При применении фильтров показаны столбцы, отображающие различия между подпавшими и не подпавшими под фильтры пакетами. Изменена сортировка различных видов данных. К TCP и UDP потокам привязаны идентификаторы и предоставлена возможность фильтрации по ним. Разрешено скрытие диалогов из контекстного меню.

Улучшен импорт шестнадцатеричных дампов из интерфейса Wireshark и при помощи команды text2pcap. В text2pcap предоставлена возможность записи дампов во всех форматах, поддерживаемых библиотекой wiretap. В text2pcap в качестве формата по умолчанию выставлен pcapng, по аналогии с утилитами editcap, mergecap и tshark. Добавлена поддержка выбора типа инкапсуляции формата вывода. Добавлены новые опции для ведения логов. Предоставлена возможность сохранения в дампах фиктивных заголовков IP, TCP, UDP и SCTP при использовании инкапсуляции Raw IP, Raw IPv4 и Raw IPv6. Добавлена поддержка сканирования входных файлов с использованием регулярных выражений. Обеспечен паритет функциональности утилиты text2pcap и интерфейса "Import from Hex Dump" в Wireshark.

Значительно повышена производительность определения местоположения с использованием баз MaxMind.

Внесены изменения в синтаксис правил фильтрации трафика: Добавлена возможность выбора определённого слоя стека протоколов, например, при инкапсуляции IP-over-IP для извлечения адресов из внешних и вложенных пакетов можно указывать "ip.addr#1 == 1.1.1.1" и "ip.addr#2 == 1.1.1.2". В условных операторах реализована поддержка кванторов "any" и "all", например, "all tcp.port > 1024" для проверки всех полей tcp.port. Встроен синтаксис для указания ссылок на поля - ${some.field}, реализованный без использования макросов. Добавлена возможность использования арифметических операций ("+", "-", "*", "/", "%") с числовыми полями, отделяя выражение фигурными скобками. Добавлены функции max(), min() и abs(). Разрешено указание выражений и вызова других функций в качестве аргументов функций. Добавлен новый синтаксис для отделения литералов от идентификаторов - начинающееся с точки значение обрабатывается как протокол или поле протокола, а значение в угловых скобках - как литерал. Добавлен битовый оператор "&", например, для изменения отдельных битов можно указывать "frame[0] & 0x0F == 3". Приоритет логического оператора AND теперь выше, чем оператора OR. Добавлена поддержка задания констант в двоичном виде, используя префикс "0b". Добавлена возможность использования отрицательных значений индексов для отчёта с конца, например, для проверки последних двух байтов в заголовке TCP можно указать "tcp[-2:] == AA:BB". Запрещено разделение элементов множества пробелами, использование пробелов вместо запятой теперь будет приводить не к предупреждению, а к ошибке. Добавлены дополнительные escape-последовательности: \a, \b, \f,

, \r, \t, \v. Добавлена возможность указания Unicode-символов в формате \uNNNN и \UNNNNNNNN. Добавлен новый оператор сравнения "===" ("all_eq"), срабатывающий только если в выражении "a === b" все значения "a" совпадают c "b". Также добавлен обратный оператор "!==" ("any_ne"). Объявлен устаревшим оператор "~=", вместо которого следует использовать "!==". Запрещено использовать числа с незакрытой точкой, т.е. значения ".7" и "7." теперь недопустимы и вместо них следует указывать "0.7" и "7.0". Обработчик регулярных выражений в движке дисплейных фильтров переведён на библиотеку PCRE2 вместо GRegex. В строках и шаблонах регулярных выражений реализована корректная обработка нулевых байтов ('\0' в строке воспринимается как нулевой байт). Помимо 1 и 0 булевые значения теперь также могут записываться как True/TRUE и False/FALSE.

В модуль разбора (dissector) HTTP2 добавлена поддержка использования фиктивных заголовков для разбора данных, перехваченных без предшествующих пакетов с заголовками (например, при анализе сообщений в уже установленных соединениях gRPC).

В модуль разбора IEEE 802.11 добавлена поддержка Mesh Connex (MCX).

Обеспечено временное запоминание (без сохранения на диске) пароля в диалоге Extcap, для того чтобы не вводить его при повторных запусках. Добавлена возможность установки пароля для extcap через утилиты командной строки, такие как tshark.

В утилите ciscodump реализована возможность удалённого захвата с устройств на базе IOS, IOS-XE и ASA.

Добавлена поддержка протоколов: Allied Telesis Loop Detection (AT LDF), AUTOSAR I-PDU Multiplexer (AUTOSAR I-PduM), DTN Bundle Protocol Security (BPSec), DTN Bundle Protocol Version 7 (BPv7), DTN TCP Convergence Layer Protocol (TCPCL), DVB Selection Information Table (DVB SIT), Enhanced Cash Trading Interface 10.0 (XTI), Enhanced Order Book Interface 10.0 (EOBI), Enhanced Trading Interface 10.0 (ETI), FiveCo’s Legacy Register Access Protocol (5co-legacy), Generic Data Transfer Protocol (GDT), gRPC Web (gRPC-Web), Host IP Configuration Protocol (HICP), Huawei GRE bonding (GREbond), Locamation Interface Module (IDENT, CALIBRATION, SAMPLES - IM1, SAMPLES - IM2R0), Mesh Connex (MCX), Microsoft Cluster Remote Control Protocol (RCP), Open Control Protocol for OCA/AES70 (OCP.1), Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP), REdis Serialization Protocol v2 (RESP), Roon Discovery (RoonDisco), Secure File Transfer Protocol (sftp), Secure Host IP Configuration Protocol (SHICP), SSH File Transfer Protocol (SFTP), USB Attached SCSI (UASP), ZBOSS Network Coprocessor (ZB NCP).

Повышены требования к сборочному окружению (CMake 3.10) и зависимостям (GLib 2.50.0, Libgcrypt 1.8.0, Python 3.6.0, GnuTLS 3.5.8).