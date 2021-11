Выпуск сетевого анализатора Wireshark 3.6

После года разработки состоялся релиз новой стабильной ветки сетевого анализатора Wireshark 3.6. Напомним, что изначально проект развивался под именем Ethereal, но в 2006 году из-за конфликта с владельцем торговой марки Ethereal, разработчики были вынуждены переименовать проект в Wireshark. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Ключевые новшества Wireshark 3.6.0: Внесены изменения в синтаксис правил фильтрации трафика: Добавлена поддержка синтаксиса "a ~= b" или "a any_ne b" для выбора любых значений кроме одного. Добавлена поддержка синтаксиса "a not in b", аналогичного по действию "not a in b". Разрешено указание строк по аналогии с raw-строками в Python, без необходимости экранирования спецсимволов. Выражение "a != b" теперь всегда аналогично выражению "!(a == b)" при использовании со значениями, охватывающими несколько полей ("ip.addr != 1.1.1.1" теперь аналогично указанию "ip.src != 1.1.1.1 and ip.dst != 1.1.1.1"). Элементы set-списков теперь должны разделяться только запятыми, разделение пробелами запрещено (т.е. правило 'http.request.method in {"GET" "HEAD"}' должно быть заменено на 'http.request.method in {"GET", "HEAD"}'.

Для TCP трафика добавлен фильтр tcp.completeness, позволяющий разделять TCP-потоки на основе состояния активности соединения, т.е. можно выявлять TCP-потоки для которых были выполнен обмен пакетами для установки, передачи данных или завершения соединения.

Добавлена настройка "add_default_value", через которую можно указать значения по умолчанию полей Protobuf, не сериализированных или пропущенных при захвате трафика.

Добавлена поддержка чтения файлов с перехваченным трафиком в формате ETW (Event Tracing for Windows). Также добавлен модуль разбора (dissector) для пакетов DLT_ETW.

Добавлен режим "Follow DCCP stream", позволяющий фильтровать и извлекать содержимое из потоков DCCP.

Добавлена поддержка разбора пакетов RTP со звуковыми данными в формате OPUS.

Предоставлена возможность импорта перехваченных пакетов из текстовых дампов в формат libpcap с заданием правил разбора на основе регулярных выражений.

Существенно переработан проигрыватель RTP-потоков (Telephony > RTP > RTP Player), который может применяться для воспроизведения VoIP-вызовов. Добавлена поддержка списков воспроизведения, повышена отзывчивость интерфейса, предоставлена возможность приглушения звука и смены каналов, добавлена опция для сохранения воспроизводимых звуков в форме многоканальных файлов .au или .wav.

Переделаны диалоги, сязанные с VoIP (VoIP Calls, RTP Streams, RTP Analysis, RTP Player и SIP Flows), которые теперь не являются модальными и могут быть открыты в фоне.

В диалог "Follow Stream" добавлена возможность отслеживания SIP-вызовов на основе значения Call-ID. Повышена детализация вывода в формате YAML.

Реализована возможность пересборки фрагментов IP-пакетов, имеющих разные VLAN ID.

Добавлен обработчик для пересборки пакетов USB (USB Link Layer), перехваченных с использованием аппаратных анализаторов.

В TShark добавлена опция "--export-tls-session-keys" для экспорта сеансовых ключей TLS.

В анализаторе RTP-потоков изменён диалог экспорта в формате CSV

Началось формирование пакетов для систем на базе macOS, укомплектованных ARM-чипом Apple M1. В пакетах для устройств Apple с чипами Intel повышены требования к версии macOS (10.13+). Добавлены переносимые 64-разрядные пакеты для Windows (PortableApps). Добавлена начальная поддержка сборки Wireshark для Windows, используя GCC и MinGW-w64.

Добавлена поддержка декодирования и захвата данных в формате BLF ( Informatik Binary Log File).

Добавлена поддержка протоколов: Bluetooth Link Manager Protocol (BT LMP), Bundle Protocol version 7 (BPv7), Bundle Protocol version 7 Security (BPSec), CBOR Object Signing and Encryption (COSE), E2 Application Protocol (E2AP), Event Tracing for Windows (ETW), EXtreme extra Eth Header (EXEH), High-Performance Connectivity Tracer (HiPerConTracer), ISO 10681, Kerberos SPAKE, Linux psample protocol, Local Interconnect Network (LIN), Microsoft Task Scheduler Service, O-RAN E2AP, O-RAN fronthaul UC-plane (O-RAN), Opus Interactive Audio Codec (OPUS), PDU Transport Protocol, R09.x (R09), RDP Dynamic Channel Protocol (DRDYNVC), RDP Graphic pipeline channel Protocol (EGFX), RDP Multi-transport (RDPMT), Real-Time Publish-Subscribe Virtual Transport (RTPS-VT), Real-Time Publish-Subscribe Wire Protocol (processed) (RTPS-PROC), Shared Memory Communications (SMC), Signal PDU, SparkplugB, State Synchronization Protocol (SSyncP), Tagged Image File Format (TIFF), TP-Link Smart Home Protocol, UAVCAN DSDL, UAVCAN/CAN, UDP Remote Desktop Protocol (RDPUDP), Van Jacobson PPP compression (VJC), World of Warcraft World (WOWW), X2 xIRI payload (xIRI).