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Cloudflare представил открытый сканер сетевой безопасности Flan Scan

21.11.2019 19:46

Компания Cloudflare сообщила об открытии исходных текстов проекта Flan Scan, обеспечивающего сканирования хостов в сети на предмет наличия неисправленных уязвимостей. Flan Scan является надстройкой над сканером сетевой безопасности Nmap, превращающей последний в полнофункциональный инструмент для выявления уязвимых хостов в крупных сетях. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией BSD.

Flan Scan позволяет легко найти открытые сетевые порты в исследуемой сети, определить связанные с ними сервисы и версии используемых программ, а также сформировать список уязвимостей, затрагивающих выявленные сервисы. После завершения работы формируется отчёт, обобщающий выявленные проблемы и приводящий связанные с обнаруженными уязвимостями CVE-идентификаторы, отсортированные по степени опасности.

Для определения уязвимостей, затрагивающих сервисы, используется поставляемый в nmap скрипт vulners.nse (более свежую версию можно загрузить из репозитория проекта), обращающийся к БД Vulners. Аналогичного результата можно добиться командой: 


   nmap -sV -oX /shared/xml_files -oN - -v1 --script=scripts/vulners.nse ip-address

"-sV" запускает режим сканирования сервисов, "-oX" определяет каталог для XML-отчёта, "-oN" устанавливает нормальный режим вывода результатов в консоль, -v1 устанавливает уровень детализации вывода, "--script" ссылается на скрипт vulners.nse для сопоставления выявленных сервисов с известными уязвимостями.

Выполняемые Flan Scan задачи в основном сведены к упрощению развёртывания системы сканирования уязвимостей на базе nmap в крупных сетях и облачных окружениях. Предоставляется сценарий для быстрого развёртывания изолированного контейнера на базе Docker или Kubernetes для запуска процесса проверки в облаке и передачи результата в хранилища Google Cloud Storage или в Amazon S3. На базе формируемого nmap структурированного XML-отчёта Flan Scan генерирует простой для восприятия отчёт в формате LaTeX, который может быть преобразован в PDF.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.cloudflare.com/in...)
  2. OpenNews: Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.80
  3. OpenNews: Компания Cloudflare опубликовала xdpcap, анализатор трафика на основе подсистемы XDP
  4. OpenNews: Mozilla, Cloudflare и Facebook представили TLS-расширение для делегирования короткоживущих сертификатов
  5. OpenNews: Выпуск сетевого анализатора Wireshark 3.0
  6. OpenNews: Представлен Termshark 1.0 консольный интерфейс к tshark, похожий на Wireshark
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cloudflare, nmap
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, lucentcode (ok), 20:49, 21/11/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Шикарное решение, будем тестить(на своих хостах, в целях повышения их безопасности, естественно).
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:32, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эээ... А вы там все ждали этого скрипта? Почитать ман по nmap и скриптануть самостоятельно уже не в моде?
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:56, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Шикарное решение

    Может, и шикарное, но абсолютно бесполезное, потому что не учитывает дистрибутивные патчи безопасности (которые не меняют вендорский номер версии).

     

  • 1.2, Аноним (2), 20:56, 21/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    Отлично, прямо сегодня и начнём сканировать все свои хосты. Кстати, конторы типа российских банков сканируют клиентов, насколько это легально? Легальность уровня MITM и подстановки рекламы в трафик я так понимаю?
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 23:59, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мобильный банк? Да, сканировать мобилки с сервера на предмет руткитов уже стало хорошим тоном.
    Люди, которые всерёз думают о безопасности, смартфонами и планшетами не пользуются, значит, аудитория мобильных банков — йузеры "я ничего не делал, оно само".
     

  • 1.3, Винтажный газогенератор (?), 22:15, 21/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    Уже давно пользуюсь nmap+vulners. Удобный легковесный сканер.
     
     
  • 2.5, хотел спросить (?), 22:44, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чет на шляпу похоже

    3306/tcp open  mysql           MySQL 5.5.5-10.3.15-MariaDB
    | vulners:
    |   MySQL 5.5.5-10.3.15-MariaDB:
    |_      NODEJS:602      0.0     https://vulners.com/nodejs/NODEJS:602


    идем по ссылке

    Versions of mysql before 2.14.0 are vulnerable to remove memory exposure.

    Ну и что за хрень? Где 5.5.5 и 2.14.0 ?

    Можете перевести с китайского?

     
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